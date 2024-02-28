10-те най-добри конференции за UX дизайн, които не бива да пропускате [издание 2025]

В тази ера, движена от технологиите и изкуствения интелект, дизайнерите на потребителско изживяване (UX) и потребителски интерфейс (UI) са много търсени във всички индустрии. Всъщност, Американската служба по статистика на труда прогнозира 15% ръст в заетостта на професионалистите в областта на дигиталния интерфейс и уеб дизайна между 2022 и 2032 г. Това е огромно в сравнение с други професии, чийто ръст е средно само 3%!

Темите, свързани с UX/UI дизайна, обаче се развиват постоянно, независимо дали става дума за проучвания на потребителите относно взаимодействието човек-компютър или за проекти за информационна архитектура (IA). Ето защо както продуктовите мениджъри, така и професионалистите в областта на UX следят внимателно най-известните конференции за UX дизайн всяка година.

Тези събития позволяват на UX дизайнерите да следят най-новите проучвания и тенденции в областта на UX, да откриват нови инструменти и авангардни технологии и да се учат от изтъкнати лидери в бранша. ?

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри конференции за UX дизайн през 2024 г. и се възползвайте от любимите си опции. Ще представим също:

Ползи, които можете да очаквате от тези практически семинари и конференции

Съвети и инструменти, които ще ви помогнат да се подготвите за едно от тях

Предимства от посещението на конференции за UX

Струва ли си да посетите конференция за UX, особено след като вземете предвид цената и графика? Следните предимства ще ви помогнат да вземете решение: ?

В крак с най-новите тенденции

Областта на проучванията и дизайна на потребителското преживяване се развива постоянно. Знанията, които сте натрупали преди месеци, може да не са актуални днес.

Макар че специалистите по UX трябва да се информират за тенденциите и проучванията в областта на дизайна през цялата година, наличната информация е доста теоретична. Конференциите са чудесен начин да придобиете практични знания директно от лидерите в областта, както и от техния опит и казуси.

В търсене на вдъхновение

Дори и да намирате UX дизайна за удовлетворяващ и вълнуващ, трябва да признаете, че ежедневната рутина може да затъпи ентусиазма ви с течение на времето. Слушането на истории за успех на тези конференции и общуването с колеги е приятна почивка, която възвръща страстта ви и стимулира креативността ви.

Възможности за създаване на контакти

Конференциите за UX дизайн могат да бъдат чудесен начин да се свържете с опитни UX дизайнери, изследователи и продуктови мениджъри. Тези връзки са особено ценни, ако търсите сътрудници за нови проекти.

Повечето конференции предлагат сесии за отпускане след дълъг ден на внимателно слушане и водене на бележки. Можете да споделите идеи, да обсъдите общи предизвикателства и да обедините усилията си, за да намерите иновативни решения.

Среща с вашите ролеви модели

Ако любимите ви UX дизайнери говорят на конференция, не пропускайте възможността да чуете от първа ръка за техния опит и тайните на успеха им. Понякога можете дори да се срещнете и да общувате с тях. ?

Не познавате нито един от лекторите? Все пак си струва да отидете, защото може да откриете различни гледни точки, за които не сте подозирали. Тези прозрения могат да променят изцяло вашия подход към дизайна и стила ви на работа.

Повишаване на квалификацията в бранша

Виртуалните и личните семинари на конференциите за UX и дизайн се водят от световни лидери в областта. Те се фокусират върху практически знания, които често не можете да получите от курсове и книги. Можете да се потопите по-дълбоко в изследователски методи, техники за взаимодействие и други ниши, които ви интересуват.

Това преживяване може да бъде важна крачка напред в кариерата ви. Можете дори да се похвалите с участието си и да бъдете забелязани – а може би дори да станете лектор някой ден! ?

