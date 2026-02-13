إذا سبق لك إنشاء سير عمل يبدأ كـ "مجرد برنامج نصي" ويتحول بسرعة إلى منتج صغير، فأنت تعرف بالفعل سبب ازدياد شعبية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي القوي أن يأخذ مدخلات المستخدم، ويستدعي الأدوات المتاحة، ويستخرج البيانات من المصادر الصحيحة، ويحافظ على استمرار العملية حتى يتم إنجاز المهمة.

هذا التحول التكنولوجي يتسارع بالفعل، وتتوقع Gartner أن 40٪ من تطبيقات المؤسسات ستشمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين لمهام معينة هذا العام.

وهنا يأتي دور Google Gemini. من خلال الوصول إلى نماذج Gemini عبر واجهة برمجة تطبيقات Gemini، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من وكيل ذكاء اصطناعي بسيط يقوم بصياغة الردود وحتى وكيل مزود بأدوات يقوم بإجراء عمليات فحص ومعالجة مهام معقدة عبر عدة خطوات.

في هذا الدليل حول كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini، ستتعرف على الأسباب التي تجعل نماذج Gemini من Google خيارًا عمليًا لسير عمل الوكلاء، وكيفية الانتقال من الموجه الأول إلى حلقة عمل يمكنك اختبارها وشحنها.

ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي؟

وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام يمكنه أداء مهام نيابة عن المستخدم عن طريق اختيار الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف ما، وغالبًا ما يكون ذلك بتوجيهات أقل خطوة بخطوة مقارنة بروبوت الدردشة القياسي. بعبارة أخرى، لا يقتصر دوره على توليد استجابة فحسب، بل يقرر أيضًا ما يجب فعله بعد ذلك بناءً على الغرض من الوكيل والسياق الحالي والأدوات المسموح له باستخدامها.

طريقة عملية للتفكير في الأمر هي: الروبوت التخاطبي يجيب، والوكيل يتصرف.

تتضمن معظم إعدادات الوكلاء الحديثة بعض العناصر الأساسية:

الهدف والقيود: تحديد معنى "تم" وما يجب ألا يفعله الوكيل.

التفكير والتخطيط: قسّم الأعمال المعقدة إلى خطوات (حتى لو كانت بسيطة).

الوصول إلى الأدوات: استخدم واجهات برمجة التطبيقات (API) أو البحث أو قواعد البيانات أو الآلات الحاسبة أو الخدمات الداخلية من خلال استدعاء الوظائف أو واجهات أدوات أخرى.

الذاكرة والحالة: قم بتخزين ما يهم حتى يتمكن الوكيل من الحفاظ على السياق عبر الأدوار

الحلقة: قبول الملاحظات وإعادة التحقق من النتائج والخروج عند الوصول إلى حالة التوقف.

وهنا أيضًا يأتي دور الوكلاء المتعددين. في أنظمة الوكلاء المتعددين، قد يكون لديك وكيل واحد يخطط، وآخر يسترجع البيانات، وآخر يكتب أو يتحقق من صحة المخرجات. يمكن أن يعمل هذا النوع من التفاعل بين الوكلاء المتعددين بشكل جيد عندما تكون المهام ذات أدوار واضحة، مثل "باحث + كاتب + ضمان الجودة"، ولكنه يضيف أيضًا أعباء تنسيق ونقاط فشل أكثر.

سترى لاحقًا كيف تبدأ أولاً بحلقة وكيل واحدة، ثم توسعها فقط إذا كان حجم العمل لديك يستفيد منها حقًا.

لماذا تستخدم Google Gemini لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

هناك العديد من المزايا لاستخدام Google Gemini للوكلاء، خاصة إذا كنت ترغب في الانتقال من نموذج أولي إلى شيء يمكنك تشغيله بشكل موثوق في منتج حقيقي.

✅ إليك الأسباب التي تجعلك تستخدم Gemini لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي:

استخدام الأدوات المدمجة واستدعاء الوظائف

يدعم Gemini استدعاء الوظائف، بحيث يمكن لوكيل الخدمة الخاص بك تحديد متى يحتاج إلى وظيفة خارجية وتمرير المعلمات المنظمة إليها. هذا هو الفرق بين "أعتقد أن الإجابة هي..." و"اتصلت بنقطة نهاية التسعير وتأكدت من أحدث قيمة".

هذه الإمكانية أساسية لأي وكيل أدوات يتعين عليه جلب البيانات أو تشغيل الإجراءات.

سياق طويل للعمل متعدد الخطوات

تفشل العديد من سير عمل الوكلاء لأنها تفقد الخيط. يتضمن Gemini نماذج تدعم نوافذ سياق كبيرة جدًا، مما يساعد عندما يحتاج وكيلك إلى الاحتفاظ بمحادثة طويلة أو مواصفات أو سجلات أو مقتطفات من الكود في ذاكرة العمل أثناء التكرار.

على سبيل المثال، يحتوي Gemini في Pro على نافذة سياق تضم مليون رمز.

مدخلات متعددة الوسائط عندما لا تكون "بياناتك" نصية فقط

نادرًا ما يتعامل الوكلاء مع النصوص العادية إلى الأبد. تدعم نماذج Gemini المطالبات متعددة الوسائط، والتي يمكن أن تتضمن محتوى مثل الصور أو ملفات PDF أو الصوت أو الفيديو، اعتمادًا على مسار التكامل الذي تختاره.

هذا أمر مهم للفرق التي تبني وكلاء يقومون بمراجعة الملفات واستخراج التفاصيل أو التحقق من صحة المخرجات مقارنة بالمواد المصدرية.

