كيفية إنشاء مخططات باستخدام ChatGPT لمشاريعك

إذا كنت مدير مشروع، فلا بد أنك على دراية بأدوات إنشاء المخططات مثل Lucidchart و Miro و Draw. io.

إنها رائعة من حيث الدقة والتصميم المخصص والتعاون الجماعي. ومع ذلك، قد تستغرق وقتًا طويلاً. من المحتمل أنك تقضي وقتًا أطول في محاذاة المربعات بدلاً من التفكير في المنطق.

مع ChatGPT، الأمر عكس ذلك. صِف ما تحتاجه بلغة إنجليزية بسيطة. قل "أنشئ مخططًا بيانيًا لعملية ضمان الجودة لدينا"، وستحصل على مسودة في ثوانٍ. عندما تبحث عن أفكار أو تبسيط المفاهيم على الفور، فإنه يعمل بشكل رائع.

في هذه المقالة، نوضح كيفية إنشاء مخططات باستخدام ChatGPT من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكن لأي شخص اتباعها.

⭐ قالب مميز الأول هو قالب مخطط UML. يستخدمه مهندسو البرمجيات والمطورون لفهم العمليات وتنظيم البيانات وفك رموز خطوط العلاقات. يساعد قالب نشاط UML من ClickUp فرقك على تخطيط سير العمل المعقد. من قصص المستخدمين إلى إدارة المشاريع، يوفرون طريقة لتتبع وتوثيق جميع عملياتك. احصل على قالب مجاني قم بتصور المخططات وسير العمل المعقد باستخدام قالب مخطط نشاط UML من ClickUp. باستخدام قالب السبورة البيضاء هذا، يمكنك: أنشئ مهام بحالات مخصصة لإدارة مخططات UML الخاصة بك وتوفير الرؤية للمساهمين

صمم أنشطة لأي عملية باستخدام السبورات البيضاء

تصور سير العمل المعقد باستخدام أدوات السحب والإفلات

كيفية إنشاء مخططات باستخدام ChatGPT؟

يتمتع ChatGPT باستخدامات لا حصر لها، بما في ذلك إنشاء المحتوى، والعصف الذهني، والتخطيط المرئي، وهيكلة الأفكار المعقدة. ولكنه لا يمكنه إنشاء مخططات مباشرةً كما تفعل أدوات التصميم.

باستخدام الموجه الصحيح، يمكنه إخراج تخطيط مرئي في نص أو Mermaid. js أو حتى إنشاء صورة، مما يجعله مساعدًا قويًا لإنشاء المخططات بسرعة. إليك كيفية الاستفادة القصوى منه.

الخطوة 1: ابدأ بهدفك

عندما تحدد الهدف أولاً، فإنك تعطي ChatGPT "ماذا" و"لماذا" وراء الرسم البياني. وهذا يساعده على اختيار الهيكل الصحيح والتسلسل المنطقي، مما يوفر عليك عناء العودة إلى الوراء أو شرح التصحيحات لاحقًا.

على سبيل المثال:

إذا كان هدفك هو تخطيط عملية ، فإن مخطط التدفق أو مخطط المسارات يعمل بشكل أفضل.

إذا كنت تحاول طرح أفكار للحملة ، فإن الخريطة الذهنية أكثر فائدة.

إذا كنت بحاجة إلى توضيح الأدوار، فقد يكون ذلك من خلال RACI أو مخطط هيكلي.

الخطوة 2: اختر نوع الرسم البياني

يعتمد الرسم البياني المناسب على هدفك.

غالبًا ما يقوم مديرو المشاريع بتخطيط سير العمل وتوضيح المسؤوليات أو إعداد تحديثات لأصحاب المصلحة. يستخدم المهندسون المخططات لشرح بنية النظام وتدفقات واجهة برمجة التطبيقات أو عمليات تسليم التطوير.

على سبيل المثال، تلتقط المخططات الانسيابية العمليات الخطية، وتُظهر مسارات السباحة مسؤوليات الفريق، وترسم مخططات التسلسل التفاعلات في الوقت الفعلي بين الأنظمة.

