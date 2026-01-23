كيفية استخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini في سير عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك

يمكن لمعظم المطورين تشغيل واجهة برمجة تطبيقات Gemini في أقل من 10 دقائق.

التحدي الحقيقي يأتي بعد الإعداد.

يوضح لك هذا الدليل كيفية الحصول على مفتاح API وتثبيت SDK وتقديم طلبك الأول.

ستتعلم أيضًا كيفية تنظيم سير عمل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، حتى لا يضيع فريقك الوقت في إعادة ابتكار الحلول أو البحث عن الوثائق.

ما هي واجهة برمجة تطبيقات Gemini؟

واجهة برمجة تطبيقات Gemini هي واجهة Google للوصول إلى مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، مما يسمح للمطورين بدمج إنشاء النصوص وفهم الصور ومساعدة الكود والذكاء الاصطناعي التخاطبي في التطبيقات.

وهي مصممة لفرق المنتجات والمهندسين والشركات التي تسعى إلى إضافة قدرات قوية للذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها دون الحاجة إلى إنشاء نماذج لغوية كبيرة من الصفر.

نماذج اللغة الكبيرة لـ Gemini، مثل Gemini 3 Flash و Gemini 3 Pro، متعددة الوسائط، مما يعني أنها يمكنها التعامل مع أنواع متعددة من المدخلات، بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو. تستخدم واجهة برمجة التطبيقات نفسها بنية REST API ، وهي طريقة قياسية لتواصل أنظمة الكمبيوتر عبر الإنترنت.

لتسهيل الأمر أكثر، توفر Google مجموعات تطوير البرامج (SDK) للغات الشائعة مثل Python و JavaScript و Go. من المفيد فهم الفرق بين واجهة برمجة التطبيقات (API) و Google AI Studio.

الاستخدام الأساسي تطبيقات الإنتاج النماذج الأولية والاختبار طريقة الوصول مكالمات SDK المستندة إلى الكود واجهة مرئية قائمة على الويب الأفضل لـ المطورون الذين ينشئون التطبيقات تجربة المطالبات

💡نصيحة احترافية: احتفظ بجميع سياقات مشروعك في مكان واحد وتجنب البحث عن المعلومات عبر أدوات مختلفة عن طريق إنشاء قاعدة معرفية داخلية لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك ربط مقتطفات الكود ووثائق API مباشرة بمهام فريقك، مما يقلل من انتشار الأدوات ويسرع من اعتماد الذكاء الاصطناعي.

كيفية الحصول على مفتاح واجهة برمجة تطبيقات Gemini

قد يكون فريقك جاهزًا للبدء في البناء، ولكن أولاً، تحتاج إلى مفتاح API.

لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini، تحتاج إلى مفتاح لمصادقة طلباتك، وإدارة هذه المفاتيح هي الخطوة الأولى لإدارة سير العمل بشكل أكثر سلاسة. ستحتاج إلى حساب Google للبدء.

إليك كيفية الحصول على مفتاحك:

انتقل إلى Google AI Studio سجّل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك انقر على الحصول على مفتاح API في الشريط الجانبي الأيسر حدد إنشاء مفتاح API في مشروع جديد أو اختر مشروع Google Cloud موجودًا بالفعل انسخ المفتاح الذي تم إنشاؤه على الفور واحفظه في مكان آمن.

يمنحك مفتاح API الخاص بك حق الوصول إلى حصتك في Gemini والفواتير — تعامل معه كأنه كلمة مرور. 🔑

بالنسبة للفرق الأكبر حجمًا، يمكنك أيضًا إدارة المفاتيح من خلال Google Cloud Console، الذي يوفر عناصر تحكم أكثر تقدمًا.

كيفية تثبيت Gemini SDK

ينضم مطور جديد إلى مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك، لكنه يقضي يومه الأول في صراع مع إعداد البيئة بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية.

إصدار Python الخاص بهم خاطئ، أو ينقصهم أحد المكونات، مما يؤدي إلى المشكلة الكلاسيكية المتمثلة في "إنه يعمل على جهازي".

غالبًا ما يكون هذا هو السبب وراء خسارة المطورين 3 ساعات أسبوعيًا. تؤدي مثل هذه التناقضات إلى إبطاء عملية الإعداد وإدخال أخطاء غير متوقعة تضيع وقتًا ثمينًا من وقت المهندسين.

يعمل SDK، أو مجموعة أدوات تطوير البرامج، على تبسيط تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات هذه من خلال التعامل مع المصادقة وتنسيق الطلبات وتحليل الاستجابات نيابة عنك. لتجنب مشكلات الإعداد، يحتاج فريقك إلى عملية موحدة وموثقة لتثبيت Gemini SDK.

إليك كيفية تثبيته في البيئات الأكثر شيوعًا.

بالنسبة إلى Python:

ملاحظة: ستحتاج إلى Python 3. 9 أو أحدث. يعد استخدام بيئة افتراضية من أفضل الممارسات لتجنب التعارض مع المشاريع الأخرى.

بالنسبة إلى JavaScript/Node. js:

ملاحظة: هذا للاستخدام في بيئة Node. js.

بعد التثبيت، تحتاج إلى إعداد مفتاح API الخاص بك كمتغير بيئة. هذا يحافظ على أمان مفتاحك ويبقيه بعيدًا عن شفرة المصدر.

على Mac/Linux: قم بتصدير GEMINI_API_KEY="مفتاح API الخاص بك هنا"

على نظام Windows: setx GEMINI_API_KEY "مفتاح API الخاص بك هنا"

لديك عدة خيارات لاستخدام SDK:

Python SDK: الخيار الأكثر شيوعًا، مع وثائق شاملة. إنه مثالي لعلوم البيانات وتطبيقات الخلفية.