خيارات أساسية للحصول على استجابات أكثر موثوقية

إذا كان وكيلك بحاجة إلى الإجابة بناءً على مصادر محددة، فيمكنك استخدام أنماط أساسية تربط Gemini بأنظمة خارجية (على سبيل المثال، البحث المؤسسي أو المحتوى المفهرس) بدلاً من الاعتماد فقط على المعرفة العامة للنموذج. كما أنه يتغلب على مشكلة بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي وتاريخ انتهاء صلاحية معرفته.

هذا مهم بشكل خاص لفرق المنتجات التي تهتم بإمكانية التدقيق وتقليل المطالبات غير المدعومة.

دعم قوي عبر أطر العمل مفتوحة المصدر

إذا كنت لا ترغب في إنشاء كل شيء من الصفر، فإن Gemini يستخدم عادةً مع أطر عمل مفتوحة المصدر مثل LangChain و LlamaIndex، إلى جانب طبقات التنسيق مثل LangGraph.

يمنحك ذلك مسارًا أسرع لإنشاء وكلاء يمكنهم التعامل مع توجيه الأدوات والتدفقات متعددة الخطوات دون الحاجة إلى إعادة ابتكار أو إعادة كتابة الأساسيات.

نقطة دخول عملية ومستويات أسعار

بالنسبة للعديد من الفرق، فإن الخطوة الأولى هي التجربة. تشير وثائق Google إلى أن استخدام Google AI Studio مجاني في المناطق المتاحة، وتقدم Gemini API نفسها مستويات مجانية ومدفوعة مع حدود أسعار مختلفة.

وهذا يسهل إنشاء نموذج أولي بسرعة، ثم توسيع نطاقه بمجرد استقرار تصميم الوكيل.

مسار من النماذج الأولية إلى النشر الخاضع للرقابة

إذا كنت تريد ضوابط مؤسسية، فإن Google توفر أيضًا منصة وكلاء ضمن Gemini Enterprise، تركز على نشر الوكلاء وإدارتهم في مكان واحد. إذا كنت تريد بيئة للبناء باستخدام نماذج Gemini على مستوى المنصة، فيمكنك استخدام Agent Builder كجزء من مجموعتها.

قد تبدو هذه المجموعة بسيطة بشكل مدهش بمجرد توحيد طريقة استدعاء الوكيل للأدوات والتحقق من صحة الردود والخروج بشكل نظيف عندما لا يتمكن من تأكيد الإجابة.

21٪ من الأشخاص يقولون إن أكثر من 80٪ من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20٪ آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40٪ من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص للمهام التي لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع. تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي في أتمتة هذه المهام المتكررة.

كيفية البدء باستخدام Google Gemini

هل تتساءل عن كيفية البدء في استخدام Google Gemini؟ دعنا نبسط الأمر لك.

يتعلق الأمر في الغالب بإعداد الوصول بأمان واختيار مسار تطوير يتناسب مع نظامك. إذا كنت تقوم بإنشاء نموذج أولي لوكيل ذكاء اصطناعي بسيط، فإن Gemini API ومفتاح API يساعدانك على المضي قدمًا بسرعة.

إذا كنت تقوم بإنشاء وكلاء لسير عمل الإنتاج، فيجب أن تخطط لمعالجة آمنة للمفاتيح وعملية اختبار واضحة من الخطوة الأولى.

✅ دعنا نتحقق من خطوات البدء في استخدام Google Gemini أدناه:

الخطوة 1: تأكد من المتطلبات الأساسية واختر مكان تشغيل الوكيل

الخطوة الأولى هي استخدام حساب Google وفتح Google AI Studio، لأن Google يستخدمه لإدارة مفاتيح ومشاريع Gemini API. يمنحك هذا نقطة انطلاق واضحة للوصول والاختبار المبكر.

ثم حدد مكان تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي. تحذر إرشادات الأمان الرئيسية من Google من تضمين مفاتيح API في المتصفح أو كود الهاتف المحمول ومن تخصيص المفاتيح للتحكم في المصدر.

إذا كنت تخطط لإنشاء وكلاء لسير عمل الأعمال، فيجب عليك توجيه مكالمات Gemini API عبر الخلفية. وبذلك، يمكنك التحكم في الوصول والتسجيل والمراقبة.

🧠هل تعلم؟ تم تصميم Gen AI SDK من Google بحيث يمكن أن يعمل نفس الكود الأساسي مع كل من Gemini Developer API و Gemini API على Vertex AI، مما يسهل الانتقال من الوصول إلى النموذج الأولي إلى إعداد أكثر تنظيمًا دون إعادة كتابة النظام بالكامل.

الخطوة 2: إنشاء مفتاح API Gemini الخاص بك وتأمينه

لاستخدام Gemini لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى إنشاء مفتاح API Gemini داخل Google AI Studio. ترشدك الوثائق الرسمية لـ Google إلى كيفية إنشاء المفاتيح وإدارتها هناك. يجب أن تعامل هذا المفتاح كسر إنتاجي لأنه يتحكم في الوصول إلى حسابك وتكلفته.

بعد إنشاء المفتاح، قم بتخزينه كمتغير بيئة في النظام الذي يعمل فيه الوكيل الخاص بك. تشير إرشادات الترحيل من Google إلى أن SDK الحالي يمكنه قراءة المفتاح من متغير البيئة GEMINI_API_KEY ، مما يحافظ على سرية رموزك البرمجية وملفاتك المشتركة.

