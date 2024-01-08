10-те най-добри книги за UX дизайн, които всеки дизайнер трябва да прочете през 2025 г.

UX дизайнът заема централно място в технологичните компании и често се използва като синоним на добър бизнес. Например, Airbnb приписва добрия UX дизайн на своята трансформация от провален стартъп в бизнес за милиарди долари.

С кариерни страници, препълнени с обяви за работа за UX дизайнери, е очевидно, че компаниите могат да свържат своите печалби с дизайна на потребителското преживяване (UX).

Като UX дизайнер, трябва да сте в крак с нововъзникващите тенденции и най-добрите практики, за да изградите своя конкурентен предимство. Един от начините да станете ефективни в UX дизайна е да четете книги, написани от експерти в бранша. Инвестицията в книги за UX дизайн ви дава творческа увереност и ви поддържа ангажирани и мотивирани към вашите кариерни цели.

Тук обсъждаме 10 книги за UX, които трябва да прочетете, за да развиете уменията си. Независимо дали сте начинаещ дизайнер или опитен професионалист, принципите, обсъдени тук, ще ви помогнат в процеса на обучение.

Топ 10 книги за UX дизайн, които дизайнерите трябва да прочетат

1. Lean UX: Прилагане на принципите на Lean за подобряване на потребителското преживяване

За книгата

Автори : Джош Сейдън и Джеф Готелф

Година на издаване : 2013

Приблизително време за четене : 3 часа

Препоръчително ниво : Начинаещи, средно ниво и напреднали

Брой страници : 148

Оценки 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Тази книга обхваща три основни области: въведение в Lean UX и неговите основни принципи, процеса на Lean UX дизайн и интегрирането на Lean UX в организациите.

Научете основните принципи за създаване на дизайн, ориентиран към потребителя, като например междуфункционално сътрудничество, учене чрез растеж и право на грешка. Книгата разглежда в дълбочина процеса на дизайн на потребителското преживяване, базиран на гъвкави принципи и дизайн мислене, в следните раздели.

Книгата дава поглед върху UX дизайна през „икономичната“ леща, като идентифицира какво е съществено и какво може да бъде премахнато или заменено.

Като цяло, Lean UX е практичен ресурс за UX дизайнери, софтуерни разработчици, продуктови мениджъри, предприемачи и всеки, който се интересува от създаването на успешни технологични продукти.

„Нашата цел не е да създадем продукт, а да променим нещо в света – да постигнем резултат. Често се случва екипите, които работят по гъвкави процеси, да не се връщат назад, за да подобрят потребителския интерфейс на софтуера. ” – Джош Сайден

Ключови изводи

Съгласуване на принципите на UX дизайна с процеса на дизайн чрез бързи итерации и непрекъсната обратна връзка по време на продължително предварително планиране.

Дизайнерските екипи трябва да се фокусират върху създаването на хипотези за поведението на потребителите, проектирането на експерименти за тестване на тези хипотези и валидирането на своите предположения.

Какво казват читателите

„Обикновено намирам, че този тип книги за UX дизайн не предлагат достатъчно примери, но в този случай авторите са дали конкретни примери от собствения си професионален опит.“

2. UX за начинаещи: интензивен курс в 100 кратки урока

За книгата

Автор(и) : Джоел Марш

Година на издаване : 2016

Приблизително време за четене : 4 часа и 15 минути

Препоръчително ниво : Начинаещи и средно напреднали

Брой страници : 255

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)

„UX за начинаещи: интензивен курс в 100 кратки урока“ от Джоел Марш е изчерпателен и достъпен наръчник, който опростява UX дизайна за хора, които са нови в тази област.

Чрез 100 кратки урока по UX ресурси, Марш предоставя практичен и увлекателен преглед на основните универсални принципи на UX за начинаещи.

Книгата започва с установяване на основни познания за UX дизайна и това, което всеки дизайнер трябва да знае за създаването на успешни продукти, ориентирани към потребителя, и креативни приложения.

Други теми включват психологията на потребителите, проучвания на потребителите, персони и важността на съпричастността към потребителите чрез примери от реалния живот.

„Всичко има потребителско преживяване. Вашата задача не е да създавате потребителското преживяване. Вашата задача е да го направите добро. ” – Джоел Марш

Ключови изводи

UX дизайнът е итеративен. Вземете всеки реален пример за UX проект, който претърпява непрекъснато подобрение въз основа на обратната връзка от потребителите. Този итеративен подход е в съответствие с динамичната и еволюираща природа на дигиталните преживявания, като подчертава необходимостта от гъвкавост и отзивчивост в UX дизайна.

