Да предположим, че преглеждате вашия продажбен портфейл и се чудите откъде да започнете. Има потенциален клиент, който е отворил вашия имейл три пъти тази сутрин, друг, който е поискал демонстрация миналата седмица, но оттогава не е отговорил, и още дузина други, които чакат последващи действия.

При толкова много възможности и толкова малко време, как решавате с кого да се свържете следващия път? 🤔

Знанието как ефективно да приоритизирате потенциалните клиенти отличава успешната стратегия за продажби от часовете, прекарани в безрезултатни последващи действия.

В този блог ще разгледаме практически стратегии и инструменти, които ще ви помогнат да се фокусирате върху най-обещаващите потенциални клиенти. Да започнем. 🏁

⏰ 60-секундно резюме По-долу са стъпките за ефективно приоритизиране на потенциалните клиенти: Използвайте инструменти за проучване, за да идентифицирате потенциални клиенти с висока стойност, като анализирате данни като размер на компанията и длъжности. Внедрете система за оценяване на потенциалните клиенти, за да класифицирате качеството им въз основа на техните действия, ангажираност и съответствие с профила на вашия идеален клиент. Фокусирайте се върху входящите потенциални клиенти, тъй като те често проявяват по-голямо желание и интерес към вашите предложения. Оценявайте активността на посетителите на уебсайта, за да идентифицирате ангажираните потенциални клиенти въз основа на техните модели на сърфиране и взаимодействие със съдържанието. Оценявайте показателите за ангажираност с имейли, като процент на отваряне и кликвания, за да се насочите ефективно към заинтересованите потенциални клиенти. Анализирайте взаимодействията в социалните медии, за да прецените ентусиазма на потенциалните клиенти и да откриете потенциални възможности.

Какво е приоритизиране на потенциални клиенти?

Приоритизирането на потенциалните клиенти е процесът на класифициране на потенциалните клиенти въз основа на вероятността да се превърнат в платежоспособни клиенти. То позволява на екипите по продажбите да фокусират времето и енергията си върху високоценни потенциални клиенти, вместо да се разпиляват между всички възможности.

Ето основните му предимства:

Подобрява процента на конверсия: Взаимодействието с потенциални клиенти, които имат най-голям потенциал, значително увеличава вероятността за превръщането им в реални клиенти.

Съкращава цикъла на продажбите: Отделянето на време за квалифицирани потенциални клиенти намалява забавянията и ускорява процеса на привличане на клиенти.

Максимизира производителността на екипа: Насочването на времето и усилията на търговските представители към потенциални клиенти с висок приоритет гарантира, че те се концентрират върху възможностите, които предлагат най-голяма възвръщаемост.

Изгражда по-силни взаимоотношения: Приоритизирането на ангажираните потенциални клиенти ви позволява да персонализирате комуникацията и да изградите доверие.

Увеличава общите приходи: По-бързото и по-ефективно сключване на сделки оказва пряко влияние върху крайния резултат.

🧠 Интересен факт: Генерирането на потенциални клиенти датира от векове. Древните търговци са използвали методи като глашатаи и листовки, за да привличат клиенти.

Техники за приоритизиране на потенциални клиенти

Екипите по продажбите често се борят с безкрайни списъци с потенциални клиенти. Никой не иска да губи време в контакти с хора, които не проявяват интерес. Целта е да се фокусирате върху потенциалните клиенти, които действително планират да купят.

Следните техники помагат на професионалистите да усъвършенстват подхода си и да подобрят производителността на продажбите. 🧑‍💻

1. Използвайте инструмент за проучване

Инструментите за проучване дават възможност на професионалистите в продажбите да откриват по-бързо потенциални клиенти с висока стойност.

Тези платформи извличат данни от различни източници и подчертават важни показатели, като размер на компанията, длъжности и правомощия за вземане на решения. Търговските представители, които използват тези платформи, намират потенциални клиенти, които отговарят на профила на идеалния им клиент.

Филтрите в инструментите за проучване могат да прецизират търсенето и да намалят броя на нерелевантните контакти. Също така е лесно да се идентифицират вертикални пазари, които реагират добре на продукта.

Концентрирайте се върху потенциалните клиенти, които показват силна съгласуваност с позиционирането на екипа. Тази стратегия предотвратява разочарованието при пресяването на списъци с имена, които никога не се превръщат в клиенти.

