أتمتة الأعمال في WhatsApp: كيف تعمل + أمثلة

اكتشف مالك وكالة تسويق رقمي أن إعلانات Facebook و Instagram جلبت العديد من العملاء المحتملين ولكن القليل من المبيعات. بعد أن سئموا من الرد على رسائل WhatsApp التي لا تنتهي والتي كانت في الغالب تستفسر عن الأسعار، قاموا بإعداد روبوت دردشة WhatsApp للتعامل مع استفسارات العملاء.

وقد شاركوا النتيجة على Reddit: "في اليوم الثاني، تلقينا 340 استفسارًا و48 عميلًا محتملاً و4 مبيعات! ... الأتمتة هي بالتأكيد الطريق الصحيح."

وهذا صحيح! تساعدك أتمتة WhatsApp Business على الرد على عملائك على الفور بردود مخصصة.

إذا كنت في موقف مشابه حيث تستنزف استفسارات العملاء وقت فريقك دون تحقيق مبيعات حقيقية، فإن هذه المقالة حول أتمتة WhatsApp Business ستوجهك إلى الخطوات التالية.

ما هي أتمتة الأعمال في WhatsApp؟

تستخدم أتمتة WhatsApp Business واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp وبرنامج الأتمتة لأتمتة مهام مثل الرد على استفسارات العملاء وإرسال الرسائل التلقائية وإدارة المهام الروتينية.

وهذا يحسن رضا العملاء، ويدعم أهدافك في مجال الاتصال، ويوفر رؤى قيّمة مع توفير الوقت للفرق المشغولة.

إليك كيف يمكن أن تساعدك على وجه التحديد:

أرسل رسائل ترحيب ورسائل تحية و ردود سريعة على استفسارات العملاء الشائعة

أتمتة المتابعات ، وتذكيرات المواعيد، وتذكيرات الدفع ، وتأكيدات الطلبات

قلل الأعمال المتكررة باستخدام أدوات أتمتة WhatsApp لتوفير الوقت والمال

قم بتوسيع نطاق تطبيق WhatsApp Business الخاص بك للتعامل مع المزيد من تفاعلات العملاء دون الحاجة إلى موظفين إضافيين

لماذا يجب أتمتة اتصالات WhatsApp للأعمال؟

63٪ من المستهلكين يتوقعون من الشركات أن تفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم المحددة. وهذا يعني أن غالبية عملائك يطلبون ردودًا وحلولًا مخصصة لتحدياتهم. يمكن أن تؤدي أتمتة WhatsApp Business إلى ردود مخصصة ومركزة في كل مرة.

عند استخدامها بالشكل الصحيح، توفر أتمتة WhatsApp للفرق التجارية تعاونًا في الوقت الفعلي بشكل أسرع وعلى نطاق واسع. وإليك كيفية ذلك:

تعامل مع المهام الروتينية تلقائيًا : استخدم الردود التلقائية للأسئلة الشائعة، وأرسل تأكيدات الطلبات، وشارك تذكيرات المواعيد، مما يحرر الموظفين للقيام بمهام أكبر

قدم دعمًا فوريًا على مدار الساعة : باستخدام أدوات أتمتة WhatsApp، يمكنك الرد على الرسائل الواردة في أي وقت، مما يعزز رضا العملاء وثقتهم

تنمو دون تكاليف إضافية : أتمتة رسائل WhatsApp تعني أنه يمكنك إدارة المزيد من التفاعلات مع العملاء دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الأشخاص، مما يوفر المال مع الحفاظ على الطابع الشخصي

اجمع بيانات قيّمة: يمكن لكل محادثة آلية أن تجمع معلومات مفيدة لتحسين عملية المبيعات، وتحسين عروضك، وتعزيز إدارة علاقات العملاء

أكثر من 10 أمثلة على أتمتة الأعمال في WhatsApp

إذا كنت تتساءل عن كيفية تطبيق أتمتة WhatsApp Business، فإليك بعض الطرق الحقيقية والعملية التي تستخدمها الشركات يوميًا:

1. الرد التلقائي على الأسئلة الشائعة

غالبًا ما تتناول الأسئلة الشائعة للعملاء تفاصيل المنتج أو التسليم أو المرتجعات أو المدفوعات أو السياسات.

