Топ 6 алтернативи и конкуренти на Toodledo (характеристики, ограничения, цени)

Toodledo е страхотно приложение за списъци със задачи, което се рекламира като „нещо повече от списък със задачи”.

За съжаление, това „повече“ включва предоставянето на някои основни функции за управление на задачи безплатно.

И тук има още един проблем.

Всеки екип се нуждае от приложение за управление на задачи, което може да прави повече от просто записване на бележки.

Така че, Toodledo наистина ли е нещо повече от просто списък със задачи? 🤷

Поради това много екипи започнаха да казват „toodles!“ на Toodledo, точно като вас!

В тази статия ще разгледаме какво е Toodledo и защо ви е необходима алтернатива. След това ще ви представим шест алтернативи на Toodledo, за да ви помогнем да направите най-добрия избор.

Нека разгледаме някои заслужаващи внимание алтернативи на Toodledo. 📝

Защо ви е необходима алтернатива на Toodledo

Чрез Toodledo

Toodledo е приложение за управление на задачи, което помага на отделни лица и екипи да управляват ежедневните си задачи и някои сложни проекти.

Ето някои от нещата, които можете да правите с Toodledo:

Създавайте списъци със задачи

Създавайте задачи и подзадачи

Използвайте вградения таймер, за да записвате времето, прекарано по даден проект.

Задаване на напомняния

Записвайте напредъка си в графики и диаграми

Въпреки че тези характеристики звучат чудесно, Toodledo все още има няколко ограничения:

1. Ограничена безплатна версия

Безплатната версия на Toodledo разполага само с основни функции за управление на проекти и сътрудничество в екип. Например, безплатният план не предлага подзадачи или графики за проследяване на напредъка.

Освен това безплатният план предлага само прости аларми и ви ограничава до един сътрудник.

Не сме сигурни кое е по-разочароващо: да имаш само един съотборник или да не можеш да избираш персонализирани аларми! ⏰

2. Ограничени изгледи на проектите

Множествените изгледи на проектите ви дават уникална перспектива върху работата ви, което е от съществено значение за агилни екипи.

А с Toodledo ще пропуснете канбан таблата.

Проблемът?

Kanban таблата ви помагат да визуализирате проектите си, да управлявате ресурсите и да премествате задачите с лекота. В допълнение към това, Toodledo не предлага диаграми на Гант, които са от съществено значение за всеки екип, който иска да проследява напредъка.

Без такива изгледи няма да имате гъвкавостта да виждате работата си по начина, по който искате.

Освен това, кой иска да бъде ограничен до един изглед?

3. Лоша синхронизация на данните

Промените, направени в мобилните приложения на Toodledo, понякога не се синхронизират с промените, направени в приложението за настолни компютри.

Например, ако създадете подзадачи на телефона си, те може да не се появят на лаптопа ви.

Лошата синхронизация на данните означава, че ще трябва да губите време, за да пресъздадете задача, която вече сте създали на телефона си.

И кой би искал инструмент за управление на задачи, който ще го кара да губи време и ще допринесе за неговата забрава? 🤷

Топ 6 алтернативи на Toodledo

Ето шест алтернативи на Toodledo, които определено трябва да включите в списъка си: 📝

ClickUp е едно от най-високо оценените приложения за продуктивност и управление на задачи в света, използвано от високопродуктивни екипи в малки и големи компании.

ClickUp ви помага да управлявате както бизнес проектите си, така и личните си задачи.

От помощ при изпълнението на задачи до функции, които ви помагат да управлявате събития в календара, за да планирате без усилие изненади за рождени дни, ClickUp е най-добрият инструмент за управление на задачи.

Как ClickUp ви помага да управлявате ежедневните си задачи

Лесно е да забравите нещо в задача, която има много различни стъпки.

Чеклистите в ClickUp ви дават възможност да създадете ясни очертания на цялата задача, така че никога повече да не забравите някоя стъпка!

Чеклистите са прости списъци със задачи, които можете да намерите в задачите, документите и бележките си. Можете да създавате персонализирани чеклисти и да отбелязвате елементите в списъка си, след като сте ги изпълнили.

Имате нужда да добавите повече подробности към вашия списък за проверка?

Просто добавете подточки към вашия списък за проверка.

По този начин ще знаете точно какво трябва да направите, до най-малкия детайл! 🔎

Можете също да преподреждате елементите във всеки списък за задачи, като ги плъзгате и пускате между списъците си.

Искате да спестите още повече време?

Създавайте шаблони за списъци с задачи за всякакви задачи, които можете да си представите.

След това можете да използвате отново тези шаблони , за да изпълните задачите си с лекота. 🥊

Можете също така да възложите конкретни задачи на един изпълнител, ако се изисква действие.

