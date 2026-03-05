يعتمد عمل الوكالات على أنظمة قابلة للتكرار.

تتبع إطلاق الحملات، وتقارير العملاء، وحلقات التغذية الراجعة، وتوجيه المهام، وتتبع الأداء أنماطًا معينة. ومع ذلك، لا يزال معظم هذا العمل يُدار يدويًا عبر أدوات ومواضيع ولوحات معلومات متفرقة.

مع ارتفاع توقعات العملاء وتقلص الهوامش، لم يعد التنسيق اليدوي قابلاً للتطوير.

في هذا الدليل، نستكشف كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الوكالات من أجل تحسين تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير والتواصل مع العملاء.

ستتعلم كيفية تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وتوسيع نطاقهم عبر سير العمل لديك، وكيف يمكن لأدوات مثل وكلاء ClickUp AI مساعدتك في تحويل العمليات اليومية للوكالة إلى أنظمة مستقلة ومنسقة جيدًا.

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الوكالات؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الوكالات هم زملاء عمل رقميون مستقلون يراقبون سير العمل، ويفسرون السياق، ويتخذون الإجراءات اللازمة في مشاريع وكالتك، وتقاريرها، وعمليات العملاء.

تستفيد وكالات الذكاء الاصطناعي هذه من معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لفهم التعليمات والتعلم من سلوك المستخدم. وهذا يعني أنها لا تنتظر الأوامر فحسب. بل تراقب العمل أثناء حدوثه وتتدخل عندما يتطلب الأمر اتخاذ إجراء دون تدخل بشري.

داخل وكالة حديثة، يمكنك جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بما يلي:

تتبع تقدم المشروع ووضع علامات على مخاطر التسليم

حوّل ملاحظات العملاء إلى مهام منظمة

قم بإنشاء تقارير الحملات أو الأداء تلقائيًا

توجيه الطلبات إلى الفرق المناسبة

اكتشف التأخيرات أو الاختناقات أو تجاوز النطاق في وقت مبكر

لماذا يجب على الوكالات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

إليك كيف يمكن لوكالتك الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي:

أوقات استجابة أسرع : يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الرد على استفسارات العملاء الروتينية، وتقديم تحديثات الحالة بالرجوع إلى بيانات المشروع الحية، ومتابعة الموافقات المعلقة، والاعتراف بمراجعات العملاء — جميع أنواع الاتصالات المتعلقة بالمعاملات التي لا تحتاج بالضرورة إلى مساهمة بشرية.

تخصيص الموارد بشكل أكثر ذكاءً : توزع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبء العمل بذكاء على أعضاء الفريق والمشاريع بناءً على القدرات الفردية ومجموعة المهارات وأهمية المشروع، مما يضمن تسليم العملاء في الوقت المناسب وتخصيص الموارد على النحو الأمثل.

تقليل الأخطاء: يصبح تفويت المواعيد النهائية ونسيان عمليات التسليم وتخطي الموافقات أمرًا شائعًا للغاية عندما يتعامل أعضاء الفريق مع عدة عملاء في وقت واحد — يصبح تفويت المواعيد النهائية ونسيان عمليات التسليم وتخطي الموافقات أمرًا شائعًا للغاية عندما يتعامل أعضاء الفريق مع عدة عملاء في وقت واحد — تعمل الوكالات على أتمتة عمليات سير العمل مثل التوجيه والموافقة وتحديث الحالة، مما لا يترك مجالًا لعدم الكفاءة اليدوية.

تسريع عملية الإلحاق: تساعد الوكالات فريقك على العمل بسرعة أكبر من خلال أتمتة مهام الإلحاق المتكررة مثل إنشاء هياكل المشاريع، وتعبئة قوالب المهام، وإطلاع العملاء الجدد، وإرسال وثائق القبول.

تحرير وقت الموظفين : عندما لا يكون الموظفون مشغولين بمهام التنسيق والإدارة، يمكنهم التركيز على المهام والإنجازات التي تتطلب خبراتهم الاستراتيجية بالفعل.

اتخاذ قرارات مستنيرة : يمكن للوكلاء تحليل بيانات المشاريع الحية وجداول البيانات الكبيرة وقاعدة المعرفة الخاصة بشركتك لاستخلاص رؤى تساعدك على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

تجربة عملاء محسّنة: عندما يتلقى العملاء تحديثات في الوقت المناسب ولا يضطرون إلى متابعة الحالة بأنفسهم، فإنهم يشعرون برضا أكبر ويقل احتمال بحثهم عن خدمات أخرى.

📮 ClickUp Insight: 45٪ من العمال فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة. عوامل مثل الوقت المحدود، وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات، والخيارات المربكة يمكن أن تمنع الناس من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️ بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، يسهل ClickUp البدء في استخدام الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستفادة من الأتمتة القوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق، دون الحاجة إلى التعلم. 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

دليل تفصيلي: كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الوكالات

دعنا الآن نفهم كيفية إنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك في وكالة:

الخطوة 1: تحديد سير العمل المتكرر في الوكالة

ما الذي تريد تحقيقه باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

هل ترغب في تقليل أوقات استجابة العملاء أو خفض النفقات الإدارية؟ أم ترغب في أن يركز فريقك أكثر على العمل الاستراتيجي؟

انظر إلى سير العمل اليومي في وكالتك المرتبط بهذه الأهداف. هذه هي سير العمل التي:

استهلك معظم وقت فريقك، أي إعداد تقارير الحالة ومتابعة الموافقات والتواصل مع العملاء

غالبًا ما يتأخر العمل بسبب الاعتماد على العنصر البشري، أي الموافقات المعلقة وعمليات التسليم

اتبع نفس النمط القابل للتكرار في كل مشروع، أي قوائم مراجعة التعيين، والتقارير الأسبوعية، ومتابعة الفواتير.

لا تتطلب أي حكم استراتيجي للتنفيذ، مثل إدخال البيانات وتعيين المهام وتذكير المواعيد النهائية.

هذه هي أفضل الخيارات المتاحة للأتمتة. أعط الأولوية لعمليات سير العمل التي يمكن أن تحقق نتائج فورية بأقل قدر من الإعداد.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Brain لتحديد سير العمل الذي يمكن أن يستفيد أكثر من أتمتة الوكلاء. نظرًا لأن ClickUp Brain يعمل ضمن مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة، فإنه يتمتع بفهم سياقي لسير العمل والعمليات والمهام والمواعيد النهائية وأنشطة الفريق. سيقوم BrainGPT بإدراج سير عمل الوكالة الذي يمكن أتمتته بسلاسة ضمن مساحة عمل ClickUp. ClickUp Brain يفهم ويتذكر بيانات مساحة العمل لتقديم رؤى سياقية

الخطوة 2: قم بتخطيط سير عملك الحالي

قم بتوثيق سير العمل الذي سيقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأتمتته من البداية إلى النهاية. أشرك أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق الذين يديرون هذه العمليات فعليًا يوميًا. سيؤدي ذلك إلى جعل عملية تخطيط العمليات أكثر دقة ويساعدك على تحديد:

