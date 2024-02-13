Какво е методът за приоритизиране MoSCoW?

Що се отнася до мнемоничните техники, приоритизирането по MoSCoW е една от най-ефективните акроними в гъвкавото разработване на софтуер по метода Scrum. Името накратко обобщава критична и често повтаряна практика за приоритизиране на елементи по време на планирането на продукта.

И така, какво е това? Защо ви е необходимо? Как се използва? Нека разберем.

Какво е приоритизиране по MoSCoW?

Приоритизирането по MoSCoW е мощна техника, използвана в гъвкавото управление на проекти за определяне на приоритети за задачи и инициативи. MoSCoW е акроним, който означава

Необходимо

Необходимо

Можеше да бъде

Няма да има

Всяка от тях е категория за приоритизиране, която насочва екипа какво да разработи в предстоящите спринтове. Приоритизирането по MoSCoW може да се приложи към всичко в рамките на agile рамката, включително изисквания, тестови случаи, потребителски истории, бъгове/дефекти, критерии за приемане или задачи.

Дори извън рамките на гъвкавото разработване на продукти, моделът MoSCoW може да ви помогне да приоритизирате работата. В различни индустрии методът MoSCoW е включен в софтуера за управление на операциите, за да помогне на проектните екипи да вземат по-добри решения.

Когато има различни други методи за приоритизиране, включително най-простият скала висока-средна-ниска, защо ни е нужен още един? Нека видим как е възникнал и се е развил.

Произход и история на приоритизирането по MoSCoW

Техниката за приоритизиране MoSCoW е разработена от Dai Clegg от Oracle през 1994 г., за да помогне на екипа му да сортира задачите по проекта на критични и некритични в процесите на бързо разработване на приложения (RAD). Той я използва специално в проекти с ограничено време, за да приоритизира изискванията на проекта.

С течение на годините този метод се превърна в основен елемент на гъвкавото управление на проекти. Той беше приет и оценен заради своята простота и насоки за това, което екипът трябва да приоритизира при изпълнението на целия проект.

Предимства на метода за приоритизиране MoSCoW

Въпреки че е създадена преди две десетилетия, техниката за приоритизиране MoSCoW продължава да бъде популярна сред екипите, които използват метода за динамично разработване на системи (DSDM). Ето защо.

Простота

Техниката MoSCoW е изключително лесна за разбиране. Тя помага да се изяснят наличните опции, за да се елиминират разсейващите фактори. (Нейното използване обаче не е толкова просто, тъй като може да има различия в мненията относно това, което е задължително и което е желателно, например. Ще се спрем на това малко по-късно. )

Яснота

Категориите осигуряват яснота и намаляват объркването. Ако нещо не е задължително, то няма да бъде включено в следващия спринт. Това гарантира, че екипът е без стрес и може да се съсредоточи върху това да даде най-доброто от себе си.

Фокусирайте се

Методът MoSCoW помага на мениджърите и екипите да видят какво е важно и се нуждае от незабавно внимание. Като класифицират задача с висок приоритет като „задължителна“, мениджърите могат да се уверят, че разполагат с всичко необходимо, за да я изпълнят. Те могат също така да обсъдят конкурентни приоритети като екип.

Приложимост

Методът MoSCoW е почти универсално приложим. Може да се използва за приоритизиране на всичко. Например, ръководител на екип може да маркира десет разработчици като задължителни и още трима като желателни, за да информира своите началници колко души са му необходими.

Комуникация

Присвояването на нива на приоритет в този метод е чудесна отправна точка за разговори по време на сесиите за планиране на проекти и спринтове. Определянето на нещо като задължително или незадължително насърчава хората да се съгласят или да не се съгласят конкретно.

Граници

Приоритизирането по MoSCoW е много ефективно за предотвратяване на разширяването на обхвата. Ясните приоритети гарантират, че всяка новодобавена функция преминава през процеса на приоритизиране, което помага на проектните мениджъри да управляват очакванията.

Недостатъци на метода MoSCoW

Въпреки предимствата си, методът за приоритизиране MoSCoW не е без предизвикателства. Ще ги обсъдим по-долу.

Неяснота: Лесно е да се постигне съгласие по отношение на задължителните и незадължителните елементи. Но задължителните и възможните елементи могат да бъдат по-неясни. Въпреки че рамката дава ясни дефиниции, на практика тя може да се окаже сложна. Освен това екипите често не са съгласни по отношение на дефиницията за незадължителните елементи – дали те се изключват от този спринт или от целия продукт?

Прекалено опростяване: Този метод рискува да опрости прекалено сложни agile проекти, при които задачите не могат лесно да бъдат категоризирани в отделни групи и може да не отразява адекватно взаимозависимостите между задачите.

Субективност: Както всички методи, приоритизирането по MoSCoW също е субективно. Екипът трябва да се събере, за да вземе решения за приоритизиране на задачите. Недостатъкът му е, че не допринася много за обективността на процеса.

