من المحتمل أنك واجهت صعوبات في قائمة انتظار طلبات البيانات.

عندما تضطر إلى الانتظار لعدة أيام حتى يقوم محلل بتحويل سؤال متعلق بالأعمال إلى لغة SQL، غالبًا ما تفوتك فرصة الاستفادة من تلك البيانات. يساعد Snowflake Cortex في تقليل التبادل المستمر بين فرق الأعمال وفرق البيانات من خلال إضافة الاستعلام والاسترجاع المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل Snowflake. يمكن للفرق طرح الأسئلة باللغة الطبيعية عبر البيانات الخاضعة للرقابة والانتقال من السؤال إلى الإجابة بشكل أسرع بكثير.

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام Snowflake Cortex لتحليلات المؤسسات باستخدام إمكانيات مثل Cortex Analyst و Cortex Search، حتى يتمكن المزيد من الفرق من الحصول على إجابات خاضعة للرقابة دون الانتظار في قائمة انتظار طلبات البيانات. ستتعلم أيضًا كيفية ربط هذه الرؤى بمساحة عمل AI متكاملة مثل ClickUp لضمان أن كل إجابة تحصل عليها من Snowflake تؤدي إلى خطة موثقة ومهمة مخصصة. 🤗

ما هو Snowflake Cortex؟

Snowflake Cortex هي مجموعة قدرات الذكاء الاصطناعي المُدارة من Snowflake للبيانات المنظمة وغير المنظمة. وهي تشمل أدوات مثل Cortex Analyst لتحليلات اللغة الطبيعية، وCortex Search لاسترجاع النصوص المفهرسة، وCortex Agents لتنسيق سير العمل متعدد الخطوات داخل Snowflake.

يستند Cortex إلى ثلاثة ركائز أساسية:

Cortex Analyst: أداة ذكاء الأعمال التخاطبية التي تترجم الأسئلة المكتوبة باللغة الإنجليزية البسيطة إلى لغة SQL دقيقة

Cortex Search: محرك للمحتوى غير المنظم للبحث في المستندات وتذاكر الدعم وملفات PDF

وكلاء Cortex: أدوات أتمتة سير العمل التي تنسق المهام متعددة الخطوات باستخدام أدوات Cortex الأخرى

تكمن القيمة الحقيقية هنا في إتاحة البيانات للجميع. يمكن لمستخدمي الأعمال في شركتك أخيرًا طرح الأسئلة بعباراتهم الخاصة والحصول على إجابات موثوقة، تخضع لنموذج أمان Snowflake، مع سلوك وصول يعتمد على الكائن الأساسي وتكوين الخدمة. لا حاجة إلى شهادة في SQL. ✨

📮 ClickUp Insight: يستخدم 88% من المشاركين في استطلاعنا الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، ومع ذلك يتجنب أكثر من 50% استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم وجود تكامل سلس، وفجوات معرفية، أو مخاوف أمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

القدرات الرئيسية لـ Snowflake Cortex للتحليلات

Cortex ليس أداة واحدة، بل هو مجموعة أدوات. واستخدامه بفعالية يعني معرفة الأداة المناسبة لكل مهمة، مع إدراك أن استخدام الأداة الخاطئة يؤدي إلى نتائج غير فعالة.

فيما يلي المكونات الأساسية التي تتيح لك اختيار الإمكانات المناسبة لاحتياجاتك التحليلية المحددة بثقة.

1. Cortex Analyst للاستعلامات باللغة الطبيعية

يرغب فريق المبيعات لديك في معرفة المنتج الأفضل أداءً في الربع الأخير، لكنهم لا يجيدون لغة SQL. في هذه الحالة، يعمل Cortex Analyst كمترجم. فهو يحول الأسئلة المكتوبة بلغة بسيطة إلى لغة SQL تم التحقق منها بالرجوع إلى نموذج دلالي تحدده أنت.

النموذج الدلالي هو طبقة مدركة لاحتياجات الأعمال تصف الجداول والمقاييس والعلاقات والمصطلحات الخاصة بك، بحيث يمكن للمحللين تفسير الأسئلة باستخدام منطق شركتك بدلاً من التخمين بناءً على المخطط الأولي وحده.

