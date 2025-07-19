أفضل 17 أداة اتصال مؤسسي في عام 2025

هل تعرف ذلك الشعور عندما يكون التواصل بين أعضاء فريقك في حالة من الفوضى التامة؟

تختفي التحديثات المهمة في سلاسل الرسائل الإلكترونية والملفات المبعثرة على خمس منصات مختلفة، وبطريقة ما، يتم دائمًا مشاركة المستند المهم في المكان الوحيد الذي لا يتفقده أحد.

يُظهر مؤشر اتجاهات العمل من Microsoft (الذي شمل 31,000 مستخدم حول العالم) أن 60% من يوم العمل يُخصص للبريد الإلكتروني والدردشة والاجتماعات.

ولكن الخبر السار هو أن أدوات الاتصال المؤسسي المناسبة يمكنها تحويل هذا الفوضى إلى شيء فعال.

عند تنفيذها بعناية، تضمن هذه المنصات تزامن الجميع (بغض النظر عن مكان عملهم)، وتبسيط مشاركة المعلومات، وضمان عدم ضياع التفاصيل المهمة في الفضاء الرقمي.

لقد جمعنا أفضل 17 أداة اتصال مؤسسي لمساعدتك في العثور على الحلول التي تناسب احتياجات فريقك الخاصة. تم اختيار كل أداة من أدوات اتصال الموظفين هذه بناءً على ميزاتها البارزة وتقييمات المستخدمين وقدرتها على حل تحديات الاتصال الحقيقية التي تواجهها الشركات الحديثة كل يوم.

فيما يلي جدول يضم أفضل 17 أداة اتصال مؤسسي، لمقارنة سريعة:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp دردشة موحدة، مستندات، ألواح بيضاء، مقاطع، مساعد ذكي، إدارة المهام، تعاون في الوقت الفعلي، تكامل المؤسسات، الشركات المتوسطة الحجم، مساحة عمل شاملة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Slack المراسلة القائمة على القنوات، Slack Canvas، ملخصات الذكاء الاصطناعي، Huddles، التكاملات، البحث المتقدم التعاون في مكان العمل، الفرق الموزعة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Confluence قاعدة المعرفة، القوالب، التحرير في الوقت الفعلي، الصفحات الهرمية، تكامل Jira إدارة المعرفة المركزية، الفرق الفنية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Microsoft Teams الدردشة، اجتماعات الفيديو، التعاون في الملفات، تكامل Office 365، غرف الاجتماعات الصغيرة أماكن العمل في Microsoft 365، المؤسسات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Google Workspace Gmail و Drive و Docs و Sheets و Slides و Meet و Gemini AI والتعاون في الوقت الفعلي التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الفرق البعيدة لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Zoom اجتماعات الفيديو، ندوات عبر الإنترنت، مرافق الذكاء الاصطناعي، غرف اجتماعات جانبية، نسخ، دردشة الاتصالات الموحدة، الاجتماعات الكبيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Sprout Social إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، توجيه الذكاء الاصطناعي، مطابقة المؤثرين، التحليلات، الجدولة خدمة العملاء عبر الشبكات الاجتماعية، فرق التسويق لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 249 دولارًا شهريًا (5 ملفات تعريف) Calendly جدولة تلقائية، ومزامنة التقويم، ومعلومات عن المناطق الزمنية، والتذكيرات الجدولة والمبيعات ودعم العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Mailchimp التسويق عبر البريد الإلكتروني، الأتمتة، رحلة العميل، التحليلات، اختبار A/B أتمتة التسويق، حملات متعددة القنوات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13 دولارًا شهريًا Troop Messenger رسائل آمنة، رسائل ذاتية التدمير، على أجهزة الشركة/السحابة، Forkout، دعم النطاق الترددي المنخفض المنظمات التي تهتم بالأمن، الصناعات الخاضعة للتنظيم لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Dialpad الصوت السحابي والفيديو والمراسلة والنسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي والتدريب في الوقت الفعلي اتصالات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فرق المبيعات/الدعم لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 27 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Chanty دردشة الفريق، إدارة المهام المدمجة، لوحات كانبان، ساعات الصمت إدارة المهام المتكاملة، الفرق الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Dropbox تخزين الملفات، البحث بالذكاء الاصطناعي، نقل الملفات الكبيرة، سجل الإصدارات، الأذونات توثيق سير العمل، التعاون في المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11.99 دولارًا شهريًا Discord الرسائل النصية والصوتية والفيديو والقنوات الدائمة وأذونات الأدوار بناء المجتمع، الاتصال المتكامل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.99 دولار شهريًا Workvivo الإنترانت الاجتماعية، التقدير، الاستطلاعات، موجز الأنشطة، الدردشة الجماعية الكبيرة مشاركة الموظفين ، بناء المجتمع لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من ~1,666 دولارًا أمريكيًا شهريًا (خطة الأعمال، سنوية، لـ 250 مستخدمًا) Staffbase الاتصالات الداخلية، الأجهزة المحمولة أولاً، البريد الإلكتروني/الإنترانت/التطبيقات، التحليلات، الاستطلاعات اتصالات داخلية موحدة، العاملون في الخطوط الأمامية لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من أسعار مخصصة Happeo شبكة داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحث موحد، ترجمة فورية، صفحات/قنوات الإنترانت، إدارة المعرفة، الفرق العالمية لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من أسعار مخصصة

يتمثل اختيار أدوات الاتصال في العثور على حلول تتناسب فعليًا مع طريقة عمل فرقك في الواقع. تؤدي الأدوات الخاطئة إلى حدوث احتكاك وإحباط مستمرين، بينما تصبح الأدوات المناسبة غير مرئية تقريبًا، وتدعم التعاون دون إعاقة العمل.

عند تقييم الخيارات المتاحة لمؤسستك، إليك العوامل الرئيسية التي تهمك بالفعل:

قدرات التكامل: لا ينبغي أن تكون أدوات الاتصال الخاصة بك معزولة. ابحث عن منصات تتصل بسلاسة مع برامج إدارة المشاريع و CRM وأدوات العمل الأساسية الأخرى. الهدف هو سير عمل موحد، وليس نظامًا آخر منفصلاً

الأمان والامتثال: نظرًا لتدفق المعلومات الحساسة عبر هذه القنوات يوميًا، فإن الأمان القوي ليس اختياريًا. أعط الأولوية للأدوات التي تتميز بتشفير شامل وأذونات قائمة على الأدوار وميزات امتثال تتوافق مع متطلبات قطاعك

قابلية التوسع: قد تتعطل الأداة التي تعمل بشكل مثالي لفريقك المكون من 20 شخصًا تحت وطأة 200 مستخدم. اختر منصات يمكنها النمو معك، واستيعاب المزيد من المستخدمين، وتلبية احتياجات تخزين البيانات المتزايدة، وسير العمل الأكثر تعقيدًا دون مشكلات في الأداء

تجربة المستخدم: حتى أقوى الأداة لا قيمة لها إذا رفض فريقك استخدامها. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة وميزات تتناسب مع طريقة التواصل الطبيعية لفريقك. أفضل أداة هي تلك التي يتبناها الأشخاص بالفعل

ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستفيد أدوات الاتصال الأكثر ابتكارًا الآن من الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الصعبة، مثل تلخيص المحادثات الطويلة وأتمتة المهام الروتينية وإبراز الأفكار التي قد تظل مخفية في بيانات الاتصال الخاصة بك

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل للاتصال الموحد وإدارة المهام)

إذا سئمت من التنقل بين خمسة تطبيقات مختلفة لمجرد إنجاز عملك، فقد يكون ClickUp هو الحل المناسب لك. يتميز هذا التطبيق بدمج ميزات اتصال قوية مع إمكانات إدارة المهام والمشاريع الفعالة في منصة واحدة.

بدلاً من السيناريو المعتاد — المراسلة في Slack، والمستندات في Google Drive، وتتبع المشاريع في Asana، والمكالمات المرئية في Zoom — يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل واحدة وموحدة مع دردشة مدمجة. نعم، دردشاتك ومهامك متصلة ببعضها!

وهذا يعني تقليل الوقت المستغرق في التبديل بين السياقات وزيادة الوقت الفعلي لإنجاز المهام.

إليك مثال على سير العمل في ClickUp: تبدأ بإنشاء مستند جديد داخل ClickUp عبر ClickUp Docs، ربما لملاحظات الاجتماع أو موجز المشروع أو مسودة المحتوى. ثم تربط هذا المستند مباشرة بمهمة ذات صلة في ClickUp — على سبيل المثال، "مسودة منشور المدونة". بعد ذلك، تقوم بتعيين أعضاء الفريق للمهمة وإضافة مراقبين حتى يتلقى كل من يحتاج إلى البقاء على اطلاع آخر المستجدات إشعارات.

تعاون بأمان في الوقت الفعلي مع فريقك على الوثائق باستخدام ClickUp Docs وقم بتشغيل المهام مباشرة من Docs أو اربطها بمهام مشروعك!

