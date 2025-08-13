أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Anthropic AI في عام 2025

سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر التقنيات تحويلاً منذ اختراع الكهرباء.

وقد بدأت بالفعل في الوفاء بهذا الوعد.

يقول حوالي 72% من المهنيين أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم في العثور على المعلومات بشكل أسرع، ويقول 66% أنه يعزز إنتاجيتهم بشكل عام.

يعتمد العديد من المحترفين على Claude AI، الذي طورته Anthropic، باعتباره مساعدًا ذكيًا مهذبًا وواعيًا للأمان ومتحفظًا بشكل مدروس. ولكن لنكن صادقين، أحيانًا يكون مفرطًا في الحذر.

التزام Anthropic بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي أمر يستحق الثناء، ولكن ماذا عن المشهد الأوسع للذكاء الاصطناعي؟ إنه مليء بالمنافسين الطموحين الذين يتمتعون بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وخيارات نشر أكثر مرونة وأقل ردود من نوع "عذرًا، لا يمكنني مساعدتك في ذلك".

قد يفضلها فريقك عندما تحتاج إلى ردود أكثر تخصيصًا ووضوحًا. أو للتعامل مع سير العمل المعقد والكبير الحجم دون تردد.

سواء كنت تقوم بإنشاء محتوى أو تطوير منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تبحث عن نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي تلبي احتياجاتك الخاصة، فإن هذا الدليل يغطي أفضل البدائل المتاحة لـ Anthropic.

لماذا تختار بدائل Anthropic AI؟

تتمتع Anthropic بالعديد من المزايا كمنصة ذكاء اصطناعي، مثل التوافق الأخلاقي والشفافية. ومع ذلك، هناك عدة أسباب قد تدفع المؤسسات إلى التفكير في بدائل في مجال الذكاء الاصطناعي:

الحاجة إلى قدرات أوسع: تدعم بعض الخيارات الأخرى المدخلات متعددة الوسائط مثل النص والصور والصوت، مما يوسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في سير عملك

أسعار أفضل أو مرونة مفتوحة المصدر: توفر الأدوات مفتوحة المصدر أو ذات الأسعار التنافسية للشركات الناشئة والفرق الصغيرة مزيدًا من الحرية دون التضحية بجودة المخرجات

تكامل أسهل مع الأدوات الحالية: تم تصميم العديد من بدائل Anthropic للتوصيل بالمنصات الشائعة، مما يجعل إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة التقنيات الحالية لديك أكثر سهولة

مزيد من التحكم والتخصيص: توفر بعض منصات الذكاء الاصطناعي وصولاً أعمق إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وخيارات تدريب النماذج وميزات قابلية التوسع للفرق التي تعمل على إنشاء أد

امتثال وأمان بيانات أقوى: يتوافق بعض مزودي الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع لوائح الصناعة ويقدمون حماية على مستوى المؤسسات

قيود استخدام أقل: توفر بعض البدائل حدود استخدام أعلى أو لا تضع حدودًا على عدد الرسائل، مما يجعلها أفضل للجلسات الطويلة أو سير العمل البحثية المكثفة

مخصصة للاستخدامات التقنية: الأدوات المصممة للترميز المتقدم أو علم البيانات أو البحث والتطوير تتجاوز نهج Anthropic العام

👀 هل تعلم؟ يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، معالجة نوافذ سياق تصل إلى 200,000 رمز، أي ما يعادل مئات الصفحات من النص، مما يتيح لها فهم وإنشاء استجابات بناءً على مستندات أو محادثات طويلة للغاية. تعمل هذه الإمكانية على تغيير التطبيقات في المجالات القانونية والبحث العلمي وتحليل البيانات المعقدة.

