كيف يعيد الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة تشكيل طبيعة العمل

تعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على تغيير طريقة إدارة عمليات البيع بالتجزئة لديك — بدءًا من توقع الطلب وصولاً إلى تخصيص تجارب التسوق وأتمتة المهام الروتينية.

في الواقع، وجدت دراسة أجرتها شركة ماكينزي آند كومباني عام 2023 أن تجار التجزئة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب خفضوا تكاليف المخزون بنسبة 20-50% مع تحسين توفر المنتجات في الوقت نفسه.

ولكن ما الفائدة من اعتماد الذكاء الاصطناعي إذا كان سيؤدي فقط إلى زيادة تجزئة الأنظمة؟ حيث توجد التنبؤات في أداة واحدة، ورؤى العملاء في أداة أخرى، والعمليات في مكان آخر. ولا يزال على فريقك التنقل بين المنصات لمجرد تحويل الرؤى إلى إجراءات.

لهذا السبب تعمل فرق البيع بالتجزئة الذكية على دمج مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مجال البيع بالتجزئة في مساحة عمل تشغيلية واحدة مثل ClickUp ⚒️، بحيث تتواجد التنبؤات وعمليات الأتمتة وسير عمل الفريق في مكان واحد وتساهم فعليًا في دفع العمل إلى الأمام. توضح هذه المدونة كيف يمكنك اعتماد الذكاء الاصطناعي والقيام بنفس الشيء. هيا بنا نبدأ!

ما هو الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة؟

يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة ببساطة تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين كل جانب من جوانب عمليات التجزئة، سواء كان ذلك في توقع الطلب، أو أتمتة المهام التشغيلية، أو التفاعل مع العملاء من خلال أنظمة الدردشة الذكية.

في الواقع، يبدو ذلك كما يلي:

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات التجزئة، مثل سجل المبيعات وسلوك العملاء أو مستويات المخزون، لتوليد رؤى توجه الإجراءات المستقبلية وتحسن بشكل عام طريقة عمل شركتك

أتمتة العمليات الروتينية في قطاع التجزئة مثل تجديد المخزون، وتعديل الأسعار، وتتبع الطلبات، والتي كانت ستتطلب عملاً يدوياً مستمراً لولا ذلك

استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات المراسلة

مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي التي تدعم العمليات اليومية في قطاع التجزئة

لنبدأ بإلقاء نظرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تجعل هذا التحول ممكنًا. ففهم ما وراء الكواليس يساعدك على رؤية كيف يمكن لهذه التقنيات أن تغير عمليات البيع بالتجزئة لديك من الألف إلى الياء. وتشمل هذه التقنيات ما يلي:

التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية

التعلم الآلي (ML) هو نوع من الذكاء الاصطناعي يساعدك على التعرف على الأنماط في بيانات التجزئة الخاصة بك على نطاق واسع. بدلاً من الاعتماد على التخمين، يحلل التعلم الآلي بيانات المبيعات التاريخية، والاتجاهات الموسمية، وأنماط الطقس، والإشارات الخارجية الأخرى للتنبؤ بما من المرجح أن يشتريه عملاؤك بعد ذلك.

بفضل هذه الرؤى، يمكنك توقع الطلب بدقة أكبر، وتخزين المنتجات المناسبة، وتجنب تكاليف التخزين الزائدة أو نفاذ المخزون.

ثم تستخدم التحليلات التنبؤية هذه الرؤى وتحوّلها إلى خطة عمل واضحة لعمليات البيع بالتجزئة الخاصة بك — لتُظهر لك المنتجات التي ستباع، ومتى سيصل الطلب إلى ذروته، وأين تحتاج إلى المخزون أكثر من غيره.

معالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية

بصفتك تاجر تجزئة، تتلقى باستمرار تعليقات من العملاء من خلال تقييمات المنتجات، وتذاكر الدعم، والاستطلاعات، وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يؤدي تحليل هذه البيانات يدويًا إلى حدوث أخطاء بشرية، خاصةً إذا كنت تخدم قاعدة عملاء كبيرة.