Какво казват читателите

„В днешно време е трудно да се намерят книги за UX дизайн, които да отиват направо на същността и да не ни карат да изучаваме житейската история на автора или да слушаме всичките му лични анекдоти. Тази книга за UX е фантастична за начинаещи, които искат да научат тънкостите на дизайна на интерфейси. ”

3. Екипът за потребителско преживяване от един човек: Наръчник за оцеляване в областта на изследванията и дизайна

За книгата

Автор(и) : Лия Бъли

Година на издаване : 2013

Приблизително време за четене : 4 часа и 20 минути

Препоръчително ниво : Средно

Брой страници : 246

Оценки 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

В „The User Experience Team of One“ Бълей разглежда предизвикателствата, пред които са изправени UX дизайнерите, работещи самостоятелно в организации без специализирани UX екипи.

Авторът съветва самостоятелните UX дизайнери да възприемат стратегическо мислене и как да станат едновременно изобретателни, проактивни и устойчиви.

Тази книга е отличен ресурс в кариерата на UX за тези, които търсят практични съвети, за да постигнат въздействие, въпреки че работят с ограничени ресурси или подкрепа от екипа.

„В една все по-дигитализирана ера, проектирането на продукти с мисъл за реалните хора ни помага да се уверим, че технологията се интегрира в живота ни по човешки начин. Това е гласът на разума, който твърди, че продуктите и технологията могат да подкрепят и дори да обогатят нашата фундаментална човечност.“ – Лия Бъли

Ключови изводи

Съгласувайте усилията си в областта на UX дизайна с бизнес целите, за да изтъкнете убедително значението на потребителското преживяване при проектирането на потребителски интерфейси и да задействате процеса на дизайн.

Какво казват читателите

„Като човек, който се опитва да започне кариера в областта на UX изследванията и/или дизайна, много ми харесват разделите „Ако правите само едно нещо“ в края на всяка глава. !”

4. Refactoring UI от Адам Уотън и Стив Шогор

За книгата

Автори : Адам Уотън и Стив Шогер

Година на издаване : 2018

Приблизително време за четене : 4 часа и 11 минути

Препоръчително ниво : Средно

Брой страници : 252

Оценки 4,7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

Refactoring UI предоставя практически съвети за подобряване на UI дизайна дори и с ограничени технически познания. Книгата обхваща различни аспекти на UI дизайна, включително цветови схеми, типография, разстояние и оформление.

Независимо дали сте продуктов мениджър или UX дизайнер, тази книга обхваща принципите на UX писането и човешкото поведение, което влияе върху решенията на купувачите. Авторите водят читателите през примери „преди и след“, илюстрирайки как малки, целенасочени промени значително подобряват визуалната привлекателност и използваемостта на потребителския интерфейс.

Книгата разглежда основните принципи на UX дизайна, като тестване от потребители, управление на продукти, основни визуални аспекти и метода на целенасочен дизайн.

Ключови изводи

Фокусирайте се върху изключителното потребителско преживяване и дизайн. Последователното съгласуване, прецизността и вниманието към малките елементи подобряват вашия дизайн и допринасят за по-изтънчен и професионален вид.

Какво казват читателите

„Отличен наръчник за това как да вземете прости дизайнерски решения, които могат значително да подобрят вашите проекти. Без излишни подробности; 100% сигнал, 0% шум.“

5. Интервюиране на потребители: Как да откриете интересни идеи

За книгата

Автор(и) : Стив Портигал

Година на издаване : 2013

Приблизително време за четене : 2 часа и 55 минути

Препоръчително ниво : Средно

Брой страници : 176

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)

Считайте тази книга за вашето изчерпателно ръководство за дизайнерски проекти. Тя ви насочва в интервюирането на потребители, за да разширите перспективата на дизайнера.

Книгата обхваща целия процес на интервюиране, от планирането и подготовката до провеждането на интервюта и анализа на данните. Дизайнерите на потребителско преживяване трябва да се запознаят с човешката психология на интервютата, значението на емпатията и активното слушане, както и да създадат комфортна среда за участниците.

Накрая авторът обяснява, че повечето UX дизайнери трябва да развиват способността си да превръщат суровите данни от интервюта в убедителни разкази, които да резонират със заинтересованите страни, улеснявайки по-доброто разбиране и вземането на решения.

„Историите са мястото, където се крият най-богатите прозрения, и вашата цел е да стигнете до този момент във всяко интервю.“ – Стив Портигал

Ключови изводи

UX дизайнерите от новото поколение трябва да овладеят универсалните принципи на емпатията, активното слушане при провеждането на проучвания на потребителите и разказването на истории, за да комуникират своите наблюдения за потребителите.