نظرة عامة على بدائل Anthropic AI

فيما يلي ملخص سريع لحالات الاستخدام والميزات لكل بديل من بدائل Anthropic AI التي نغطيها في هذا المنشور:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال المستندات والمهام والأتمتة والاجتماعات اليومية والوصول متعدد النماذج (Claude و GPT و Gemini و DeepSeek) الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تدير المشاريع والمحتوى والمعرفة في مساحة عمل واحدة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات OpenAI GPT-4 توليد نص ورموز متقدم؛ GPTs مع ذاكرة وتعليمات؛ إدخال متعدد الوسائط (صور، صوت، ملفات) الأفراد وفرق المؤسسات التي تعمل على إنشاء المحتوى والأتمتة وسير عمل التحليلات يتوفر خطة مجانية (GPT-3. 5)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Google Gemini LLMs متعددة الوسائط؛ متكاملة مع تطبيقات Google Workspace؛ تلخيص قوي ومساعدة في المستندات وتحليل الصور الأفراد والفرق متوسطة الحجم التي تستخدم أدوات Google Workspace ومساعدات الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Microsoft Copilot ذكاء اصطناعي مدمج في Microsoft 365 (Word وExcel وTeams)؛ يتكامل مع Microsoft Graph؛ يدعم الترميز عبر GitHub Copilot الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تعمل في أنظمة Microsoft البيئية للمحتوى والاجتماعات والتطوير تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات IBM Watsonx نماذج أساسية للرموز واللغات والمهام الجغرافية المكانية؛ أدوات إدارة النماذج؛ أطر عمل تفسير الذكاء الاصطناعي والثقة فيه الشركات الكبيرة التي تتطلب ذكاءً اصطناعيًا آمنًا ومتوافقًا وخاضعًا للوائح التنظيمية لحالات استخدام خاصة بالصناعة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Perplexity AI بحث في الوقت الفعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع الاقتباسات؛ بحث احترافي مع إمكانية الوصول إلى الويب الأفراد والباحثون والمحللون الذين يحتاجون إلى إجابات دقيقة وشفافة بسرعة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Hugging Face استضافة نماذج مفتوحة المصدر وتدريبها ونشرها (Transformers و Diffusers)؛ الوصول إلى أكثر من 300 ألف نموذج؛ نقاط نهاية الاستدلال والتدريب التلقائي المطورون وفرق التعلم الآلي التي تعمل على إنشاء أو تخصيص نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ونما يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Mistral AI نماذج مفتوحة الوزن (Mistral-7B، Mixtral)؛ استدلال سريع، يدعم الاستضافة الذاتية؛ مضبوط للتفكير والكفاءة مهندسو التعلم الآلي وفرق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذين ينشرون نماذج يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Cohere نماذج لغوية جاهزة لـ RAG، سلسلة أوامر، تضمينات متعددة اللغات، واجهة برمجة تطبيقات للنماذج، أدوات بحث دلالي فرق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المتوسطة إلى الكبيرة التي تعمل على تطبيقات LLM مخصصة تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Amazon Bedrock خدمة مُدارة بالكامل للوصول إلى نماذج من Anthropic و Cohere و Mistral و Meta و Amazon Titan؛ تتكامل مع نظام AWS البيئي فرق المؤسسات التي تعمل على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن البنية التحتية AWS تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

أفضل بدائل Anthropic للاستخدام

دعنا ندخل في التفاصيل. نحن على ثقة من أنك ستحصل على أفضل حلول الذكاء الاصطناعي لعملك بنهاية هذا المقال!

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية والتعاون المدعومين بالذكاء الاصطناعي)

قم بالتبديل بين LLMs باستخدام ClickUp Brain احصل على LLM المناسب للمهمة المناسبة — من إنشاء المحتوى إلى الترميز — باستخدام ClickUp Brain

ربما أنت مطور تتعامل مع تخطيط السباقات السريعة وترابط المهام وتتبع الأخطاء عبر ثلاث منصات. أو ربما أنت باحث في مجال الذكاء الاصطناعي تحاول التعامل مع مجموعات البيانات وأتمتة التجارب والتعاون مع فريقك دون أن تفقد عقلك (أو ملفاتك). أنت بحاجة إلى شيء يدير سير العمل في العالم الحقيقي ويؤتمت العمليات ويندمج بعمق في أنظمة عملك اليومية.

تعرف على ClickUp، التطبيق الشامل للعمل ومركز التحكم في الإنتاجية المصمم خصيصًا لمكان العمل متعدد المهام والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. ما هي أكبر ميزة لـ ClickUp كبديل لـ Anthropic؟ إنه يجمع بين ميزات إدارة المشاريع وإدارة المهام والدردشة في مكان واحد، وكل ذلك مدعوم بأكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

بينما تتفوق Anthropic AI في المحادثات المنظمة والضوابط الأخلاقية، فإن ClickUp تعمل على أرض الواقع لمساعدة الفرق على إنجاز المهام فعليًا عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل (وليس مجرد مناقشتها!).

أدخل نموذج الذكاء الاصطناعي الأقوى والأكثر وعيًا بالسياق في العالم مباشرة إلى مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

يعد ClickUp Brain جوهر قدرات الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق في ClickUp. اعتبره مدير عمليات الذكاء الاصطناعي الاستباقي الخاص بك. فهو يلخص تحديثات المهام، ويُنشئ المحتوى (من رسائل البريد الإلكتروني البسيطة إلى تقارير المشاريع المعقدة)، ويحدد أولويات المهام تلقائيًا، ويوجه سير عمل الفريق بناءً على السياق في الوقت الفعلي من مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المتصلة. لم تعد بحاجة إلى التبديل بين برنامج إدارة المشاريع ومساعد الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة.

ما يجعله أكثر قوة هو حقيقة أنه لا يقيدك بنموذج لغة واحد كبير. بدلاً من ذلك، يمكنك التبديل بين نماذج لغة كبيرة من الدرجة الأولى مثل GPT وClaude (من Anthropic نفسها) وDeepSeek وGemini وغيرها، مباشرة من داخل المنصة.