Обърнете внимание на функции като:

Интеграции с вашия съществуващ набор от технологии за продажби и CRM на

Актуализации в реално време на информацията за потенциалните клиенти

Разширени филтри за търсене, които стесняват резултатите

🔍 Знаете ли, че... Терминът „продавач“ датира от края на 18-ти век, когато тази роля започва да се формализира с разрастването на търговията по време на Индустриалната революция. Преди това търговците и търговските представители изпълнявали ролята на съвременните професионалисти в продажбите.

2. Прилагане на оценяване на потенциалните клиенти

Оценяването на потенциалните клиенти присвоява стойности на действията и характеристиките, които отразяват готовността на потенциалния клиент да купи.

Всяко кликване върху страницата на продукт, изтегляне на казус или запитване за демонстрация носи точки. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-спешно е да се свържете с клиента. Търговските представители получават яснота, вместо да преследват всички на случаен принцип.

Задайте критерии за оценка, които отразяват интереса и съответствието. Потенциалните клиенти, които участват в уебинар и искат обзор на цените, показват по-силно намерение от тези, които просто преглеждат публикация в блог. Обмислете да добавите нива, които разделят сериозните запитвания от случайните наблюдатели, към процеса си за квалифициране на потенциални клиенти. Вижте: Повторни посещения на основните страници с решения Ангажираност с подробни технически документи Чести взаимодействия с целеви имейл кампании

Този подход, основан на данни, гарантира, че търговските представители реагират своевременно, когато поведението на потенциалния клиент подсказва, че той обмисля сериозно покупката. Вместо да разчитат на късмет, екипът се основава на обективни показатели, които насочват следващите им стъпки и повишават ефективността.

3. Фокусирайте се върху входящите потенциални клиенти

Входящите потенциални клиенти инициират контакт и проявяват интерес от самото начало. Те се абонират за бюлетини, искат демонстрации или изпращат въпроси чрез формуляри за контакт. За разлика от студените потенциални клиенти, тези лица вече си представят партньорство. Отговорете бързо на техните запитвания и предложете стойност, която изгражда доверие.

Създайте система за маркиране на входящите потенциални клиенти за незабавно проследяване. Например, потенциален клиент, който разглежда страницата ви с цени, пита за възможностите за интеграция и иска да му се обадите по телефона, показва ясен интерес. Бързите отговори с подходящи, персонализирани материали правят силно впечатление.

Входящите потенциални клиенти са лесно достъпни. Бързото действие често превръща тези топли възможности в конверсии, които отразяват силата на отзивчивия, ориентиран към клиента подход.

🔍 Знаете ли? Една от особеностите на генерирането на потенциални клиенти е, че няма такова нещо като перфектен потенциален клиент. Ключът е в поддържането на взаимоотношенията и намирането на подходящия кандидат чрез последователни последващи действия и ангажираност, а не чрез перфекционизъм.

4. Оценявайте активността на посетителите на уебсайта

Не всички потенциални клиенти, които посещават вашия сайт, проявяват силно желание за покупка, но проследяването на поведението им помага да се открият ценни модели, които сигнализират за по-висок потенциал за покупка.

Страниците, които привличат повторни посещения, секциите за сравнение на продукти, които привличат вниманието, и подробностите за цените, които насърчават многократни посещения, заслужават внимателно проучване. Сегментирайте потенциалните клиенти според техните навици на сърфиране.

Посетител, който проучва подробни страници с често задавани въпроси и преглежда казуси, вероятно търси решение, което да отговори на известен проблем. Друг, който се интересува от ценовата информация, може би иска яснота относно разходите и сроковете за внедряване.

Обърнете внимание на следното: Посетители, които използват разширени ресурси или дълги технически документи Потенциални клиенти, които разглеждат отзивите на клиенти и страниците с резултати Лица, които посещават често вашия сайт в кратки периоди

Въоръжени с тези познания, търговските представители подхождат към всеки потенциален клиент с контекст. Те разбират, че човек, който е проучил техническите спецификации, може да оцени разговор за уникалните отличителни характеристики на продукта. Този подход изглежда уместен, полезен и уважителен към времето на потенциалния клиент.

5. Оценете ангажираността в имейлите

Ангажираността чрез имейл предлага поглед към нагласите на всеки потенциален клиент. Проследявайте процента на отворени имейли, процента на кликвания и отговорите на имейли, за да прецените интереса.

