10-те най-добри софтуера за техническа документация през 2025 г.

Добрата техническа документация е като суперсила за вашия продукт. Тя позволява на вашия екип да проследява промените и да създава документация за процесите. Но създаването на техническа документация и поддържането й в актуално състояние може да бъде досадно.

Подходящият софтуер за техническа документация може да направи голяма разлика в този процес. Независимо дали създавате прости наръчници или сложни бази от знания, софтуерът за техническа документация ви помага да създавате ясни, кратки и лесни за ползване документи.

Много от тези решения могат дори да автоматизират работния процес по документиране, освобождавайки времето на вашия екип, за да се фокусира върху създаването на следващото голямо нещо, вместо да прекарва часове в писане на техническа документация.

Пригответе се да научите повече за софтуера за техническа документация, какво да търсите в най-добрите софтуерни решения за техническа документация и 10-те най-добре оценени опции!

Какво е софтуер за техническа документация?

Софтуерът за техническа документация ви помага да създавате и управлявате документи, които обясняват как да използвате даден продукт или услуга. Техническият документ може да бъде ръководство за потребителя, интерфейс за програмиране на приложения, база от знания или уики.

Софтуерът за техническа документация се използва в различни индустрии, включително от софтуерни разработчици, хардуерни компании и отдели за информационни технологии. Той помага на потребителите да работят по-ефективно с даден продукт или услуга. Освен това помага на потребителите да преодоляват препятствия, което е от полза както за тях, така и за създателите.

С техническата документация можете да помогнете на потребителите да разберат по-добре как да извлекат максимална полза от вашия продукт или услуга самостоятелно, като по този начин намалите натиска върху вътрешните си ресурси и насочите процесите по въвеждане в работата или отстраняване на проблеми.

Изборът на подходящия софтуер е от съществено значение за процеса на техническа документация. Когато търсите най-добрия софтуер за техническа документация, потърсете инструменти, които предлагат:

Лесни за използване интерфейси: Софтуерът за техническа документация, който изберете, трябва да е лесен за използване, особено ако имате членове на екипа, които допринасят за документацията, но може би не разполагат с голям технически опит.

Функции за сътрудничество : Процесът на техническа документация рядко е работа за един човек. Потърсете инструмент за управление на знанията, който позволява на няколко потребители да редактират документацията едновременно, включително да добавят коментари.

Много опции за персонализиране: Няма две технически документи, които да изглеждат еднакво, и това е добре. Документацията ви трябва Няма две технически документи, които да изглеждат еднакво, и това е добре. Документацията ви трябва да отразява вашата марка и да съответства на естетиката на вашата компания, като позволява богато форматиране на текст, мултимедия и различни начини за структуриране на документа.

Стабилни опции за интеграция: Колкото повече инструментът за техническа документация може да се интегрира в съществуващата ви технологична платформа, толкова по-ценен ще бъде. Търсете инструменти, които се интегрират с други приложения в процеса на разработка на софтуер, като системи за управление на съдържание или инструменти за управление на проекти и комуникация.

Разширени опции за публикуване: Най-добрите софтуерни Най-добрите софтуерни инструменти за документация ви позволяват да публикувате документацията по различни начини, с онлайн и офлайн опции. Това може да означава хостинг на техническата документация в частен домейн, отпечатване като PDF или използване на други опции за споделяне.

Много софтуерни програми за техническа документация предлагат безплатни планове или пробни периоди. Това е чудесно за тестване на софтуера, като позволява на вашите технически писатели да го изпробват и да видят как се вписва в работния процес на вашия екип.

Използвайте Docs на ClickUp, за да създавате и свързвате красиви документи, уикита и други, за безпроблемно изпълнение на идеите с вашия екип.

ClickUp има множество функции, които го правят фантастичен инструмент за управление на проекти и мечта за техническите писатели. ClickUp Docs е идеалното място за създаване на вашата техническа документация, като ви позволява да свържете документите си с работни потоци и задачи, за да ускорите процеса на документиране. Богатият текстов редактор ви предлага множество опции за персонализиране, а интуитивният потребителски интерфейс ще ви позволи да преминавате през документите за нула време.