لذا، إذا كنت تقدر نبرة Anthropic AI المدروسة والحذرة ولكنك تريد الحرية في التبديل إلى شيء أسرع أو أكثر إبداعًا لأنواع مختلفة من العمل، فيمكنك القيام بالأمرين معًا. يمنح هذا فريقك تحكمًا كاملاً في الإبداع والنبرة والدقة الفنية دون الحاجة إلى تغيير السياق.

أنشئ أتمتة AI مخصصة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

على عكس Anthropic، الذي يتميز بطابعه التحاوري، تم تصميم ClickUp AI للتطوير. يتيح لك محرك ClickUp Automations إنشاء سير عمل مخصص دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

هل تريد نقل المهام تلقائيًا عند تغيير المواعيد النهائية؟ تخصيص أعضاء الفريق بناءً على توفرهم؟ أو تشغيل تحديثات المشروع عند إحراز تقدم؟ يمكنك أتمتة أكثر من 100 نوع من سير العمل باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يسهل مواءمة الذكاء الاصطناعي مع منطق العمل الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: درب وكلاء ClickUp Autopilot على التعامل مع مهام المشروع مثل فرز الطلبات الواردة ومراجعة المحتوى قبل النشر والإجابة على الأسئلة الشائعة في الدردشات أو توجيه العمل إلى زملاء الفريق المناسبين بناءً على الأولوية. بفضل المشغلات المخصصة والتعليمات باللغة الطبيعية، يعمل هؤلاء الوكلاء الذين لا يحتاجون إلى كتابة أي كود مثل منسقي مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يوفر على الفرق ساعات من العمل اليدوي المضني كل أسبوع. جرب وكلاء ClickUp Autopilot لتنجز مهامك بسرعة

بالإضافة إلى إدارة المهام وأتمتة سير العمل، يساعدك ClickUp أيضًا على التفكير بشكل أكثر فعالية. كيف؟

لا يقتصر نظام إدارة المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تنظيم مهامك فحسب، بل يتنبأ أيضًا بما يحتاج إلى اهتمامك بناءً على عاداتك ومواعيدك النهائية وأعباء عملك

يمكنه تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء يسهل إدارتها، وتسليط الضوء على العوائق المحتملة، وحتى التوصية بجلسات عمل مكثفة بناءً على أوقات إنتاجيتك القصوى، باستخدام تقويم الذكاء الاصطناعي من ClickUp

كما يقوم ClickUp بتنظيم المعرفة بطريقة تسهل على الفرق الوصول إليها واستخدامها والبناء عليها

سواء كنت شركة ناشئة سريعة النمو، أو فريق بحث ينسق عبر مناطق زمنية مختلفة، أو شركة تبحث عن تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تساعدك هذه المنصة على ضمان عدم فقدان أي رؤى أو تكرار أي عمل. فهي تربط الأشخاص والموارد والمعلومات مثل شبكة عصبية، مما يمنحك وضوحًا في الوقت الفعلي وتوجيهًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي عبر سير العمل بأكمله.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Brain MAX (مساعد الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب) مع Talk to Text لتوفير ساعات من العمل أسبوعيًا — أملي التحديثات أو الأوامر أو أوصاف المهام مباشرة في سير العمل. يقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بنسخ المدخلات الصوتية وصقلها (بسرعة تصل إلى 4 أضعاف سرعة الكتابة)، ويتعرف بذكاء على سياق المشروع و@mentions، ويمكنه حتى تحويل الأفكار المنطوقة إلى مهام أو مستندات منظمة. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Brain MAX.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم أسئلة باللغة الطبيعية للبحث بسهولة عن المستندات والمهام والإشارات والتعليقات المهمة داخل مساحة العمل الخاصة بك

استرجع الملفات والرسائل والرؤى من تطبيقاتك المتصلة، مثل Google Drive و GitHub و Slack، باستخدام بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من ClickUp

قم بإنشاء تحديثات وتقارير حالة وملخصات المهام بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Brain

أنشئ محتوى خاليًا من الأخطاء بدءًا من الوثائق الفنية وحتى المواد التسويقية باللهجة والأسلوب المفضل لديك

أنشئ قوالب الذكاء الاصطناعي لتبدأ العمل اليومي بخطوة متقدمة

ضمان سلامة وأمن العمليات مع SOC 2 و GDPR و HIPAA من ClickUp لأمن البيانات، والأذونات القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق، والمعالجة الآمنة للبيانات الحساسة

أنشئ نظامًا عصبيًا مركزيًا للتعاون مع أكثر من 1000 تكامل من ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون صعوبة أكبر في التعلم عند إعداد سير عمل أكثر تعقيدًا

قد لا تتطابق تجربة الهاتف المحمول تمامًا مع وظائف إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات وتصنيفات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,100+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

لقد كان ClickUp حرفياً العقل الرقمي الثاني لشركتنا للإنتاج السمعي البصري، Onix Medios. أكثر ما يعجبني هو مستوى التخصيص: يمكنك بناء نظام تنظيمي خاص بك يتناسب تماماً مع طريقة تفكيرك وعمل […] أنا وشريكي نستخدمه منذ 3-4 سنوات، بعد أن أوصانا به صديق يستخدم ClickUp منذ أكثر من 7 سنوات [...] كما أقدر كثيرًا أن ClickUp يتطور باستمرار: ميزات جديدة، تكامل أفضل، والآن، مع الذكاء الاصطناعي، تفتح العديد من الفرص لتحسين وأتمتة العمليات. إنه يبدو حيًا وفي تغيير مستمر، تمامًا مثل شركة ناشئة.