ومن الأمثلة على ذلك:

🔹 "كم من الوقت سيستغرق استلام طلبي؟"

🔹 "ما هي سياسة الإرجاع الخاصة بكم؟"

🔹 "ما هي خيارات الدفع التي تقبلونها؟"

يؤدي إعداد الردود التلقائية لهذه الحالات إلى توفير الوقت والحفاظ على سلاسة تشغيل تطبيق WhatsApp Business وتحسين رضا العملاء.

إليك كيفية أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة في WhatsApp:

الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp Business وانتقل إلى الإعدادات > أدوات الأعمال

الخطوة 2: اختر اختر الرد التلقائي الذي تحتاجه على WhatsApp — رسالة ترحيب للعملاء الجدد، أو رسالة غياب بعد ساعات العمل، أو ردود سريعة للتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة بسرعة

الخطوة 3: اكتب ردك التلقائي. اجعله واضحًا ومهذبًا ومفيدًا. أضف تفاصيل مثل متى يمكنهم توقع رد بشري أو طرق أخرى للحصول على المساعدة

عبر WhatsApp

الخطوة 4: حدد الجدول الزمني وقرر من سيحصل على هذه الردود — الجميع، جهات الاتصال الجديدة، أو عملاء محددين

الخطوة 5: احفظ إعداداتك لتفعيل أتمتة WhatsApp Business

عبر WhatsApp

📌 مثال: إليك تحية بسيطة يمكنك إعدادها على الفور: "مرحبًا [الاسم]، شكرًا على اتصالك بـ [اسم شركتك]! سنرد عليك في غضون 24 ساعة."

2. رسائل استعادة سلة التسوق المهجورة

تقريبًا 7 من كل 10 متسوقين عبر الإنترنت يضيفون منتجات إلى سلة التسوق الخاصة بهم ولكنهم يغادرون دون شراء. هذه فرصة ضائعة كبيرة لأي منصة تجارة إلكترونية أو شركة صغيرة.

بمجرد اشتراك العملاء، يمكنك أتمتة رسائل WhatsApp التي يتم تشغيلها عند حدوث أحداث التخلي عن سلة التسوق على موقعك أو تطبيقك. يمكن أن تتضمن هذه الرسائل صورًا وتفاصيل المنتج ورابطًا مباشرًا إلى سلة التسوق، مما يسهل استئناف العمل من حيث توقفوا.

غالبًا ما يتضمن تدفق سلة التسوق المهجورة الذكية ما يلي:

تذكير أول في غضون ساعات قليلة

رسالة ثانية مع حافز صغير، مثل خصم أو شحن مجاني، بعد 24 ساعة

متابعة أخيرة بعد 48 ساعة مع اقتراحات للمنتجات أو رسالة شكر سريعة تطلب التعليقات

تعد شركة التجزئة Lojas Renner مثالًا رائعًا على ذلك. من خلال أتمتة استعادة سلال التسوق المهجورة باستخدام تكامل WhatsApp Business API، حققت الشركة معدلات قراءة أعلى بنسبة 70% من القنوات الأخرى، وشهدت عودة المزيد من العملاء لإكمال عمليات الشراء، وغالبًا ما أضافوا المزيد من العناصر إلى سلال التسوق الخاصة بهم.

3. تأكيد الطلبات وتتبعها

تعد تأكيدات الطلبات وتحديثات التتبع من أسهل الطرق لبناء الثقة مع المشترين الجدد والمتكررين.

مع أتمتة WhatsApp Business، يمكنك إرسال تأكيدات الطلبات وتفاصيل الشحن وتحديثات التسليم تلقائيًا إلى WhatsApp الخاص بعملائك. كل هذا دون الحاجة إلى أن يسألوا، "أين طلبي؟"

بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار تضمين ملاحظة شكر، أو قسيمة بيع إضافية، أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى دعوة للانضمام إلى مجتمع خاص. وهذا يبقي المشترين على اطلاع ويزيد من فرص تكرار المبيعات وتقوية تفاعل العملاء.