بفضل سير العمل المتكامل هذا، يمكن لفريقك المشاركة والتعليق على المهمة نفسها (بشأن أمور مثل المواعيد النهائية أو الأولويات) أو ترك ملاحظات مباشرة على المستند (بشأن اقتراحات المحتوى أو التعديلات). يمكن للجميع حتى تعديل المستند معًا في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون سلسًا وفعالًا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك. تغطي مجموعة أدوات الاتصال من ClickUp جميع الأساسيات: ClickUp Chat للمراسلة الفورية، Docs لإنشاء المستندات التعاونية، ClickUp Whiteboards للعصف الذهني المرئي، وClickUp Clips لتسجيل الشاشة والمراسلة بالفيديو. تدعم هذه الميزات التعاون الفوري والاتصال غير المتزامن، مما يجعلها مثالية للفرق المنتشرة عبر مناطق زمنية أو جداول زمنية مختلفة.

تواصل بشكل غير متزامن مع فريقك باستخدام مقاطع صوتية ومقاطع فيديو، مع ميزة النسخ المدمجة

ما يثير الإعجاب بشكل خاص هو ClickUp Brain، المساعد الذكي للمنصة، الذي يمكنه إنشاء ملخصات لمحادثات الدردشة باستخدام ميزة "Catch me up" (أطلعني على آخر المستجدات) — وهو مثالي للاطلاع بسرعة على المحادثات التي فاتتك أثناء عملك.

يمكن البحث في جميع ملاحظات الاجتماعات والمحادثات وتعليقات المهام والمستندات باستخدام ClickUp Brain

لكن القوة الحقيقية لـckUp تكمن في كيفية ربط التواصل مباشرة بالعمل. فالمحادثات لا تحدث بشكل منفصل، بل ترتبط مباشرة بالمهام والمشاريع وسير العمل. يمكن لأعضاء الفريق تحويل رسائل الدردشة إلى مهام قابلة للتنفيذ، والتعليق مباشرة على عناصر العمل، والحفاظ على جميع الاتصالات المتعلقة بالمشروع في سياقها الصحيح.

أفضل ميزات ClickUp

احتفظ بجميع المحادثات والمستندات والمهام في مكان واحد — لا داعي للتبديل بين التطبيقات

حوّل المحادثات والتعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور

تعاون على المستندات في الوقت الفعلي واجمع التعليقات في مكان العمل مباشرةً

قم بتمييز زملائك في الفريق وتعيين المراقبين حتى يظل الجميع على اطلاع تلقائيًا

اعثر على أي رسالة أو مستند أو مهمة بسرعة باستخدام البحث القوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المواضيع وإبراز أهم النقاط

دمج البريد الإلكتروني و Slack والمزيد لتركيز سير العمل

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الميزات في منصة واحدة، سيحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعود على المنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب مرونة ClickUp — يمكن لأي فريق، في أي قسم (التسويق، الموارد البشرية، المالية، القانونية، إلخ)، تكييف ClickUp ليناسب سير العمل الفريد الخاص به. تعد ميزات مثل الحقول المخصصة ضرورية لتخصيص المنصة وفقًا للاحتياجات المحددة وجعل تجربة العمل سلسة وقوية. يجمع ClickUp كل شيء وكل شخص في مكان واحد. من المهام والمستندات إلى الأهداف ولوحات المعلومات، يساعد في مركزية التعاون. مع إضافة الدردشة المدمجة، أصبح من السهل على أعضاء الفريق البقاء على اتصال ومتوافقين في الوقت الفعلي. يستمر ClickUp في التطور والتحسين كل يوم، ويطلق باستمرار ميزات وتحسينات جديدة. تعتبر الأتمتة ذات قيمة خاصة — فهي تساعد الفرق على توفير الوقت وتقليل العمل اليدوي والتركيز على ما يهم حقًا.

أحب مرونة ClickUp — يمكن لأي فريق، في أي قسم (التسويق، الموارد البشرية، المالية، القانونية، إلخ)، تكييف ClickUp ليناسب سير العمل الفريد الخاص به. تعد ميزات مثل الحقول المخصصة ضرورية لتخصيص المنصة وفقًا للاحتياجات المحددة وجعل تجربة العمل سلسة وقوية. يجمع ClickUp كل شيء وكل شخص في مكان واحد. من المهام والمستندات إلى الأهداف ولوحات المعلومات، يساعد في مركزية التعاون. مع إضافة الدردشة المدمجة، أصبح من السهل على أعضاء الفريق البقاء على اتصال ومتوافقين في الوقت الفعلي. يستمر ClickUp في التطور والتحسين كل يوم، ويطلق باستمرار ميزات وتحسينات جديدة. تعتبر الأتمتة ذات قيمة خاصة — فهي تساعد الفرق على توفير الوقت وتقليل العمل اليدوي والتركيز على ما يهم حقًا.

💟 مكافأة: هل تريد زيادة اتصالاتك وإنتاجيتك 10 أضعاف؟ تعرف على Brain Max — تطبيق ClickUp للكمبيوتر المكتبي الذي يوحد الذكاء الاصطناعي والبحث والأتمتة عبر كل تطبيقات العمل التي تستخدمها. لا داعي للتنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة أو البحث في علامات تبويب لا نهاية لها. مع Brain Max على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك الحصول على إنتاجية تعتمد على الصوت أولاً، وبحث موحد عبر جميع تطبيقاتك، وإنشاء تقارير مخصصة فورية، كل ذلك في مكان واحد. فهو يخفف العبء المعرفي، ويقضي على التأخير في ظهور المخاطر والتقارير، ويقضي تمامًا على انتشار الذكاء الاصطناعي. إذا كنت مستعدًا لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي السياقي والعمل السلس، فإن Brain Max هو الأداة التالية التي لا غنى عنها.

2. Slack (الأفضل للتعاون الذكي في مكان العمل)

عبر Slack

هل تتذكر عندما كان التواصل في العمل يعني سلسلة لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني مع أكثر من 25 شخصًا في نسخة مرسلة؟ لقد غير Slack كل ذلك بنقل المحادثات من صناديق البريد الوارد المزدحمة إلى قنوات منظمة وقابلة للبحث. يوفر هذا النهج القائم على القنوات مساحات مخصصة لمناقشات الفريق وتنسيق المشاريع، وحتى تلك المحادثات العشوائية حول مباراة الليلة الماضية.

بفضل Slack Canvas، وهي مساحة تعاونية للوثائق مدمجة داخل القنوات، يمكن للفرق الآن الجمع بين الدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة المعلومات بشكل أكثر تنظيماً. اعتبرها لوحة بيضاء رقمية ثابتة تتيح لك تنظيم المعلومات المهمة التي قد تضيع في سيل الدردشة.

أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي في Slack أكثر ذكاءً بشكل ملحوظ، حيث توفر ملخصات تلقائية للمحادثات والقنوات لمساعدة أعضاء الفريق على متابعة ما فاتهم بسرعة. وهذا أمر يغير قواعد اللعبة لأي شخص يعود من إجازة ليجد مئات الرسائل غير المقروءة (لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة).

توفر Huddles المحسّنة طريقة سهلة للانضمام إلى محادثات صوتية أو مرئية دون الحاجة إلى عقد اجتماعات رسمية مجدولة. هل تحتاج إلى مناقشة أمر ما بسرعة مع أحد زملائك؟ ما عليك سوى بدء Huddle ومشاركة شاشتك إذا لزم الأمر، ثم العودة إلى العمل.

أفضل ميزات Slack

أنشئ مستندات تعاونية مباشرةً داخل القنوات لمشاركة المعلومات بشكل أكثر تنظيماً

أتمتة المهام الروتينية واحصل على ملخصات للمحادثات التي فاتتك بواسطة الذكاء الاصطناعي

ابدأ محادثات صوتية أو مرئية بسرعة باستخدام إمكانات مشاركة الشاشة

اربط Slack بأدوات مثل Google Drive وZoom وAsana للحفاظ على كفاءة سير العمل

اعثر على المحادثات السابقة والملفات المشتركة باستخدام عوامل تصفية البحث المتقدمة

قيود Slack

بدون إدارة دقيقة، يمكن أن يصبح التدفق المستمر للرسائل أمرًا مربكًا ويؤدي في الواقع إلى انخفاض الإنتاجية

يمكن للمستخدمين المجانيين الوصول فقط إلى رسائل آخر 90 يومًا، وبعد ذلك، يختفي سجل الرسائل في الفضاء الرقمي

تتطلب تنظيم القنوات والميزات مثل سلاسل المحادثات بعض التعديلات للفرق الجديدة على المنصة

بدون إدارة قنوات مناسبة، قد تتشتت المعلومات ويصعب العثور عليها، مما يؤدي إلى ظهور المشكلة التي كان من المفترض أن يحلها Slack

أسعار Slack

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Business+: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 24,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أكثر ما يعجبني في Slack هو أنه يجمع كل اتصالات فريقنا في مكان واحد، مما يقلل من عدد سلاسل الرسائل الإلكترونية. القنوات رائعة لتنظيم الاتصالات حسب الموضوع أو المشروع أو الفريق، مما يسهل العثور على المعلومات عند الحاجة. يحتوي على ميزة بحث قوية تقلل من الوقت الضائع في البحث عن المعلومات وتقدم إجابات صحيحة. مثالي للأسئلة السريعة والتفاعل الشخصي أو المناقشات الخاصة، حيث يتميز بميزة الرسائل المباشرة الممتازة.