📮 ClickUp Insight: فقط 10% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون المساعدين الصوتيين (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير العمل المحدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكي قائم على المحادثة يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة وتصنيف المشكلات أو حتى التعامل مع مهام محددة!

2. OpenAI GPT-5 (الأفضل لحل المشكلات المتقدمة)

عبر OpenAI

GPT-5 هو نموذج اللغة الأكثر تقدمًا من OpenAI، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2025. وهو يتميز في معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP)، حيث يوفر إنشاء نصوص عالية الجودة ومساعدة في الترميز والاستدلال في سياقات طويلة.

يمكنك الوصول إليه من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI، مما يسهل إنشاء روبوتات الدردشة ومساعدي الكتابة وأدوات تفسير البيانات. يوفر النظام البيئي ميزات سهلة الاستخدام للمطورين وخيارات أسعار واضحة. يوفر GPT-5 أيضًا إمكانات متعددة الوسائط قوية — قادرة على معالجة النصوص والصور والصوت — بحيث يمكنه إضافة تعليقات على الصور وتصنيف المحتوى المرئي وحتى تفسير المخططات.

بالنسبة للفرق التي تعمل مع وسائط متعددة — التسويق أو التصميم أو المنتجات أو الدعم — فهو خيار متعدد الاستخدامات وعالي الأداء.

أفضل ميزات OpenAI GPT-5

افهم الفروق الدقيقة في المطالبات المعقدة، مما يجعل الاستجابات أكثر وعيًا بالسياق ومصممة خصيصًا

حافظ على سياق المحادثة خلال المحادثات الطويلة للغاية (حتى ~256,000 رمز)

حقق نتائج أسرع وأكثر دقة مع تقليل الهلوسة والتحيز مقارنةً بالطرازات السابقة

تعامل مع مدخلات أطول — تصل إلى 25000 كلمة — مع الحفاظ على استجابات متماسكة وذات صلة

قيود OpenAI GPT-5

تمكن باحثو الأمن من كسر حماية GPT-5 بسرعة، مما أثار مخاوف بشأن السلامة

على الرغم من المعايير القوية، أبلغ المستخدمون الأوائل عن بعض الأخطاء الحسابية/الجغرافية

أسعار OpenAI GPT-5 (عبر ChatGPT)

مجاني

إضافة : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا

Pro : 200 دولار شهريًا

الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات OpenAI GPT-5

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI GPT-4؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit :

يبدو أنه أفضل قليلاً من o3 – الذي تم إصداره قبل بضعة أشهر فقط – وأفضل بكثير من GPT-4 الأولي، الذي تم إصداره منذ حوالي عامين. ويمكن حتى للمستخدمين المجانيين الوصول إليه.

يبدو أنه أفضل قليلاً من o3 – الذي تم إصداره قبل بضعة أشهر فقط – وأفضل بكثير من GPT-4 الأولي، الذي تم إصداره منذ حوالي عامين. ويمكن حتى للمستخدمين المجانيين الوصول إليه.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل GPT، كانت روبوتات الدردشة مثل ELIZA (الستينيات) و ALICE (التسعينيات) تعتمد على نصوص مكتوبة وفقًا لقواعد محددة لتقليد المحادثات. على الرغم من أنها كانت رائدة في عصرها، إلا أنها كانت تفتقر إلى القدرة على توليد استجابات ديناميكية التي توفرها نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم.

3. Google Gemini AI (الأفضل لمعالجة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي)

عبر Google Gemini

على عكس Anthropic AI، تجمع منصة Google Gemini بين إمكانات متعددة الوسائط، مما يتيح التفاعل السلس مع النصوص والصور والصوت. كما أن تكاملها العميق مع نظام Google البيئي يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تستخدم خدمات Google بالفعل.

يساعد Gemini على تحسين سير العمل وتقليل الحاجة إلى أدوات متعددة من خلال إنشاء المحتوى وتحريره وتحليله داخل منصات مألوفة مثل Google Docs و Sheets و Slides. كما يساعد في صياغة رسائل بريد إلكتروني مصقولة وإجراء تحليلات قائمة على البيانات تعزز إنتاجيتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مع التركيز على قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسات، تخدم Gemini الشركات التي تبحث عن تقنية ذكاء اصطناعي ذكية وآمنة.