Винаги в движение? 🏃

Не се притеснявайте, можете да запазите ежедневните си задачи чрез уеб, десктоп или мобилно приложение.

Други ключови характеристики на ClickUp

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма изглед на времевата линия в мобилната версия

Разгледайте пътната карта на ClickUp, за да видите как отстраняваме тези недостатъци.

И не пропускайте да разгледате всички вълнуващи функции, които тази безплатна алтернатива на Toodledo ви предлага!

Цени на ClickUp

ClickUp предлага три ценови плана:

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($5/член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 $/член на месец)

План Business Plus (най-подходящ за няколко екипа ($19/член на месец)

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, подходящо за лична употреба и работа в екип.

Приложението има страхотна функция, наречена Todoist Karma, която ви награждава с точки за изпълнени задачи и поддържане на серии.

Безплатният план обаче не включва автоматични резервни копия, така че ако решите да използвате това приложение и загубите документи...

Основни характеристики на Todoist

Функцията за бързо добавяне ви позволява да добавяте подробности за ежедневните задачи за секунди.

Повтарящи се крайни срокове

Добавяйте коментари към задачите, за да всички да са в течение

Раздели и подзадачи за организиране на задачите

Предимства на Todoist

Приоритетите на задачите ви помагат да свършите нещата в правилния ред

Делегирайте задачи на колеги или членове на семейството

Добавете джаджа със списък със задачи към вашето Android и iOS устройство

Ограничения на Todoist

Няма вграден инструмент за проследяване на времето (само чрез външни интеграции)

Напомнянията са достъпни само в премиум плана на Todoist.

Ако погрешно маркирате задача като изпълнена, не можете да я възстановите.

Цени на Todoist

Todoist предлага три ценови плана:

Безплатен план: До 80 проекта До 5 души на проект Повтарящи се крайни срокове Приоритети на задачите И още

До 80 проекта

До 5 души на проект

Повтарящи се крайни срокове

Приоритети на задачите

И още

Премиум план (4 $/месец): До 300 проекта До 25 души на проект Напомняния Коментари и качване на файлове И още

До 300 проекта

До 25 души на проект

Напомняния

Коментари и качване на файлове

И още

Бизнес план (6 $/месец): 500 проекта на потребител 50 души на проект Пощенска кутия на екипа Роли на администратор и член И още

500 проекта на потребител

50 души на проект

Пощенска кутия на екипа

Роли на администратори и членове

И още

Оценки на клиентите на Todoist

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Ето най-добрите алтернативи на Todoist.

Чрез Evernote

Evernote е приложение за водене на бележки, което ви помага да записвате и намирате информация, докато сте в движение. Разширената функция за търсене на Evernote ви позволява да търсите думи в ръчно написаните си бележки.

Но с ограничен безплатен план, ще използвате ли Evernote завинаги?

Нека разберем:

Основни характеристики на Evernote

Създаване на списъци за проверка

Добавяйте текст, изображения, аудио, сканирани документи, PDF файлове и документи към бележките си

Закачете лепкава бележка с важна информация на работния си плот

Шаблони за бележки

Предимства на Evernote

Мощни приложения за iOS и Android

Записвайте идеи, изображения и аудио с мобилното си устройство или iPad, докато сте офлайн.

Запазете важни имейли и споделяйте бележките си, без да напускате Gmail

Ограничения на Evernote

Безплатният план има месечен лимит за качване от 60 MB.

Ограничени възможности за персонализиране по отношение на стила и форматирането на текста

Няма защита с парола за версията за настолни компютри

Цени на Evernote

Evernote предлага три ценови плана:

Безплатен план 60 MB нови качвания на месец Заснемане на уеб изображения, уеб страници и PDF файлове Достъп до бележки офлайн от настолното приложение Синхронизиране между две устройства И още

60 MB нови качвания на месец

Запазете уеб изображения, уеб страници и PDF файлове

Достъп до бележки офлайн от настолното приложение

Синхронизация между две устройства

И още

Premium (7,99 $/месец): Синхронизиране на неограничен брой устройства Достъп до бележки офлайн Създаване на персонализирани шаблони Добавяне на бележки към PDF файлове И още

Синхронизирайте неограничен брой устройства

Достъп до бележки офлайн

Създаване на персонализирани шаблони

Добавяне на бележки към PDF файлове

И още

Бизнес (14,99 $/месец): Работете заедно в споделени пространства Вижте историята на дейността на вашия екип Централизирано управление на потребителите 20 GB месечен лимит за качване И още

Работете заедно в споделени пространства

Вижте историята на дейностите на вашия екип

Централизирано управление на потребителите

Месечен лимит за качване на 20 GB

И още

Оценки на клиентите на Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 6000 рецензии)

Прочетете още от нашите статии за Evernote: Evernote срещу OneNote и Evernote срещу Bear

Чрез Google Tasks

Google Tasks е проста апликация за списък със задачи. Апликацията ви позволява да плъзнете имейл от където и да е в Gmail към страничната лента на Google Tasks , за да го превърнете незабавно в задача.

