10 безплатни шаблона за маркетингов календар за съдържание през 2025 г.

Като маркетинг специалист, вие се занимавате с няколко проекта едновременно и е предизвикателство да ги поддържате всички в график. Не само следите показателите и резултатите, но вероятно управлявате и екип, който участва в различни проекти – от пускане на платени реклами и планиране на публикации в социалните медии до публикуване на съдържание в блога.

Използването на шаблони за маркетингов календар може да ви помогне да следите всичките си маркетингови проекти от начало до край. Тук ще разгледаме какво правят тези шаблони и ще обсъдим как да намерите подходящия за вас.

Ще споделим и 10 от най-добрите шаблони за маркетингов календар, които можете да използвате за успешни маркетингови кампании. ✨

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 от най-добрите шаблони за маркетингов календар, с които да поддържате кампаниите си в ред: Шаблон за маркетингов календар на ClickUp Шаблон за управление на маркетингови кампании на ClickUp Шаблон за календар за социални медии на ClickUp Шаблон за редакционен календар за съдържание на ClickUp Шаблон за списък с редакционен календар на ClickUp Шаблон за календар за публикуване на ClickUp Шаблон за маркетингов календар на редакцията на блога ClickUp Шаблон за календар на съдържанието на ClickUp Шаблон за календар на съдържанието в Google Sheets от Spreadsheetpoint Шаблон за маркетингов календар в Excel от Vertex42

Какво е шаблон за маркетингов календар?

Шаблонът за маркетингов календар е електронна таблица или документ, в който са събрани всички важни крайни срокове, задачи по проектите и отговорните лица за вашите маркетингови кампании. Тези шаблони улесняват стартирането на подобни маркетингови проекти и предоставят обща представа за напредъка ви.

Идеята зад създаването на маркетингов календар е, че можете да започнете с пътна карта за постигане на конкретни цели и да проследите напредъка от начало до край. По този начин можете бързо да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да определите потенциалните забавяния, преди те да имат шанс да провалят проекта.

Започнете с календара на ClickUp Визуализирайте работата, препланирайте задачите и управлявайте графиците на маркетинговите проекти с адаптивния изглед на календара на ClickUp.

Има няколко вида примери за използване на шаблони за маркетингов календар, включително календари за имейл маркетинг, редакционни календари, календари за съдържание и календари за социални медии. Някои малки предприятия и маркетингови отдели използват един календар, за да следят цялата си стратегия и кампании за съдържателен маркетинг, докато по-големите организации могат да изберат няколко маркетингови календара, за да следят по-сложни кампании. 🗓️

Какво прави един шаблон за маркетингов календар добър?

Има много варианти на шаблони за маркетингов календар, но някои са по-полезни от други. Намирането на подходящия може да повиши производителността, да улесни управлението на маркетинговите ресурси и да доведе до по-успешни кампании. 💪

Ето какво да търсите в шаблона за маркетингов календар:

Различни типове съдържание: Вашият шаблон за маркетингов календар трябва да поддържа етикети или полета за различни типове съдържание. Това улеснява проследяването на различни кампании и ви дава по-добра представа за ефективността на всяко съдържание и колко време отнема създаването му.

Автоматично делегиране на задачи: Добрият шаблон за маркетингов календар върши рутинната работа за вас, като автоматично разпределя задачите на подходящия член на екипа.

Множество изгледи: Някои хора предпочитат задачите да са интегрирани в месечен календар. Други предпочитат да следят напредъка с дневен или седмичен изглед. Изберете шаблон за маркетингов календар, който предлага гъвкавост, когато става въпрос за преглед на графика.

Функции за сътрудничество: Оптимизирайте работата в екип, като потърсите шаблон за маркетингов календар, който ви позволява да работите с всички членове на екипа и да получавате актуализации в реално време.

10 шаблона за маркетингов календар, които да използвате през 2025 г.

Най-подходящият тип маркетингов календар зависи от вашите маркетингови цели, типа съдържание, което планирате, и вашата ниша. Може да се наложи да използвате маркетингови календари за текущото тримесечие и различни типове, когато промените маркетинговия си фокус за следващото тримесечие.