أفضل ميزات Google Gemini AI

أنشئ نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية، وترجم بين أكثر من 100 لغة

يمكنك الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر بحث Google، مما يتيح الحصول على ردود محدثة وذات صلة تستند إلى أحدث البيانات

استفد من مخطط المعرفة الواسع من Google لتقديم إجابات منظمة وغنية بالمعلومات في مجالات متنوعة مثل الأشخاص والأماكن والأحداث

يمكنك دمجها بسهولة مع Gmail و Docs و Sheets و Slides، لتقدم اقتراحات ذكية وملخصات تلقائية ورؤى حول البيانات وإنشاء المحتوى مباشرة في سير عملك

دعم الأتمتة على نطاق المؤسسة عبر نظام Google البيئي بأكمله

قيود Google Gemini AI

يمكن أن تعكس التحيزات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة بها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى فهم ثقافي محدود أو وجهات نظر منحازة

أسعار Google Gemini AI

Gemini مجاني

Gemini Advanced : 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (مشمول في Google One AI Premium)

Gemini Business : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Google Gemini AI

G2 : 4. 4/5 (250+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini AI؟

تقييم G2 يقول:

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تتعامل مع النصوص فقط، يمكن لـ Gemini فهم ومعالجة النصوص والصور والصوت والفيديو بسلاسة

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تتعامل مع النصوص فقط، يمكن لـ Gemini فهم ومعالجة النصوص والصور والصوت والفيديو بسلاسة

4. Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة Microsoft)

عبر Microsoft Copilot

باعتباره أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق حاليًا، يتكامل Microsoft Copilot بشكل عميق مع نظام Microsoft البيئي. فهو يعمل على أتمتة المهام ويوفر مساعدة ذكية عبر مختلف التطبيقات، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams ومحرك البحث Bing.

في Word، يساعد Copilot في صياغة المستندات من خلال اقتراح محتوى بناءً على البيانات الموجودة. في Excel، يحلل الاتجاهات ويولد تصورات مرئية دون الحاجة إلى صيغ معقدة. يتيح تكامل Copilot مع Microsoft 365 تعاونًا سلسًا، مع توفير ميزات أمان وامتثال من الدرجة الأولى. هذا المزيج يجعله بديلاً قويًا لـ Anthropic AI.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

أنشئ مقتطفات من الأكواد، واحصل على اقتراحات لإكمال الوظائف تلقائيًا، وقم بتصحيح الأخطاء عبر اللغات المختلفة

أتمتة المهام وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وتعزيز التعاون عبر تطبيقات Microsoft

قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني من خلال تلخيص سلاسل الرسائل واقتراح الردود وإنشاء جداول الأعمال

ادمجها مع أدوات مثل Visual Studio Code و GitHub للحصول على سير عمل أكثر ذكاءً

قم بتمكين الوكلاء المخصصين للمستندات والرؤى وتحسين سير العمل باستخدام Copilot Studio

قيود Microsoft Copilot

يعمل بشكل أفضل للمستخدمين داخل نظام Microsoft 365، مما يحد من التوافق بين الأنظمة الأساسية المختلفة

يحتاج إلى وقت طويل للتعلم من أجل التخصيص والقدرات المتقدمة

أسعار Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: مجاني

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Microsoft 365 Copilot: 31.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Microsoft Copilot

G2 : 4. 4/5 (80+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يقوم بسرعة بتوليد الأفكار وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى تلخيص المستندات الطويلة. يبدو الأمر وكأن لديك مساعدًا يمكنه التعامل مع المهام المتكررة، حتى أتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية. التكامل مع أدوات Office يجعل من السهل العمل عبر التطبيقات دون الحاجة إلى التبديل كثيرًا.

يقوم بسرعة بتوليد الأفكار وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى تلخيص المستندات الطويلة. يبدو الأمر وكأن لديك مساعدًا يمكنه التعامل مع المهام المتكررة، حتى أتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية. التكامل مع أدوات Office يجعل من السهل العمل عبر التطبيقات دون الحاجة إلى التبديل كثيرًا.

5. IBM Watson (الأفضل لتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية)

عبر IBM Watson

IBM Watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي المصممة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الرئيسي للأعمال، مما يعزز الإنتاجية عبر مختلف الوظائف. تمنحك المرونة في اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لاحتياجاتك، سواء كانت نماذج مفتوحة المصدر أو نماذج خاصة بك أو نماذج موجودة بالفعل.

يمكنك ضبط النماذج الأساسية أو تعديلها أو تكييفها باستخدام البيانات الخاصة، ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة، عبر السحابة أو في الموقع أو من خلال إعدادات مختلطة.

تمامًا مثل Anthropic AI، تتميز Watsonx بتركيزها على الذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يضمن أن نتائجك مبنية على بيانات موثوقة وعمليات خاضعة للرقابة. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المفتوحة والشفافة والضوابط الأمنية القوية على تسهيل الامتثال وضمان نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول، خاصة في الصناعات الخاضعة للتنظيم مثل التمويل والرعاية الصحية والحكومة.

