كيف تعمل معرفة الشركة في ChatGPT (+ البدائل)

تخسر الفرق ساعات كل أسبوع في البحث عن القرارات والملفات وتحديثات الحالة المنتشرة عبر تطبيقات مكان العمل. والتكلفة حقيقية: بطء في التنفيذ، وتكرار العمل، ومقاطعات مستمرة تشتت انتباه الموظفين.

تساعد معرفة شركة ChatGPT من OpenAI من خلال ربط ChatGPT بأدوات مكان العمل حتى تتمكن الفرق من طرح أسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات مستندة إلى مصادر داخلية مع اقتباسات. يشرح هذا الدليل كيفية عملها، ويقارنها بـ Enterprise Search من ClickUp، ويقدم لك طريقة واضحة لاختيار النهج المناسب لسير عملك ومجموعة أدواتك.

ما هي معرفة شركة ChatGPT؟

أنت بحاجة إلى إجابة تعلم أنها موجودة في مكان ما في عالم شركتك الرقمي - الذي يضم الآن ما معدله 101 تطبيق SaaS مختلف - ولكنها مخبأة. هل هي في سلسلة محادثات Slack؟ في مستند Google Doc؟ في تحديث مشروع؟ الوقت الذي تضيعه في محاولة معرفة أين تبحث هو استنزاف هائل للإنتاجية، مما يؤدي إلى توقف عملك بسبب سؤال بسيط. والأسوأ من ذلك هو حلقة "البداية الخاطئة": تفتح ثلاثة تطبيقات، وتبحث عن المصطلحات الخاطئة، وتجد نسخة قديمة، ثم تسأل شخصًا ما على أي حال.

هذه هي مشكلة توسع السياق — حيث تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر تطبيقات غير متصلة، والبحث عن الملفات، وتكرار التحديثات عبر منصات متعددة — وهذا بالضبط ما تم تصميم Converged AI Workspace — منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات مع الذكاء الاصطناعي المدمج كطبقة ذكاء — مثل ClickUp لحلها. بعبارة بسيطة: قلة الأماكن التي يمكن إخفاء المعلومات فيها تعني قلة الأماكن التي يجب البحث فيها.

ChatGPT Company Knowledge هي ميزة OpenAI للمؤسسات التي تربط واجهة ChatGPT بتطبيقات مكان عملك. تتيح لك وللفريق الخاص بك طرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي مستمدة مباشرة من بيانات شركتك. وهي مصممة خصيصًا لمشتركي خطط ChatGPT Business و Enterprise و Edu. فكر فيها على أنها "ChatGPT، ولكن موجهة إلى أنظمتك الداخلية بدلاً من الإنترنت المفتوح".

إنه يوقف البحث اليدوي اللامتناهي. بدلاً من البحث في أدوات متعددة، يمكنك طرح سؤال واحد والحصول على إجابة سياقية مع اقتباسات واضحة تشير إلى المستندات المصدرية الأصلية. كما أنه يحترم الأذونات الحالية، لذا لن ترى سوى المعلومات التي تمتلك حق الوصول إليها بالفعل. وهذا أمر مهم لأنه يمنع "الذكاء الاصطناعي المفيد" من التحول إلى "أوه، لقد كشفت للتو مستندًا سريًا".

يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة.

كيف تعمل معرفة شركة ChatGPT؟

على مستوى عالٍ، تتكون معرفة الشركة من ثلاث خطوات: ربط أدواتك، وفهرسة المحتوى الخاص بك، ثم طرح الأسئلة مع تشغيل وضع معرفة الشركة. سير العمل بسيط ومباشر. يبدأ المسؤول في مؤسستك بربط تطبيقات مكان العمل بـ ChatGPT باستخدام موصلات البيانات المعدة مسبقًا.

بالنسبة لأي أدوات داخلية غير مدعومة أو مخصصة، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك إنشاء موصلات MCP (بروتوكول سياق النموذج) مخصصة. هذا هو مسار "أحضر موصلاتك الخاصة" للأنظمة الداخلية أو التطبيقات المتخصصة أو قواعد البيانات الخاصة.