Какво казват читателите

„Тя е изключително практична, вдъхновяваща и ще я препоръчам на всички, с които разговарям по време на пътуването си. Исках да споделя това, защото съм чел много книги за „UX“ и „изследвания“ и тази е на първо място в списъка ми в момента.“

6. Не ме карай да мисля (преработено издание)

За книгата

Автор(и) : Стив Круг

Година на издаване : 2015

Приблизително време за четене : 3 часа и 19 минути

Препоръчително ниво : Средно и напреднало

Брой страници : 216

Оценки 4. 4/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)

Тази книга за UX дизайн е вечно актуален наръчник за използваемостта на уеб сайтовете. В това преработено издание Круг актуализира и разширява своето класическо произведение и предлага безценни прозрения и по-добро разбиране за проектирането на уеб сайтове, които са лесни за ползване и дават приоритет на простотата и яснотата.

Авторът счита, че добре проектираните уебсайтове трябва да бъдат интуитивни и да изискват минимални когнитивни усилия от страна на потребителите. Круг подчертава, че е важно да се елиминират ненужните усложнения в цифровия интерфейс, за да се гарантира, че потребителите бързо намират това, което търсят.

Допълнителни теми включват дизайн на навигацията, оформление на страници и значението на ясните визуални указания. Авторът въвежда концепцията „happy talk“ – ненужни инструкции и информация, които потребителите обикновено игнорират – и дава съвети за оптимизиране на съдържанието с цел оптимално ангажиране на потребителите.

Критичен аспект на UX принципите е да се оцени дали аудиторията ви вижда целта на уеб страницата в рамките на пет секунди от нейното отваряне.

„Няма значение колко пъти трябва да кликна, стига всеки клик да е безмислен и недвусмислен избор.“ – Стив Круг

Ключови изводи

Създайте прост и изчистен дизайн, за да сведете до минимум когнитивното натоварване на потребителите. Дайте приоритет на интуитивността, за да се уверите, че потребителите ще се научат да навигират в уебсайта без излишна сложност.

Какво казват читателите

„Това е книга, която наистина издържа на изпитанието на времето. Въпреки трите си издания, тя запазва тона и посланието си: добрият уеб дизайн започва с инстинкта на потребителя.“

7. Дизайнът на ежедневните неща: преработено и разширено издание

За книгата

Автор(и) : Дон Норман

Година на издаване : 2013

Приблизително време за четене : 5 часа и 30 минути

Препоръчително ниво : Напреднали

Брой страници : 368

Оценки 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Като UX дизайнер, вие знаете, че някои принципи на използваемостта се развиват постоянно. Авторът се впуска в дълбочина в когнитивната психология на потребителското преживяване, съвременните предизвикателства в дизайна и как успешните UX дизайни дават ясни указания за тяхната функционалност.

Това, което отличава опитни дизайнери от начинаещите, е способността им да правят разлика между „грешка на потребителя” и „грешка в дизайна”. Ключът към проектирането на интуитивни и лесни за употреба продукти е минимизирането на грешките на потребителите и намаляването на вероятността от лош дизайн на взаимодействието.

„Дизайнът е всъщност акт на комуникация, което означава да имаш дълбоко разбиране за човека, с когото дизайнерът комуникира.“ – Дон Норман

Ключови изводи

Когато потребителите правят грешки, това често е резултат от лош дизайн, а не от некомпетентност на потребителите. Дизайнерите са отговорни за създаването на продукти, които съответстват на менталните модели и очакванията на потребителите, като по този начин намаляват вероятността от грешки.

Какво казват читателите

„Погледнете около себе си. Трагично е, че устройството, на което четете тази рецензия, вероятно носи деформациите на едно поколение дизайнери, които никога не са прочели тази книга или нейното оригинално издание. Ако бях крал за един ден, всички дизайнери щяха да бъдат принудени да оставят моливите и стилусите си, докато не прочетат MAGNUM OPUS на г-н Норман от корица до корица. Оттам нататък те щяха да могат да възобновят работата си и щеше да има много радост.“

8. Hooked: Как да създадете продукти, които формират навици

За книгата

Автор(и) : Нир Еял

Година на издаване : 2014

Приблизително време за четене : 2 часа и 30 минути

Препоръчително ниво : Средно и напреднало

Брой страници : 256

Оценки 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Hooked от Нир Еял е библия за UX, която изследва психологията зад създаването на продукти, които формират навици. Еял представя „Hook Model“ – четиристепенен процес, предназначен за създаване на продукти, с които потребителите взаимодействат многократно. Моделът се състои от тригер, действие, променлива награда и инвестиция, за да се разберат и задоволят нуждите на потребителите.