لإعداد هذا:

قم بإنشاء أو تحديد نموذج WhatsApp معتمد لتحديثات الطلبات

عبر CM

قم بتخصيصها باسم العميل ورابط التتبع وعرض بيع إضافي اختياري

قم بتمكين أداة أتمتة WhatsApp الخاصة بك لإرسال التحديثات في الوقت المناسب

4. تذكيرات المواعيد

تعد حالات عدم الحضور والحجوزات المنسية مصدر إزعاج لشركات الخدمات، من العيادات والصالونات إلى جلسات التدريب والاستشارات.

تسهل أتمتة WhatsApp Business إرسال الرسائل، بما في ذلك تذكيرات المواعيد، تلقائيًا، حتى يتذكر عملاؤك المواعيد ويحضروا في الوقت المحدد.

📌 مثال: "مرحبًا [الاسم]، هذا تذكير بموعدك مع [اسم الشركة] في [التاريخ] الساعة [الوقت]. يرجى إحضار بطاقة هويتك. أرسل "RESCHEDULE" إذا كنت بحاجة إلى موعد جديد."

لإعداد تذكيرات المواعيد باستخدام تطبيق WhatsApp Business:

استخدم تكامل WhatsApp Business API لربط نظام الحجز الخاص بك

أنشئ نموذج WhatsApp واضحًا وسهل الاستخدام لتذكيرك

عبر Kommo

قم بتخصيصها باسم العميل والتاريخ والوقت وأي تعليمات خاصة

جدول الرسالة لترسل قبل 24-48 ساعة من الموعد

👀 حقيقة ممتعة: مع 2 مليار مستخدم حول العالم ومعدل فتح يبلغ 98٪ في المتوسط، يعد WhatsApp أحد أسهل الطرق للوصول إلى عملائك في أي مكان وفي أي وقت، ومواصلة المحادثة في كل مرحلة من مراحل مسار التحويل.

5. روبوتات تأهيل العملاء المحتملين

عبر WhatsApp

روبوتات تقييم العملاء المحتملين على WhatsApp هي مساعدات ذكية وآلية تساعد في تصفية المشترين الجادين من المتصفحين العاديين، مما يوفر على فريق المبيعات ساعات من العمل اليدوي. مع أتمتة WhatsApp Business، تتفاعل هذه الروبوتات مع العملاء المحتملين الجدد، وتطرح الأسئلة المهمة، وترسل أفضل العملاء المحتملين مباشرة إلى CRM أو مسار المبيعات.

إليك كيفية عملها. تبدأ المحادثات مع أي شخص ينقر على إعلان أو موقع الويب الخاص بك أو تكامل WhatsApp Business API. باستخدام أسئلة بسيطة وودية، يتم تحديد احتياجات كل عميل محتمل وميزانيته والجدول الزمني.

فهي تجمع تفاصيل مفيدة مثل معلومات الاتصال والتفضيلات، بحيث يمكن لفريق المبيعات الخاص بك المتابعة مع السياق.

بمجرد أن يحصل الروبوت على عميل محتمل، يمكنه تشغيل رسائل آلية أو تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو تنبيه فريقك على الفور دون تفويت أي فرص.

تعد إعلانات Pediasure Indonesia على Facebook مثالًا جيدًا على أتمتة الأعمال في WhatsApp لتوليد العملاء المحتملين. تم توجيه المستخدمين الذين نقروا على إعلاناتهم على Facebook إلى WhatsApp باستخدام روبوتات العملاء المحتملين. أدى ذلك إلى خفض تكلفة كل عميل محتمل بنسبة 64٪ مع تحسين نتائج اكتساب العملاء. عبر Facebook

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 45٪ من العاملين يقولون إنهم فكروا في استخدام الأتمتة ولكنهم لم يخطوا هذه الخطوة. غالبًا ما يمنع الناس من ذلك ضيق الوقت، أو كثرة الخيارات، أو عدم معرفة من أين يبدأون.

6. تذكيرات الدفع

يمكن أن تؤدي المدفوعات المتأخرة والفواتير غير المسددة إلى تعطيل التدفق النقدي للشركة. تسهل أتمتة WhatsApp Business إرسال الإشعارات، بما في ذلك تذكيرات الدفع الودية وفي الوقت المناسب، مباشرة إلى عملائك.

يمكنك إعداد رسائل آلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business أو ربط بيانات الدفع الخاصة بك بأداة أتمتة موثوقة.

