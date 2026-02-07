إن بناء التطبيق يتجاوز بكثير كتابة الكود وتسليمه.

تتضمن العملية فهم المستودع، ووضع خطة، وتغيير الملفات الصحيحة، وإجراء الاختبارات، وتصحيح الأخطاء، وفتح PR نظيف يمكن لأي شخص مراجعته بالفعل.

هذه هي الفجوة التي يهدف Devin AI إلى سدها.

تم تصميم Devin لتولي أعمال الهندسة الحقيقية من البداية إلى النهاية، من التذاكر إلى الخطط إلى الاختبارات إلى طلبات السحب، باستخدام بيئة تطوير محمية وأدوات مطورين شائعة.

في هذا المدونة، ستتعلم كيفية استخدام Devin AI لإنشاء التطبيقات، بما في ذلك تحديد نطاق العمل في وضع Ask (اسأل)، وتحويل هذا النطاق إلى جلسة وكيل، ومراجعة ما يقترحه، والوصول إلى PR يمكنك شحنه بثقة.

ما هو Devin AI؟

عبر Devin AI

Devin AI هو مهندس برمجيات ذكاء اصطناعي مستقل تم إنشاؤه بواسطة Cognition Labs. على عكس أدوات إكمال الكود التي تقترح مقتطفات، يعمل Devin كوكيل كامل الأهلية يقوم بشكل مستقل بتخطيط الكود وكتابته واختباره وتصحيحه لإكمال مهام التطوير بالكامل.

علاوة على ذلك، يعمل Devin في بيئة آمنة ومحمية مزودة بواجهة مستخدم ومحرر أكواد ومتصفح. وهذا يتيح له تنفيذ سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية.

👀 هل تعلم؟ كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها Sonar State of Code Developer Survey عن فجوة مفاجئة في كيفية تعامل المطورين مع الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. بينما يعترف 96٪ من المطورين بأنهم لا يثقون تمامًا في صحة وظائف الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يقول 48٪ فقط أنهم يتحققون منه أو يفحصونه دائمًا قبل إدراجه في قاعدة الكود. تعني "فجوة التحقق" هذه أن الكثير من الكود غير الموثوق به قد يتم شحنه بشكل أسرع من أي وقت مضى، على الرغم من الشكوك الواسعة النطاق حول مخرجات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ما تقدمه Devin AI لتطوير التطبيقات

فيما يلي حالات الاستخدام التي يقدم فيها Devin أكبر قيمة: ✨

النماذج الأولية الكاملة: أعطه موجهًا، ويمكن لـ Devin إنشاء تطبيق كامل، والتعامل مع الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وإعداد قاعدة البيانات لبدء مشروع جديد في غضون دقائق.

ترحيل قاعدة الكود: يمكن أن يتولى المهام الشاقة المتمثلة في تحديث التبعيات، وإعادة هيكلة الكود القديم وفقًا للمعايير الحديثة، أو ترحيل تطبيق كامل إلى إطار عمل جديد.

إصلاح الأخطاء وتصحيحها: قم بتوجيهه إلى تقرير خطأ أو مشكلة، وسيقوم Devin بتتبع المشكلة وكتابة الكود اللازم لإصلاحها وإجراء الاختبارات للتحقق من أن الحل يعمل.

كتابة الاختبارات والوثائق: يمكنه إنشاء اختبارات الوحدة واختبارات التكامل والوثائق المضمنة للكود الحالي، مما يحسن صحة قاعدة الكود وقابليتها للصيانة.

تنفيذ الميزات المتكررة: يتفوق في إنشاء ميزات قياسية مثل عمليات CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف)، يتفوق في إنشاء ميزات قياسية مثل عمليات CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف)، ونقاط نهاية API جديدة، ومعالجة النماذج.

على الرغم من أن Devin هو منفذ قوي، إلا أن الإشراف البشري لا يزال ضروريًا. ستظل بحاجة إلى خبرة فريقك لاتخاذ قرارات دقيقة بشأن تجربة المستخدم وبنية النظام المعقدة. يتبع Devin التعليمات ولكنه لا يقوم بمفاضلات استراتيجية من تلقاء نفسه.

كيف يعمل Devin AI

يعمل Devin على "حلقة وكيل". يتلقى مهمة ويضع خطة خطوة بخطوة.

