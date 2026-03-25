7 قوالب مجانية لدفتر الترحيب من Airbnb

غالبًا ما تعتمد تجربة الإقامة الرائعة على Airbnb على التفاصيل الصغيرة.

كيف أدخل دون ضغوط؟ ما هو شبكة الواي فاي الصحيحة؟ كيف أستخدم المدفأة دون التخمين؟ ما هي إجراءات تسجيل المغادرة؟

لا يرغب الضيوف في مراسلتك بشأن كل التفاصيل، وأنت لا ترغب في الإجابة على نفس الأسئلة كل أسبوع.

هذا هو بالضبط الغرض من دليل الترحيب في Airbnb. فهو يوفر للضيوف كل ما يحتاجونه في مكان واحد، ويحدد التوقعات مسبقًا، ويقلل من المراسلات غير الضرورية.

في هذا المنشور، ستجد قوالب مجانية لدفتر الترحيب على Airbnb يمكنك نسخها وتخصيصها واستخدامها على الفور، بالإضافة إلى نصائح لجعل دفترك يبدو أنيقًا وملائمًا للضيوف.

نظرة عامة على قوالب كتيب الترحيب من Airbnb

ما هو دليل الترحيب من Airbnb؟

كتاب الترحيب من Airbnb هو دليل موجز وسهل الاستخدام للضيوف (رقمي أو مطبوع) يجيب على الأسئلة التي تطرح دائمًا لحظة وصولهم، حتى يتمكنوا من الاستقرار بسرعة دون الحاجة إلى مراسلتك للحصول على كل التفاصيل.

اعتبرها بمثابة وثيقة "كل ما تحتاج إلى معرفته في 5 دقائق" التي تقلل من حيرة الضيوف، وتمنع المشكلات التي يمكن تجنبها، وتحافظ على هدوء صندوق الوارد الخاص بك.

ما الذي يجب تضمينه في كتاب الترحيب الخاص بك على Airbnb

أنت تعلم أنك بحاجة إلى كتاب ترحيبي، لكن النظر إلى مستند فارغ قد يشعرك بالشلل. ما هي المعلومات الأساسية، وما هي التفاصيل غير الضرورية التي سيتجاهلها الضيوف؟

إليك ما يميز دليل الترحيب الذي لا يُذكر عن دليل Airbnb الذي يستخدمه الضيوف فعليًا. 📚

رسالة الترحيب: تخلق التحية القصيرة والشخصية جوًا دافئًا للإقامة. اجعلها في حدود جملتين كحد أقصى لتجنب فقدان انتباههم

تفاصيل شبكة الواي فاي: يجب أن يكون اسم الشبكة وكلمة المرور في مكان بارز وواضح. فهذا هو أول ما يبحث عنه الضيف عند وصوله في الغالب

تعليمات تسجيل الوصول والمغادرة: قدم إرشادات تفصيلية لكل شيء بدءًا من رموز صندوق الأمانات ومواقع المفاتيح وصولًا إلى أوقات الوصول والمغادرة المحددة

قواعد المنزل: حدد بوضوح سياساتك بشأن ساعات الهدوء والتدخين والحيوانات الأليفة ومواقف السيارات. كن مباشرًا وواضحًا، دون أن تبدو متعاليًا، لضمان احترام القواعد

أدلة استخدام الأجهزة: اشرح كيفية استخدام آلة صنع القهوة، وجهاز تنظيم الحرارة، وأجهزة التحكم عن بُعد للتلفزيون، والغسالة/المجفف. يمكن أن تساعد الرسوم التوضيحية البسيطة أو الصور في تجنب الكثير من الالتباس

جهات الاتصال في حالات الطوارئ: أدرج رقم هاتفك ورقم هاتف بديل وبيانات خدمات الطوارئ المحلية وعنوان أقرب مستشفى

توصيات محلية: شارك تفاصيل عن مطاعمك المفضلة والمقاهي ومحلات البقالة والمعالم السياحية. يثق الضيوف في اختيارات المضيف الشخصية أكثر بكثير من نتائج البحث العامة على Google

نصائح حول وسائل النقل: أدرج تفاصيل حول أماكن وقوف السيارات ومحطات النقل العام الأقرب وتوافر خدمات النقل التشاركي المحلية

تعليمات المغادرة: أخبر الضيوف بالضبط بما يتعين عليهم فعله قبل مغادرتهم. هل عليهم نزع أغطية الأسرة، أو تشغيل غسالة الأطباق، أو إخراج القمامة؟

قوالب مجانية لدليل الترحيب من Airbnb

بدلاً من إعادة اختراع العجلة، استخدم نموذجًا جاهزًا لدفتر الترحيب على Airbnb. توفر لك هذه النماذج أساسًا متقنًا واحترافيًا يمكنك تخصيصه في دقائق:

1. قالب كتاب الترحيب الخاص بـ Airbnb القابل للطباعة من TheGoodDocs

عبر TheGoodDocs

يعد قالب كتاب الترحيب الخاص بـ Airbnb القابل للطباعة من TheGoodDocs مثاليًا للمضيفين الذين يفضلون تنسيقًا ماديًا جاهزًا للطباعة.