تساعد هذه الخطوة فريقك من خلال فصل التطوير عن إدارة الأسرار. يمكنك تدوير مفتاح API دون تغيير الكود، ويمكنك الاحتفاظ بمفاتيح مختلفة للتطوير والإنتاج عندما تحتاج إلى ضوابط وصول نظيفة.

الخطوة 3: تثبيت Gemini SDK الرسمي

توصي Google باستخدام Google GenAI SDK كخيار رسمي جاهز للإنتاج للعمل مع نماذج Gemini، وهو يدعم لغات متعددة، بما في ذلك Python وJavaScript.

إذا كنت تعمل في Python، فقم بتثبيت حزمة google-genai. وهي تدعم كل من Gemini Developer API و Vertex AI APIs. وهذا مفيد عند إنشاء وكلاء قد يبدأون كتجارب ويحتاجون لاحقًا إلى بيئة أكثر استعدادًا للمؤسسات.

إذا كنت تعمل في JavaScript أو TypeScript، فإن Google توثق @google/genai SDK للنماذج الأولية. يجب عليك الاحتفاظ بمفتاح API على جانب الخادم عندما تتجاوز النماذج الأولية. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه حماية الوصول ومنع التسرب من خلال كود العميل.

كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Gemini خطوة بخطوة

يعد إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام نماذج Google Gemini أمرًا بسيطًا للغاية عند اتباع نهج معياري. تبدأ باستدعاء نموذج أساسي، ثم تضيف استخدام الأداة من خلال استدعاء الوظيفة. بعد ذلك، تجمع كل شيء في حلقة يمكنها اتخاذ القرار والتصرف والتوقف بأمان.

تتيح هذه العملية للمطورين الانتقال من وكيل بسيط يقتصر دوره على الدردشة إلى نظام متطور قادر على تنفيذ مهام معقدة من خلال استخدام الأدوات.

✅ اتبع هذه الخطوات لإنشاء وكيل وظيفي يمكنه التفاعل مع العالم عن طريق استدعاء وظيفة أو البحث في مصادر البيانات:

الخطوة 1: إعداد إنشاء النص الأساسي

ابدأ بوكيل ذكاء اصطناعي بسيط يأخذ مدخلات المستخدم ويعيد استجابة تتوافق مع الغرض من الوكيل. خطوتك الأولى هي تحديد:

الغرض من الوكيل : ما الذي يجب أن يقرره وما الذي لا يجب أن يفعله

الإدخال والإخراج : ما ستقبله من المستخدم، وما ستولده في المقابل

اختيار النموذج: اختر من بين نماذج Gemini بناءً على التكلفة والسرعة والقدرة (على سبيل المثال، استخدم نموذجًا أسرع أثناء إنشاء النماذج الأولية، ثم قم بالتبديل عندما تحتاج إلى تفكير أقوى)

من الأنماط المفيدة أن تكون المطالبات قصيرة وواضحة، ثم تكرارها باستخدام هندسة المطالبات بعد رؤية النتائج الفعلية. إرشادات Google لتطوير الوكلاء هي في الأساس: ابدأ ببساطة، واختبر كثيرًا، وحسّن المطالبات والمنطق أثناء العمل.

✅ فيما يلي مثال بسيط بلغة Python يمكنك تشغيله كأساس:

وهو يقوم أساسًا بإنشاء جسر بين بيئتك المحلية ونماذج اللغة الكبيرة من Google.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على اتساق هندسة المطالبات باستخدام قالب Gemini Prompts من ClickUp. احصل على نموذج مجاني احصل على إمكانية الوصول إلى العديد من مطالبات Gemini الخاصة بموضوعات محددة باستخدام قالب مطالبات Gemini من ClickUp. قالب Gemini Prompts من ClickUp هو مستند ClickUp جاهز للاستخدام يوفر لك مكتبة كبيرة من مطالبات Gemini في مكان واحد، وهو مصمم لمساعدتك في الحصول على الأفكار بسرعة وتوحيد طريقة كتابة فريقك للمطالبات. نظرًا لأنه موجود في مستند واحد، يمكنك التعامل معه على أنه "مصدر الحقيقة" المشترك للمطالبات. وهذا مفيد عندما يقوم عدة أشخاص بإنشاء مطالبات لنفس الوكيل، وتريد مدخلات متسقة، وتقلل من الانحراف، وتكرار أسرع عبر التجارب. 🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج: أعد استخدام أنماط المطالبات لاستخدام الأدوات واستدعاء الوظائف عند إنشاء وكلاء يحتاجون إلى مخرجات منظمة.

توحيد المطالبات عبر الفريق بحيث ينتج عن نفس إدخال المستخدم استجابات أكثر قابلية للتنبؤ.

مسودات مطالبات قائمة على الأدوار لأنظمة متعددة الوكلاء ، مثل سير عمل المخطط والباحث والمراجع

إنشاء مطالبات اختبار سريعة للتحقق من الحالات الاستثنائية قبل شحن حلقة الوكيل

إنشاء قائمة مهام خفيفة الوزن للمنتج والهندسة لمراجعتها وصقلها والموافقة عليها معًا

الخطوة 2: إضافة استخدام الأداة واستدعاء الوظيفة

بمجرد أن يعمل وكيلك النصي فقط، أضف استخدام الأداة حتى يتمكن النموذج من استدعاء الكود الذي تتحكم فيه. تم تصميم استدعاء وظائف Gemini لهذا الغرض: بدلاً من إنشاء نص فقط، يمكن للنموذج طلب اسم وظيفة بالإضافة إلى المعلمات، بحيث يمكن لنظامك تنفيذ الإجراء وإرسال النتائج مرة أخرى.

