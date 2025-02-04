10-те най-добри алтернативи на Webflow за създаване на страхотни уебсайтове

Неотдавна, ако искахте да създадете уебсайт и нямахте представа как да програмирате, да кажем, че имахте проблем! ?

Създаването на уебсайт беше сложен процес, изискващ дълбоко разбиране на HTML, CSS и JavaScript. Но днес ситуацията е коренно променена. Съвременните уебсайт конструктори без код като Webflow демократизираха създаването на уебсайтове, като го направиха достъпно за нетехнически цифрови визионери.

Въпреки това, дори и с мощните си функции и възможности за дизайн, Webflow не е идеалният избор за всеки. В тази статия се впускаме в дълбочина в 10-те най-функционални алтернативи на Webflow, които са налични днес, като разглеждаме техните възможности, ограничения и цени.

Но това не е всичко! Останете с нас до края, защото ще ви покажем един полезен инструмент, който може да внесе ред в често хаотичния процес на създаване на уебсайтове! ?

Какво е Webflow?

Webflow е структуриран основно като система за управление на съдържание (CMS), което го отличава от стандартния софтуер за създаване на уебсайтове с функция „дръпни и пусни”.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че Webflow заема уникална средна позиция. Той съчетава възможностите за дълбока персонализация, които обикновено се срещат в традиционните CMS платформи като WordPress, с някои удобни за потребителя функции, типични за съвременните уебсайт конструктори без код.

Тази комбинация предлага ниво на контрол, което може да е идеално за опитни потребители и разработчици, но да е прекалено сложно за начинаещи. ?

Webflow се отличава в областите дизайн и SEO (оптимизация за търсачки), което го прави привлекателен избор за дигиталните маркетолози. Но когато става въпрос за електронна търговия, платформата може да не предлага мащабируемо решение, което е едно от основните ограничения на уебсайт строителите.

Как да изберете най-добрата алтернатива на Webflow

Тези насоки могат да ви помогнат да намерите алтернатива на Webflow, която не само отговаря, но може би дори надхвърля вашите изисквания за създаване на уебсайт:

Леснота на използване: Платформата трябва да е интуитивна за използване от човек с вашите умения. Гъвкавост и персонализиране на дизайна: Потърсете разнообразие в опциите за дизайн и персонализиране. Може да ви трябват шаблони за формати като бизнес, портфолио и блог. Мобилна отзивчивост: Предвид нарастващия брой потребители на преносими устройства, ви е необходим уебсайт конструктор, който се адаптира към различни размери на екрана. SEO функции: Вградените SEO възможности могат да помогнат на вашия уебсайт да се класира по-добре в търсачките, което ще доведе до повече органичен трафик. Функции за електронна търговия: Ако управлявате онлайн магазин, ще искате да разгледате и функциите за управление на запасите, функционалността за поръчки, ориентирана към потребителя, и настройките за доставка. Вградени анализи: Анализите в реално време могат да предоставят безценна информация за поведението на потребителите, което ви помага да правите промени в уебсайта въз основа на данни (например, свързване с Google Analytics). Мащабируемост: Развиващите се бизнеси може да искат да проучат наличната поддръжка за увеличено пространство за съхранение на уебсайта или по-голяма честотна лента.

Създайте уебсайта на вашите мечти: 10-те най-добри алтернативи на Webflow

Независимо какъв уебсайт искате да създадете, бъдете сигурни, че има идеален уебсайт конструктор за вас.

Стартирате онлайн магазин? Блог с милиони посещения? Или имате нужда да запазите бранда си с помощта на стилово ръководство? Може би имаме подходящия избор за вас – разгледайте 10-те най-добри платформи, за да превърнете мечтата си за собствен уебсайт в реалност! ?

1. WordPress

Ако търсите система за управление на съдържанието, с която да настроите до най-малкия детайл своя самостоятелно хостван уебсайт, не търсете по-далеч от WordPress. С пълния достъп до кода можете да персонализирате настройките за дизайн и SEO плъгините, за да отговарят на вашите конкретни цели. ?️

Платформата поддържа различни типове съдържание, включително дълги публикации и интервюта. Освен това имате възможност да добавите функция за гласово търсене, за да подобрите преживяването на мобилните потребители на уебсайта.

Най-хубавото на WordPress е, че основната му версия е напълно безплатна! Като платформа с отворен код, тя кани всеки да допринесе с теми и плъгини – някои създатели ги предлагат безплатно, а други искат заплащане за продуктите си. Имайте предвид, че все пак ще трябва да плащате за хостинг услуга, ако изберете безплатния план на WordPress.