المهام المتسلسلة التي تشكل العملية

كيفية بدء المشروع، ونطاق العمل، ومعايير إتمام المهام

كيفية تدفق البيانات بين الخطوات والأدوات المختلفة

أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المشاركين

عدم الكفاءة في العملية الحالية، أي التأخير في عمليات التسليم، وانقطاع الاتصالات

عندما يكون لدى العملاء شكاوى أو تصعيدات كبيرة

المهام المتكررة التي لا تتطلب تفكيرًا وتستهلك الوقت ولكن لا تزال تُنفذ يدويًا

تذكر أن جودة الوكلاء تعتمد على جودة العملية التي تدعمهم. بدون هذه الوضوح، فإنك تضيف طبقة من التعقيد قد تسبب المزيد من عدم الكفاءة والاضطرابات أكثر مما كان عليه الحال في البداية.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم لوحات ClickUp البيضاء لإنشاء خريطة مرئية لسير عمل وكالتك. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain داخل اللوحات البيضاء وتضمين المستندات والمهام والروابط والمراجع والملاحظات، مما يخلق مساحة واحدة متصلة لجميع عمليات التفكير الخاصة بك. باستخدام Whiteboards، يمكنك: قم بتمييز أعضاء الفريق للحصول على توضيحات أو مدخلات حول خطوات محددة

استخدم الرسم اليدوي لتمييز نقاط الضعف أو الإشارة إلى المسارات البديلة التي يقترحها فريقك.

حوّل الأفكار الأولية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يحول الأفكار مباشرة إلى مهام.

احتفظ بجميع ملاحظات أصحاب المصلحة ومخططات سير العمل وملاحظات العمليات في مكان واحد استخدم أحد القوالب المعدة مسبقًا لرسم خريطة طريق واضحة لعملية العمل الخاصة بك. قم بتخطيط عمليات الأتمتة الخاصة بك في ClickUp Whiteboards

الخطوة 3: تحديد دور الوكيل وأهدافه

حدد المسؤوليات الدقيقة لكل وكيل تريد دمجه في عمليتك. تسمح الأدوار المحددة بوضوح لوكلاء الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات ضمن الحدود المصرح بها، مما يوفر دقة أعلى ويضمن الامتثال للإرشادات التشغيلية لوكالتك.

حدد لكل وكيل ما يلي:

تعريف ماذا تفعل مثال دور الوكيل وشخصيته قم بإنشاء شخصية تحدد كيفية تواصل الوكيل وتصرفاته ودوره. وكيل تهيئة العملاء، وكيل إعداد التقارير، وكيل تتبع الموافقات المسؤوليات الأساسية حدد المسؤوليات المحددة لكل وكيل سيقوم وكيل تهيئة العملاء بإنشاء هياكل المشاريع وتعيين المهام وإرسال وثائق القبول إلى العملاء الجدد. معلمات الذاكرة حدد كيفية استخدام الوكيل للذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى ذاكرة قصيرة المدى للتفاعل الحالي مع العميل ذاكرة طويلة المدى لبيانات المشاريع السابقة وأنماط الاتصال السابقة ومشكلات العملاء التي تم حلها سابقًا مستويات الاستقلالية حدد ما إذا كان الوكيل يعمل بشكل مستقل تمامًا أم يحتاج إلى موافقة بشرية على بعض الإجراءات. تصعيد طلبات العملاء غير العادية إلى مدير الحساب الحواجز الوقائية حدد القيود لضمان عمل الوكيل ضمن الحدود الأخلاقية والتنظيمية لا تشارك أبدًا بيانات العملاء عبر الحسابات أو ترسل اتصالات خارجية دون موافقة مقاييس النجاح حدد تعريف النجاح يتم الانتهاء من عملية التهيئة في غضون 24 ساعة، دون الحاجة إلى أي متابعة يدوية.

🔔 تذكر: ستحتاج إلى عدة وكلاء متخصصين لأتمتة سير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي. إن توقع أن يتولى وكيل واحد مستقل كل شيء سيؤدي إلى نتائج فوضوية.

ركز على إنشاء وكلاء محدودين يقومون بتنفيذ مهام محددة بشكل استثنائي. يعمل هؤلاء الوكلاء بالتسلسل مع بعضهم البعض لتنفيذ سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية بسلاسة.

📌 مثال: تخيل أنك تدير وكالة تسويق رقمي متنامية تدير حملات متعددة للعملاء في وقت واحد. بدلاً من الاعتماد كليًا على مديري المشاريع لتنسيق كل شيء يدويًا، يمكنك نشر ثلاثة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين. يركز كل وكيل على هدف تشغيلي محدد بوضوح وينفذ ضمن نطاقه الخاص:

وكيل تهيئة العملاء: عندما يوقع عميل جديد، يقوم هذا الوكيل بإنشاء هيكل المشروع، وإنشاء قوائم المهام بناءً على حزمة الخدمات، وتعيين المالكين، وإرسال نماذج القبول ووثائق البدء تلقائيًا.

وكيل إعداد التقارير: يراقب هذا الوكيل لوحات معلومات الحملات، ويجمع بيانات الأداء عبر المنصات، ويعد ملخصات أسبوعية أو شهرية جاهزة للعملاء مع إبراز التقدم المحرز والمخاطر والخطوات التالية.

وكيل التعليقات والموافقة: عندما يترك العميل تعليقات في البريد الإلكتروني أو الدردشة أو سلاسل المحادثات الخاصة بالمشروع، يقوم هذا الوكيل بتسجيل التعليقات وتحويلها إلى مهام منظمة وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين وتتبع حالة الموافقة حتى إغلاقها.

🚀 ميزة ClickUp: يقدم ClickUp وكلاء فائقين مصممين لأداء وظائف محددة بشكل استثنائي. بالنسبة لإدارة مشاريع الوكالة، لديك وكلاء مثل: مدير المشروع، ومدير StandUp، ومدير حالة التقرير، ومدير الأولويات، كل منهم يتولى وظيفة محددة واحدة ضمن نفس سير العمل. يتم تحديد دور ونطاق كل وكيل بوضوح. يقوم مدير StandUp ببساطة بجمع ومشاركة تحديثات الفريق. لن يتطرق إلى الأولويات أو يحدد العوائق. هذه مهمة مدير الأولويات. هذا الفصل هو ما يحافظ على نظافة النظام وموثوقيته. قم بإنشاء وتخصيص هذه الوكلاء بأي طريقة تحتاجها وكالتك. ما عليك سوى وصف ما تريد أن يفعله الوكيل، وسيقوم ClickUp بإنشائه. قم بإعداد زملاء فريق مدعومين بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع سير العمل التكيفي متعدد الخطوات مع سياق كامل باستخدام ClickUp Super Agents.