ثم ينفذ تلك الخطوات في بيئته الآمنة ويحلل النتائج ليحدد خطوته التالية. تسمح له دورة التخطيط ثم التنفيذ هذه بالتعامل مع أعمال التطوير المعقدة والمتعددة الخطوات.

لإنجاز المهمة، يستخدم Devin ثلاث أدوات أساسية:

Shell: يمكنه تشغيل أوامر المحطة الطرفية لتثبيت التبعيات وتنفيذ البرامج النصية وإدارة بيئته.

IDE: يحتوي على محرر أكواد كامل الوظائف لقراءة وكتابة وتعديل الملفات في مشروعك.

المتصفح: يمكنه الوصول إلى الإنترنت للبحث عن الوثائق وقراءة مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) وجمع المعلومات اللازمة لإكمال المهمة.

كيفية إعداد Devin AI

قبل أن تتمكن من إنشاء تطبيقك الأول، عليك إكمال ثلاث خطوات إعداد: إنشاء حساب، وربط مستودعك، وتكوين مساحة العمل الخاصة بك.

تأكد من أن لديك حساب GitHub ومستودعًا للعمل عليه (يمكن أن يكون جديدًا أو موجودًا بالفعل) ومهمة أولى في ذهنك.

1. قم بالتسجيل واختر خطة

أولاً، توجه إلى موقع Devin الإلكتروني لإنشاء حسابك وإكمال عملية التسجيل. ستحدد خطتك حدود جلساتك والميزات المتاحة. يمكن للفرق البدء بسهولة بحسابات فردية وتوسيع نطاقها مع زيادة استخدامها.

2. قم بتوصيل مستودع GitHub الخاص بك

بعد ذلك، ستقوم بتوصيل حساب GitHub الخاص بك. يستخدم Devin بروتوكول OAuth، وهو بروتوكول ترخيص قياسي وآمن، لطلب الوصول إلى مستودعاتك. يتيح ذلك للأداة قراءة الكود الخاص بك وإنشاء فروع جديدة وفتح PRs بالكود الذي تولده. بالنسبة لتجاربك الأولى، من الأفضل أن تبدأ بمستودع اختباري أو مشروع غير مهم.

عبر Devin AI

3. تكوين مساحة العمل الخاصة بك

أخيرًا، قم بتكوين إعدادات مساحة العمل الخاصة بك. هنا، يمكنك تحديد متغيرات البيئة، وتحديد الأطر المفضلة، وتعيين معايير الترميز. يمكن لـ Devin تعلم قواعد مشروعك المحددة بسهولة، خاصة إذا قمت بتوفير سياق في موجهك الأولي أو قمت بتضمين ملف README.md في مستودعك.

4. ابدأ جلستك الأولى مع Devin

بمجرد فهرسة/إدراج المستودعات:

أنشئ جلسة جديدة وأعط Devin مهمة (إصلاح الأخطاء، كتابة الاختبارات، إعادة الهيكلة، الميزات الصغيرة)

عبر Devin

اطلب من Devin اقتراح خطة أولاً، ثم قم بتنفيذها راجع التغييرات واطلب من Devin فتح PR عندما تكون جاهزًا.

📮 ClickUp Insight: 12٪ من المشاركين في الاستطلاع يقولون إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يصعب إعدادهم أو توصيلهم بأدواتهم، و 13٪ آخرون يقولون إن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لمجرد إنجاز مهام بسيطة باستخدام الوكلاء. يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، ويعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي يمكن أن تتعطل أو تتغير بمرور الوقت. الخبر السار؟ لا تحتاج إلى "ربط" Super Agents من ClickUp بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهي مدمجة أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، وتستخدم نفس الكائنات والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل آخر. نظرًا لأن عمليات التكامل والتحكم في الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل على الفور عبر الأدوات دون الحاجة إلى توصيلات مخصصة. لا داعي لتكوين الوكلاء من الصفر!

كيفية إنشاء أول تطبيق لك باستخدام Devin AI

يعد البناء باستخدام Devin عملية تعاونية، وليس أمرًا يتم تنفيذه مرة واحدة. توقع التكرار، وستحصل على أفضل النتائج.

1. اكتب موجه فعال

تحدد جودة موجهاتك بشكل مباشر جودة مخرجات Devin AI. كلما كانت تعليماتك أكثر دقة، قل عدد التكرارات التي ستحتاجها.