Взискателно: За да приоритизирате задача в рамката на MoSCoW, всяка от тях трябва да има подробно описание и контекст. Например, функцията „маркиране“ в инструмент за гъвкаво управление на проекти може да е задължителна за конкретни случаи на употреба, макар да изглежда некритична. Собствениците на продукти трябва да инвестират време и енергия в дефиниции, за да категоризират точно.

Едно ниво: В рамките на четирите категории няма начин да се приоритизират допълнително елементите. Това предполага еднаква приоритетност за всички задължителни елементи, което го прави неефективен при планирането.

Категории на метода за приоритизиране MoSCoW

Методът за приоритизиране MoSCoW има четири категории: задължително, препоръчително, възможно и нежелателно.

#1 Необходимо

Задачите от категорията „Задължителни“ са критични елементи за продължителността на текущия спринт. „Задължителни“ в категорията „Задължителни“ понякога се дефинират като „минимално използваемо подмножество“. Това гарантира, че итерацията позволява минимално ниво на използваемост на функциите.

Необходимата функция обикновено е от решаващо значение за клиентите, изискване за съответствие или прерогатив за безопасност/достъпност. Без тези функции самият продукт би бил безсмислен за пускане на пазара.

#2 Задължително

Задачите, считани за „желателни“, са на второ място по приоритет. Тези задачи са важни, но не са критични за текущия период и могат да бъдат отложени, ако е необходимо.

Функцията „може да има“ обикновено е незначително поправяне на грешка или подобрение на производителността, без което продуктът функционира, макар и не оптимално. Екипите често използват някакъв вид временно решение, за да се справят с тези елементи.

#3 Можеше да бъде

Третата категория е задачите „които биха могли да бъдат“, т.е. желателни, но не необходими. Критичната разлика между „които трябва да бъдат“ и „които биха могли да бъдат“ е, че първите са важни и могат да окажат значително влияние върху успеха на продукта (удовлетвореност на клиентите, приходи, рентабилност и т.н.), докато вторите могат да бъдат спокойно пропуснати без големи щети.

Екипите дават приоритет на задачите, които биха могли да бъдат изпълнени, само ако това може да стане без да се отрази на разходите или усилията на екипа за разработка. С развитието на ситуацията, задачите, които биха могли да бъдат изпълнени, често се преоценяват и разработват.

#4 Няма да има (този път)

Задачите „Won’t-have” се признават за ненужни за текущия обхват на проекта. Тези задачи или функции са с най-ниска приоритетност и се пропускат при първите признаци на съпротива.

Функциите, които няма да бъдат включени, имат много малък ефект върху успеха на проекта. Те не вредят на резултатите и не създават допълнителна стойност.

Колкото и полезна да е тази техника, тя не е универсално ефективна. Ето ситуации, в които работи най-добре.

Кога да използвате метода за приоритизиране MoSCoW

Приоритизирането по метода MoSCoW е чудесен инструмент за вземане на решения в редица лични и професионални ситуации. Когато разчиствате дома си, вместо да се питате дали даден предмет „ви носи радост“, можете да се запитате дали е „необходим“.

За един гъвкав проектен мениджър това може да бъде много по-ценно отколкото изглежда. Ето как.

Време: Основният определящ фактор за MoSCoW анализа е времето. Категоризацията е за текущия спринт или времеви интервал. Тя е изключително ефективна за проекти, които са чувствителни към времето и имат кратки срокове.

Ресурси: Ами ако разполагате с ограничен екип от разработчици? Използвайте MoSCoW, тъй като той помага да се максимизират резултатите в рамките на наличните ресурси.

Стартиране на продукта: В началото на проекта трябва да решите на какво да се фокусирате първо и какво представлява вашият минимално жизнеспособен продукт (MVP). Приоритизирането по метода MoSCoW може да бъде изключително полезно при воденето на тези разговори.

Важно е обаче да се отбележи, че MoSCoW може да не е подходящ за всички проекти, особено за такива с комплексни взаимозависимости или когато всички задачи са еднакво важни.

Как да приложите метода за приоритизиране MoSCoW

Успешното приоритизиране по метода MoSCoW изисква ясни и ефективни процеси. Ето общо описание на процеса и съвети как да приоритизирате работата си с безплатен софтуер за управление на проекти като ClickUp, за да постигнете желаните резултати.

1. Създайте списък с продукти

Преди да приоритизирате задачите за бъдещото издание, е важно да създадете списък с възможности. Обикновено това се очертава в продуктовия беклог. Въз основа на проучвания и информация от мултифункционални екипи, изберете няколко от беклога.

В ClickUp можете да ги зададете като задачи, етапи, функции, дефекти и др., за да улесните по-доброто приоритизиране.