أفضل ميزات IBM Watson

حلول

قم ببناء وتدريب ونشر نماذج التعلم الآلي باستخدام أطر عمل مألوفة (مثل scikit-learn أو XGBoost أو TensorFlow) لأتمتة المهام وإجراء التنبؤات

خصص تدريب النماذج لدمج بيانات عملك الخاصة في نماذج IBM Watson Assistant

استفد من إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة مسبقًا في المهام الخاصة بالصناعة، مثل تحليل التسلسل الجيني في علوم الحياة، وكشف الاحتيال في الخدمات المالية، أو تقييم مخاطر العقود في العمليات القانونية، باستخدام مجموعات أدوات NLP و ML من IBM

قيود IBM Watson

تم تصميم نماذج IBM الأساسية (مثل سلسلة Granite) بشكل أكثر دقة لتطبيقات المؤسسات، مع قدرات أقل في المجالات المفتوحة مقارنة بالنماذج الأوسع نطاقًا مثل GPT-4 أو Claude 3

بالمقارنة مع OpenAI أو Hugging Face، يتمتع IBM Watson بمجتمع أكثر محدودية، مما قد يعني عددًا أقل من عمليات التكامل الجاهزة للاستخدام والبرامج التعليمية والابتكارات التي يقودها المجتمع

أسعار IBM Watson

Lite : مجاني

إضافة : يبدأ من 140 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات IBM Watson

G2 : 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2:

إنه يمكّن الفرق من بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة. إن الجمع بين مرونة المصادر المفتوحة والحوكمة على مستوى المؤسسات ونماذج الأساس المدمجة يجعله قويًا للغاية لتطوير الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

إنه يمكّن الفرق من بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة. إن الجمع بين مرونة المصادر المفتوحة والحوكمة على مستوى المؤسسات ونماذج الأساس المدمجة يجعله قويًا للغاية لتطوير الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن يضيف تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنتاجية ما بين 2.6 تريليون إلى 4.4 تريليون دولار إلى قيمة الاقتصاد العالمي كل عام.

6. Perplexity AI (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف المحتوى)

عبر Perplexity AI

غالبًا ما يُنظر إلى Deep Research من Perplexity AI على أنه أحد أفضل البدائل لـ Anthropic AI. عندما تطرح سؤالًا على Perplexity، فإنه لا يقدم إجابة فحسب، بل يوفر أيضًا روابط إلى نتائج البحث على الويب والوثائق التي استخدمها لتكوين تلك الإجابة. كما أن تركيزه على الدقة يساعد الباحثين الأكاديميين وباحثي السوق على استخلاص رؤى قابلة للتطبيق.

على الرغم من افتقاره إلى التخصيص الشامل للمؤسسات أو تكامل البيانات الخاصة، إلا أن سرعته وسهولة استخدامه واستجاباته الموثوقة تجعله أداة لا غنى عنها للعاملين في مجال المعرفة والأذهان الفضولية على حد سواء.

أفضل ميزات Perplexity AI

سرّع البحث من خلال إجابات حية وموثقة مستمدة مباشرة من المجلات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمنتديات والمواقع الإلكترونية الموثوقة

استكشف على الفور موضوعات معقدة مثل اتجاهات السوق والمعايير التقنية أو التقنيات الناشئة دون الحاجة إلى تصفح عشرات علامات التبويب

اقتراح أسئلة متابعة تلقائيًا لتوجيه الاستكشاف بشكل أعمق وربط المفاهيم التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض

عزز كفاءة فريقك من خلال تحويل ساعات من البحث اليدوي إلى دقائق من المعلومات عالية الجودة والمصدر الموثوق، خاصة للمحللين والاستراتيجيين ومبدعي المحتوى

قيود Perplexity AI

يعتمد على تقديم إجابات تستند إلى محتوى الويب الحالي، مما يجعله أقل ملاءمة للمهام التي تتطلب تفكيرًا أصليًا أو حلًا إبداعيًا للمشكلات

أسعار Perplexity AI

مجاني : استفسارات يومية محدودة

Pro : 20 دولارًا شهريًا

الفريق والمؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Perplexity AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (عدد التقييمات غير كافٍ)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity AI؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إجابات رائعة، إمكانية تصفح الويب، البحث عن مقاطع فيديو مذهلة. كل هذا مع مرونة رائعة وقدرة على تحميل ملفات pdf وغيرها، وطرح الأسئلة منها.

إجابات رائعة، إمكانية تصفح الويب، البحث عن مقاطع فيديو مذهلة. كل هذا مع مرونة رائعة وقدرة على تحميل ملفات pdf وغيرها، وطرح الأسئلة منها.

