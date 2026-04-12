Notion Docs مقابل ClickUp Docs: أيهما أفضل؟

لطالما كانت Notion الخيار المفضل للفرق التي تعتمد بشكل كبير على مستنداتها. ولكن مع تزايد الترابط في العمل، بدأت أداة المستندات المستقلة تظهر حدودها.

ماذا يحدث عندما تحتاج وثائقك إلى التفاعل مع مهامك وجداولك الزمنية وسير العمل الفعلي لفريقك؟ هذا هو بالضبط المكان الذي تدخل فيه ClickUp Docs.

تقدم هذه المقارنة بين Notion Docs و ClickUp Docs نظرة صادقة على كلتا الأداتين، حيث تبرز نقاط قوة Notion، وأين يتفوق ClickUp، ولماذا يعيد المزيد من الفرق التفكير في إعدادات التوثيق الخاصة بهم بالكامل.

نظرة عامة على ClickUp Docs مقابل Notion Docs

تعمل ClickUp Docs و Notion Docs على حل مشكلات مختلفة. ClickUp Docs هي طبقة التوثيق داخل Converged AI Workspace، وهي منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والذكاء الاصطناعي.

تستخدم Notion Docs محررًا قائمًا على الكتل مصممًا لقواعد المعرفة الداخلية المرنة والمستقلة. 👀

هذا الاختلاف يؤثر على كل شيء بدءًا من التنسيق وصولًا إلى كيفية تفاعل فريقك مع ما هو مكتوب.

الميزة ClickUp Docs Notion Docs المحرر نص منسق مع عناوين وجداول وكتل أكواد وقوائم مراجعة ووسائط مدمجة وصفحات متداخلة وتحرير مشترك في الوقت الفعلي تعتمد على الكتل مع كتل محتوى بالسحب والإفلات، وكتل متزامنة، ومفاتيح تبديل، وتوضيحات، وتخطيطات أعمدة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain مع البحث المتصل عبر مساحة العمل والتطبيقات، وClickUp Brain MAX، وClickUp Talk to Text، والوصول المتعدد إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) Notion AI مع الكتابة المباشرة وتلخيص الصفحات والأسئلة والأجوبة المحددة بنطاق صفحات محددة ويكي الصفحات المتداخلة، ومراكز مستندات ClickUp، والبحث المتصل بـ ClickUp المرتبط بمساحات ClickUp، ومجلدات ClickUp، وقوائم ClickUp تداخل الصفحات اللانهائي، والتنقل عبر الشريط الجانبي، ومسارات التنقل، وربط قواعد البيانات العلائقية التعاون تعليقات مخصصة تتحول إلى مهام متتبعة، وإشارات @mentions، وأذونات دقيقة، وضوابط وصول للضيوف التعليقات المضمنة، والمشاركة على مستوى الصفحة، ودعوات الضيوف، ومساحات الفريق، وسجل الإصدارات ربط المهام قم بتضمين المهام الحية داخل المستندات، وتحويل النص إلى مهمة بنقرة واحدة عرض قاعدة البيانات المرجعية داخل الصفحات؛ يتطلب إنشاء المهام خطوات يدوية أو أدوات خارجية

ما هو ClickUp Docs؟

تنظيم المعرفة في ClickUp Docs

ClickUp Docs هو محرر مستندات مدمج داخل ClickUp يتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها وتنظيمها مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. بدلاً من التنقل بين أدوات مختلفة والتعامل مع تشتت الأدوات، يصبح كل شيء في مكان واحد جنبًا إلى جنب مع مهامك ومشاريعك.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك كتابة أي شيء بدءًا من ملاحظات الاجتماعات وويكي وصولاً إلى إجراءات التشغيل القياسية وموجزات المشاريع. يمكنك ربط المستندات مباشرة بالمهام، والتعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، وحتى إنشاء مهام مباشرة من المستند عن طريق تمييز النص.

ميزات ClickUp Docs

فيما يلي الميزات التي تميز ClickUp Docs عن أدوات التوثيق الأخرى.