لفهم أفضل للتكنولوجيا الأساسية التي تدعم Company Knowledge، يشرح هذا الفيديو الأساسيات الخاصة بكيفية معالجة ChatGPT للاستفسارات والرد عليها:

بمجرد الاتصال، تتيح Company Knowledge لـ ChatGPT البحث عبر تطبيقات مكان العمل المعتمدة واسترداد المعلومات ذات الصلة عند تمكينها للدردشة.

عبر ChatGPT

وهي مصممة لتحترم الأذونات الحالية لتلك التطبيقات، بحيث لا يرى المستخدمون سوى المعلومات التي لديهم إذن بالوصول إليها بالفعل.

لطرح سؤال، ابدأ محادثة جديدة وحدد Company Knowledge في أداة إنشاء الرسائل (أو قم بتمكينها من قائمة الأدوات في محادثة موجودة). من هناك، يمكنك طرح سؤالك باللغة الإنجليزية البسيطة. ثم يبحث ChatGPT في المصادر المتصلة ويعرض إجابة مركبة مع اقتباسات ترتبط بالوثائق أو الرسائل الأساسية، حتى تتمكن من التحقق من مصدر المعلومات.

عبر ChatGPT

نظرًا لاستخدامها نموذج لغة كبير لتفسير موجهاتك، يمكن لـ Company Knowledge معالجة استفسارات اللغة الطبيعية الأوسع نطاقًا من البحث عن الكلمات المفتاحية، بما في ذلك الأسئلة التي تتطلب التحقق من أنظمة متعددة.

تصف OpenAI أيضًا هذه الميزة بأنها قادرة على إجراء عمليات بحث متعددة ومقارنة المصادر لمعالجة التفاصيل المتضاربة واستخدام التصفية القائمة على التاريخ للأسئلة الحساسة من حيث الوقت، مثل "ماذا قررنا بعد آخر مراجعة أمنية؟" أو "ما الذي تغير منذ طرح الإصدار في يناير؟"

هناك مفاضلة واحدة: عند تمكين Company Knowledge، لا يمكن لـ ChatGPT تصفح الويب أو إنشاء مخططات وصور في نفس المحادثة، لأنه يركز على إنتاج إجابات تستند إلى المصادر الداخلية المرتبطة والاقتباسات.

مقارنة بين ChatGPT Company Knowledge و ClickUp في لمحة

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك مقارنة سريعة بينهما. هذا مفيد إذا كنت تعرف بالفعل واقع فريقك: "نحن نستخدم 12 أداة" مقابل "نريد مكانًا واحدًا لتنفيذ العمل".

الميزة / الفئة ClickUp معارف شركة ChatGPT البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain مع البحث المتصل — يبحث عبر المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات الخارجية المدمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم السياق واستعلامات اللغة الطبيعية. بحث مدعوم بـ GPT-5 عبر تطبيقات مكان العمل المتصلة (Slack و SharePoint و Google Drive و GitHub وغيرها) مع إجابات سياقية ومراجع للمصادر. موصلات البيانات أكثر من 1000 تكامل أصلي بما في ذلك Google Drive و Slack و GitHub و Figma و HubSpot واتصالات API المخصصة موصلات مسبقة الصنع لـ Slack و SharePoint و Google Drive و GitHub و Outlook و HubSpot و Asana و GitLab و ClickUp والمزيد. تتوفر موصلات MCP مخصصة نهج مساحة العمل مساحة عمل AI متقاربة — المشاريع والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي معًا في منصة واحدة. لا حاجة لتبديل الأدوات طبقة AI خارجية تتصل بالأدوات الحالية؛ تتطلب التبديل إلى واجهة ChatGPT للاستعلامات المعرفية ضوابط الأذونات أذونات قائمة على الأدوار، SSO، أمان على مستوى المؤسسات داخل مساحة عمل موحدة يحترم الأذونات الحالية من التطبيقات المتصلة؛ SSO و SCIM وقائمة السماح IP متاحة على Enterprise حجم الفريق فرق من جميع الأحجام — من الأفراد إلى المؤسسات مصمم للأعمال (الفرق الصغيرة والمتوسطة) والمؤسسات (المنظمات الكبيرة) والتعليم (المؤسسات التعليمية)

نظرة عامة على معرفة شركة ChatGPT

إذا كان فريقك يستخدم ChatGPT بالفعل في العمل، فإن Company Knowledge هي الترقية التي "تجعله مفيدًا بالفعل لشركتك". إليك ما ستكسبه وما ستخسره.