7. Hugging Face (الأفضل لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر القابل للتخصيص)

عبر Hugging Face

هذه منصة مفتوحة ومدعومة من المجتمع تعمل على إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال نماذج مفتوحة المصدر (مثل BERT و GPT-4) وأدوات تعاونية للتحسين. تعمل Hugging Face كمركز وأداة، مما يتيح لك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها وفقًا لاحتياجاتك.

على سبيل المثال، إذا كانت شركتك في مجال الرعاية الصحية بحاجة إلى مساعد ذكاء اصطناعي، يمكنك ضبط النماذج لفهم المصطلحات الطبية.

يمكن لفرق التطوير التعاون مباشرة على المنصة، واختبار نماذج مختلفة قبل دمجها في تطبيقات الإنتاج.

أفضل ميزات Hugging Face

يمكنك الوصول إلى آلاف النماذج المدربة مسبقًا لمهام الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما في ذلك إنشاء النصوص والتعرف على الصور

قم ببناء وعرض عروض توضيحية للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعداد بنية تحتية واس

تواصل مع باحثي الذكاء الاصطناعي الذين يشاركون الكود والنماذج والحلول للتحديات التي تواجه التنفيذ

قم ببناء حلول مخصصة باستخدام Model Hub وتكاملها مع PyTorch/TensorFlow

قيود Hugging Face

يتطلب خبرة فنية لاستخدام إمكانات المنصة بالكامل

يحد المستوى المجاني من الحوسبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

أسعار Hugging Face

HF Hub: مجاني

حساب Pro: 9 دولارات شهريًا

Enterprise Hub: ابتداءً من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Hugging Face

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hugging Face؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يقدمون لك يوميًا أدوات مختلفة للذكاء الاصطناعي، ويسمحون لك باستخدامها مجانًا، ومعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاتك.

يقدمون لك يوميًا أدوات مختلفة للذكاء الاصطناعي، ويسمحون لك باستخدامها مجانًا، ومعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاتك.

8. Mistral AI (الأفضل لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص)

عبر Mistral AI

مع التركيز على الشفافية والثقة، تعد Mistral AI مساهمًا عالميًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وسياسات الذكاء الاصطناعي.

فهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي عالي الأداء والاستدامة، وتقدم نماذج موفرة للطاقة ومثالية للشركات الناشئة والمؤسسات المهتمة بالبيئة. تشتهر Mistral بتركيزها على ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمستدامة، وتعمل باستمرار على تطوير هذا المجال بطريقة مسؤولة.

يوفر نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص ومناسبة للمؤسسات يمكن نشرها في بيئات مختلفة، بما في ذلك الأجهزة المحلية والسحابة والأجهزة الطرفية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر دعمًا عمليًا من أفضل مهندسي الذكاء الاصطناعي لضمان النشر السلس وتقديم الحلول، مع ضمان تجربة مستخدم بديهية.

أفضل ميزات Mistral AI

أنشئ نصوصًا متنوعة، من المقالات والمدونات إلى المحتوى الإبداعي مثل القصائد والنصوص

استفد من روبوتات الدردشة الذكية والمساعدين الافتراضيين للتعامل مع استفسارات العملاء وأتمتة سير العمل وتحسين تفاعل المستخدمين

حلول

استخدم إمكانات متعددة اللغات لمهام الترجمة والتوطين

قيود Mistral AI

باعتبارها لاعبًا جديدًا، فإنها تتمتع بمجتمع ونظام بيئي أصغر مقارنة بالمزودين الراسخين، مما قد يحد من الموارد المتاحة والتكامل مع الأطراف الثالثة

أسعار Mistral AI

مجاني

المزايا: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفريق: 24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Mistral AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mistral AI؟

مقتبس مباشرة من تقييم G2:

بفضل 7 مليارات معلمة، حقق النموذج نتائج ممتازة بالنسبة لحجمه. وهو ممتاز كأداة مساعدة في البرمجة أو أداة تلخيص.

بفضل 7 مليارات معلمة، حقق النموذج نتائج ممتازة بالنسبة لحجمه. وهو ممتاز كأداة مساعدة في البرمجة أو أداة تلخيص.

💡 نصيحة للمحترفين: عند دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في سير عملك، أعط الأولوية لجودة البيانات والمعالجة المسبقة. تعمل البيانات عالية الجودة والمنظمة جيدًا على تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وتقليل الأخطاء، مثل الهلوسة أو التحيز. إن استثمار الوقت في تنظيف البيانات وتصنيفها مسبقًا يوفر الموارد ويعزز دقة الرؤى والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

9. Cohere AI (الأفضل لفهم اللغة الطبيعية على نطاق واسع)

عبر Cohere AI

يبسط Cohere تكامل NLP من خلال واجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام لتوليد النصوص والبحث الدلالي وأتمتة سير العمل.

