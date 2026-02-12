كيفية استخدام Devin AI لتطوير الشركات الناشئة

تعد أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي بكتابة تطبيقك بالكامل، ولكن هناك مشكلة: بدون نظام لتتبع ما تقوم ببنائه، فإنك تستبدل مشكلة بأخرى.

يوجهك هذا الدليل إلى استخدام Devin AI لتطوير الشركات الناشئة مع الحفاظ على تنظيم مشاريعك، وتناسق فريقك، والتحكم في الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ما هو Devin AI؟

Devin AI هو مهندس برمجيات ذكي مستقل تم إنشاؤه بواسطة Cognition AI. يمكنه كتابة الكود وتصحيحه ونشره بشكل مستقل من البداية إلى النهاية. لا تعتبره أداة لاقتراح الكود، بل اعتبره مطورًا مبتدئًا في فريقك، مزودًا بمحرر كود خاص به ومتصفح ويب وواجهة سطر أوامر.

أظهر هذا الوكيل الذكي نتائج مبهرة على SWE-bench، حيث حل 13.86% من المشكلات، وهو معيار يقيس قدرة الذكاء الاصطناعي على حل مشكلات هندسة البرمجيات الواقعية من GitHub. هذا الأداء يؤكد مصداقيته كمبرمج ذكي قادر.

تم تصميم Devin لفرق الهندسة، وخاصة الشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة من المطورين، والتي تحتاج إلى تسريع وتيرة التطوير وتسليم المنتجات بشكل أسرع.

بالنسبة للشركات الناشئة، فإن الضغط لبناء وتكرار العمل بسرعة مع فريق صغير هو أمر مستمر. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى اختيار صعب بين تطوير ميزات جديدة أو إصلاح الأخطاء، مما يتسبب في تراكم الديون التقنية التي تستهلك 20-40٪ من وقت المطورين. يساعدك Devin AI على توسيع قدراتك الهندسية دون الحاجة إلى التوظيف، وأتمتة مهام البرمجة المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير.

ومع ذلك، فإن تسليم المهام إلى الذكاء الاصطناعي يخلق تحديًا جديدًا: كيف تدير العمل؟ بدون نظام إدارة مشاريع مناسب، يمكن أن تفقد تتبع ما يبنيه Devin، مما يؤدي إلى انتشار السياق — عندما تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر التطبيقات والمنصات غير المتصلة — ويجعل من المستحيل الحفاظ على الرؤية.

الحل: تخلص من توسع السياق وحافظ على تنظيم جميع عمليات التطوير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتتبعها ومراجعتها في مساحة عمل متقاربة مثل ClickUp.

📮ClickUp Insight: يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجية فريقك بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير العمل (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

ما يمكن أن يفعله Devin AI لفرق الشركات الناشئة

تخوض الشركات الناشئة سباقًا مستمرًا مع الزمن، وقد يشكل فريق الهندسة المحدود عقبة كبيرة. فأنت تحاول بناء MVP وإصلاح الأخطاء ومنع تراكم الأعمال المتأخرة، كل ذلك في وقت واحد. هذا الضغط على الموارد يبطئ وقت طرح المنتج في السوق وقد يؤدي إلى إرهاق المطورين.

تتميز Devin AI في القيام بمهام محددة جيدًا وقابلة للتكرار والتي من شأنها أن تستهلك وقت مطوريك الثمين. تعمل كعامل مضاعف للقوة، حيث تتولى الأعمال الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الابتكار.

فيما يلي الطرق الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة استخدامها مع هذا المهندس البرمجي الذكي لاكتساب ميزة تنافسية: 🛠️

قم ببناء ونشر نماذج MVP من البداية إلى النهاية

يعد طرح منتج قابل للتطبيق (MVP) في السوق أمرًا بالغ الأهمية للتحقق من صحة فكرة شركتك الناشئة، ولكنه قد يستغرق شهورًا من العمل التطويري. هذا التأخير يعني أنك تستنفد أموالك وتمنح المنافسين فرصة للحاق بك.