دعنا نلقي نظرة على أمثلة المخططات المختلفة التي يمكنك استكشافها لمشاريعك:

نوع الرسم البياني حالة الاستخدام الأفضل لـ مخطط انسيابي منطق أو سير عمل خطوة بخطوة إجراءات التشغيل القياسية، والتأهيل، وتسليم المهام، وتدفق المستخدمين مخطط Swimlane سير عمل متوازي عبر الأدوار تنسيق تطوير المنتجات وضمان الجودة، والتخطيط متعدد الوظائف مخطط جانت تخطيط المشاريع على أساس الجدول الزمني تتبع المواعيد النهائية والتبعيات والمراحل المهمة خريطة ذهنية تخطيط الأفكار والمحتوى العصف الذهني والتخطيط التقني وتحسين قائمة المهام المتأخرة الهيكل التنظيمي هيكل الفريق والتسلسل الهرمي وثائق التهيئة، رؤية أصحاب المصلحة مصفوفة RACI وضوح الأدوار في المشاريع الوضوح في إدارة المشاريع والهندسة وضمان الجودة والتصميم سجل RAID تتبع المخاطر والتبعية كشف العوائق في دورات هندسة المنتجات مخطط تسلسلي تفاعلات مرتبة بين المكونات تدفقات API، تسلسلات تسجيل الدخول، الاتصال بين الخدمات مخطط سير العمل عمليات الأعمال أو المنتجات من البداية إلى النهاية تخطيط العمليات الداخلية، وخطوط الأتمتة، والموافقات مخطط الهندسة المعمارية بنية النظام أو التطبيق المهندسون الذين يحددون الخدمات وقواعد البيانات وعمليات التكامل

عندما تكون فرقك متعددة الوظائف، فإن العناصر المرئية تجعل التواصل أسرع وتقلل من الغموض.

مثال: مدير مشروع ومهندس يتعاونان مع ChatGPT لنفترض أن مدير مشروع يريد رسم خريطة لمسار المستخدم لميزة جديدة. يطلب من ChatGPT: "أنشئ مخططًا انسيابيًا لتجربة التسجيل الجديدة لدينا: التسجيل → التحقق من البريد الإلكتروني → إعداد الملف الشخصي → الوصول إلى لوحة التحكم. " يُنتج ChatGPT مخططًا منطقيًا للتدفق. الآن يتدخل المهندس لتوسيعه: "أضف إجراءات خلفية إلى كل خطوة. على سبيل المثال، التسجيل → تشغيل واجهة برمجة تطبيقات إنشاء المستخدم → التخزين في قاعدة البيانات." يقوم ChatGPT بتحديث الرسم البياني ليشمل كل من رحلة المستخدم والعمليات الخلفية. إنه يحول الفكرة الأساسية إلى مخطط جاهز للتطوير. كل هذا بدون أدوات تصميم أو تبادل الرسائل على Slack.

الخطوة 3: وصفها بلغة بسيطة

تعتمد جودة الرسم البياني الخاص بك كليًا على مدى وضوح ووضوح موجهاتك، بالإضافة إلى كيفية تفصيل كل خطوة.

دعونا نفهم ذلك من خلال مثال سريع.

لنفترض أنك مدير مشروع تعمل على تطبيق للدفع عبر الإنترنت. الآن، إذا طلبت من الأداة رسم مخطط تسلسلي لتطبيق الدفع عبر الإنترنت دون سياق أو تفاصيل مناسبة، فإن الأداة توفر ناتجًا نصيًا بدلاً من مخطط.

عبر ChatGPT

الآن، دعنا نحاول مرة أخرى باستخدام موجه يتضمن الخطوات بالتفصيل، إلى جانب العناصر وعلاقاتها.

سيستجيب ChatGPT بأحد الخيارات التالية:

تخطيط نصي (ASCII)

كود Mermaid. js

أو صورة تم إنشاؤها تلقائيًا، إذا تم تمكينها

في الحالة أدناه، طلبنا من ChatGPT الرد باستخدام كود Mermaid. js.