يبدو التدفق النموذجي كما يلي:

حدد الأدوات (الوظائف) المتاحة لديك بأسماء ووصف ومخططات معلمات واضحة.

إرسال استعلام المستخدم + تعريفات الأدوات إلى واجهة برمجة تطبيقات Gemini

إذا طلب النموذج أداة، فقم بتنفيذ هذه الوظيفة في بيئتك.

أرسل نتيجة الأداة إلى النموذج حتى يتمكن من إنهاء الاستجابة

إذا كنت ترغب في تقليل مشاكل التحليل، فاستخدم المخرجات المنظمة (JSON Schema) حتى يعرض النموذج بيانات يمكن التنبؤ بها وآمنة من حيث النوع. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يقوم وكيلك بإنشاء مدخلات للأداة.

✅ إليك كود Python لمساعدتك في تحديد الشكل:

يمنح هذا البرنامج النصي الذكاء الاصطناعي "القدرة" على التفاعل مع أنظمتك الخارجية الخاصة — في هذه الحالة، قاعدة بيانات تذاكر الدعم الداخلية.

الخطوة 3: إنشاء حلقة الوكيل

الآن تنتقل من "استجابة واحدة" إلى وكيل يمكنه التكرار حتى يصل إلى شرط الخروج. هذه هي الحلقة التي يقصدها معظم الناس عندما يقولون "وضع الوكيل":

أخذ مدخلات المستخدم

اتخذ قرارًا: أجب مباشرة أو اطلب أداة

تنفيذ الأداة (إذا لزم الأمر)

أضف الملاحظة مرة أخرى إلى السياق

كرر حتى الانتهاء، أو حتى يصل الوكيل إلى قاعدة الأمان/الوقت المحدد.

للحفاظ على السياق دون إثقال الموجه:

تخزين الحالة خارج النموذج (الخطوات الأخيرة، نتائج الأدوات، القرارات الرئيسية)

لخص مخرجات الأدوات الطويلة قبل إعادة إدخالها

احتفظ بـ "الحقيقة الأساسية" في مصادر البيانات (قاعدة البيانات والملفات والمستندات) واسترجع فقط ما هو ذو صلة.

هل تريد عدة وكلاء أو أنظمة متعددة الوكلاء؟ ابدأ أولاً بحلقة وكيل واحد، ثم قسّم المسؤوليات (على سبيل المثال: وكيل المخطط، وكيل الأدوات، وكيل المراجع).

تسلط Google الضوء أيضًا على أطر العمل مفتوحة المصدر التي تسهل هذه المهمة، بما في ذلك LangGraph و CrewAI، اعتمادًا على مدى التحكم الذي تريده في التفاعل بين الوكلاء المتعددين.

✅ إليك نمط حلقة عملي يمكنك اعتماده:

الذكاء الاصطناعي هو العقل (يقرر ما يجب فعله)، وحلقة Python هذه هي الجسم (تقوم بالعمل الفعلي المتمثل في جلب البيانات).

MAX_TURNS = 8 هو حاجز أمان. إذا تعرض الذكاء الاصطناعي للارتباك واستمر في استدعاء الأدوات في حلقة لا نهائية، فإن هذا يضمن توقف البرنامج النصي بعد 8 محاولات، مما يوفر لك المال وحصة API.

الخطوة 4: اختبر وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك

اختبر وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك للتأكد من أنه يعمل بالطريقة الصحيحة في سيناريوهات محددة.

أضف اختبارات على ثلاثة مستويات:

اختبارات الوحدات للأدوات : تحقق من صحة كل وظيفة على حدة (المدخلات والأخطاء والحالات الاستثنائية)

اختبارات العقد لاستدعاء الوظائف : تحقق من أن طلبات أدوات النموذج تتطابق مع مخططك، وأن نظامك يرفض المكالمات غير الصالحة.

اختبارات السيناريو: قم بتشغيل سير العمل الحقيقي (مسار ناجح + مسار فاشل)، ثم قم بتقييم الدقة والاتساق وما إذا كان الوكيل يخرج بشكل صحيح.

قاعدة عملية: تعامل مع كل استدعاء للأداة كواجهة برمجة تطبيقات إنتاجية. تحقق من صحة المدخلات، وسجل المخرجات، وتجنب الأخطاء بأمان.

اختياري: استخدم أداة إنشاء وكلاء Gemini أو أطر عمل مفتوحة المصدر

إذا كنت لا ترغب في توصيل كل شيء يدويًا، فإن Google يدعم عدة طرق من نمط "المنشئ":

أفضل الممارسات لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Gemini

عند إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لسير عمل الأعمال، قم بتحسين الموثوقية قبل تحسين الذكاء. يمنحك Gemini 3 مزيدًا من التحكم في كيفية تفكير النموذج وكيفية تفاعله مع الأدوات. يساعدك هذا في إنشاء وكلاء يتصرفون بشكل متسق عبر المهام المعقدة والأنظمة الحقيقية.

✅ فيما يلي بعض أفضل الممارسات لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Gemini:

ابدأ بمواصفات وكيل تفرض حدودًا

حدد الغرض من الوكيل وشروط الخروج قبل كتابة الكود. هذا هو المكان الذي تفشل فيه العديد من مشاريع الوكلاء، خاصةً عندما يمكن للوكيل تشغيل إجراءات عبر أنظمة العملاء أو الإنتاج. يتم إلغاء العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيلة عندما لا تستطيع الفرق إثبات القيمة أو السيطرة على المخاطر.