الميزة رقم 1: التحرير التعاوني في الوقت الفعلي

قم بالتحرير معًا، دون التداخل في عمل بعضكم البعض باستخدام ClickUp Docs

من قام بالحفظ آخر مرة؟ هل قام أحدهم بالكتابة فوق القسم الخاص بي؟ هل هذه هي أحدث نسخة؟ تزيل ClickUp Docs كل هذه العقبات. يرى كل عضو في الفريق المؤشرات الحية، وتظهر التعديلات على الفور، وتربط التعليقات المضمنة الملاحظات بالنص الذي تشير إليه بالضبط.

تخيل هذا: فريقك يضع اللمسات الأخيرة على موجز إطلاق المنتج قبل ساعة من مكالمة العميل. يقوم كاتب النصوص بصقل الرسالة، والمصمم بإدراج المراجع المرئية، وقائد المشروع بتحديث الجداول الزمنية. كل ذلك في نفس الوقت. مستند واحد، محدث دائمًا.

يقول أحد المستخدمين:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مدى مرونتها وكونها أداة شاملة حقًا. يمكنني تخصيص سير العمل وطرق العرض لتتناسب مع أسلوب عملي، سواء كنت أدير قائمة مهام بسيطة أو أدير مشروعًا أكثر تعقيدًا. إن وجود المهام والمستندات والأهداف وتتبع الوقت والأتمتة في مكان واحد يجعل من السهل جدًا الحفاظ على التنظيم والتعاون مع الآخرين دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين أدوات متعددة.

الميزة رقم 2: إنشاء المهام مباشرةً من المستندات

حوّل النص المظلل إلى مهام يتم تتبعها دون مغادرة ClickUp Docs

قم بتمييز أي نص داخل المستند وحوّله إلى مهمة على الفور.

عندما يتم الإبلاغ عن خطأ أثناء المراجعة أو تظهر مهمة ما أثناء التخطيط، تصبح هذه المهمة مهمة يتم تتبعها على الفور، مع:

المكلف

موعد الاستحقاق

مستوى الأولوية

رابط مباشر إلى المستند الأصلي

الميزة رقم 3: مركز المستندات (Docs Hub) لتجميع المعرفة في مكان واحد

ابحث عن كل مستند في مساحة العمل الخاصة بك واعثر عليه وثق به باستخدام ClickUp Docs Hub

ينتهي الأمر بكل فريق في النهاية بوثائق مبعثرة عبر المجلدات وصناديق البريد الوارد ومحركات الأقراص المحلية للأفراد. يجمع ClickUp Docs Hub كل مستند في مساحة العمل الخاصة بك في عرض واحد قابل للبحث والتصفية، مع ظهور مواقع الويكي التي تم التحقق منها في الأعلى بحيث يسهل دائمًا العثور على الموارد الأكثر أهمية.

لا يحتاج المهندس الجديد الذي ينضم إلى الفريق إلى إرسال رسائل إلى أربعة أشخاص للعثور على دليل النشر. ما عليه سوى فتح Docs Hub والبحث، ليقرأ النسخة الصحيحة والمحدثة في أقل من دقيقة.

الميزة رقم 4: الصفحات المتداخلة للمستندات المنظمة

نظم المستندات المعقدة في هيكل واضح وسهل التصفح داخل ClickUp Docs

تحتاج بعض المشاريع إلى أكثر من مستند واحد. يتيح لك ClickUp إنشاء صفحات فرعية متداخلة داخل مستند واحد، بحيث تظل المعلومات المعقدة منظمة دون أن تتحول إلى صفحة طويلة يصعب تصفحها.

على سبيل المثال، قد يبدو مستند خارطة الطريق الفصلية كما يلي:

الصفحة الرئيسية: الاستراتيجية الشاملة وأهداف OKR

صفحة فرعية لكل ميزة: المواصفات، مراجع التصميم، الأسئلة المفتوحة

صفحة فرعية منفصلة: ملاحظات أصحاب المصلحة وحالة الموافقة

يمكن للجميع الانتقال مباشرة إلى ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى البحث في كل شيء.