هل لاحظت التحسن؟ كلما كانت مدخلاتك أكثر وضوحًا، كانت مخرجاتك أفضل.

يمكنك حتى تجاوز المخططات. استخدم ChatGPT لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ بناءً على كل عنصر من عناصر التدفق أو رحلة المستخدم.

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتضمن هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

الخطوة 4: حوّل الكود إلى مخطط

بمجرد إنشاء الكود، يمكنك نسخه ولصقه في تطبيقات خارجية مثل draw.io أو Mermaid Live Editor لإنشاء الرسم البياني الخاص بك.

سيبدو الرسم البياني النهائي الخاص بك كما يلي:

عبر Mermaid Live Editor

تتيح لك معظم الأدوات تنزيل المخططات دون أي متاعب. في حالة Mermaid Live Editor، يمكنك مشاركة المخطط والرمز وغير ذلك كما هو موضح أدناه:

الخطوة 5: صقل الرسم البياني الخاص بك

هناك احتمال كبير أن يتطلب الرمز الذي تم إنشاؤه بعض التصحيحات للأخطاء، أو قد ترغب في إضافة أو إزالة عناصر معينة. مهما كان الحال، تسمح لك معظم تطبيقات الجهات الخارجية بتعديل الرمز وإصلاح الأخطاء وإضافة عناصر وصور.

بالنظر إلى المثال نفسه، لنفترض أنك تريد ترتيب الخطوات عموديًا؛ في هذه الحالة، سيبدو ناتج ChatGPT كما يلي:

عند نسخ هذا الرمز ولصقه في Mermaid Live Editor، سيبدو الرسم البياني الخاص بك كما يلي:

يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل. على سبيل المثال، يمكنك تعديل كود Mermaid الخاص بك لإبراز مسارات الفشل باللون الأحمر. إليك كيف سيبدو الناتج:

يمكنك الاستمرار في تعديل الكود حتى تحصل على النتيجة المرجوة.

💟 مكافأة: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يضفي سياقًا حقيقيًا على سير عمل المخططات. بفضل التكامل العميق بين مشاريعك ووثائقك واتصالات فريقك، يفهم Brain MAX التفاصيل والعلاقات داخل عملك. J ما عليك سوى وصف عمليتك أو سير عملك باستخدام الصوت أو النص، وسيقوم Brain MAX على الفور بإنشاء مخططات واضحة ودقيقة ومصممة خصيصًا لسياقك، سواء كان ذلك جدول زمني للمشروع أو شجرة قرارات أو خريطة عملية. يمكنه سحب المهام ذات الصلة والمواعيد النهائية والتبعيات من مساحة عملك، مما يضمن أن كل مخطط يعكس سير عملك في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديث المخططات وصقلها ومشاركتها بسهولة، مما يجعل التعاون وتحسين العمليات سلسًا وبديهيًا.

الخطوة 6: تصدير أو تضمين أو ترجمة

ماذا بعد الحصول على الرسم البياني من ChatGPT؟ إليك بعض الطرق لاستخدامه في سير عملك:

تخطيطات نصية

مثالي للمشاركة السريعة في Slack أو البريد الإلكتروني أو الوثائق المضمنة

يمكنك لصقها في ملاحظات الاجتماع أو استخدامها كمسودات أولية للسبورة البيضاء

إذا كنت تعمل باستخدام أدوات مثل ClickUp Docs أو Notion أو Confluence، فإن تخطيطات النص تعد نقطة انطلاق رائعة لأقسام العصف الذهني

كود Mermaid. js

إذا كان ChatGPT ينتج صيغة Mermaid، فيمكنك نسخها مباشرة إلى:

Notion (كتلة رموز + امتداد Mermaid)

Obsidian (مع تمكين Mermaid)

Confluence (عبر مكونات Mermaid الإضافية)

ملفات GitHub README (لتوثيق المستودعات)

الصور المولدة

قم بتنزيله كما هو للاستخدام في:

مجموعات الشرائح (PowerPoint، Google Slides)

مستندات العرض (PDF، Notion، Canva)

مواقع ويكي داخلية

👀 هل تعلم؟ يمكنك توجيه النمط عند إنشاء الصور في ChatGPT. هل تريد مخططًا في شكل رسم؟ نموذجًا واقعيًا للغاية؟ رسمًا تجريديًا؟ اذكر ذلك في موجهك — وسيتم تعديله وفقًا لذلك.