Най-добрите функции на WordPress

Отворена платформа за създаване на уебсайтове

Пълен контрол над кода на уебсайта

Над 59 000 плъгина и 11 000 теми

Гъвкавост за интегриране на услуги на трети страни

Ограничения на WordPress

При актуализации могат да възникнат проблеми с несъвместимостта.

В сравнение с други уебсайт конструктори, няма специална поддръжка на клиенти, тъй като се управлява от доброволци.

Цени на WordPress

Безплатно

Лично: 4 $/месец

Премиум: 8 $/месец

Бизнес: 25 $/месец

Търговия : 45 $/месец

Enterprise: започва от 25 000 $/година

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за WordPress

G2 : 4. 4/5 (8500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 500 рецензии)

2. Shopify

Shopify е универсален магазин за създаване на уебсайтове за електронна търговия, обслужващ широк спектър от продавачи – от начинаещи до опитни предприемачи. Можете да закупите домейн име чрез Shopify или да свържете съществуващо. Хостингът е включен в услугата.

С неограничено пространство за съхранение, трафик и списъци с продукти, Shopify е високомащабируемо решение за развиващи се бизнеси. Това е идеален инструмент за уеб дизайн благодарение на лесния за употреба интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Използвайте готовите теми на Shopify и генерирането на текст с изкуствен интелект, за да създадете напълно функциониращ онлайн магазин за броени часове! ?

Най-добрите функции на Shopify

AI уебсайт конструктор с функция „дръпни и пусни”

Над 100 безплатни и премиум теми

Вградена обработка на плащания

Управление на запасите

Неограничен трафик, което го отличава в нашия списък с алтернативи на Webflow.

Ограничения на Shopify

Може да бъде скъпо за малките предприятия поради натрупаните разходи за плъгини или уеб приложения.

Ограничени възможности за реклама, тъй като не можете да създавате много варианти на продуктите

Цени на Shopify

Стартово ниво : 5 $/месец

Basic : 24 $/месец

Shopify : 69 $/месец

Търговия на дребно : 79 $/месец

Разширено: 299 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Shopify

G2 : 4. 4/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 рецензии)

3. Wix

С три различни редактора на уебсайтове, отговарящи на различни изисквания за сложност, Wix гарантира, че всеки може да създаде уебсайт, независимо от техническите си познания. Добавете към това колекцията от над 800 дизайнерски шаблона – с опции, подходящи за мобилни устройства! ?

Въпреки че Wix предлага някои функции за електронна търговия, като онлайн плащания и управление на запасите, той е по-подходящ за създаване на лични или бизнес уебсайтове и блогове.

Wix SEO Wiz разполага с инструменти като мета и канонични тагове и незабавно индексиране в Google, които ви помагат да направите уебсайта си подходящ за търсачките!

Най-добрите функции на Wix

Три прости редактора за създаване на уебсайтове

Над 800 дизайнерски шаблона за по-бързо създаване на уебсайтове

Разширени SEO инструменти

Над 500 интеграции на приложения (анализи, усъвършенствани маркетингови инструменти и др.)

Мобилно приложение за управление на уебсайта ви, докато сте в движение

Ограничения на Wix

Ограничени възможности за персонализиране за напреднали разработчици

Навигацията може да бъде по-добра

Цени на Wix

Light: 16 $/месец

Core: 27 $/месец

Бизнес: 32 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Enterprise: Налично при контакт

Оценки и рецензии за Wix

G2 : 4. 2/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 9000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Wix!

4. Squarespace

Независимо дали искате да създадете визуално впечатляващо онлайн портфолио, да публикувате стилово ръководство, което да ви помогне да управлявате активите на вашата марка, или да стартирате уебсайт за търговия на дребно, Squarespace е вашият партньор. Squarespace е една от най-добрите алтернативи на Webflow благодарение на интуитивния си редактор с функция „плъзгане и пускане”, който позволява персонализиране за случаи на употреба като търговия, резервиране на срещи и плащане, когато създавате уебсайтове.