لمشاهدة ذلك عمليًا، شاهد هذا الفيديو حول كيفية استخدام ClickUp لـ Super Agents 👇

الخطوة 4: اختر مصادر البيانات الخاصة بك

تحتاج إلى بيانات عالية الجودة وذات صلة لكي يتمكن الوكيل من التفكير والتصرف وتقديم نتائج دقيقة. بالنسبة للوكالة، يعني ذلك عادةً الربط بين:

CRM لتفاصيل العملاء وسجل الاتصالات وحالة الحساب

أداة إدارة المشاريع لبيانات المهام والمواعيد النهائية

أدوات البريد الإلكتروني والمراسلة لسياق الاتصال

جداول البيانات أو أدوات إعداد التقارير لبيانات الأداء والفوترة

Internal أو Google Docs للحصول على إرشادات وقوالب العملية

حدد مصادر البيانات اللازمة لكي يؤدي وكيلك المهمة المخصصة له واربط مصادر البيانات هذه لتمكين التدفق السلس للبيانات بين الأنظمة.

📌 مثال: إذا كان على وكيل تهيئة العملاء إكمال تسلسل التهيئة بالكامل، فسوف يحتاج إلى الوصول إلى CRM (تفاصيل العميل) وأداة إدارة المشاريع (إنشاء هياكل المهام) والبريد الإلكتروني (إرسال وثائق القبول) في تسلسل آلي واحد.

كما يجب بذل جهود واعية لتشغيل بياناتك من خلال هذه الفحوصات الأساسية. ففي النهاية، لا تزيد قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي عن قوة البيانات التي يتغذون عليها:

نظف بياناتك ونظمها: أزل التناقضات والأخطاء والتكرارات والتحيزات لضمان أن الشبكة العصبية الأساسية للوكيل تتعلم من البيانات ذات الصلة وعالية الجودة.

قم بتصنيف بياناتك: قم بتعليق البيانات لمساعدة الوكيل على فهم السياق والغرض، أي نطاق العمل والنتائج المتوقعة للعميل.

تنفيذ RAG (الاسترجاع المعزز بالتوليد): اسمح لوكيل الرقمي الخاص بك بجلب معلومات دقيقة ومحدثة من قاعدة المعرفة الخاصة بك في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إعادة تدريبه في كل مرة.

تعيين أذونات الوصول: حدد الوصول إلى مركز المعرفة ومصادر البيانات، أي أن وكيل الإحاطة لا يحتاج إلى الوصول إلى بيانات الفوترة.

كما يمكنك استخدام ClickUp Docs لإنشاء قاعدة معرفية مركزية تضم كل ما يحتاجه الوكيل للعمل. اعتبرها بمثابة عقل الوكيل. يجب أن تتضمن إجراءات التشغيل القياسية وقوالب الاتصال بالعملاء وإرشادات المشروع والبيانات التاريخية والقواعد الخاصة بالمجال التي تتبعها وكالتك.

احتفظ بجميع بياناتك في منصة واحدة للحصول على نتائج أسرع وأكثر كفاءة باستخدام ClickUp Docs

🚀 ميزة ClickUp: يوفر ClickUp للوكالات الإبداعية مساحة عمل مركزية لالتقاط وإدارة وتخزين جميع بيانات مشروعك واتصالات العملاء وأنشطة الفريق والتعليقات وتقدم العمل في مكان واحد. قم بمركزية عمليات وكالتك باستخدام ClickUp Creative Agencies يتيح لك ClickUp التقاط بيانات العملاء باستخدام أكثر من 20 حقلًا مخصصًا وتصور تقدم المشروع باستخدام أدوات قابلة للتخصيص للفواتير وتذكيرات الدفع والطلبات الخاصة والمزيد. يمكنك أيضًا تدوين الأفكار ومحاضر الاجتماعات وإجراءات التشغيل القياسية في ClickUp Docs مع وصول تعاوني في الوقت الفعلي، ودعوة أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء للمساهمة مباشرة. يقوم وكلاء ClickUp Super Agents بجمع البيانات من مساحة عمل ClickUp الحية الخاصة بك، مما يحررك من مخاطر البيانات غير المتسقة أو القديمة التي تؤثر على قرارات الوكلاء. مع تجميع جميع بياناتك في ClickUp، يمكن لـ Super Agents القيام بما يلي: اعرض رؤى المشروع في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى قيام أي شخص بسحب التقارير يدويًا

قم بتشغيل سير العمل تلقائيًا عند تغيير حالة المهام أو المواعيد النهائية أو الأولويات

تحديث الحالات تلقائيًا عبر المشاريع مع تقدم العمل

قم بتمييز المخاطر والتأخيرات أو تعارضات السعة قبل أن تؤثر على التسليم

قم بتوجيه ملاحظات العملاء والموافقات والطلبات إلى عضو الفريق المناسب على الفور

الخطوة 5: تصميم المطالبات والإجراءات

تشكل مطالباتك أساس تفكير الوكيل. فهي توضح دور الوكيل وعملية تفكيره والإجراءات المتوقع منه اتخاذها وشكل مخرجاته.

استخدم علامات التخفيض أو XML لتنظيم موجه النظام الخاص بك بوضوح:

#الدور: حدد من هو الوكيل

#الهدف: تحديد ما يجب تحقيقه

#القيود: ضع قيودًا لمنع الهلوسة أو الإجراءات غير المصرح بها، أي لا تبلغ إلا عن المهام التي تم وضع علامة "مكتمل" عليها، ولا تشارك أبدًا ملاحظات الفريق الداخلية مع العملاء.

#تنسيق الإخراج: حدد التنسيق المطلوب لضمان استجابات منظمة ويمكن التنبؤ بها، أي مخطط JSON أو نموذج بريد إلكتروني ثابت يقوم الوكيل بتعبئته.

#أمثلة: قدم نماذج من المدخلات والمخرجات المتوقعة لتوجيه سلوك الوكيل، حتى يعرف بالضبط ما هو الأداء الجيد.

#حلقة الاستدلال: حدد تسلسل التفكير الذي يتبعه الوكيل قبل التصرف، أي التحقق من حالة المهمة، والتحقق من معايير الإنجاز، وصياغة الملخص، ووضع علامة على الاستثناءات، ثم الإرسال.

فيما يلي مثال على موجه جيد التنظيم لوكيل إعداد تقارير حالة الوكالة: #الدور: أنت وكيل إعداد تقارير حالة العملاء لوكالة تسويق رقمي. #الهدف: كل يوم جمعة، اسحب جميع المهام التي تم وضع علامة "مكتمل" عليها من الأسبوع الحالي، ولخص التقدم المحرز مقارنة بالجدول الزمني للمشروع، وقم بصياغة تحديث للحالة موجه للعميل. #القيود: قم بتضمين المهام التي تم وضع علامة "مكتمل" عليها فقط. لا تشير إلى مناقشات الفريق الداخلية أو العوائق التي تم الإبلاغ عنها داخليًا أو تفاصيل الميزانية. لا ترسل التقرير دون موافقة مدير الحساب. #تنسيق الإخراج: قم بصياغة تحديث الحالة في شكل رسالة بريد إلكتروني قصيرة. قم بتضمين: المشاريع التي تم تحديثها هذا الأسبوع، والنسبة المئوية للمراحل التي تم إنجازها، وأولويات الأسبوع المقبل. #حلقة الاستدلال: تحقق من حالة المهام في جميع المشاريع النشطة، وحدد المهام المكتملة، وقارنها بمراحل المشروع، وصغ ملخصًا، وقم بتمييز أي شيء غير مكتمل لمراجعته من قبل مدير الحساب، ثم ضعه في قائمة الانتظار لإرساله.