أكثر ما يعجبني في Slack هو أنه يجمع كل اتصالات فريقنا في مكان واحد، مما يقلل من عدد سلاسل الرسائل الإلكترونية. القنوات رائعة لتنظيم الاتصالات حسب الموضوع أو المشروع أو الفريق، مما يسهل العثور على المعلومات عند الحاجة. يحتوي على ميزة بحث قوية تقلل من الوقت الضائع في البحث عن المعلومات وتقدم إجابات صحيحة. مثالي للأسئلة السريعة والتفاعل الشخصي أو المناقشات الخاصة، حيث يتميز بميزة الرسائل المباشرة الممتازة.

👀 هل تعلم؟ أظهرت دراسة حول المهارات والتوظيف مدعومة من الحكومة البريطانية أن حرية اتخاذ القرار في المهام (أي الاستقلالية في العمل) انخفضت من 62% في عام 1992 إلى 34% فقط في عام 2024. ويرتبط هذا الانخفاض بزيادة استخدام الأدوات الرقمية والبرامج التي تتبع الإنتاجية.

3. Confluence (الأفضل لإدارة المعرفة المركزية)

عبر Confluence

هل سبق لك أن أهدرت ساعات في البحث عن مستند مهم شاركه أحدهم "قبل بضعة أشهر"؟ يحل Confluence هذه المشكلة من خلال العمل كمركز رئيسي للمعرفة والتوثيق والعمل التعاوني للفريق. على عكس أنظمة إدارة المستندات التقليدية التي تعمل كخزائن ملفات متطورة، ينظم Confluence المعلومات في صفحات ومساحات مترابطة، مما يسهل العثور على المحتوى المهم وتحديثه ومشاركته.

تأتي المنصة مزودة بقوالب شاملة لكل شيء بدءًا من متطلبات المشروع وحتى خطط التسويق، بحيث لا تضطر الفرق إلى البدء من الصفر في كل مرة. لا يوفر هذا التوحيد الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا الاتساق في جميع الوثائق.

يؤدي تكامل Confluence مع أدوات Atlassian الأخرى مثل Jira إلى إنشاء سير عمل سلس بين التخطيط والتوثيق والتنفيذ، وهو أمر مهم بشكل خاص للفرق الفنية. تتيح ميزات التحرير التعاوني لعدة أعضاء من الفريق العمل على نفس المستند في وقت واحد، مع سجل واضح للإصدارات يوضح من قام بالتغيير ومتى تم إجراؤه.

أفضل ميزات Confluence

ابدأ في إعداد الوثائق بسرعة باستخدام قوالب جاهزة لتلبية مختلف احتياجات العمل

نظم المعلومات بشكل منطقي باستخدام هياكل صفحات هرمية ومساحات مخصصة للفرق أو المشاريع

اعملوا معًا على المستندات في الوقت الفعلي مع تخصيص واضح وسجل للإصدارات

اعثر على المعلومات بسرعة بفضل إمكانات البحث المتقدمة في جميع المساحات التي يمكنك الوصول إليها

تواصل بسلاسة مع Jira ومنتجات Atlassian الأخرى

قيود Confluence

يقتصر على ثلاثة ألواح بيضاء نشطة لكل مستخدم

قد يجد المستخدمون الجدد واجهة المستخدم ونظام التنظيم صعبين في البداية

بدون إدارة سليمة، قد تصبح المساحات غير منظمة بمرور الوقت

لا يوفر التطبيق المحمول نفس الوظائف التي توفرها النسخة المكتبية، مما يحد من الإنتاجية أثناء التنقل

أسعار Confluence

مجاني

السعر القياسي: 5.16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: 9.73 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Confluence

G2: 4. 1/5 (3,000+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Confluence؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يتيح لك Confluence إنشاء مواد لمشاركتها مع فريقك أو على نطاق المؤسسة وفقًا لمتطلباتك. ويمكن الوصول إليها من قبل جميع الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى ذلك اللوح المعين. وهي أداة جيدة لمشاركة البيانات وتحريرها في نفس الوقت من قبل عدة أشخاص لديهم حق الوصول.

يتيح لك Confluence إنشاء مواد لمشاركتها مع فريقك أو على مستوى المؤسسة وفقًا لمتطلباتك. ويمكن الوصول إليها من قبل جميع الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى ذلك اللوح المحدد. وهي أداة جيدة لمشاركة البيانات وتحريرها في نفس الوقت من قبل عدة أشخاص لديهم حق الوصول.

4. Microsoft Teams (الأفضل لمواقع عمل Microsoft 365)

عبر Microsoft Teams

إذا كانت مؤسستك تعمل على Microsoft 365، فإن Teams يوفر امتدادًا طبيعيًا يجمع بين الدردشة والاجتماعات عبر الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات في واجهة واحدة. وهو مصمم للعمل بسلاسة مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل يوميًا، مثل Word وExcel وPowerPoint وبقية نظام Microsoft البيئي.

تتألق المنصة حقًا عندما يتعلق الأمر بمؤتمرات الفيديو. تجعل ميزات مثل غرف الاجتماعات الفرعية (حيث يمكن للمشاركين اختيار الغرفة التي يرغبون في الانضمام إليها أثناء الاجتماعات) هذه المنصة مثالية لورش العمل والدورات التدريبية. تدعم Teams أيضًا قاعات الاجتماعات العامة بقدرات DVR، مما يجعلها مثالية للاتصالات التنظيمية الكبيرة التي لا يمكن للجميع حضورها مباشرة.

ما يميز Teams هو تكامله الوثيق مع تطبيقات Office. هل تحتاج إلى التعاون على مستند؟ يمكنك تحرير ملفات Word وExcel وPowerPoint مباشرةً داخل Teams، مع مزامنة التغييرات في الوقت الفعلي. وهذا يلغي الحاجة إلى تنزيل الملفات وإجراء التغييرات وإعادة تحميلها، وهو سير عمل يؤدي حتماً إلى كوابيس التحكم في الإصدارات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

قم بتحرير ملفات Word وExcel وPowerPoint مباشرةً داخل Teams

عقد اجتماعات مع غرف جانبية وتدوين مباشر وقمع الضوضاء الخلفية

يفهم تلقائيًا التسلسل الهرمي لشركتك وهياكل فرق العمل

سجل وأعد تشغيل الاتصالات المهمة على مستوى الشركة

تواصل مع أكثر من 700 تطبيق أعمال مباشرة من خلال واجهة Teams

قيود Microsoft Teams

قد يكون هذا الأمر مرهقًا لموارد النظام، خاصة على أجهزة الكمبيوتر القديمة — استعد لتشغيل مروحة الكمبيوتر المحمول بسرعة قصوى

يتطلب إعداد وإدارة Teams خبرة تقنية قد تفتقر إليها المؤسسات الصغيرة

تتكرر بعض الميزات في منتجات Microsoft الأخرى، مما يسبب ارتباكًا بشأن الأداة التي يجب استخدامها في كل حالة

يواجه المستخدمون أحيانًا صعوبة في العثور على المحتوى عند العمل مع فرق وقنوات متعددة الوظائف مع نمو المؤسسة

أسعار Microsoft Teams

مجانًا

أساسيات Microsoft Teams: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Premium: 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Microsoft Teams وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (16,298+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Microsoft Teams؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

يعجبني أن Microsoft Teams يتميز بواجهة مستخدم أكثر نظافة وسهولة في التنقل والاستخدام. أشعر أنه أسرع بالفعل وجودة الفيديو أفضل بكثير، كما أن المشكلات أقل بشكل ملحوظ والاتصال يبدو أكثر موثوقية.

يعجبني أن Microsoft Teams يتميز بواجهة مستخدم أكثر نظافة وسهولة في التنقل والاستخدام. أشعر أنه أسرع بالفعل وجودة الفيديو أفضل بكثير، كما أن المشكلات أقل بشكل ملحوظ والاتصال يبدو أكثر موثوقية.

💡نصيحة احترافية: عزز استراتيجية التواصل في فريقك باستخدام قوالب ClickUp المفيدة! قالب الاتصالات الداخلية مثالي لتنظيم التحديثات الداخلية والحفاظ على تماسك الفريق، بينما يساعدك قالب خطة الاتصالات على وضع خطط اتصال واضحة وفعالة لأي مشروع. جربها لتبسيط سير العمل وضمان بقاء الجميع على اطلاع!