Авторът подкрепя своя модел с практически примери и казуси, илюстриращи как компании като Facebook и Instagram използват горния модел, за да създават продукти, на които потребителите не могат да устоят. Книгата е практическо ръководство за маркетолози, UX и продуктови дизайнери, както и за предприемачи, които искат да разработват продукти, които формират трайни навици.

„Всички хора са мотивирани да търсят удоволствие и да избягват болката, да търсят надежда и да избягват страха и, накрая, да търсят социално приемане и да избягват отхвърлянето.“ – Нир Еял

Ключови изводи

Вместо да предоставяте постоянно една и съща награда, въведете разнообразие, за да поддържате интереса и любопитството на потребителите. Това разнообразие активира центровете на удоволствие в мозъка и засилва навика, което прави потребителите по-склонни да се върнат към продукта.

Какво казват читателите

„Една от най-добрите книги, които съм чел напоследък, за това как технологичните компании създават своите пристрастяващи продукти. Моделът на Нир ще ви позволи да създадете продукт, който ще привлече потребители и ще ви покаже какво да направите, за да ги задържите.“

9. „Ракетна хирургия за начинаещи“

За книгата

Автор(и) : Стив Круг

Година на издаване : 2009

Приблизително време за четене : 2 часа и 40 минути

Препоръчително ниво : от начинаещи до средно напреднали

Брой страници : 161

Оценки 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Rocket Surgery Made Easy е лесен за ползване наръчник, който дава възможност на дизайнерите и разработчиците да интегрират безпроблемно тестове за използваемост на уеб и мобилни интерфейси в работния си процес.

Авторът разглежда подробно основните елементи на тестването на използваемостта, планирането и провеждането на тестове, както и преодоляването на често срещаните трудности.

„Да, има неща, които можете да научите само като наблюдавате целевата аудитория да използва сайта. Но има много неща, които можете да научите, като наблюдавате почти всеки да го използва. Когато започнете да правите тестове за използваемост, сайтът ви вероятно ще съдържа много сериозни проблеми, с които „почти всеки“ ще се сблъска, така че в началото можете да набирате участници много по-свободно.“ – Стив Круг

Ключови изводи

Определете ясна рамка за планиране и изпълнение на тестове за използваемост, без да се налагат сложни настройки. Това е чудесен начин да насърчите всеки UX дизайнер във вашия екип да провежда редовни тестове в малък мащаб с реални потребители, за да открие ценна информация.

Какво казват читателите

„Точно като „Don’t Make Me Think”, това е кратка, лесна за четене и ценна книга, която всеки, занимаващ се с продуктов мениджмънт и софтуерно разработване, трябва да прочете. Не можах да я пусна, докато не я прочетох докрай по време на 6-часовия си полет.”

10. Парадоксът на избора: защо повече е по-малко

За книгата

Автори : Бари Шварц и Кен Клибан

Година на издаване : 2010

Приблизително време за четене : 3 часа и 41 минути

Препоръчително ниво : Начинаещи, средно ниво и напреднали

Брой страници : 265

Оценки 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Тази книга за UX изследва психологическото въздействие на многото избори върху вземането на решения и благосъстоянието на човека. Шварц твърди, че макар изборът да се счита за положителен аспект на съвременния живот, прекаленото изобилие от опции води до парализа на вземането на решения, тревожност и неудовлетвореност.

Парадоксът на избора води до умора от вземането на решения, съжаление и постоянно търсене на перфектни варианти. Най-вероятно вашите потребители се нуждаят от помощ, за да вземат решения и да се справят с различни избори.

Ограничаването на избора и възприемането на по-„достатъчно добра“ менталност може да облекчи негативните ефекти от прекалено многото опции.

Книгата „Парадоксът на избора“ оспорва идеята, че повече избор води до по-голямо щастие, и предлага идеи за това как човек може да се ориентира в сложността на вземането на решения в един свят на изобилие.

„Да се научиш да избираш е трудно. Да се научиш да избираш добре е още по-трудно. А да се научиш да избираш добре в свят с неограничени възможности е още по-трудно, може би прекалено трудно.“ – Бари Шварц

Ключови изводи

Когато проектирате продукти, опростете избора и намалете броя на опциите. Приемете, че няма един единствен най-добър избор и че добрите резултати са следствие от разумни решения.