Как да изберете конференция за UX, на която да присъствате

Всяка година се организират десетки конференции за UX и е невъзможно да посетите всяка една от тях. Направете задълбочено проучване, за да разберете кои от тях си заслужават времето и парите ви. За да вземете решение, имайте предвид следните фактори:

Местоположение: Изберете събития близо до вас, за да не се налага да пътувате прекалено много. Макар че повечето конференции са хибридни и предлагат записи или позволяват виртуално участие, трябва да присъствате лично, за да се възползвате от интерактивните и мрежови аспекти на събитието. Лектори: Въпреки че всяко знание е ценно, трябва да дадете предимство на събития, в които участват UX професионалисти от водещи индустрии. Теми: Изберете конференции, които разглеждат теми от нишата, която ви интересува. Те ще бъдат по-интересни и могат да променят кариерата ви, за да привлечете по-добри възможности. Цена: Конференциите за UX могат да бъдат скъпи, затова потърсете билети с отстъпка за ранни записвания или групови резервации. Можете дори да убедите работодателя си да покрие таксата ви, ако събитието ви дава възможност да подобрите уменията си. За международни конференции, предвидете разходите за транспорт, настаняване и храна.

Ако сте в дилема, използвайте шаблона за сравнителна матрица на ClickUp, за да подредите опциите и критериите си за оценка в един прозорец и да обработите всичко по-бързо.

Най-добрите конференции за UX, на които да присъстват практикуващите UX

Ето най-интересните събития в областта на UX, които привличат интереса на дизайнерите през 2024 г. – имаме предложения както за начинаещи, така и за опитни UX дизайнери ?

1. ConveyUX

Възходът на изкуствения интелект (AI) проправи пътя за нови прозрения в областта на UX. ConveyUX фокусира следващото си тридневно събитие върху нововъзникващите AI концепции в UX дизайна, изследванията и стратегията.

Ще можете да чуете над 30 експерти от бранша и да разберете как те адаптират своите UX процеси в новата ера, движена от изкуствения интелект. Очаквайте да чуете най-добрите световни лидери в областта, сред които:

Дона Саркар, главен проблемник за програмата за разширяване на Microsoft AI и Copilot Д-р Натали Петухоф, главен изпълнителен директор на Competitive Consulting Advantage Люк Вроблевски, управляващ директор в Sutter Hill Ventures Андрю Хоган, ръководител на отдел „Insights“ в Figma Елизабет Чърчил, директор „Потребителско преживяване“ в Google

Не можете да присъствате лично? За щастие, можете да получите достъп до записите на лекциите и семинарите, слайдовете и друго съдържание от дома си в реално време.

Дати 27–29 февруари Местоположение Сиатъл, Вашингтон, САЩ (+онлайн) Основна тема Изкуствен интелект Уебсайт https://conveyux.com/

Допълнителна информация: Най-добрите AI инструменти за презентации!

2. Конференция UXTH

Конференцията UXTH Thailand 2024 обещава богата програма от дейности. Това хибридно събитие ще се проведе през два уикенда и ще се състои от три части:

Двудневна виртуална конференция (подходяща за млади дизайнери с малко опит в бранша) Еднодневна конференция с лично присъствие Еднодневен семинар

Някои от водещите фигури в бранша, които ще вземат участие в събитието, са:

Кристофър Носел, принцип на дизайна за приложна изкуствена интелигентност в IBM

Джони Шнайдер, собственик и директор на Humble Ventures

Пит Чемсрипонг, съветник по продуктова стратегия в ThoughtWorks

Събитието е домакин и на множество предконференционни дейности за общността, като седмичния подкаст на живо, LabMeet, и месечните срещи. ?

Събитията ще се проведат на английски език, а за семинара ще има преводач. Видеозаписите от конференцията ще бъдат достъпни в продължение на три месеца.

Дати 16–24 март Местоположение Банкок, Тайланд (+онлайн) Основна тема Станете глобални с потока Уебсайт https://uxth.co/

3. UX Копенхаген

Десетото издание на международната конференция Copenhagen Human Experience ще включва панелни дискусии на тема деградиране и консумеризъм в областта на UX. Очаквайте разнообразни професионалисти в областта на UX да обсъждат прекомерната консумация, климатичните промени, отпадъците и така необходимото преосмисляне на вредните производствени процеси. ?

Лекторите ще представят работата, която вече са свършили за справяне с тези проблеми, и ще обсъдят какво могат да направят младите дизайнери, за да осигурят по-устойчиво бъдеще.

UX Copenhagen е подготвила различни дейности за своите участници, като практически семинари, сесии с въпроси и отговори на живо, томболи с награди и автографски сесии.

Можете да очаквате с нетърпение кръглите маси на събитието, където лекторите ще общуват с професионални дизайнери в малки групи от участници.

Дати 20–21 март Местоположение Копенхаген, Дания (+онлайн) Основна тема Дераст и консумеризъм Уебсайт https://uxcopenhagen.com/

4. UXDX

UXDX е конференция, посветена на обсъждането на нововъзникващите практики и предизвикателства в областта на UX. Тя се фокусира върху оптимизирането на процеса на разработка и дизайн за съвременната ера.

Събитието през май ще се проведе в Ню Йорк и ще включва различни видове съдържание, включително лекции, интерактивни панелни дискусии, форуми и работни групи.

Ще можете да чуете експерти от известни компании като Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana и NASA. Важни дискусии за продуктовите мениджъри и екипите за UX проучвания включват:

Намаляване на екипа

Приоритизиране

Дизайн на услуги

Приемане на несигурността

Устойчиви практики за потребителско преживяване

Ще чуете и основателя на UXDX, Рори Мадън, който ще говори за изкуствения интелект, (де)централизацията и визиите за начина на работа.

Ако не можете да присъствате на събитието, разгледайте другите събития на UXDX за 2024 г.: UXDX APAC август (виртуално) и Dublin UXDX EMEA октомври (хибридно събитие).

Дати 15–17 май Местоположение Ню Йорк, САЩ (+онлайн) Основна тема Преход от проекти към продуктови екипи Уебсайт https://www.uxdx.com/

5. UX360 Research Summit 2024, Европа

Въпреки че събитието през май е едва четвъртото поред, UX360 Research Summit е една от най-известните конференции за UX в света. Предстоящото събитие обаче е първото, което се провежда на живо, така че не бихте искали да го пропуснете.

Това е конференция, посветена на най-новите методи за оценка и проучване на потребителите, както и на прилагането на UX прозрения чрез планиране и анализ. С подкрепата на Merlien Institute, известния организатор на B2B събития, можете да очаквате богати възможности за контакти с над 1000 UX изследователи и практици, които се очаква да присъстват на тази конференция.

UX360 Research Summit 2024 се гордее с казуси и дискусии, представени от UX изследователи от процъфтяващи компании, като:

Google

Meta

Dropbox

Indeed

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Други предложени дейности включват интерактивни панелни дискусии, индивидуални срещи и сесии за социално общуване. ?

Дати 16–17 май Местоположение Берлин, Германия Основна тема Изследвания в областта на UX дизайна Уебсайт https://www.ux360summit.com/

6. Международна конференция за взаимодействие човек-компютър (HCI)

HCI International не е просто една конференция. Това е пакет от над 21 академични конференции, на които можете да присъствате с една единствена регистрация!

Тазгодишното издание ще се проведе във Вашингтон, окръг Колумбия. Пригответе се за едно голямо събитие – HCI празнува 40 години от създаването си.

Като UX дизайнер, ето някои от най-важните конференции в екосистемата на HCI:

HCI: Тематична област „Взаимодействие човек-компютър“ (водещото събитие)

DUXU: Конференция за дизайн, потребителско изживяване и използваемост

UAHCI: Конференция за универсален достъп в човешко-компютърното взаимодействие

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА: Конференция за човекоцентричен дизайн, експлоатация и оценка на мобилните комуникации

HCI-Games: Фокус върху HCI в игрите

Ако сте студент, можете да изпратите своя дизайн за конкурса за студентски дизайн и да участвате в една от многото дейности, ориентирани към учащите. Те включват менторски сесии, социални събития за UX и дори барбекю! ?

Дати 29 юни – 4 юли Местоположение Вашингтон, САЩ (+онлайн) Основна тема Различни теми, свързани с взаимодействието между човек и компютър Уебсайт https://www.hci.international/

7. UX Nordic

UX Nordic, една от най-големите конференции за UX в Европа, предлага висококачествено и лесно за възприемане съдържание, което можете да приложите в реалния живот.