🚀 ميزة ClickUp: تحكم بدقة في من يمكنه عرض كل مستند في ClickUp أو التعليق عليه أو تعديله. تتيح لك هذه الميزة تعيين أذونات محددة لكل مستند، سواء كانت للعرض فقط أو للوصول للتعليق أو لحقوق التحرير الكاملة، وإنشاء روابط قابلة للمشاركة لزملاء الفريق أو الضيوف أو المشاهدين العامين بشكل مستقل. تحكم في من يمكنه عرض مستندات ClickUp وتحريرها باستخدام عناصر تحكم دقيقة في المشاركة

الميزة رقم 5: تكامل ClickUp Brain

تسريع إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي موجود داخل مساحة العمل الخاصة بك ويعرف فعليًا ما تحتويه. فهو يقرأ مستنداتك ومهامك وتعليقاتك وويكيك، ويقدم لك إجابات مباشرة مع روابط إلى المصدر.

داخل Docs، تعمل هذه الأداة كمساعد كامل للكتابة والمحتوى. اكتب "/Write with AI" في أي مكان في المستند الخاص بك وسيتم تنشيط ClickUp Brain مباشرةً في المحرر. من تلك النافذة، يمكنك:

اكتب وصفًا لمشروع أو ميزة أو حملة من البداية

قم بإنشاء خطة منظمة تحتوي على أقسام وخطوات محددة مسبقًا

إنشاء بنود عمل من كتلة نصية أو ملاحظات اجتماع

لذا، إذا كان فريقك قد أنهى للتو مكالمة انطلاق المشروع وقام أحدهم بإدراج ملاحظات أولية في مستند، يمكن للذكاء الاصطناعي السياقي تحويل تلك الفوضى إلى خطة منظمة مع مهام جاهزة للتوزيع، في غضون ثوانٍ.

بالإضافة إلى إنشاء المحتوى، يعمل ClickUp Brain أيضًا كذاكرة لمساحة العمل الخاصة بك. اسأله سؤالاً مثل: "ما هي التعليقات التي قدمها العميل بشأن إعادة تصميم الصفحة الرئيسية، وما هي المهام التي تم إنشاؤها بناءً عليها؟"

اطلب من ClickUp Brain البحث في مساحة العمل الخاصة بك

تستخرج الإجابة من أي مكان توجد فيه تلك المعلومات، سواء كان مستندًا أو سلسلة تعليقات أو مهمة مكتملة، وتربطك مباشرةً بها.

كما أنها تعمل دون الحاجة إلى طلب ذلك. يقوم "ClickUp AI Super Agents" بسحب التحديثات من المحادثات والاجتماعات والمهام المنجزة للحفاظ على تحديث مستنداتك تلقائيًا، بحيث تظل الوثائق دقيقة دون الحاجة إلى أن يتذكر أي شخص تحديثها.

قم بإعداد ClickUp Super Agents لتحديث المستندات دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي

ما هو Notion Docs؟

Notion Docs هو محرر المستندات المدمج في Notion. وهو يغطي كل شيء بدءًا من الملاحظات السريعة وملخصات الاجتماعات وصولًا إلى مواقع الويكي المنظمة وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ووثائق المشاريع الطويلة.

ما يميزها هيكليًا عن معظم أدوات المستندات هو محررها القائم على الكتل. كل عنصر في الصفحة، سواء كان فقرة أو جدولًا أو صورة أو زر تبديل أو قاعدة بيانات مدمجة، يمثل كتلة مستقلة بذاتها.

يمكن سحب الكتل وإعادة ترتيبها وتداخلها بحرية، مما يمنحك قدرًا كبيرًا من التحكم في كيفية تخطيط الصفحة ومحتواها.

ميزات Notion Docs

دعونا نلقي نظرة على أهم ميزات Notion Docs.