Какво казват читателите:

„Задължително четиво за всеки, който се интересува от „вземането на решения“. Фантастична книга за това защо повече е по-малко (или по-малко е повече).“

ClickUp: Най-добрият инструмент за дизайн за UX дизайнери

Четенето на най-добрите книги за UX дизайн ще ви помогне да научите основите на UX дизайна, да съгласувате UX дизайна с поведението и очакванията на потребителите и ще ви даде творческа увереност да опитате нови теории.

В същото време, подходящите инструменти за UX дизайн ще ви помогнат да овладеете изкуството на създаването на гладко и безпроблемно потребителско преживяване в процеса на разработване на продукти. От проучвания и тестове с потребители до създаване на wireframes, тестове и други, те ви гарантират, че разполагате с всички елементи, необходими за достигане на крайната цел.

ClickUp е подходящ за начинаещи инструмент за UX дизайн, който оптимизира работата ви, за да постигнете по-добри резултати.

Ключовите характеристики, които правят ClickUp най-добрия софтуер за дизайн на работния процес, са:

Бели дъски

Използвайте ClickUp Whiteboards за управление на проектите си в областта на дизайна и за безпроблемно сътрудничество между екипите за дизайн и разработка.

Белите дъски позволяват на дизайнерите да правят мозъчна атака, да планират и да създават wireframes, диаграми, прототипи и ретроспективи. Вмъкнете коментари, лепящи се бележки и медийни файлове, за да улесните споделянето на идеи.

Това, което го прави най-добрият софтуер за бяла дъска, е лекотата на използване и сътрудничеството. С прост потребителски интерфейс вашите дизайнери бързо добавят изображения и връзки за справка и преминават проектите от етапа на идеята към действие.

Вижте кой прави редакции в реално време и картографирайте проекти едновременно, сякаш сте в една и съща стая.

Готови шаблони за визуализиране на работни процеси и създаване на дизайнерски брифинги

Подходящият UX шаблон е от решаващо значение за успешното пускане на пазара, подобряване или препроектиране на продукта, като гарантира, че продуктът изглежда страхотно и функционира безпроблемно.

ClickUp разполага с предварително създадени шаблони за UX дизайн за визуализиране на работните процеси по време на разработката, създаване на пътни карти, които помагат на дизайнерите да планират графици, и дизайн брифинги, които да съгласуват всички отдели.

Лесно сътрудничество между дизайнерските и софтуерните екипи за създаване или разработване на идеи в шаблони

Шаблонът за UX проект на ClickUp ви позволява да очертаете пътя на потребителя, да създадете и приоритизирате задачи за екипа и отделните потребители, както и да координирате ресурсите, за да гарантирате гладко изпълнение.

Вашите UX дизайнери могат да подчертават дефинициите на обхвата, да разработват потребителски профили, да създават wireframes и прототипи и да ги подлагат на тестване и валидиране.

Използвайте този шаблон за итеративни и инкрементални дизайни, който се интегрира с инструменти на трети страни, като инструменти за дизайн мислене и инструменти за уеб дизайн, за да постигнете най-добри резултати.

Шаблонът за преглед на дизайна на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да създадете безпроблемно и модерно потребителско преживяване за вашите клиенти.

Шаблонът за UX пътна карта на ClickUp ви помага да визуализирате напредъка на продукта, да съгласувате екипите около важни етапи и да приоритизирате идеите въз основа на бизнес нуждите и поведението на потребителите.

Този шаблон се интегрира с вашата идейна дъска и инструменти за картографиране на процеси, което го прави идеален за създаване на невероятни потребителски преживявания.

UX дизайнерите използват шаблона за пътна карта, за да проследяват потребителското преживяване и да визуализират сроковете за доставка през целия процес на разработване на функциите.

Дизайнирайте по-добре и сътрудничете с всеобхватната платформа за продуктивност на ClickUp.

Платформата за продуктивност на ClickUp за дизайнерски екипи ви помага да си сътрудничите, да се организирате и да създавате изключителни UX дизайни.

UX дизайнерите и творческите екипи използват ClickUp за управление на дизайнерски проекти, планиране на ресурси, творческо сътрудничество, тестване и валидиране, както и обратна връзка и одобрения.

Преди да създадете wireframes и функционални прототипи, използвайте Whiteboards, за да обсъдите идеи и да разработите пътни карти за продуктите.

Шаблоните за UX дизайн ви позволяват да детайлизирате плана на проекта, да разпределите задачите на екипа и да създадете среда за сътрудничество, така че всички да работят в синхрон.

Централизирайте всички нужди на вашия дизайнерски екип, разбийте сложните задачи на управляеми цели и подобрете потребителското преживяване с ClickUp.

Ако искате да оптимизирате всички аспекти на вашия UX и UI процес, регистрирайте се безплатно в ClickUp.