بمجرد التكامل، يمكن للنظام التحقق من حالة الدفع وإرسال تذكيرات عند استحقاق الدفعات أو تأخرها، مما يساعدك على تجنب المكالمات المحرجة والمتابعات اليدوية.

📌 مثال: "مرحبًا [الاسم]، هذا تذكير سريع بأن دفعتك البالغة [المبلغ] للفاتورة [#] مستحقة اليوم. يرجى استخدام هذا الرابط لإتمام الدفع: [رابط الدفع]. إذا كنت بحاجة إلى أي توضيح، ما عليك سوى الرد هنا. شكرًا لك، [اسم شركتك]."

7. جمع التعليقات بعد الخدمة

أي شركة تركز على تحسين تجربة عملائها تحتاج إلى السعي بنشاط للحصول على ملاحظات العملاء.

بفضل أتمتة WhatsApp Business والتسويق الفعال عبر WhatsApp، يمكنك إرسال استطلاعات قصيرة أو استطلاعات رأي سريعة أو حتى محادثات تفاعلية مباشرة بعد الشراء أو الحجز أو الخدمة.

يبدأ التدفق الناجح بتحديد ما ترغب في تعلمه ثم إنشاء قوالب WhatsApp واضحة مع أسئلة بسيطة. تتولى الأتمتة إرسال التذكيرات وجمع الإجابات وتخزين الملاحظات في CRM أو لوحة التحكم الخاصة بك لتسهيل التحليل.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال رسالة مثل: "مرحبًا [الاسم]، شكرًا لاختيارك لنا. كيف تقيم تجربتك من 1 إلى 5؟ تساعدنا ملاحظاتك على تقديم خدمة أفضل لك."

🧠 هل تعلم؟ يتوقع بنك Barclays أن الاستفادة من "اقتصاد التغذية الراجعة" قد يفتح فرصة بقيمة 3.2 مليار دولار في المملكة المتحدة خلال العقد المقبل.

8. البث الترويجي (مع الاشتراك)

تعد البث الترويجي على WhatsApp طريقة فعالة لإبقاء عملائك على تواصل مع العروض الخاصة أو تحديثات المنتجات أو العروض الموسمية، ولكن فقط إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة.

باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، يمكنك إرسال رسائل جماعية إلى العملاء الذين وافقوا صراحةً على تلقيها، مع إتاحة طريقة سهلة لهم لإلغاء الاشتراك متى شاءوا.

أولاً، احرص دائمًا على الحصول على موافقة واضحة. يمكن للعملاء الاشتراك من خلال نماذج الموقع الإلكتروني أو روبوت الدردشة البسيط على WhatsApp أو خلال محادثة أولية على تطبيق WhatsApp Business. كن شفافًا بشأن ما سيحصلون عليه، مثل الخصومات الحصرية أو المنتجات الجديدة أو مزايا الولاء.

بمجرد حصولك على الإذن، قم بصياغة رسائل WhatsApp الترويجية بعناية. أضف صورًا أو مقاطع فيديو أو أزرار إجراءات ترتبط بكتالوجك أو موقعك الإلكتروني. قم بتخصيص كل رسالة باسم العميل أو تفاصيل مشترياته السابقة لجعل عروضك الترويجية تبدو ذات صلة وليست مزعجة.

هل تعلم أن 85% من العملاء يقولون إن برامج الولاء تجعلهم أكثر ميلاً إلى الاستمرار في التسوق من علامة تجارية معينة؟

لهذا السبب يتجه المزيد من الشركات إلى أتمتة WhatsApp Business للحفاظ على تحديثات الولاء فورية وشخصية وسهلة الوصول.

باستخدام WhatsApp Business API، يمكنك إطلاع العملاء على المنتجات الجديدة وإرسال خصومات خاصة ومشاركة مكافآت محدودة المدة. يمكن لروبوتات الدردشة الذكية على WhatsApp حتى اقتراح عروض بناءً على المشتريات السابقة.

تساعد تحديثات الولاء عبر WhatsApp أيضًا في إبقاء تجار التجزئة وشركاء القنوات على اطلاع بأحدث المعلومات حول الأداء في الوقت الفعلي وإعلانات الحملات السريعة.

