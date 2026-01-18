أكثر من 50 موجهًا من Nano Banana: موجهات صور إبداعية لإثارة الأفكار

أنت تعرف هذه اللحظة: لديك صورة واضحة في ذهنك، وتكتب موجهًا، ويكون النتيجة الأولى صحيحة تقريبًا.

ثم تقوم بتعديله، فتتغير زاوية الكاميرا، وتتغير ملامح الوجه، ويبدو الشخصية "نفسها" فجأة وكأنها شخص مختلف. إذا كنت تنشئ صورًا لقصص أو دروس أو صور مصغرة أو منشورات، فإن هذا التغيير المتكرر يمكن أن يصبح مملًا بسرعة.

وهنا يأتي دور مطالبات Nano Banana. إنها تعليمات قصيرة ومركزة لـ Nano Banana تركز على التفاصيل القليلة الأكثر أهمية.

هذا أمر مهم بشكل خاص، حيث أن 83٪ من المهنيين المبدعين يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التصميم والأعمال الإبداعية.

في هذا الدليل، ستتعرف على ماهية مطالبات Nano Banana وكيفية كتابة أفضلها. ستحصل أيضًا على 50 مطالبة جاهزة للنسخ، وتغيرات في المطالبات، وأفكار لورش عمل الفريق، وسير عمل ClickUp AI ليأخذك من المفهوم إلى تنفيذ المحتوى.

ما هي مطالبات Nano Banana؟

مطالبات Nano Banana هي تعليمات قصيرة ومحددة تعطيها لـ Nano Banana (و Nano Banana Pro) لإنشاء صورة جديدة أو تحرير صورة موجودة.

فكر فيها على أنها مواصفات مصغرة: ما تريد إنشاؤه، وما يجب أن تفعله الكاميرا (لقطة مقربة مقابل لقطة من زاوية منخفضة)، وكيف يجب أن تبدو الإضاءة (ضوء النهار الطبيعي مقابل إضاءة الاستوديو)، وما يجب أن يبقى كما هو (ملامح الوجه، وملمس البشرة الطبيعي، والأسلوب العام).

تصف Google Nano Banana بأنها قدرة Gemini الأصلية على إنشاء الصور، حيث يمكنك العمل مع النصوص أو الصور أو كليهما لإنشاء وتحسين العناصر المرئية في سياق محادثة.

Nano Banana هو نموذج "Flash Image" الأسرع للتكرارات السريعة، بينما Nano Banana Pro هو نموذج "Pro Image" الذي يهدف إلى الحصول على مخرجات عالية الدقة، خاصةً عندما يحتاج عرض النص إلى أن يكون واضحًا ومقروءًا.

✅ يستخدم معظم الأشخاص مطالبات Nano Banana بطريقتين:

إنشاء صور نصية فقط حيث تصف الموضوع والخلفية ولوحة الألوان والأسلوب في موجه واحد مدمج

إنشاء الصور وتحريرها باستخدام صورة تم تحميلها، حيث يمكنك إرفاق صورة مرجعية أو إدخال صورة وتحديد ما تريد تغييره مع الحفاظ على نفس الشخص والبنية الوجهية وتفاصيل الإضاءة.

لماذا تعمل مطالبات Nano مع الكتاب والمبدعين

إذا كنت تكتب أو تدرس أو تصمم أو ترسل محتوى في موعد نهائي، فلن تحتاج إلى موجه من 200 كلمة. تحتاج إلى موجه يخبر النموذج بما يجب الحفاظ عليه ثابتًا.

تعمل مطالبات Nano لأنها تجبرك على اختيار التفاصيل القليلة التي تغير النتيجة بالفعل. بعض هذه التفاصيل هي:

الإطار وزاوية الكاميرا، مثل اللقطة المقربة أو على مستوى العين أو الزاوية المنخفضة

التركيز مثل عمق المجال الضحل والتركيز الحاد

الإضاءة مثل ضوء النهار الطبيعي، إضاءة الاستوديو، الساعة الذهبية، التباين العالي، الظلال العميقة، الظلال الناعمة

الخلفية ولوحة الألوان، مثل الخلفية الرمادية الفاتحة، والخلفية الزرقاء، والخلفية البيضاء، والألوان المشبعة، والخطوط النظيفة

وهي تعمل أيضًا لأن Nano Banana مصمم للتكرار السريع والتحرير المستهدف. تسلط Google الضوء بشكل صريح على إمكانيات مثل اتساق الأحرف، ودمج الصور، والتحرير المحلي لـ Nano Banana.

يمكنك أيضًا الوصول إلى عناصر تحكم أكثر دقة في Nano Banana Pro، بما في ذلك تحسين عرض النص المتقدم، وعناصر تحكم زاوية الكاميرا ونسبة العرض إلى الارتفاع، ودقة 2K.

بالنسبة للكتاب والمعلمين، فإن تأثير "شرارة البداية" هذا حقيقي.

أظهرت تجربة كبيرة حول كتابة القصص القصيرة أن الوصول إلى أفكار الذكاء الاصطناعي التوليدي حسّن طريقة تقييم القصص (خاصة بالنسبة للكتاب الأقل إبداعًا)، على الرغم من أنه جعل النتائج أكثر تشابهًا مع بعضها البعض.