🚀 ميزة ClickUp: يتيح لك ClickUp Brain إنشاء وكلاء فائقين ينفذون سير عملك بالكامل باستخدام موجهات اللغة الطبيعية. ما عليك سوى وصف الوكيل الذي تريده، وسيقوم BrainGPT بإنشائه. بناء وكلاء فائقين باستخدام ClickUp Brain ومع ذلك، لا تقم ببناء وكيل الذكاء الاصطناعي بمفردك. استخدم ClickUp Docs لصياغة تعليمات الوكيل وتحسينها أولاً. هنا، يمكنك التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتحديد الثغرات واقتراح التغييرات والاتفاق على القيود، ثم إدخال تلك التعليمات النهائية إلى Brain لإنشاء الوكيل.

الخطوة 6: تدريب واختبار وكيل الذكاء الاصطناعي

اتبع دائمًا نهج "الزحف - المشي - الجري" عند دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عملك:

الزحف: ابدأ بوكيل أحادي الغرض لمهمة ذات حجم كبير ومخاطر منخفضة، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني أسبوعية لتحديث الحالة أو الإبلاغ عن المهام المتأخرة عبر حسابات العملاء.

المشي: أدخل التنسيق بين وكيلين في سير عمل ذي صلة، أي أن يكون هناك وكيل تتبع الموافقات يسلم الموافقات المؤكدة إلى وكيل تخصيص المهام.

التشغيل: قم بنشر نظام وكلاء منسق بالكامل يتعامل مع عملية شاملة، أي أخذ موجز عميل جديد من مرحلة الاستلام إلى مشروع منظم بالكامل مع أعضاء فريق معينين.

راقب الأماكن التي يؤدي فيها الوكيل المهام وفقًا للتعليمات، والمهام التي تتطلب دفعة بسيطة، ومحفزات التصعيد، ومعدلات الإنجاز، وحالات الفشل التام.

استخدم هذا كأساس عند مراقبة أداء الوكلاء 👇

المعلمة المطلوب اختبارها اجتياز فشل دقة المخرجات يولد الوكيل ناتجًا صحيحًا من بيانات المشروع الحية يقوم الوكيل بملء البيانات المفقودة بافتراضات بدلاً من الإبلاغ عنها الامتثال للقيود لا يشارك الوكيل أبدًا الملاحظات الداخلية في المخرجات الموجهة للعملاء يقوم الوكيل بسحب البيانات من حساب عميل مختلف بسبب فجوة في التسمية منطق التوجيه يقوم الوكيل بتصعيد طلبات العملاء الغامضة إلى مدير الحساب على الفور يحاول الوكيل حل طلب خارج النطاق بشكل مستقل اتساق التنسيق تتطابق المخرجات مع النموذج المحدد في كل مرة يتخطى الوكيل الحقول المطلوبة عندما تكون البيانات المصدر غير متوفرة جزئيًا معالجة الأعطال يقوم الوكيل بتسجيل الخطأ وإخطار الشخص المناسب فشل الوكيل بصمت وتم وضع علامة "مكتمل" على المهمة بشكل غير صحيح

🚀 ميزة ClickUp: تسهل لوحات معلومات ClickUp تصور أداء الوكلاء عبر حسابات العملاء. أنشئ أدوات مخصصة تعرض المقاييس الرئيسية وتشير إلى نقاط ضعف الوكلاء. تتبع نجاح وكلائك باستخدام لوحات معلومات ClickUp أضف بطاقات وأدوات الذكاء الاصطناعي هذه لتتبع نتائج الأتمتة في الوقت الفعلي: الرسوم البيانية الشريطية/الدائرية: قم بتصور عدد المهام حسب الحالة لمعرفة ما إذا كان الوكلاء ينقلون العمل بنجاح عبر خط الأنابيب

بطاقات الحساب: قم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسية مثل إجمالي الوقت المستغرق في حالة ما لتقييم ما إذا كان الوكلاء يقللون بالفعل من التأخيرات.

AI Brain: اطرح أسئلة مثل "ما هي مهام العملاء التي ظلت عالقة في المراجعة لفترة أطول؟" واحصل على إجابات فورية دون الحاجة إلى تصفية البيانات يدويًا.

AI StandUp: لخص أنشطة سير العمل خلال فترة زمنية محددة لمراجعة سريعة لما ينجح وما لا ينجح.

الخطوة 7: النشر عبر الفرق

بعد اجتياز الوكيل للاختبار، قم بتوسيع نطاقه عبر الفرق والأقسام وحسابات العملاء. اجذب العملاء لاستخدام الوكيل:

وضح كيفية استخدام بياناتهم وتخزينها ومن يمكنه الوصول إليها

امنحهم مسارًا واضحًا للتصعيد للوصول إلى شخص عند الحاجة

أخبرهم عن التفاعلات التي يتعامل معها الوكيل مقابل تلك التي يتعامل معها الإنسان.

داخليًا، تأكد من أن فريقك يفهم دور كل وكيل ومكان تدخله. دربهم على تصحيح سلوك الوكلاء وإبلاغ الإدارة العليا بالمشكلات عند الحاجة.

🚀 ميزة ClickUp: تتيح لك إعدادات الأذونات والمشاركة في ClickUp التحكم بدقة في ما يمكن لكل عضو في الفريق والعميل رؤيته داخل مساحة العمل. مع توسيع نطاق الوكلاء عبر الفرق وحسابات العملاء، يمكنك: قم بدعوة العملاء كضيوف مع إمكانية التحكم في رؤية بيانات مشاريعهم الخاصة

استخدم إعدادات الإشعارات لإبقاء العملاء على اطلاع دائم

قم بإعداد لوحات معلومات موجهة للعملاء تعرض فقط المقاييس ذات الصلة بهم

أفضل حالات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الوكالات

بعض الطرق لدمج الوكلاء في سير عمل وكالتك 👇

وكيل الحالة الأسبوعي

وكيل الحالة الأسبوعي مسؤول عن تجميع وتحديث حالة المشروع وإرسالها تلقائيًا إلى العملاء كل أسبوع.

مثال: يسحب المهام المكتملة والمعالم التي تم تحقيقها والمواعيد النهائية القادمة من أداة إدارة المشاريع الخاصة بك

يملأ نموذج تقرير الحالة المعتمد مسبقًا ببيانات المشروع الحية

يرسل التقرير إلى العميل المعني في الوقت المحدد دون أن يقوم أي شخص من فريقك بصياغته

قم بتمييز المشاريع التي يتأخر تقدمها عن الجدول الزمني المحدد وقم بتوجيهها إلى مدير الحساب قبل إصدار التقرير.

وكيل تهيئة العملاء

في حالة استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي هذه، يكون الوكيل مسؤولاً عن تشغيل تسلسل التهيئة الكامل بأقل قدر من التدخل.