إنه ملف يوضح للذكاء الاصطناعي المعنى الفعلي لبياناتك — حيث يحدد المصطلحات التجارية، ويوضح العلاقات بين الجداول، ويوفر المرادفات. سير العمل بسيط: يطرح المستخدم سؤالاً، ويستخدم المحلل النموذج الدلالي لفهم المقصد، ويقوم بإنشاء SQL الصحيح، ويعرض الإجابة، أحياناً مع رسم بياني. 🤩

يعمل هذا النموذج كطبقة تحكم للتفسير من خلال تثبيت Analyst في تعريفات الأعمال المعتمدة والعلاقات واستعلامات الأمثلة. وهو يحسن الاتساق، لكنه لا يزال بحاجة إلى الاختبار والتكرار. يمكنك تضمين استعلامات تم التحقق منها ومنطق الأعمال لضمان دقة وموثوقية المقاييس التي يعرضها. كما يتيح لك تضمين Analyst في واجهات أمامية مخصصة، مثل تطبيقات Streamlit، أو الوصول إليه عبر واجهة برمجة تطبيقات REST.

2. Cortex Search للبيانات غير المنظمة

لا توجد كل المعرفة المتوفرة في شركتك في صفوف وأعمدة منظمة. ماذا عن آلاف تذاكر الدعم والعقود القانونية ووثائق ملاحظات العملاء حول المنتجات؟ في هذه الحالة، يأتي Cortex Search كخدمة استرجاع مختلطة تجمع بين قوة التضمينات المتجهة والبحث التقليدي باستخدام الكلمات المفتاحية.

يتيح Cortex Search للفرق الاستعلام عن النصوص المفهرسة المخزنة في Snowflake، بما في ذلك حقول النص الحر والمحتوى المستخرج إلى جداول قابلة للبحث. يمكنك إنشاء خدمة Cortex Search على مصدر نصي محدد، وتقوم Snowflake بإدارة طبقة الفهرسة والاسترجاع. بعد ذلك، يمكنك الاستعلام عن مستنداتك باستخدام SQL بسيط أو استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).

وهذا يخلق قيمة كبيرة لفرق العمل في المؤسسة. يمكن لقسم الشؤون القانونية لديك تحديد بنود معينة في العقود في غضون ثوانٍ، ويمكن لفرق المنتجات تحليل الموضوعات الرئيسية عبر آلاف التعليقات المقدمة من العملاء.

3. وكلاء Cortex لتدفقات العمل الآلية

في بعض الأحيان، لا يكفي سؤال واحد. فأنت بحاجة إلى تنفيذ سلسلة من الخطوات للحصول على إجابة كاملة. تعمل وكالات Cortex كمنسقين لأتمتة سير العمل. ويمكنها ربط أدوات متعددة — بما في ذلك Analyst وSearch وحتى الوظائف المخصصة — لإكمال مهمة معقدة.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء وكيل يتلقى سؤالاً عاماً مثل: "كيف هو أداء ميزتنا الجديدة؟"

يمكن للوكيل أن يقرر أولاً استخدام Cortex Analyst للاستعلام عن مقاييس الأداء من بياناتك المنظمة، ثم استخدام Cortex Search للعثور على تعليقات العملاء ذات الصلة في تذاكر الدعم. وأخيراً، يمكنه دمج كلا النتيجتين في ملخص واحد موحد.

💡نصيحة للمحترفين: يمكن للوكلاء حتى الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات (API) الخارجية عبر تكاملات الوصول الخارجي في Snowflake، مما يتيح لهم اتخاذ إجراءات خارج Snowflake، مثل إرسال تنبيه عبر Slack أو تحديث سجل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

حالات استخدام Snowflake Cortex في المؤسسات

فيما يلي سيناريوهات محددة توفر فيها Cortex قيمة كبيرة لفرق المؤسسات.