5. Google Workspace (الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Google Workspace

يجمع Google Workspace بين Gmail والتقويم وDrive وDocs وSheets وSlides وMeet في مجموعة متكاملة تمامًا أصبحت المعيار الذهبي للتعاون في الوقت الفعلي. تكمن قوة المنصة في واجهتها البديهية وإمكانية الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت، دون الحاجة إلى VPN معقدة.

بفضل إضافة تكامل Gemini AI (المتضمنة بدون تكلفة إضافية في خطط Business و Enterprise)، يوفر Google Workspace الآن مساعدة ذكية عبر التطبيقات. يمكن للفرق إنشاء "Gems" مخصصة — خبراء AI مصممون لمواجهة تحديات الأعمال المحددة — للمساعدة في كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى إلى تحليل البيانات.

لكن القوة الحقيقية لـ Google كانت دائمًا التعاون في الوقت الفعلي. فقد غيرت قدرة أعضاء الفريق المتعددين على العمل على نفس المستند في وقت واحد - حيث يمكنهم رؤية تعديلات بعضهم البعض فور إجرائها وترك التعليقات والدردشة في الشريط الجانبي - طريقة عمل الفرق معًا بشكل جذري. لم يعد هناك حاجة إلى إرسال المرفقات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا أو التعامل مع الإصدارات المتضاربة.

أفضل ميزات Google Workspace

احصل على المساعدة من الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات دون تكلفة إضافية في خطط Business و Enterprise

شاهد تعديلات الآخرين فور إجرائها في المستندات وجداول البيانات والشرائح

أنشئ "جواهر" متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة

انتقل بين البريد الإلكتروني والمستندات والاجتماعات والتخزين دون عوائق

اعثر على المعلومات بسرعة عبر جميع تطبيقات Workspace

قيود Google Workspace

تتطلب العديد من الميزات اتصالاً بالإنترنت، مما قد يمثل مشكلة في المناطق التي تتسم بضعف الخدمة

قد تفتقر التطبيقات الفردية إلى الميزات المتقدمة الموجودة في البدائل المخصصة

تحتوي الخطط الأساسية على مساحات تخزين محدودة يمكن للمستخدمين المتقدمين تجاوزها بسرعة

قد تكون إدارة الإعدادات والأذونات أمرًا صعبًا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

أسعار Google Workspace

Business Starter: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم (خطة مرنة)

Business Standard: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (خطة مرنة)

Business Plus: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (خطة مرنة)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: . 6/5 (43,407+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

إنها مجموعة برامج إنتاجية رائعة وسهلة الاستخدام، وتعمل بالكامل على السحابة. لا تحتاج إلى تثبيت وتعمل بسلاسة على جميع الأجهزة.

إنها مجموعة برامج إنتاجية رائعة وسهلة الاستخدام، وتعمل بالكامل على السحابة. لا تحتاج إلى تثبيت وتعمل بسلاسة على جميع الأجهزة.

6. Zoom (الأفضل للاتصالات الموحدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Zoom

هل تتذكر عندما لم تكن عبارة "لنتواصل عبر Zoom" شائعة؟ الآن أصبحت هذه العبارة بمثابة فعل. تطورت Zoom من أداة بسيطة لعقد مؤتمرات الفيديو إلى منصة اتصال شاملة تدعم الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والدردشة والخدمات الهاتفية. تشتهر Zoom بموثوقيتها وسهولة استخدامها، ويمكنها استضافة اجتماعات تضم ما يصل إلى 1000 مشارك وإنشاء ما يصل إلى 50 غرفة جانبية لمناقشات المجموعات الصغيرة.

يعمل AI Companion الخاص بالمنصة عبر الاجتماعات والمحادثات والبريد الإلكتروني، ويوفر مساعدة ذكية دون الحاجة إلى تراخيص إضافية. هذه طريقة جديدة في عالم غالبًا ما تأتي فيه ميزات الذكاء الاصطناعي بأسعار باهظة.

تسهل ميزات مثل النسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التلقائية والتسجيلات الذكية التقاط المعلومات من الاتصالات المتزامنة ومشاركتها. وهذا يسد الفجوة بين المحادثات الحية والعمل غير المتزامن، وهو أمر مهم بشكل خاص للفرق العالمية التي تعمل عبر مناطق زمنية مختلفة.

أفضل ميزات Zoom

احصل على ملخصات الاجتماعات وأهم نقاط المحادثات والمساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني دون أي تكلفة إضافية

أنشئ ما يصل إلى 50 غرفة جلسات منفصلة للمناقشات في مجموعات صغيرة

استضف ما يصل إلى 1000 مشارك في اجتماع واحد

أنشئ إعدادات أجهزة مخصصة لقاعات المؤتمرات

استضف أحداثًا افتراضية واسعة النطاق مع ميزات التسجيل والاستطلاعات والأسئلة والأجوبة

قيود Zoom

على الرغم من التحسينات، لا تزال بعض المؤسسات حذرة بشأن الأمان بعد الجدل الذي ثار في وقت سابق

قد تكون مجموعة الميزات المتزايدة مربكة للمستخدمين العاديين الذين يرغبون فقط في الانضمام إلى مكالمة فيديو بسيطة

تتطلب الميزات المتقدمة خططًا أعلى مستوى والتي تتراكم تكلفتها بسرعة بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Zoom

مجاني

Zoom Workplace Pro: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع شهريًا)

Zoom Workplace Business: 21.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Zoom وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 52,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يتميز Zoom Workplace بأدائه المتسق، حتى في الاجتماعات الكبيرة. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وتوفر المنصة ميزات قوية مثل غرف الاجتماعات الفرعية والنسخ المباشر ومشاركة الشاشة بسلاسة. يجعل جدول Zoom والتكامل مع التقويم تخطيط الاجتماعات بسيطًا وفعالًا. خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة وواسعة المعرفة، خاصة في أوقات الذروة أو الأوقات ذات الأولوية. نحن نعتمد على Zoom يوميًا لعقد الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يتكامل Zoom بسلاسة مع Google Workspace وSlack وTeams. كما أن نشره عبر الفرق كان سريعًا وسلسًا ولم يتطلب سوى إعدادات بسيطة.

يتميز Zoom Workplace بأدائه المتسق، حتى في الاجتماعات الكبيرة. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وتوفر المنصة ميزات قوية مثل غرف الاجتماعات الفرعية والنسخ المباشر ومشاركة الشاشة بسلاسة. يجعل جدول Zoom والتكامل مع التقويم تخطيط الاجتماعات أمرًا بسيطًا وفعالًا. خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة وواسعة المعرفة، خاصة في أوقات الذروة أو الأوقات ذات الأولوية. نحن نعتمد على Zoom يوميًا لعقد الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يتكامل Zoom بسلاسة مع Google Workspace وSlack وTeams. كما أن نشره عبر الفرق كان سريعًا وسلسًا ولم يتطلب سوى إعدادات بسيطة.

🌻 نظرة على القطاع: وفقًا لموقع Tech Radar، تسعى 75% من الشركات حاليًا إلى تقليل تجزئة التطبيقات. وتزداد استخدام المنصات الموحدة التي تدمج الدردشة والفيديو والصوت لتبسيط الاتصالات وتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم، لا سيما على القنوات المحمولة.

7. Sprout Social (الأفضل لخدمة العملاء الاستباقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Sprout Social

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على التسويق فحسب، بل أصبحت قناة اتصال مهمة لخدمة العملاء وبناء المجتمع وإدارة سمعة العلامة التجارية. تحول Sprout Social وسائل التواصل الاجتماعي من قناة بث إلى أداة اتصال ثنائية الاتجاه قوية للشركات.

تساعد المنصة الفرق على إدارة وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات متعددة، مع توفير أدوات لتفاعل العملاء وتخطيط المحتوى وتحليل الأداء. باستخدام "Care by Sprout"، تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتصنيف الرسائل وتوجيهها تلقائيًا، مما يضمن تلقي استفسارات العملاء ردودًا في الوقت المناسب من أعضاء الفريق المناسبين.

تقدم Sprout Social أيضًا مطابقة المؤثرين وإدارة العلاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد العلامات التجارية على تحديد منشئي المحتوى ذوي الصلة والتعاون معهم. توفر التحليلات الشاملة للمنصة رؤى حول تفاعل الجمهور وأداء الحملات، مما يسمح للفرق بتحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم بناءً على بيانات حقيقية.