JavaScript SDK: الخيار الأفضل لإنشاء تطبيقات الويب وخلفيات Node. js

Go SDK: خيار رائع للمطورين الذين ينشئون خدمات صغيرة عالية الأداء في Go

REST API: إذا كنت تستخدم لغة بدون SDK رسمي، فيمكنك دائمًا إجراء طلبات HTTP مباشرة إلى REST API.

💡نصيحة احترافية: قم بتوحيد بيئة التطوير الخاصة بك وتسريع عملية الإدماج عن طريق إنشاء قائمة مرجعية يمكن لكل عضو جديد في الفريق اتباعها. احفظها كنموذج في ClickUp Tasks، وإذا واجه أي شخص مشكلة، يمكنه استخدام ClickUp Brain للحصول على إجابات من وثائق فريقك. إليك دليل سريع:

كيفية إجراء أول طلب لواجهة برمجة تطبيقات Gemini

أخيرًا، أصبح فريقك يقوم باستدعاءات API، ولكن كل مطور يكتشف ذلك بنفسه.

استدعاء واجهة برمجة التطبيقات الناجح بسيط: ترسل موجهة إلى نموذج Gemini وتتلقى استجابة.

التحدي الحقيقي هو جعل هذه العملية قابلة للتكرار وقابلة للتطوير لفريقك بأكمله. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تقديم طلبك الأول.

مثال Python

يرسل هذا الرمز موجه نصي بسيط إلى واجهة برمجة تطبيقات Gemini ويطبع الاستجابة.

دعونا نحلل ذلك:

الاستيراد والتكوين: يؤدي هذا إلى تحميل مكتبة Google وإعداد المصادقة باستخدام مفتاح API الذي قمت بتكوينه مسبقًا.

تهيئة النموذج: هنا، تقوم بإخبار الكود بنموذج Gemini المحدد الذي يجب استخدامه. تم تحسين Gemini 3 Flash للمهام عالية السرعة والكبيرة الحجم، بينما تم تصميم Gemini 3 Pro للتفكير العميق وسير العمل المعقد والمتعدد الخطوات.

إنشاء المحتوى: هذه هي الإجراء. أنت ترسل سؤالك إلى النموذج

الوصول إلى المخرجات: يتم تخزين رد النموذج في كائن الاستجابة، ويمكنك الوصول إلى النص باستخدام response.text.

مثال JavaScript

إذا كنت تعمل في بيئة Node.js، فإن العملية مشابهة ولكنها تستخدم صيغة async/await في JavaScript.

مثال على REST API

إذا كنت لا تستخدم Python أو JavaScript، فيمكنك دائمًا التواصل مع واجهة برمجة التطبيقات (API) مباشرةً باستخدام أمر curl. هذا أمر رائع لإجراء اختبارات سريعة أو للاستخدام في لغات بدون SDK مخصص.

يرسل هذا الأمر طلب HTTP إلى نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات ويعيد الاستجابة ككائن JSON.

سهّل على فريقك العثور على مقتطفات الأكواد الناجحة والمطالبات وإعادة استخدامها من خلال إنشاء مكتبة مشتركة.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini؟

واجهة برمجة تطبيقات Gemini متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. إليك بعض الأشياء التي يمكنك إنشاؤها:

أدوات إنشاء المحتوى: أتمتة مسودات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنصوص التسويقية

روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون: أنشئ واجهات محادثة لدعم العملاء أو مكاتب المساعدة الداخلية

المساعدة في الكود: قم بإنشاء مقتطفات كود، وشرح الوظائف المعقدة، والمساعدة في تصحيح الأخطاء.

مساعدو تحليل البيانات: لخص التقارير المكثفة واستخرج الأفكار الرئيسية من النصوص غير المنظمة

التطبيقات متعددة الوسائط: تحليل الصور أو معالجة محتوى الفيديو لجعله قابلاً للبحث

معالجة المستندات: استخراج المعلومات من ملفات PDF وترجمة المستندات إلى لغات مختلفة

إنشاء سير عمل وكيل باستخدام Gemini

على عكس روبوت الدردشة القياسي الذي يجيب على الأسئلة بشكل خطي، تسمح سير العمل الوكيلة في Gemini للنموذج بإدراك الهدف، والتفكير في خطة، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات المستقلة عبر أدوات خارجية.

يتم دعم هذا التحول "الوكيل" بثلاث ميزات أساسية في نظام Gemini 3 البيئي:

وضع "التفكير" الأصلي: باستخدام معلمة thinking_level، يمكنك الآن التبديل بين "منخفض" للسرعة و"عالي" للمهام المعقدة. في وضع التفكير العالي، يولد Gemini 3 Pro "رموز تفكير" مخفية للتحقق من صحة منطقه قبل تقديم إجابة، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسة.

توقيعات الفكر: لمنع "انحراف التفكير" في المهام متعددة الخطوات، تصدر واجهة برمجة التطبيقات الآن توقيعات فكر مشفرة. يجب على المطورين إعادة تمرير هذه التوقيعات في سجل المحادثات لضمان حفاظ الوكيل على مسار تفكيره الدقيق عبر مختلف استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات وتنفيذ الأدوات.