📌 مثال: "مرحبًا [الاسم]، لقد وصل رصيد ولائك إلى 1500 نقطة. استخدمها للحصول على خصم 20٪ على طلبك التالي. انقر هنا لاسترداد مكافأتك."

10. استقطاب عملاء جدد

يعد استقبال العملاء الجدد أحد أهم اللحظات لبناء الثقة وتحديد مسار رحلة العميل بأكملها. باستخدام أتمتة WhatsApp Business، يمكنك جعل هذه العملية سلسة وواضحة وشخصية لعملائك. وإليك كيفية القيام بذلك:

عندما يقوم العميل بالتسجيل، يمكن لتطبيق WhatsApp Business الخاص بك إرسال ترحيب حار تلقائيًا، ومشاركة خطوات الإعداد، أو إرشادهم خلال الإجراءات الأولى التي يتعين عليهم اتخاذها.

يتميز سير العمل الجيد في عملية التسجيل بالترحيب بالعميل باسمه، وتأكيد بياناته، ومشاركة نصائح أو روابط مفيدة للبدء على الفور.

مثال: تثق العلامات التجارية الرائدة في WhatsApp أيضًا في عملية التسجيل. تقول مارتين فان دير لي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في KLM: WhatsApp هي قناة خدمة جديدة لشركة KLM Royal Dutch Airlines للتواصل مع عملائنا. عند الاشتراك، يتلقى عملاء KLM معلومات ووثائق عن الرحلات ويحصلون على دعم على مدار الساعة من أكبر فريق متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. WhatsApp هي قناة خدمة جديدة لشركة KLM Royal Dutch Airlines للتواصل مع عملائنا. عند الاشتراك، يتلقى عملاء KLM معلومات ووثائق عن الرحلات ويحصلون على دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أكبر فريق متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.

11. تأكيدات تسجيل الأحداث

يعد إرسال تأكيدات تسجيل الأحداث من خلال أتمتة WhatsApp Business طريقة سهلة لطمأنة الحاضرين وإبقائهم على اطلاع فوري.

عبر Meta

قد تبدو التأكيدات النموذجية كما يلي: "مرحبًا [الاسم]، شكرًا لتسجيلك في [اسم الحدث]. تم تأكيد حجزك في [التاريخ] الساعة [الوقت]. انقر هنا للحصول على تفاصيل الحدث: [الرابط]. نتطلع إلى رؤيتك."

باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، يمكنك ربط نظام إدارة الأحداث الخاص بك لإرسال تأكيدات في اللحظة التي يسجل فيها شخص ما تلقائيًا.

تأكد من أن نموذج الحدث الخاص بك يجمع رقم WhatsApp صالحًا حتى تصل كل تأكيدات الحجز إلى الشخص المناسب.

ClickUp يجعل أتمتة الأعمال على WhatsApp سهلة

أحد أكبر المشاكل التي تواجه أتمتة WhatsApp Business ليس إرسال الرسالة، بل التعامل مع ما يحدث بعدها.

تقوم معظم الشركات بإعداد أتمتة WhatsApp للرسائل الصادرة مثل تحديثات الطلبات، وتذكيرات سلة التسوق المهجورة، وتذكيرات المواعيد. ولكن عندما يرد العملاء برد بسيط مثل "هل يمكنني الحصول على فاتورة؟" أو "هل هذا المنتج متوفر باللون الأزرق؟" غالبًا ما تضيع هذه الردود في سلاسل المحادثات.

ونتيجة لذلك، يضطر العميل إلى الانتظار، أو أسوأ من ذلك، قد ينتقل إلى منافس يستجيب بسرعة أكبر.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال التأكد من أن كل رد على WhatsApp يتحول على الفور إلى خطوة تالية واضحة يمكن لفريقك رؤيتها وتتبعها وإكمالها قبل أن يشعر العميل بأنه مهمل.

قم بإدارة سير العمل الذي يؤدي إلى إرسال رسائل WhatsApp باستخدام ClickUp Automations و Custom Agents

قم ببناء سير عمل ذكي يطلق التحديثات في الوقت المحدد تمامًا عندما تتقدم المهام باستخدام ClickUp Automations

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك إنشاء سير عمل يرسل رسائل WhatsApp عند حدوث إجراءات حقيقية. إذا تغيرت حالة المهمة إلى "مدفوعة" في ClickUp، يتلقى العميل تلقائيًا تأكيدًا للطلب أو رسالة شكر على WhatsApp.