عمليات المبيعات الانتظار لعدة أيام للحصول على تقارير الأداء الإقليمية أو مقارنات الإيرادات استخدم الاستعلام "الإيرادات في الغرب مقابل الشرق في الربع الأخير" للحصول على إجابات فورية ومرئية دون الحاجة إلى تذكرة بيانات خدمة العملاء البحث يدويًا في آلاف التذاكر للعثور على الأخطاء المتكررة اكتشف المشكلات الشائعة مثل "أخطاء تسجيل الدخول" عبر سجل الدعم بأكمله للكشف عن الحوادث قبل تفاقمها المالية المعوقات التي تحدث أثناء إقفال نهاية الشهر عند حساب الفروق استخدم اللغة الطبيعية لمقارنة الأرقام الفعلية بالتوقعات الخاصة بأقسام معينة في ثوانٍ معدودة التسويق الاعتماد على المحللين لاستخراج بيانات الإحالة لكل حملة استكشف العوامل المحفزة للتسجيل في عروض ترويجية محددة من خلال طرح أسئلة مباشرة حول بيانات الإحالة الشؤون القانونية والمخاطر قضاء أيام في المراجعات اليدوية للعثور على بنود محددة في العقود قم بنشر Cortex Search لإظهار جميع المستندات التي تحتوي على عبارات محددة تتعلق بالمسؤولية القانونية دفعة واحدة

تشترك جميع حالات الاستخدام هذه في شيء واحد: فهي تمكّن الفرق من الحصول على إجاباتها الخاصة مع الحفاظ على إدارة البيانات بشكل آمن داخل Snowflake. كما أنها تزيل الاعتماد المستمر على مجموعة صغيرة من خبراء SQL.

كيفية إعداد Snowflake Cortex لتحليلات المؤسسات

⚠️ تفترض هذه الخطوات أن لديك حساب Snowflake Enterprise Edition (أو إصدار أعلى) مع تمكين ميزات Cortex في منطقة مدعومة. ستحتاج أيضًا إلى مستودع بيانات بحجم مناسب، وجداول تحتوي على البيانات التي تريد الاستعلام عنها، ودور يتمتع بامتيازات CREATE على المخطط المستهدف.

الخطوة 1: قم بتكوين بيئة Snowflake الخاصة بك

تأكد من أن إعداداتك جاهزة. ابدأ بالتحقق من أن منطقة حسابك تدعم Cortex من خلال مراجعة أحدث وثائق Snowflake. بعد ذلك، قم بإنشاء أو تعيين مستودع بيانات ليستخدمه Cortex — عادةً ما يكون الحجم المتوسط نقطة انطلاق جيدة للاختبار.

بعد ذلك، ستحتاج إلى منح الامتيازات اللازمة للدور الذي سيقوم بإنشاء نماذجك الدلالية أو خدمات البحث. بالإضافة إلى الوصول على مستوى المخطط، قد يتطلب Cortex Search أيضًا امتيازات تضمين Cortex مثل SNOWFLAKE. CORTEX_USER أو SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER، اعتمادًا على إعداداتك.

📌 ملاحظة مهمة: احرص دائمًا على إجراء الاختبار أولاً في مخطط غير إنتاجي لتجنب أي اضطرابات غير مقصودة في سير العمل الفعلي.

الخطوة 2: أنشئ نموذجك الدلالي

النموذج الدلالي هو قلب Cortex Analyst. إنه ملف YAML يعمل كمترجم، يعلم الذكاء الاصطناعي لغة عملك الفريدة. على سبيل المثال، بدونه، لن يعرف الذكاء الاصطناعي أن "ARR" تعني "الإيرادات السنوية المتكررة". أو أن عمود user_id في أحد الجداول يرتبط بـ customer_id في جدول آخر.

تحدد هذه الطبقة الدلالية الجداول والأعمدة والعلاقات والمرادفات الخاصة بالأعمال ومنطق الأمثلة، بحيث يمكن لـ Analyst إنشاء SQL باستخدام تعريفات الأعمال المعتمدة بدلاً من التخمينات الأولية للمخطط. فيما يلي الأقسام الرئيسية التي ستحتاج إلى تحديدها:

الجداول: قم بإدراج الجداول الخاصة بك وأضف وصفًا واضحًا لما يحتويه كل منها

الأبعاد: قم بتضمين الحقول التصنيفية، مثل المنطقة أو فئة المنتج أو شريحة العملاء

المقاييس: اذكر الحقول الرقمية، مثل الإيرادات أو الكمية أو التكلفة

الأبعاد الزمنية: حدد حقول التاريخ ودقتها (اليوم، الأسبوع، الشهر)