От календари за имейл маркетинг до графици за социални медии и планове за съдържание, ето 10 от най-добрите шаблони за маркетингов календар, които можете да опитате още днес. 👀

1. Шаблон за маркетингов календар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Започнете да създавате идеалния си маркетингов календар, като използвате персонализирания шаблон за маркетингов календар на ClickUp.

Шаблонът за маркетингов календар на ClickUp улеснява получаването на обща представа за всички ваши маркетингови кампании и поддържането им в ред. Този безплатен шаблон за маркетингов календар е неразделна част от всяка маркетингова стратегия, тъй като ви позволява да следите няколко кампании на едно удобно място.

Използвайте шаблона, за да проследявате работните процеси и да наблюдавате капацитета, за да се адаптирате според нуждите на вашия маркетинг екип. Автоматизацията на задачите оптимизира процеса, като незабавно възлага задачи и подзадачи на други заинтересовани страни, когато една стъпка е завършена.

Този шаблон предлага шест различни типа изглед, така че можете да се задълбочите в отделни маркетингови проекти, да получите обща представа за всички маркетингови кампании и да проследите въздействието им върху бюджета. Освен това можете да приоритизирате задачите с четири различни настройки на флагове, вариращи от ниска до спешна приоритетност. Сега всички членове на вашия маркетингов екип ще знаят какво е приоритетно.

2. Шаблон за управление на маркетингови кампании на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте маркетингови кампании от производството до стартирането им, като използвате шаблона за управление на маркетингови кампании от ClickUp.

Планирайте успеха си и проследявайте маркетинговите проекти с шаблона за управление на маркетингови кампании от ClickUp. Шаблонът съдържа примерни задачи за всеки етап от маркетинговата кампания, което улеснява започването и използването на документа за задоволяване на конкретните нужди на вашия маркетингов екип.

Започнете с изготвяне на структурата на кампанията и определяне на общата цел, целевата аудитория и необходимите ресурси за проекта. След това създайте задачи с помощта на софтуер за управление на проекти и се залавяйте за работа!

Този шаблон за маркетингов календар включва изгледи и раздели за всички видове кампании на маркетинговия екип, включително:

Кампания за пускане на продукт: Улеснява създаването и групирането на задачи, които трябва да бъдат изпълнени за успешното разработване на продукта.

Календар за социални медии: Следете резултатите от социалните медии с задачи, предназначени да идентифицират типа съдържание, чернови, окончателно съдържание и одобрение за публикуване.

Маркетингова фаза: Получете визуален Получете визуален поглед върху различните етапи на маркетинговата кампания. Плъзгайте и пускайте ги от един етап в друг и преминавайте към отделните карти с задачи, за да получите повече подробности за стъпките на проекта.

Календар: Календарният изглед представя всички задачи и подзадачи в календар, за да получите ежедневна, седмична и месечна информация за натоварването и напредъка.

Референции: Създайте Създайте база от знания със стилови ръководства, указания за бранда , най-добри практики за SEO и информация за продуктите, към която екипът ви може да се обръща при създаването на съдържание.

Проследяване на бюджета: Таблицата проследява всички разходи, свързани с дигиталната маркетингова кампания, за да не надхвърлите бюджета си.

3. Шаблон за календар за социални медии на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте календара си за социални медии и публикувайте в различни канали в изгледа на календара на ClickUp и шаблона за календар за социални медии.

Модерният календар за социални медии на ClickUp ви позволява да изпреварите конкуренцията и да бъдете в крак с вашите маркетингови кампании в социалните медии. Използвайте шаблона за маркетингов календар, за да планирате публикации в социалните медии на различни платформи и да разпределяте задачи на всички членове на екипа си – от маркетинговия мениджър до специалиста по реклами.

Този шаблон за календар за социални медии предлага оптимизиран работен процес благодарение на персонализирани статуси, изгледи и полета. Присвойте категории като канал, хаштагове и дата на публикуване, за да следите присъствието си в социалните медии, докато кампаниите ви преминават през целия процес.