اضبط عمق الاستدلال ليتناسب مع المهمة

قدم Gemini 3 تحكمًا في مستوى التفكير يتيح لك تغيير عمق الاستدلال لكل طلب. يجب عليك تشغيل استدلال عالي المستوى على التخطيط وتصحيح الأخطاء، إلى جانب الخطوات التي تتطلب تعليمات كثيرة. قم بتشغيل استدلال منخفض على الخطوات الروتينية حيث يكون التأخير والتكلفة أكثر أهمية من التحليل العميق. يعمل هذا التحكم على موازنة أداء LLM.

حافظ على كل وظيفة محددة من خلال إعطائها اسمًا واضحًا والحفاظ على المعلمات صارمة. يصبح استدعاء الوظائف أكثر موثوقية عندما يختار النموذج من بين مجموعة صغيرة من الأدوات المحددة جيدًا. يؤكد محتوى Google Gemini 3 أيضًا على استدعاء الأدوات الموثوقة كعنصر أساسي لبناء وكلاء مفيدين.

حافظ على مساحة سطح أدواتك صغيرة وآمنة

يجب عليك التحكم في الأدوات التي يمكن للوكيل الوصول إليها وما يمكن لكل أداة الوصول إليه. ضع فحوصات الأذونات في نظامك. سجل كل استدعاء للأداة مع المدخلات والمخرجات، حتى تتمكن من تصحيح الأخطاء وإثبات ما فعله الوكيل أثناء وقوع حادث.

تعامل مع التقييم على أنه أحد متطلبات المنتج

تحتاج إلى اختبار ما إذا كان الوكيل قد أكمل المهمة بالفعل، وليس ما إذا كان قد صاغ الإجابة بنفس الطريقة في كل مرة. في كل مرة يتم تشغيلها، تحقق مما إذا كان الوكيل قد اختار الأداة الصحيحة وأرسل مدخلات صالحة. تأكد من أنها تؤدي إلى الحالة النهائية الصحيحة في نظامك.

يمكنك أيضًا إجراء مجموعة صغيرة من اختبارات السيناريوهات بناءً على طلبات المستخدمين الحقيقية وتنسيقات البيانات الحقيقية. غالبًا ما تفشل سير عمل الوكلاء مثل ملء النماذج والإجراءات على الويب في الحالات الاستثنائية ما لم تختبرها عن قصد.

اجعل المدخلات متعددة الوسائط واضحة عندما تكون مهمة

إذا كان سير عملك يتضمن ملفات PDF أو لقطات شاشة أو ملفات صوتية أو فيديو، فيجب عليك التخطيط لكيفية تفسير الوكيل لكل تنسيق. Gemini 3 Flash Preview يدعم المدخلات متعددة الوسائط، وهذا يساعد في تبسيط كيفية تعامل نظامك مع عناصر العمل المختلطة.

تحكم في التكلفة والكمون من البداية

يمكن أن تنمو حلقات الوكلاء بسرعة عندما تصبح الطلبات معقدة. قم بتعيين حدود الدوران وفترات الانتظار حتى لا يتمكن الوكيل من العمل إلى ما لا نهاية، وتعامل مع عمليات إعادة المحاولة في نظامك حتى لا تتتالي حالات الفشل.

أضف تأكيدات قبل الإجراءات التي لا رجعة فيها، خاصةً عندما يقوم الوكيل بتحديث السجلات أو تشغيل سير العمل النهائي.

تأكد أيضًا من فصل الخطوات الروتينية عن خطوات الاستدلال العميق. سيساعدك ذلك في الحفاظ على سرعة الطلبات اليومية مع الاحتفاظ بالاستدلال الأكثر تعقيدًا للمهام القليلة التي تحتاج إليه بالفعل.

قيود استخدام Google Gemini لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي

يوفر لك Gemini لبنات بناء قوية للوكلاء، ولكن وكيل الإنتاج يفشل في كل مرة للأسباب نفسها. فهو يفقد السياق، أو ينتج أداة لا يمكن لنظامك تنفيذها بأمان. إذا خططت لهذه القيود مبكرًا، فستتجنب معظم المفاجآت بعد تجربتك الأولى.

✅ فيما يلي بعض القيود المفروضة على استخدام Google Gemini لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي:

يمكن أن تؤدي الحصص والحدود القصوى إلى إعاقة الاستخدام الفعلي

تفرض واجهة برمجة تطبيقات Gemini حدودًا على المعدل لحماية أداء النظام والاستخدام العادل، لذا قد يتباطأ وكيل يعمل في الاختبار في ظل حركة المرور الحقيقية. يجب أن تتوقع تصميمًا للتجميع والانتظار في قائمة الانتظار عندما يقوم عدة مستخدمين بتشغيل الوكيل في نفس الوقت.

يمكن أن تحجب فلاتر الأمان الطلبات التجارية الحميدة

عبر Google

تتضمن واجهة برمجة تطبيقات Gemini تصفية محتوى مدمجة وإعدادات أمان قابلة للتعديل. قد تحجب هذه المرشحات أحيانًا محتوى غير ضار في سياق الأعمال، خاصةً عندما يتعامل الوكيل مع موضوعات حساسة أو نصوص أنشأها المستخدمون.

يجب عليك اختبار إعدادات الأمان مقابل المطالبات وسير العمل الحقيقيين، وليس فقط المطالبات التجريبية.