ترجم إلى تنسيق آخر

يمكنك أن تطلب من ChatGPT إعادة تنسيق الرسم البياني إذا كنت ترغب في تغيير الأنماط:

"حوّل مخطط سير العمل Mermaid هذا إلى تخطيط نص عادي"

"حوّل مخطط النص هذا إلى صورة"

نظرًا لأن الرسم البياني موجود في الدردشة الخاصة بك، يمكنك الرجوع إليه في أي وقت وقول "تحديث هذا التدفق لتضمين خطوة موافقة جديدة" أو "تغيير QA إلى UAT"

لم يعد الأمر مجرد تصدير ثابت، بل أصبح مرئيًا حيويًا يمكنك تطويره مع تغير المشروع

💡 نصيحة احترافية: حل معظم أخطاء بناء الجملة بسيط. ما عليك سوى إرسال المشكلة إلى ChatGPT أو وصفها. على سبيل المثال، "الرمز لا يعمل، هناك خطأ بالقرب من السطر 3. قم بإصلاحه وأي أخطاء أخرى تجدها"، وسيقوم ChatGPT على الأرجح بتصحيح الخطأ (وأي مشاكل أخرى يجدها).

قيود إنشاء المخططات باستخدام ChatGPT

إلى جانب مزايا إنشاء المخططات باستخدام ChatGPT، هناك بعض القيود والتحديات المرتبطة بها.

❌ لا يوجد إنشاء مباشر للصور: على الرغم من أن ChatGPT يولد كود المخططات، إلا أنه لا يمكنه إنتاج صور نهائية بمفرده. ستحتاج دائمًا إلى لصق الكود في برامج خارجية لإنشاء المخططات. هذه الخطوة الإضافية تستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً عندما تحتاج إلى إنشاء مخططات بكميات كبيرة

❌ التصميمات المعقدة تتطلب تدخلًا يدويًا: تعمل المخططات والتدفقات البسيطة بشكل مثالي. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على المخططات التي تحتوي على عناصر متعددة مترابطة أو معقدة، والتي تتطلب تدخلًا بشريًا أو ضبطًا دقيقًا

❌ أخطاء في بناء الجملة: في بعض الأحيان، قد يحتوي الكود الذي تم إنشاؤه على مشكلات بسيطة قد تمنع العرض. تتضمن بعض المشكلات الشائعة فقدان فاصلة أو قوس أو عنصر TD أو LR (من أعلى إلى أسفل، من اليسار إلى اليمين) أو أنواع أسهم غير صحيحة. قد يؤدي ذلك إلى تكرار العملية للحصول على الرسم البياني المثالي (والذي قد لا يكون مثاليًا للمهام السريعة)

❌ صعوبة في التعامل مع المخططات الفنية المتقدمة: قد يفتقر إلى العمق والدقة عندما يتعلق الأمر بأمثلة ChatGPT المتقدمة، مثل المخططات الفنية والهندسية أو المخططات المعمارية الدقيقة التي تتطلب قياسات دقيقة وأدوات متخصصة

❌ إخراج ثابت فقط: على عكس أدوات إنشاء المخططات المخصصة، قد تفتقر المخططات التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT إلى الميزات التفاعلية، مثل العناصر القابلة للنقر أو النوافذ المنبثقة أو التحديثات والتغييرات الديناميكية

إنشاء مخططات باستخدام ClickUp

إذا كنت مدير مشروع تقوم بوضع خطط سريعة أو معلم تقوم بتحليل أفكار معقدة، يمكن لـ ChatGPT أن يقدم لك المسودة الأولى.