هذا أمر جيد عندما تحتاج إلى نقطة انطلاق سريعة، ثم تجعلها خاصة بك.

📮 ClickUp Insight: كشفت دراستنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن 33% من الأفراد يقاومون اعتماد أدوات جديدة، في حين أن 19% فقط يطبقون الذكاء الاصطناعي ويوسعون نطاقه بسرعة. عندما يتم تقديم كل قدرة جديدة كتطبيق إضافي أو تسجيل دخول أو سير عمل يجب إتقانه، سرعان ما تشعر الفرق بإرهاق من استخدام الأدوات. يعالج ClickUp Brain هذه الفجوة من خلال العمل في مساحة عمل موحدة ومتكاملة حيث تنظم الفرق أعمالها وتتواصل بالفعل. فهو يدمج نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وتوليد الصور والاستدلال المتقدم مباشرة في البيئة التي يتم فيها تنفيذ العمل.

كيفية استخدام مطالبات Nano Banana (خطوة بخطوة)

تتيح لك مطالبات Nano Banana إنشاء صور واقعية عالية الدقة بمجرد مطالبة واحدة. دعنا نتحقق من كل خطوة من خطوات الاستفادة القصوى من هذه المطالبات:

الخطوة 1: اختر النموذج بناءً على ما تحتاجه

استخدم Nano Banana عندما تريد إجراء تكرارات سريعة وتعديلات سريعة.

استخدم Nano Banana Pro عندما تحتاج إلى عرض نص أكثر وضوحًا، أو تحكم أكثر صرامة في التخطيط، أو دقة أعلى (إخراج 2K وعناصر تحكم أكثر دقة).

الخطوة 2: حدد ما إذا كنت تريد إنشاء أو تحرير

ستحصل على نتائج أكثر وضوحًا عندما تختار مسارًا واحدًا مسبقًا:

يبدأ التوليد من النص فقط ويمنحك نطاقًا إبداعيًا أوسع.

يبدأ التحرير من صورة تم تحميلها أو صورة مرجعية مرفقة، وهو الأفضل للحفاظ على نفس ملامح الوجه الفردية والمتسقة.

الخطوة 3: اكتب موجه "نانو" يتحكم فقط في العوامل المهمة

ابدأ بسطر قصير واحد يتضمن

الموضوع + النية

زاوية الكاميرا + الإطار (لقطة مقربة، لقطة مقربة للغاية، مستوى العين، لقطة من زاوية منخفضة)

إشارة التركيز (عمق مجال ضحل، تركيز حاد)

إشارات الإضاءة (الإضاءة الطبيعية، إضاءة الاستوديو، التباين العالي)

الخلفية أو لوحة الألوان (خلفية بيضاء، خلفية رمادية فاتحة، خلفية زرقاء)

الخطوة 4: قم بتأمين الهوية باستخدام صورة مرجعية عندما يكون الاتساق مهمًا

إذا كنت تنشئ سلسلة، فلا تعتمد على النص وحده. أرفق صورة مرجعية وأخبر النموذج بما لا يجب تغييره، مثل:

بنية الوجه وملامح الوجه

نسيج البشرة الطبيعي وتفاصيل نسيج البشرة

نفس زاوية الكاميرا والأسلوب العام

تؤكد إرشادات Google الخاصة على استخدام النموذج لتحقيق اتساق الشخصيات والتحرير المتكرر، وهو بالضبط ما تساعدك الصورة المرجعية على القيام به.

الخطوة 5: استخدم لغة دقيقة عند تحميل صورة

فيما يلي مثال على تنسيق موثوق يحافظ على نظافة التعديلات:

باستخدام الصورة التي تم تحميلها، [أضف/أزل/غير] [شيء]

احتفظ [بما لا يجب تغييره]

طابق [تفاصيل الإضاءة، البيئة المحيطة، الجمالية العامة]

الخطوة 6: كرر العملية مع تغيير واحد في كل مرة

إذا كان ناتجك يتغير، فربما تقوم بتغيير الكثير في وقت واحد.

قم بتشديد الحلقة من خلال تجربة هذا الترتيب:

الهوية → الإطار → الإضاءة → تدرج الألوان → الخلفية → عرض النص

الخطوة 7: عندما تحتاج إلى تخطيط ونص مقروء، اطلب ذلك مباشرةً

تم تصميم Nano Banana Pro للحصول على نص أكثر دقة وعناصر تحكم أكثر دقة. إذا كان النص مهمًا، فاطلبه بوضوح وحدد الموضع (النصف الأيسر أو الأيمن) ونمط الخط (بدون حواف) والتباين (تباين عالٍ بين الأسود والأبيض).