استخدم هذا الإطار للحصول على موجه قوي:

كن محددًا بشأن النتيجة: بدلاً من "إنشاء تطبيق"، جرب "إنشاء واجهة برمجة تطبيقات لإدارة المهام مع مصادقة المستخدم باستخدام Node. js و PostgreSQL"

تضمين القيود التقنية: حدد لغة البرمجة أو إطار العمل أو قاعدة البيانات أو مكتبات التصميم التي تريد استخدامها.

حدد معايير القبول: كن واضحًا بشأن النتائج المطلوبة. حدد النقاط النهائية وميزات واجهة المستخدم وتغطية الاختبار والأوامر التي يجب تشغيلها بنجاح.

توفير السياق: إذا كان لديك كود أو وثائق أو إذا كان لديك كود أو وثائق أو خطة مشروع أوسع نطاقًا، فقم بربطها. كلما زاد السياق، كان ذلك أفضل.

2. راجع خطة Devin

قبل كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية، سيقوم Devin بإنشاء خطة خطوة بخطوة. هذه هي أهم نقطة مراجعة لك. راجع الخطة للتأكد من أنها تلبي جميع متطلباتك وأنه لا توجد أي خطوات تبدو خاطئة.

تجنب سوء الفهم هنا يوفر ساعات من مراجعة الكود لاحقًا. يمكنك تقديم ملاحظاتك وطلب من Devin AI مراجعة خطته قبل البدء.

3. مراقبة التقدم في الواجهة

بمجرد بدء عمل Devin AI، تمنحك واجهته نافذة في الوقت الفعلي على عملياته. يمكنك رؤية أوامر shell التي يقوم بتشغيلها، والكود الذي يكتبه في IDE، والمواقع الإلكترونية التي يزورها في المتصفح.

راقب تقدمه وكن مستعدًا للتدخل إذا تعطل في حلقة أو بدأ في السير في الاتجاه الخاطئ. يمكنك إيقافه مؤقتًا وتقديم التوجيهات ثم السماح له بالاستمرار بتعليماتك الجديدة.

4. مراجعة ودمج طلب السحب

عندما يكمل Devin AI المهمة، سيقوم بإنشاء فرع جديد وفتح طلب سحب على GitHub مع جميع التغييرات التي أجراها.

والآن، قم بإجراء مراجعة قياسية للكود. تحقق من الحالات الاستثنائية، وتأكد من اجتياز جميع الاختبارات، وافحص يدويًا أي كود حساس من الناحية الأمنية. في غضون ذلك، يمكن لـ Devin AI الرد على التعليقات على طلب السحب، وتكرار عمله حتى تصبح جاهزًا للدمج.

نصائح للحصول على نتائج أفضل من Devin AI

فيما يلي بعض الدروس المستفادة من الفرق التي تستخدم Devin AI بفعالية:

حدد النتائج في فحوصات قابلة للملاحظة : استبدل الأهداف الغامضة بمعايير النجاح/الفشل مثل "اجتياز الاختبارات" أو "ترجع نقطة النهاية 400 على حمولة غير صالحة" أو "لا توجد أخطاء لينت جديدة" أو "تحسن زمن الاستجابة p95 بنسبة 20٪".

قم دائمًا بتضمين حلقة تحقق : أعط Devin الأوامر الدقيقة التي يجب تنفيذها وشكل النتيجة "الناجحة"، حتى يتمكن من التحقق من صحة العمل.

اطلب خطة قبل التنفيذ : اطلب أن تتضمن الخطة مخططًا عامًا للنهج المتبع والملفات التي سيتم التعامل معها والحالات الاستثنائية والمخاطر أولاً للتأكد من إمكانية اكتشاف الافتراضات الخاطئة في وقت مبكر.

اربط Devin بالأنماط الموجودة في مستودعك : أشر إلى نقطة نهاية/مكون مشابه وقل "اعكس هذه البنية" لمنع ظهور بنى جديدة أو أنماط غير متسقة.

التحكم في إعادة البرمجة : حدد "التغيير الأدنى الممكن" واسمح بالتنظيف فقط إذا كان ذلك ضروريًا للتصحيح.

تحديد نطاق التأثير: حدد ما يجب ألا يتغير، مثل شكل واجهة برمجة التطبيقات العامة، ومخطط قاعدة البيانات، وتدفقات المصادقة، أو أدوات البناء، للحفاظ على تركيز الحل وأمانه.