يتميز التصميم بنظافته وبساطته، ويسهل تعديله في Google Docs، كما أنه مصمم خصيصًا للطباعة ووضعه في ملف لضيوفك. لا تحتاج إلى أي مهارات تصميمية؛ ما عليك سوى استبدال النص المؤقت بتفاصيل مكان إقامتك، ثم طباعته، وبذلك تكون قد انتهيت.

✅ مثالي لـ: مضيفو Airbnb ومديرو العقارات المخصصة للإيجار السياحي الذين يرغبون في الحصول على كتيب ترحيبي جاهز للطباعة للضيوف.

👀 هل تعلم؟ في الربع الثالث من العام الماضي وحده، سجلت Airbnb 133.6 مليون ليلة ومقعد محجوز. في ربع واحد فقط!

2. قالب كتاب الترحيب الأنيق من TheGoodDocs لـ Airbnb

عبر TheGoodDocs

إذا كان مكان إقامتك يتميز بتصميم جمالي مميز، فيجب أن يتناسب كتاب الترحيب مع ذلك. يتميز قالب كتاب الترحيب الأنيق من TheGoodDocs لـ Airbnb بخطوط حديثة وتصميم بصري أنيق مع أنظمة ألوان قابلة للتخصيص.

تساعدك هذه القوالب على إنشاء دليل ذي مظهر احترافي دون الحاجة إلى الاستعانة بمصمم، مما يجعلها مثالية للمساكن المؤجرة التي تستحق الظهور على Instagram والتي تحتاج إلى أن تكون كل تفاصيلها مثالية.

✅ مثالي لـ: مضيفو Airbnb البوتيكيون ومصممو الإيجارات قصيرة الأجل الذين يقدمون عقارات فاخرة ومصممة لتسليط الضوء على الصور.

3. نموذج كتاب الترحيب من TheGoodDocs

عبر TheGoodDocs

بالنسبة للمضيفين الذين يديرون أنواعًا مختلفة من العقارات، يُعد نموذج كتاب الترحيب من TheGoodDocs نقطة انطلاق رائعة.

تناسب بنيتها الموحدة أي مكان للإيجار لقضاء العطلات أو الإقامة طويلة الأمد أو السكن المؤسسي. يمكنك تكييفها بسهولة مع أي منصة إيجار، سواء كانت Airbnb أو Vrbo أو موقع الحجز المباشر الخاص بك.

✅ مثالي لـ: المضيفين الذين يمتلكون عدة عقارات ومديري الإسكان المؤسسي الذين يسعون إلى توحيد معلومات الضيوف عبر جميع العقارات المؤجرة.

4. نموذج كتاب الترحيب من Airbnb بواسطة Template. Net

إذا كنت تقدر التنظيم الواضح، فاستخدم نموذج كتاب الترحيب من Airbnb من Template. Net.

يحتوي هذا النموذج على أقسام معدة مسبقًا لقواعد المنزل والتوصيات المحلية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، مما يحافظ على تنظيم جميع معلوماتك بشكل مرتب. ويسهل التسلسل المنطقي للصفحات على الضيوف العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة دون الحاجة إلى التمرير عبر صفحات لا حصر لها من النصوص.

✅ مثالي لـ: مضيفو Airbnb الجدد ومديرو العقارات الصغيرة الذين يرغبون في دليل ضيوف منظم بشكل جيد.

5. نموذج كتاب الترحيب الخاص بمنازل المزارع على Airbnb من Template. Net

يحتاج مضيفو العقارات الريفية، مثل المزارع والبيوت الخشبية وأماكن الاستجمام الريفية، إلى كتاب ترحيب يعكس بيئتهم الفريدة.

يتميز قالب كتاب الترحيب المتعدد الاستخدامات هذا من Template. Net بتصميم ريفي وعنصرًا مخصصًا لتفاصيل خاصة بالمنشأة، بما في ذلك ملاحظات حول المناطق الخارجية والحياة البرية المحلية ومرافق المزرعة. فهو يجسد سحر الإقامة الريفية مع تغطية جميع المعلومات العملية التي يحتاجها الضيوف.