Тази година събитието не е по-различно. В него ще участват международни лектори от лидери в индустрията като BMW, Philips и IKEA.

По време на основния ден на конференцията можете да посетите интерактивни сесии на теми като бъдещето на UX, влиянието на изкуствения интелект върху изследователските и дизайнерските системи и UX в електронната търговия. Другите два дни са посветени на по-неформални дейности. Последният ден, Xperience Day, включва уъркшопи за най-новите изследвания в областта на UX и мултисензорния дизайн.

Въпреки че има билети както за виртуално, така и за присъствено участие, ако дойдете на място, ще можете да се срещнете с хора, които мислят като вас, и да се насладите на церемония по връчване на награди, комедийно представление и дори DJ сетове. ?

Дати 28–30 август Местоположение Аархус, Дания (+онлайн) Основна тема Разнообразни Уебсайт https://www.uxnordic.com/

8. UX Conf Лондон

Ако сте нови в системите за UX дизайн, тази конференция е за вас.

UX Conf London организира забавни, но и образователни събития от 2017 г. насам. Изданието от 2024 г. ще бъде домакин на лектори от Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor и много други известни компании.

Вместо да ви засипваме с теоретични знания, това еднодневно събитие ще се фокусира върху практическата страна на индустрията. Лекторите често демонстрират най-добрите инструменти за UI и UX дизайн, като например:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Освен лекции, можете да присъствате на интервюта, въпроси и отговори на живо и сесии за общуване по актуални аспекти на UX психологията и лидерството в дизайна. За да се отпуснете, можете да се насладите на йога, кафе и ексклузивен тест Дизайнер срещу AI.

Дата 13 септември Местоположение Southbank Centre в Лондон (+онлайн) Основна тема Използване на популярни инструменти за UX и UI дизайн Уебсайт https://theuxconf.com/

9. Световен конгрес за използваемост

Световният конгрес за използваемост е мултидисциплинарна конференция за UX, която обхваща различни подтеми, свързани с UX и дизайна, като хаптично и мултимодално взаимодействие и дизайн на услуги.

С формат „питай ме за всичко“, тази международна конференция се фокусира повече върху взаимодействията и позволява на участниците да почерпят знания от над 50 международни експерти.

Това събитие през октомври се състои от две части. Основната конференция включва ключови доклади, лекции и майсторски класове, докато Focus Days се фокусира върху индустриални UX семинари. Очаквайте да бъдат обсъдени теми като:

UX стратегия

Дейности по проучване на потребителското преживяване

Лидерство в дизайна

UX за предприятия

Достъпност

За да задълбочите знанията си в областта на UX, не пропускайте да посетите семинарите по изкуствен интелект, тестване и измерване на използваемостта, картографиране на потребителското преживяване, дизайн мислене и вземане на решения.

Дати 15–17 октомври Местоположение Грац, Австрия (+онлайн) Основна тема Разнообразни Уебсайт https://worldusabilitycongress.com/

10. PushUX

Активна от 2012 г., конференцията PushUX е усъвършенствала формата си и е създала атмосфера, която е едновременно непринудена и професионална. Конференцията събира над 650 ентусиасти на UX дизайна от цял свят, като им дава възможност да водят приятелски дискусии, докато поглъщат ценни знания за индустрията от свои колеги.

Повечето конференции изискват да изберете какво искате да видите, така че трябва да се движите и да пропуснете някои лекции. PushUX е различен.

Програмата е внимателно подбрана, с 18 презентации и логична структура. Можете да я персонализирате според вашите предпочитания, като изберете кои сесии на общността да посетите.

Програмата на конференцията включва няколко интерактивни компонента, сред които изложба с над 20 дизайнерски проекта. Организаторите обещават да върнат любимите на участниците дискусии Lean Coffee и сесиите Failure Slam.

Дати 7–8 ноември Местоположение Мюнхен, Германия (+онлайн) Основна тема Информацията все още не е налична. Уебсайт https://push-conference.com/

Как да се подготвите за конференции за UX: 5 съвета

Изборът на събития за UX, на които да присъствате тази година, е отлична стъпка към ускоряване на кариерата ви – но как да извлечете максимална полза от тези конференции? Ние ще ви помогнем!