ولكن عندما يحين الوقت لتحويل هذه الأفكار إلى شيء يمكنك فعلاً تقديمه أو التعاون عليه، ستحتاج إلى أداة مرئية.

وهنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ليجعل حياتك أسهل.

لنرى كيف!

ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp والذي يعمل مباشرة داخل مهامك ووثائقك ومشاريعك.

بدلاً من التبديل بين ChatGPT وأدوات سير العمل الخاصة بك، يمكنك جلب قوة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مكان العمل. من الكتابة إلى التفكير إلى التخطيط المرئي، يساعد ذلك الفرق على العمل بشكل أسرع، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

الآن دعونا نضع هذا في سياقه.

يمكن لفريق إدارة المشاريع الخاص بك أن يطلب من Brain إنشاء مسودة مخطط سير العمل، أو تلخيص ملاحظات الاجتماعات، أو إنشاء خارطة طريق مرئية للسبرينت — كل ذلك ضمن المهمة أو المستند الذي يستخدمونه بالفعل.

هنا، نطلب من Brain إنشاء خارطة طريق من 4 مراحل لإطلاق تطبيق دفع.

قم بإنشاء خطوات سير العمل باستخدام ClickUp Brain

وفي الوقت نفسه، يمكن للمطورين استخدام نفس المساحة لإنشاء مخططات تسلسلية أو طلب مقتطفات من الكود أو توثيق بنية الخلفية دون مغادرة ClickUp.

الآن، بالنسبة للسبرينت أعلاه، يمكنك حتى إنشاء مقتطفات من الكود لكل خطوة. إذا كنت مدير مشروع، فإن ميزة هذه الميزة هي أنك لا تحتاج إلى الاعتماد على فريق التقنية لكل تغيير صغير. يمكنك إجراؤها بنفسك.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مقتطفات من الأكواد البرمجية

نظرًا لأن ClickUp Brain يتيح للمستخدمين الاختيار من بين عدة نماذج خارجية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Claude وChatGPT-4. 0 وGemini، يمكنك استخدام Brain للعصف الذهني والكتابة والتفكير والبرمجة، من بين العديد من الأمور الأخرى.

استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية من واجهة ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مطالبات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك حتى إنشاء صور داخل ClickUp.

قم بإنشاء صور لعمليات معقدة باستخدام ClickUp Brain

سواء كنت بحاجة إلى مساعدة فنية أو عصف ذهني إبداعي، فإن ClickUp Brain يتيح لك القيام بكل ذلك.

وكلاء ClickUp

بعد إنشاء المخططات باستخدام ChatGPT و ClickUp Brain، ماذا لو كان بإمكانها التحديث أو التشغيل تلقائيًا، بناءً على العمل الفعلي الذي يحدث في مشروعك؟

وهنا يأتي دور وكلاء ClickUp.

يمكن لهذه المساعدات الذكية والقابلة للتخصيص اتخاذ الإجراءات نيابة عنك. على سبيل المثال:

يؤدي تحديث المشروع إلى قيام الوكيل بإنشاء مخطط سير عمل جديد يلخص التغييرات التي تم إجراؤها

بعد تسجيل مراجعة السباق، يمكن للوكيل تلخيص المناقشة وإرفاق خريطة ذهنية لأهم النقاط المستفادة

عند انضمام عضو جديد إلى الفريق، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنشاء مخطط تنظيمي أو تدفق تدريبي تلقائيًا

بغض النظر عن مخطط سير العمل الخاص بك —سواء كان إدارة سباقات التطوير أو سير العمل متعدد الوظائف أو عمليات التسليم بين الأطراف المعنية—تقوم وكالات ClickUp بتحويل المخططات اليدوية إلى إجراءات آلية ومراعية للسياق.

ركز على التفكير. دع مساحة العمل الخاصة بك تتولى التحديثات.