الميزة رقم 1: التعاون في الوقت الفعلي مع إمكانية الرؤية على مستوى الكتل

عندما يقوم عدة أشخاص بتحرير مستند، يُظهر Notion بالضبط من يعمل على أي جزء في الوقت الفعلي. يمكنك رؤية الصور الرمزية المتحركة بجوار المحتوى، والانتقال إلى المكان الذي يقوم فيه شخص ما بالتحرير، وترك تعليقات سياقية مرتبطة بأقسام محددة.

وهذا يسهل مراجعة المستندات الطويلة أو تحريرها دون تداخل في العمل أو حدوث ارتباك.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربع أدوات أو أكثر لمجرد بناء سياق العمل. قد تكون هناك تفاصيل مهمة مدفونة في رسالة بريد إلكتروني، وموسعة في سلسلة محادثات على Slack، وموثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp كل سير عملك في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل إدارة المشاريع عبر البريد الإلكتروني في ClickUp وClickUp Chat وClickUp Docs وClickUp Brain، يبقى كل شيء متصلاً ومتزامنًا ويمكن الوصول إليه على الفور. ودّع "العمل حول العمل" واسترجع وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: تستطيع الفرق توفير أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

الميزة رقم 2: قواعد البيانات داخل المستندات

لا تعامل Notion المستندات والبيانات كأشياء منفصلة. يمكنك إدراج قاعدة بيانات داخل الصفحة مباشرةً واستخدامها كجدول أو لوحة كانبان أو تقويم.

على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن مستند ملاحظات الاجتماع البسيط أيضًا أداة تتبع المهام التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 3: أزرار مدمجة لتبديل المحتوى القابل للطي

يمكنك إخفاء الأقسام داخل كتل التبديل، والتي يمكن للقراء توسيعها فقط عند الحاجة.

هذا مناسب للمستندات الطويلة. يمكنك الحفاظ على نظافة المحتوى الرئيسي مع إضافة تفاصيل أو ملاحظات أو تعليمات إضافية أسفله.

💡 نصيحة للمحترفين: ضع "تعريفًا للإنجاز" عن طريق إضافة مربع اختيار إلزامي في أسفل كل دليل يتطلب من شخص آخر اتباع الخطوات والتوقيع عليه. إذا لم يتمكن زميل من إنجاز المهمة باستخدام مستندك فقط، فهذا يعني أن الدليل لم يكتمل بعد، مما يجعلك تلتقط تلك "الخطوات الضمنية" الصغيرة التي عادةً ما يتم تجاهلها.

الميزة رقم 4: Notion AI

يوجد Notion AI داخل المحرر ويعمل على أي نص تكتبه بالفعل. يمكنك تمييز مقطع ما وطلب إعادة كتابته أو تقصيره أو توسيعه أو تغيير نبرته.

يمكنك أيضًا أن تطلب منه مواصلة الكتابة أو شرح شيء ما أو إعادة تنظيم المحتوى في قوائم أو أقسام.

مقارنة ميزات ClickUp Docs و Notion Docs

إليك مقارنة بين الأداتين من حيث الميزات الأكثر أهمية لفريقك. 👀

الميزة رقم 1: التعاون في الوقت الفعلي

أولاً، لنتحدث عن التعاون في الوقت الفعلي. إليك مقارنة بين ClickUp Docs و Notion Docs فيما يتعلق بالحفاظ على تزامن فريقك أثناء التحرير.

ClickUp Docs

تتيح ClickUp Docs تعاونًا سلسًا بفضل المؤشرات الحية والتعديلات الفورية والتعليقات المضمنة المرتبطة مباشرة بالنص ذي الصلة.

ما يميزها هو أن التعاون يتجاوز حدود المستند نفسه. يمكنك إضافة تعليقات، وتحويل الملاحظات إلى مهام يتم تتبعها مع تحديد مواعيد الاستحقاق والمسؤولين عنها، و@الإشارة إلى زملاء الفريق، كل ذلك دون مغادرة المستند.

Notion Docs

يعرض Notion صورًا رمزية متحركة بجوار كتل المحتوى أثناء قيام المستخدمين بالتحرير، بحيث تعرف دائمًا من يعمل وأين.