Една от отличителните характеристики на платформата е нейната мобилна оптимизация. Шаблоните на Squarespace са проектирани така, че да изглеждат и функционират добре на всички устройства. Освен това получавате поддръжка за Accelerated Mobile Pages (AMP) – технология, която създава олекотени версии на уеб страници, за да ускори времето за зареждане на мобилни устройства. ⚡

Най-добрите функции на Squarespace

Дизайнерски шаблони, оптимизирани за мобилни устройства

Интегрирани функции за електронна търговия

Поддръжка на AMP

Вградени SEO инструменти (няма нужда да пишете код или да редактирате маркировка)

Ограничения на Squarespace

Не е подходящ за създаване на обширни уебсайтове

Оскъдни интеграции с трети страни

Цени на Squarespace

Лично : 16 $/месец

Бизнес : 23 $/месец

Commerce (Basic) : 27 $/месец

Commerce (Advanced) : 49 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Squarespace

G2 : 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

5. SITE123

SITE123 е идеален портал за тези, които за първи път се впускат в света на създаването на уебсайтове. Опростеният му интерфейс предлага 16 персонализируеми шаблона за случаи на употреба като Бизнес, Блог и Здраве и благосъстояние. Можете да създадете и пуснете уебсайта си в три стъпки:

Изберете типа на вашия уебсайт Качвайте или подреждайте съдържанието си с помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане”. Публикувайте

SITE123 ви позволява да създадете безплатно персонализиран поддомейн или да свържете вашия домейн срещу заплащане.

SITE123 предлага редица опции за електронна търговия, но усъвършенстваните решения за плащане като PayPal и Stripe са достъпни само с Premium абонамент.

Най-добрите функции на SITE123

16 персонализируеми шаблона за различни ниши

Гъвкаво създаване на уебсайтове за електронна търговия с персонализиране на категории и продукти

Безплатен временен поддомейн

Поддържа едностранични структури на уебсайтове

Ограничения на SITE123

Ограничителни ограничения за персонализиран код и ограничен брой страници

Няма телефонна поддръжка

Цени на SITE123

Безплатно

Премиум: 12,80 $/месец

Оценки и рецензии за SITE123

G2 : 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (250+ отзива)

6. Weebly

Weebly (сега собственост на Square, Inc. ) предлага основни функции за създаване на уебсайтове, без да е необходимо кодиране. С интуитивния си редактор с функция „плъзгане и пускане” можете да проектирате уебсайт или онлайн магазин за нула време или да преминете към HTML/CSS редактора за по-голям контрол над външния вид и усещането на сайта ви. ?

Платформата предлага над 40 теми за обикновени уебсайтове и 15 теми за онлайн магазини – всички са адаптивни за мобилни устройства. Тя ви позволява също да изпращате имейли до списъка си с абонати.

По отношение на SEO, Weebly позволява лесна интеграция на мета тагове, алт тагове и специфични за страницата описания, наред с други елементи, за да помогне на вашия сайт да се класира по-високо в резултатите от търсенето.

Най-добрите функции на Weebly

Поддържа както плъзгане и пускане, така и редактиране на HTML/CSS.

Мобилни уебсайтове и теми за онлайн магазини

Вградени инструменти за имейл маркетинг и SEO

Подкрепена от Square за сигурна обработка на плащанията

Ограничения на Weebly

Ограничени възможности за персонализиране на кода

Някои потребители смятат, че след придобиването от Square аспектите, свързани с разработката, са били пренебрегнати.

Цени на Weebly

Безплатно

Лично : 10 $/месец

Професионална : 12 $/месец

Производителност: 26 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Weebly

G2 : 4. 1/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1500 рецензии)

7. HubSpot CMS Hub

CMS Hub от HubSpot оптимизира процеса на създаване на съдържание и блести най-ярко, когато става въпрос за функции, насочени към маркетинга. Например, той ви позволява да наблюдавате вашите профили в социалните медии и да планирате публикации, за да оптимизирате достигането до вашата целева група, и всичко това от един единствен табло.

HubSpot помага за наблюдение в реално време на ключови показатели за ефективност като уеб трафик, ангажираност на клиентите и нива на удовлетвореност. Неговите възможности за A/B тестване позволяват фина настройка на уебсайта ви, за да се повишат процентите на конверсия. Друга предимство е опростеното създаване на блог с безплатния инструмент за писане с изкуствен интелект на Hubspot, който се базира главно на генеративната технология за изкуствен интелект на OpenAI.

Най-добрите функции на HubSpot CMS Hub

Функции, насочени към маркетинга, като A/B тестове и имейл кампании

Управление на социалните медии от централизирано табло

Вградени аналитични инструменти

AI асистент за писане

Интегриран SSL за повишена сигурност на уебсайта

Ограничения на HubSpot CMS Hub

Може да използвате система за контрол на версиите

Функцията за отчитане може да е трудна за използване.