تصور وتعاون مع ClickUp Whiteboards

لقد أكملت الخطوة الأولى في صياغة مخطط باستخدام Brain.

الآن، عندما تريد التعاون أو تبادل الأفكار مع فريقك، فأنت بحاجة إلى سبورة بيضاء افتراضية.

يوفر لك ClickUp Whiteboards مساحة مرئية تعمل بالسحب والإفلات لتخطيط سير العمل، وتبادل الأفكار حول الحلول، أو المشاركة في إنشاء مخططات هندسية.

تبادل الأفكار مع الفرق في جميع المجالات باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك إضافة المهام وربط الأفكار وإضافة التعليقات مباشرة وتحويل الملاحظات اللاصقة إلى عناصر عمل دون مغادرة اللوحة.

إليك كيفية استخدام Whiteboard:

اطلب من ClickUp Brain إنشاء خريطة رحلة المستخدم بناءً على مواصفاتك

أضفه إلى السبورة البيضاء

تعاون عبر الوظائف المختلفة أثناء تخطيط السباق

قم بتوجيه أصحاب المصلحة بصريًا عبر تدفق الميزات المقترحة

دعنا نرى كيف يساعدك ClickUp Whiteboards في تحويل أفكارك من مرحلة التصور إلى التنفيذ.

في غضون دقائق قليلة، يرسم فريق المنتج مخططًا لسير العمل، ويضيف ملاحظات لاصقة، ويربط كل شكل بمهام حقيقية، بحيث يمكنك مشاهدة فكرة تتحول من مخطط تقريبي إلى مشروع حي دون مغادرة ClickUp.

ما هي الميزة التي تتمتع بها هذه الأداة مقارنة بأدوات إنشاء المخططات؟

ترتبط اللوحات البيضاء مباشرة بمهامك ومشاريعك في ClickUp، بحيث يظل كل شيء قابلاً للتنفيذ ومتزامنًا.

نظم أفكارك باستخدام خرائط ClickUp الذهنية

للتخطيط الأكثر تنظيماً، تساعدك خرائط ClickUp الذهنية على تحويل الأفكار المجردة إلى تسلسلات مهام واضحة ومترابطة.

لنفترض أنك مدير مشروع تعمل على إنشاء منتج rpadmpa. أو مطور تقوم بتصور بنية النظام قبل ترجمة المكونات إلى مهام تطوير. أو عامل معرفي ترغب في تنظيم نتائج الأبحاث في موضوعات مترابطة.

تعد خرائط ClickUp الذهنية أداة لا غنى عنها لتحقيق الوضوح.

حقق كل أفكارك مع خرائط العقل من ClickUp

باستخدام Mind Maps، يمكنك:

حدد مراحل المشروع مع التبعيات المتفرعة

نظم الأبحاث وقصص المستخدمين وطلبات الميزات

تحويل الفروع مباشرة إلى مهام أو مهام فرعية

🧠 حقيقة ممتعة: يعمل دماغك بشكل طبيعي على التفكير بشكل متفرع. تظهر إحدى الدراسات أن الدماغ لا يفكر في شكل قوائم، بل يربط الأفكار معًا كشبكة. ولهذا السبب غالبًا ما تبدو الخرائط الذهنية أكثر بديهية من النقاط الموجزة.

قوالب جاهزة

حتى مع ChatGPT والتخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، قد يكون البدء من صفحة فارغة أمرًا صعبًا. خاصةً عندما تكون مضغوطًا بالوقت أو غير متأكد من كيفية تنظيم أفكارك.

وهنا يأتي دور القوالب الجاهزة من ClickUp.