تحد نوافذ السياق من مقدار ما يمكن أن "يراه" وكيلك في وقت واحد

يحتوي كل نموذج Gemini على نافذة سياق تقاس بالرموز. يحد هذا الحد من كمية المدخلات وسجل المحادثات التي يمكنك إرسالها في طلب واحد. عندما تتجاوز هذا الحد، تحتاج إلى استراتيجية، مثل التلخيص أو الاسترجاع من مصادر البيانات.

تصبح إدارة المفاتيح مخاطرة بمجرد ترك النماذج الأولية

غالبًا ما يحتاج الوكلاء إلى العمل بشكل مستمر، مما يعني أن مفتاح API يصبح بنية تحتية تشغيلية. في حالة تسرب المفتاح، قد يرتفع الاستخدام والتكلفة، وقد يعرض الوكيل وصولاً لم تكن تنويه.

يجب أن تعامل المفتاح كأي سر إنتاجي وتبقيه بعيدًا عن الكود والمستودعات من جانب العميل.

تعتمد ضوابط أمان المؤسسة على مكان النشر

إذا كنت بحاجة إلى ضوابط صارمة للشبكة والتشفير، فإن مجموعة الخيارات تعتمد على ما إذا كنت تقوم بتشغيل Gemini من خلال ضوابط Vertex AI و Google Cloud.

توثق Google Cloud ميزات مثل VPC Service Controls ومفاتيح التشفير التي يديرها العملاء لـ Vertex AI. وهذا أمر مهم لسير العمل الخاضع للتنظيم ومعالجة بيانات العملاء.

يعد الاختبار أصعب من الكود العادي لأن النتائج تختلف

حتى عندما يكون الكود الخاص بك صحيحًا، يمكن أن تختلف استجابات النموذج عبر عمليات التشغيل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العمل الصارم عندما يتعين على الوكيل إنتاج مدخلات أدوات منظمة أو قرارات متسقة. يجب عليك تقليل العشوائية في اختبارات توجيه الأدوات والتحقق من صحة كل حجة وظيفية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز اختباراتك على الحالات النهائية التي يمكن لنظامك التحقق منها بدلاً من الصياغة الدقيقة.

أداة بديلة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي: ClickUp

يتميز إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي في Gemini بمزايا عديدة، ولكنه قد يتطلب الكثير من الأكواد البرمجية. تبدأ بالمطالبات واستدعاء الوظائف. ثم تقوم بتوصيل استخدام الأداة، والتعامل مع إعداد مفتاح API، والحفاظ على السياق عبر حلقة الوكيل حتى يتمكن الوكيل من إنهاء المهام المعقدة دون انحراف.

هذه هي الطريقة التي يظهر بها توسع العمل عندما يستخدم الفريق أدوات مختلفة لإدارة سير العمل والمتابعة.

الآن أضف انتشار الذكاء الاصطناعي إلى الصورة. تجرب فرق مختلفة أدوات ذكاء اصطناعي مختلفة، ولا أحد متأكد من النتائج الموثوقة أو البيانات الآمنة للمشاركة. حتى إذا كنت تعرف كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini، فسوف ينتهي بك الأمر إلى إدارة البنية التحتية أكثر من النتائج.

وهنا يأتي دور مساحة العمل الذكية المتكاملة مثل ClickUp. فهي تتيح للفرق إنشاء وتشغيل الوكلاء داخل نفس مساحة العمل التي يتم فيها تنفيذ المهام بالفعل، بحيث يمكن للوكلاء العمل على مهام حقيقية ووثائق ومحادثات بدلاً من البقاء عالقين في نموذج أولي منفصل.

✅ دعونا نتحقق من كيفية عمل ClickUp كبديل مناسب لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي:

حافظ على سير العمل متعدد الخطوات باستخدام ClickUp Super Agents

أنشئ وكيل ذكاء اصطناعي بدون كود ببساطة باستخدام موجه ClickUp's Super Agent Builder

عند إنشاء وكلاء باستخدام Gemini، يتم بذل الكثير من الجهد في التنسيق. يمكنك تحديد الغرض من الوكيل، وتحديد الأدوات، وتصميم الحلقة، والحفاظ على سياق واضح.

تعمل وكلاء ClickUp Super Agents كزملاء فريق ذكاء اصطناعي يشبهون البشر داخل مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكنهم التعاون في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل. يمكنك التحكم في الأدوات ومصادر البيانات التي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليها، ويمكنهم أيضًا طلب موافقة بشرية لاتخاذ القرارات الحاسمة.

وكلاء ClickUp Super Agents آمنون وسياقيون ومحيطون. يمكنهم العمل وفقًا لجداول زمنية، والاستجابة للمحفزات، وأداء مهارات عمل حقيقية مثل صياغة المستندات، وتحديث المهام، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص الاجتماعات.

✅ هكذا يساعدك Super Agent Builder من ClickUp في إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي:

حدد كيفية استدعاء البشر للوكيل من خلال التعيين أو @mentions أو DM، بحيث يكون لسير العمل نقطة دخول واضحة.

تكوين وقت تشغيل الوكيل من خلال الجداول الزمنية والمحفزات بحيث يمكنه تنفيذ الخطوات تلقائيًا، وليس فقط عندما يطلب ذلك شخص ما.

قم بتوصيل الوكيل بأدوات وتكاملات مساحة العمل حتى يتمكن من إكمال إجراءات العمل، وليس فقط إنشاء الردود.