المزايا:

البحث السياقي المدعوم بـ GPT-5 : يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لفهم ما تعنيه، وليس فقط ما تكتبه. وهذا يسمح له بالتعامل مع الأسئلة الغامضة وتجميع الإجابات من مستندات مختلفة.

موصلات مؤسسية مسبقة الصنع : توفر اتصالات جاهزة للاستخدام بالأدوات التي تعتمد عليها معظم الشركات، مثل Slack وSharePoint وGoogle Drive، مع إضافة أدوات جديدة بانتظام.

شفافية الاقتباس : تتضمن كل إجابة اقتباسات واضحة توضح لك بالضبط المصادر التي استخدمتها الذكاء الاصطناعي. يمكنك النقر فوق هذه الروابط للانتقال مباشرة إلى المستند أو الرسالة الأصلية.

الوصول الذي يحترم الأذونات : ترث الأداة تلقائيًا أذونات شركتك الحالية. لن ترى سوى البيانات التي تمتلك أذونات عرضها بالفعل في تطبيقاتك الأخرى.

أمان على مستوى المؤسسات: يتضمن ميزات مثل SSO وتكامل SCIM والاحتفاظ بالبيانات القابلة للتكوين. تذكر OpenAI أيضًا أنها لا تدرب نماذجها على البيانات من عملائها من قطاعات الأعمال والمؤسسات والتعليم بشكل افتراضي.

العيوب:

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا في ChatGPT : هذه الميزة غير متوفرة في المستويات المجانية أو Plus. يجب أن يكون لدى مؤسستك خطة Business أو Enterprise أو Edu.

يعطل القدرات الأخرى عند تنشيطه : عند تشغيل Company Knowledge لمحادثة ما، لا يمكنك استخدام تصفح الويب أو إنشاء صور ومخططات في نفس الدردشة.

يلزم التنشيط اليدوي : يجب أن تتذكر النقر على زر "معرفة الشركة" في كل مرة تبدأ فيها محادثة جديدة تريد استخدامها فيها.

مقتصر على التطبيقات المتصلة : لا يمكن للبحث الوصول إلا إلى المعلومات من الأدوات التي تحتوي على موصل. إذا كان فريقك يستخدم أنظمة قديمة أو تطبيقات متخصصة، فقد تحتاج إلى إنشاء موصل مخصص.

خارج سير العمل: يتطلب منك التوقف عما تفعله والتبديل إلى واجهة ChatGPT لطرح سؤال، مما يؤدي إلى توسع السياق بدلاً من تقليصه.

نظرة عامة على ClickUp

تحل ClickUp نفس مشكلة "أين كل شيء؟" من الاتجاه المعاكس. بدلاً من إضافة طبقة ذكاء اصطناعي في الأعلى، تقلل من عدد الأماكن التي يوجد فيها العمل، ثم تجعل البحث والإجراءات فورية داخل هذا النظام.

المزايا:

ClickUp Connected Search : يتيح البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي العثور على المعلومات عبر مهامك ووثائقك وتعليقاتك والتطبيقات المدمجة على الفور. يستخدم فهم اللغة الطبيعية للعثور على ما تحتاجه حتى إذا لم تستخدم الكلمات الرئيسية الدقيقة. : يتيح البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي العثور على المعلومات عبر مهامك ووثائقك وتعليقاتك والتطبيقات المدمجة على الفور. يستخدم فهم اللغة الطبيعية للعثور على ما تحتاجه حتى إذا لم تستخدم الكلمات الرئيسية الدقيقة.

مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة : تجمع منصة واحدة مشاريعك ووثائقك ومحادثات فريقك والذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن البحث والعمل يتمان في نفس المكان، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

أكثر من 1000 تكامل : يوفر اتصالات أصلية بمئات الأدوات مثل Google Drive و Slack و Salesforce. يمتد البحث عبر هذه الأدوات المتصلة، ويجمع كل شيء في عرض واحد.