50 موجهات Nano Banana لتجربتها

كلما كانت مطالباتك أكثر تحديدًا وتفصيلًا، كلما حصلت على صورة أفضل. فيما يلي 50 موجهًا من Nano Banana يمكنك استخدامها لتحسين صورك:

1–35: إنشاء صور جديدة (نص فقط)

شابة، لقطة مقربة، مستوى العين، ضوء النهار الطبيعي، عمق مجال ضحل، ظلال ناعمة، ملمس بشرة طبيعي، خلفية رمادية فاتحة، دقة عالية

امرأة شابة، لقطة مقربة للغاية، تركيز حاد، تباين عالٍ، ظلال عميقة، إضاءة طبيعية، ملمس بشرة واقعي، خلفية بسيطة صورة لامرأة شابة بابتسامة متفهمة، ساعة ذهبية، واقعية عالية، انعكاسات خفية، لوحة ألوان دافئة، تفاصيل دقيقة للغاية صورة شارع فائقة الواقعية، لقطة من زاوية منخفضة، ظلال طويلة، ألوان مشبعة، إطار مشهد فيلم، ملامح وجه واضحة صورة استوديو، إضاءة استوديو، تباين عالٍ، ظلال ناعمة، ملمس بشرة طبيعي، خلفية بيضاء، تفاصيل عالية صورة تحريرية، لقطة مقربة، تركيز حاد، عمق مجال ضحل، نظام ألوان محايد، خلفية نظيفة، واقعية عالية صورة جميلة، لقطة مقربة للغاية، نمش ظاهر، ملمس بشرة طبيعي، ضوء نهاري طبيعي، تركيز حاد على القزحية، انعكاسات خفية صورة شخصية، مستوى العين، ضوء نهاري طبيعي ناعم، ظلال ناعمة، بنية وجه واضحة، خلفية هادئة، واقعية عالية صورة عالية الأناقة، لقطة من زاوية منخفضة، ظلال عميقة دراماتيكية، لوحة ألوان جريئة، تركيز حاد، تفاصيل دقيقة للغاية صورة خارجية، ساعة ذهبية، تدرج ألوان دافئ، ظلال ناعمة، لقطة مقربة، أشجار في الخلفية بعمق مجال ضحل، واقعية عالية صورة شخصية بالأبيض والأسود، تباين عالٍ باللون الأسود، تركيز حاد، مظهر حبيبات الفيلم، لقطة مقربة للغاية، ملامح وجه معبرة صورة سينمائية ثابتة، شارع ممطر، تباين عالٍ، ظلال عميقة، انعكاسات على الرصيف، إطار عريض، تدرج ألوان متقلب

صورة سينمائية، شارع ليلي، انعكاسات نيون، تباين عالٍ، ظلال عميقة محكومة، عمق ضحل، واقعية عالية صورة أزياء، مستوى العين، إضاءة نافذة، ظلال ناعمة، ملمس بشرة طبيعي، خلفية محايدة، تفاصيل عالية صورة من كتاب أزياء على طراز الشارع، ساعة ذهبية، ظلال طويلة، ألوان مشبعة، بيئة محيطة مرئية، دقة عالية صورة طعام واقعية، فطائر الفراولة، لقطة مقربة، عمق مجال ضحل، إضاءة طبيعية، ظلال ناعمة، تفاصيل عالية صورة منتج لدفتر ملاحظات بموضوع الموز، إضاءة استوديو، تباين عالٍ، خلفية بيضاء، تفاصيل واضحة، دقة عالية

صورة المنتج الرئيسية، عصير الموز على الطاولة، إضاءة الاستوديو، ظلال ناعمة، انعكاسات خفيفة على الزجاج، خلفية بيضاء، تفاصيل عالية الدقة مشهد مريح في مقهى، ساعة ذهبية دافئة، ظلال ناعمة، عمق مجال ضحل، أشخاص في بؤرة تركيز حادة، بوكيه في الخلفية

مشهد مختبر مستقبلي، ألوان رائعة، تفاصيل عالية، واقعية عالية، أسطح عاكسة، إضاءة استوديو، إطار واضح صورة ملصق سفر، مشهد صحراوي، الساعة الذهبية، ظلال طويلة، إطار عريض، خلفية بسيطة، تكوين نظيف صورة واقعية للطعام، فطائر الفراولة، لقطة مقربة، عمق مجال ضحل، إضاءة طبيعية، ظلال ناعمة، تفاصيل رائعة

صورة شخصية، خلفية رمادية فاتحة، ظلال ناعمة، ضوء نهاري طبيعي، عمق مجال ضحل، واقعية عالية، دقة عالية لقطة من فيلم، طاولة مطبخ، إضاءة طبيعية، عمق مجال ضحل، انعكاسات خفية، تدرج ألوان دافئ، إطار واسع لقطة معمارية، لقطة من زاوية منخفضة، ظلال عميقة، تباين عالٍ، ألوان زاهية، تفاصيل عالية، خطوط واضحة دراسة النسيج الكلي، لقطة مقربة للغاية، تركيز حاد، تباين عالٍ، ظلال عميقة، واقعية عالية، دقة عالية صورة شارع، مستوى العين، ضوء النهار الطبيعي، ظلال ناعمة، ملمس بشرة واقعي، بيئة محيطة مرئية، واقعية عالية صورة استوديو، خلفية بيضاء، تباين عالٍ، ظلال خدود واضحة، تركيز حاد، واقعية فائقة، دقة عالية صورة خارجية، ضوء نهاري طبيعي غائم، ظلال ناعمة، لوحة ألوان محايدة، تركيز حاد، واقعية عالية لقطة جمالية تحريرية، لقطة مقربة، عمق مجال ضحل، تدرج ألوان دافئ، تركيز حاد على العيون، واقعية عالية مفهوم شخصية إبداعي، تصميم شخصية مستوحى من الأناناس، تفاصيل دقيقة للغاية، ألوان زاهية، خلفية نظيفة، إضاءة مكثفة، حواف واضحة، دقة عالية