فهي تحل المشكلات الرئيسية مثل:

أعمال الإعداد المتكررة : لا داعي لإعادة إنشاء مسارات السباحة أو فروع الخرائط الذهنية أو كتل الهندسة المعمارية في كل مرة. توفر لك القوالب نقطة انطلاق فورية

هيكل غير واضح : سواء كنت تخطط لسباق سريع أو ترسم مخططًا لنظام أو تجري استعراضًا رجعيًا، توفر القوالب تنسيقًا وإرشادات مدمجة للحفاظ على سير الأمور على المسار الصحيح

الوقت الضائع في التنسيق : بدلاً من محاذاة المربعات أو إنشاء أشجار العقد يدويًا، يمكنك التركيز على المدخلات والقرارات. يتولى ClickUp مهمة التصميم

تدفق تعاون ضعيف: القوالب مدمجة في لوحات ClickUp البيضاء والخرائط الذهنية، بحيث يمكن لفريقك المشاركة والتعليق وتعيين المهام والتكرار — دون الحاجة إلى التصدير/الاستيراد

سواء كنت ترسم مخططات لسير العمل أو ترسم خرائط للتبعيات أو تبتكر ميزات، تساعدك قوالب ClickUp على الانتقال من مسودة الذكاء الاصطناعي → المخطط التعاوني → قائمة المهام القابلة للتنفيذ في دقائق.

إليك بعض القوالب لمساعدتك على البدء.

الأول هو قالب Pyramid Whiteboard Template من ClickUp، الذي يساعدك على تنظيم أفكارك في شكل أهرامات لفهمها بسرعة. ستحصل على أفضل ما في العالمين: حرية رسم المخططات والرسوم البيانية بالهيكل المناسب لتوثيق عملك وتصوره بسهولة.

احصل على نموذج مجاني قم بتبادل الأفكار ووضع مخطط للمواضيع المعقدة لفهمها بسرعة باستخدام قالب Pyramid Whiteboard من ClickUp

يتيح لك قالب السبورة البيضاء هذا:

قم بتخزين جميع المخططات الخاصة بك في مساحة عمل تعاونية للرجوع إليها في المستقبل

حسّن تتبع تقدم مشاريعك وأفكارك باستخدام علامات الأولوية والمهام الفرعية المتداخلة، وأضف المكلفين بالمهام إلى المهام المعنية

سهّل التعاون من خلال السماح لجميع أعضاء فريقك بالمساهمة بأفكارهم

أخيرًا، يتيح لك قالب خريطة ذهنية لتدفق المستخدمين في ClickUp إنشاء خريطة مرئية لكيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك أو موقعك الإلكتروني. يساعدك هذا القالب على تحديد مجالات الفرص والثغرات المحتملة والحصول على رؤى حول كيفية تفاعل الأشخاص مع منتجك.

احصل على قالب مجاني أنشئ خريطة مرئية لكيفية تفاعل المستخدم مع منتجك أو موقعك الإلكتروني باستخدام قالب خريطة ذهنية لتدفق المستخدمين من ClickUp

إليك كيفية استخدام هذا النموذج بكفاءة:

أنشئ مستند ClickUp لجمع كل المعلومات التي تحتاجها: المهام المطلوبة، والإجراءات في كل خطوة، والنتائج المتوقعة

قم بعمل عصف ذهني حول تدفقات المستخدمين باستخدام السبورات البيضاء والملاحظات اللاصقة وغيرها من الوسائل المرئية

قم بإعداد مهام متكررة لمراجعة وتحديث تدفق المستخدمين بانتظام

حوّل أفكارك إلى مخططات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

أنت الآن تعرف كيفية إنشاء مخططات باستخدام ChatGPT. فهي سريعة ومرنة وبديهية.

ولكن عندما تقوم بتضمين ذلك في ClickUp، فإن المخططات الخاصة بك لا تقتصر على التواصل فحسب، بل تنشط أيضًا.

من خرائط الطريق التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى التحديثات التلقائية واللوحات البيضاء التعاونية، يمكن لفريقك بأكمله العمل بصريًا وبسرعة وبشكل متزامن.

استكشف ClickUp Brain و Agents و Mind Maps و Whiteboards لتحويل الرسم البياني التالي إلى شيء ديناميكي حقًا.

قم بالبناء باستخدام ClickUp. تعاون دون الحاجة إلى تغيير السياق. اشترك مجانًا.