📖 اقرأ المزيد: أفضل تقنيات تحفيز الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المخرجات

قيود استخدام Devin AI لإنشاء التطبيقات

تحتوي Devin AI أيضًا على قيود يجب أن تضعها في اعتبارك. وتشمل هذه القيود ما يلي:

❌ قرارات معمارية معقدة: Devin AI هو منفذ ممتاز، ولكنه لن يقوم بمفاضلات استراتيجية عالية المستوى بشأن تصميم نظامك. هذا لا يزال جزءًا من عملك.

❌ متطلبات غامضة للغاية: بدون معايير قبول واضحة، قد ينتج Devin AI حلاً صحيحًا من الناحية الفنية ولكنه خاطئ من الناحية السياقية لاحتياجات عملك.

❌ أطر عمل جديدة أو متطورة: معرفة Devin AI واسعة ولكنها ليست لانهائية. إذا كنت تعمل مع مكتبة جديدة تمامًا أو غير معروفة، فقد تجد صعوبة في العثور على الوثائق ذات الصلة.

❌ كود مهم للأمن: يجب أن يقوم خبير بشري دائمًا بمراجعة أي كود يتعلق بالمصادقة والتفويض ومعالجة البيانات يدويًا.

❌ الجلسات الطويلة: بالنسبة للمهام الكبيرة والمعقدة للغاية، قد يصل Devin AI إلى حدود سياقه أو يتطلب إدارة دقيقة للجلسات لإكمال العمل.

كيفية إدارة مشاريع Devin AI في ClickUp

يؤدي استخدام وكيل ذكاء اصطناعي مثل Devin إلى ظهور حالة من الفوضى لم تكن في الحسبان من قبل. هذا هو ما يُعرف بـ " توسع الذكاء الاصطناعي"، حيث ينتشر عمل الوكيل عبر الأدوات وعلامات التبويب حتى يصبح مكلفًا ومكررًا ومحفوفًا بالمخاطر.

في يوم من الأيام، تظهر المهمة في واجهة مستخدم Devin، وتختفي القرارات في الدردشة، وتختبئ الحقيقة الحقيقية في طلب سحب GitHub. وينتهي الأمر بفريقك إلى تغيير السياق طوال اليوم لمجرد الإجابة على الأسئلة الأساسية!

وهذا هو الوقت الذي ينتقل فيه الكثيرون إلى ClickUp. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يوفر لك ClickUp مكانًا واحدًا لإدارة دورة حياة كاملة للأعمال الهندسية التي يقودها الوكلاء، بما في ذلك المواصفات وخطط التنفيذ والمهام والموافقات وسجل التدقيق. لنرى كيف:

قم بتوحيد كل طلبات Devin باستخدام مستند واحد

أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى توحيد جميع الطلبات باستخدام ClickUp Docs. بمعنى آخر، استخدم نموذج Doc قابل للتكرار كمدخل لكل عملية تقوم بها على Devin AI، حتى لا تضيع المواصفات الفعلية في سلسلة محادثات أو تختفي داخل طلب سحب GitHub.

قم بتوحيد كل طلب باستخدام نموذج إدخال قابل للتكرار باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هي مستندات منظمة وسهلة التصفح يمكنك إنشاؤها باستخدام صفحات وصفحات فرعية. وهذا يعني أن مشروع Devin واحد يمكن أن يحتوي على كل شيء بدءًا من الملخص الأولي وحتى الحالات الاستثنائية والمطالبات دون أن يتحول إلى كابوس من التمرير. يمكنك الحفاظ على سهولة فحص المستندات الطويلة باستخدام جدول المحتويات والأقسام القابلة للطي، وإعادة هيكلة المحتوى مع تطور النطاق.

وهذا يعني أن مدخلاتك يمكن أن تكون متسقة وقابلة للمراجعة في كل مرة، على سبيل المثال:

ما هو التغيير المحدد، وكيف سيبدو الناتج النهائي؟

ما هي مسارات المستودعات التي يجب أن يعمل فيها Devin، وما هي الملفات التي يجب أن يعكسها للحصول على الأنماط؟

ما الذي يجب ألا يتغير، مثل شكل API أو تدفق المصادقة أو المخطط؟

ما هي معايير القبول والأوامر الدقيقة للتحقق من النجاح؟

ما هي الحالات الاستثنائية المعروفة وقيود الأداء وملاحظات الأمان؟

وعندما يتحول المستند إلى إجراء، ما عليك سوى تمييز النص وإنشاء مهام ClickUp منه، وهو أمر مثالي لتحويل "الأسئلة المفتوحة" و"تعليقات المراجعة" إلى عناصر عمل مملوكة.