متاح لجميع أحجام الفرق : الميزات الأساسية، بما في ذلك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، متاحة للأفراد والفرق من أي حجم. تتوفر إمكانات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا مع : الميزات الأساسية، بما في ذلك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، متاحة للأفراد والفرق من أي حجم. تتوفر إمكانات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا مع ClickUp Brain MAX

مصمم لجميع أحجام الفرق: تم تصميمه ليعمل مع الجميع، من الأفراد والفرق الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة عبر أقسام مثل المنتجات والهندسة والتصميم.

العيوب:

نهج مختلف عن الذكاء الاصطناعي الخارجي : ClickUp هو مساحة عمل متقاربة، وليس طبقة ذكاء اصطناعي تضيفها فوق أدوات أخرى. هذا يعني أن الفرق التي تستثمر بشكل كبير في العديد من الأدوات المنفصلة قد تحتاج إلى توحيد عملها للحصول على الفائدة الكاملة.

منحنى التعلم للمنصة الكاملة : للحصول على أقصى قيمة، تحتاج إلى فهم كيفية عمل مهام ClickUp ووثائقها وهيكل المشاريع معًا، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

تختلف ميزات الذكاء الاصطناعي حسب الخطة: في حين أن البحث الأساسي بالذكاء الاصطناعي متاح على نطاق واسع، فإن الميزات الأكثر تقدمًا في Brain MAX تتطلب الترقية لإلغاء قفل الإمكانات الكاملة.

مقارنة بين ChatGPT Company Knowledge و ClickUp: مقارنة الميزات

ما يهم في حل البحث عن المعرفة المؤسسية هو مدى فهم الذكاء الاصطناعي لك، وعدد الأدوات التي يمكنه الاتصال بها، ومدى أمان بياناتك، والنهج الذي يناسب سير عمل فريقك. لذا، بدلاً من السؤال "أي ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً"، فإن السؤال الحقيقي هو "أين نريد أن يتم العمل؟"

بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

مصدر الإحباط من أشرطة البحث التقليدية هو أنها غير ذكية. فهي تجد الكلمات المفتاحية الدقيقة فقط، مما يجعلك تضطر إلى تخمين المصطلحات الصحيحة. قد تفوتك وثيقة "Q3 Go-to-Market" لأنك بحثت عن "خطة التسويق للربع الثالث"، مما يضيع وقتك ويتركك بمعلومات غير كاملة. البحث عن الكلمات المفتاحية يحول كل سؤال إلى لعبة تخمين.

يحل البحث السياقي بالذكاء الاصطناعي هذه المشكلة من خلال فهم نيتك. كما أنه يساعدك عندما لا تتذكر اسم الملف أو مالكه أو حتى الأداة التي يوجد بها.

نهج ChatGPT: يستخدم GPT-5 لتجميع المعلومات من عدة تطبيقات متصلة في إجابة واحدة تفاعلية. وهو قوي في تجميع أجزاء متفرقة من المعلومات من أنظمة مختلفة للإجابة على سؤال واسع النطاق. وهذا رائع للأسئلة التي تتطلب "ربط النقاط"، خاصةً عندما تكون الأدلة موجودة في عدة أماكن.

نهج ClickUp: ابحث مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain، حتى لا تضطر أبدًا إلى ترك مهمتك أو مستندك الحالي. أجب على الأسئلة، وأكمل الإجراءات، وابحث في كل شيء دون مغادرة مهمتك أو مستندك الحالي باستخدام ClickUp Brain Assistant. إنه يتفوق في إظهار السياق القابل للتنفيذ مثل المهام والمواعيد النهائية والمكلفين بالمهام جنبًا إلى جنب مع المعلومات التي تبحث عنها. لذلك فهو لا يكتفي بإعطائك الإجابة، بل يضع موضوع العمل أمامك.

@mention Brain للحصول على إجابات سياقية مباشرة في مكان عملك داخل ClickUp

الحكم: توفر ChatGPT Company Knowledge توليفًا أكثر تطورًا بين الأدوات، بينما يوفر ClickUp Brain وصولاً أسرع إلى سياق العمل القابل للتنفيذ دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. إذا كانت أسئلتك تنتهي بـ "ثم أحتاج إلى القيام بشيء ما"، فإن ClickUp يميل إلى أن يكون أسرع. إذا كانت أسئلتك تنتهي بـ "لخص ما حدث"، فإن ChatGPT يميل إلى أن يكون أقوى.