Нуждаете се от допълнителна помощ? Разгледайте интерфейса на ClickUp AI, който може да ви помогне да обобщите, разширите или съкратите текста според нуждите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Многобройни шаблони, с които да започнете документацията си, независимо дали пишете ръководства за потребители, документация за изходния код или документация за продукти.

AI функции за ускоряване на процеса на писане, включително удобни инструменти за обобщаване на документи или разширяване на раздели в документацията ви.

Разширени функции за сътрудничество , така че екипите да могат да работят едновременно по документацията, включително да оставят коментари или да създават персонализирани табла.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI се предлага само като платена опция, така че ако искате да запазите безплатния си абонамент, ще трябва да пишете документите си без помощта на AI.

Не всички от мощните функции на ClickUp са достъпни в мобилното му приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI се предлага за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (8900+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. База знания ProProfs

Чрез ProProfs Knowledge Base

ProProfs Knowledge Base е софтуер, базиран в облака, който ви позволява лесно да създавате и публикувате техническа документация. Неговият всеобхватен редактор ви позволява да форматирате текст и да добавяте изображения, видеоклипове и фрагменти от код към вашия документ.

ProProfs Knowledge Base се интегрира безпроблемно с няколко инструмента, които вероятно вече имате в технологичния си набор, като Google Drive, Microsoft Office и Salesforce, което опростява процеса на съставяне и създаване на техническа документация. Платформата ви позволява да експортирате документи в различни формати, включително PDF, Markdown файлове и HTML, което улеснява споделянето или публикуването на вашата документация като уебсайт.

Най-добрите функции на ProProfs Knowledge Base

Отлични инструменти за създаване на съдържание за добавяне на изображения, видеоклипове и фрагменти от код, за да създадете по-привлекателна и полезна документация.

Разширена функция за търсене, с която потребителите могат бързо да намерят нужната им информация.

Отлични възможности за интеграция, за да съставяте документацията по-лесно

Ограничения на ProProfs Knowledge Base

Платформата не разполага с много вградени функции за автоматизация, така че може да се наложи да извършвате голяма част от работата ръчно.

Цени на ProProfs Knowledge Base

Безплатно: за до 25 статии

Бизнес: 29,99 $/месец за 100 статии на месец

Персонализиран домейн и White Label: 30 $/месец

Оценки и рецензии на ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

3. Nuclino

Чрез Nuclino

Nuclino е платформа за сътрудничество в облака и мощно решение за документация. Платформата действа като централен хъб и инструмент за управление на знанията, предоставяйки на вашия екип място, от което да започне да съставя техническа документация. Инструментите за сътрудничество в реално време и опциите за структурирано съдържание я правят уникална.

Най-добрите функции на Nuclino

Структурираната система от взаимосвързани елементи улеснява организирането и свързването на документацията.

Отличните функции за сътрудничество за споделяне на знания са особено полезни за екипи, които работят асинхронно.

Мощните опции за търсене улесняват намирането на информация, дори в големи бази от знания.

Ограничения на Nuclino

Няма автоматизация за документацията, базирана на код, така че ще трябва да съберете тази информация ръчно или да използвате други съществуващи инструменти.

Цени на Nuclino

Безплатни

Стандартен: 5 $ на потребител на месец

Премиум: 10 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии на Nuclino

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 60 рецензии)

4. Whatfix

Чрез Whatfix

Whatfix е платформа за цифрово внедряване, така че макар да не е традиционен избор за техническа документация, тя е удобен инструмент за софтуерна документация. Платформата ви позволява да създавате и споделяте интерактивни ръководства и продуктови наръчници, показващи на потребителите как да изпълняват конкретни задачи или работни процеси. Тези наръчници могат да ви помогнат да създадете изключително богата техническа документация за софтуер, хардуер и уебсайтове.

Най-добрите функции на Whatfix

Персонализирани инструкции, базирани на задача, работен процес или дори ролята на потребителя или устройството, което прави ресурсите по-подходящи и полезни.