Някои потенциални клиенти може да отварят всеки бюлетин и да се интересуват от съдържанието, което обяснява подробно възможностите на вашето решение. Други игнорират съобщенията или се интересуват спорадично, което показва по-нисък интерес.

Обмислете сортиране на потенциалните клиенти въз основа на историята на техните имейли. Например: Контакти, които кликват върху демонстрации на продукти или посещават виртуални събития Лица, които отговарят с въпроси, свързани с конкретни случаи на употреба Абонати, които препращат материали на колеги, предлагайки вътрешни дискусии

Такива модели се оказват безценни. Избягвайте да изпращате едно и също съобщение за проследяване на всички; създайте съобщения, които директно отговарят на идентифицираните области на интерес.

Потенциалните клиенти, които редовно отварят образователни материали, може да оценят подробно ръководство, което обяснява как вашият продукт решава специфични за бранша проблеми. Този подход гарантира, че всяка взаимодействие приближава разговора към значимо решение.

🔍 Знаете ли, че... Лестър Ундерман, често наричан „бащата на директния маркетинг“, държи рекорда за една от най-дългите кариери в областта на продажбите. Работата му в разработването на персонализирани маркетингови техники промени подходите към продажбите в целия свят.

6. Използвайте информацията от социалните медии

Социалните медии често разкриват професионалните интереси и предизвикателства на потенциалните клиенти. Наблюдавайки кои лица коментират дискусии в бранша, споделят релевантни статии или участват в дискусии за лидерство в мисленето , можете да разберете техните приоритети.

Следете тези платформи и отбелязвайте потенциалните клиенти, които често се ангажират. Тези, които задават въпроси за вашия продукт, заслужават навременен отговор. Използвайте информацията от техните коментари, за да оформите първоначалния контакт. Покажете искрен интерес към тяхното мнение.

Например, ако потенциален клиент се оплаче от остарели процеси в работния поток на компанията си, подчертайте как вашето решение въвежда ефективност и намалява ръчния труд.

Ангажираността в социалните медии превръща неясните потенциални клиенти в достъпни контакти. Позоваването на техните публикации и предлагането на ресурси, свързани с техните интереси, създава топла и уместна комуникация.

📖 Прочетете също: 5 стъпки за оптимизиране на CRM процесите

Най-добри практики за приоритизиране на потенциалните клиенти

Вашият продажбен поток често съдържа повече потенциални клиенти, отколкото можете да се справите. Разгледайте тези най-добри практики и открийте кои потенциални клиенти заслужават внимание най-напред. 👀

1. Определете профила на идеалния клиент

Концентрирайте се върху потенциални клиенти, които отговарят на добре дефиниран идеален профил на клиент. Обмислете критерии, които съответстват на силните страни на вашето решение:

Вертикална индустрия

Размер на компанията

Правомощия за вземане на решения

Концентрирайки се върху тези характеристики, вие гарантирате, че ще привлечете купувачи, които ценят вашата оферта.

🧠 Интересен факт: Проучвания показват, че колкото по-бързо реагирате на потенциален клиент, толкова по-големи са шансовете ви за реализация. Всъщност, ако отговорите на потенциален клиент в рамките на първите пет минути, шансовете за реализация се увеличават 8 пъти!

2. Изгответе последователни въпроси за квалификация

Съставете кратък списък с въпроси, които помагат да определите готовността на потенциалните клиенти. Разпитайте за настоящите проблеми, предстоящи инициативи и срокове за вземане на решения.

Насърчавайте търговските представители да усъвършенстват подхода си въз основа на реакциите на потенциалните клиенти. Тази последователност гарантира по-продуктивни разговори.

Ето няколко съвета: Попитайте за последните промени в пазарната среда Разгледайте как те планират да се справят с наболелите оперативни пропуски. Идентифицирайте всички вътрешни контролни точки, които влияят върху решенията за покупка.

3. Съгласувайте усилията в областта на маркетинга и продажбите

Единният фронт между продажбите и маркетинга води до по-добри резултати. Редовните дискусии за кампаниите, показателите за ангажираност и ефективността на съдържанието насърчават и двата екипа да усъвършенстват подходите си.

Когато маркетолозите споделят какво има отзвук, търговските представители знаят кои потенциални клиенти трябва да бъдат поддържани в момента, вместо да гадаят или да разчитат на остарели предположения.