الاستعلامات التي تم التحقق منها: قدم أمثلة على أزواج من الأسئلة ولسان SQL لتكون بمثابة نماذج توجه الذكاء الاصطناعي نحو التفسيرات الدقيقة

📌 توصيتنا: ابدأ بخطوات صغيرة. ركز على مجال بيانات واحد مفهوم جيدًا، مثل جدول حقائق واحد وبعض الأبعاد الرئيسية، قبل أن تحاول نمذجة مستودع البيانات بالكامل. يوفر Snowflake أيضًا أداة لتوليد النماذج الدلالية يمكنها مساعدتك في إنشاء ملف YAML أولي من الجداول الموجودة لديك.

الخطوة 3: قم بإنشاء أول استعلام Cortex Analyst الخاص بك

بعد إنشاء نموذجك الدلالي، حان الوقت لطرح سؤالك الأول. لديك مساران رئيسيان للقيام بذلك. يمكنك استخدام لوحة الدردشة الخاصة بالمحلل مباشرةً في واجهة مستخدم Snowsight لإجراء استعلامات سريعة وتفاعلية، أو استدعاء واجهة برمجة التطبيقات REST برمجياً لتضمين الوظيفة في تطبيقاتك الخاصة.

الطلب بسيط: ما عليك سوى تمرير موقع ملف نموذجك الدلالي وسؤال المستخدم باللغة الطبيعية. يمكن أن تتضمن الاستجابة لغة SQL التي تم إنشاؤها للتحقق، ومجموعة النتائج، وسياق المحادثة الذي يدعم الأسئلة التكميلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات المحلل أو سير عمل واجهة المستخدم.

📌 انتبه: إذا وجدت أن المحلل يسيء تفسير مصطلح ما، فقم بتكرار نموذجك الدلالي بإضافة مرادف أو استعلام آخر تم التحقق منه لتوجيهه في الاتجاه الصحيح.

الخطوة 4: نشر واختبار سير عمل التحليلات

الآن عليك التأكد من أنه جاهز للإنتاج. لإنشاء تجربة مستخدم احترافية ومتقنة، نوصي بدمج Cortex Analyst في تطبيق Streamlit في Snowflake. يتيح لك ذلك إنشاء واجهة مخصصة وسهلة الاستخدام لفرق العمل في شركتك.

قبل طرحه، عليك اختباره بدقة. قم بإنشاء مجموعة تحقق من الأسئلة التجارية الشائعة ذات الإجابات الصحيحة المعروفة. قم بتشغيل هذه الأسئلة عبر Analyst وقم بقياس دقة النتائج.

📌 يرجى ملاحظة: راقب معدل التبني والإنفاق باستخدام طرق عرض قابلية المراقبة والاستخدام الخاصة بـ Cortex، مثل قابلية المراقبة الخاصة بمسؤول المحلل و ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY، بدلاً من الاعتماد فقط على سجل الاستعلامات العام.

أفضل الممارسات في مجال الأمن والحوكمة لـ Cortex

إن إتاحة الوصول إلى البيانات لعدد أكبر من الأشخاص يثير مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي. لكن Cortex صُمم مع وضع أمن المؤسسات في الاعتبار.

يرث Cortex مباشرةً نموذج الأمان القوي الخاص بـ Snowflake. وهذا يعني أن نظام التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) الحالي لديك، وسياسات الأمان على مستوى الصفوف، وقواعد إخفاء البيانات الديناميكية، تنطبق تلقائيًا على جميع استعلامات Cortex. ولا توجد حاجة لتكوين مجموعة منفصلة من الأذونات.

للحصول على أفضل الممارسات، قم بإنشاء أدوار مخصصة لمستخدمي Cortex مع الحد الأدنى من الامتيازات المطلوبة لأداء مهامهم.