بروتوكول سياق النموذج (MCP): يستخدم Gemini الآن بروتوكول MCP القياسي في الصناعة للاتصال بالأدوات. يتيح ذلك لوكيل الخدمة "الانضمام" على الفور إلى قواعد البيانات الحالية أو Slack أو GitHub دون الحاجة إلى كتابة رمز تكامل مخصص لكل وظيفة على حدة. يستخدم Gemini الآن بروتوكول MCP القياسي في الصناعة للاتصال بالأدوات. يتيح ذلك لوكيل الخدمة "الانضمام" على الفور إلى قواعد البيانات الحالية أو Slack أو GitHub دون الحاجة إلى كتابة رمز تكامل مخصص لكل وظيفة على حدة.

مثال Python: إنشاء وكيل بحث

يوضح هذا المقتطف كيفية تهيئة وكيل ذي قدرات عالية على التفكير يحافظ على "سلسلة أفكار" مستمرة عبر أحدث إصدار من Gemini SDK.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام روبوت الدردشة في عملك

كيفية الحفاظ على أمان مفتاح واجهة برمجة تطبيقات Gemini

فريقك يطرح ميزات جديدة، لكن ممارساتك الأمنية تأتي في المرتبة الثانية.

تُترك مفاتيح API أحيانًا في الكود — مما ساهم في تسرب 23.7 مليون سر إلى GitHub العام في عام 2024 — ولا توجد عملية رسمية لتدويرها. وهذا يجعل مؤسستك عرضة للاستخدام غير المصرح به، مما قد يؤدي إلى فواتير غير متوقعة وانتهاكات أمنية خطيرة.

النهج التفاعلي للأمن هو وصفة لكارثة. أنت بحاجة إلى نظام إدارة معرفة استباقي لإدارة بيانات الاعتماد لحماية تطبيقاتك وبيانات شركتك.

فيما يلي أفضل الممارسات الأساسية للحفاظ على أمان مفتاح Gemini API الخاص بك:

استخدم متغيرات البيئة: لا تقم أبدًا بترميز المفاتيح مباشرة في شفرة المصدر. قم بتخزينها في ملفات env أو متغيرات بيئة النظام.

أضف . env إلى . gitignore : هذه الخطوة البسيطة تمنعك من إرسال مفاتيحك السرية عن طريق الخطأ إلى مستودع أكواد عام.

قم بتبديل المفاتيح بانتظام: قم بإنشاء مفاتيح جديدة بشكل دوري في Google Cloud Console وقم بتعطيل المفاتيح القديمة.

تنفيذ ضوابط الوصول: استخدم إدارة الهوية والوصول (IAM) من Google Cloud لتقييد من يمكنه في فريقك عرض مفاتيح API أو إدارتها.

مراقبة الاستخدام: راقب لوحة معلومات استخدام واجهة برمجة التطبيقات في Google Cloud Console لاكتشاف أي نشاط غير عادي قد يشير إلى وجود خرق أمني.

استخدم مفاتيح منفصلة للبيئات: احتفظ بمفاتيح مختلفة لبيئات التطوير والتجهيز والإنتاج للحد من نطاق انتشار التسرب المحتمل.

أسعار Gemini

Gemini 3 Flash: ~0.50 دولار لكل مليون إدخال / 3.00 دولارات لكل مليون إخراج

Gemini 3 Pro: ~2.00 دولار لكل مليون إدخال / 12.00 دولار لكل مليون إخراج (للسياق أقل من 200 ألف)

أساس البحث: لاحظ أن Google تفرض الآن 14 دولارًا لكل 1000 استعلام بحث كأساس بمجرد تجاوزك للحد الشهري المجاني (5000 استعلام).

قيود استخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini

تطبيقك قيد التشغيل، لكنك تواجه مشكلات غير متوقعة.

تكون واجهة برمجة التطبيقات أبطأ مما كنت تتوقع خلال ساعات الذروة، أو تعرض إجابات غير متسقة تربك المستخدمين.

فهم قيود واجهة برمجة التطبيقات هو الخطوة الأولى؛ وتوثيق الحلول البديلة هو ما يساعدك على التوسع بفعالية.

كن على دراية بهذه القيود الشائعة:

حدود الأسعار: الفئة المجانية لها حدود على الطلبات في الدقيقة والرموز في اليوم، مما قد يؤدي إلى اختناق التطبيقات ذات الحجم الكبير.

تقلب زمن الاستجابة: قد تتقلب أوقات الاستجابة بناءً على مدى تعقيد موجهك وحمل الخادم الإجمالي.

قيود نافذة السياق: لكل نموذج عدد أقصى من الرموز (الكلمات وأجزاء الكلمات) التي يمكنه معالجتها في طلب واحد، مما قد يمثل تحديًا عند تلخيص المستندات الطويلة جدًا.

التوافر الإقليمي: قد لا تتوفر بعض الطرز أو الميزات في جميع المناطق الجغرافية

اتساق المخرجات: يمكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نتائج مختلفة قليلاً حتى بالنسبة لنفس الموجه، مما قد يتطلب منك إنشاء خطوات التحقق في سير عملك.

لا توجد بيانات في الوقت الفعلي: لا يتم تحديث معرفة النماذج في الوقت الفعلي، لذا لا يمكنها توفير معلومات عن الأحداث الحديثة جدًا.