مثال: ينشئ هيكل المشروع ويملأ قوالب المهام بناءً على نطاق العمل

تعيين أعضاء الفريق بناءً على السعة الحالية ومتطلبات المشروع

يرسل للعميل رسالة ترحيب عبر البريد الإلكتروني ونموذج التسجيل والجدول الزمني للمشروع تلقائيًا

يتم تصعيد الأمر إلى مدير الحساب إذا كانت استجابة العميل تحتوي على معلومات ناقصة أو طلبات خارج النطاق

وكيل إعداد التقارير

وكيل إعداد التقارير مسؤول عن تجميع وتقديم تقارير الأداء عبر حملات العملاء النشطة.

مثال: يسحب بيانات الحملة من أدوات التسويق واللوحات المعلوماتية المتصلة

يرسل التقرير إلى العميل في الوقت المحدد دون تدخل يدوي

يُشير إلى الحملات ذات الأداء الضعيف ويحيلها إلى الاستراتيجي لمراجعتها

أداة تتبع الموافقات

يتولى متتبع الموافقات مسؤولية مراقبة الموافقات المعلقة في جميع المشاريع النشطة ومتابعتها تلقائيًا.

مثال: يتتبع كل مهمة أو إنجاز ينتظر موافقة العميل أو الموافقة الداخلية

يرسل تذكيرات آلية إلى الأطراف المعنية عندما يتأخر الموافقة

يُحدّث حالة المهمة بمجرد تأكيد الموافقة ويُعلم عضو الفريق المُعيّن

يتم تصعيد الأمر إلى مدير الحساب إذا ظلت الموافقة معلقة بعد تجاوز الحد المحدد

وكيل إبداعي

الوكيل الإبداعي مسؤول عن دعم العملية الإبداعية من خلال إنشاء المسودات الأولى ولوحات المزاج والمراجع والتوجيهات الإبداعية بناءً على موجز العميل.

مثال: يسحب الأهداف والنبرة ومتطلبات التسليم من موجز العميل المعتمد

يُنشئ مسودة أولية للتوجيه الإبداعي أو تنويعات النصوص ليقوم الفريق بتحسينها

تحديد الثغرات الإبداعية حيث يفتقر الملخص إلى التفاصيل الكافية لإنتاج مخرجات عالية الجودة

توجيه المسودة إلى مدير الإبداع المعين للمراجعة قبل إرسال أي شيء إلى العميل

وكيل أداء الحملة

وكيل أداء الحملة مسؤول عن مراقبة مقاييس الحملة الحية وتنبيه الفريق عند حدوث تغيرات في الأداء.

مثال: يتتبع مقاييس الأداء الرئيسية عبر الحملات النشطة في الوقت الفعلي

ينبه الاستراتيجي عندما تنخفض الحملة عن عتبات الأداء المحددة

يسحب البيانات التاريخية لوضع الأداء الحالي في سياقه مقارنة بالحملات السابقة

يُنشئ ملخصًا للتوصيات بناءً على اتجاهات الأداء للحساب الرئيسي لمراجعته

وكيل الفوترة

وكيل الفوترة مسؤول عن أتمتة إنشاء الفواتير ومتابعة المدفوعات وتسوية الفواتير عبر حسابات العملاء النشطة.

مثال: استخراج شروط التسعير والنتائج المتوقعة من العروض الموقعة أو سلاسل الرسائل الإلكترونية

يُعلم فرق المبيعات ويقوم بتوليد الفواتير تلقائيًا بمجرد وضع علامة "مكتمل-فاز" على الصفقة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

يتتبع حالة الدفع عبر جميع حسابات العملاء النشطة ويتابع الفواتير المتأخرة

يتم تصعيد الأمر إلى مسؤول الحساب إذا تم الإبلاغ عن نزاع بشأن الفواتير أو تباين في الأسعار

الأخطاء الشائعة عند إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لوكالتك:

❌ خطأ ✅ ماذا تفعل بدلاً من ذلك أتمتة عملية لا تفهمها تمامًا قم بتخطيط سير العمل بصريًا أو من خلال مخطط انسيابي، مع ملاحظة تدفق البيانات والمسؤوليات وأوجه القصور والمهام التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة. حدد الأماكن التي لا تزال تتطلب التدخل اليدوي البناء على قاعدة معرفية ضعيفة قم بإزالة التكرارات وإصلاح التناقضات وتصنيف البيانات بشكل صحيح حتى يتوفر للوكيل معلومات موثوقة يستند إليها في استنتاجاته ويتجنب الهلوسة. توقع أن يقوم وكيل واحد بكل شيء قلل نطاق كل وكيل إلى أقصى درجة من التحديد. سيتفوق الوكيل المحدد بدقة والذي يؤدي مهمة واحدة بشكل استثنائي دائمًا على الوكيل المتضخم الذي يمتد عبر مسؤوليات متعددة. لا توجد آلية للتعليقات أو التصحيح اجمع تعليقات منتظمة من أعضاء الفريق والعملاء الذين يجربون نتائج الوكيل بشكل مباشر. عدم إشراك الفريق في عملية التصميم أشرك أعضاء الفريق في عملية تصميم الوكلاء. قم بتنظيم جلسة عمل يشرحون فيها لك سير عملهم اليومي والمهام التي يواجهون صعوبة في إنجازها باستمرار. إغفال الأمن والحوكمة ضع حواجز واضحة تحدد ما يمكن لكل وكيل الوصول إليه، وكيفية التعامل مع بيانات العملاء، والإجراءات التي تتطلب موافقة صريحة من الإنسان قبل التنفيذ.

👀 هل تعلم؟ تم إنشاء أول وكيل ذكاء اصطناعي، Shakey، في ستينيات القرن الماضي. كان بإمكانه إدراك محيطه والتفكير فيه. كان بإمكان Shakey أداء المهام التي تتطلب التخطيط وتحديد المسار وإعادة ترتيب الأشياء البسيطة. وقد أشارت مجلة Life إليه باعتباره "أول شخص إلكتروني" في عام 1970. عبر Sri

قيود وكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين

تتفوق وكالات الذكاء الاصطناعي الحالية في المهام الضيقة والمنظمة. لكن سير عمل الوكالات الحقيقي معقد وديناميكي للغاية. وهنا قد تقصر وكالات الذكاء الاصطناعي:

صعوبة التعامل مع المدخلات الغامضة أو غير الواضحة: لا يستطيع الوكلاء استنتاج النية كما يفعل البشر عندما تفتقر الملخصات إلى أهداف واضحة — فهم يميلون إلى وضع تفسيراتهم أو افتراضاتهم الخاصة بناءً على بيانات العملاء الأخرى.

السلوك غير الحتمي: لن ينتج عن نفس المدخلات نفس المخرجات دائمًا، أي أن طلبين متطابقين للموافقة قد يتم توجيههما بشكل مختلف — مما يجعل الوكلاء غير موثوقين في سير العمل حيث لا يمكن التنازل عن الاتساق في إنجازات العملاء.

تظل الهلوسة خطرًا حقيقيًا: عند العمل مع بيانات أو معلومات غير كاملة خارج حدود معرفتهم، يقدم الوكلاء نتائج غير صحيحة بقناعة تامة بحيث يصعب اكتشافها.

ضعف الذاكرة طويلة المدى: على الرغم من التقدم في نوافذ السياق، يواجه الوكلاء صعوبة في الاحتفاظ بالسياق عبر المهام المعقدة متعددة الخطوات مثل إدارة حملة عملاء طويلة الأمد مع متطلبات متطورة.