تصميم الشخصيات، ساعي مستقبلي، ألوان مشبعة، تركيز حاد، خطوط واضحة، تفاصيل عالية، دقة عالية أسلوب الصور الحقيقية، لحظات عفوية في الشارع، ضوء النهار الطبيعي، عمق مجال ضحل، انعكاسات خفية، واقعية عالية منتج مسطح، خلفية بيضاء، ظلال ناعمة، كائنات متباعدة بشكل متساوٍ، تفاصيل عالية، دقة عالية طبيعة صامتة بسيطة، خلفية زرقاء، كائن بلون أحمر فاتح، تركيبة واضحة، تركيز حاد، تباين عالٍ

36–45: الملصقات واللافتات والرسومات الخطية

تصميم ملصق بسيط، رسومات خطية، خطوط واضحة، تباين عالٍ بين اللون الأسود والأبيض، خط بدون زخرفة، عرض نص واضح

ملصق علامة تجارية عصري، خلفية زرقاء، ألوان زاهية، خط sans serif عريض، نص إنجليزي مركّز، عرض نص واضح ملصق بتصميم مقسم، الصورة في النصف الأيمن، الطباعة في النصف الأيسر، خلفية بيضاء، مسافات متساوية، خط بدون حروف متصلة، عرض نص واضح. غلاف مجلة، صورة مقربة، عنوان في النصف الأيسر، عنوان فرعي في النصف الأيمن، خط بدون حواف، عرض نص واضح، دقة عالية

لافتة حدث تقني، خلفية زرقاء، لمسة حمراء زاهية، خط عريض بدون زخرفة، عرض نص واضح، دقة عالية نموذج غلاف كتاب، خلفية بيضاء، لوحة ألوان بسيطة، عنوان نصي باللغة الإنجليزية، عرض نص واضح، واقعية عالية مفهوم غلاف الألبوم، منحوتة موزية مجردة، إضاءة استوديو قوية، تباين عالٍ، انعكاسات خفية، ألوان مشبعة مجموعة أيقونات، موضوع الموز، رسومات خطية، خطوط واضحة، مسافات متساوية، خلفية بيضاء، تباين عالٍ باللون الأسود رسوم توضيحية خطية، خطوط واضحة، تظليل بسيط، خلفية بيضاء، تباين عالٍ مع اللون الأسود، تفاصيل واضحة نموذج ملصق التغليف، خلفية بيضاء، خط بدون حروف متصلة، نص باللغة الإنجليزية، عرض نص واضح، تباين عالٍ باللون الأسود، نسبة العرض إلى الارتفاع 1:1

46-50: تحرير المطالبات (استخدم صورة تم تحميلها أو صورة مرجعية)

باستخدام الصورة المرجعية المرفقة، أضف انعكاسات خفيفة في العيون وعلى المجوهرات، وحافظ على ملمس البشرة الطبيعي، وحافظ على الظلال الناعمة، وحافظ على نفس الفردية. باستخدام الصورة التي تم تحميلها، قم بزيادة التباين العالي وتعميق الظلال، والحفاظ على ملامح الوجه وبنيته كما هي، والحفاظ على الإضاءة الطبيعية.

48. باستخدام الصورة المرجعية، قم بإنشاء نسخة أحادية اللون بألوان سوداء عالية التباين، وحافظ على التركيز الحاد، وحافظ على خلفية نظيفة.

49. باستخدام الصورة المدخلة، قم بتغيير البيئة المحيطة إلى مكتب حديث، مع الحفاظ على نفس زاوية الكاميرا والإضاءة الواقعية وملامح الوجه المتسقة.

50. باستخدام الصورة التي تم تحميلها، اضبط درجات الألوان للحصول على مظهر مشهد فيلم دافئ، وحافظ على ملمس البشرة، وحافظ على التركيز الحاد، وحافظ على اتساق النمط العام.

7 تنويعات مؤثرة لمطالبات Nano يمكنك استخدامها

تصبح مطالبات Nano Banana أسهل عندما تتوقف عن إعادة الكتابة من البداية وتبدأ في إعادة استخدام "قوالب المطالبات". يمكنك الحفاظ على الهيكل ثم تبديل متغير واحد في كل مرة.

1) "موجه المخرج" لإنشاء صور شخصية سريعة وواقعية

استخدمه عندما تريد صورًا حقيقية بملامح وجه متسقة:

شابة، لقطة مقربة، مستوى العين، ضوء النهار الطبيعي، عمق مجال ضحل، ظلال ناعمة، ملمس بشرة طبيعي، خلفية رمادية فاتحة، دقة عالية

تبادل سريع لإضافة تأثيرات:

لقطة من زاوية منخفضة لإضفاء الدراما

الساعة الذهبية للدفء

تباين عالٍ وظلال عميقة لمزاج أكثر حدة

2) تعديل "قفل الهوية" لنفس الفرد عبر التكرارات

استخدمه عندما يكون اتساق الشخصيات مهمًا (سلسلة وأفاتار متسقة):

باستخدام الصورة المرجعية المرفقة، حافظ على نفس الشخصية وبنية الوجه.