يمكن لـ Devin أخذ موجه تفصيلي يصف التطبيق وبناء نموذج أولي وظيفي من الصفر، مما يقلل بشكل كبير من هذه الدورة.

سير العمل بسيط: يقوم Devin بإعداد بيئة التطوير، وكتابة الكود اللازم، وإجراء الاختبارات للتأكد من الأداء الوظيفي، ويمكنه حتى نشر التطبيق للإنتاج. يتيح لك ذلك الحصول على تعليقات المستخدمين الحقيقية في غضون أيام أو أسابيع، وليس شهور.

فيما يلي بعض الأمثلة على نماذج MVP التي يمكن لـ Devin إنشاؤها:

تطبيقات الويب: الصفحات المقصودة، ولوحات معلومات المستخدم، وتطبيقات CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف) البسيطة باستخدام أطر عمل شائعة.

تكاملات API: أدوات لربط خدمات الجهات الخارجية أو إنشاء خطوط أنابيب بيانات داخلية

الأدوات الداخلية: لوحات إدارة للمستخدمين، ولوحات معلومات لإعداد التقارير، ونصوص برمجية لأتمتة العمليات الداخلية.

💡 نصيحة احترافية: يعمل Devin بشكل أفضل مع المواصفات الواضحة والمفصلة. تؤدي المطالبات الغامضة إلى نتائج غير متوقعة. لتجنب ذلك، تحتاج إلى نظام لتحديد المتطلبات وتتبعها. احصل على رؤية كاملة لما يبنيه Devin من خلال إنشاء مهام مفصلة لكل ميزة في ClickUp.

أتمتة إصلاح الأخطاء والأعمال المتراكمة

بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة، يمثل تراكم الأخطاء مصدرًا للتوتر المستمر. فهو ينمو بسرعة أكبر من قدرة فريقك على تقليصه، مما يؤدي إلى منتج مليء بالأخطاء وتراكم الديون التقنية. يضطر المطورون إلى الاختيار بين إصلاح المشكلات القديمة وبناء ميزات جديدة مدرة للدخل.

يمكن لـ Devin فرز المشكلات من قائمة المهام المتأخرة بشكل مستقل. يمكنه تحديد السبب الجذري للخطأ، وكتابة الكود لإصلاحه، وتقديم الحل كطلب سحب في GitHub لفريقك لمراجعته.

هذا مثالي لمعالجة العناصر المتراكمة الشائعة، مثل:

تحديثات التبعية: ترقية الحزم القديمة وحل أي مشكلات توافق قد تنشأ

فشل الاختبارات: تشخيص أسباب فشل الاختبار وتنفيذ إصلاح لتمرير مجموعة الاختبارات مرة أخرى.

أخطاء بسيطة في واجهة المستخدم: تصحيح مشكلات التصميم، وإصلاح الروابط المعطلة، أو حل مشكلات العرض على الأجهزة المختلفة.

💡 نصيحة احترافية: بينما يقترح Devin الإصلاح، يجب على المهندس البشري دائمًا مراجعة الكود قبل دمجه. قم بتبسيط العملية بأكملها عن طريق أتمتة الخطوات المتكررة باستخدام ClickUp Automations. حافظ على سلاسة وشفافية سير العمل عن طريق تعيين المهام التي تم وضع علامة عليها على أنها أخطاء إلى Devin تلقائيًا وتحديث الحالات باستخدام ClickUp Automations.

تعامل مع عمليات ترحيل الكود وإعادة الهيكلة

غالبًا ما تكون التغييرات واسعة النطاق في قاعدة الكود، مثل ترقيات إطار العمل أو ترحيل واجهة برمجة التطبيقات (API)، مملة وتستغرق وقتًا طويلاً وتنطوي على مخاطر. بالنسبة لفريق الشركات الناشئة الصغيرة، يمكن أن تؤدي هذه المشاريع إلى تعطيل خطة تطوير المنتج لأسابيع. هذا مجال آخر يمكن أن يوفر فيه Devin ميزة كبيرة.