✅ مثالي لـ: مضيفو الكبائن ومالكو المزارع الذين يديرون إقامات ريفية تركز على الأنشطة الخارجية.

6. نموذج دليل العلامة التجارية من ClickUp

أنشئ دليل ترحيب متسق للضيوف باستخدام قالب دليل العلامة التجارية من ClickUp

يعمل قالب كتاب العلامة التجارية من ClickUp بشكل رائع ككتاب ترحيب لـ Airbnb عندما تريد أن تشعر كل نقطة اتصال مع الضيوف بالاتساق، بدءًا من صفحة الغلاف وحتى قواعد المنزل والتوصيات المحلية.

يمنحك هذا التصميم تخطيطًا أنيقًا في ClickUp Docs لتحديد هوية مكان الإقامة الخاص بك مرة واحدة، ثم إعادة استخدامه عبر الصفحات والتحديثات، بحيث يظل كتاب الترحيب الخاص بك أنيقًا حتى مع تغير التفاصيل.

في الداخل، يمكنك توثيق العناصر الأساسية التي تشكل تجربة الضيف، بما في ذلك مقدمة عن مكان الإقامة والتوجيهات المرئية، مثل الشعار/العلامات والألوان والخطوط. كما يتضمن قسمًا لتنظيم الموارد الداعمة لدفتر الترحيب، مثل الموارد الرقمية والمواد القابلة للطباعة وأيقونات المرجع السريع.

لماذا ستعجبك هذه القوالب:

حافظ على اتساق كتاب الترحيب الخاص بك من خلال قسم مخصص لتقديم العلامة التجارية يحدد نبرة اللغة والرسائل الموجهة للضيوف

حافظ على مظهر متناسق عبر الصفحات من خلال تحديد ألوان العلامة التجارية والخطوط مرة واحدة، ثم تطبيقها على كل قسم من الدليل

قم بتخزين الموارد الجاهزة للضيوف في مكان واحد، بما في ذلك العناصر الرقمية الخاصة بالعلامة التجارية والأيقونات، حتى يظل كتاب الترحيب سهل التحديث والمشاركة

✅ مثالي لـ: مضيفو Airbnb البوتيكيون ومديرو العقارات الذين يرغبون في إنشاء دليل ضيوف يحمل علامتهم التجارية لإقامة فاخرة.

7. نموذج عقد الإيجار من ClickUp

وضح شروط الإقامة للضيوف باستخدام نموذج عقد الإيجار من ClickUp

يُعد نموذج عقد الإيجار من ClickUp وثيقة مفيدة للغاية لدفتر الترحيب على Airbnb عندما تريد أن يفهم الضيوف شروط الإقامة بوضوح. ويحتوي على أقسام يحتاج المضيفون عادةً إلى توضيحها كتابةً، بما في ذلك استخدام العقار والمرافق، والأضرار والإصلاحات، وإنهاء العقد.

أضف تفاصيل مكان الإقامة في الجزء العلوي، ثم استخدم العناوين المدمجة لتحويل قواعدك إلى دليل يمكن للضيوف الاطلاع عليه واتباعه. إذا كنت ترغب في تحسين الصياغة، يمكن لـ ClickUp Brain إعادة صياغة سياساتك بلغة بسيطة وسهلة الفهم للضيوف وإنشاء نسخة موجزة للصفحة الأولى.

لماذا ستعجبك هذه القوالب:

انشر قواعد المنزل تحت عنوان "استخدام العقار والمرافق"، بحيث تشمل ساعات الهدوء والزوار ومواقف السيارات والتدخين وإرشادات استخدام الأجهزة

وضح المسؤوليات فيما يتعلق بالأضرار والإصلاحات، بما في ذلك كيفية إبلاغ الضيوف عن المشكلات وما قد يتم تحصيله منهم

حدد الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة القواعد باستخدام خيار "إنهاء الإقامة"، مع الحفاظ على اتساق خطوات التصعيد عبر جميع الإقامات

✅ مثالي لـ: مضيفو Airbnb ومديرو الإيجارات قصيرة الأجل الذين يرغبون في تضمين قسم واضح للشروط والقواعد داخل كتاب الترحيب الخاص بهم.