ClickUp هو أول مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة تربط مهامك ووثائقك وأشخاصك بطبقة ذكاء مركزية. على عكس واجهات برمجة التطبيقات المستقلة التي تتطلب منك إنشاء أنظمة استرجاع السياق (RAG) الخاصة بك، فإن ClickUp Brain "يعرف" بالفعل كل شيء في مساحة عملك. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي مدمج أصلاً، فإنه لا يقتصر على "إنشاء النصوص" فحسب، بل يفهم العلاقة بين وثائق واجهة برمجة تطبيقات Gemini ومواعيد تسليم مشاريعك والتقدم الذي يحققه فريقك في الوقت الفعلي. قم بتمكين "Ask AI" من أي مكان ونشر وكلاء مستقلين تكمن القوة الحقيقية لـ ClickUp في قدرتها على تحويل المعرفة إلى أفعال. باستخدام Brain Assistant، يمكنك "سؤال الذكاء الاصطناعي" من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك — أو حتى من خلال جهاز كمبيوتر مكتبي أثناء كتابة التعليمات البرمجية في IDE. يمكنك الكشف عن مخاطر المشروع على الفور من خلال السؤال، "ماذا كانت التعليقات على آخر تطبيق لـ Gemini 3 Pro؟" سيقوم ClickUp Brain بالبحث العميق في سجلك بالكامل، وتقديم إجابة مقتبسة مع روابط إلى المهمة أو سلسلة التعليقات التي جرت فيها المناقشة. بالنسبة للفرق التي تبني منتجات ذكاء اصطناعي معقدة، يتجاوز ClickUp المساعدة البسيطة من خلال السماح لك بنشر Super Agents . هؤلاء هم زملاء فريق رقميون مستقلون لا يحتاجون إلى كتابة أكواد برمجية ويتولون "الأعمال الروتينية" في دورة حياة التطوير. يمكنك إعداد Triage Agent لمراقبة الأخطاء الواردة من تكامل Gemini، أو Project Manager Agent الذي يحدد بشكل استباقي العوائق التي تعترض السباق السريع ويقوم بإنشاء ملخصات يومية بناءً على نشاط فريقك. إنه نظام ذكي يحافظ على استمرار خط أنابيب التطوير الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. منصة موحدة لإدارة العمل للمطورين المعاصرين تُعد ClickUp Docs بمثابة دفتر ملاحظات تقني مشترك لفريقك. سواء كنت تقوم بصياغة PRD لميزة متعددة الوسائط جديدة أو تخزين بروتوكولات أمان Gemini API، فكل شيء يظل متصلاً. يمكن أن تتحول سطر من التعليمات البرمجية في مستند إلى مهمة على الفور، ويتيح لك ClickUp Brain الاستفادة من Enterprise Search لاسترداد الملفات والمحادثات من التطبيقات المتصلة مثل Google Workspace و GitHub و Figma باستخدام البحث الدلالي. علاوة على ذلك، يوفر ClickUp مرونة متعددة النماذج. أثناء البناء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini، يمكنك استخدام واجهة ClickUp للتبديل بين Gemini 3 و GPT-5. 2 و Claude 4. 5 لمقارنة المخرجات أو مسودات المواصفات الفنية. وهذا يضمن أن يكون لديك دائمًا أفضل "عقل" للمهمة التي تقوم بها دون مغادرة بيئة إدارة المشاريع الخاصة بك. أفضل ميزات ClickUp قيود ClickUp أسعار ClickUp تقييمات ومراجعات ClickUp ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟ يقول أحد المستخدمين في تقييمه: على الرغم من صعوبة التعلم قليلاً، إلا أن قوالب ClickUp والحقول المخصصة والأولويات ونقاط سكرم والخطط وخيارات العرض المتنوعة مكنت فريقنا من تخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتنا المتطورة وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تعزز تكاملها القوي مع أدوات مثل Google Drive والاجتماعات والتقويمات ودعم API القوي سير العمل لدينا بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تضيف نماذج ClickUp قيمة كبيرة لعملياتنا. بشكل عام، كل شيء في ClickUp قوي ومفيد للغاية لدرجة أنني لا أرغب في تغيير أي شيء. أشعر بقوة أن ClickUp تم تطويره مع مراعاة تفضيلات المستخدمين، مما يجعله مثاليًا لاحتياجاتنا. ميزة ClickUp: بدلاً من كتابة كود لربط قاعدة البيانات الخاصة بك بـ LLM، يعمل BrainGPT، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي مستقل من ClickUp، كواجهة مستقلة عن النموذج ومتصلة بالفعل بمهامك ووثائقك ومستودعات الكود الخاصة بك. يتيح لك ذلك: تظل منصة API من OpenAI المنافس الرئيسي للمطورين الذين يبنون تطبيقات معقدة "قادرة على التفكير". مع إصدار سلسلة GPT-5. 2، انتقلت OpenAI نحو " التفكير الوكالي"، حيث يتوقف النموذج تلقائيًا للتحقق من صحة منطقه قبل الرد. على عكس التكامل الوثيق بين Gemini و Google Workspace، يقدم OpenAI نهجًا أكثر نمطيةً يُعرف باسم "Foundry"، مما يجعله الخيار المفضل للمطورين الذين يرغبون في منصة محايدة تجاه الموردين وتتميز بقدرتها على التوسع عبر مختلف مزودي الخدمات السحابية مثل Azure و AWS. في المقابل، يوفر Gemini 3 Flash معالجة فيديو أسرع بكثير ونافذة سياق أكبر بكثير تبلغ 2 مليون رمز، في حين أن GPT-5. 2 يحدد حاليًا سياقه الأصلي بـ 400,000 رمز. أفضل ميزات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI قيود واجهة برمجة تطبيقات OpenAI أسعار واجهة برمجة تطبيقات OpenAI تقييمات ومراجعات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI؟ يقول أحد المستخدمين في تقييمه: لقد أعجبنا للغاية بنماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. من خلال دمج OpenAI في حلول CRM الخاصة بنا (BROSH CRM)، يمكننا تقديم قيمة حقيقية وملموسة لعملائنا من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتيح OpenAI لـ BROSH CRM توفير إمكانات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة. يستفيد عملاؤنا من استجابات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة والمتوافقة مع السياق في قنوات الاتصال الخاصة بهم، والتي يتم إنشاؤها مباشرة من بيانات CRM. وهذا يحسن بشكل كبير من تفاعلات العملاء مع توفير الوقت والموارد. 📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ChatGPT API لتطبيقاتك Claude، الذي طورته Anthropic، هو البديل المفضل للمطورين الذين يفضلون الدقة التقنية والتفكير "الشبيه بالبشر". Claude 4. 5 Sonnet يُعتبر على نطاق واسع النموذج الأكثر موثوقية لهندسة البرمجيات، حيث يتفوق باستمرار على غيره في معايير الترميز مثل SWE-bench. إحدى ميزاته البارزة هي Claude Code، وهي أداة CLI وكيلة تسمح للنموذج بالتفاعل مباشرة مع المحطة الطرفية المحلية ونظام الملفات لديك لتصحيح الأخطاء وشحن الكود. يتفوق Gemini 3 Pro في معالجة كميات هائلة من البيانات في وقت واحد (مثل فيديو مدته ساعة واحدة)، ولكن غالبًا ما يُفضل استخدام Claude للمهام التي يكون فيها "طابع" ودقة الناتج أكثر أهمية من الحجم الهائل للبيانات المعالجة. أفضل ميزات Claude API قيود واجهة برمجة تطبيقات Claude أسعار واجهة برمجة تطبيقات Claude تقييمات ومراجعات Claude API ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude API؟ يقول أحد المستخدمين في تقييمه: رسوم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أغلى من ChatGPT أو Gemini، ولكن إذا كنت ترغب فقط في طرح الأسئلة، فيمكنك استخدام الإصدار المكتبي، لذا فهذا ليس بالأمر المهم. ومع ذلك، فهي ليست الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في دمجها في أحد التطبيقات. 📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام Claude AI لترميز فعال ودقيق توفر Mistral AI نماذج عالية الأداء توفر بديلاً للأنظمة "المغلقة" من Google و OpenAI. تعتبر رائدة للشركات التي تتطلب سيادة البيانات أو ترغب في نشر نماذج على بنيتها التحتية الخاصة. تم تصميم نماذج Mistral الرائدة، مثل Mistral Large 3، لتكون فعالة و"غير مفلترة"، مما يمنح المطورين مزيدًا من التحكم في سلوك النموذج مقارنةً بحواجز الأمان الأكثر صرامة التي غالبًا ما توجد في Gemini أو Claude. أفضل ميزات Mistral AI قيود Mistral AI أسعار Mistral AI تقييمات ومراجعات Mistral AI ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mistral AI؟ يقول أحد المستخدمين: سألت عن شخصية من تاريخ بلدنا. تميزت GEMINI بشكل صحيح بين شخصين مختلفين تمامًا يحملان نفس الاسم الأول والأخير: أحدهما مؤرخ وأستاذ جامعي، والآخر مقاتل مقاومة تم ترحيله خلال الحرب العالمية الثانية. لم تعطيني Mistral AI سوى وصف الشخص الأول.