نقص الحس السليم: غالبًا ما يفتقرون إلى الحس السليم الأساسي، مما ينتج عنه حلول صحيحة من الناحية الفنية ولكنها معيبة من الناحية المنطقية أو غير عملية.

زمن انتقال طويل وتكاليف عالية: يؤدي تشغيل عدة وكلاء عبر سير عمل معقد إلى زيادة زمن الاستجابة والتكلفة التشغيلية، مما قد يقوض مكاسب الكفاءة إذا لم تتم إدارتها بعناية.

الفجوات الأخلاقية والإشرافية: لا يفهم الوكلاء بطبيعتهم حدود السرية، أو تضارب المصالح، أو متى يكون قرار ما ذا عواقب كافية لتبرير المراجعة البشرية.

👀 هل تعلم؟ دفعت شركة Deloitte تعويضًا جزئيًا عن تقرير حكومي بقيمة 290,000 دولار بعد أن أنتجت هلوسات الذكاء الاصطناعي مراجع أكاديمية ملفقة واقتباسًا مزيفًا من محكمة اتحادية. لا يؤدي الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة إلى إعادة العمل فحسب، بل يمكن أن يتفاقم إلى مسؤولية قانونية وتلف للسمعة يفوق بكثير تكلفة الخطأ الأصلي.

يمكنك برمجة الوكلاء من الصفر، أو استخدام منصات أتمتة منخفضة البرمجة، أو العمل باستخدام أدوات تتيح لك إنشاء وكلاء بلغة بشرية.

إذا كنت ترغب في إنشاء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة، فإليك ثلاث أدوات تستحق الدراسة:

ClickUp

ClickUp هو مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة تتيح للوكالات إدارة مشاريع العملاء والأعمال الداخلية والاتصالات والمعرفة في مكان واحد.

وأفضل ما في الأمر هو ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي للمنصة. فهو يفهم عملك وتفاعلاتك مع العملاء، مما يوفر عليك التبديل المستمر بين الأدوات وجداول البيانات لتجميع المعلومات بين سير عملك.

إليك كيف يسهل ذلك حياتك 🦸

قم بتوصيل مساحة العمل بالكامل

يستفيد ClickUp AI Enterprise Search من معرفتك الكاملة بمساحة العمل ويقدم الإجابات والرؤى والإجراءات ذات الصلة عند الطلب.

اطلب من ClickUp AI Enterprise Search عرض معلومات مساحة العمل

اطرح أسئلة باللغة الطبيعية حول أي شيء في وكالتك، أو جداول زمنية للعملاء، أو حالة المهام، أو مستندات المشاريع، أو أنشطة الفريق. يقوم بإجراء بحث عميق عبر المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات الخارجية المتصلة مثل Google Drive و OneDrive، ويستخرج السياق الصحيح دون الحاجة إلى البحث عنه.

الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متعددة

يوفر ClickUp BrainGPT أيضًا إمكانية الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي خارجية متعددة ضمن نفس الواجهة. لا تحتاج إلى تبديل الأدوات أو إدارة اشتراكات منفصلة لتجربة مخرجات نماذج مختلفة.

📌 مثال: ChatGPT للأعمال التنفيذية اليومية. Claude للتحليل والتوليف الطويلين. Gemini للمهام التي تتطلب الكثير من المعلومات والمراجع المتقاطعة.

تعمل الأتمتة على استمرار سير عمل الوكالة دون الحاجة إلى متابعة يدوية

قبل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الكاملين، تحتاج الوكالات إلى سير عمل منظم. تتعامل ClickUp Automations مع عمليات التسليم المتوقعة وتغييرات الحالة وأعمال التنسيق المتكررة التي تبطئ التسليم عند إدارتها يدويًا.

قم بتعيين قواعد تؤدي إلى تشغيل الإجراءات تلقائيًا كلما تقدم العمل باستخدام ClickUp Automations

وهذا يخلق بنية أساسية تشغيلية موثوقة يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي البناء عليها لاحقًا.

📌 مثال: ينتقل أحد منتجات التصميم من "قيد التقدم" إلى "مراجعة العميل". يمكن لـ ClickUp Automation تعيين مدير الحساب على الفور، وإرفاق نموذج ملاحظات العميل، وإخطار قناة المراجعة، وتعيين تذكير بالمتابعة إذا لم يتم تلقي الملاحظات في غضون 48 ساعة. لا يحتاج أحد إلى تذكر الخطوة التالية. يتقدم سير العمل من تلقاء نفسه.

حافظ على سير العمل من خلال عمليات التسليم والمراجعات

تستهلك عمليات التسليم معظم الوقت في سير عمل الوكالة. في بعض الأحيان، تظل المهمة غير مخصصة لعدة أيام، أو لا يتم إخطار المراجع، أو يتم فقدان السياق بين تغييرات الحالة.

تستجيب وكالات ClickUp Super Agents لهذه التحولات تلقائيًا.

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية باستخدام وكلاء ClickUp Super Agents المخصصين

فيما يلي مثال على وكيل الذكاء الاصطناعي:

عندما تنتقل المهمة إلى "جاهزة للمراجعة"، يقوم الوكيل بتعيين المراجع المناسب بناءً على قواعد الملكية المحددة مسبقًا.

يقوم بسحب وإرفاق قائمة مراجعة من معايير فريقك

يقوم بإخطار القناة ذات الصلة، بحيث يعرف المراجع على الفور

إذا تجاوزت المهمة فترة المراجعة المحددة، يقوم الوكيل بوضع علامة عليها قبل أن تؤثر على الجدول الزمني للتسليم.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل: يكتب التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق ووصف المهام بناءً على سياق مساحة العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى توجيهات مكثفة.

مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة: تربط المهام والحالات والجداول الزمنية والملكية، مما يمنح الوكلاء رؤية كاملة وإمكانية وصول عبر نظام الوكالة بأكمله.

منشئ وكلاء بدون كود: قم بإنشاء ونشر الوكلاء دون كتابة سطر واحد من الكود باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية

تكاملات ClickUp: يتصل بأكثر من 1000 أداة لسحب البيانات من مجموعتك الحالية إلى مساحة عمل واحدة

كتالوج الوكلاء الفائقون: مطالبات معدة مسبقًا لتخصيص وكلائك الخاصين لإدارة المشاريع، وإدارة المهام، والإنتاجية الشخصية والتنفيذية، والجدولة، والاستخبارات، وإعداد التقارير، وحتى الكتابة.

قيود ClickUp

قد تبدو الوظائف والميزات الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييم ClickUp ومراجعاته

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

استمع إلى تجربة إيجابية أحد المستخدمين على G2:

تعد مرونة ClickUp أكبر ميزة بالنسبة لنا. لقد قمنا بتخصيص مساحة العمل بالكامل وفقًا لسير عمل شركتنا بدلاً من تعديل عملياتنا لتتناسب مع الأداة. نستخدمها في أقسام نجاح العملاء والنمو والعمليات والامتثال والمالية والتكنولوجيا، وقد أدى وجود كل شيء في مكان واحد إلى توفير بنية قوية ووضوح أكبر. تساعدنا الحالات المخصصة والحقول والأتمتة ولوحات المعلومات على إدارة عمليات التهيئة والامتثال والتكامل والتتبع الداخلي بسلاسة، مع تقليل الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة بشكل كبير.