حافظ على ملامح الوجه وملمس البشرة الطبيعي

حافظ على الإضاءة الطبيعية والتركيز الحاد

قم بتغيير [الخلفية | لوحة الألوان | الملابس | البيئة المحيطة] فقط

3) "تبديل الخلفية" للحصول على أصول نظيفة وقابلة للتكرار

استخدمه عندما يكون الموضوع صحيحًا، ولكن الخلفية خاطئة:

باستخدام الصورة المدخلة، حافظ على ملامح الوجه وملمس البشرة

استبدل الخلفية بخلفية بيضاء (أو خلفية زرقاء)

طابق تفاصيل الإضاءة الأصلية

4) غلاف "التركيز والعدسة" للحصول على عمق فوري

استخدمه عندما تبدو الصورة باهتة:

لقطة مقربة للغاية، عمق مجال ضحل، تركيز حاد على العيون، ضبابية خلفية ناعمة، واقعية عالية

5) "الصورة السينمائية الثابتة" (مظهر مشهد الفيلم)

استخدم هذا عندما تريد مزاجًا يشبه مشهدًا من فيلم:تصوير من زاوية منخفضة، تباين عالٍ، ظلال عميقة، ساعة ذهبية، ظلال طويلة، انعكاسات خفية، ألوان مشبعة، تفاصيل عالية، تدرج الألوان، بيئة محيطة مرئية، واقعية عالية

إذا أصبح المظهر قاسيًا جدًا، فقم بتخفيفه باستخدام "الظلال الناعمة" و"الإضاءة الطبيعية".

6) "ملصق العلامة التجارية" (عرض النص والتحكم في التخطيط)

استخدم هذا عندما تحتاج إلى قواعد طباعة وتكوين واضحة:خلفية بيضاء، خطوط واضحة، خط بدون حروف متصلة، نص باللغة الإنجليزية "believe"، عرض نص واضح، عنوان في النصف الأيسر، عنوان فرعي في النصف الأيمن، مسافات متساوية، دقة عالية، لمسة حمراء زاهية، جمالية عامة بسيطة

إذا كنت تريد مظهرًا رسوميًا أقوى، فاستخدم اللون الأسود عالي التباين وبسّط نظام الألوان.

7) دفعة "نقل النمط"

استخدمه عندما تعجبك التركيبة ولكنك تريد إضفاء طابع جديد:

باستخدام الصورة المرجعية، حافظ على نفس زاوية الكاميرا وبنية الوجه

قم بتطبيق نقل النمط على [فن الخط | مشهد فيلم | تحرير فائق الواقعية]

حافظ على الجمالية العامة واضبط نظام الألوان فقط

تعتبر Google تغييرات النمط من صورة مرجعية كعملية سير عمل مدعومة (أخذ النسيج أو اللون أو النمط من صورة مرجعية وتطبيقه)، لذا فهذه عملية عملية يجب أخذها في الاعتبار.

استخدام مطالبات Nano لتعزيز إبداع الفريق وورش العمل

تعمل مطالبات Nano بشكل جيد في المجموعات لأن الجميع يبدأ من نفس القيد. تقضي وقتًا أقل في مناقشة أفكار الصفحة الفارغة وتحصل على مزيد من الوقت للتفاعل مع الأفكار والتعبيرات الجديدة.

✅ فيما يلي طرق عملية لتشغيله (إلى جانب بعض ميزات ClickUp المفيدة):

تمارين الإحماء قبل العصف الذهني

اختر موجه Nano Banana واحدًا مشتركًا وصورة مرجعية واحدة مشتركة

اضبط مؤقتًا مدته 3 دقائق للناتج الأولي

اضبط مؤقتًا لمدة دقيقتين لتغيير واحد (قم بتغيير الإضاءة أو الخلفية فقط)

قم بعرض سريع، ثم انتقل إلى العصف الذهني الحقيقي

اجعل موجه الإحماء بسيطًا. تحكم فقط في زاوية الكاميرا والإضاءة والخلفية. دع النموذج يملأ الباقي.

💡 نصيحة احترافية: ضع موجه الإحماء في أعلى مستند ClickUp، ثم اربط هذا المستند بلوحة ClickUp Whiteboard بجوار المخرجات حتى يظل "الموجه + الصورة" مقترنين. اربط في ClickUp Docs مطالباتك جنبًا إلى جنب مع الصور التي تم إنشاؤها في ClickUp Whiteboards يمكنك أيضًا تخزين مكتبة المطالبات الخاصة بك في Docs Hub من ClickUp، وهو المكان المركزي الذي توجد فيه جميع مستنداتك ومواقع الويكي الخاصة بك. يمكن أن يساعد ذلك فريقك في البحث عن المستند المناسب وفتحه دون الحاجة إلى البحث في العديد من المستندات ومساحات العمل.

طرق مبتكرة لكسر الجليد في الاجتماعات

يستخدم الجميع نفس الموضوع ونفس زاوية الكاميرا

يغير كل شخص متغيرًا واحدًا (لوحة الألوان أو الخلفية أو العمق)

صوّت على الإصدار الذي يتناسب بشكل أفضل مع الهدف (شريحة درس، إطار قصة، صورة مصغرة، ملصق)

هنا تساعد الصياغة الدقيقة. إذا كنت تريد الاتساق، اطلب من الأشخاص استخدام نفس الصورة المرجعية أو نفس الصورة المرجعية المرفقة.