في حين أن Gemini API هي قوة متعددة الوسائط، فإن إنشاء تطبيق جاهز للإنتاج غالبًا ما يتطلب استراتيجية متعددة النماذج. اعتمادًا على الاحتياجات المحددة لمشروعك من حيث عمق الاستدلال أو دقة الترميز، يمكنك الاطلاع على بدائل Gemini هذه.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي مدرك للسياق ومتكامل في سير عملها)

قم بإنشاء وإدارة الكود باستخدام ClickUp Brain

تعد معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بتسهيل عملية التطوير، ولكنها غالبًا ما تنتهي بكونها مجرد علامة تبويب أخرى غير متصلة في مجموعة مزدحمة بالفعل. يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini لتشغيل الخلفية الخاصة بتطبيقك، وأداة منفصلة لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، ومنصة ثالثة لإدارة مهام السباق. هذه الشبكة من السياقات المتفرقة والأدوات المعزولة هي "انتشار الذكاء الاصطناعي".

ClickUp هو أول مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة تربط مهامك ووثائقك وأشخاصك بطبقة ذكاء مركزية. على عكس واجهات برمجة التطبيقات المستقلة التي تتطلب منك إنشاء أنظمة استرجاع السياق (RAG) الخاصة بك، فإن ClickUp Brain "يعرف" بالفعل كل شيء في مساحة عملك.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي مدمج أصلاً، فإنه لا يقتصر على "إنشاء النصوص" فحسب، بل يفهم العلاقة بين وثائق واجهة برمجة تطبيقات Gemini ومواعيد تسليم مشاريعك والتقدم الذي يحققه فريقك في الوقت الفعلي.

قم بتمكين "Ask AI" من أي مكان ونشر وكلاء مستقلين

تكمن القوة الحقيقية لـ ClickUp في قدرتها على تحويل المعرفة إلى أفعال. باستخدام Brain Assistant، يمكنك "سؤال الذكاء الاصطناعي" من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك — أو حتى من خلال جهاز كمبيوتر مكتبي أثناء كتابة التعليمات البرمجية في IDE. يمكنك الكشف عن مخاطر المشروع على الفور من خلال السؤال، "ماذا كانت التعليقات على آخر تطبيق لـ Gemini 3 Pro؟" سيقوم ClickUp Brain بالبحث العميق في سجلك بالكامل، وتقديم إجابة مقتبسة مع روابط إلى المهمة أو سلسلة التعليقات التي جرت فيها المناقشة.