موصلات البيانات والتكاملات

هذا التوسع في السياق يجعل من المستحيل الحصول على صورة كاملة لأي مشروع دون فتح عشرة علامات تبويب مختلفة، مما يؤدي إلى اتخاذ الفرق غير المتوافقة قرارات بناءً على بيانات غير كاملة.

الحل هو نظام يمكنه الاتصال بجميع أدواتك.

نهج ChatGPT: يعتمد على موصلات بيانات مسبقة الصنع للتطبيقات المؤسسية الشائعة. هذا مثالي للفرق التي تعتمد بشكل كبير على مجموعة أدواتها الحالية ولا تسعى إلى تغيير سير عملها الأساسي. إنه "يلتقي بالناس في مكان عملهم بالفعل"، للأفضل وللأسوأ.

نهج ClickUp: باعتبارها مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنها تشجعك على نقل عملك إلى منصة واحدة للتخلص من توسع السياق من مصدره. قم بتوحيد البحث عبر التطبيقات الخارجية مثل Google Drive و Salesforce باستخدام البحث المتصل، وتحويل البيانات المتفرقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. إنها "نقل العمل إلى مكان واحد"، ثم جعل الذكاء الاصطناعي هو الرابط.

الحكم: كلاهما يوفر خيارات تكامل واسعة النطاق، ولكنهما يخدمان استراتيجيات مختلفة، حيث يربط ChatGPT الأدوات الموجودة بينما يدمجها ClickUp. لذا فإن أفضل خيار لك يعتمد على ما إذا كانت مؤسستك تعمل على تحسين المجموعة التي لديك أو إعادة تصميم سير العمل.

الأمان والخصوصية وضوابط الأذونات

أنت مستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكنك قلق بشأن منحه حق الوصول إلى جميع بيانات شركتك الحساسة. من يمكنه رؤية ماذا؟ هل يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على خطط الإطلاق الخاصة بك؟ غالبًا ما تمنع هذه المخاوف الأمنية الفرق من اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي القوية، مما يؤدي إلى ضياع مكاسب كبيرة في الإنتاجية.

أنت بحاجة إلى حل يتمتع بأمان على مستوى المؤسسات وضوابط أذونات واضحة.

نهج ChatGPT: يرث الأذونات من تطبيقاتك المتصلة، بحيث لا يمكن للمستخدمين رؤية سوى ما يُسمح لهم برؤيته بالفعل. يوفر المستوى Enterprise ميزات SSO و SCIM وميزات أمان أخرى. تذكر OpenAI أيضًا أنها لا تدرب على البيانات من عملائها من الشركات بشكل افتراضي. وهذا يجذب المؤسسات التي ترغب في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي دون إعادة تصميم الأذونات.

نهج ClickUp: تحكم بدقة في من يرى ماذا داخل مساحة العمل الخاصة بك من خلال أمان على مستوى المؤسسات وأذونات ClickUp التفصيلية القائمة على الأدوار وخيارات ClickUp SSO. نظرًا لأن جميع بياناتك موجودة في مكان واحد آمن، فلن تضطر إلى إدارة الأذونات عبر عشرات الأدوات المختلفة أو القلق بشأن تدفق البيانات عبر طبقة AI خارجية. المقابل هو أنك تقوم بتوحيد الحوكمة داخل ClickUp، وهو أمر رائع إذا كنت تريد بالفعل هذا التحكم المركزي.

الحكم: كلاهما يفي بمعايير أمان المؤسسات؛ يعتمد الاختيار على ما إذا كنت تفضل بقاء البيانات في مساحة عمل موحدة (ClickUp) أو تدفقها عبر طبقة AI خارجية (ChatGPT). إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة تباين الأذونات بين الأدوات، فإن الدمج يمكن أن يقلل من المتاعب.

حالات الاستخدام للفرق

نادرًا ما تنجح أداة البحث الشاملة التي تناسب الجميع. فريق الهندسة لديك لديه سير عمل مختلف تمامًا عن فريق التسويق، وأي أداة لا تتناسب مع عملياتهم سيتم تجاهلها، مما يؤدي إلى مزيد من التجزئة.