يمكن تدقيق أنشطة Cortex من خلال أدوات الحوكمة والتاريخ الحالية في Snowflake، كما يوفر Analyst إمكانية مراقبة مخصصة لرصد الطلبات عبر الأصول الدلالية. يمكنك معرفة بالضبط من قام بالاستعلام عن ماذا ومتى. علاوة على ذلك، نظرًا لأن Cortex يعالج البيانات داخل منطقة Snowflake الخاصة بك، فإن المعلومات لا تغادر أبدًا نطاق الحوكمة الخاص بك. وبالتالي، يتم ضمان تلبية متطلبات إقامة البيانات.

💡نصيحة للمحترفين: توخى الحذر عند كتابة تعريفات نموذجك الدلالي. تجنب تضمين معلومات حساسة في أوصاف الأعمدة أو استعلامات العينات التي قد تتعرض للكشف عن غير قصد للمستخدمين.

فوائد Snowflake Cortex لفرق المؤسسات

يؤدي الاستثمار في الإعداد الأولي إلى تحقيق عوائد قابلة للقياس من خلال تغيير طريقة تفاعل الفرق مع بياناتك. وإليك كيف يغير Cortex الأساس التشغيلي لفرق المؤسسات مثل فريقك:

الوقت اللازم للوصول إلى الرؤى: يسرع عملية اتخاذ القرار من خلال التخلص من أوقات الانتظار التي عادةً ما ترتبط بقدرات المحللين

إنتاجية فريق البيانات: توجيه خبراء SQL لديك نحو النمذجة عالية القيمة مثل توجيه خبراء SQL لديك نحو النمذجة عالية القيمة مثل تحليلات القوى العاملة والحوكمة من خلال أتمتة طلبات الاستعلامات المخصصة

الحالة الأمنية: يحافظ على سيادة البيانات من خلال تشغيل استعلامات LLM مباشرةً داخل بيئة Snowflake الخاضعة للرقابة

التكاليف التشغيلية: يساعد في يساعد في توحيد الأدوات باستخدام بنية غير خادمية ومدارة بالكامل، مما يلغي الحاجة إلى قواعد بيانات متجهة خارجية

قابلية التوسع في الخدمة الذاتية: توحيد منطق الأعمال من خلال نموذج دلالي مركزي لضمان استخدام كل قسم لتعريفات بيانات متسقة

🔎 هل تعلم؟ 78% من الموظفين يجلبون الآن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إلى العمل (BYOAI). وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة، يرتفع هذا الرقم إلى 80%. ببساطة، إذا لم يتمكن فريقك من الحصول بسهولة على رؤى من بياناتك الداخلية، فسوف يلجأ إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الخارجية غير الخاضعة للتدقيق. وهذا يخلق فجوة أمنية هائلة. من خلال تطبيق Cortex، تمنح فريقك السرعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يبحثون عنها مع الحفاظ على بيانات شركتك الحساسة في أمان تام داخل بيئة Snowflake الخاضعة للرقابة.

قيود استخدام Snowflake Cortex لفرق المؤسسات

إن إدراكك لقيود الأداة يساعدك على التخطيط لعملية النشر بفعالية. ومعظم هذه القيود ليست عقبات، ولكنها تتطلب استراتيجية مدروسة:

توافر المناطق: تحقق من دعم الميزات عبر مناطق السحابة الخاصة بك (AWS أو Azure أو GCP) قبل الالتزام بإصدار إنتاجي

ديون النموذج الدلالي: حافظ على الطبقة الدلالية القائمة على YAML مع تطور المخططات الأساسية لمنع تدهور دقة الاستعلامات

تعقيد الاستعلامات: قم بتحسين نماذج البيانات عالية التوحيد لتصبح تصميمات أكثر بساطة ذات مخطط نجمي لمساعدة نموذج اللغة الكبير (LLM) على التعامل مع عمليات الربط المعقدة بشكل أكثر موثوقية

مسارات البيانات غير المنظمة: قم بإعداد سير عمل للمعالجة المسبقة لاستخراج النصوص وتحميلها من ملفات PDF أو الصور إلى جداول Snowflake لفهرستها بواسطة Cortex Search

استهلاك الائتمان: راقب الفوترة القائمة على الرموز من خلال أدوات مراقبة الموارد المخصصة لمنع الارتفاعات غير المتوقعة في تكاليف المستودع

يمكنك التغلب على معظم هذه التحديات من خلال تحديد مسؤولية واضحة عن نموذجك الدلالي، بدءًا من مجالات البيانات المصممة جيدًا، ومراقبة الاستخدام والتكاليف بشكل فعال.