بالنسبة للفرق التي تبني منتجات ذكاء اصطناعي معقدة، يتجاوز ClickUp المساعدة البسيطة من خلال السماح لك بنشر Super Agents . هؤلاء هم زملاء فريق رقميون مستقلون لا يحتاجون إلى كتابة أكواد برمجية ويتولون "الأعمال الروتينية" في دورة حياة التطوير. يمكنك إعداد Triage Agent لمراقبة الأخطاء الواردة من تكامل Gemini، أو Project Manager Agent الذي يحدد بشكل استباقي العوائق التي تعترض السباق ويقوم بإنشاء ملخصات يومية بناءً على نشاط فريقك. إنه نظام ذكي يحافظ على استمرار خط أنابيب التطوير الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

منصة موحدة لإدارة العمل للمطورين المعاصرين

تُعد ClickUp Docs بمثابة دفتر ملاحظات تقني مشترك لفريقك. سواء كنت تقوم بصياغة PRD لميزة متعددة الوسائط جديدة أو تخزين بروتوكولات أمان Gemini API، فكل شيء يظل متصلاً.

يمكن أن تتحول سطر من التعليمات البرمجية في مستند إلى مهمة على الفور، ويتيح لك ClickUp Brain الاستفادة من Enterprise Search لاسترداد الملفات والمحادثات من التطبيقات المتصلة مثل Google Workspace وGitHub وFigma باستخدام البحث الدلالي.

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp مرونة متعددة النماذج. أثناء البناء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Gemini، يمكنك استخدام واجهة ClickUp للتبديل بين Gemini 3 و GPT-5. 2 و Claude 4. 5 لمقارنة المخرجات أو مسودات المواصفات الفنية. وهذا يضمن أن يكون لديك دائمًا أفضل "عقل" للمهمة التي تقوم بها دون مغادرة بيئة إدارة المشاريع الخاصة بك.

يمكنك الوصول إلى عدة نماذج للذكاء الاصطناعي من واجهة واحدة باستخدام ClickUp Brain.

أفضل ميزات ClickUp

البحث الشامل و Ask AI: استرجع البيانات على الفور عبر ClickUp و Slack و GitHub و Drive، أو اطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص أي مستند أو سلسلة مهام من أي مكان في مساحة العمل.

وكلاء بدون كود: قم بنشر وكلاء بدون كود لأتمتة إنشاء المهام وتحديثات الحالة وإعداد التقارير، وتحويل إدارة المشاريع اليدوية إلى سير عمل مستقل.

دردشة AI مدمجة: اذكر @Brain في أي سلسلة اذكرفي أي سلسلة محادثات ClickUp لتحويل المحادثة على الفور إلى مهمة منسقة أو للحصول على ملخص لمناقشة طويلة.

لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تصور حالة الفريق باستخدام لوحات معلومات في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مخاطر السباق، والتنبؤ بالتأخيرات، وشرح اتجاهات البيانات بلغة إنجليزية بسيطة.

AI Writer for Docs: قم بصياغة المتطلبات الفنية وإجراءات التشغيل القياسية وجداول أعمال الاجتماعات التي تم ملؤها مسبقًا ببيانات وسياق مشروعك المحدد.

قيود ClickUp

ترتبط فعالية الذكاء الاصطناعي بنظافة مساحة العمل الخاصة بك؛ إذا لم يقم فريقك بتحديث المهام والمستندات، فسيكون لدى الذكاء الاصطناعي "سياق" أقل للاستفادة منه في إجاباته.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

على الرغم من صعوبة التعلم قليلاً، إلا أن قوالب ClickUp والحقول المخصصة والأولويات ونقاط سكرم والخطط وخيارات العرض المتنوعة مكنت فريقنا من تخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتنا المتطورة وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تعزز تكاملها القوي مع أدوات مثل Google Drive والاجتماعات والتقويمات ودعم API القوي سير العمل لدينا بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تضيف نماذج ClickUp قيمة كبيرة لعملياتنا. بشكل عام، كل شيء في ClickUp قوي ومفيد للغاية لدرجة أنني لا أرغب في تغيير أي شيء. أشعر بقوة أن ClickUp تم تطويره مع مراعاة تفضيلات المستخدمين، مما يجعله مثاليًا لاحتياجاتنا.

ميزة ClickUp: بدلاً من كتابة كود لربط قاعدة البيانات الخاصة بك بـ LLM، يعمل BrainGPT، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي مستقل من ClickUp، كـ واجهة غير مرتبطة بنموذج معين ومتصلة بالفعل بمهامك ووثائقك ومستودعات الكود الخاصة بك. ادمج جميع أعمالك للحصول على نتائج أسرع مع ClickUp BrainGPT يتيح لك ذلك: التبديل بين النماذج: استخدم Gemini 3 للمهام السياقية الضخمة التي تحتوي على 2 مليون رمز، ثم انتقل إلى Claude 4. 5 للحصول على دقة ترميز فائقة — كل ذلك في نفس النافذة.

البحث الموحد: اسأل، "ما هي المواصفات النهائية لأمان واجهة برمجة التطبيقات التي تمت مناقشتها في اجتماع الشهر الماضي؟" واحصل على إجابة موثوقة من Slack و GitHub و ClickUp Docs في وقت واحد.