يمكنك جعل الأتمتة أكثر ذكاءً باستخدام وكلاء ClickUp AI والمحفزات المخصصة. باستخدام وكيل AI المخصص الخاص بك، يمكنك تخصيصه لقراءة الرسائل وتحديد أولويات المهام وتوجيهها إلى الشخص المناسب. وبالتالي، تتعامل سير عمل WhatsApp مع الأسئلة الروتينية تلقائيًا وتترك الأسئلة المهمة فقط لفريقك.

لن تضطر إلى تذكير فريقك بإرسالها يدويًا. يحافظ سير العمل على اتصال تحديثات CRM و WhatsApp، بحيث تبدو علامتك التجارية دائمًا احترافية وسريعة الاستجابة.

إليك دليل مرئي يوضح كيف تعمل أتمتة ClickUp على تبسيط أتمتة سير العمل :

حوّل كل رد على WhatsApp إلى تحديث تلقائي للحالة أو مهمة متابعة باستخدام ClickUp

عندما يرد العميل على WhatsApp لتأكيد موعد أو طلب تغيير أو طلب مزيد من التفاصيل، يقوم ClickUp على الفور بتحديث الحالة في خط أنابيبك أو إنشاء مهمة متابعة لعضو الفريق المناسب.

على سبيل المثال، عندما تصل رسالة جديدة على WhatsApp، يقوم ClickUp بتسجيل معلومات العميل، وملء التفاصيل الأساسية، وتعيينها إلى مندوب المبيعات المناسب مع تحديد موعد نهائي واضح. يعرف الجميع ما يجب فعله بعد ذلك، ولا تمر أي ردود دون ملاحظة، ولا تبرد أي فرصة محتملة بينما يحاول فريقك معرفة من المسؤول عنها.

أنشئ ردود WhatsApp مخصصة باستخدام ClickUp Brain و Brain Max

يساعدك ClickUp Brain على إنشاء ردود WhatsApp مخصصة مختلفة بناءً على سيناريوهات العملاء المختلفة، والتي يمكنك بعد ذلك إضافتها إلى الخلفية الخاصة بك. النتيجة؟ يحصل العملاء على ردود في الوقت الفعلي تناسب استفساراتهم تمامًا.

جرب ClickUp Brain مجانًا أنشئ قوالب ردود WhatsApp Business لمختلف حالات الاستخدام التجاري باستخدام ClickUp Brain

هل يبحث عميلك عن معلومات حول طلبه؟

هل تريد تذكير المتسوقين بعربات التسوق التي تركوها؟

ما عليك سوى كتابة السيناريو الخاص بك ونوع الاستجابة التي تبحث عنها (الأسلوب، النبرة، التنسيق)، وستقوم الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp بتخصيصها وفقًا لمتطلباتك.

قم بإنشاء أتمتة مخصصة باستخدام ClickUp Brain

وهناك المزيد!

مع ClickUp Brain MAX، يمكنك: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، في أي مكان

يحل محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات جرب Brain MAX — إنه تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء وثائق السياسات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والمزيد.

حافظ على وضوح السياق مع ClickUp Chat

حافظ على تزامن فريقك من خلال تحويل المحادثات إلى مهام وربط كل رد على WhatsApp بالمكان المناسب باستخدام ClickUp Chat

تحافظ ClickUp Chat على تماسك فريقك بالكامل أثناء التعامل مع ردود WhatsApp. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك مناقشة المتابعات داخل ClickUp مباشرةً، ومشاركة لقطات الشاشة، وإسقاط الملفات، وتحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة.

يمكنك ربط المحادثات مباشرة بمهام خط الأنابيب حتى يظل الجميع على اطلاع. يلغي ClickUp الحاجة إلى فقدان السياق أو التنقل بين التطبيقات غير المتصلة، مما يوفر إجراءات وتقدمًا واضحين في مكان واحد.