يمكنك تفويض مهام إعادة الهيكلة المحددة جيدًا إلى Devin، الذي يمكنه تعلم أنماط قاعدة الكود الخاصة بك وتطبيق التغييرات بشكل متسق عبر مئات الملفات. وهذا يتيح للمطورين الكبار لديك التركيز على التحديات المعمارية الأكثر تعقيدًا.

تشمل مهام الترحيل الشائعة لـ Devin ما يلي:

تحديثات اللغة أو إطار العمل: ترحيل قاعدة الكود من Python 2 إلى 3 أو تحويل مكونات فئة React إلى مكونات وظيفية

ترحيلات API: تحديث جميع حالات نقطة نهاية API المهملة عبر التطبيق

تطبيق أسلوب الكود: تطبيق قواعد linting جديدة أو معايير تنسيق بشكل متسق على قاعدة الكود بأكملها

💡 نصيحة احترافية: احصل على رؤية واضحة وعالية المستوى لتقدم عملية الترحيل وتأكد من عدم فقدان أي شيء في إعادة الهيكلة من خلال تتبع كل خطوة من خطوات الترحيل باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدتك في توسيع نطاق عمليات التطوير لديك:

كيف يعمل Devin AI

من السهل التفكير في أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي على أنها "صندوق أسود"، مما قد يكون مقلقًا عندما تثق بها في قاعدة الكود الخاصة بك. فهم كيفية عمل Devin يساعد في توضيح العملية ويسمح لك بتنظيم المهام بشكل أكثر فعالية. على عكس أدوات إكمال الكود البسيطة، Devin هو وكيل ذكاء اصطناعي حقيقي له حق الوصول إلى بيئة التطوير الخاصة به.

وهذا يعني أنه لا يقتصر على اقتراح الكود فحسب، بل يعمل عليه بشكل فعال. تتكون البنية من ثلاثة مكونات رئيسية تسمح لها بالعمل مثل المطور البشري.

التخطيط والاستدلال: قبل كتابة أي كود، يقسم Devin المهمة إلى سلسلة من الخطوات المنطقية. ثم يشرح لك خطته، مما يمنحك فرصة لمراجعة نهجه وتقديم ملاحظاتك.

استخدام الأداة: يمتلك Devin مجموعة أدوات خاصة به، بما في ذلك محرر أكواد لكتابة الملفات وتعديلها، ومحطة طرفية لتشغيل الأوامر، ومتصفح ويب للبحث عن الوثائق. وهذا يتيح له أداء مهام معقدة تتطلب أكثر من مجرد إنشاء أكواد.

التحكم في الإصدارات: يتكامل وكيل الذكاء الاصطناعي مباشرة مع GitHub لإنشاء فروع، وإجراء التغييرات، وفتح طلبات السحب. ويتبع ممارسات التطوير القياسية، مما يجعل عمله سهل المراجعة والدمج.

يعمل Devin على نموذج "الإنسان في الحلقة". فهو يعمل بشكل مستقل على المهمة، ولكنه يتوقف وينتظر موافقتك عند نقاط التحقق الحرجة. وهذا يضمن أن يكون لك دائمًا الكلمة الأخيرة. بمرور الوقت، يتعلم من خلال قراءة وثائقك واستكشاف قاعدة الكود الخاصة بك، والتكيف مع الأنماط والمعايير المحددة لفريقك.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية اختيار منصات التعاون في الكود

كيف تبدأ مع Devin AI

عبر Devin AI

قد يبدو دمج أداة جديدة وقوية مثل Devin في سير عمل شركتك الناشئة مهمة ضخمة. قد تقلق بشأن الإعداد المعقد، وإدارة الأذونات، أو عدم عمل الأداة بشكل جيد مع المجموعة الحالية لديك. قد يؤدي عملية الإعداد الفوضوية إلى إضاعة الوقت ووجود أداة لا يستخدمها أحد.