كيفية مشاركة كتاب الترحيب الخاص بك على Airbnb مع الضيوف

إليك أبسط طريقة لمشاركة كتاب الترحيب الخاص بك على Airbnb عند وصول ضيوفك:

إنشاء مستند "كتاب الترحيب": قم بإنشاء دليل في ClickUp Docs يغطي تسجيل الوصول، وشبكة Wi-Fi، وقواعد المنزل، و"كيفية عمل الأشياء"، والنصائح المحلية، وتسجيل المغادرة. اجعل القسم الأول سهل القراءة للغاية حتى يتمكن الضيوف من العثور على الأساسيات في ثوانٍ.

شاركها كرابط للعرض فقط: أنشئ رابط مشاركة خارجي للعرض فقط للوثيقة حتى يتمكن الضيوف من فتحها على الهاتف المحمول دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. ضع هذا الرابط في سلسلة رسائلك على Airbnb (وأعد إرساله قبل 48–72 ساعة من تسجيل الوصول). هذا يحافظ على التفاصيل الكاملة بعيدًا عن المحادثة الطويلة ويوفر للضيوف مكانًا موثوقًا واحدًا للرجوع إليه

احفظ نموذج "رسالة للضيوف": أنشئ رسالة قصيرة قابلة لإعادة الاستخدام في ClickUp (كمقتطف مستند أو أنشئ رسالة قصيرة قابلة لإعادة الاستخدام في ClickUp (كمقتطف مستند أو نموذج مهمة ClickUp ) تتضمن الأساسيات فقط — خطوات الدخول، وشبكة الواي فاي، ومواقف السيارات، وقاعدة رئيسية واحدة، ووقت المغادرة — بالإضافة إلى رابط كتاب الترحيب

حافظ على تحديثها بالمهام والتذكيرات: أنشئ لنفسك أنشئ لنفسك مهمة متكررة في ClickUp لتحديث التوصيات المحلية شهريًا، ومراجعة قواعد المنزل كل ثلاثة أشهر، والتحقق من جهات الاتصال في حالات الطوارئ كل فصل، وتحديث تعليمات الأجهزة المنزلية كلما طرأ تغيير ما

قم بإدارة كتاب الترحيب وقائمة مراجعة الاستضافة باستخدام ClickUp

يكون دليل الترحيب في أفضل حالاته عندما يكون من السهل تحديثه. لا ينبغي أن يتحول أي تغيير في إرشادات الواي فاي أو مواقف السيارات أو تسجيل الوصول إلى عملية بحث مضنية بين الملاحظات والرسائل.

يساعدك ClickUp على الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. قم بصياغة كتاب الترحيب الخاص بك وصيانته في Docs، واحتفظ بقائمة مراجعة قابلة لإعادة الاستخدام كـ "مهام"، واحفظ قوالب رسائل الضيوف الجاهزة للإرسال حتى لا تضطر إلى إعادة كتابة نفس الردود كل أسبوع.

وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحسين الصياغة بسرعة، وإنشاء قائمة مراجعة واضحة عند المغادرة، أو إنشاء قسم للتوصيات المحلية يتوافق مع قواعد منزلك وأسلوبك.

قم بإنشائها مرة واحدة، وحافظ على تحديثها، واجعل كل إقامة أكثر سلاسة.

الأسئلة الشائعة

كتاب الترحيب من Airbnb هو دليل موجه للضيوف يعزز تجربة الإقامة بلمسة دافئة تحمل بصمة العلامة التجارية. أما دليل المنزل، فهو عادةً ما يكون عمليًا أكثر، حيث يحتوي على تعليمات صيانة مفصلة أو معلومات موجهة إلى عمال النظافة والمضيفين المشاركين بدلاً من الضيوف.

نعم، معظم قوالب كتيب الترحيب لا ترتبط بمنصة معينة. يمكنك تخصيصها بسهولة عن طريق استبدال أي مصطلحات خاصة بـ Airbnb بمصطلحات Vrbo أو Booking.com أو موقع الحجز المباشر الخاص بك.

من الأفضل إنشاء كليهما. فكتاب ضيوف Airbnb الرقمي سهل التحديث ومشاركته مع الضيوف قبل وصولهم، بينما تُعد النسخة المطبوعة نسخة احتياطية موثوقة لمن يفضلون الورق أو يواجهون مشاكل في الاتصال أثناء إقامتهم.

قم بتخزين نموذج دليل Airbnb الرئيسي في مساحة عمل مركزية مثل ClickUp للحفاظ على الاتساق في جميع عقاراتك. يمكنك بعد ذلك نسخه وتخصيصه لكل عقار، مما يضمن اتساق العلامة التجارية مع السماح في الوقت نفسه بتضمين التفاصيل الخاصة بالعقار.