4. Осигурете непрекъснато обучение за екипа

Постоянното усъвършенстване на уменията подготвя всички за променящите се предизвикателства.

Представителите, които преминават обучение, знаят как да представят предимствата на продукта и да се справят с непознати възражения. Сесиите, които включват примери от реалния живот, насърчават критичното мислене.

Коучингът между колеги насърчава доверието и колегиалността, което позволява на цялата група да усъвършенства инстинктите си и да реагира на потенциалните клиенти с гъвкавост и увереност.

5. Проследявайте моделите на конверсия и анализирайте обратната връзка

По-внимателният поглед върху успехите и провалите разкрива поведението, което води до сключване на сделки.

Определени подходи за комуникация, ритъм на последващи действия или уникални характеристики на продукта могат да се окажат особено убедителни. Анализът на тези модели заедно с обратната връзка от първа линия разкрива къде да се удвоят усилията. Включете представители, които се занимават с бързи конверсии, и се поучете от техните успехи.

С течение на времето тези познания водят до по-продуктивни контакти.

Преодоляване на предизвикателствата при приоритизирането на потенциалните клиенти

Екипите по продажбите често се борят да приоритизират качествените потенциални клиенти, което се отразява на тяхната ефективност и резултати. Ето някои често срещани капани с конкретни решения за екипите, за да максимизират усилията си. 👇

Старите критерии ограничават разбирането за настоящите пазарни реалности. Остарелите критерии за сравнение не отчитат промените в предпочитанията на купувачите, промените в индустрията и появата на нови конкуренти. Екипите, които се придържат към миналото, преследват потенциални клиенти, които вече не отговарят на желаните профили.

✅ Решение: Редовното преразглеждане на последните сделки разкрива модели, които отразяват настоящата среда. Провеждайте сесии с търговски представители, които сключват сделки по-бързо. Актуализирайте критериите, които определят качествените потенциални клиенти, и включете нови идеи от последните конверсии. Новата перспектива съгласува приоритетите с модерните условия.

💡 Професионален съвет: Използвайте планиране на продажбения капацитет, за да оцените наличността на екипа си и да съгласувате задачите по потенциалните клиенти с капацитета им. Този подход гарантира, че потенциалните клиенти с висок приоритет получават специално внимание, без да се претоварват вашите търговски представители.

❌ Пренебрегване на показателите за продажбите

Натоварената работа може да скрие проблеми. Без проследяване на показатели като процент на конверсия, средна скорост на сключване на сделки и време за напредък в етапите, екипите могат да работят на сляпо. Догадките водят до преследване на погрешни потенциални клиенти и загуба на усилия.

✅ Решение: Подчертайте ключовите показатели на продажбения процес, за да идентифицирате модели. Потенциалните клиенти, които се превръщат бързо в реални клиенти, често имат общи характеристики. Анализирайте тези сходства, усъвършенствайте таргетирането и следете промените в тези показатели. Този подход гарантира по-ясен фокус и по-стабилен напредък.

❌ Не се адаптирате към момента на контакт

Строгият подход към интервалите за проследяване пренебрегва нюансите в пътя на всеки потенциален клиент. Някои потенциални клиенти се нуждаят от бързо ангажиране, когато интересът им е най-голям, докато други изискват по-умерено темпо. Без корекции във времето потенциалните клиенти се изплъзват или губят инерция.

✅ Решение: Следете скоростта, с която потенциалните клиенти преминават от първоначалния контакт към следващите етапи. Отбележете идеалните моменти, които предизвикват отговори и заявки за демонстрации. Установете ритъм на контакти, повлиян директно от реалните модели. Ангажирането на потенциалните клиенти на подходящи интервали подхранва интереса и насърчава навременните отговори.

❌ Пренебрегване на външни пазарни фактори

Промените на пазара, промените в индустрията и действията на конкурентите влияят на мотивацията на потенциалните клиенти. Неотчитането на тези външни фактори води до застиване на екипите в остарели предположения. Възможностите се появяват и могат да изчезнат в отговор на тези сили.

✅ Решение: Прегледайте текущите събития, които оказват влияние върху целевата аудитория. Наблюдавайте как промените в цените, регулациите или технологичните тенденции влияят върху ангажираността на потенциалните клиенти. Включете тези наблюдения в критериите за квалификация.