إنشاء مهام ClickUp من ClickUp Docs

قم بتوسيع نطاق إدارة تسليم المشاريع والتحكم فيها باستخدام ClickUp Super Agents

عندما تبدأ في استخدام Devin AI عبر فرق متعددة، لن يكون السؤال هو "هل نفذنا المهمة؟" بل سيكون السؤال هو "هل نجحنا في التحكم التشغيلي؟" وهذا يعني الحفاظ على توافق عمل الوكلاء مع المعايير، وفرض الموافقات، وإثبات النتائج دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.

وللقيام بذلك (وغيره الكثير)، استخدم ClickUp Super Agents. إنهم زملاء عمل مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات عبر مساحة العمل الخاصة بك، بما يتجاوز الإجراءات الفردية القائمة على القواعد. إنهم في الأساس زملاء عمل خاصون بك يعملون بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قم بتشغيل سير عمل متعدد الخطوات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع زملاء فريق مدعومين بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Super Agents

استخدم Super Agents للتعامل مع الأعمال التشغيلية عالية المستوى حول Devin AI، مثل:

قم بفرض معايير الجودة قبل تشغيل مشروع Devin، من خلال التحقق من أن المستندات الواردة تتضمن معايير القبول والقيود وأوامر التحقق.

قم بتوجيه التغييرات عالية المخاطر من خلال الموافقات الصحيحة، بحيث تتم مراجعات الأمان والمنصة حسب التصميم

قم بإنشاء "حزمة مراجعة" قابلة للتدقيق لكل طلب سحب GitHub، بما في ذلك التغييرات التي تم إجراؤها وكيفية اختبارها وما لا يزال بحاجة إلى الموافقة عليه.

قم بإنشاء إمكانية التتبع تلقائيًا، حيث يمكن مراجعة نشاط Super Agent في سجل تدقيق Super Agents لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتدقيق.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Devin AI للترميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ وكلاء ترميز باستخدام Codegen من ClickUp

إذا أعجبتك فكرة Devin AI، ولكنك لا تريد أن يمتد العمل الهندسي إلى منتج آخر، فاستخدم Codegen من ClickUp. Codegen من ClickUp هو زميل فريق مطور AI يقوم بإنجاز المهام، وإنشاء الميزات، والإجابة على أسئلة البرمجة، وإنشاء طلبات سحب جاهزة للإنتاج.

ما يجعله أفضل هو شكل سير العمل. على عكس Devin AI، الذي يتبع دورة من التذكرة إلى التخطيط إلى الاختبار إلى العلاقات العامة، يعمل Codegen بشكل مختلف في ClickUp.

يعمل كوكيل ذكاء اصطناعي مستقل يمكنه:

اقرأ أوصاف المهام والسياق الكامل (بما في ذلك المستندات والتعليقات والمرفقات)

أنشئ كود عالي الجودة وجاهز للإنتاج من مطالبات اللغة الطبيعية أو تفاصيل المهام

قم ببناء الميزات أو إصلاح الأخطاء أو تنفيذ التغييرات

قم بإنشاء وفتح طلبات السحب (PRs) في مستودع Git الخاص بك

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالكود

ادمج مع GitHub باستخدام تكاملات ClickUp

مع تكاملات ClickUp التي تقترن بـ GitHub، يمكنك ربط الالتزامات والفروع وطلبات السحب مباشرة بمهمة ClickUp ومشاهدة تلك النشاطات من داخل المهمة. كما أنه يدعم معاينات الروابط الغنية عندما يلصق شخص ما رابط GitHub في مهمة أو دردشة أو مستند.

اربط التزامات GitHub وطلبات السحب بالمهام ورابط المعاينة في الدردشة والمستندات باستخدام تكاملات ClickUp

وللحفاظ على انخفاض الاحتكاك، يمكن لفريقك الرجوع إلى معرف مهمة ClickUp في رسائل الالتزام أو أسماء الفروع أو طلبات السحب باستخدام تنسيقات مثل #{task_id} أو CU-{task_id}، بحيث تظهر النشاط في المكان المناسب، دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.