الخبر السار هو أن البدء في استخدام Devin هو عملية منظمة. يعد التهيئة المناسبة أساسًا للتطوير الفعال بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

سجل واختر خطة

أولاً، ستحتاج إلى إنشاء حساب على منصة Cognition AI. تعتمد خطط Devin عادةً على حجم الاستخدام، مع توفر مستويات مختلفة اعتمادًا على مقدار الاستخدام المتوقع. يعتمد النموذج على الجلسات، مما يعني أن المهام تستهلك قدرًا معينًا من وقت الحوسبة.

بالنسبة للشركات الناشئة، من الحكمة البدء بخطة أصغر. يتيح لك ذلك اختبار سير عمل مختلف وفهم أنماط الاستخدام قبل الالتزام بخطة أكبر وأكثر تكلفة.

بمجرد إنشاء حساب، فإن الخطوة التالية هي ربط Devin بنظام التطوير الخاص بك. التكامل الأكثر أهمية هو مع GitHub. يتضمن ذلك تثبيت تطبيق Devin GitHub ومنحه حق الوصول إلى المستودعات التي تريده أن يعمل عليها. ستحتاج إلى منحه أذونات القراءة/الكتابة حتى يتمكن من إنشاء فروع وفتح طلبات السحب.

يمكنك أيضًا ربط Devin بأدوات أخرى للحصول على سير عمل أكثر سلاسة.

GitHub: قم بتثبيت التطبيق، وحدد المستودعات التي يمكن لـ Devin الوصول إليها، وقم بتكوين أذونات الفروع لحماية فروعك الرئيسية.

Slack: قم بتوصيل حسابك لتلقي إشعارات في الوقت الفعلي حول تقدم Devin ومتى تكون طلبات السحب جاهزة للمراجعة.

إدارة المشاريع: اربط Devin بأداة تتبع المشكلات الخاصة بك لتسهيل توزيع المهام.

أكبر خطر يواجه إضافة أداة جديدة هو إنشاء صومعة معلومات أخرى. لتجنب ذلك، قم بمركزية جميع أعمال التطوير الخاصة بك - سواء البشرية أو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - في مكان واحد. قم بربط طلبات السحب والالتزامات تلقائيًا بمهام ClickUp الخاصة بك باستخدام تكامل GitHub. عندما يفتح Devin طلب سحب، يتم تحديث المهمة المقابلة على الفور، مما يزيل التباعد بين الكود وخطة المشروع.

يتكامل ClickUp مع GitHub

📮ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم وجود تكامل سلس، وفجوات في المعرفة، أو مخاوف أمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

مهمتك الأولى مع Devin AI

الانغماس في مشروع ضخم هو وصفة للإحباط. يجب أن تكون مهمتك الأولى مع Devin صغيرة ومحددة جيدًا ومنخفضة المخاطر. سيساعدك ذلك أنت وفريقك على فهم سير العمل وقدراته وقيوده دون إعاقة سير عملك.

تشمل المهام الأولى الجيدة تحديث تبعية واحدة، أو إضافة ميزة بسيطة للغاية، أو إصلاح خطأ موثق جيدًا. الهدف هو التعلم، وليس حل أكبر تحدياتك الهندسية على الفور.

اكتب موجه فعال

ترتبط جودة عمل Devin ارتباطًا مباشرًا بجودة تعليماتك. تؤدي التعليمات الغامضة إلى إضاعة الوقت ونتائج غير متوقعة. توفر التعليمات الجيدة لـ Devin كل ما يحتاجه للنجاح دون أي غموض.

تتكون المطالبة الفعالة من أربعة أجزاء رئيسية:

السياق: اشرح بإيجاز وظيفة قاعدة الكود وأي معلومات أساسية ذات صلة.

المهمة: وصف الإجراء المحدد الذي تريد أن يتخذه Devin بعبارات واضحة وبسيطة.