تحويل الكلام إلى نص: استخدم تطبيق BrainGPT Desktop لإصدار أوامر مثل "صياغة تذكرة Jira لتكامل Gemini وتعيينها إلى المطور الرئيسي" — دون الحاجة إلى لوحة مفاتيح

2. واجهة برمجة تطبيقات OpenAI (الأفضل للذكاء العام والتفكير الوكالي)

عبر Open AI

تظل منصة API من OpenAI المنافس الرئيسي للمطورين الذين يبنون تطبيقات معقدة "قادرة على التفكير". مع إصدار سلسلة GPT-5. 2، انتقلت OpenAI إلى " التفكير الوكلي"، حيث يتوقف النموذج تلقائيًا للتحقق من صحة منطقه قبل الرد.

على عكس تكامل Gemini الوثيق مع Google Workspace، يقدم OpenAI نهجًا أكثر نمطيةً باسم "Foundry"، مما يجعله الخيار المفضل للمطورين الذين يرغبون في منصة محايدة تجاه الموردين وتتميز بقدرتها على التوسع عبر مختلف مزودي الخدمات السحابية مثل Azure و AWS.

في المقابل، يوفر Gemini 3 Flash معالجة فيديو أسرع بكثير ونافذة سياق أكبر بكثير تبلغ 2 مليون رمز، في حين أن GPT-5. 2 يحدد حاليًا سياقه الأصلي بـ 400,000 رمز.

أفضل ميزات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI

استخدم وضع التفكير للتعامل مع المشكلات المعقدة والمتعددة الخطوات التي تتطلب التحقق الداخلي قبل التوصل إلى إجابة نهائية.

الوصول إلى Realtime API لإنشاء تجارب متعددة الوسائط منخفضة التأخير، بما في ذلك التفاعلات الصوتية الأصلية

استفد من واجهة برمجة تطبيقات البحث عن الملفات (Vector Store) لإنشاء أنظمة RAG (Retrieval-Augmented Generation) مع إدارة مستندات مدمجة.

قيود واجهة برمجة تطبيقات OpenAI

قد يصبح الاستخدام مكلفًا للغاية بسرعة إذا لم يتم مراقبته بعناية، خاصة عند استخدام نماذج عالية التفكير مثل GPT-5. 2 Pro

أسعار واجهة برمجة تطبيقات OpenAI

GPT-5. 2: 1.75 دولار/1 مليون إدخال | 14.00 دولار/1 مليون إخراج

GPT-5. 2 Pro: 21.00 دولارًا/1 مليون إدخال | 168.00 دولارًا/1 مليون إخراج

GPT-5 Mini: 0.25 دولار/1 مليون إدخال | 2.00 دولار/1 مليون إخراج

تقييمات ومراجعات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 840 تقييمًا)

Gartner Peer Insights: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد أعجبنا للغاية بنماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. من خلال دمج OpenAI في حلول CRM الخاصة بنا (BROSH CRM)، يمكننا تقديم قيمة حقيقية وملموسة لعملائنا من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتيح OpenAI لـ BROSH CRM توفير إمكانات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة. يستفيد عملاؤنا من استجابات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة والمتوافقة مع السياق في قنوات الاتصال الخاصة بهم، والتي يتم إنشاؤها مباشرة من بيانات CRM. يؤدي ذلك إلى تحسين تفاعلات العملاء بشكل كبير مع توفير الوقت والموارد.

3. Claude API (الأفضل للبرمجة عالية المخاطر والكتابة التقنية الدقيقة)

عبر Claude

Claude، الذي طورته Anthropic، هو البديل المفضل للمطورين الذين يفضلون الدقة التقنية والتفكير "الشبيه بالبشري". Claude 4. 5 Sonnet يُعتبر على نطاق واسع النموذج الأكثر موثوقية لهندسة البرمجيات، حيث يتفوق باستمرار على غيره في معايير الترميز مثل SWE-bench.

إحدى ميزاته البارزة هي Claude Code، وهي أداة CLI وكيلة تسمح للنموذج بالتفاعل مباشرة مع المحطة الطرفية المحلية ونظام الملفات لديك لتصحيح الأخطاء وشحن الكود.

يتفوق Gemini 3 Pro في معالجة كميات هائلة من البيانات في وقت واحد (مثل فيديو مدته ساعة واحدة)، ولكن غالبًا ما يُفضل استخدام Claude للمهام التي يكون فيها "طابع" ودقة الناتج أكثر أهمية من الحجم الهائل للبيانات المعالجة.

أفضل ميزات Claude API

حافظ على منطق المشاريع المعقدة باستخدام Claude Projects ، الذي يتيح لك تجميع المستندات والرموز ذات الصلة للحصول على سياق أفضل.

استخدم Prompt Caching لتقليل التكاليف ووقت الاستجابة بشكل كبير للطلبات المتكررة ذات الحجم الكبير.

قم بتنفيذ واختبار الكود في الوقت الفعلي داخل بيئة النموذج باستخدام أداة التحليل (تنفيذ الكود)

قيود واجهة برمجة تطبيقات Claude

لا يتوفر لدى Claude حاليًا أدوات أصلية لتوليد الصور أو الفيديو، مما يتطلب من المطورين التكامل مع واجهات برمجة تطبيقات (API) تابعة لجهات خارجية من أجل العمل الإبداعي المرئي.