Приоритизирането на потенциалните клиенти не трябва да се превръща в игра на познаване. Подходящите инструменти ви помагат да опростите процеса, да се фокусирате върху високоценните възможности и да управлявате продажбите си като професионалист .

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява всички основни функции в една персонализирана платформа. То прави приоритизирането на потенциалните клиенти по-гладко и по-ефективно.

Нека разгледаме как софтуерът за продажби на ClickUp „ “ може да промени вашите работни процеси.

🚀 Превръщане на потенциалните клиенти в конкретни действия

Проследявайте ефективно потенциалните клиенти с помощта на ClickUp Tasks, за да се уверите, че всяка сделка напредва.

ClickUp Tasks предоставя на вашия екип структуриран начин за управление на всеки потенциален клиент във вашата тръбопроводна система.

Всеки потенциален клиент може да бъде проследяван като задача с всички relevante подробности, като например контактна информация, размер на сделката и следващи стъпки. Търговските представители могат да актуализират задачата в хода на сделката, като по този начин гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато.

Например, ако даден потенциален клиент се нуждае от последващо имейл съобщение, лесно е да създадете задача, да я възложите на член от екипа и да зададете краен срок.

🚀 Фокусирайте се върху най-важното

Приоритетите на задачите в ClickUp ви позволяват да класифицирате потенциалните клиенти като „Спешни“, „Високи“ или „Ниски“, така че екипът ви да знае кои възможности изискват незабавно внимание.

Фокусирайте се върху потенциалните клиенти с висока стойност с ClickUp Task Priorities

ClickUp Custom Task Statuses ви позволява да създавате статуси, които съответстват на вашия процес на продажби. Например, можете да настроите статуси като „Нов потенциален клиент“, „В процес“ или „Спечелен“. Тези инструменти дават на вашия екип ясна пътна карта за приоритизиране на потенциалните клиенти и проследяване на тяхното пътуване през фунията.

Оптимизирайте процеса на продажбите с персонализирани статуси на задачите в ClickUp.

Можете да комбинирате това с автоматизациите на ClickUp „ “, за да автоматично задавате последващи действия, актуализирате статуса на задачите или изпращате известия, когато даден потенциален клиент достигне определена фаза във вашия процес.

Например, можете да настроите автоматизация на продажбите, за да преместите статуса на потенциалния клиент в „Проследяване“, когато той се ангажира с ключов ресурс или достигне праг на оценка.

🚀 Организиране на данни за достъпност

Полетата за персонализиране на ClickUp улесняват проследяването на важни данни за клиентите на едно място. Можете да персонализирате полетата, за да включите подробности като стойност на сделката, информация за контакт или източник на потенциалния клиент. Това гарантира, че вашият екип разполага с цялата необходима информация на едно място, което намалява времето, прекарано в търсене на разпръснати бележки.

Например, можете да създадете персонализирано поле за „Етап на сделката“, за да видите бързо къде се намира всеки потенциален клиент в продажбения процес или да проследите целите за приходите, за да направите по-добри прогнози.

Организирайте и проследявайте ефективно данните за клиентите с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

🧠 Интересен факт: През 2020 г. в космоса беше продаден първият търговски продукт – козметичен серум, пуснат на борда на Международната космическа станция. Това бележи началото на нова ера за продажбите и маркетинга!

🚀 Да поддържаме всички на една и съща страница

Комуникацията е ключова в управлението на продажбените проекти , а ClickUp Assign Comments помага на екипите да останат съгласувани. Имате задача или последващи действия, които да делегирате? Просто маркирайте подходящия човек в коментар и той ще знае точно какво трябва да се направи.

Например, ако даден потенциален клиент се нуждае от обратно обаждане, възложете коментара с конкретни действия на отговорния член на екипа. Това поддържа ефективната комуникация и гарантира отчетността.

Подобрете сътрудничеството и яснотата в екипа с ClickUp Assign Comments.

🚀 Централизиране на знания и ресурси

Опростете споделянето на ресурси и сътрудничеството с ClickUp Docs.

ClickUp Docs предлага на екипите по продажбите централизирано място за създаване и споделяне на важни ресурси. От наръчници за продажби до материали за обучение – всичко се съхранява на едно място за лесен достъп. Екипите могат да актуализират документите в реално време, като по този начин се гарантира, че всички работят с най-актуалната информация.