أفضل ميزات Sprout Social

قم تلقائيًا بتصنيف الرسائل الاجتماعية وتوجيهها إلى أعضاء الفريق المناسبين

ابحث عن منشئي المحتوى ذوي الصلة وتعاون معهم

إدارة الرسائل عبر جميع المنصات الاجتماعية في مكان واحد

خطط وأتمتة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات

تتبع مقاييس الأداء وإنشاء تقارير مخصصة

قيود Sprout Social

أكثر تكلفة من بعض البدائل، مما يجعلها بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة

تتطلب مجموعة ميزاته الشاملة وقتًا لإتقانها

فترة تقييم قصيرة لاختبار القدرات

أسعار Sprout Social

قياسي: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 5 ملفات تعريف على مواقع التواصل الاجتماعي)

احترافي: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 10 ملفات تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي)

متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 10 ملفات تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sprout Social؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

بشكل عام، نحن نحب حقًا ما تقدمه Sprout Social. إنها واحدة من أفضل خدمات SAAS الاجتماعية التي استخدمتها.

بشكل عام، نحن نحب حقًا ما تقدمه Sprout Social. إنها واحدة من أفضل خدمات SAAS الاجتماعية التي استخدمتها.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

8. Calendly (الأفضل لإزالة مشاكل الجدولة)

عبر Calendly

"أخبرني عندما تكون متفرغًا." "ما رأيك في يوم الثلاثاء الساعة 2؟" "أنا مشغول في ذلك الوقت. الخميس؟" "الخميس مناسب، ولكن بعد الساعة 3 فقط." هل يبدو هذا مألوفًا؟ هذا التناوب في تحديد المواعيد يضيع الوقت ويخلق توترًا لا داعي له.

يحل Calendly هذه المشكلة من خلال السماح للأشخاص بحجز وقت في تقويمك بناءً على توفر وقتك الفعلي. تتزامن المنصة تلقائيًا مع التقويمات الموجودة لديك لمنع الحجز المزدوج وتوفر قواعد جدولة قابلة للتخصيص لحماية وقتك.

بفضل ميزة التعرف على المناطق الزمنية، يقوم Calendly تلقائيًا بتحويل أوقات الاجتماعات للفرق العالمية، مما يقلل من الالتباس وتفويت المواعيد. تعمل ميزة الجدولة الدورية على توزيع الاجتماعات بالتساوي بين أعضاء الفريق، مما يجعلها مثالية لفرق المبيعات ودعم العملاء والمجموعات الأخرى التي تحتاج إلى توزيع عادل للمواعيد.

أفضل ميزات Calendly

تحويل أوقات الاجتماعات تلقائيًا بناءً على مواقع المشاركين

وزع الاجتماعات بالتساوي بين أعضاء الفريق

حدد أوقات التخزين المؤقت، والحد الأدنى لفترات الإشعار، وحدود الاجتماعات اليومية

أرسل التذكيرات والمتابعات وملاحظات الشكر

تواصل عبر مؤتمرات الفيديو و CRM وأدوات الأعمال الأخرى

قيود Calendly

تخصيص محدود في الخطة المجانية

لا توجد ميزة مؤتمرات فيديو مدمجة

تتطلب ميزات الفريق خططًا مدفوعة

قد يبدو غير شخصي

أسعار Calendly

مجاني

السعر القياسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Teams: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

يقول أحد مستخدمي G2:

توفير كبير للوقت: لا مزيد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي لا تنتهي في محاولة إيجاد موعد مناسب للاجتماع. ما عليّ سوى مشاركة الرابط، ويختار العملاء الموعد المناسب، وبذلك يتم جدولة الاجتماع وإضافته إلى تقويمي على الفور. هذا يزيد من الإنتاجية بشكل كبير. أحب القدرة على ربط عدة تقاويم (Google و Outlook وغيرها) وتضمين روابط Zoom تلقائيًا. فهذا يحافظ على تزامن كل شيء وخلوّه من التعارضات. اكتشاف المنطقة الزمنية، وفترات التخزين المؤقت بين الاجتماعات، والتذكيرات التلقائية — كل هذا يجتمع ليبقي يومي على المسار الصحيح وخاليًا من الضوضاء. لم أحتج إلى الاتصال بدعم العملاء، لكنني سمعت أنه من الدرجة الأولى. كما أنه سهل جدًا في التنفيذ مع منصاتي التقنية الأخرى.

توفير كبير للوقت: لا مزيد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي لا تنتهي في محاولة إيجاد موعد مناسب للاجتماع. ما عليّ سوى مشاركة الرابط، ويختار العملاء الموعد المناسب، وبذلك يتم جدولة الاجتماع وإضافته إلى تقويمي على الفور. هذا يزيد من الإنتاجية بشكل كبير. أحب القدرة على ربط عدة تقويمات (Google و Outlook وغيرها) وتضمين روابط Zoom تلقائيًا. فهذا يحافظ على تزامن كل شيء وخلوّه من التعارضات. اكتشاف المنطقة الزمنية، وفترات التخزين المؤقت بين الاجتماعات، والتذكيرات التلقائية — كل ذلك يجتمع ليبقي يومي على المسار الصحيح وخاليًا من الضوضاء. لم أحتج إلى الاتصال بدعم العملاء، لكنني سمعت أنه من الدرجة الأولى. كما أنه سهل جدًا في التنفيذ مع منصاتي التقنية الأخرى.

➡️ اقرأ المزيد: 13 أفضل حلول الاتصالات التجارية

9. Mailchimp (الأفضل لتسويق شامل متكامل)

عبر Mailchimp

تطورت Mailchimp من أداة بسيطة للتسويق عبر البريد الإلكتروني إلى منصة تسويق شاملة تساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر قنوات متعددة. يتيح Customer Journey Builder للفرق إنشاء سير عمل آلي معقد يقدم رسائل مخصصة بناءً على سلوك العملاء وتفضيلاتهم.

بالإضافة إلى الاتصالات الرقمية، يمكن لـ Mailchimp إرسال بطاقات بريدية مادية إلى المستلمين، مما يربط بين جهود التسويق عبر الإنترنت وخارجه. يضمن هذا النهج متعدد القنوات توحيد الرسائل بغض النظر عن الطريقة التي يفضلها العملاء للتفاعل مع علامتك التجارية.

بفضل التحليلات القوية وإمكانيات اختبار A/B، يمكن للفرق تحسين استراتيجيات الاتصال باستمرار بناءً على بيانات الأداء. يوفر تكامل المنصة مع منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة CRM رؤية موحدة لتفاعلات العملاء، مما يساعد الشركات على تقديم اتصالات أكثر ملاءمة وفي الوقت المناسب.

أفضل ميزات Mailchimp

أنشئ سير عمل آلي معقد لتخصيص اتصالات العملاء

وسّع نطاق التسويق الرقمي ليشمل البريد العادي

تتبع أداء الحملات باستخدام مقاييس وتقارير مفصلة

اختبر رسائل مختلفة باستخدام اختبار A/B لتحسين التفاعل

قم بإنشاء تجارب متسقة للعلامة التجارية عبر نقاط الاتصال

قيود Mailchimp

قد تصبح مكلفة مع نمو جمهورك

أتمتة محدودة في المستويات الأدنى

يستغرق إتقان القدرات المعقدة وقتًا طويلاً

يجد بعض المستخدمين أن إدارة القوائم مقيدة

أسعار Mailchimp

مجاني (حتى 500 جهة اتصال)

الأساسيات: تبدأ من 13 دولارًا شهريًا

قياسي: يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Premium: يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Mailchimp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 16,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mailchimp؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

الواجهة سهلة الاستخدام، لذا يمكنني الوصول إلى الميزات التي أحتاجها بسرعة كبيرة. الأداء ممتاز؛ التطبيق يستهلك موارد قليلة جدًا. التتبع في الوقت الفعلي رائع لإجراء التعديلات. بيانات MailChimp منظمة بحيث يمكنني قراءتها وتحليلها بسرعة. يتم تمكين تتبع النقرات تلقائيًا، لذا يمكن استخدام الإعدادات الافتراضية.

الواجهة سهلة الاستخدام، لذا يمكنني الوصول إلى الميزات التي أحتاجها بسرعة كبيرة. الأداء ممتاز؛ التطبيق يستهلك موارد قليلة جدًا. التتبع في الوقت الفعلي رائع لإجراء التعديلات. بيانات MailChimp منظمة بحيث يمكنني قراءتها وتحليلها بسرعة. يتم تمكين تتبع النقرات تلقائيًا، لذا يمكن استخدام الإعدادات الافتراضية.

10. Troop Messenger (الأفضل للمؤسسات التي تهتم بالأمن)

عبر Troop Messenger

في عصر تزايد انتهاكات البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبحت قنوات الاتصال الآمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يوفر Troop Messenger ميزات أمان قوية للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة في مجال الخصوصية وحماية البيانات.

توفر المنصة خيارات النشر السحابي والنشر المحلي، مما يمنح فرق تكنولوجيا المعلومات تحكمًا كاملاً في مكان تخزين البيانات الحساسة ومعالجتها. هذه المرونة مهمة بشكل خاص للمؤسسات في القطاعات الخاضعة للتنظيم أو تلك التي لديها متطلبات امتثال محددة.