أسعار واجهة برمجة تطبيقات Claude

Claude 4. 5 Opus: 15.00 دولارًا/1 مليون إدخال | 75.00 دولارًا/1 مليون إخراج

Claude 4. 5 Sonnet: 3.00 دولار/1 مليون إدخال | 15.00 دولار/1 مليون إخراج

Claude 4. 5 Haiku: 1.00 دولار/1 مليون إدخال | 5.00 دولارات/1 مليون إخراج

تقييمات ومراجعات Claude API

G2: 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude API؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

رسوم استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) أغلى من ChatGPT أو Gemini، ولكن إذا كنت ترغب فقط في طرح الأسئلة، فيمكنك استخدام الإصدار المكتبي، لذا فهذا ليس بالأمر المهم. ومع ذلك، فهي ليست الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في دمجها في أحد التطبيقات.

4. Mistral AI (الأفضل من حيث المرونة المفتوحة والسيادة على البيانات)

عبر Mistral AI

توفر Mistral AI نماذج عالية الأداء توفر بديلاً للأنظمة "المغلقة" من Google و OpenAI. تعتبر رائدة للشركات التي تتطلب سيادة البيانات أو ترغب في نشر نماذج على بنيتها التحتية الخاصة.

تم تصميم نماذج Mistral الرائدة، مثل Mistral Large 3، لتكون فعالة و"غير مفلترة"، مما يمنح المطورين مزيدًا من التحكم في سلوك النموذج مقارنةً بحواجز الأمان الأكثر صرامة التي غالبًا ما توجد في Gemini أو Claude.

أفضل ميزات Mistral AI

انشر النماذج على أجهزتك الخاصة أو VPC (السحابة الخاصة الافتراضية) للحصول على أقصى قدر من خصوصية البيانات والأمان.

استخدم Mistral Memories لحفظ واسترجاع السياق الرئيسي عبر جلسات مختلفة دون إعادة إرسال البيانات يدويًا.

قم بالوصول إلى دليل الموصلات لربط نماذجك بسهولة بمصادر البيانات الخارجية مثل Notion و GitHub و Slack.

قيود Mistral AI

الوثائق والدعم المجتمعي لـ Mistral ليسا بنفس شمولية تلك الخاصة بـ Google أو OpenAI، مما قد يؤدي إلى منحنى تعلم أكثر حدة للمطورين الجدد.

أسعار Mistral AI

Mistral Large 3: 2.00 دولار/1 مليون إدخال | 6.00 دولار/1 مليون إخراج

Mistral Small: 0.20 دولار/1 مليون إدخال | 0.60 دولار/1 مليون إخراج

Mistral Free: وصول محدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للاختبار

تقييمات ومراجعات Mistral AI

G2: 4. 4/5 (تقييمات أولية محدودة)

Capterra: 4. 5/5 (تقييمات أولية محدودة)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mistral AI؟

يقول أحد المستخدمين:

سألت عن شخصية من تاريخ بلدنا. تميزت GEMINI بشكل صحيح بين شخصين مختلفين تمامًا يحملان نفس الاسم الأول والأخير: أحدهما مؤرخ وأستاذ جامعي، والآخر مقاتل مقاومة تم ترحيله خلال الحرب العالمية الثانية. لم تعطيني Mistral AI سوى وصف الشخص الأول.

واجهات برمجة التطبيقات أصبحت سهلة مع ClickUp

البدء في استخدام Google Gemini API أمر بسيط: تحصل على مفتاح، وتقوم بتثبيت SDK، وتجري أول مكالمة API. ولكن مع انتقالك من برنامج نصي بسيط إلى تطبيق إنتاجي، تظهر التحديات الحقيقية — إدارة المفاتيح، وتوثيق المطالبات، والحفاظ على تنظيم عمل فريقك.

توفر واجهة برمجة تطبيقات Gemini إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي، ولكن دمجها في سير عملك قد يؤدي إلى تبعثر الوثائق وتجزئة تتبع المشاريع وتبديل السياق بشكل لا نهائي.

الفرق التي تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع إدارة المهام والتوثيق تتحرك بشكل أسرع وتحافظ على سياق أفضل. سيحدد اختيارك لمكان تنظيم هذا العمل مدى فعالية قدرتك على الابتكار والتعاون.

ابدأ مجانًا مع ClickUp واختبر كيف يمكن لمساحة العمل المتقاربة أن تغير عملية تطوير الذكاء الاصطناعي لديك.

الأسئلة المتداولة حول واجهة برمجة تطبيقات Gemini

نعم، توفر Google مستوى مجانيًا سخيًا لـ Gemini 3 Flash و Pro عبر Google AI Studio. ومع ذلك، فإن الأدوات المتخصصة مثل Google Search Grounding تتطلب دفع رسوم (14 دولارًا لكل 1000 استعلام) بعد أول 5000 استعلام شهريًا.

Google AI Studio هي أداة قائمة على الويب لتجربة المطالبات وإنشاء مفاتيح API بسرعة. واجهة برمجة تطبيقات Gemini هي الواجهة البرمجية التي تستخدمها في الكود الخاص بك لإنشاء قدرات الذكاء الاصطناعي هذه في تطبيقاتك الخاصة.

نعم، تدعم واجهة برمجة تطبيقات Gemini المحادثات متعددة الأدوار، مما يجعلها خيارًا رائعًا لإنشاء روبوتات الدردشة الداخلية أو روبوتات دعم العملاء أو مساعدي الفريق. يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات كـ"عقل" روبوت الدردشة وإنشاء واجهة المستخدم بشكل منفصل.

تختلف حدود المعدل حسب النموذج الذي تستخدمه وما إذا كنت تستخدم الخدمة المجانية أو المدفوعة. تضع الخدمة المجانية حدودًا أقل على الطلبات في الدقيقة، بينما توفر الخطط المدفوعة إنتاجية أعلى لتطبيقات الإنتاج.