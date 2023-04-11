10 اختراقات في جداول بيانات جوجل ستجعل عملك أسهل

تنتشر برامج Google المجانية الاستخدام في كل مكان في عالم الشركات اليوم، سواء كنت تعمل في شركة كبيرة أو صغيرة. فلماذا لم تصبح محترفاً فيه بعد؟

في عام 2020، جوجل مشترك أن مجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بها، بما في ذلك Gmail ومحرّر مستندات Google وجداول بيانات Google - وهو برنامج Excel المنافس لبرنامج Microsoft - قد تجاوزت 2 مليار مستخدم شهريًا. مثل كل شيء آخر في مجموعة برامج Google، تتم مزامنة جداول بيانات Google Sheets تلقائيًا مع عدة مستخدمين حتى تتمكن أنت والآخرون من التعاون بسلاسة. ربما يكون هذا البرنامج هو أكثر البرامج المتاحة اليوم سهولةً وقوةً بالنسبة للعاملين الذين يرغبون في الالتفاف حول مجموعات كبيرة من البيانات.

سواءً للعمل أو لمجرد وضع الميزانية في حياتك الشخصية، فإن تطوير فهم أقوى للاختصارات المتاحة في جداول بيانات جوجل هي طريقة سهلة ل توفير الوقت من الأفضل إنفاقه في شيء آخر غير التحديق على لوحة المفاتيح. انقر فوق استكشف أكثر الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشارك نصائح وحيل جداول البيانات بما في ذلك أوراق الغش و قاموس Excel الخاص بك لتجميع هذه القائمة المكونة من عشر حيل في جداول بيانات جوجل التي يجب عليك وضعها بالتناوب.

ابدأ بوضع إشارة مرجعية على هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تسمى صانع إكسل الذي يسمح للمستخدمين بإملاء ما يريدون أن تقوم به دالة جداول بيانات جوجل، ثم يقوم بإخراج الدالة - وتابع القراءة لمزيد من النصائح المفيدة.

20 حيلة للإنتاجية لإنجاز المزيد من الأعمال اعمل بذكاءٍ أكبر، وليس بجهدٍ أكبر، مع هذه النصائح الموفرة للوقت حيل الإنتاجية من ClickUp.

1. المخططات البيانية السريعة

إنشاء مخططات في جداول بيانات جوجل

هل أنت ذاهب إلى اجتماع وتحتاج إلى الحصول على خط اتجاه سريع حتى تعرف ما الذي تتحدث عنه؟ في Excel، يمكنك استخدام Alt + F1، أو Option + F1 على جهاز Mac، بعد تحديد جدول بيانات لإنشاء مخطط سريع للبيانات التي حددتها. في جداول بيانات جوجل، ستحتاج إلى استخدام الماوس ليس فقط لتحديد الجدول الخاص بك ولكن أيضًا لتحديد "مخطط" من القائمة المنسدلة "إدراج".

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