💡 نصيحة احترافية: ضع مخرجات كل شخص على ClickUp Whiteboard، وأضف ملاحظة لاصقة تحتوي على الموجه المستخدم بالضبط، ثم حوّل الملاحظة اللاصقة الفائزة إلى مهمة ClickUp لمتابعتها. حوّل ملاحظاتك اللاصقة في ClickUp Whiteboards بسهولة إلى مهام ClickUp مخصصة

ورش عمل الابتكار

في الجلسات الطويلة، استخدم مطالبات Nano لاستكشاف الاتجاهات بسرعة، ثم التوصل إلى نتيجة.

الجولة 1: أنشئ 10 توجيهات تقريبية باستخدام مطالبات قصيرة

الجولة الثانية: اختر أفضل 3، ثم حدد الهوية والتأطير

الجولة 3: قفل قائمة مشتركة "لا تغير" (ملامح الوجه، قواعد عرض النص، نظام الألوان)

يمكنك تعيين شخص واحد لمراقبة انحراف المطالبات. يحافظون على استقرار المطالبة الأساسية حتى لا تنحرف صورك.

💡 نصيحة احترافية: احتفظ بقواعد المطالبات في ClickUp Doc، ثم قم بتمييز سطر الإجراء وأنشئ مهمة منه، على سبيل المثال، "إنشاء 5 أشكال مختلفة بخلفية زرقاء وعرض نص واضح". إذا كانت المراجعة مفصلة، أرفق الصور بالمهمة واستخدم ميزة Proofing في ClickUp لتثبيت التعليقات مباشرة على الصورة، وتعيين التعليقات، وحلها عند إصلاحها. قم بتعليق ملفات الوسائط المتعددة وملفات PDF لتسهيل التعاون باستخدام Proofing في ClickUp

جلسات إنشاء القصص المصورة

إذا كنت تقوم بإنشاء محتوى قصة مصورة، فإن المطالبات تصبح قائمة اللقطات الخاصة بك.

حدد 6-10 إطارات وقم بتعيين إطار واحد لكل شخص

توحيد إشارات الكاميرا (مستوى العين، لقطة مقربة، لقطة من زاوية منخفضة)

توحيد الإضاءة (ضوء النهار الطبيعي أو إضاءة الاستوديو)

حافظ على تناسق نسبة العرض إلى الارتفاع عبر الإطارات

💡 نصيحة احترافية: يمكنك إنشاء لوحة القصة على ClickUp Whiteboard، وإضافة كل إطار كبلاط، ثم إسقاط المهمة ذات الصلة والموجه Doc بجواره مباشرةً. يمكنك إضافة الصور التي تم إنشاؤها في تسلسلات لتوليد الأفكار باستخدام ClickUp Whiteboards* يتيح لك ClickUp إضافة المهام والمستندات إلى السبورة البيضاء وتحريرها من اللوحة، بحيث تظل القصة المصورة والمطالبات والمهام متصلة ببعضها البعض.

📽️ شاهد مقطع فيديو: هل ما زلت تقوم بعمليات النسخ واللصق اليدوية أو إنشاء المهام أو الجدولة؟ يشرح هذا الفيديو كيفية استخدام أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي للتخلص من المهام الرتيبة.

بدائل Nano Banana التي يمكن استكشافها

أنشئ صورًا رسومية بموجه واحد، وارتقِ بمحتواك إلى مستوى أعلى مع ClickUp Brain

عند اختبار الأفكار المرئية، نادرًا ما يكون الجزء الأصعب هو الصورة الأولى. بل كل ما يحيط بها: التبديل بين الأدوات لإنشاء الصور ومراجعتها والموافقة عليها وإرسالها، ثم فقدان خيط ما قررته بالفعل.

يصبح هذا " التوسع في العمل " أسوأ مع توسع الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تقسيم العمل الإبداعي بين نماذج وأدوات مختلفة للذكاء الاصطناعي.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال كونه مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للفرق، حيث يمكنك إنشاء عناصر مرئية وتحويل القرارات إلى مهام ومواصلة التنفيذ في نفس المكان.

🧠هل تعلم: أفادت الأبحاث المرتبطة بـ "ضريبة التبديل" أن العمال يتنقلون بين التطبيقات حوالي 1200 مرة في اليوم، مما يضيف ما يقرب من أربع ساعات في الأسبوع يقضونها في إعادة التوجيه.

أنشئ صورًا داخل ClickUp Brain باستخدام AI Image Generator

حوّل مطالباتك إلى صور واقعية باستخدام ClickUp Brain

يتضمن ClickUp Brain منشئ صور بالذكاء الاصطناعي يمكنك تشغيله مباشرة في مكان العمل (على سبيل المثال، من تعليقات المهام أو أسطح ClickUp الأخرى حيث تتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي).

أضف موجهاتك، وقم بإنشاء خيارات متعددة، ثم احتفظ بالأفضل منها للانتقال إلى مرحلة المراجعة والتسليم دون نسخ السياق عبر الأدوات. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 صور من موجهة واحدة، مما يجعل التكرار السريع أقل صعوبة.