Интеграция с други инструменти за създаване на по-изчерпателна документация, включително управление на взаимоотношенията с клиенти, центрове за поддръжка и системи за управление на обучението.

Лесен за използване интерфейс, дори и за хора без голям технически опит

Ограничения на Whatfix

Опциите за брандиране са ограничени, така че може да не успеете да създадете инструкции, които отговарят на естетическите изисквания на вашата организация.

Цени на Whatfix

Свържете се с нас за индивидуална оферта

Оценки и рецензии на Whatfix

G2: 4,6/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (75+ отзива)

5. Document360

Чрез Document360

Document360 е софтуер за база от знания, базиран в облака, който помага на организациите да създават и споделят висококачествена техническа документация. Той предлага мощни инструменти за контрол на версиите и сътрудничество и се интегрира с над 1000 други инструмента, включително Google Drive и GitHub.

Най-добрите функции на Document360

Отличният редактор на базата от знания ви позволява да създавате документация с текст, изображения, видеоклипове, фрагменти от код и др.

Мощните контроли за търсене улесняват намирането на конкретна информация в големи бази от знания, подобрявайки удобството за ползване.

Опциите за експортиране ви позволяват да публикувате техническа документация в различни формати, включително HTML, PDF и Markdown.

Ограничения на Document360

Цените могат да се повишат бързо, особено ако се нуждаете от по-разширени функции за множество инстанции на проектна документация.

Цени на Document360

Безплатни завинаги

Стандартен: 199 $/на проект на месец

Професионална версия: 399 $/на проект на месец

Бизнес: 529 $/на проект на месец

Enterprise: 599 $/на проект на месец

Оценки и рецензии за Document360

G2: 4,7/5 (над 360 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 190 рецензии)

6. Bit

Чрез Bit

Bit е платформа за управление на знания, базирана в облака. Централизираната база от знания улеснява създаването на ръководства за потребители, техническа документация, клиентски портали и др. Функциите за сътрудничество позволяват на екипите да създават живи документи с шаблони и надеждни опции за персонализиране.

Най-добрите функции на Bit

Десетки шаблони улесняват създаването на документация, а вие можете да използвате персонализирани теми, за да ги съобразите с вашата марка.

Интелигентните джаджи улесняват добавянето на текстови блокове, кодови блокове, математически уравнения и др.

Проследяването на документи ви позволява да добавяте членове на екипа за съвместна работа, като същевременно следите контрола на версиите.

Ограничения на битовете

Телефонната поддръжка не е достъпна за всички потребители, така че бъдете готови да търсите помощ във форумите, ако се сблъскате с препятствие.

Цени на битове

Безплатни

Професионален план: 8 $ на месец за член

Бизнес план: 15 $ на месец за член

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 5/5 (5+ рецензии)

7. Confluence

Чрез Atlassian

Confluence е част от широко използваната екосистема Atlassian, което го прави отличен избор за създаване на технически документи, ако вече сте използвали платформи като Jira или Trello. Confluence улеснява създаването на софтуерна документация с макроси и шаблони, които ускоряват процеса на създаване. Платформата е лесна за използване, но е пълна с функции, които всеки, от технически писатели до проектни мениджъри, ще обикне.

Най-добрите функции на Confluence

Уеб-базираното приложение е лесно за използване от всяко място с достъп до интернет, което го прави полезно за съвременните отдалечени екипи.

Отличният текстов редактор и йерархията на страниците улесняват създаването и структурирането на вашата техническа документация.

Отличната проследимост ви позволява да видите кой е направил промени и кога, така че контролът на версиите е лесен.

Ограничения на Confluence

Опциите за автоматизация с продукти извън екосистемата на Atlassian могат да бъдат тромави и ограничени.

Цени на Confluence

Безплатно: за до 10 потребители и 2 GB пространство за съхранение на файлове

Стандартен: 5,75 $ на потребител на месец

Премиум: 11 $ на месец за потребител

Enterprise: Обадете се за персонализирана цена

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

8. Scribe

Чрез Scribe

Ако искате да използвате силата на изкуствения интелект, за да улесните документирането на процесите, Scribe е платформата за вас. Scribe автоматично създава стъпка по стъпка ръководства за актуална документация за минути.