يمكن للمطورين إضافة وظائف NLP بسهولة إلى التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة عميقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما لا توفره Anthropic AI. هذه البساطة في التكامل تسرع من نشر الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف وظائف الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن تركيزه على احتياجات المؤسسات حلولاً آمنة وقابلة للتطوير لدعم العملاء وإنشاء المحتوى. التوازن بين الأمان وسهولة الوصول الذي يوفره Cohere يجعله خيارًا عمليًا للشركات التي تسعى إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، دون الحاجة إلى التعلم المكثف المرتبط بـ Anthropic.

أفضل ميزات Cohere AI

اعمل بأكثر من 100 لغة لتسهيل التواصل ودعم العملاء وتحليل المشاعر وإنشاء المحتوى عبر أسواق متنوعة

صقل مهام البحث والتصنيف والاسترجاع باستخدام بياناتك الخاصة

استفد من إمكانات Cohere في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتلخيص المحتوى في الوقت الفعلي واستخراج الموضوعات وتصنيف النصوص، مما يساعد الفرق على أتمتة عمليات البحث ووضع العلامات على المحتوى وإدارة المحتوى

قيود Cohere AI

تركيز أقل على مهام الذكاء الاصطناعي غير التخاطبية مثل تحليل البيانات أو الأتمتة

يتطلب تكاملات إضافية لحلول مؤسسية أوسع نطاقًا

أسعار Cohere AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Cohere AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Amazon Bedrock (الأفضل لبناء تطبيقات Gen AI)

عبر Amazon Bedrock

كخدمة مدارة بالكامل، توفر Amazon Bedrock نماذج أساسية (FM) من Amazon وشركات رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API). يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من النماذج الأساسية لتحديد النموذج الذي يناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

بفضل تجربة Amazon Bedrock الخالية من الخوادم، يمكنك البدء بسرعة في استخدام الخدمة وتجربة FMs وتخصيصها ببياناتك الخاصة، وهو ما تفتقر إليه Anthropic AI. تتيح هذه الخدمة التكامل والنشر السلس للنماذج في التطبيقات باستخدام أدوات وإمكانيات AWS.

يعمل وكلاء Bedrock على تبسيط إنشاء تطبيقات Gen AI التي توفر إجابات محدثة من المعرفة الخاصة وتتعامل مع مهام متنوعة.

أفضل ميزات Amazon Bedrock

يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة لحالات استخدام متنوعة، بما في ذلك تطبيقات النصوص والمحتوى المرئي والذكاء الاصطناعي الآمن

تخلص من احتياجات إدارة البنية التحتية باستخدام بنية AWS Bedrock التي لا تحتاج إلى خادم

نشر التطبيقات على مستوى العالم من خلال شبكة AWS

قيود Amazon Bedrock

تركز Bedrock حاليًا على استدلال النماذج، وليس التدريب. بينما يمكنك تخصيص النماذج عبر الهندسة السريعة أو التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، لا يمكنك ضبط النماذج الأساسية مباشرةً داخل Bedrock كما هو الحال مع بعض خطوط أنابيب النماذج Anthropic أو مفتوحة المصدر

قد تواجه فواتير متعددة الطبقات، خاصةً إذا قمت بدمج Bedrock مع خدمات مثل Amazon SageMaker أو RDS أو Lambda

أسعار Amazon Bedrock

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Amazon Bedrock

G2 : 4. 4/5 (35+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Bedrock؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أعجبتني جودة توثيق استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) التي توفرها AWS Bedrock. فهي توفر نماذج خاصة بها بالإضافة إلى نماذج شركات أخرى مثل Meta. وهي واجهة برمجة تطبيقات (API) لذا يمكنك استخدامها بسهولة مع منصة AWS أيضًا.

أعجبتني جودة توثيق استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) التي توفرها AWS Bedrock. فهي توفر نماذج خاصة بها بالإضافة إلى نماذج شركات أخرى مثل Meta. وهي واجهة برمجة تطبيقات (API) لذا يمكنك استخدامها بسهولة مع منصة AWS أيضًا.

انتقل إلى ClickUp: البديل الأمثل لـ Anthropic AI

يمكن أن يؤدي اختيار البديل المناسب لـ Anthropic AI إلى تحسين طريقة عمل فريقك بشكل كبير. توفر كل أداة تمت مناقشتها ميزات فريدة لتبسيط المشاريع وتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.

ومع ذلك، تبرز ClickUp Brain كمنصة رائدة للشركات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي والمطورين والمؤسسات التي تبحث عن بدائل قوية لـ Anthropic AI للأتمتة وإنشاء المحتوى والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من خلال الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأنظمة الذكية، تعمل ClickUp على تحويل طريقة إدارة الفرق للمهام والتعاون وتحسين سير العمل، مع التركيز بشكل كبير على أمن البيانات والتكامل السلس.

إذا كنت تبحث عن تحسين سير عملك وإنجاز المزيد، فإن ClickUp هي الأداة المناسبة لك. لا تنتظر، اشترك في ClickUp اليوم مجانًا!