معالجة اللغة الطبيعية هي نوع من الذكاء الاصطناعي يساعدك على تحليل هذه الكميات الضخمة من النصوص غير المنظمة، واستخلاص الموضوعات الرئيسية من تعليقات العملاء ومشاعرهم تجاه المنتجات. وتستخدم البيانات المستمدة من هذا التحليل لتخبرك بما يحبه العملاء، وما يكرهونه، ولماذا يعيدون المنتجات.

من ناحية أخرى، تعمل الرؤية الحاسوبية كعينيك في المتجر. باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار، يمكنها مراقبة الرفوف بحثًا عن المنتجات غير المتوفرة، وتحديد العناصر الموضوعة في غير مكانها، واكتشاف طوابير الدفع الطويلة، وحتى الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة التي قد تشير إلى السرقة. يمنحك هذا رؤية في الوقت الفعلي لما يحدث في قاعة البيع حتى تتمكن من إعادة التزويد بالبضائع بشكل أسرع، وإدارة تدفق العملاء، والاستجابة بسرعة لحوادث السرقة المحتملة.

الأتمتة باستخدام إنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء (IoT) هو في الأساس شبكة من الأجهزة المادية، وهي أشياء لا تعتبرها عادةً "ذكية"، ولكنها متصلة بالإنترنت ويمكنها جمع البيانات وإرسالها واستقبالها.

في قطاع التجزئة، تشمل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) ما يلي:

بطاقات RFID على المنتجات

الرفوف الذكية التي تكتشف المخزون

الكاميرات المتصلة لمراقبة طوابير الانتظار أو الأمن

أجهزة الاستشعار التي تراقب درجة الحرارة والإضاءة وحركة الزوار

وتكمن الفكرة في أن هذه الأجهزة تتواصل مع بعضها البعض ومع نظام مركزي، مما يتيح لك مراقبة العمليات وأتمتتها في الوقت الفعلي. ويمكن استخدامها في:

تتبع المخزون في الوقت الفعلي: عندما يلتقط العملاء المنتجات أو يقوم الموظفون بنقل المخزون، يقوم النظام على الفور بتحديث مستويات المخزون لديك. لا داعي بعد الآن لانتظار عمليات الجرد اليدوية أو الاعتماد على الموظفين لاكتشاف الرفوف الفارغة

التنبيهات التلقائية: إذا تم وضع أحد المنتجات في مكان غير صحيح أو إذا كان أحد الرفوف على وشك النفاد، يرسل النظام إشعارات فورية حتى يتمكن الموظفون من تصحيح الوضع على الفور

منع الخسائر: تعمل تقنية RFID + إنترنت الأشياء (IoT) على مراقبة المخرجات ونشاط الرفوف. إذا حاول شخص ما الخروج بسلعة لم يتم شراؤها، يمكن أن تنطلق تنبيهات حتى يتمكن موظفو الأمن من الاستجابة

القرارات المستندة إلى البيانات: بمرور الوقت، يجمع النظام أنماط الحركة والمبيعات. يمكنك معرفة المنتجات الأكثر مبيعًا، والأرفف التي تحتاج إلى ترتيب أفضل، والسلع التي غالبًا ما تنفد

والنتيجة؟ يقضي فريقك وقتًا أقل في فحص المخزون يدويًا، ويقلل من السرقات، ويمنع حالات نفاد المخزون، ويتخذ قرارات تسويقية أكثر ذكاءً، كل ذلك بينما يتولى نظام إنترنت الأشياء (IoT) بهدوء مهمة "المراقبة والعد".

كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية لقطاع التجزئة

هذه التكنولوجيا مثيرة للإعجاب، لكن القيمة الحقيقية تكمن في كيفية حلها لمشاكل محددة ومعتادة في قطاع التجزئة. فيما يلي أهم حالات الاستخدام التي يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة تأثيرًا ملموسًا.

تجارب تسوق مخصصة

تساعدك الذكاء الاصطناعي على إنشاء تجربة تسوق مخصصة على نطاق واسع من خلال تحليل سلوك كل عميل، مثل نشاط التصفح والمشتريات السابقة وسجل التفاعل، لمساعدتك على فهم المرحلة التي وصلوا إليها في رحلة الشراء، حتى تتمكن من تجميعهم في شرائح مختلفة وفقًا لذلك.