تعد مرونة ClickUp أكبر ميزة بالنسبة لنا. لقد قمنا بتخصيص مساحة العمل بالكامل وفقًا لسير عمل شركتنا بدلاً من تعديل عملياتنا لتتناسب مع الأداة. نستخدمها في أقسام نجاح العملاء والنمو والعمليات والامتثال والمالية والتكنولوجيا، وقد أدى وجود كل شيء في مكان واحد إلى توفير بنية قوية ووضوح أكبر. تساعدنا الحالات المخصصة والحقول والأتمتة ولوحات المعلومات على إدارة عمليات التهيئة والامتثال والتكامل والتتبع الداخلي بسلاسة، مع تقليل الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة بشكل كبير.

قصة العميل: ClickUp X Bell Direct 😓 المشكلة: "العمل المتعلق بالعمل" كان يعيق الإنتاجية الحقيقية كان فريق العمليات في Bell Direct غارقًا في العمل. كان الفريق يتعامل يوميًا مع أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني من العملاء، كل منها تتطلب قراءة يدوية وفرزًا وتصنيفًا وتوجيهًا إلى الشخص المناسب. أدى هذا الوضع إلى الضغط على كفاءة الفريق ووضوح رؤيته وجودة خدماته، على الرغم من أن الشركة كانت تحقق نتائج قوية للعملاء. ✅ الحل: مساحة عمل موحدة + وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون كزملاء في الفريق بدلاً من إضافة أداة أخرى غير متصلة إلى المجموعة، اختارت Bell Direct ClickUp كمركز قيادة مركزي لها. قامت بتوحيد كل شيء من المهام والمستندات إلى العمليات والمعرفة في مساحة عمل واحدة حيث كان للذكاء الاصطناعي سياق كامل. بدلاً من الاعتماد على الروبوتات أو القوالب العامة، قامت بنشر وكيل فائق أطلقت عليه اسم "Delegator". إنه زميل فريق مستقل مدرب على فرز الأعمال الواردة: يقوم بقراءة كل بريد إلكتروني يصل إلى صندوق الوارد المشترك

يقوم بتصنيف درجة الاستعجال والعميل والموضوع باستخدام الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يقوم بتحديد أولويات كل مهمة وتوجيهها إلى الشخص المناسب في الوقت الفعلي ويقوم بكل ذلك دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المشغلين البشريين. 😄 التأثير: مكاسب تشغيلية قابلة للقياس زيادة بنسبة 20٪ في الكفاءة التشغيلية، مما يعني إنجاز المزيد من العمل بشكل أسرع باستخدام نفس الموارد

تم تحرير ما يعادل قدرة موظفين بدوام كامل، وهي متاحة الآن للمهام الاستراتيجية عالية القيمة

أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني يومية من العملاء يتم فرزها في الوقت الفعلي يقوم Super Agent الآن بتوجيه العمل بالطريقة التي يقوم بها الإنسان، ولكن بسرعة الآلة ونطاقها.

اصنع

عبر Make

Make هي منصة أتمتة مرئية مصممة للفرق التي تحتاج إلى منطق متفرع وتحويلات بيانات معقدة وسير عمل متعدد الخطوات. على عكس أدوات البناء الخطية، تتيح لك هذه الأداة رؤية سير العمل بالكامل على لوحة واحدة في وقت واحد، مما يسهل فهم كيفية انتقال البيانات بين الأنظمة مع زيادة تعقيد سير العمل.

كما أطلقت مؤخرًا Make AI Agents، مما يتيح للفرق تضمين أتمتة الوكلاء مباشرةً في سيناريوهاتهم، مما يجعلها خيارًا قويًا للوكالات المستعدة لتجاوز الأتمتة الأساسية.

تحديد الميزات الرئيسية

استخدم أداة إنشاء اللوحات المرئية مع أجهزة التوجيه والمكررات والمجمعات التي تتيح لك تقسيم البيانات إلى مسارات متعددة ودمج نتائج العمليات المتوازية.

احصل على وظائف تحويل البيانات المدمجة لإعادة تنسيق التواريخ وتحليل JSON ومعالجة النصوص دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

قم بتوصيل أي واجهة برمجة تطبيقات REST بوحدة HTTP عندما لا تتوفر تكاملات مسبقة الصنع، بما يتجاوز 3000+ موصل أصلي.

راقب جميع السيناريوهات وحالة التنفيذ ومعدلات الأخطاء واستهلاك الائتمان عبر حسابات العملاء في لمحة سريعة على لوحة معلومات Make Grid.

احصل على دعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي لتضمين خطوات الوكيل مباشرة في سير العمل الحالي

ضع حدودًا

تتميز الواجهة القائمة على اللوحة بوجود منحنى تعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين.

التسعير على أساس الائتمان يجعل التكاليف أكثر صعوبة في التنبؤ؛ فكل إجراء ومحفز يستهلك الائتمانات، بما في ذلك تلك التي لا يتم تنفيذها.

تحديد الأسعار

مجاني

Make Plan : 9 دولارات شهريًا

شركة مؤسسية

قم بالتصنيف

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين على G2:

أكثر ما يعجبني في Make هو سهولة وبساطة إنشاء عمليات الأتمتة. وأقدر بشكل خاص سهولة اتصاله بأدوات مثل Webflow والعديد من الأدوات الأخرى، مما يجعل من الممكن أتمتة العمليات دون الحاجة إلى كود معقد.

أكثر ما يعجبني في Make هو سهولة وبساطة إنشاء عمليات الأتمتة. وأقدر بشكل خاص سهولة اتصاله بأدوات مثل Webflow والعديد من الأدوات الأخرى، مما يجعل من الممكن أتمتة العمليات دون الحاجة إلى كود معقد.

Zapier

عبر Zapier

يربط Zapier أكثر من 8000 تطبيق من خلال نموذج التشغيل والتفاعل الذي يمكن للفرق غير التقنية إعداده في دقائق. لقد كان الخيار المفضل للأتمتة البسيطة عبر التطبيقات لسنوات، ومع إضافة Zapier Agents، فإنه يدعم الآن سير العمل المستقل متعدد الخطوات الذي يمكنه اتخاذ القرارات والتصرف عبر الأدوات المتصلة دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي في كل خطوة.

الميزات الرئيسية لـ Zapier

أنشئ Zaps متعدد الخطوات باستخدام مسارات شرطية وفلاتر وفروع منطقية دون كتابة كود

تتولى وكالات Zapier المهام القائمة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل عبر التطبيقات المتصلة، بدءًا من تأهيل العملاء المحتملين وحتى توجيه طلبات العملاء.

أكثر من 8000 تكامل أصلي يغطي أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع ومنصات البريد الإلكتروني والمزيد

يساعد مساعد Copilot AI في إنشاء سير العمل وحل مشكلاته وتكراره باستخدام لغة بسيطة.