ضع حواجز أمان من خلال الأذونات والوصول إلى المعرفة وسجلات الأنشطة والموافقات حتى تتمكن من شحن الوكيل بأمان في سير العمل الذي يواجه العملاء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Whiteboards لتصميم سير عمل Super Agent قبل إنشائه. صمم سير عملك قبل إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ClickUp Whiteboards تعمل الوكلاء الفائقون بشكل أفضل عندما تمنحهم مهمة واضحة وشروط توقف واضحة. تساعدك لوحات ClickUp البيضاء على رسم سير العمل بالكامل بصريًا، بحيث تتفق أنت وفريقك على ما يجب أن يفعله الوكيل الفائق قبل أن يبدأ في العمل على المهام والتحديثات. قم بتعيين حلقة الوكيل بنقطة الدخول ونقاط القرار والأدوات وشروط الخروج.

قائمة بما يمكن أن يغيره الوكيل الفائق وما يجب أن يتطلب موافقة بشرية

تحويل سير العمل النهائي إلى مهام يمكن لفريقك تخصيصها وتتبعها

قم بتوحيد سير العمل القابل للتكرار باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot

تعيين الشروط والمحفزات لوكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Autopilot Agents

لا يحتاج كل "وكيل" إلى تفكير متقدم. تريد العديد من الفرق فقط تنفيذًا قابلاً للتكرار: فرز الطلبات وتوجيهها وطلب المعلومات الناقصة وتحديث الحالة أو نشر تحديث عند حدوث تغيير. إذا قمت ببناء كل من هذه العناصر من البداية في Gemini، فستقضي وقتًا في صيانة الكود لسير العمل الذي يجب أن يكون قابلاً للتنبؤ.

تم تصميم وكلاء ClickUp Autopilot لهذا الغرض بالضبط. فهم يقومون بتنفيذ الإجراءات بناءً على محفزات وشروط محددة، في مواقع محددة (بما في ذلك القوائم والمجلدات والمساحات وقنوات الدردشة). وهم يتبعون تعليماتك باستخدام المعرفة والأدوات المكونة.

قم بإعداد وكلاء Autopilot باستخدام أداة إنشاء ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي كود عبر المساحات والمجلدات والقوائم وقنوات الدردشة.

حدد المشغلات والشروط بحيث يعمل الوكيل فقط عند حدوث الحدث المناسب.

قم بتكوين المعرفة والأدوات بحيث يمكن للوكيل الاستجابة باستخدام مصادر البيانات الصحيحة، وليس التخمينات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Automations لتشغيل وكلاء Autopilot من ClickUp في اللحظة المناسبة. أتمتة سير العمل باستخدام ClickUp Automations إذا كنت تقوم ببناء وكلاء باستخدام Gemini، فإن الجزء الأصعب في التوسع ليس النموذج. إنه الموثوقية: التأكد من تنفيذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب، في كل مرة. تمنحك ClickUp Automations ذلك العمود الفقري الذي يحركه الحدث داخل مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يتم تشغيل سير عمل الوكلاء من خلال إشارات العمل الحقيقية (تغييرات الحالة، التحديثات، الرسائل). النمط الأكثر فائدة لفرق التكنولوجيا والمنتجات هو التعامل مع ClickUp Automations كمرسل: استخدم مشغل + شرط لتحديد متى يجب تشغيل الوكيل

أضف تعليمات إضافية عند الحاجة (خاصة بالنسبة للوكلاء الفائقين) حتى يعمل الوكيل في السياق المناسب لتلك اللحظة.

قم بتشغيل وكيل الطيار الآلي من أداة إنشاء الأتمتة باستخدام إجراء تشغيل وكيل الطيار الآلي عندما يحتاج سير العمل إلى تنفيذ متكرر.

قم بتشغيل وكيل فائق باستخدام مشغلات وشروط الأتمتة عندما تريد عملًا أكثر مرونة ومتعدد الخطوات (وأضف تعليمات إضافية لكل أتمتة إذا لزم الأمر)

قم بتشغيل وكيل عند نشر رسالة دردشة في قناة، بحيث يمكن إجراء الاستقبال والفرز في المكان الذي تظهر فيه الطلبات فعليًا.

حافظ على اتساق تنفيذ الوكلاء عبر الفرق من خلال إعادة استخدام نفس منطق الأتمتة في نفس مواقع سير العمل (القوائم والمجلدات والمساحات وقنوات الدردشة)

أجب عن الأسئلة المتكررة في الدردشة باستخدام ClickUp Ambient Answers

احصل على إجابات سياقية غنية باستخدام ClickUp Ambient Answers

في فرق المنتجات والهندسة المزدحمة، تطرأ الأسئلة نفسها كل أسبوع. ما الذي تغير في النطاق، وما الذي تم حظره، وما هو القرار الأخير، وأين توجد النسخة الحالية من العملية؟ يسأل الناس في الدردشة لأنها أسرع من البحث، وغالبًا ما تعتمد الإجابة على ما هو صحيح في الوقت الحالي في المهام والمستندات.

يعمل ClickUp Ambient Answers داخل قنوات الدردشة ويجيب بإجابات تراعي السياق. وهو مخصص للطلبات على غرار الأسئلة والأجوبة في الدردشة، بحيث يمكن لفريقك الحصول على إجابة دون الحاجة إلى قيام شخص ما بسحب الروابط والملخصات يدويًا.

✅ إليك كيف يساعدك ClickUp Ambient Answers:

قم بتمكين Ambient Answers في القنوات التي تتكرر فيها الأسئلة، بحيث يرد الوكيل في نفس سلسلة المحادثات التي يتم فيها العمل.

تحكم في ما يمكن للوكيل الرجوع إليه عن طريق قصره على مناطق مساحة العمل المناسبة والسياق المشترك.