ويساعدك ذلك على تقديم تجارب أكثر ملاءمة لهم. على سبيل المثال، قد يتلقى المتسوق الجديد رسالة بريد إلكتروني ترحيبية تقدم علامتك التجارية أو تسلط الضوء على المنتجات الشائعة. وقد يتلقى العميل الدائم الذي يشتري بشكل متكرر من متجرك توصيات مخصصة بالمنتجات أو مكافآت ولاء أو عروض ترويجية موجهة. وفي الوقت نفسه، قد يتلقى العميل المعرض لخطر الانسحاب الذي تصفح المنتجات لكنه غادر دون إتمام عملية الشراء تذكيرًا بعربة التسوق المهجورة أو خصمًا بسيطًا لتشجيعه على العودة.

لكن التحليل ليس سوى البداية؛ فما زلت بحاجة إلى تحويل تلك الرؤى إلى إجراءات من شأنها تحسين تجربة التسوق لعملائك.

باستخدام أتمتة ClickUp، يمكنك ربط الإشارات الواردة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات التحليل مباشرةً بسير عمل التسويق لديك. على سبيل المثال، إذا حدد نظامك مجموعة من العملاء تظهر عليهم إشارات انخفاض الولاء، يمكن لهذه المعلومة أن تطلق تلقائيًا سير عمل في ClickUp.

قم بتشغيل سير العمل تلقائيًا باستخدام القواعد التي حددتها مع ClickUp Automations

استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا، يمكن إطلاق مشروع حملة تسويقية على الفور مع مهام تتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني وعروض الولاء وإعلانات إعادة الاستهداف، ويتم تخصيصها جميعًا للفرق المناسبة. يمكن بعد ذلك إعادة إدخال مقاييس أداء الحملة، مثل معدلات الفتح أو التحويلات، إلى لوحات معلومات ClickUp حتى يتمكن المسوقون من معرفة ما ينجح وتكراره بسرعة.

تصور أداء حملتك في لوحات معلومات ClickUp

يمكن لـ"وكلاء ClickUp المتميزين" المساعدة في التنفيذ أيضًا. قد يقوم وكيل متخصص في التسويق بتحليل بيانات أداء الحملات وصياغة نصوص رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة وإرشادات العلامة التجارية، مما يساعدك على التحرك بسرعة أكبر دون التضحية بالاتساق.

دع وكلاء ClickUp Super يتولون العمليات الروتينية للحملات

توقعات الطلب وإدارة المخزون

إذا سبق لك أن نفد منك أحد المنتجات الأكثر مبيعًا في الوقت الذي يريده العملاء، أو شاهدت منتجات بطيئة البيع تتراكم في غرفة المخزون، فأنت تعلم بالفعل مدى صعوبة إدارة المخزون.

تساعدك الذكاء الاصطناعي على تجنب هذه المشاكل من خلال تحويل إدارة المخزون من مهمة تفاعلية إلى استراتيجية استباقية. لذا، بدلاً من انتظار تقارير المبيعات الأسبوعية لتعرف ما حدث بالفعل، تقوم النماذج التنبؤية بتحليل إشارات مثل اتجاهات المبيعات التاريخية، والأنماط الموسمية، وتوقعات الطقس، والأحداث المحلية، وحتى الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوقع ما قد يشتريه العملاء بعد ذلك.

والنتيجة هي متجر يكون دائمًا أكثر استعدادًا، مع انخفاض حالات نفاد المخزون، وتقليل المخزون الزائد في المستودعات، وتجربة تسوق أكثر سلاسة لعملائك.

لكن التنبؤ ليس سوى نصف القصة. التحدي الحقيقي هو تحويل تلك التوقعات إلى قرارات تشغيلية يمكن لفريقك تنفيذها بسرعة.

إذا كنت تستخدم بالفعل علامات RFID وماسحات الباركود وأجهزة استشعار المخزون عبر إنترنت الأشياء لتتبع المنتجات أثناء انتقالها عبر المتاجر والمستودعات، فإن ClickUp يجعل كل ذلك أسهل من خلال العمل كمركز مركزي تتدفق إليه بيانات المخزون الخاصة بك.