فيما يلي مطالبات كاملة يمكنك لصقها في منشئ الصور في ClickUp Brain (استبدل متغيرًا واحدًا أو متغيرين فقط في كل تكرار لتجنب الانحراف):

1. صورة شخصية (نظيفة، تحريرية)

"شابة، لقطة مقربة، مستوى العين، عمق مجال ضحل، تركيز حاد، ملمس بشرة طبيعي، ضوء نهاري طبيعي، ظلال ناعمة، خلفية رمادية فاتحة، انعكاسات خفية في العينين، واقعية عالية، دقة عالية، زاوية الكاميرا ثابتة، الإطار في المنتصف، نسبة العرض إلى الارتفاع 4:5"

2. صورة شخصية (درامية، سينمائية)

"شابة، لقطة مقربة للغاية، تباين عالٍ، ظلال عميقة، تركيز حاد على ملامح الوجه وبنيته، إضاءة طبيعية، ملمس بشرة فائق الواقعية، لقطة ثابتة من فيلم، بيئة محيطة ضبابية، تفاصيل عالية، دقة عالية، نسبة العرض إلى الارتفاع 1:1"

3. شارع في الساعة الذهبية

"لقطة من زاوية منخفضة، شابة تمشي في شارع المدينة، ساعة ذهبية، ظلال طويلة، ألوان مشبعة، واقعية عالية، تفاصيل عالية، انعكاسات خفية على الرصيف، تدرج ألوان سينمائي، تركيز حاد على الموضوع، عمق مجال ضحل، إطار عريض، نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9"

4. ملصق بسيط (طباعة + تخطيط)

"خلفية بيضاء، خطوط واضحة، رسم تخطيطي لموزة، تباين عالٍ باللون الأسود، خط بدون زخرفة، عنوان نصي باللغة الإنجليزية في النصف الأيسر، نص داعم أسفل العنوان، عنصر رسومي في النصف الأيمن، شبكة متساوية المسافات، تفاصيل واضحة، عرض نص واضح، لمسة حمراء زاهية، دقة عالية"

5. لافتة حديثة (ألوان جريئة)

"خلفية زرقاء، ألوان زاهية، لوحة ألوان مشبعة، رسومات على غرار المنتجات بتكوين واضح، خط بدون حواف، نص باللغة الإنجليزية في الثلث العلوي، تركيز حاد، إضاءة استوديو، ظلال ناعمة، تفاصيل واضحة، دقة عالية، نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9"

6. مجموعة أيقونات (بسيطة + متسقة)

"مجموعة أيقونات رسومات خطية، موضوع الفراولة، خطوط واضحة، مسافات متساوية، خلفية بيضاء، تباين عالٍ مع اللون الأسود، سماكة خطوط متسقة، تظليل بسيط، تفاصيل واضحة، دقة عالية"

تدرب على المطالبات بكفاءة مع ClickUp BrainGPT

استخدم صوتك لتسجيل الأفكار الأولية وتحويلها إلى نص باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp BrainGPT

إذا كنت ترغب في تحسين مطالباتك بسرعة، فإن الاتساق أفضل من الجلسات الطويلة. يدعم ClickUp BrainGPT ميزة Talk to Text (بحيث يمكنك التحدث عن فكرة تقريبية وتحويلها إلى نص قابل للاستخدام) والبحث عبر ClickUp والويب والتطبيقات المتصلة عندما تحتاج إلى سحب سياق أو مراجع سابقة.

إليك روتين بسيط يناسب الكتّاب والمبدعين والمعلمين:

أملي فكرة بصرية تقريبية باستخدام Talk to Text، ثم اطلب من ClickUp BrainGPT إعادة كتابتها على شكل 5 مطالبات بزوايا كاميرا مختلفة وتفاصيل إضاءة مختلفة.

ابحث في محادثاتك/مستنداتك/مهامك السابقة باستخدام باستخدام Enterprise Search عن ما نجح في المرة السابقة (على سبيل المثال، "ابحث عن موجه الملصق الذي أنتج عرض النص الأكثر وضوحًا").

قم بتبديل النماذج عندما يكون ذلك مفيدًا. يتيح لك ClickUp BrainGPT تغيير نموذج الذكاء الاصطناعي إلى ChatGPT أو Claude أو Gemini (ولكن لاحظ أن النماذج الخارجية لن تستخدم معرفتك بمساحة عمل ClickUp بالطريقة التي يستخدمها "ClickUp Brain").

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Agents للحفاظ على استمرار الإنتاج الإبداعي في فريقك. استخدم الأتمتة القائمة على المشغلات لإنجاز المهام والإجراءات تلقائيًا باستخدام ClickUp Agents بمجرد حصولك على صورة قابلة للاستخدام، ينتقل العائق إلى التنسيق: مراجعة الدورات و"من سيقوم بماذا بعد ذلك؟" يمكن لوكلاء ClickUp AI العمل بناءً على محفزات (مثل تغيير الحالة) واتخاذ إجراءات مثل إنشاء مستندات أو مهام باستخدام الذكاء الاصطناعي. إليك إعداد سريع وعملي لـ ClickUp Agents يمكنك تجربته: أنشئ وكيلًا آليًا في قائمتك الإبداعية يتم تشغيله عندما تتغير حالة المهمة إلى "مراجعة"

في تعليمات الوكيل، اطلب منه (1) نشر تعليق يتحقق من التفاصيل المطلوبة (نسبة العرض إلى الارتفاع، الخلفية، الإضاءة، زاوية الكاميرا، ملاحظات عرض النص) و (2) إنشاء مستند مراجعة قصير باستخدام الذكاء الاصطناعي يلخص التغييرات التي تم إجراؤها والتعليقات المطلوبة.