С помощта на цветни маркери за приоритет можете да оптимизирате маркетинговите си усилия и да намалите вероятността нещо да бъде пропуснато. Този маркетингов шаблон е особено полезен за стартиращи компании! Използвайте календарния изглед, за да получите информация за това, което е публикувано, какво се представя добре и какво предстои. ✅

4. Шаблон за редакционен календар за съдържание на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Вижте с един поглед как изглежда предстоящият ви график за съдържание с шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Планирането на съдържанието е критичен аспект на всяка маркетингова кампания – независимо дали пишете основни статии за блога си, създавате креативни публикации в социалните медии или изготвяте привлекателни маркетингови имейли.

С шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp можете да разработвате и наблюдавате процеса на създаване на съдържание – от мозъчна атака до отбелязване в графика за публикуване.

Използвайте шаблон за маркетингов план като този, за да създадете визуално приятен календар за съдържание. Седем статуса и 12 персонализирани полета правят планирането на съдържанието лесно.

Изберете един от четирите вида изгледи, включително „План за съдържание“, за да видите ключовите думи, към които се насочвате, и различните видове съдържание в графика. Изгледът „Календар за публикуване“ показва кога е планирано да бъде публикувано съдържанието.

Освен това можете да използвате таблото за напредък в календара за съдържание, за да получите подробна информация за това, което е публикувано и как се представя. Лесно споделяйте или давайте достъп до шаблона за маркетингов календар на клиенти или колеги от маркетинговия си екип.

5. Шаблон за списък с редакционен календар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон С шаблона за редакционен календар на ClickUp можете да следите процеса на публикуване от начало до край в един лесен за преглед табло.

С този шаблон за маркетингов календар на ClickUp можете да следите процеса на публикуване от начало до край в един лесен за преглед табло с списък.

Използвайте шаблона за редакционен календар от ClickUp, за да поставите основите за активна и последователна комуникация и да следите редакционните задачи от идеята до публикуването. Независимо дали проследявате пускането на продукт на пазара или следите графика за публикуване на различни видове съдържание, постигнете маркетинговите си цели с този удобен шаблон.

Използвайте петте персонализирани статуса – включително „завърши“, „ревизия“, „в процес“, „в преглед“ и „завършено“ – за да премествате проектите и задачите през целия процес. Приоритизирайте задачите и използвайте филтри, за да стесните изгледа въз основа на датата на публикуване или типа съдържание в този календар за маркетинг на съдържание.

6. Шаблон за календар за публикуване на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Следете цялото си съдържание, което е готово за публикуване, с помощта на шаблона за календар за публикуване на ClcikUp.

Следете цялото си съдържание, което е готово за публикуване, като използвате маркетингови календари, които ви предоставят актуална информация за графиците за публикуване в блогове, социални медии или имейл кампании.

Един от най-добрите етапи в процеса на създаване на съдържание е публикуването. Вие сте положили много усилия, работили сте съвместно с други създатели на съдържание и сте създали перфектното съдържание. Сега е време да го публикувате и да го покажете на целевата си аудитория, за да подкрепите маркетинговите си дейности.

Използвайте шаблона за календар за публикуване на ClickUp, за да проследявате всичките си инициативи в етапа на публикуване. Седем персонализирани статуса създават рамка за вашия екип по съдържанието, включително стъпки за проучване, писане на съдържание и одобрение за публикуване.

С трите персонализирани полета можете да видите напредъка по дата на публикуване, платформа и тип съдържание. Този прост календар за съдържание ще бъде лъч слънце в цялостния ви процес. 🌻

7. Шаблон за маркетингов календар на блога ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте последователен график за публикуване в блога, като използвате шаблона за маркетингов календар за редактиране на блога от ClickUp.

Огромна част от стратегията за съдържание на повечето компании е писането на блог публикации. Много компании се справят добре с това, но често пъти то остава на заден план и съдържанието не се създава редовно. Понякога това се дължи на факта, че основателят няма време да пише съдържание. Друг път това е резултат от лошо планиране и липса на график за съдържанието.

Независимо от причината, лошият ритъм на публикуване се отразява на класирането в търсачките и намалява трафика към вашия сайт. Това означава по-малко конверсии и продажби.