حافظ على تنظيم بيانات المخزون في مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp

يمكنك إنشاء مهمة أو إدخال في قاعدة البيانات لكل منتج أو SKU. عندما يلتقط العملاء المنتجات من الرفوف الذكية أو تكتشف ماسحات RFID أن منتجًا ما قد تم بيعه، يمكن لـ ClickUp Automations تحديث تلك السجلات تلقائيًا، وعرض مستويات المخزون فور تغيرها في الوقت الفعلي.

يمكن للأتمتة أيضًا تشغيل إجراءات عند الوصول إلى عتبات معينة. إذا انخفضت مستويات المخزون عن نقطة إعادة الطلب المحددة مسبقًا، يمكن لـ ClickUp إنشاء مهمة إعادة التزويد تلقائيًا لفريق المشتريات، أو إخطار مديري المستودعات، أو تشغيل سير عمل طلب المورد.

من ناحية أخرى، يمكن تحديد المنتجات التي لا تباع بسرعة كافية. بدلاً من الاستمرار في إعادة طلبها، يمكن لـ ClickUp عرض هذه المعلومات على لوحة التحكم الخاصة بك وتنبيه فريق التسويق لمراجعة الأسعار أو العروض الترويجية أو قرارات الشراء المستقبلية.

وهذا يحول إدارة المخزون إلى حلقة تغذية مرتدة مستمرة:

تقوم ماسحات RFID وأجهزة إنترنت الأشياء بتتبع حركة المخزون

تتدفق البيانات إلى مهام ClickUp وسجلات المخزون

تعمل الأتمتة على ضبط مستويات المخزون وإطلاق التنبيهات

تُظهر لوحات المعلومات حالة الطلب والمخزون

تسلط رؤى الذكاء الاصطناعي الضوء على احتياجات إعادة التزويد أو المنتجات بطيئة الحركة

إذا لم تكن تستخدم تقنية RFID بالفعل، فيمكنك استخدام مهام ClickUp لإدارة سير عمل المخزون عبر فريقك، بدءًا من تتبع مستويات المخزون وحتى تنسيق عمليات إعادة الطلب والتواصل مع الموردين. على سبيل المثال، عندما يتنبأ نظام التنبؤات الخاص بك بارتفاع الطلب على منتجات معينة، يمكنك إنشاء مهام للتجديد تلقائيًا، وتعيينها لفرق المشتريات، وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد.

اجعل الوصول إلى رؤى المخزون أسهل من خلال الاحتفاظ بجميع بيانات المخزون والمهام وسير العمل في مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp.

كما يتيح لك الذكاء الاصطناعي المراعي للسياق من ClickUp، ClickUp Brain، البحث في مساحة العمل الخاصة بك لفهم ما يحدث لمخزونك بسرعة. بدلاً من البحث في جداول البيانات أو التقارير، يمكنك ببساطة طرح أسئلة مثل:

"ما هي المنتجات المعرضة لخطر نفاد المخزون هذا الأسبوع؟"

"ما هي المنتجات التي حققت أعلى نمو في المبيعات الشهر الماضي؟"

"ما هي وحدات التخزين (SKU) التي بقيت في المخزون لفترة أطول؟"

احصل على رؤى فورية عبر مساحة العمل الخاصة بك عن طريق الاستعانة بـ ClickUp Brain

يستخلص الذكاء الاصطناعي الرؤى مباشرةً من مهامك ولوحات المعلومات والبيانات المرتبطة بها، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أسرع.

تحسين سلسلة التوريد واللوجستيات

يعد نقل المنتجات من الموردين إلى الرفوف أحد أكثر الجوانب تعقيدًا في إدارة أعمال البيع بالتجزئة. بدءًا من الشحنات المتأخرة وصولاً إلى مسارات التسليم غير الفعالة، أو المستودعات السيئة التنظيم.

تساعدك عملية تحسين المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تنظيم هذه التعقيدات من خلال تحليل بيانات سلسلة التوريد وتحديد طرق أكثر ذكاءً لنقل مخزونك وتخزينه.

وهي تحلل عوامل مثل أنماط حركة المرور وجداول التسليم وتكاليف الوقود لتحديد مسارات التسليم الأسرع والأكثر كفاءة. وهذا يساعدك على خفض تكاليف النقل وتسريع عمليات التسليم وضمان وصول المنتجات إلى المتاجر أو مراكز تلبية الطلبات في الوقت المحدد.

كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في أتمتة المستودعات. من خلال تحليل أنماط الطلبات وحركة المخزون، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن توصي بأفضل مواقع تخزين للمنتجات، وتوجيه روبوتات المستودعات لالتقاط وتعبئة العناصر بشكل أسرع، وتحسين تدفق البضائع عبر المنشأة.

يمكن وضع المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر بالقرب من محطات التعبئة، بينما يتم تخزين المخزون الذي لا يلقى إقبالاً كبيراً في مكان أبعد.

في عمليات البيع بالتجزئة الكبيرة، يمكن لهذه الأنظمة حتى توقع الاضطرابات المحتملة — مثل تأخيرات الموردين أو الارتفاعات المفاجئة في الطلب — وتقديم توصيات بالتعديلات قبل أن تؤثر على رفوفك.

والنتيجة هي سلسلة إمداد تعمل بكفاءة أكبر خلف الكواليس، مما يضمن وصول المنتجات المناسبة إلى المتجر أو العميل المناسب في الوقت المناسب.

ولكن الحقيقة هي: لا يعمل أي من هذه الأنظمة بمعزل عن غيره.

تؤدي كل عملية شحن، وحركة في المستودع، وقرار إعادة التزويد إلى سلسلة من المهام التشغيلية عبر الفرق المختلفة — المشتريات، واللوجستيات، وموظفي المستودعات، والتسويق، ومديري المتاجر.

وإذا لم تكن مسارات العمل هذه متصلة ببعضها البعض، فستظل الرؤى محصورة في تقارير منفصلة بدلاً من أن تتحول إلى إجراءات عملية.

يجمع ClickUp هذه الرؤى من خلال تجميع جميع سير العمل في مكان واحد.

اعتبرها نقطة التقاء لعمليات سلسلة التوريد الخاصة بك. بدلاً من تتبع العمليات اللوجستية عبر جداول بيانات ورسائل بريد إلكتروني وأدوات منفصلة، يمكنك تخطيط سير العمل بالكامل — من طلبات الموردين إلى استلام البضائع في المستودع إلى تجديد مخزون المتاجر — داخل نظام واحد.

تصبح كل خطوة مهمة أو سير عمل يمكن تتبعه. وتوجد تحديثات الشحن، ومواعيد التسليم، واتصالات الموردين، وأنشطة المستودعات، وخطط إعادة التزويد، كلها في نفس البيئة التشغيلية.

عندما يحدث تغيير ما، يتكيف سير العمل.

ونظرًا لوجود جميع هذه الأنشطة في مساحة عمل واحدة، يمكن لـ ClickUp Brain تحليل البيانات عبر مهامك وجداولك الزمنية وتحديثاتك التشغيلية.

وهذا يعني أنه يمكنك طرح أسئلة مثل:

"ما هي الشركات الموردة التي تسببت في معظم حالات تأخير الشحن خلال الربع الماضي؟"

"ما هي عمليات المستودع التي تبطئ تنفيذ الطلبات أكثر من غيرها؟"

"أين من المحتمل أن نواجه نقصًا في المخزون الشهر المقبل؟"

يمكنك استخدام ClickUp Brain لاستخلاص رؤى من سجل عملياتك وتسليط الضوء على الأنماط عبر سلسلة التوريد. وبمرور الوقت، تصبح تلك البيانات أساسًا لتوقعات أكثر ذكاءً — مما يساعدك على توقع الاختناقات، وتعديل العلاقات مع الموردين، أو إعادة توجيه العمليات اللوجستية قبل أن تتفاقم المشكلات.

لتسهيل الاستفادة من هذه الرؤى، يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp لتصور أداء سلسلة التوريد في الوقت الفعلي. يمكنك مراقبة جداول التسليم، وإنتاجية المستودعات، وموثوقية الموردين، ومؤشرات الأداء الرئيسية للوجستيات في مكان واحد، بينما تبرز البطاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحالات الشاذة أو الاتجاهات الناشئة.

والنتيجة ليست مجرد سلسلة إمداد أسرع.

إنها طريقة أكثر ذكاءً، حيث تتواجد البيانات التشغيلية ورؤى الذكاء الاصطناعي وسير عمل الفرق جميعها في نفس النظام، مما يسمح لسلسلة التوريد الخاصة بك بالتكيف باستمرار بدلاً من الاستجابة بعد ظهور المشكلات.