كيف يعزز ClickUp سير العمل والتحليلات المؤسسية

على الرغم من أن Snowflake Cortex هو محرك متميز لاستعلام البيانات واستخراجها من مستودع البيانات الخاص بك، إلا أن تلك البيانات غالبًا ما تظل ثابتة بمجرد وصولها إلى لوحة معلومات BI. يتولى ClickUp الأعمال المحيطة بذلك وأكثر!

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي. فهو يحافظ على ربط مهامك ومشاريعك ووثائقك وعمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، مما يساعد فريقك على تجنب تشتت العمل والانتقال من التخطيط إلى التنفيذ في مسار واحد.

إليك نظرة عن قرب! 👀

قم بتطبيق رؤى Snowflake الخاصة بك من خلال لوحات معلومات ClickUp

يحدد Snowflake Cortex "ماذا"، مثل الارتفاع المفاجئ في مخاطر المشروع أو الانخفاض في كفاءة الموارد، ولكن غالبًا ما تتوقف مجموعة البيانات عند مرحلة الرؤية. تعمل لوحات معلومات ClickUp كطبقة التنفيذ لنتائج Snowflake الخاصة بك.

اعرض البيانات في لوحات معلومات ClickUp

فهي تنقل المقاييس عالية المستوى إلى نفس مساحة العمل التي يعمل فيها فريقك، مما يزيل عبء السياق الناتج عن التبديل بين أداة ذكاء الأعمال وخطة المشروع.

إليك كيفية استخدام لوحات معلومات ClickUp:

توقع مخاطر المشاريع: استخدم استخدم بطاقات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الجداول الزمنية وموازنة أحمال العمل تلقائيًا، مما يضمن التزام الإصلاحات الاستراتيجية التي حددها Cortex بالجدول الزمني المحدد

مراقبة التأثير على الإيرادات: قم بدمج قم بدمج بطاقات الحساب لتتبع الساعات القابلة للفوترة وأداء مسار المبيعات مقارنةً بالأرقام الفعلية على مستوى القسم التي تستخرجها من Snowflake

تصور تنفيذ الحملات: أنشئ أدوات مخصصة لترى كيف ينفذ فريق التسويق الخاص بك على القنوات المحددة عالية الأداء التي أبرزها Cortex

توحيد بوابات العملاء: اجمع تعليقات الأطراف المعنية الخارجية ومعلومات حالة المشاريع الداخلية في عرض واحد للحفاظ على توافق الشركاء بشأن المعالم الرئيسية المستندة إلى البيانات

سد فجوات المعرفة الداخلية باستخدام ClickUp Brain

إذا كان Snowflake Cortex هو المحرك لمستودع البيانات الخاص بك، فإن ClickUp Brain هو المحرك لمعرفتك التشغيلية. يعمل كشبكة عصبية عبر مشاريعك ووثائقك وموظفيك، مما يضمن ألا تضيع الرؤى التي تجدها في Snowflake في بحر من المهام.

من خلال ربط بيانات مساحة العمل الخاصة بك، يوفر Brain نفس قوة الاستعلام باللغة الطبيعية لعملك التي يوفرها Cortex لجداول SQL الخاصة بك.

إليك كيفية القيام بذلك:

احصل على إجابات فورية: استخدم استخدم Enterprise Search للبحث عن مالكي المشاريع أو إصدارات ملفات معينة أو تعليقات أصحاب المصلحة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك دون الحاجة إلى البحث يدويًا

أتمتة تتبع التقدم: استخدم استخدم AI Stand-ups لتجميع التحديثات اليومية والعوائق في ملخص واضح، مما يلغي الحاجة إلى اجتماعات الحالة اليدوية

تلخيص سياق الاجتماع: حوّل النصوص والمقاطع الصوتية من حوّل النصوص والمقاطع الصوتية من AI SyncUps إلى ملخصات قابلة للبحث وقوائم مهام آلية للحفاظ على توافق الفريق بشأن الخطوات التالية