تعمل التعليقات المضمنة وميزة المشاركة على مستوى الصفحة بشكل جيد لمراجعة المستندات الطويلة، كما يسهل سجل الإصدارات التراجع عن التغييرات في حالة حدوث استبدال.

🏆 الفائز: تفوز ClickUp Docs في هذه الجولة. تذهب أدوات التعاون الخاصة بها إلى أبعد من ذلك من خلال تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يسد الفجوة بين المناقشة والتنفيذ.

الميزة رقم 2: قدرات الذكاء الاصطناعي

بعد ذلك، سنلقي نظرة على الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً داخل المستندات؟

ClickUp Docs

يتم دمج ClickUp Brain بشكل عميق في مساحة العمل بأكملها، وليس فقط في محرر المستندات. يمكنه البحث عبر مستنداتك ومهامك وتعليقاتك والتطبيقات المدمجة للإجابة على الأسئلة واستخراج المعلومات من أي مكان توجد فيه.

داخل المستندات، يتيح لك الأمر البسيط /Write with AI صياغة المحتوى أو إنشاء خطط منظمة أو إنشاء بنود عمل من الملاحظات الأولية. يمكن لـ ClickUp AI Super Agents حتى تحديث المستندات تلقائيًا بناءً على النشاط في مساحة العمل الخاصة بك.

Notion Docs

تتعامل Notion AI بشكل جيد مع مهام الكتابة المضمنة، وصياغة المحتوى، وتلخيص الصفحات، وإنشاء ملاحظات الاجتماعات مع الطوابع الزمنية وبنود العمل. ويمكنها الرجوع إلى صفحات Notion الأخرى للحصول على نتائج أكثر تخصيصًا.

ومع ذلك، فإن قدرات الأسئلة والأجوبة والبحث فيها تقتصر على محتوى الصفحة بدلاً من مساحة عمل متصلة أوسع نطاقاً.

🏆 الفائز: تفوز ClickUp Docs في هذه الجولة. تمنح قدرة ClickUp Brain على فهرسة مساحة العمل بأكملها والبحث فيها، بما يشمل المهام والتعليقات والدردشات والمستندات معًا، ميزة مهمة مقارنة بنهج Notion AI الذي يقتصر على نطاق الصفحة.

الميزة رقم 3: تنظيم المستندات

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل كل أداة مع هيكلة وتنظيم وثائقك على نطاق واسع.

ClickUp Docs

يوفر ClickUp صفحات فرعية متداخلة للحفاظ على تنظيم المستندات المعقدة دون الحاجة إلى التمرير اللانهائي، بالإضافة إلى Docs Hub، وهو عرض مركزي قابل للبحث لكل مستند في مساحة العمل الخاصة بك.

كما أن المستندات مرتبطة بـ Spaces والمجلدات والقوائم، لذا فهي قريبة من العمل الذي تدعمه.

Notion Docs

يعد التداخل اللامتناهي للصفحات في Notion أحد أقوى مزاياها. يمكن أن توجد الصفحات داخل صفحات أخرى دون حدود فعلية، كما أن التنقل عبر الشريط الجانبي باستخدام مسار التنقل يجعل من السهل التنقل عبر قاعدة معرفية عميقة.

يمكن لقواعد البيانات العلائقية أيضًا الارتباط مباشرةً بصفحات الويكي، مما يجعل Notion أداة موثوقة للفرق التي تعمل على إنشاء مستودع معرفي داخلي مستقل.

🏆 الفائز: يعتمد ذلك على حالة الاستخدام الخاصة بك. تفوز Notion من حيث عمق قاعدة المعرفة والمرونة. بينما تفوز ClickUp عندما تحتاج الوثائق إلى البقاء على اتصال بعمل المشروع النشط.

💡 نصيحة للمحترفين: حدد "تاريخ انتهاء الصلاحية" في خصائص المستند أو في العنوان، بحيث يتم إرسال إشعار لإجراء عملية تنظيف ربع سنوية. إذا تجاوز المستند تاريخه دون وجود ختم "تمت المراجعة"، فسيظهر لافتة "توخي الحذر" في الجزء العلوي، مما يمنع فريقك من اتباع إجراءات التشغيل القياسية القديمة عن طريق الخطأ، والتي لم تعد تنطبق على مجموعة التقنيات الحالية لديك.

الميزة رقم 4: تكامل المهام

وأخيرًا، دعونا نرى مدى كفاءة كل أداة في ربط مستنداتك بالعمل الفعلي الذي يتم إنجازه.

ClickUp Docs

يمكنك تمييز أي نص داخل المستند وتحويله على الفور إلى مهمة يتم تتبعها، مع تحديد المسؤول عنها وتاريخ الاستحقاق والأولوية ورابط مباشر يعود إلى المستند الأصلي.

يمكن أيضًا تضمين مهام ClickUp المباشرة مباشرةً داخل المستندات، بحيث يكون أحدث الحالة مرئيًا دائمًا دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

Notion Docs

يتيح لك Notion تضمين عروض قاعدة البيانات داخل الصفحات والرجوع إلى بيانات المشروع، وهو ما يعمل بشكل جيد لتتبع المعلومات.

ومع ذلك، يتطلب إنشاء المهام من محتوى المستندات خطوات يدوية أو تكاملات مع تطبيقات خارجية. وهي تجربة أقل ترابطًا للفرق التي تحتاج إلى الوثائق لدفع العمل.

🏆 الفائز: تفوز ClickUp Docs في هذه الجولة بشكل قاطع. إن تحويل النص إلى مهمة بنقرة واحدة وتضمين المهام مباشرةً يجعلها أداة توثيق تركز على التنفيذ بشكل أكبر بكثير من Notion في إدارة المشاريع. ​​​​​​​​​​​​​​​​

هل يجب عليك اختيار ClickUp Docs أم Notion Docs؟

إذا كان فريقك بحاجة إلى وثائق ترتبط فعليًا بطريقة عملك، فإن ClickUp Docs هو الخيار الأمثل. فهو يتفوق في مجالات التعاون والذكاء الاصطناعي والتنظيم وتكامل المهام، مما يوفر لك مساحة عمل واحدة حيث تؤدي الوثائق إلى إجراءات فعلية.

تعد Notion Docs أداة قوية لإنشاء قواعد معرفية مستقلة وجميلة. ولكن بمجرد أن تحتاج وثائقك إلى التفاعل مع مهامك وجداولك الزمنية وسير عمل فريقك، تبدأ في إظهار حدودها.

بالنسبة للفرق التي ترغب في التوقف عن التبديل بين الأدوات والبدء في العمل من مصدر واحد موثوق، فإن ClickUp هو ببساطة الحل الأكثر شمولاً.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

نعم، يدعم ClickUp الصفحات المتداخلة وDocs Hub والبحث المتصل، والتي تغطي حالات الاستخدام الأساسية للويكي مثل المعرفة المركزية والتسلسلات الهرمية المنظمة للصفحات. يجب على الفرق التي تعتمد بشكل كبير على التداخل اللامتناهي في Notion وعروض قاعدة البيانات العلائقية داخل صفحات الويكي تقييم كلا الخيارين قبل التبديل.

يوفر ClickUp Brain سياقًا أوسع لأن "البحث المتصل" (Connected Search) يفهرس مساحة العمل بأكملها — المستندات والمهام والتعليقات والدردشة والتطبيقات المدمجة — بينما يقتصر نطاق "الأسئلة والأجوبة" (Q&A) في Notion AI على محتوى الصفحة. يعد Notion AI فعالًا للكتابة المباشرة والتلخيص، ولكن الفرق التي تحتاج إلى رؤى الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها ستجد أن ClickUp Brain أكثر ترابطًا.

نعم، يمكنك تصدير صفحات Notion كملفات Markdown أو HTML والانتقال من Notion إلى ClickUp Docs مع الحفاظ على التنسيق والهيكل الأساسيين. تدعم أداة الاستيراد في ClickUp عمليات النقل الجماعية لتسهيل عمليات الترحيل الكبيرة.