توفر ميزات فريدة مثل "Burnout" إمكانية إنشاء رسائل ذاتية التدمير لمشاركة المعلومات الحساسة، بينما تتيح ميزة "Forkout" للمستخدمين بث الرسائل إلى عدة مستلمين دون إنشاء محادثات جماعية. يعمل Troop Messenger أيضًا على الشبكات منخفضة السرعة، مما يجعله مفيدًا للفرق في المواقع البعيدة أو المناطق ذات الاتصال المحدود.

أفضل ميزات Troop Messenger

اختر بين التثبيت السحابي أو التثبيت المحلي

أنشئ رسائل ذاتية التدمير للمعلومات الحساسة

أرسل رسائل إلى عدة مستخدمين دون إنشاء محادثات جماعية

استفد من إعدادات الأمان الشاملة وإدارة المستخدمين

قيود Troop Messenger

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود في تجربة استخدام الأجهزة المحمولة

أسعار Troop Messenger

الاشتراك المميز: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Troop Messenger

G2: 4. 5/5 (70+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Troop Messenger؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Troop Messenger هو تكامله السلس بين أوضاع اتصال متعددة ضمن منصة واحدة آمنة. إن القدرة على التبديل بين الرسائل المباشرة والمحادثات الجماعية والمكالمات الصوتية/المرئية ومشاركة الشاشة دون مغادرة التطبيق تجعله فعالاً للغاية للتعاون بين أعضاء الفريق. كما أن دعمه للاستضافة الذاتية والنشر المحلي يعد ميزة بارزة للمؤسسات التي تفرض متطلبات صارمة فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أدوات مثل "Burnout" (للمحادثات السرية) واستدعاء/تحرير الرسائل وتسجيل الخروج عن بُعد أنه تم تصميمه مع مراعاة كل من الوظائف والتحكم.

أكثر ما يعجبني في Troop Messenger هو تكامله السلس بين أوضاع اتصال متعددة ضمن منصة واحدة آمنة. إن القدرة على التبديل بين الرسائل المباشرة والمحادثات الجماعية والمكالمات الصوتية/المرئية ومشاركة الشاشة دون مغادرة التطبيق تجعله فعالاً للغاية للتعاون بين أعضاء الفريق. كما أن دعمه للاستضافة الذاتية والنشر المحلي ميزة بارزة للمؤسسات التي تفرض متطلبات صارمة على خصوصية البيانات وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر أدوات مثل "Burnout" (للمحادثات السرية) واستدعاء/تحرير الرسائل وتسجيل الخروج عن بُعد أنه تم تصميمه مع مراعاة كل من الوظائف والتحكم.

11. Dialpad (الأفضل للاتصالات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Dialpad

على الرغم من ظهور الاتصالات النصية، لا تزال المحادثات الصوتية ضرورية للعديد من التفاعلات التجارية. تعمل Dialpad على تحديث أنظمة الهواتف التجارية من خلال إمكانات الصوت والفيديو والمراسلة المستندة إلى السحابة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.

تضمن ميزة النسخ في الوقت الفعلي مع قاموس الشركة المخصص دقة التسجيل للمصطلحات الخاصة بالصناعة أثناء المكالمات والاجتماعات. وهذا يسهل الرجوع إلى التفاصيل المهمة لاحقًا دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات أو إعادة الاستماع إلى التسجيلات.

مع دعم اجتماعات تصل إلى 150 مشاركًا، يخدم Dialpad الاتصالات الداخلية للفريق والاتصالات الخارجية أو التفاعلات مع العملاء. توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي للمنصة تدريبًا في الوقت الفعلي لفرق المبيعات والدعم، وتقدم اقتراحات أثناء المكالمات وتحلل أنماط المحادثات لتحسين التفاعلات المستقبلية.

أفضل ميزات Dialpad

نسخ تلقائية للمكالمات والاجتماعات مع دعم القاموس المخصص

اقتراحات في الوقت الفعلي وتحليلات بعد المكالمات من أجل التحسين

نقل المكالمات بين الهاتف المكتبي والهاتف المحمول دون انقطاع

عقد مؤتمرات فيديو تضم ما يصل إلى 150 مشاركًا

سجل المحادثات لأغراض التدريب وضمان الجودة

قيود Dialpad

بعض عمليات التكامل محدودة أكثر من الأدوات المتخصصة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عرضية في تجربة استخدام الأجهزة المحمولة

تتطلب قدرات الذكاء الاصطناعي التكيف والتدريب

قد يكون توفر الميزات عبر المستويات المختلفة مربكًا

أسعار Dialpad

السعر القياسي: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع شهريًا)

Pro: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Dialpad

G2: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dialpad؟

يقول أحد مستخدمي Capterra :

تجربتي العامة مع Dial Pad ليست سلبية ولا إيجابية. إذا كان عليّ أن أقيّم نظام الهاتف الذي كنا نستخدمه قبل الانتقال إلى Dial Pad، فسأقول إنني أفضل Dial Pad على ذلك النظام، ولكن لا تزال هناك العديد من القيود على هذا النظام فيما يتعلق بالتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدينا.

تجربتي العامة مع Dial Pad ليست سلبية ولا إيجابية. إذا كان عليّ أن أقيم نظام الهاتف الذي كنا نستخدمه قبل الانتقال إلى Dial Pad، فسأقول إنني أفضل Dial Pad على ذلك النظام، ولكن لا تزال هناك العديد من القيود على هذا النظام فيما يتعلق بالتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدينا.

12. Chanty (الأفضل لإدارة المهام المتكاملة)

عبر Chanty

التواصل بدون عمل مجرد ضجيج. تدرك Chanty ذلك من خلال الجمع بين المراسلة الجماعية وإدارة المهام المدمجة، مما يتيح للفرق تحويل المحادثات إلى عناصر قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

يتيح تحويل الرسائل بنقرة واحدة إلى مهام قابلة للتتبع على لوحات Kanban إنشاء سير عمل سلس بين الاتصال والتنفيذ. يساعد هذا التكامل على منع ضياع العناصر المهمة في تدفق الدردشة، وهي مشكلة شائعة في منصات المراسلة فقط.

توفر المنصة رسائل سريعة ومكالمات صوتية/مرئية مستقرة، مما يحسن اتصال الفريق بغض النظر عن الموقع. تساعد ميزة "ساعات الصمت" على منع إرهاق الإشعارات عن طريق كتم التنبيهات أثناء أوقات العمل المركزة أو خارج ساعات العمل، مما يعزز التوازن بين العمل والحياة مع الحفاظ على قدرات الاتصال.

أفضل ميزات Chanty

حوّل الرسائل إلى بطاقات مهام مرئية بنقرة واحدة

كتم الإشعارات أثناء وقت العمل المركّز

الوصول إلى جميع المحادثات السابقة دون قيود

احصل على دليل منظم لجميع المحتويات والملفات والروابط المشتركة

قيود Chanty

اتصالات أقل مع أطراف ثالثة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين

تنظيم المستندات أقل قوة من الأدوات المتخصصة

حد أقصى للمشاركين أقل من منصات الاجتماعات المخصصة

بعض الميزات تعمل بشكل أفضل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية مقارنة بالأجهزة المحمولة

أسعار Chanty

مجاني: حتى 10 أعضاء في الفريق

الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Chanty

G2: 4. 5/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chanty؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

أكثر ما يعجبني في Chanty هو أنه يتيح لي الاحتفاظ بمحادثاتي، بما في ذلك المكالمات، وتتبع تقدم المهام، كل ذلك في مكان واحد. إنه يساعدني كثيرًا في إدارة عملي واتصالاتي. كما تعجبني فرص التكامل الواسعة التي تتيح لك الحصول على أي تكامل تحتاجه أو طلبه لتسهيل سير العمل.

أكثر ما يعجبني في Chanty هو أنه يتيح لي الاحتفاظ بمحادثاتي، بما في ذلك المكالمات، وتتبع تقدم المهام، كل ذلك في مكان واحد. يساعدني ذلك كثيرًا في إدارة عملي واتصالاتي. كما تعجبني فرص التكامل الواسعة التي تتيح لك الحصول على أي تكامل تحتاجه أو طلبه لتسهيل سير العمل.

13. Dropbox (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير عمل المستندات)

عبر Dropbox

"هل يمكنك إرسال هذا الملف إليّ مرة أخرى؟ لا أستطيع العثور عليه." كم مرة سمعت هذا الطلب؟ تطور Dropbox من مجرد أداة لتخزين الملفات إلى مساحة عمل ذكية للتعاون ومشاركة المحتوى، مما يساعد الفرق على تجنب هذا الإحباط الشائع.

تتيح ميزة Dash في المنصة العثور على المحتوى داخل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، مما يسهل العثور على المعلومات بغض النظر عن تنسيقها. توفر هذه الإمكانية المتقددة للبحث وقتًا ثمينًا كان سيُهدر في البحث اليدوي عن محتوى معين.