روبوتات الدردشة الخاصة بخدمة العملاء والمساعدون الافتراضيون

يمكن لروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي أن يتولوا دور خط الدفاع الأول ضد الموجات الهائلة من استفسارات العملاء، مما يساعدك على التعامل معها تلقائيًا. يمكنهم الإجابة على الأسئلة الشائعة، وتتبع الطلبات، والتحقق من توفر المنتجات، وحتى بدء إجراءات الإرجاع — على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وعندما يواجه العميل مشكلة أكثر تعقيدًا، يمكن لروبوت الدردشة تحويل المحادثة إلى أحد موظفي الدعم البشريين مع سجل الدردشة الكامل، حتى لا يضطر العميل إلى تكرار ما قاله.

ادمج روبوتات الدردشة في مهام دعم العملاء في ClickUp وقم بتنبيههم عندما تحتاج مشكلة ما إلى تصعيد

وهذا يعني أن فريق الدعم لديك يقضي وقتًا أقل في الرد على الأسئلة الروتينية، ويخصص وقتًا أطول لحل المشكلات المعقدة التي تتطلب بالفعل لمسة بشرية.

مع ClickUp، يمكن تحويل هذه التصعيدات تلقائيًا إلى مهام دعم قابلة للتتبع في اللحظة التي يبلغ فيها روبوت الدردشة عن مشكلة ما. يتم إخطار عضو الفريق المناسب على الفور، مع إرفاق كل السياق في شكل مستندات ClickUp ورسائل العملاء وتفاصيل الطلبات والتفاعلات السابقة.

وبذلك، لا تظل المشكلة عالقة في أداة الدردشة. بل يتم تتبعها وتوزيعها ونقلها عبر مسار عمل واضح حتى يتم حلها بالكامل. ويمكن لجميع المعنيين الاطلاع على الحالة وإضافة التحديثات والتأكد من عدم إغفال أي شيء.

والنتيجة؟ حلول أسرع، وعمليات تسليم أكثر سلاسة، ونظام دعم يبدو سلسًا للعميل — حتى عندما يشارك العديد من الأشخاص خلف الكواليس.

كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات البيع بالتجزئة

إن تنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح هو مشروع كأي مشروع آخر؛ فهو يحتاج إلى خطة واضحة، وخطوات محددة، وطريقة لتتبع التقدم المحرز. توقف عن محاولة إدارته بمزيج فوضوي من رسائل البريد الإلكتروني، وعروض الشرائح، وجداول البيانات.

1. قم بمراجعة سير العمل الحالي

قبل إدخال أي تقنية جديدة، خذ خطوة إلى الوراء وانظر إلى كيفية سير عملياتك اليوم. حدد الاختناقات اليدوية، والبيانات غير المترابطة، ونقاط الاحتكاك في عملياتك الحالية حتى تعرف بالضبط أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق أكبر تأثير.

2. الاستعداد للتغيير

يتطلب التحول إلى عمليات بيع بالتجزئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد تثبيت برامج جديدة. فأنت بحاجة إلى تدريب موظفي متجرك وفرق العمليات والمديرين حتى يفهموا كيف تتناسب الأنظمة الجديدة مع عملهم اليومي. وهذا يساعد الجميع على التعود على التغيير واستخدام الأدوات فعليًا لتحسين طريقة إدارة متاجرك.

3. ابدأ بخطوات صغيرة، ثم قم بالتوسع لاحقًا

لا تحاول إصلاح عمليات البيع بالتجزئة بالكامل دفعة واحدة. ابدأ بحالة استخدام ذات تأثير كبير وقابلة للإدارة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب. وبمجرد أن ترى النتائج ويصبح فريقك متمرسًا في استخدام هذه التكنولوجيا، يمكنك التوسع في مبادرات أكثر تعقيدًا، مثل الدفع الآلي أو عمليات المتجر التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

4. قم بإعداد بياناتك قبل إضافة الذكاء

قبل البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تأكد من أن بياناتك الأساسية منظمة. وهذا يعني اتساق أسماء المنتجات ورموز SKU، ودقة معلومات الأسعار، ووضوح تسميات الفئات، وتنظيم سجلات المخزون أو المبيعات. لا تحتاج إلى إجراء إصلاح شامل للنظام، بل ما يكفي من الاتساق حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة بيانات متجرك وربطها والتصرف بناءً عليها بدقة.