Цени на HubSpot CMS Hub

Безплатно

Стартово ниво : 23 $/месец

Професионална : 360 $/месец

Enterprise: 1200 долара/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot CMS Hub

G2 : 4,5/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

8. Hostinger

Първоначално уеб хостинг услуга, Hostinger наскоро разшири обхвата си, като пусна интегриран план за създаване на уебсайтове и уеб хостинг. Платформата предлага над 140 стилни шаблона, които могат да се персонализират с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане”.

Насочена към начинаещи, AI builder на платформата полага основите на вашия сайт, улеснявайки работата ви. Освен създаването на уебсайтове, платформата разширява услугите си до генериране на AI съдържание, предлагайки функции като създаване на лого и възможности за писане на съдържание.

Що се отнася до електронната търговия, Hostinger поддържа малки и средни предприятия, като предлага продажба на до 500 продукта.

Най-добрите функции на Hostinger

Над 140 предварително проектирани шаблона

AI-базирани инструменти за създаване на уебсайтове и генериране на съдържание

Поддръжка на електронна търговия

Безплатен домейн за първата година

Ограничения на Hostinger

Отговорът от чат поддръжката може да бъде бавен.

Няма опция за качване на файлове за клиентите на потребителя

Цени на Hostinger

Премиум : 2,99 $/месец (6,99 $/месец при подновяване)

Бизнес : 3,99 $/месец (8,99 $/месец при подновяване)

Cloud Startup: 8,99 $/месец (19,99 $/месец при подновяване)

Оценки и рецензии за Hostinger

G2 : 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

9. Softr

Softr се занимава с създаването на софтуерни приложения с помощта на готови шаблони – без никакво кодиране. Създайте своето приложение само за няколко минути с помощта на интерфейса с функция „плъзгане и пускане” и готови блокове като списъци, диаграми и формуляри. ?

Softr ви позволява да свържете приложението си със съществуващи бази данни и източници на данни, като Airtables или Google Sheets, за автоматична синхронизация на данните. Членовете на вашия екип могат да преглеждат, редактират или взаимодействат с приложението, което го прави идеално решение за създаване на частна интранет мрежа за екипа, ваша собствена CRM (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) система или персонализиран клиентски портал.

Най-добрите функции на Softr

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” с предварително създадени блокове

Безпроблемна интеграция на бази данни и източници на данни

Автоматизация на работния процес чрез Zapier или Make

Персонализирани потребителски разрешения и нива на достъп

Ограничения на Softr

Ограничени шаблони за табло

Мобилната отзивчивост може да бъде подобрена

Цени на Softr

Безплатно

Basic : 49 $/месец

Професионална : 139 $/месец

Бизнес : 269 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Softr

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

10. Big Cartel

Известен с лекотата си на употреба и фокуса си върху простотата, Big Cartel е решение за електронна търговия, специално проектирано за творческата общност. Можете да избирате измежду 16 безплатни теми, адаптирани за мобилни устройства, и след това да попълните персонализирани страници с данни, специфични за вашия бизнес. ?️

Макар Big Cartel да не разполага с много разширени функции, той може лесно да ви помогне да започнете с опции като:

Stripe или PayPal за обработка на плащания Основни функции за доставка Инструменти за анализ на производителността на сайта

Той предоставя ключови интеграции, като Mailchimp и Instagram, за маркетинг и промоция. Можете също да свържете магазина си с редица други приложения чрез Zapier.

Най-добрите функции на Big Cartel

Интуитивен потребителски табло

16 безплатни теми, адаптирани за мобилни устройства

Интегрирани решения за плащания, доставки и анализ на ефективността

Вградени интеграции с Mailchimp и Instagram

Без допълнителни такси за транзакции

Ограничения на Big Cartel

По-малко функции в сравнение с конкурентите

Интеграцията с Instagram може да бъде по-добра

Цени на Big Cartel

Gold : Безплатно

Платина : 9,99 $/месец

Diamond: 19,99 $/месец

Оценки и рецензии за Big Cartel

G2 : 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Създаването на уебсайт е само една част от пъзела, наречен „установяване на ефективно онлайн присъствие“. Голяма част от вашия успех зависи от критични елементи като качеството на съдържанието, което създавате, и колко добре управлявате уебсайта си. Ето защо експертите препоръчват да използвате специализирани инструменти за управление на проекти като ClickUp заедно с инструмент за създаване на уебсайтове! ?