القيود: قم بإدراج أي متطلبات أو معايير أو قيود يجب اتباعها

معايير النجاح: حدد بالضبط ما يعنيه "الانتهاء" حتى تتمكن من التحقق من النتيجة.

على سبيل المثال، بدلاً من موجه غامض مثل "إصلاح خطأ تسجيل الدخول"، سيكون الموجه الأفضل هو: "إصلاح خطأ تسجيل الدخول حيث يرى المستخدمون شاشة فارغة بعد إدخال بيانات الاعتماد الصحيحة. المشكلة موجودة في ملف auth. js. أضف معالجة الأخطاء وعرض رسالة سهلة الاستخدام إذا فشل استدعاء API."

💡 نصيحة احترافية: سهّل على أي شخص تخصيص المهام لـ Devin بشكل صحيح عن طريق إنشاء قوالب موجهة وتخزينها في ClickUp Docs وربطها مباشرة بالمهام.

راجع خطة Devin وأسبابها

قبل أن يبدأ Devin في البرمجة، يعرض عليك خطته. هذه نقطة فحص مهمة للإشراف البشري. إنها فرصتك لاكتشاف أي سوء فهم قبل أن يتحول إلى كود سيئ.

عند مراجعة الخطة، ابحث عن الخطوات المنطقية، وتحديد الملفات الصحيح، والنهج الذي يتوافق مع معايير فريقك. إذا بدا هناك شيء غير صحيح، يمكنك تقديم ملاحظاتك وطلب من Devin تعديل خطته. يشرح تتبع المنطق لماذا يتخذ قرارات معينة، مما يمنحك رؤية قيمة حول عمليته.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على سجل تدقيق واضح لجميع الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال توثيق مراجعات الخطة في تعليقات مهام ClickUp. يؤدي ذلك إلى إنشاء سجل تاريخي لجميع التعليقات والموافقات، وهو أمر لا يقدر بثمن لمراقبة الجودة وتصحيح الأخطاء لاحقًا. تأكد من رؤية تعليقاتك عن طريق تخصيص التعليقات للمستخدمين مباشرة في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المخصصة في قائمة المراجعة.

اعتماد طلب السحب

بمجرد أن ينتهي Devin من العمل، سيفتح طلب سحب على GitHub يحتوي على تغييرات الكود وأي اختبارات جديدة كتبها والوثائق. في هذه المرحلة، تتولى عملية مراجعة الكود القياسية الخاصة بك زمام الأمور. يجب فحص الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بنفس الدقة التي يتم بها فحص الكود المكتوب بواسطة البشر.

أثناء المراجعة، تحقق مما يلي:

جودة الكود: هل يتبع الكود أدلة أسلوب فريقك وأفضل الممارسات؟

تغطية الاختبار: هل أضاف Devin اختبارات أو قام بتحديثها للتحقق من صحة التغييرات التي أجراها؟

التوثيق: هل وصف طلب السحب واضح، وهل توجد تعليقات عند الحاجة؟

بمجرد أن تصبح راضيًا، يمكنك الموافقة على PR ودمجه. وهنا تكمن فائدة وجود نظام متكامل.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على تزامن لوحة مشروعك بشكل مثالي دون بذل أي جهد يدوي من خلال تحديث حالة المهام تلقائيًا إلى "تم" عند دمج طلب سحب باستخدام تكامل ClickUp GitHub.

أفضل الممارسات لاستخدام Devin AI في سير عمل شركتك الناشئة

إن مجرد منح فريقك حق الوصول إلى أداة ذكاء اصطناعي قوية دون دليل إرشادي قد يؤدي إلى الفوضى. قد ينتهي بك الأمر بدمج كود به أخطاء في الإنتاج، أو إضاعة المطورين للوقت في تصحيح أخطاء الذكاء الاصطناعي. لتجنب ذلك، تحتاج إلى وضع أفضل الممارسات الواضحة لكيفية عمل فريقك مع Devin. ✨

ابدأ بخطوات صغيرة: ابدأ بمهام منخفضة المخاطر وغير حاسمة لمساعدة فريقك على تعلم نقاط قوة Devin وكيفية كتابة مطالبات فعالة.