يجب أن تكون الأداة المناسبة مرنة بما يكفي للتكيف مع الفرق المختلفة.

نهج ChatGPT: يعمل بشكل جيد للمؤسسات التي لديها مجموعات أدوات راسخة ومترامية الأطراف وترغب في الإجابة على أسئلة مخصصة تشمل أنظمة متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن يسأل أحد القادة: "ما هو القرار النهائي بشأن الجدول الزمني لإطلاق الربع الثالث؟" ويحصل على إجابة مجمعة من Slack و Google Docs و Asana. إنه في الأساس محرك إحاطة عبر الأدوات.

نهج ClickUp: تم تصميمه للفرق التي ترغب في القضاء على توسع السياق من خلال دمج العمل. وهو يتفوق عندما تحتاج إلى التصرف بناءً على المعلومات على الفور. على سبيل المثال، يمكن لمدير المنتج العثور على مهمة وتحديث حالتها وإرسال رسالة إلى زميل في الفريق بشأنها، كل ذلك من نفس نتيجة البحث، دون مغادرة ClickUp. إنه "إحاطة بالإضافة إلى التنفيذ" في مكان واحد.

تتبع عملك مع العديد من أصحاب المصلحة في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks

الحكم: تناسب معرفة شركة ChatGPT الفرق التي تحافظ على سير العمل الحالي؛ بينما تناسب ClickUp الفرق المستعدة لدمج العمل والذكاء الاصطناعي في مكان واحد. إذا كنت ترغب في تقليل عدد الأدوات التي تعتمد عليها على المدى الطويل، فإن ClickUp تتماشى مع هذا الاتجاه.

هل يجب عليك استخدام ChatGPT Company Knowledge أم ClickUp؟

يعتمد الاختيار على الفلسفة الأساسية لفريقك في العمل. لم تعد تختار مجرد أداة بحث؛ بل تقرر مكان تخزين معارف شركتك والوصول إليها.

تعد ChatGPT Company Knowledge خيارًا منطقيًا إذا كانت مؤسستك تدفع بالفعل مقابل خطة ChatGPT Business أو Enterprise وكنت ملتزمًا باستخدام مجموعة أدوات لامركزية. إنها طبقة ذكاء اصطناعي قوية للحصول على إجابات سريعة من مصادر متفرقة، طالما أن فريقك على استعداد للتبديل إلى واجهة ChatGPT لكل استعلام.

ClickUp هو الخيار الأفضل إذا كان هدفك هو تقليل انتشار السياق وزيادة الإنتاجية من خلال وجود مكان مركزي واحد لكل شيء. إنه مخصص للفرق التي تفضل أن يتم تضمين البحث بالذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملها ، وليس في علامة تبويب منفصلة. حل مشكلة المعرفة المتناثرة من خلال جمعها معًا في مساحة عمل متقاربة بالذكاء الاصطناعي.

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في طريقة عملنا — حيث يستخدم 13% من الموظفين بالفعل GenAI في 30% أو أكثر من مهامهم اليومية — ستكون الفرق الأكثر كفاءة هي تلك التي يمكنها العثور على المعلومات والتصرف بناءً عليها بأسرع ما يمكن.

الأسئلة المتداولة

يمكنك النقر فوق زر "معرفة الشركة" في الجزء العلوي من المحادثة لتعطيله في تلك المحادثة المحددة، مما سيعيد تمكين تصفح الويب وإنشاء الصور.

ChatGPT Company Knowledge هي طبقة خارجية من الذكاء الاصطناعي تبحث عبر تطبيقاتك المتصلة، بينما يعمل ClickUp Brain’s Connected Search مباشرةً داخل مساحة عمل متقاربة حيث توجد بالفعل مشاريعك و ClickUp Docs و ClickUp Chat.

نعم، تتوفر معرفة شركة ChatGPT أيضًا على مستويات Business و Edu، وتقدم ClickUp ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر خيارات خطط متعددة.

تنص سياسة OpenAI على أنها لا تستخدم البيانات المقدمة من العملاء في خطط Business أو Enterprise أو Edu لتدريب نماذجها بشكل افتراضي.