احصل على معرف مهمة ClickUp داخل PRs وأسماء الفروع ورسائل الالتزام

علاوة على ذلك، يدعم ClickUp عمليات الأتمتة التي يتم تشغيلها بواسطة GitHub. باختصار، بمجرد ربط الكود، يمكنك تلقائيًا نقل الحالات أو إخطار المراجعين أو بدء الخطوات التالية بناءً على أحداث GitHub.

🚀 ميزة ClickUp: يوفر لك ClickUp أيضًا رفيقًا مكتبيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا لسير العمل المعطل حاليًا : ClickUp Brain MAX. بدلاً من البحث في علامات التبويب المختلفة، يتيح لك Brain MAX البحث في تطبيقات العمل والويب في مكان واحد، باستخدام أسئلة طبيعية بنفس الطريقة التي تسأل بها زميلك في الفريق. كما يتضمن أيضًا ميزة Talk-to-Text، بحيث يمكنك تسجيل أفكارك على الفور وتحويلها إلى عمل قابل للاستخدام دون إبطاء في الكتابة. فيما يلي بعض الطرق الفعالة التي تستخدمها الفرق يوميًا: اعثر على أحدث المواصفات أو القرارات أو التحديثات دون الحاجة إلى البحث في سلاسل المحادثات

اسحب الملف الصحيح من التطبيقات المتصلة مثل GitHub أو Google Drive عندما تتذكر كلمة رئيسية فقط

اسأل من يعمل على ماذا، ثم انتقل مباشرة إلى المهمة الأساسية أو المستند

استخدم امتداد Chrome لتلخيص ما تقرأه في المتصفح واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تغيير السياق.

قم بشحن سير العمل، وليس فقط الكود، باستخدام ClickUp

أصبحت عوامل الترميز المستقلة جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير البرامج. وستتمكن الفرق التي تتعلم كيفية العمل معها بشكل جيد من تسريع عملية التسليم، وتكرار العمل بثقة أكبر، ومنح المطورين مساحة أكبر للتركيز على المشكلات الإبداعية عالية القيمة التي يتفوق فيها البشر.

ولكن هناك فائدة أكبر من "الرمز الأسرع". إنها تشغيل دورة حياة التطوير بأكملها بمزيد من الوضوح.

افعل ذلك وأكثر مع ClickUp. استخدم Codegen من ClickUp عندما تريد وكيل ترميز AI يساعدك على تنفيذ العمل وتسليمه. قم بإقرانه مع ClickUp AI Agents وقوة تكامل ClickUp لربط العلاقات العامة والمشكلات والمستندات والموافقات وقوائم التحقق من الإصدار في مكان واحد.

✅ ابدأ مجانًا مع ClickUp اليوم.

الأسئلة الشائعة

يدعم Devin لغات مثل Python و JavaScript و TypeScript و Go، بالإضافة إلى أطر العمل الشائعة مثل React و Node.js و Django و Flask. للحصول على أحدث قائمة، من الأفضل دائمًا مراجعة الوثائق الرسمية لـ Devin لأن قدراته تتطور باستمرار.

تشمل البدائل لـ Devin AI ClickUp، الذي يجمع بين الترميز الوكالي وطبقة التحكم التي تحتاجها الفرق عادةً على نطاق واسع — يمكن لـ Codegen إكمال المهام وإنشاء الميزات والإجابة على أسئلة الترميز وإنشاء طلبات سحب جاهزة للإنتاج داخل ClickUp، بينما تضيف Super Agents سير عمل منظم ومتعدد الخطوات مع أذونات وقابلية للتدقيق. تشمل الخيارات الأخرى التي تستحق نظرة سريعة OpenHands (وكلاء ترميز سحابي مفتوح المصدر) وSWE-agent (وكيل مفتوح المصدر يعمل بشكل مستقل على إصلاح المشكلات في مستودعات GitHub الحقيقية)، بالإضافة إلى مسارات IDE وكيلية أخف وزنًا، اعتمادًا على مدى الاستقلالية التي تريدها للحلقة.

تتكون أسعار Devin AI من ثلاثة مستويات: Core: الدفع حسب الاستخدام، بدءًا من 20 دولارًا Team: 500 دولار شهريًا Enterprise: أسعار مخصصة. ومع ذلك، تأكد من إعادة تقييم الأسعار من موقعهم الرسمي لأنها تتغير مع الوقت.