حدد معايير قبول واضحة : يحقق Devin أفضل أداء عندما تكون هناك متطلبات محددة وقابلة للقياس لما يعنيه "الإنجاز". يحقق Devin أفضل أداء عندما تكون هناك متطلبات محددة وقابلة للقياس لما يعنيه "الإنجاز".

الحفاظ على الإشراف البشري: احرص دائمًا على أن يقوم مطور بشري بمراجعة كل طلب سحب والموافقة عليه قبل دمجه.

استخدم حماية الفروع: قم بتكوين مستودعات GitHub الخاصة بك بحيث تتطلب الموافقة على الفروع المحمية، مما يمنع Devin من دمج الكود مباشرةً.

تتبع عمل الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل: قم بالتمييز بين المهام المخصصة لـ Devin وتلك المخصصة للمطورين البشريين من أجل تحسين إعداد التقارير وتتبع السرعة.

توثيق المعرفة الجماعية: حافظ على تحديث حافظ على تحديث وثائقك الفنية حتى يتمكن Devin من تعلم أنماط ومعايير قاعدة الكود الخاصة بك.

ضع حواجز أمان: حدد بوضوح أجزاء قاعدة الكود التي يُسمح لـ Devin بتعديلها والأجزاء المحظورة.

قم بتصفية التقارير وإنشائها بسهولة، وتأكد من موافقة المطورين الكبار على كل PR تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، واحتفظ بجميع الوثائق الفنية وقوالب المطالبات في مكان واحد من خلال تشغيل سير العمل في ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: تصور تقدم فريقك وقارن بين سرعة التطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي وسرعة التطوير البشري لتحديد العقبات وفرص التحسين باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

لوحات معلومات ClickUp مع تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

📚 اقرأ أيضًا: كيف يستخدم ClickUp لوحات المعلومات المخصصة للرؤية في الوقت الفعلي

قيود استخدام Devin AI

على الرغم من أن Devin أداة قوية، إلا أنها ليست حلاً سحرياً. فهم حدودها هو المفتاح لوضع توقعات واقعية وتجنب الإحباط. إن عرض هذه الحدود بصراحة يساعد فريقك على استخدام الأداة بفعالية.

قرارات معمارية معقدة: Devin رائع في اتباع الأنماط الحالية، ولكنه لا يستطيع اتخاذ قرارات تصميمية عالية المستوى أو تصميم نظام جديد من الصفر.

متطلبات غامضة: ستؤدي المطالبات الغامضة أو غير الكاملة إلى نتائج غير متوقعة وغالبًا ما تكون غير صحيحة.

حل المشكلات الجديدة: يعمل Devin بشكل أفضل مع المهام المشابهة للمشكلات التي واجهها من قبل. ويواجه صعوبة في التعامل مع التحديات الجديدة التي تتطلب تفكيرًا إبداعيًا وخارجًا عن المألوف.

الكود الحساس للأمن: لا يجب أن تفوض المهام المتعلقة بالمصادقة أو التشفير أو التعامل مع البيانات الحساسة إلى الذكاء الاصطناعي.

تصحيح الأخطاء عبر الأنظمة: غالبًا ما يكون تشخيص المشكلات التي تمتد عبر عدة خدمات صغيرة أو مكونات البنية التحتية أمرًا معقدًا للغاية بحيث لا يستطيع Devin التعامل معه بمفرده.

حدود نافذة السياق: بالنسبة لقواعد الكود الكبيرة والمعقدة للغاية، قد لا يتمكن Devin من الاحتفاظ بجميع السياقات اللازمة لأداء المهمة بشكل صحيح.