Например, вашият екип може да използва Docs, за да поддържа ресурс с шаблони за имейли или скриптове за телефонни разговори. Това гарантира, че представителите разполагат с необходимите инструменти, без да губят време в търсенето им.

⚙️ Бонус: Изпробвайте тези шаблони за продажбени планове, за да организирате процесите си и да проследявате ефективно напредъка.

🚀 Открийте нови перспективи с аналитични данни

Получете полезни информации с таблата на ClickUp, за да подобрите вашата стратегия за продажби.

Таблото за управление на ClickUp предоставя мощни аналитични инструменти, които ви помагат да вземете по-интелигентни решения. Можете да създадете персонализирани табла за продажби, за да проследявате показатели като процент на конверсия, стойност на сделките и ефективност на екипа. С помощта на тази информация вашият екип може да идентифицира тенденции, да оптимизира стратегиите и да подобри приоритизирането на потенциалните клиенти.

Например, таблото може да покаже кои потенциални клиенти се превръщат в реални клиенти най-често, което ви помага да адаптирате подхода си към подобни потенциални клиенти.

🤝 Приятелско напомняне: Отчетите на CRM предоставят ценна информация за поведението на потенциалните клиенти и тенденциите в конверсията. Редовното преглеждане на тези показатели помага на вашия екип да идентифицира възможности за подобрение и да приоритизира ефективно потенциалните клиенти.

🚀 Използвайте изкуствен интелект, за да бъдете винаги една крачка напред

Изкуственият интелект и машинно обучение са се превърнали в незаменими инструменти за оптимизиране на управлението на потенциалните клиенти( ). Тези технологии могат да анализират големи масиви от данни, за да откриват модели и да предсказват поведението на потенциалните клиенти, помагайки на екипите по продажбите да приоритизират по-ефективно потенциалните клиенти.

Машинното обучение, в частност, непрекъснато подобрява своите прогнози въз основа на минали взаимодействия, което улеснява идентифицирането на потенциалните клиенти с най-висока вероятност за превръщане в реални клиенти. Например, изкуственият интелект може да оцени историческите данни и да предложи кои потенциални клиенти вероятно ще сключат сделка скоро, което ще позволи на вашия екип да се фокусира върху най-обещаващите потенциални клиенти.

Използвайте изкуствен интелект с ClickUp Brain, за да предвидите поведението на потенциалните клиенти и да оптимизирате процеса на вземане на решения.

ClickUp Brain отива още по-далеч, като интегрира изкуствен интелект директно във вашия работен процес по продажбите.

Brain ви позволява да се възползвате от силата на изкуствения интелект, за да предвидите поведението на потенциалните клиенти и да направите приоритизирането още по-умно. Той анализира данните от цялото ви работно пространство – от ангажираността на потенциалните клиенти до миналите взаимодействия – и предлага на кои потенциални клиенти си струва да се фокусирате.

Например, ако се чудите кои потенциални клиенти са най-вероятни да се превърнат в реални клиенти, ClickUp Brain може незабавно да оцени техните минали действия и да ви даде препоръки в реално време за това с кого да продължите да работите. Тази безпроблемна интеграция на изкуствен интелект от типа „ “ в продажбите гарантира, че вашият екип ще отделя време на потенциалните клиенти, които са най-важни.

Тези функции са част и от CRM софтуера на ClickUp , който може да се персонализира изцяло според работния процес на вашия екип.

Поддържайте и сключвайте сделки бързо с ClickUp CRM

С този наръчник имате всичко необходимо, за да се справите с безкрайния списък от потенциални клиенти.

Започнете да усъвършенствате критериите си, обръщайте внимание на ангажираността и отделете на най-добрите си потенциални клиенти вниманието, което заслужават. Всеки ден ще виждате по-голяма яснота в своя поток от потенциални клиенти и ще прекарвате по-малко време в преследване на безизходни ситуации.

ClickUp предоставя оптимизирано пространство за проследяване, анализ и оптимизиране на всеки етап от вашия процес на продажби.

Персонализирайте полетата, за да отговарят на вашата уникална продажбена фуния, лесно приоритизирайте задачите и открийте ценна информация с ClickUp Brain. Ще знаете на кого да се обадите следващия път и кога да действате, докато желязото е горещо, без да се налага да жонглирате с дузина различни инструменти.

Регистрирайте се в ClickUp и започнете да превръщате най-добрите си потенциални клиенти в лоялни клиенти.