بمجرد أن يكشف Snowflake Cortex عن رؤية ما، يمكنك تفويض مهام المتابعة إلى "وكلاء ClickUp الفائقين". يعمل هؤلاء الزملاء الآليون بمهارات تضاهي قدرات البشر، مثل مراسلة أصحاب المصلحة، وتوزيع المهام، وصياغة الوثائق، لضمان تنفيذ النتائج المستندة إلى البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى إشراف يدوي. يمكن أن يساعدك ذلك في ما يلي: أتمتة التفويض الروتيني: قم بتعيين وكيل لمراقبة مهام محددة متزامنة مع Snowflake وتوجيهها تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المناسبين بناءً على حجم العمل الحالي لديهم

الحفاظ على الوعي بالمحيط: استخدم الوكلاء لمراقبة سياق المشروع بهدوء في الخلفية، مما يوفر إجابات فورية ومراعية للسياق على الأسئلة المتعلقة بمبادرات البيانات الجارية لديك

توسيع نطاق الذاكرة المؤسسية: استفد من الذاكرة اللامحدودة لـ Super Agents لتسجيل وتحديث قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك مع اتخاذ القرارات، مما يضمن ألا يكرر فريقك أبدًا نفس الأخطاء التحليلية

قم بتشغيل سير العمل الفوري باستخدام ClickUp Automations

عندما يكتشف Snowflake Cortex حالة شاذة أو اتجاهًا مهمًا، فإن التأخير بين الرؤية والتصرف يقلل من فعاليتها. تعمل أتمتة ClickUp على تحويل التنبيهات المستندة إلى البيانات إلى مهام محددة وقابلة للتكرار. يمكنك التخلص من عمليات التسليم اليدوية التي غالبًا ما تتسبب في ضياع الرؤى من خلال ربط بيئة التحليل الخاصة بك مباشرةً بطبقة التنفيذ.

قم بتشغيل عمليات أتمتة ClickUp المخصصة من خلال تكوين المنطق في AI Automation Builder

استخدم أتمتة ClickUp من أجل:

توحيد بروتوكولات الاستجابة: قم بتطبيق القوالب المعدة مسبقًا على المهام الجديدة تلقائيًا لضمان اتباع كل فريق لنفس إجراءات التشغيل القياسية الموحدة لإجراء الإصلاحات المستندة إلى البيانات

توجيه المهام ديناميكيًا: قم بتعيين المهام تلقائيًا إلى منشئي المهام أو المراقبين أو رؤساء الأقسام المحددين بناءً على تغييرات الحالة أو عمليات إرسال النماذج للحفاظ على سير المشاريع

إنشاء تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بتشغيل قم بتشغيل حقول الذكاء الاصطناعي لملء ملخصات المهام أو تحليل المشاعر أو تحديثات المشاريع تلقائيًا بمجرد بلوغ عتبة معينة من البيانات

اربط مجموعة أدواتك التقنية: استخدم عمليات التكامل المعدة مسبقًا أو webhooks لمزامنة الإجراءات مع أدوات خارجية مثل HubSpot أو GitHub، مما يضمن أن تؤدي نتائج Snowflake إلى تحديثات عبر جميع تطبيقات المؤسسة

قم بتوحيد سجلات القرارات ودلائل الإجراءات باستخدام ClickUp Docs

لا تساوي الرؤية المستمدة من Snowflake Cortex شيئًا إلا بقدر قيمة الخطة التي تلهمها. إذا كانت نتائجك التحليلية موجودة في أداة واحدة وتنفيذ مشروعك في أداة أخرى، فإنك تخاطر بمواجهة "متلازمة الصفحة الفارغة"، حيث تكافح الفرق لتحويل البيانات إلى إجراءات.

يعمل ClickUp Docs كنسيج ربط، مما يتيح لك إنشاء مواقع ويكي وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs) تم التحقق من صحتها ومرتبطة بشكل أساسي بسير عملك.