هذه القيود تجعل وجود عملية إدارة مشاريع قوية أكثر أهمية. أنت بحاجة إلى نظام يضمن تعريفات واضحة للمهام، ويوفر قوالب منظمة، ويفرض الرقابة البشرية في كل نقطة تفتيش رئيسية.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Hugging Face لنشر الذكاء الاصطناعي

بديل لـ Devin AI لتطوير الشركات الناشئة

على الرغم من أن Devin ممتاز في إنشاء الكود، إلا أنه مجرد جزء واحد من اللغز. تحتاج الشركات الناشئة إلى نظام شامل لإدارة وتتبع وتنسيق جميع أعمال التطوير، سواء تم تنفيذها بواسطة الإنسان أو الذكاء الاصطناعي.

إن التوفيق بين Devin و GitHub و Slack وأداة إدارة مشاريع منفصلة يؤدي إلى انتشار الأدوات وانتشار الذكاء الاصطناعي بشكل غير منظم — أي الانتشار غير المخطط له لأدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها البعض دون رقابة أو استراتيجية، مما يؤدي إلى إهدار المال وتكرار الجهود — مما يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق.

قم بتركيز إدارة المشاريع والوثائق والاتصالات في مكان واحد باستخدام ClickUp للتخلص من هذه المشكلة.

احتفظ بالملاحظات والمهام والمحادثات المتعلقة بالكود في متناول يدك باستخدام ClickUp’s AI Enterprise Search

تجمع مساحة العمل الذكية المتقاربة من ClickUp — وهي منصة واحدة آمنة تعمل فيها المشاريع والوثائق والمحادثات والذكاء الاصطناعي السياقي معًا بسلاسة — كل شيء معًا، حيث يوفر ClickUp Brain الذكاء في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

إنشاء المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء أوصاف مفصلة للمهام والمهام الفرعية ومعايير القبول من خلال موجه بسيط باستخدام ClickUp Brain.

إدارة المعرفة: اعرض السياق الذي تحتاجه على الفور من خلال البحث في جميع مستندات ClickUp ومهامك وتعليقاتك باستخدام ClickUp Brain.

المساعدة في الأتمتة: وفر الوقت عن طريق إعداد قواعد معقدة لتوجيه وتحديث الحالة باستخدام اللغة الطبيعية في ClickUp.

تمكّن حتى أعضاء الفريق غير التقنيين من تنفيذ مهام التطوير بفهم عميق للمشروع — يجلب Codegen Agent من ClickUp قدرات الترميز بالذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مركز إدارة المشاريع الخاص بك.

دعم العملاء: حوّل تذاكر الدعم إلى إصلاحات حقيقية من خلال السماح للوكلاء بإنشاء تغييرات في الكود بناءً على المشكلات المبلغ عنها.

مديرو المنتجات: حوّل وثائق متطلبات المنتج (PRDs) إلى نماذج أولية عاملة دون انتظار دورات الهندسة.

الهندسة وضمان الجودة: أتمتة إنشاء مجموعات الاختبارات مباشرة من المتطلبات، مما يساعد فريقك على التسليم بشكل أسرع وبثقة أكبر.

تعرف على المزيد حول أتمتة سير عمل التطوير باستخدام ClickUp:

بدائل Devin AI لفرق الشركات الناشئة

Devin هو وكيل مستقل قوي، ولكنه ليس أداة الترميز الوحيدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السوق. يعتمد الاختيار المناسب لشركتك الناشئة على ما إذا كنت بحاجة إلى أداة لمساعدة المطورين لديك أو أداة لتفويض المهام إليها.

فيما يلي مقارنة سريعة بين بعض الأدوات الشائعة للبرمجة.