بفضل سعة التخزين التي تصل إلى 100 جيجابايت لنقل الملفات و50 جيجابايت للتحميل الفردي، يستوعب Dropbox الملفات الإعلامية الكبيرة والمستندات المعقدة التي قد تتجاوز الحدود المسموح بها على منصات أخرى. تحمي ميزات سجل الإصدارات والاستعادة في المنصة من الحذف العرضي أو التغييرات غير المرغوب فيها، بينما توفر أذونات المشاركة الدقيقة التحكم في من يمكنه الوصول إلى محتوى معين أو تعديله أو التعليق عليه.

أفضل ميزات Dropbox

ابحث عن المحتوى داخل أنواع الملفات المختلفة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو

انقل ملفات تصل سعتها إلى 100 جيجابايت وقم بتحميل ملفات فردية تصل سعتها إلى 50 جيجابايت

تتبع التغييرات واستعادة الإصدارات السابقة من المستندات

تعيين أذونات محددة لمختلف المستخدمين والمجموعات

أنشئ عمليات الموافقة على المستندات وأنظمة الإخطار

قيود Dropbox

تتطلب مستويات أعلى لتلبية احتياجات التخزين الكبيرة

قد تتسبب المجلدات الكبيرة جدًا في حدوث مشكلات في المزامنة

تعاون في الوقت الفعلي أقل قوة من Google Workspace

يمكن أن تؤثر هياكل المجلدات المعقدة على فعالية البحث

أسعار Dropbox

مجاني

بالإضافة إلى: 11.99 دولارًا شهريًا (سعة تخزين 2 تيرابايت)

العائلة: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (سعة تخزين مشتركة تبلغ 2 تيرابايت)

الأعمال: ابتداءً من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Dropbox

G2: 4. 4/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dropbox؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب سرعة تحميل المستندات على Dropbox Business، خاصةً عندما يكون لدي الكثير من المستندات التي أعمل عليها. يسهّل Dropbox Business تنظيم مستنداتي وحفظها في مجلدات محددة، مما يسر الوصول إليها بسرعة. يستخدم Dropbox Business ميزات متقدمة جدًا للتحكم في الوصول وأمان الملفات، مما يضمن حماية جميع المستندات التي قمت بتخزينها من أي وصول بخلاف وصولي.

أحب سرعة تحميل المستندات على Dropbox Business، خاصةً عندما يكون لدي الكثير من المستندات التي أعمل عليها. يسهّل Dropbox Business تنظيم مستنداتي وحفظها في مجلدات محددة، مما يسر الوصول إليها بسرعة. يستخدم Dropbox Business ميزات متقدمة جدًا للتحكم في الوصول وأمان الملفات، مما يضمن حماية جميع المستندات التي قمت بتخزينها من أي وصول بخلاف وصولي.

14. Discord (الأفضل لبناء المجتمع والتواصل المتكامل)

عبر Discord

قد يبدو Discord خيارًا غير معتاد للتواصل في مجال الأعمال، ولكن عددًا متزايدًا من المؤسسات تكتشف قيمته في تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. تجمع هذه المنصة بين التواصل النصي والصوتي والمرئي في هيكل مصمم في الأصل لمجتمعات الألعاب، ولكنه مناسب بشكل مدهش لبيئات العمل الحديثة.

تنظم المنصة على أساس القنوات، مما يوفر مساحات مخصصة لمختلف الموضوعات أو المشاريع أو الأقسام. ما يميز Discord هو قنوات الصوت الدائمة، التي تتيح لأعضاء الفريق الدخول والخروج من المحادثات الصوتية دون الحاجة إلى اجتماعات مجدولة رسمية، مما يخلق جوًا مكتبيًا افتراضيًا مفيدًا بشكل خاص للفرق التي تعمل عن بُعد.

بفضل الأذونات الدقيقة القائمة على الأدوار، يوفر Discord تحكمًا دقيقًا في من يمكنه الوصول إلى القنوات والميزات المختلفة، مما يدعم السرية واحتياجات الأقسام. تتيح المنصة تحميل ملفات بحجم 400 ميجابايت مع اشتراك Nitro، مما يسهل مشاركة المستندات وملفات الوسائط الكبيرة.

أفضل ميزات Discord

أنشئ ضوابط وصول مفصلة لمجموعات المستخدمين المختلفة

انضم إلى المحادثات الصوتية وانسحب منها دون الحاجة إلى إعداد اجتماعات رسمية

حافظ على تركيز المحادثات من خلال الردود المترابطة

تكرار هياكل الاتصال الناجحة بسرعة

معاينة الروابط والوسائط مباشرة في الدردشة

قيود Discord

صُممت في الأصل للألعاب، وبعض الميزات الاحترافية محدودة

الحسابات القياسية محدودة بتحميل ملفات أصغر حجمًا

يتطلب إعداد الخادم وإدارته تكوينًا أوليًا

ميزات أقل للامتثال والإدارة المؤسسية

أسعار Discord

مجاني

Nitro Basic: 2.99 دولار شهريًا

Nitro: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

ترقية الخادم: مستويات مختلفة تبدأ من 4.99 دولار شهريًا

تقييمات وتصنيفات Discord

G2: 4. 3/5 (3,936+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أحب الكم الهائل من التخصيص والتنظيم الذي يمكنني تحقيقه باستخدام Discord، بدءًا من الخوادم البسيطة مع الأصدقاء، إلى الخوادم الفردية التي تعمل كمخططين مشاركين، إلى الخوادم الرسمية واسعة النطاق التي أتفاعل معها للألعاب والمزيد!

أحب الكم الهائل من التخصيص والتنظيم الذي يمكنني تحقيقه باستخدام Discord، بدءًا من الخوادم البسيطة مع الأصدقاء، إلى الخوادم الفردية التي تعمل كمخططين مشاركين، إلى الخوادم الرسمية واسعة النطاق التي أتفاعل معها للألعاب والمزيد!

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الاتصال القائمة على الذكاء الاصطناعي

15. Workvivo (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين وبناء المجتمع)

عبر Workvivo

أحدثت نماذج العمل عن بُعد والمختلطة تحديات جديدة للحفاظ على ثقافة الشركة ومشاركة الموظفين. تتصدى Workvivo لهذه التحديات من خلال توفير تجربة تشبه وسائل التواصل الاجتماعي مصممة خصيصًا للاتصالات الداخلية للشركات.

تجمع المنصة بين أدوات التواصل التقليدية وميزات التفاعل مثل التقدير والاستطلاعات وموجز الأنشطة لخلق ثقافة عمل رقمية نابضة بالحياة. يساعد هذا النهج في مكافحة العزلة والانفصال التي قد تحدث عندما لا تكون الفرق مجتمعة جسديًا.

بفضل القدرة على توسيع مجموعات الدردشة لتشمل ما يصل إلى 500 عضو، يدعم Workvivo الاتصالات التنظيمية الواسعة والمناقشات الجماعية الأكثر تركيزًا. يساعد تركيز المنصة على تقدير الموظفين وبناء المجتمع على تعزيز التواصل بين الفرق الموزعة، مما يعالج تحديات المشاركة التي غالبًا ما تصاحب الاتصالات في أماكن العمل عن بُعد والمختلطة.

أفضل ميزات Workvivo

قم بالإعجاب والتعليق والمشاركة باستخدام ميزات مشابهة لتلك الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي للمستهلكين

سلط الضوء على إنجازات الموظفين والمعالم البارزة

دعم ما يصل إلى 500 عضو في محادثة واحدة

تقديم المعلومات ذات الصلة إلى أقسام أو مواقع محددة

تتبع المشاركة وحدد الثغرات في الاتصال

قيود Workvivo

أغلى من أدوات الاتصال الأساسية

بعض الميزات تعمل بشكل مختلف على الأجهزة المحمولة

أسعار Workvivo

خطة الأعمال: تبدأ من حوالي 20,000 دولار أمريكي سنويًا لـ 250-2,000 موظف

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4. 7/5 (2,173+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workvivo؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

يوفر Workvivo فهمًا كاملاً للعلاقات بين الأقسام، ويحافظ على تدفق المعلومات حول آخر التطورات أو التحديثات. باستخدامه، يمكننا نشر العروض التقديمية لشرح أي مفاهيم جديدة، ونتأكد من وصولها إلى الجميع على الفور. أعجبني أنه يمكننا تسليط الضوء على القرارات الجديدة وتعميم التعليمات الجديدة بطريقة منظمة. يضمن Workvivo التواصل المباشر، مما يعزز استمرارية تقديم المشورة ومناقشة الأفكار وجمع التعليقات عليها بشفافية.

يوفر Workvivo فهمًا كاملاً للعلاقات بين الأقسام، ويحافظ على تدفق المعلومات حول آخر التطورات أو التحديثات. باستخدامه، يمكننا نشر العروض التقديمية لشرح أي مفاهيم جديدة، ونتأكد من وصولها إلى الجميع على الفور. أعجبني أنه يمكننا تسليط الضوء على القرارات الجديدة وتعميم التعليمات الجديدة بطريقة منظمة. يضمن Workvivo التواصل المباشر، مما يعزز استمرارية تقديم المشورة ومناقشة الأفكار وجمع التعليقات عليها بشفافية.