Следвайте тези пет съвета, за да се подготвите за най-добрите конференции за UX и да си осигурите безпроблемно преживяване. Ще ви покажем и някои инструменти и функционалности в ClickUp , безплатно решение за визуално управление на проекти, което може да ви помогне да извлечете максимума от конференцията. ⭐

1. Планирайте подробно

Повечето професионалисти в областта на UX имат много ангажименти и в крайна сметка пропускат конференции, за да изпълнят други работни задължения. Единственото решение в този случай е да планирате предварително и да се уверите, че графикът ви е достатъчно гъвкав, за да можете да се насладите на обогатяващо преживяване на конференцията.

Ако мястото на конференцията изисква пътуване, започнете да планирате работните си процеси месеци предварително, за да избегнете справянето с важни задачи по време на събитието.

Първата стъпка е да купите билетите рано, когато цените са по-ниски. Организирайте пътуването си и резервирайте хотелска стая близо до мястото на провеждане, за да сведете до минимум пътуването.

Най-добрият начин да оптимизирате графика си е чрез ClickUp Tasks и неговия нативен календар .

С ClickUp Tasks можете да проектирате бъдещи работни процеси с регулируеми зависимости, етикети и етикети за приоритет. Визуализирайте всичките си задачи и събития с помощта на изгледа „Календар“ – неговият интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ ви позволява да регулирате безпроблемно времевите интервали и да поддържате гъвкав график.

Свържете ClickUp с Google Calendar, за да виждате лесно насрочените срещи и събития в ClickUp.

ClickUp се синхронизира с вашия Google Календар, така че лесно можете да следите срещите, задачите и ангажиментите си на едно място. Освен това, с помощта на персонализираните полета можете да добавите важни подробности към конференцията, като например:

Тема на конференцията

Лектори

Ментори на семинара

2. Подгответе се за успех

Трябва да подготвите удобни, но професионално изглеждащи дрехи за събитието. Повечето конференции изискват бизнес или академично-неформален дрескод, за предпочитане в неутрални или консервативни цветове. Изберете дишащи материи за по-дълги събития.

Не забравяйте да вземете всичките си технически устройства и зарядни устройства. Ако имате визитни картички, вземете ги със себе си, за да улесните контактите си.

Съвет от професионалист: За събития с лично присъствие добавете адресите на хотела, мястото на провеждане и другите обекти, които искате да посетите, в ClickUp. Благодарение на интерактивния ClickUp Map view можете да добавяте местоположения към задачи и събития, за да улесните навигацията, и дори да ги споделяте чрез сигурни връзки. ?

Използвайте изгледа на картата в ClickUp, за да присвоявате задачи на местоположения и да управлявате по-добре работните процеси, специфични за дадено местоположение.

3. Определете приоритетите в графика си за конференции

Конференциите често могат да бъдат дълги, динамични и изтощителни. Важно е да спите добре, да се храните и да пиете достатъчно вода, за да имате енергия да издържите конференцията. ?

Повечето организатори публикуват предварително пълния график на конференцията, като ви предоставят подробна информация за презентациите и семинарите за всеки час. Много от тези съпътстващи събития са по избор, затова трябва да проучите внимателно графика, за да определите кои събития са задължителни за вас и да планирате програмата си според тях.

За да визуализирате окончателния си график, можете да използвате ClickUp Gantt Chart или Timeline view . И двата варианта ви позволяват да планирате деня си по часове. Можете да включите цветни секции за всяко подсъбитие и да добавите знаци за приоритет към всичко, което не искате да пропуснете.

Създайте микроскопичен изглед на графика си за конференции за UX с Timelines в ClickUp.

4. Подобрете уменията си за водене на бележки

Не се страхувайте да задавате въпроси по време на сесиите за въпроси и отговори и кръглите маси, и слушайте внимателно, когато другите споделят специфични за бизнеса проблеми и търсят решения. Бъдете усърдни в записването на бележки по време на конференциите, за да сте сигурни, че новопридобитите познания за UX ще останат с вас за дълго време.