أداة الأفضل لـ القدرة الرئيسية الاعتبارات GitHub Copilot إكمال الكود داخل المحرر اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء الكتابة يتطلب وجود شخص لتوجيه جميع عمليات التطوير المؤشر تحرير الكود باستخدام الذكاء الاصطناعي أولاً إنشاء الكود القائم على الدردشة في IDE لا يزال يتطلب إشرافًا مستمرًا من المطورين وكيل Replit نماذج أولية سريعة بيئة تطوير قائمة على المتصفح محدود للتطبيقات الإنتاجية المعقدة Claude/ChatGPT شرح الكود ومقتطفات منه المساعدة في الكود التخاطبي لا يوجد تكامل مباشر مع قاعدة الكود الخاصة بك Devin AI إنجاز المهام بشكل مستقل تطوير شامل مع إخراج PR يتطلب تعريفات واضحة ومحددة للمهام

معظم البدائل هي مساعدات برمجية، مصممة لتعزيز سير عمل المطور بدلاً من العمل بشكل مستقل. يتميز Devin بقدرته على التعامل مع المهام بالكامل بشكل مستقل. بغض النظر عن الأداة التي تختارها، ستظل بحاجة إلى منصة قوية لإدارة المشاريع لتتبع وتنسيق جميع الأعمال.

💡يعمل ClickUp Brain كشريكك في البرمجة داخل ClickUp.

إدارة سير عمل تطوير شركتك الناشئة باستخدام ClickUp

يوفر Devin AI طريقة فعالة للشركات الناشئة لمضاعفة إنتاجها الهندسي، ولكنه يكون أكثر فعالية عند استخدامه في مهام البرمجة المحددة جيدًا والقابلة للتكرار مع معايير قبول واضحة. الإشراف البشري ليس مجرد اقتراح؛ إنه أمر ضروري. يتطلب الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي نفس مستوى الدقة في المراجعة مثل الكود المكتوب بواسطة البشر. من خلال البدء بمهام صغيرة ومنخفضة المخاطر، يمكن لفريقك بناء القوة اللازمة لتنفيذ سير العمل الفعال للمراجعة والتوجيه. 🤩

تتطلب إدارة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الرؤية والتنسيق والعمليات الواضحة. قم ببناء أساس إدارة المشاريع لشركتك الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp. ابدأ مجانًا مع ClickUp واجمع كل أعمال التطوير الخاصة بك — البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي — في مساحة عمل موحدة واحدة.

الأسئلة المتداولة

يمكن لـ Devin إنشاء نماذج MVP وظيفية لتطبيقات الويب والأدوات الداخلية وتكاملات API عند تزويده بمواصفات واضحة. ومع ذلك، لا تزال المنتجات المعقدة ذات البنى المبتكرة تستفيد من مشاركة المطورين البشريين في التخطيط والإشراف.

يتطلب Devin سياقًا تقنيًا ليؤدي وظائفه بشكل جيد، حيث ستحتاج إلى تقديم توجيهات واضحة وفهم طلبات السحب. يمكن للمؤسسين غير التقنيين استخدام Devin بفعالية من خلال الشراكة مع مستشار تقني للتعامل مع مراجعة الكود والإشراف عليه.

يعرض Devin أسبابه ويتوقف للحصول على الموافقة عند نقاط التحقق الرئيسية، ويجب مراجعة جميع طلبات السحب قبل الدمج. يجب أن تخطط لقيام مطور متمرس بمراجعة مخرجات Devin لكل مهمة مخصصة.

يستخدم Devin نموذج تسعير قائم على الجلسات حيث تستهلك المهام وقت الحوسبة، مع توفر مستويات مختلفة من الخطط. يجب عليك الاتصال بـ Cognition AI مباشرة للحصول على تفاصيل الأسعار الحالية التي تناسب الاستخدام المتوقع لشركتك الناشئة.

يعزز Devin قدرات المطورين من خلال التعامل مع المهام المتكررة، ولكنه لا يحل محل المطورين البشريين الذين يتخذون قرارات هندسية ويتعاملون مع حل المشكلات المعقدة. فكر في Devin كعامل مضاعف للقوة لفريقك الحالي.

تجنب تفويض الكود الحساس للأمن، والقرارات المعمارية المعقدة، والمشاكل الجديدة التي تتطلب حلولاً إبداعية. يتفوق Devin في المهام المحددة جيدًا والقابلة للتكرار مع أنماط موثقة ومعايير قبول واضحة.