16. Staffbase (الأفضل للاتصالات الداخلية الموحدة)

عبر Staffbase

قد يكون الوصول إلى كل موظف لإبلاغه بالمعلومات المهمة أمرًا صعبًا، خاصة في المؤسسات التي تضم موظفين يعملون في الخطوط الأمامية أو فرقًا موزعة أو موظفين لا يتوفر لديهم وصول منتظم إلى أجهزة الكمبيوتر. توفر Staffbase برنامجًا شاملاً للاتصالات الداخلية مصممًا لمواجهة هذه التحدي

يضمن النهج الذي يركز على الأجهزة المحمولة أن الموظفين في الخطوط الأمامية الذين لا يتوفر لديهم وصول منتظم إلى أجهزة الكمبيوتر يمكنهم الاستمرار في تلقي التحديثات المهمة والمشاركة في اتصالات الشركة. تساعد هذه الشمولية في إنشاء قوة عاملة أكثر ترابطًا وتضمن وصول المعلومات المهمة إلى كل من يحتاجها.

تجمع المنصة بين إمكانات البريد الإلكتروني والإنترانت وتطبيقات الموظفين في حل موحد، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أدوات اتصال داخلية متعددة. بفضل التحليلات القوية، يمكن لفرق الاتصال قياس مدى وصول رسائلهم وتأثيرها، مما يساعد على تحسين الاستراتيجيات وضمان وصول المعلومات المهمة إلى الجمهور المستهدف.

أفضل ميزات Staffbase

وزع المحتوى عبر البريد الإلكتروني والإنترانت والهاتف المحمول في وقت واحد

قدم المعلومات ذات الصلة بناءً على الدور أو الموقع أو القسم

اجمع المعلومات من خلال الاستطلاعات والاستطلاعات الرأي والتعليقات

قياس مدى وصول الرسائل ومستوى التفاعل معها

قيود Staffbase

أقل ملاءمة للمؤسسات الصغيرة

يتطلب إعدادًا وتكوينًا كبيرين

بعض عمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث أقل قوة من الأدوات المتخصصة

أسعار Staffbase

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Staffbase

G2: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Staffbase؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تتمثل إحدى أكبر ميزاتها في واجهتها سهلة الاستخدام. حتى أعضاء الفريق الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا يمكنهم تعلم كيفية استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى الكثير من التدريب. تصميم المنصة بديهي، مما يجعل من السهل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.

تتمثل إحدى أكبر ميزاتها في واجهتها سهلة الاستخدام. حتى أعضاء الفريق الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا يمكنهم تعلم كيفية استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى الكثير من التدريب. تصميم المنصة بديهي، مما يجعل من السهل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.

17. Happeo (الأفضل للإنترانت المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة)

عبر Happeo

غالبًا ما تصبح الشبكات الداخلية التقليدية للشركات بمثابة مقابر رقمية، حيث تذهب المعلومات إلى هناك لتلقى مصيرها، ونادرًا ما يتم الوصول إليها، وأكثر ندرة من ذلك أن يتم تحديثها. تعمل Happeo على تحديث هذا المفهوم من خلال منصة اجتماعية ديناميكية تجمع بين أدوات إدارة المعرفة والتواصل والتعاون.

تقوم ميزة البحث الموحد بالذكاء الاصطناعي في المنصة بمسح الإنترانت و Google Drive و Gmail و Microsoft 365، مما يوفر تجربة بحث موحدة تساعد الموظفين في العثور على المعلومات بغض النظر عن مكان تخزينها. وهذا يزيل الإحباط الناتج عن الاضطرار إلى البحث في أنظمة متعددة للعثور على ما تحتاجه.

بفضل إمكانات الترجمة الفورية، يدعم Happeo الفرق العالمية التي تعمل عبر حواجز اللغة، مما يضمن وصول الاتصالات المهمة إلى جميع الموظفين بلغتهم المفضلة. تخلق صفحات المنصة وقنواتها ودليل الأشخاص مكان عمل رقمي شامل يربط الموظفين بالمعلومات وزملائهم.

أفضل ميزات Happeo

اعثر على المعلومات عبر منصات متعددة متصلة عبر البحث الموحد بالذكاء الاصطناعي

استخدم الترجمة الفورية لتكسير حواجز اللغة

أنشئ صفحات إنترانت تفاعلية مع تطبيقات وأدوات مصغرة مدمجة

اجمع بين الاتصالات الرسمية وغير الرسمية في تنسيق مألوف

قيود Happeo

يوفر تكاملاً قويًا مع أدوات Google، ولكن ليس مع البقية

يلزم إجراء تكوينات مهمة للاستخدام الأمثل

استثمار أعلى من أدوات الاتصال الأساسية

أسعار Happeo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Happeo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Happeo؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

إنه سهل الاستخدام للغاية وبديهي ويوفر مركز معرفة رائع (موارد Happeo الخاصة ومجتمع مستخدمين نشط). محرك بحث رائع. سهولة التكامل مع Gsuite. قدم Happeo دعمًا رائعًا واستباقيًا.

إنه سهل الاستخدام للغاية وبديهي ويوفر مركز معرفة رائع (موارد Happeo الخاصة ومجتمع مستخدمين نشط). محرك بحث رائع. سهولة التكامل مع Gsuite. قدم Happeo دعمًا رائعًا واستباقيًا.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الاتصال المؤسسي

لنكن واقعيين، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأدوات الاتصال. يعتمد المزيج المناسب كليًا على الاحتياجات المحددة لمؤسستك وثقافتها والتكنولوجيا الحالية لديها.

بدلاً من محاولة فرض منصة واحدة للتعامل مع كل شيء، فكر في كيفية تلبية الأدوات المختلفة لاحتياجات الاتصال المختلفة، بدءًا من التعاون في الوقت الفعلي وتنسيق المشاريع إلى مشاركة المعرفة والاتصالات الخارجية. ابحث عن حلول تعمل معًا بشكل جيد، مما يخلق سير عمل متماسكًا بدلاً من عزل الاتصالات.

للفرق التي تسعى إلى تبسيط مجموعات التقنيات التي تستخدمها، يقدم ClickUp حلاً شاملاً وجذاباً يجمع بين أدوات الاتصال وإدارة المشاريع والمهام. من خلال دمج الدردشة والمستندات وإدارة سير العمل في منصة واحدة، يقلل ClickUp من التبديل المستمر بين السياقات الذي يقلل من الإنتاجية ويحافظ على ارتباط المحادثات بالعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات.

تذكر أن أفضل أدوات التواصل هي تلك التي سيستخدمها فريقك بالفعل. نوصي بالتسجيل في ClickUp لأنه التطبيق الوحيد المخصص للعمل!

الأسئلة المتداولة

ما هي أدوات التواصل المؤسسي؟

أدوات الاتصال المؤسسي هي التطبيقات والمنصات المختلفة التي تساعد الأشخاص في الشركة على مشاركة المعلومات والعمل معًا. وتشمل هذه الأدوات البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة (مثل Slack أو Microsoft Teams) وأدوات عقد الاجتماعات عبر الفيديو (مثل Zoom) وبرامج إدارة المشاريع (مثل ClickUp) ومنصات مشاركة المستندات (مثل Google Workspace أو Dropbox). تسهل هذه الأدوات على الفرق البقاء على اتصال ومشاركة التحديثات وإنجاز العمل، سواء كانوا في المكتب أو يعملون عن بُعد.

ما هي أدوات الاتصال الخمس؟

هناك خمس أدوات اتصال شائعة تستخدم في معظم أماكن العمل، وهي البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الفورية أو الدردشة وأدوات مؤتمرات الفيديو ومنصات إدارة المشاريع وأدوات التعاون في المستندات. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Gmail للبريد الإلكتروني وSlack للرسائل السريعة وZoom للمكالمات المرئية وClickUp لإدارة المشاريع وGoogle Docs للعمل على المستندات معًا. تساعد هذه الأدوات الفرق على التواصل بسرعة والحفاظ على تماسك الفريق.

ما هي العناصر السبعة للاتصال المؤسسي؟

الـ 7 C هي قواعد بسيطة تساعد على جعل التواصل في العمل واضحًا وفعالًا. وهي: الوضوح (سهولة الفهم)، الإيجاز (الاقتضاب والدقة)، التحديد (التفصيل والتوضيح)، الدقة (الخلو من الأخطاء)، الترابط (التنظيم الجيد)، الاكتمال (تضمين جميع المعلومات اللازمة)، واللياقة (الأدب والاحترام). يساعد اتباع هذه المبادئ على تجنب الالتباس وبناء علاقات أفضل في العمل.