Един от недостатъците на това приложение за напомняния е, че неговата простота може да го направи неефективно приложение за управление на задачи за екипи, които се фокусират върху сложни проекти.

Разбира се, понякога простото е най-доброто, но понякога един проект просто не е толкова прост. 🤷

Основни характеристики на Google Tasks

Създавайте множество списъци

Добавяне на задачи и подзадачи за организиране на задачите

Добавете напомняния към вашата Google задача от Google Календар

Преподредете задачите или ги преместете в друг списък с лесна за използване функция за плъзгане и пускане.

Предимства на Google Tasks

Напълно безплатни

Интегрира се с Google Apps

Сортирайте списъка си със задачи по дата на създаване или по краен срок

Ограничения на Google Tasks

Не можете да проследите времето, необходимо за дадена задача

Няма разширени функции за управление на задачите, като управление на натоварването , гъвкави изгледи или зависимости между задачите.

Не можете да задавате приоритети на задачите

Цени на Google Tasks

Google Tasks е безплатен.

Оценки на клиентите за Google Tasks

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Н/Д

Опитайте тези алтернативи на Google Task!

5. Microsoft To Do

Чрез Microsoft To Do

Microsoft To Do, по-рано Wunderlist, е софтуер за управление на задачи, който може да ви помогне да управлявате ефективно задачите си. Този инструмент за сътрудничество има страхотна функция, която ви дава изглед за днес, утре и седмицата в планираните ви списъци.

Приложението обаче не ви позволява да задавате крайни срокове или да добавяте подробности към подзадачите си.

Основни характеристики на Microsoft To Do

Задавайте напомняния, за да следите задачите си

Създавайте интелигентни списъци въз основа на задачи и маркирани имейли

Добавете крайни срокове към задачите си

Планирайте повтаряща се задача

Предимства на Microsoft To Do

Споделяйте списъци със задачи с колеги и членове на семейството

Интегрира се с Outlook Tasks

Синхронизира се с iPhone, Android, Windows 10 и уеб приложението.

Ограничения на Microsoft To Do

Ограничена съвместимост с продукти, които не са на Microsoft

Липсва разширена приоритизация на задачите (позволява само да маркирате приоритетни задачи със звездичка)

Няма диаграми на Гант за планиране на задачи

Цени на Microsoft To Do

Microsoft To Do е безплатен за използване.

Оценки на клиентите за Microsoft To Do

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

G2: 4,3/5 (над 20 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft To Do!

6. DGT GTD

Чрез DGT GTD

DGT GTD е приложение за управление на задачи, което автоматично създава задачи, когато пропуснете обаждане. 📞

Приложението е добър избор за управление на прости задачи като списъци за пазаруване и ангажименти.

За съжаление, приложението не е достъпно за iOS устройства, настолни компютри или в интернет.

Основни характеристики на DGT GTD

Списъци със задачи

Повтарящи се задачи

Напомняния и аларми

Организирайте задачите по папки, контекст, местоположение, етикети, звездички и подзадачи.

Предимства на DGT GTD

Бързо създаване на задачи чрез разпознаване на глас

Светла и тъмна тема, подходяща за вашия стил

Режим за масова редакция

Ограничения на DGT GTD

Достъпно само като приложение за Android

Остарял потребителски интерфейс

Ограничени интеграции (интегрира се само с Toodledo, Dropbox и FTP)

Цени на DGT GTD

DGT GTD е безплатен за използване.

Оценки на клиентите на DGT GTD

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Бонус: Приложения за списъци със задачи за Mac

Време е да кажете „Toodle-oo“ на Toodledo 👋

Наличието на подходящото приложение за управление на задачите може да подобри вашите умения за управление на времето и да повиши вашата продуктивност.

Но не забравяйте, че ако искате да се справите ефективно с управлението на задачите, ще ви е нужно нещо повече от списъци със задачи и бележки.

За съжаление, Toodledo просто не разполага с достатъчно функции, за да ви помогне да бъдете максимално продуктивни.

Въпреки това, има няколко инструмента, които могат да ви помогнат да достигнете това ниво на продуктивност.

И макар че споменахме някои добри алтернативи на Toodledo, ClickUp е най-комплексната от тях.

От помощ при определянето и проследяването на личните ви цели до възможност да следите времето, прекарано в ежедневни задачи, ClickUp е най-доброто приложение за продуктивност.

Използвайте ClickUp безплатно, за да запомните всичките си ежедневни задачи и забравете за Toodledo!