Видове задачи за създаване на добре организиран списък с продукти в ClickUp

2. Добавете подробности към списъка с продукти

Както споменахме по-рано, един от неотменимите фактори при приоритизирането по MoSCoW е адекватната информация за задачата. Без да знаете какво, защо, как, кога и кой, би било невъзможно да приоритизирате правилно. Затова добавете цялата информация, която можете да съберете. Това може да бъде:

Описание на потребителската история

Въздействие върху бизнеса

Инженерно въздействие, като например оценка на времето/усилията

Мерки за успех

Зависимости от други задачи

Задачите в ClickUp ви позволяват да добавяте подзадачи, списъци за проверка, приблизителни времена, потребители, етикети, персонализирани полета и др. Използвайте ръководството за йерархия на ClickUp, за да организирате информацията ефективно.

3. Определете дефиниции за категориите приоритети

Какво означава „задължително“? Какви параметри трябва да има една задача, за да бъде считана за задължителна? Трябва ли целият екип да се съгласи, за да категоризира нещо като „незадължително“?

Най-често използваните методологии са претеглена оценка, моделът на Кано или „купи функция“. Ако това ви се струва като още един слой от рамки/модели, ето няколко шаблона за приоритизиране на проекти, които можете да използвате.

Изберете внимателно вашите. Важно е да определите тези дефиниции, преди да пристъпите към приоритизиране на задачите. Това ще спомогне за стандартизиране на процеса за правилното управление на приоритетите. Също така, създайте матрица за ескалация, така че някой да може да вземе решение в случай на несъгласие.

За да сте сигурни, че всички разбират и следват вашите дефиниции за приоритети, документирайте ги и ги публикувайте в ClickUp Docs. Работете съвместно върху тях, за да сте сигурни, че екипът е съгласен с тях. Можете също да използвате ClickUp AI в Docs, за да обобщите по-дългите дефиниции за по-лесно справяне.

4. Решете съвместно приоритетите

След като основната работа е свършена, е време да определите приоритетите. Съберете екипа, за да оцените всички варианти и да определите приоритетите.

Изберете някоя от гледките на ClickUp, за да видите информацията, която отговаря на вашите нужди. Например, повечето гъвкави екипи обикновено използват гледката на Kanban таблото, за да имат всички некатегоризирани елементи в една колона и след това да ги плъзнат и пуснат в съответните им приоритети. Можете също да филтрирате елементите на Kanban таблото въз основа на това, което искате да видите.

Изглед на таблото ClickUp Kanban

Обсъдете открито бизнес изискванията. Ето няколко неща, които трябва да имате предвид.

Определете всички задачи като „няма да имаме“ и след това обсъдете защо трябва да ги имате.

За задължителните изисквания попитайте: „Без този елемент, увеличението е ли толкова добро, колкото отменено?“

Ако има алтернативно решение, дори и да е ръчно, не го категоризирайте като задължително

Ако дадена задължителна задача зависи от нещо друго, освен от друга задължителна задача, преоценете я

Не забравяйте, че нещо, което сте категоризирали като „може да има“ в предишния инкремент, може да се превърне в „трябва да има“ за следващия. Например, докато изграждате MVP, може да сте категоризирали някои елементи като „може да има“, защото не са от решаващо значение за текущия спринт. След като MVP бъде пуснат, тези функции може да се превърнат в „трябва да има“.

5. Определете приоритети

След като се съгласите, задайте ги в инструментите си за приоритизиране. Приоритетите в ClickUp ви предлагат четири опции: спешно, високо, нормално и ниско. Можете да направите тези MoSCoW приоритети.

Алтернативно, можете да използвате метода MoSCoW с персонализирани статуси. Докато задавате приоритети на задачите в ClickUp, добавете един-два реда в коментарите защо сте взели това решение. Това ще ви помогне при бъдещи сесии за приоритизиране.

Персонализирани статуси в ClickUp

Приоритетите не се отнасят само до това, което е важно, а и до това, което може да бъде изградено в рамките на дадения период от време. Не трябва да поемате прекалено много ангажименти и да не успеете да ги изпълните, само защото смятате, че всичко е задължително.

Преди да се ангажирате с план, проверете текущата натовареност и капацитет на всеки член на екипа. Използвайте приблизителните времена за всяка задача, за да симулирате капацитета. Използвайте изгледа „Натовареност“, за да се уверите, че никой не е претоварен.

Планиране на капацитета в ClickUp

Приоритизирайте правилните неща с ClickUp

Продуктовите екипи трябва да останат фокусирани върху това, което е добро за бизнеса и клиентите. Те трябва да елиминират разсейващите фактори. Затова приоритизирането на проектите е суперсила. Доброто приоритизиране е избор както за това, което трябва да се направи, така и за това, което не трябва да се прави.

Инструментът за управление на проекти на ClickUp е проектиран точно за тази цел. Йерархията, управлението на задачите, приоритетите и персонализираните статуси помагат на екипите ефективно да разберат и приоритизират работата си.

Изгледите на работната натовареност помагат да се гарантира, че задачите с приоритет са изпълними, а таблата на ClickUp помагат да се следят приоритетите. Опитайте ClickUp безплатно още днес и създайте правилното нещо.