Използвайте шаблона за редакционен календар на блога от ClickUp, за да създадете последователен план за публикуване на статии в блога. Използвайте четирите статуса, за да проследявате всяка задача и съдържание, докато преминават през процеса. Преминете към изгледа на календара на блога, за да видите важните събития на екипа за съдържание и какво са планирали занапред.

8. Шаблон за календар с съдържание на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте съдържанието си за седмицата, месеца или тримесечието, като използвате персонализирания шаблон за календар за съдържание на ClickUp.

Публикуването на съдържание не се ограничава само до блог публикации. Успешните планове за управление на съдържанието включват и стъпки за редовно създаване на други видове маркетингово съдържание, включително имейл бюлетини, публикации в социалните медии и технически спецификации на продукти.

Създайте ясен и кратък график за съдържанието, като използвате шаблона за календар за съдържание от ClickUp. Разделете задачите по седмици и създайте персонализирани полета, за да проследявате напредъка и различните видове съдържание. Други полезни персонализирани полета включват дата на публикуване, одобрение и оценки на стойността, така че екипът ви да може да работи първо върху най-важните елементи.

С пет типа изгледи можете да създадете календар за съдържание и да следите процеса по-бързо от всякога. Изгледът „Списък с план за съдържание“ е чудесно място за съхранение на идеи за ключови думи и теми за предстоящи публикации. Освен това изгледът „Табло за производство“ групира задачите в изглед Kanban въз основа на статуса им, за да се постигне максимална ефективност. 🛠️

9. Шаблон за календар за съдържание в Google Sheets от Spreadsheetpoint

чрез Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint предлага безплатен шаблон за създаване на прост календар за съдържание в Google Sheets. Шаблонът включва месечен календар в лявата част и колони за крайни срокове, типове съдържание и подробности за форматирането. Помолете членовете на екипа да използват отметните полета, за да следят напредъка си по всяка част от съдържанието и да добавят бележки, където е уместно.

Шаблонът има раздел за всеки месец от годината. Планирайте предварително, като насрочите съдържанието за цялото тримесечие, и прегледайте предишните раздели, за да видите върху какво вече сте работили.

Google Sheets предлага интеграция с Google Calendar, за да импортирате ключови крайни срокове и задачи за всички членове на екипа. Независимо дали става дума за мениджъри на проекти, съдържание или социални медии, маркетинговите екипи разполагат с лесно споделяема електронна таблица, която включва информация за множество маркетингови кампании.

10. Шаблон за маркетингов календар в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Ако предпочитате да използвате шаблони за календар за съдържание в Microsoft Office, обмислете шаблона за календар за маркетингово съдържание в Excel от Vertex42.

Този шаблон е предназначен за планиране на различни видове съдържание в множество канали и е идеален за малки и големи екипи с широкообхватна маркетингова стратегия. Шаблонът е полезен и за планиране на почивки на екипа, редовни проверки и прегледи.

Безплатният шаблон работи в Excel и Google Sheets и включва както диаграма на Гант, така и месечен календар. В шаблона създайте споделена папка, в която да съхранявате изображения за различни видове съдържание, както и да проследявате описания и хаштагове за различни кампании. Добавете персонализирани колони, за да проследявате важни показатели, и използвайте цветно кодиране, за да подчертаете различни видове съдържание или етапи в процеса.

Създавайте полезни маркетингови календари с шаблони от ClickUp

Създаването на календар за съдържание е основна задача за всеки маркетинг мениджър. Трябва да публикувате постоянно отлично съдържание, за да достигнете до аудиторията и клиентите си.

Календарът ви помага да планирате какво произвеждате и как го правите. Той също така поставя основите за проследяване на успеха на всеки елемент. Освен това календарът може да ви даде представа за работния капацитет и работния процес, за да поддържате най-високата производителност на екипа си.

От стратегия за социални медии до маркетинг на съдържание в блога и други кампании, наличието на добър шаблон може да ви спести време и пари при планирането на процеса.

Започнете да използвате ClickUp още днес, за да подобрите процеса на създаване на съдържание и да създадете маркетингови календари, които подкрепят всичките ви начинания. Достъп до повече от 1000 шаблона, за да намерите идеалния инструмент за вашия екип. 🙌