لا يتم احتساب خطوات المرشحات والمسارات والمُهيئ في استخدام المهام، مما يجعل التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ في سير العمل المعقد.

قيود Zapier

تتكيف الأسعار القائمة على المهام بسرعة مع الوكالات التي تدير سير عمل كبير الحجم عبر حسابات عملاء متعددة.

يمكن أن ترتفع التكاليف بشكل غير متوقع عندما تصل سير العمل إلى حدود المهام في منتصف الشهر، مما يؤدي إلى فواتير إضافية للدفع لكل مهمة.

أسعار Zapier

مجاني

المحترفون: 19.99 دولارًا شهريًا

الفريق : 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: مخصص

تصنيف Zapier

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين على G2:

Zapier يجعل الأتمتة أمرًا بسيطًا، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خلفية تقنية. لقد سمح لي بربط منصات متعددة (مثل TikTok Lead Ads و Meta Lead Forms و Google Sheets) بحيث أصبحت إدارة العملاء المحتملين لدينا أسرع وأكثر تنظيمًا. بمجرد إعداد Zaps، تعمل بشكل موثوق في الخلفية وتوفر علينا الكثير من العمل اليدوي.

Zapier يجعل الأتمتة أمرًا بسيطًا، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خلفية تقنية. لقد سمح لي بربط منصات متعددة (مثل TikTok Lead Ads و Meta Lead Forms و Google Sheets) بحيث أصبحت إدارة العملاء المحتملين لدينا أسرع وأكثر تنظيمًا. بمجرد إعداد Zaps، تعمل بشكل موثوق في الخلفية وتوفر علينا الكثير من العمل اليدوي.

ما هي القضايا الأخلاقية التي يجب على الوكالات أخذها في الاعتبار عند نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

الوكالات مسؤولة عن اعتماد إطار أخلاقي استباقي لا يضر بسلامة بيانات العملاء أو الثقة التي بنوها معهم.

قبل اعتماد أي نوع من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون على دراية تامة بالمسائل التالية:

قضية أخلاقية ماذا يعني ذلك لوكالتك؟ خصوصية البيانات والموافقة يجب أن يوافق العملاء صراحةً على معالجة بياناتهم بواسطة وكيل، خاصة في سير عمل الاتصالات. التحيز في صنع القرار قم بإجراء عمليات تدقيق التحيز قبل النشر وبعده. استخدم مجموعات بيانات تدريب متنوعة وتمثيلية لمنع الوكلاء من توريث التحيزات التاريخية التي تقلل من أولوية حسابات عملاء معينة أو توجه الطلبات إلى مسارات خاطئة. المساءلة حدد بنود المساءلة في الشروط التعاقدية قبل النشر. عندما يتسبب أحد الوكلاء في تجاوز الموعد النهائي أو تقديم نتائج خاطئة أو خسارة مالية، يجب أن تكون هناك سلسلة واضحة من المسؤوليات. أمن البيانات قم بتشغيل الوكلاء ضمن بروتوكولات أمان على مستوى المؤسسات مع ضوابط وصول صارمة، وسجلات تدقيق لكل إجراء يتم اتخاذه، وسياسات واضحة للاحتفاظ بالبيانات. الأتمتة المفرطة لا تستبدل الحكم البشري في سير العمل الذي يتعامل مع العملاء بالكامل من أجل التوسع بشكل أسرع. يلاحظ العملاء اختفاء الاهتمام الشخصي، ولا يمكن لأي وكيل أن يحاكي ذكاء العلاقات الذي يتمتع به مدير الحسابات الجيد.

أنشئ وكلاء فائقين لسير عمل وكالتك

ستستمر سير عمل وكالتك في التطور مع توسع نطاق أعمالك. أنت بحاجة إلى وكلاء ذكيين قادرين على تسريع التسليم والحفاظ على اتساق العمليات الروتينية حتى مع تزايد طلبات العملاء.

لكن الأدوات المجزأة تخلق وكلاء مجزئين. عندما تكون بياناتك واتصالاتك ومشاريعك موجودة في أنظمة منفصلة، يفتقر الوكلاء إلى السياق الذي يحتاجونه للتصرف بشكل موثوق.

تجمع مساحة العمل الذكية المتكاملة من ClickUp مهامك ووثائقك وجداولك الزمنية وسير عمل عملائك في مكان واحد، مما يمنح الوكلاء الفائقين الرؤية الكاملة اللازمة لتنسيق العمل وكشف المخاطر ومواصلة التسليم. قم بالبناء مرة واحدة، ونشره عبر سير العمل، ودع وكالتك تعمل بوضوح وتحكم لا يمكن للتنسيق اليدوي الحفاظ عليه على نطاق واسع.

هل أنت مستعد لنشر وكلاء مسبقًا لوكالتك؟ قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا ✅

الأسئلة الشائعة

هناك أدوات إنشاء وكلاء تعمل بالسحب والإفلات ولا تتطلب أي معرفة تقنية. يمكنك أيضًا إنشاء وكلاء باللغة الطبيعية ببساطة عن طريق وصف الوكيل الذي تريده وترك المنصة تقوم بتكوينه.

يعتمد الاختيار الصحيح في النهاية على كيفية إعداد مجموعة الذكاء الاصطناعي لديك ومتطلبات سير العمل في وكالتك. يتعامل GPT-4 و Claude بشكل جيد مع المهام التي تتطلب التفكير واللغة، بينما يعتبر Gemini أكثر ملاءمة للتفكير العميق والمهام التي تتطلب استرجاع معرفة واسعة.

تعتمد قدرة الوكيل على التفكير والتصرف بدقة على جودة وملاءمة البيانات الأساسية الخاصة به. قم بتزويده ببيانات نظيفة ومصنفة ومنظمة، وقم بتنفيذ RAG إذا كانت البيانات تحتاج إلى التقاطها من مصادر متعددة، وقم بتنظيم موجهاتك بكفاءة مع حدود واضحة لتقليل الهلوسة.

تعد المطالبات غير المحددة بشكل جيد، ومصادر البيانات الضعيفة أو غير المتسقة، وعدم وجود حلقة تغذية راجعة، وإزالة الإشراف البشري في وقت مبكر جدًا من الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الوكلاء في البيئات الحية.

نعم. تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى للتعامل مع السياق. تتعامل الذاكرة قصيرة المدى مع السياق خلال جلسة واحدة، بينما تخزن الذاكرة طويلة المدى البيانات التاريخية عبر الجلسات، عادةً من خلال قاعدة بيانات متجهة.

تتوقف التكلفة على النموذج وحجم الاستخدام والمنصة. تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) لنماذج مثل GPT-4 تعتمد على الرموز المميزة. يمكن أن تصبح سير العمل المعقدة عالية التردد مكلفة بسرعة إذا لم يتم مراقبتها.

لا. يتولى الوكلاء التنفيذ والتنسيق. أما الاستراتيجية والعلاقات مع العملاء والحكم الإبداعي والمساءلة، فهي لا تزال تتطلب تدخل البشر. الوكلاء يجعلون فريقك أسرع وأكثر كفاءة فحسب.