توحيد الإجابات باستخدام وكيل واحد على مستوى القناة بدلاً من الاعتماد على أي شخص متصل بالإنترنت

حافظ على توقعات واضحة باستخدام Ambient Answers لاسترجاع المعلومات، حيث لا يمكن إضافة أدوات ملاحظات ClickUp إلى Ambient Answers.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Chat لجعل إجابات ClickUp Ambient أكثر موثوقية. دمج الدردشة مع أدوات أخرى في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Chat تتحسن إجابات Ambient Answers عندما تظل قناة الدردشة متصلة بسياق العمل الحقيقي. يدعم ClickUp Chat تحويل الرسائل إلى مهام، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص سلاسل المحادثات، والحفاظ على ارتباط المحادثات بالعمل ذي الصلة. تحويل الطلبات المتكررة إلى مهام متصلة بحيث تصبح "الإجابة" عنصر عمل يمكن تتبعه.

استخدم منشورات القناة لتحديثات العملية حتى يسهل الرجوع إلى السياق الرئيسي لاحقًا.

حافظ على نطاق القناة ضيقًا (منطقة منتج واحدة أو سير عمل واحد) ، بحيث تظل استجابات الوكيل متسقة

استخدم ملخصات الذكاء الاصطناعي للسلسلة الطويلة حتى يتمكن أصحاب المصلحة من متابعة الأحداث دون الحاجة إلى إعادة قراءة كل شيء.

تسريع إعداد وكيل الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain

أنشئ تعليمات مخصصة للوكلاء من مساحة العمل الحالية باستخدام ClickUp Brain

عندما تبدأ في إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي، تحتاج إلى إعداد العمل، وتحتاج إلى تعريف واضح للمهمة. تحتاج أيضًا إلى مصدر موثوق به وطريقة واضحة لتحويل المخرجات إلى عناصر عمل حقيقية. إذا قمت بذلك في الكود أولاً، فستقضي دورات على الهيكل قبل أن تتمكن من إثبات القيمة.

يقصر ClickUp Brain مرحلة الإعداد من خلال تزويدك بعدة عناصر أساسية داخل مساحة عمل واحدة. يمكنك سحب الإجابات وتحويلها إلى مهام وتحويل الاجتماعات إلى ملخصات وعناصر عمل.

تساعدك هذه الميزات على تحديد مهمة الوكيل وإنشاء مخرجات منظمة يمكن لفريقك تنفيذها.

✅ إليك كيف يساعدك ClickUp Brain في عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي:

مسودة تعليمات الوكيل من المهام والوثائق الموجودة دون إعادة إنشاء السياق

حوّل النتائج إلى مهام وقوائم مراجعة يمكن للفرق تنفيذها على الفور

احتفظ بالأعمال المتعلقة بالوكلاء في مساحة عمل واحدة حتى تتمكن الفرق من مراجعة العملية وتحسينها.

دعم اعتماد أكثر أمانًا من خلال التزامات البيانات والامتثال لمعيار SOC 2

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain MAX لتصميم سير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك والتحقق من صحته تحدث مباشرة واستخدم الإملاء الصوتي في أي تطبيق باستخدام ميزة Talk to Text من ClickUp Brain يساعدك ClickUp Brain MAX على الانتقال من فكرة أولية لوكيل الذكاء الاصطناعي إلى سير عمل يمكنك تنفيذه بالفعل. بدلاً من كتابة حلقة وكيل كاملة أولاً، يمكنك استخدام Brain MAX لتحديد الغرض من الوكيل وتخطيط خطوات الأداة. بعد ذلك، اختبر الحالات الحدية باستخدام نفس اللغة التي سيستخدمها المستخدمون. التقط المتطلبات بسرعة باستخدام Talk to Text عن طريق نطق طلب غير منظم من أحد أصحاب المصلحة وتحويله إلى خطة وكيل منظمة تتضمن خطوات واستدعاءات أدوات وشرط خروج.

تحقق من السياق باستخدام Enterprise Search عن طريق سحب أحدث المواصفات وملاحظات القرار وتحديثات المهام من مساحة العمل الخاصة بك قبل الانتهاء من المطالبات وتعليمات الأداة.

اختبر تدفق الوكيل من خلال مطالبة ClickUp Brain MAX بإنشاء حالات استثنائية وسيناريوهات فشل، ثم أعد كتابة المطالبات وقواعد الأدوات للتعامل مع هذه الحالات بشكل سليم.

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة (ChatGPT أو Claude أو Gemini) لإنشاء مخرجات مختلفة بناءً على متطلباتك.

إنشاء وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع باستخدام ClickUp

يوفر لك Google Gemini مسارًا قويًا لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي عندما تريد منطقًا مخصصًا والتحكم في الأدوات في قاعدة الكود الخاصة بك. يمكنك تحديد الهدف وربط الأدوات من خلال استدعاء الوظائف والتكرار حتى يتصرف الوكيل بشكل موثوق في سير العمل الفعلي.

مع توسع نطاق عملك، يتحول الضغط الحقيقي إلى التنفيذ. تحتاج إلى أن يظل عملك كوكيل متصلاً بالمهام والوثائق والقرارات ومسؤولية الفريق. وهنا يصبح ClickUp الخيار العملي، خاصةً عندما تريد طريقة لا تتطلب كتابة أكواد لإنشاء وكلاء وإبقائهم قريبين من التسليم.

إذا كنت تريد أن تظل سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي متسقة عبر الفرق، فقم بمركزية العمل في مكان واحد. قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا اليوم ✅.