Най-добрите функции на Scribe

Помага ви да документирате процесите си стъпка по стъпка с AI, така че документацията ви да остава актуална, без да инвестирате часове от времето си.

Позволява ви да създавате ръководства за потребители, които да ви помогнат да отговорите на често задаваните въпроси в заявките за поддръжка.

Улеснява записването и споделянето на процес за секунди с интерфейс от типа „посочи и кликни“.

Ограничения на Scribe

Отлично средство за документиране на процесите ви, но може да липсват функции за по-сложни нужди от техническа документация.

Цени на Scribe

Basic: Безплатен

Pro Personal: 23 $/месец на работно място

Pro Team: 12 долара на месец за едно работно място, с минимум пет работни места

Enterprise: Запишете се за демонстрация, за да получите персонализирана цена

Оценки и рецензии на Scribe

Capterra: 4,9/5 (5+ рецензии)

9. GitBook

Чрез GitBook

GitBook е решение за база от знания, което улеснява създаването на софтуерна документация в сътрудничество с другите. То е чудесно за разработване на лесни за използване и търсене ресурси за крайните потребители.

Най-добрите функции на GitBook

Можете лесно да започнете проекти за техническа документация, като импортирате съществуващо съдържание и шаблони.

Всеки екип може да допринесе за базата от знания с функции за сътрудничество, а заинтересованите страни могат да одобряват по време на процеса.

Можете лесно да правите промени и да ги проследявате с помощта на лесния за употреба интерфейс, така че винаги можете да се върнете към по-стара версия, ако е необходимо.

Ограничения на GitBook

Ако изберете безплатен акаунт, всеки ще има достъп до вашето съдържание, затова не публикувайте там чувствителна информация.

Цени на GitBook

Лично: Безплатно завинаги

Плюс: 6,70 $ на потребител на месец

Про: 12,50 $ на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за GitBook

G2: 4,7/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (15+ рецензии)

10. BookStack

Чрез BookStack

Ако искате да създадете техническа документация безплатно, тогава BookStack си заслужава да бъде разгледан. Тази безплатна платформа с отворен код има опростен интерфейс, с който дори потребители без технически познания могат да се справят, а за тези, които се нуждаят от тях, има много разширени функции.

Най-добрите функции на BookStack

WYSIWYG интерфейсът ви позволява да разделите документацията си на книги, глави и страници и лесно да редактирате текста си.

Добрите опции за персонализиране ви позволяват да вмъкнете своя бранд в документацията.

Минималните системни изисквания гарантират, че софтуерът няма да забави работата на вашия компютър.

Ограничения на BookStack

Той има много малко функции за съвместна работа, така че може да не е подходящ за екипи, които се нуждаят от едновременно редактиране на документацията.

Цени на BookStack

Безплатни

Рейтинги и рецензии за BookStack

Capterra: 5/5 (2+ рецензии)

Оптимизирайте процеса на техническа документация с ClickUp

Добрият софтуер за техническа документация е от съществено значение за всяка организация, която разчита на това, че потребителите разбират как да извлекат максимална полза от сложни продукти и услуги. Изчерпателното съдържание на техническата документация може да насочва вътрешни и външни потребители, като им предоставя ясни и кратки инструкции за използване на вашите проекти и услуги, спестявайки им време и разочарования.

Подходящият софтуер може да спести на вашата организация много време и разочарования. Ако търсите мощно и гъвкаво софтуерно решение за техническа документация, разгледайте Clickup. Всеобхватният редактор на документация на ClickUp поддържа различни типове съдържание, позволява сътрудничество в реално време и се интегрира с любимите ви инструменти и приложения.

ClickUp предлага и план Free Forever, така че можете да се уверите, че той отговаря на вашите нужди за техническо писане, преди да се ангажирате с платен план. А ако вече използвате ClickUp като инструмент за управление на проекти, можете да разширите неговата функционалност за писане на техническа документация само с няколко кликвания.

Създайте профил още днес, за да научите повече за ClickUp и как той може да ви помогне да създадете по-добра техническа документация.