Проблемът тук е, че тези събития са визуално и умствено стимулиращи, така че е лесно да изостанете с воденето на бележки. Добре е да си създадете навик да използвате ClickUp Notepad , за да записвате бързо важни идеи и теми за разговор. Приложението е достъпно за настолни и мобилни устройства.

Записвайте лесно бележки, редактирайте ги с богато форматиране и ги превръщайте в проследими задачи, достъпни отвсякъде в ClickUp Notepad.

Можете да използвате и ClickUp Docs с AI, за да организирате бележките си от различните конференции, на които присъствате. Създайте папки за всяка конференция и подредете бележките, графиците и документите си с информация. Ще харесате опцията за обобщаване с AI, когато искате да прегледате бързо бележките си.

Обобщете бележките си от конференцията за секунди с ClickUp AI.

Можете да използвате функциите за превод на инструмента, за да локализирате бележките, презентациите и дискусиите си на международни конференции. Всичко, което трябва да направите, е да изберете частта от текста, която искате да преведете, да отворите падащото меню „Превод“ и да изберете желания език.

Превеждайте съдържанието си почти перфектно на над 10 езика, като използвате функцията „Преведи“ в ClickUp AI.

5. Направете шаблоните свои приятели в работилницата

Работилниците в рамките на конференциите са изключително продуктивен начин да научите повече за новите концепции и най-добри практики в областта на UX/UI. Тези сесии обаче изискват активно участие и често е трудно да се даде 100% от себе си в ограничен период от време.

Тук на помощ идват UX шаблоните. Те са предварително структурирани документи, оптимизирани да ви помогнат да работите по-бързо в напрегнати ситуации.

ClickUp разполага с над 1000 шаблона , които ще ви помогнат при различни задачи по време на семинара. Например, ако водещият на семинара ви помоли да подготвите примерна пътна карта за потребителското преживяване, можете бързо да отворите шаблона за пътна карта на ClickUp UX и да използвате цветната карта, за да създадете бързо своя пример.

С този шаблон можете да изготвите пътна карта, в която подробно да опишете тестовете с потребители, проучванията и итерациите на дизайна за нула време.

Може да се заинтересувате и от шаблони за създаване на маркетингови календари, хеуристична оценка и тестване на използваемостта, ако конференцията ви е посветена на тези концепции.

Приложете новопридобитите знания за UX в бъдещи проекти с ClickUp

Прилагането на знанията, които сте придобили на всяко събитие, е по-лесно с ClickUp. За начало, имате ClickUp Docs, за да организирате нови проучвания в областта на UX и да оптимизирате процеса на дизайн в едно единствено пространство. Други предимства на платформата включват:

Благодарение на ClickUp AI можете да създадете потребителски профили, потребителски пътувания и творчески брифинги за нула време!

Използвайте мощността на внимателно обучената AI инструмент на ClickUp, за да създавате бързо брифинги и потребителски пътеки.

Освен че ви помага да планирате работата си, ClickUp може да бъде и мощен инструмент за дизайн. Вие и вашият екип можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи и да създавате wireframes заедно в реално време.

След като макетите са готови, изпратете ги за одобрение, като маркирате желания сътрудник, който може да ги провери, да добави бележки и коментари, за да даде обратна връзка.

Използвайте ClickUp, за да си сътрудничите с екипа си в реално време и да създавате атрактивни wireframes и потребителски карти.

ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, включително любими на дизайнерите като Figma, софтуер за проучване на потребители като Hotjar и дори календари за съдържание и маркетингови инструменти като Hootsuite и Hubspot.

Повишете уменията си с конференции за UX дизайн и ClickUp

Конференциите за UX дизайн са отличен начин да се запознаете с новите разработки, да разширите уменията си с мултидисциплинарни семинари и да се свържете с други професионалисти в областта на потребителското преживяване.

С нашите полезни съвети за подготовка и инструментите и шаблоните на ClickUp можете да извлечете максимална полза от конференциите за UX, на които присъствате.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и го персонализирайте, за да ви служи като надежден помощник за конференции и ежедневна работа. ?