إذا كانت المهمة تفتقد إلى معلومات أساسية، اجعلها تنشئ مهمة فرعية باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثال: "إنشاء 3 أشكال مختلفة بظلال أكثر نعومة" أو "تحسين قابلية قراءة النص باللغة الإنجليزية") وهذا يحافظ على ترابط "الفكرة الإبداعية → التنفيذ" بشكل وثيق، دون تحويل جلسة المطالبات إلى عمل إداري.

تعرف على كيفية إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ClickUp

طور سير عمل الصور لديك مع ClickUp

تساعدك مطالبات Nano Banana على التحرك بسرعة عندما تحافظ على اتجاه واضح. تحصل على نتائج أفضل عندما تتحكم في الأساسيات: زاوية الكاميرا والإطار والإضاءة والخلفية وبعض الإشارات الأسلوبية مثل عمق المجال الضحل أو التباين العالي.

لكن التحدي الأكبر يظهر بعد الإخراج. لا تزال بحاجة إلى مكان لإنشاء العناصر المرئية والحفاظ على الخطوات التالية من الاختفاء عبر الأدوات. وهنا يحدث ClickUp فرقًا من خلال الجمع بين إنشاء الصور وإدارة المهام في منصة واحدة.

للحفاظ على سير عمل الصور بشكل جيد، يمكنك أيضًا تحسين المطالبات باستخدام ClickUp BrainGPT و Talk to Text. يمكنك حتى اختيار تبديل النماذج مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini عندما تريد نموذجًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي لحالات استخدام محددة.

أخيرًا، يمكنك الاعتماد على ClickUp Agents لإجراء فحوصات المواصفات وإنشاء متابعات عند وجود شيء مفقود.

يبدو أنه الأداة المثالية لك؟ اشترك في ClickUp مجانًا واختبر الفرق!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

مطالبات Nano Banana هي تعليمات قصيرة للغاية تقدمها إلى نموذج الصور Nano Banana من Google لإنشاء صورة جديدة أو تحرير صورة موجودة. تعمل هذه المطالبات بشكل أفضل عندما تصف فقط التفاصيل القليلة التي تؤثر على النتيجة، مثل الموضوع وزاوية الكاميرا والإضاءة والخلفية، بدلاً من كتابة موجز طويل. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التحكم (خاصةً في الطباعة أو الملصقات أو المخططات)، فإن Nano Banana Pro مصمم لإنشاء وتحرير عالي الدقة مع معالجة أقوى للنصوص.

ابدأ بهيكل بسيط: الموضوع وزاوية الكاميرا والتركيز والإضاءة والخلفية والأسلوب ونسبة العرض إلى الارتفاع. اجعل الموجه الأول قصيرًا، ثم كرر العملية بتغيير متغير واحد في كل مرة (على سبيل المثال، قم بتغيير الخلفية فقط من الرمادي الفاتح إلى الأزرق). إذا كانت صورتك تتضمن طباعة، فكن واضحًا بشأن الموضع ("العنوان في النصف الأيسر") والوضوح، لأن النص هو أحد أسهل الأماكن التي يمكن أن تتغير فيها النتائج.

استخدم صورة مرجعية عندما يكون اتساق الشخصيات مهمًا. يتمثل سير العمل الموثوق في البدء من "أرشيف" أو صورة أساسية، وإنشاء مرجع ثابت، ثم إنشاء سلسلة من الصور الجديدة باستخدام نفس المرجع بالإضافة إلى مطالبات قصيرة. في مطالبتك، حدد ما يجب ألا يتغير (نفس الشخص، ملامح الوجه، بنية الوجه، ملمس البشرة)، وقم بتغيير عنصر أو عنصرين فقط، مثل الخلفية أو زاوية الكاميرا.

يتم وضع Nano Banana كنموذج سريع للتجريب الإبداعي السريع، بينما يتم وضع Nano Banana Pro لإنشاء الصور وتحريرها بتحكم أعلى. تسلط Google الضوء على تحسين عرض النص في Nano Banana Pro، وعناصر التحكم الإبداعية المتقدمة، والقدرة على إنتاج صور عالية الدقة (حتى 4K)، والتي تعتبر مهمة للملصقات والأصول التجارية المصقولة. إذا كان هدفك هو التفكير السريع، فغالبًا ما يكون Nano Banana كافيًا. إذا كنت بحاجة إلى الدقة أو الطباعة أو جودة "المسودة النهائية"، فإن Nano Banana Pro هو الخيار الأنسب.

نعم. يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء صور AI مباشرة من تعليقات المهام أو ClickUp Chat أو أيقونة AI في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 صور من موجه واحد، وتحسين الموجه بعد رؤية النتائج، ثم مشاركة الصورة في مهمة أو دردشة، أو إنشاء مستند منها. وهذا يجعل ClickUp Brain أداة عملية لإنشاء الصور عندما تريد إنشاء صور في نفس مساحة العمل التي تتم فيها المراجعات والموافقات والخطوات التالية.