5. تحقيق التوافق بين الوظائف المختلفة

يؤثر الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة على كل جانب من جوانب عملك. تأكد من إشراك الفرق في جميع مجالات العمليات، والتسويق، والتمويل، وما إلى ذلك، منذ البداية. يقدم كل فريق رؤى قيّمة حول كيفية حركة المخزون، وكيفية تسوق العملاء، وأين توجد أوجه القصور.

6. قياس النتائج

أثناء تنفيذ الذكاء الاصطناعي في عمليات البيع بالتجزئة، قم بتتبع النتائج باستخدام المقاييس التي تهم عملك فعليًا. ركز على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل تحسين دقة التنبؤات، وتقليل حالات نفاد المخزون، وتسريع تلبية الطلبات، وخفض تكاليف المخزون، أو زيادة معدلات تحويل العملاء. تساعدك هذه المقاييس على فهم ما الذي ينجح، وأين يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية، وأي مجالات من عمليات البيع بالتجزئة تستحق التوسع فيها بعد ذلك.

لا تكتفِ بالتنبؤ بالمستقبل — انقر عليه

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة على اعتماد تقنيات أكثر ذكاءً فحسب؛ بل يتعلق بحل التحديات التشغيلية اليومية التي تبطئ أعمالك، بدءًا من الطلب غير المتوقع وصولاً إلى البيانات المجزأة والأعمال اليدوية.

كما رأيت، يمكن أن تساعدك الذكاء الاصطناعي في توقع الطلب، وتخصيص تجارب العملاء، وتحسين المخزون، وتبسيط سلاسل التوريد، وتقديم الدعم للعملاء على نطاق واسع. لكن هذه المزايا لا تهم إلا إذا تُرجمت هذه الرؤى فعليًا إلى إجراءات على مستوى فريقك.

لهذا السبب، تعمل العديد من فرق البيع بالتجزئة على دمج مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مساحة عمل تشغيلية واحدة مثل ClickUp. عندما تكون سير العمل والبيانات وعمليات الأتمتة موجودة في مكان واحد، يمكن لأدوات مثل ClickUp Brain استخلاص الرؤى ومساعدة فريقك على اتخاذ الإجراءات بناءً عليها بشكل أسرع.

لا يقتصر دور تجار التجزئة الذين يحققون ميزة تنافسية اليوم على جمع المزيد من البيانات فحسب؛ بل إنهم يبنون أنظمة تحول تلك البيانات إلى إجراءات منسقة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

تعمل برامج البيع بالتجزئة التقليدية وفقًا لقواعد ثابتة ومبرمجة مسبقًا. أما أتمتة البيع بالتجزئة باستخدام الذكاء الاصطناعي فتستخدم التعلم الآلي للتعلم من البيانات والتكيف مع مرور الوقت. وهذا يتيح لها التعامل مع المواقف الجديدة وتقديم رؤى أكثر دقة.

تعد أدوات إدارة المشاريع أساسية لتنسيق عمليات تنفيذ الذكاء الاصطناعي المعقدة. فهي تعمل على توحيد خطط المشاريع، وتوزيع المهام على أعضاء الفريق، وتتبع مراحل الإنجاز. وهذا يضمن التوافق بين فرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات والتسويق.

تقوم الذكاء الاصطناعي التنبؤي بتحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية، مثل توقع طلب العملاء أو معدل تركهم للخدمة. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فيقوم بإنشاء محتوى جديد تمامًا، مثل أوصاف فريدة للمنتجات أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية المخصصة.

بالتأكيد. لقد خفضت أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة القائمة على السحابة بشكل كبير من تكلفة التنفيذ وتعقيده. غالبًا ما يحقق تجار التجزئة من الشركات المتوسطة الحجم عائدًا أسرع على الاستثمار لأنهم يستطيعون التكيف بسرعة أكبر دون أن تثقل كاهلهم الأنظمة القديمة المتقادمة.