Елегантен, визуално впечатляващ уебсайт предизвиква интереса на посетителите, но само убедителното, информативно и добре изработено съдържание ги задържа. Добра новина: ClickUp AI може да ви помогне да създадете такова съдържание по-бързо от всякога!

По-добро мозъчно буряне с ClickUp Brain Използване на ClickUp AI за генериране на съдържание, специфично за аудиторията

ClickUp AI е вашият личен редактор, който ще усъвършенства вашите текстове, като ги направи ясни и увлекателни в зависимост от целевата аудитория. С функции за мигновено обобщаване, проверка на граматиката и подсказки за конкретни роли, можете да се справите с всичко – от писането на съдържание до структурирането му с предварително форматирани заглавия и таблици.

Привлечете клиенти с елегантно и убедително съдържание на уебсайта си или ги задръжте с персонализирани имейли – ClickUp AI ви подкрепя. Този инструмент издига креативността на ново ниво, като ви помага да планирате и генерирате идеи без усилие – създавайте свежи резюмета на съдържанието, вграждайте задълбочени проучвания или разкрийте увлекателен маркетингов слоган, който резонира с вашата аудитория. ?

От визия до изпълнение: оптимизирайте работата на екипа си с ClickUp

Пакетът за управление на проекти ClickUp е идеален за управление на уебсайт с пълна увереност. Независимо дали работите самостоятелно или в голям екип, можете да създавате специални списъци със задачи за разработване и поддръжка на сайта.

Следете напредъка и натоварването на работата в таблата на ClickUp. Консолидирайте критични показатели като напредъка на екипа, статуса на задачите и отчитането на времето, за да получите цялостна картина на проекта на вашия уебсайт. Сътрудничеството в реално време също е лесно, благодарение на функции като:

ClickUp Whiteboards за вашите дизайнерски и разработвателни екипи

Коментар

Незабавен чат с поддръжка на емоджи

Изпълними известия

ClickUp предлага над 15 персонализирани изгледа – списък, диаграма на Гант, табло и други – които правят визуализирането на работните процеси лесно и интуитивно.

15+ изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

С ClickUp Goals можете да зададете конкретни етапи и да ги свържете с измерими цели, създавайки по-ясна пътна карта за изграждането на уебсайта. За заетите ръководители на екипи препоръчваме да използват списъците със задачи и чеклистите на платформата, които правят управлението на задачите лесно като разходка в парка.

Имате нужда от старт? Използвайте един от над 1000 шаблона в ClickUp, за да добавите структура към проекта си. Някои от най-добрите опции включват:

Планирайте всичко, свързано с процеса на уеб дизайн, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

ClickUp също се отличава в подкрепата на циклите на разработка на софтуер с подробно проследяване на грешки. Опитайте визуалните му пътни карти, за да наблюдавате напредъка, зависимостите и препятствията, като изясните приоритетите за всички участници.

За тези, които разчитат на Git инструменти, ClickUp предлага напълно интегриран Git pipeline, допълнен с персонализирани release trains и go-live checklists. Те се синхронизират автоматично в ClickUp, за да опростят управлението на релийзите.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs с AI поддръжка за създаване и управление на съдържание

15+ персонализирани изгледа на проекти за планиране на разработката на уебсайтове

Сътрудничество в екип в реално време

Етапи на проекта, които отбелязват ключови фази в разработката на уебсайта

Функции за проследяване на времето, за да следите сроковете за доставка

Поддръжка на гъвкав работен процес

Визуални пътни карти за съгласуване на екипите за дизайн, съдържание и разработка

Интегрирани Git инструменти за опростено управление на версиите

Оптимизирано проследяване на грешки и проблеми с персонализирани полета и статуси

Ограничения на ClickUp

AI функции, достъпни само в платените планове

Разширените функции изискват време за усвояване

Цени на ClickUp

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

Изберете вашата Webflow алтернатива и започнете да създавате с ClickUp!

Създаването на уебсайт е едно, но създаването на страхотен уебсайт е съвсем друго нещо. Именно тук ClickUp блести. ?

С безпрецедентната AI помощ и функции за управление на уебсайт проекти на платформата, ще имате всички инструменти, от които се нуждаете, за да се справите със сложностите при създаването на първокласен уебсайт. Затова се стремете към необикновеното – започнете своето пътуване с ClickUp с безплатен акаунт още днес!