الامتثال وأفضل الممارسات لأتمتة WhatsApp

للحفاظ على توافق أتمتة WhatsApp Business مع المتطلبات القانونية وسهولة استخدامها للعملاء، اتبع هذه الممارسات البسيطة لحماية علامتك التجارية وبناء الثقة:

احصل دائمًا على موافقة واضحة وموثقة من عملائك قبل إرسال أي رسائل WhatsApp، خاصة الرسائل الترويجية

استخدم فقط قوالب الرسائل المعتمدة لبدء المحادثات، واتبع نافذة خدمة العملاء على مدار 24 ساعة للردود

حافظ على تحديث ملف تعريف شركتك بتفاصيل الاتصال الصحيحة حتى يعرف العملاء بالضبط مع من يتحدثون

احترم جميع طلبات إلغاء الاشتراك على الفور وتجنب إرسال أي رسائل غير متوقعة أو مضللة

لا تشارك أبدًا البيانات الشخصية أو بيانات الدفع الحساسة ، واتبع جميع قوانين خصوصية البيانات المحلية

استخدم مسارات تصعيد واضحة، مثل وكيل بشري أو دعم عبر الهاتف، حتى يتمكن العملاء من الحصول على المساعدة خارج نطاق الروبوت إذا لزم الأمر

🧠 هل تعلم؟ يقضي موظفو المكاتب حوالي 42٪ من وقتهم في التعاون، لكن 70٪ منهم يعتقدون أن التعاون الأفضل يمكن أن يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية. كيفية تحسين التعاون في مكان العمل توضح بالضبط كيفية جعل العمل الجماعي أكثر ذكاءً.

ClickUp يتولى أتمتة عملياتك، حتى تتمكن من الاسترخاء

إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فأنت تعلم بالفعل أن أتمتة الأعمال في WhatsApp تحدث فرقًا بين الرسائل الفائتة والصفقات المبرمة، وبين إضاعة الوقت في الردود المتكررة وبين تنمية أعمالك بالفعل.

ومع ذلك، فإن الأتمتة وحدها لا توفر حلاً شاملاً. حتى أذكى الروبوتات لا يمكنها إنقاذك بدون النظام المناسب لالتقاط كل محادثة على WhatsApp وتتبعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

لهذا السبب، فإن دمج WhatsApp مع ClickUp يحول كل رسالة إلى خطوة تالية واضحة، وكل رد إلى مهمة قابلة للتتبع، وكل عميل محتمل إلى إيرادات لا يمكنك تحمل خسارتها.

إذن، ما هي الخطوة التالية لعملك؟ سجل الآن في ClickUp وشاهد مدى سلاسة الأتمتة عندما يكون فريقك بأكمله على نفس الصفحة!

أسئلة وأجوبة حول أتمتة الأعمال على WhatsApp

نعم، يتيح WhatsApp Business للمستخدمين إعداد الردود التلقائية بسهولة، بما في ذلك رسائل الترحيب للعملاء الجدد، ورسائل الغياب خارج ساعات العمل، والردود السريعة على الأسئلة المتكررة. يمكنك إنشاء هذه الرسائل وإدارتها مباشرة في التطبيق ضمن أدوات الأعمال.

تشمل الأدوات الشائعة واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business (عبر مزودي الخدمة الرسميين) ومنشئي روبوتات الدردشة وتكاملات CRM. تستخدم العديد من الشركات منصات مثل ClickUp لتشغيل رسائل WhatsApp بناءً على تحديثات المهام أو إجراءات العملاء أو سير عمل CRM.

يمكنك ربط متجرك الإلكتروني بواجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business وإعداد عمليات أتمتة لتأكيدات الطلبات وتحديثات الشحن وتذكيرات سلة التسوق المهجورة أو العروض الترويجية. تحتوي معظم منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify أو WooCommerce على مكونات إضافية أو تكاملات لمساعدتك في القيام بذلك دون الحاجة إلى العمل اليدوي.

ميزات الأتمتة الأساسية مثل الردود التلقائية والردود السريعة مجانية مع تطبيق WhatsApp Business. للحصول على أتمتة متقدمة، مثل إرسال البث الترويجي أو التكامل مع CRM الخاص بك، ستحتاج إلى WhatsApp Business API، والذي عادةً ما ينطوي على تكاليف يفرضها مقدمو الخدمة الرسميون أو أدوات الجهات الخارجية.