إدارة مهام وقوالب ClickUp مباشرةً من ClickUp Docs

يمكن أن تساعدك وثائق ClickUp في:

ربط النتائج بسير العمل: اربط سجلات البحث والقرارات الخاصة بك مباشرةً بالمهام والأدوات المصغّرة حتى يتوفر لكل مساهم السياق الكامل لـ Snowflake داخل محرره

تحويل النص إلى إجراءات: حوّل الأفكار الواردة في موجزات مشاريعك إلى حوّل الأفكار الواردة في موجزات مشاريعك إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع على الفور باستخدام أوامر الشرطة المائلة، مما يضمن عدم ترك أي جزء من استراتيجية البيانات الخاصة بك دون تخصيص

التعاون في إجراءات التشغيل القياسية الفنية: قم بتحرير أدلة الإجراءات في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع فريقك للانتقال من تفسير البيانات الأولية إلى خطة موثقة دون مشاكل تتعلق بمراقبة الإصدارات

تنظيم المعرفة المؤسسية: أنشئ مركز مستندات قابل للبحث به صفحات متداخلة ولافتات مرمزة بالألوان لتصنيف خرائط طريق تحليلات مؤسستك وقواعد المعرفة الخاصة بها

لسنا وحدنا من يقول إن ClickUp يمكن أن يجعل التعاون أسهل. عملاؤنا يتفقون معنا أيضًا! إليك ما يقوله أحد عملاء ClickUp:

بصفتنا أعضاء في فريق العمليات، نجري باستمرار محادثات حول كيفية تحسين التعاون بين مختلف أقسامنا. وقد وفر لنا ClickUp مركزًا نستطيع من خلاله إدارة كل قسم من أقسامنا ومتابعته وتقديم تقارير عنه.

سد الفجوة بين التحليلات والتنفيذ

يقلل Snowflake Cortex من عوائق الدخول إلى عالم تحليلات المؤسسات. يمكن لمستخدمي الأعمال في شركتك طرح الأسئلة باللغة الطبيعية مع الحفاظ على مستوى الأمان والحوكمة الصارم الذي تتطلبه المؤسسات.

ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على النمذجة الدلالية المدروسة، وتعريفات الأدوار الواضحة، والالتزام بالصيانة المستمرة.

مع تحول التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى المعيار الجديد، ستكون الشركات التي تزدهر هي تلك التي تستثمر اليوم في الخدمة الذاتية الخاضعة للرقابة. وستتفوق هذه الشركات على المنافسين الذين لا يزالون يوجهون كل استفسار تجاري إلى فريق بيانات مثقل بالأعباء بشكل دائم.

وهنا يأتي دور ClickUp: ليس كبديل لـ Snowflake، ولكن كطبقة تنفيذ حيث تتحول الرؤى إلى خطط موثقة ومهام مخصصة ومتابعة. يساعد Snowflake Cortex الفرق في الحصول على إجابات منظمة بشكل أسرع. يساعد ClickUp الفرق في العمل على هذه الإجابات من خلال تحويل الرؤى إلى مهام ووثائق وسير عمل ومساءلة في مساحة عمل واحدة. ابدأ مجانًا مع ClickUp للحفاظ على الترابط بين التحليلات والتنفيذ.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

تم تصميم Cortex Analyst لتحليل البيانات المنظمة باستخدام اللغة الطبيعية، بينما يمكن لـ Cortex Agents تنسيق سير العمل متعدد الخطوات الذي يجمع بين قدرات مثل Analyst وSearch وأدوات أخرى.

نعم، تم تصميم Cortex Analyst خصيصًا للمستخدمين من رجال الأعمال الذين لا يعرفون لغة SQL. يمكنهم طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة، على الرغم من أن دقة الإجابات تعتمد على نموذج دلالي محدد جيدًا.

يستخدم Cortex نموذج فوترة قائم على الاستهلاك مرتبط باستخدام رموز LLM وموارد الحوسبة. من المهم للمؤسسات مراقبة حجم الاستعلامات وتحديد الميزانيات باستخدام أدوات مراقبة الموارد في Snowflake لتجنب التكاليف غير المتوقعة.

يوفر Cortex بيئة مُدارة وخاضعة للرقابة مع أمان مدمج، مما يبسط عملية النشر. توفر الحلول المخصصة مزيدًا من المرونة، ولكنها تتطلب منك صيانة البنية التحتية الخاصة بك لنظام LLM، والهندسة الفورية، وضوابط الأمان، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية.