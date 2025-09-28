قوالب رسائل Slack مجانية لتحديثات العمل والتذكيرات والمزيد

إذا كان يوم عملك يتم على Slack، فأنت تعلم بالفعل مدى الضجيج الذي يمكن أن يحدث.

تتحول سلاسل المحادثات إلى فوضى. وتضيع الرسائل في الزحام. وقبل أن تدرك ذلك، يسألك أحدهم للمرة الثالثة، "مرحبًا، هل يمكنك التحقق من هذا؟"

وهنا يأتي دور الرسائل المكتوبة جيدًا لتحدث فرقًا كبيرًا. يمكن أن يؤدي التذكير السريع أو التلميح الودي أو التحديث الواضح المرسل في الوقت المناسب إلى الحفاظ على تزامن الجميع دون أن يبدو ذلك متعجرفًا.

ولكن هل من الممكن صياغة رسالة Slack "مثالية" في كل مرة؟ إن إضافة قيمة إلى كلماتك يتطلب جهدًا ووقتًا ربما لا تملكهما.

لذا، إذا كنت تبحث عن تحديثات أو تشارك التقدم المحرز أو تحث شخصًا ما على القيام بشيء ما، فإن قوالب رسائل Slack الجاهزة للاستخدام هذه ستوفر لك الوقت وتبقيك في حالة ذهنية جيدة. ما عليك سوى النسخ والتعديل والضغط على "إرسال".

ولكن إذا كنت مستعدًا للتخلي عن Slack وتجربة أداة تجمع الدردشة والمعرفة وجميع أعمالك في مساحة عمل واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فنحن هنا لمساعدتك!

💡 نصيحة احترافية: هل أنت نسيان؟ اجعل أمر Slack /remind مساعدك الذكي — فهو يتذكر حتى لا تضطر أنت إلى ذلك. يمكنك استخدامه لضبط تذكيرات لنفسك أو لأشخاص آخرين أو لقنوات بأكملها. على سبيل المثال: /ذكرني بمراجعة التقارير في الساعة 4 مساءً.

ما هي قوالب رسائل Slack؟

قوالب رسائل Slack هي تنسيقات رسائل مكتوبة مسبقًا يمكنك إعادة استخدامها للمحادثات العملية الشائعة مثل تحديثات الحالة وتذكيرات الاجتماعات ومتابعة المهام أو تسجيل الدخول.

تساعدك هذه القوالب على قول الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة دون الحاجة إلى الكتابة من البداية في كل مرة.

تتضمن مكونات القالب الجيد ما يلي:

الرسالة أو الطلب الرئيسي

نبرة مهذبة ومهنية

عناصر نائبة لتخصيص التفاصيل

لا داعي للتفكير كثيرًا في الصياغة أو القلق بشأن النبرة. ما عليك سوى إدخال التفاصيل وإرسالها.

هذه القوالب مفيدة بشكل خاص للفرق التي تتعامل مع التحديثات المتكررة أو الاتصالات متعددة الوظائف أو إدارة العديد من الأطراف المعنية على Slack.

فهي توفر الوقت وتقلل من سوء الفهم وتضمن اتساق رسائلك.

🧠 حقيقة ممتعة: يرسل مستخدمو Slack أكثر من 1.5 مليار رسالة كل أسبوع! هذا عدد كبير من الرسائل النصية التي تهدف فقط إلى "التواصل"!

ما الذي يجعل قالب رسالة Slack جيدًا؟

يساعدك قالب رسالة Slack الجيد على التواصل بوضوح دون أن تبدو صارمًا أو عامًا. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

تنسيق بسيط: ينقل الرسالة في بضع أسطر

سهولة التخصيص: استبدل الأسماء أو التواريخ أو الروابط في ثوانٍ معدودة

نبرة ودية: احترافية، ولكن غير آلية

موجهة نحو الغرض: يجب أن تخدم كل سطر هدفًا واضحًا (تذكير، تحديث، طلب)

هيكل قابل لإعادة الاستخدام: يعمل مع الرسائل المتكررة دون الحاجة إلى إعادة الكتابة

سريع الإرسال: لن يستغرق تعديله أكثر من دقيقة واحدة

قابلة للمسح الضوئي: جمل قصيرة، فواصل أسطر، وبدون جدران من النص

إذا كان القالب الخاص بك يوفر الوقت ويجنبك تبادل الرسائل على Slack، فإنه يؤدي وظيفته على أكمل وجه.

📚 اقرأ أيضًا: إيجابيات وسلبيات Slack في العمل

قوالب رسائل Slack المجانية

من المحتمل أنهم يقضون جزءًا كبيرًا من هذا الوقت في محاولة معرفة ماذا يقولون. يكتبون. يحذفون. يعيدون الكتابة. يعيدون التفكير. ثم يضغطون على زر الإرسال مع شعور "آمل أن يكون هذا منطقيًا".

تقضي القوالب على هذا التشويش. فهي تساعدك على قول الشيء الصحيح بشكل أسرع دون أن تصبح أحد هؤلاء المستخدمين.

فيما يلي بعض قوالب رسائل Slack الجاهزة للاستخدام والتي يمكنك إدراجها مباشرة في سير عملك:

1. قالب جدول أعمال الاجتماع

عبر Slack

هذا قالب على غرار Canvas مصمم للاجتماعات السريعة والمركزة. ويأتي مع أقسام ووصف واضح للتحضير والتتبع والمتابعة:

مواضيع جدول الأعمال : ما الذي يجب مناقشته

بنود العمل : من سيقوم بماذا بعد ذلك

روابط مهمة: المستندات أو العروض التقديمية أو أي شيء قد تحتاج إلى الرجوع إليه

يساعد هذا التنسيق الجميع على البقاء على اطلاع قبل الاجتماع وأثناءه وبعده، حتى لو فاتتهم المكالمة. مع إدراج بنود العمل، يتم توزيع المسؤوليات على الفور.

تتم إضافة جدول الأعمال كعلامة تبويب في الدردشة، مما يسهل مراجعته بسرعة لاحقًا. وبالتالي، يتم تتبع النتائج ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أفضل جزء؟ إنه تعاوني. يمكن للجميع إضافة مواضيع أو وضع روابط أو تحديث عناصر العمل في الوقت الفعلي.

👀 هل تعلم؟ يظل مستخدم Slack العادي نشطًا لمدة 90 دقيقة يوميًا، كل يوم من أيام الأسبوع.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

2. اطلب قالبًا من خبير

عبر Slack

هذا النموذج على شكل قناة Slack تحافظ على جميع أسئلة وأجوبة خبراء فريقك في مكان واحد منظم. يتضمن الإعداد ما يلي:

التقِ بالخبراء : قائمة مثبتة تضم الأشخاص المتاحين وما يمكنهم تقديمه

مستودع الأسئلة : جميع الاستفسارات والأجوبة السابقة، يمكن البحث عنها في أي وقت

نموذج إرسال الأسئلة : طريقة سريعة وموجهة لطلب المساعدة

متتبع الردود بالرموز التعبيرية: اعرف ما هو قيد التقدم وما تم إنجازه

أرسل سؤالك باستخدام النموذج. بمجرد أن يراه أحد الخبراء ويبدأ في العمل عليه، سيقوم بالرد بعلامة 👀. ستحصل على إجابتك في نفس سلسلة المحادثة، بحيث لا يضطر أحد للبحث عن الردود عبر القنوات المختلفة.

عندما يتم حل مشكلتك، سيقومون بإغلاق الحلقة بعلامة ✅. نظيف. بسيط. قابل للتتبع.

3. نموذج خطة التغطية خارج المكتب

عبر Slack

عندما تكون خارج المكتب، فإن آخر ما تريده هو الفوضى في قنوات Slack الخاصة بك. يساعدك نموذج خطة التغطية خارج المكتب هذا على تحديد التوقعات وتعيين مسؤولي التغطية والحفاظ على سير العمل بسلاسة أثناء غيابك.

بدلاً من الرسائل المتفرقة والتحديثات الفائتة، يعرف أعضاء الفريق بالضبط من يتعين عليهم الاتصال به، وما هي الأمور المعلقة، وكيفية تصعيد المشكلات — كل ذلك موثق في مكان واحد.

هيكل مسبق الصنع لتوثيق التواريخ ومالكي النسخ الاحتياطية والمسؤوليات

حقول مخصصة لمستويات الاستعجال ونقاط التصعيد

مشاركة سهلة بحيث تظل خطط التغطية في مكان التواصل المعتاد للفريق

يحافظ على زخم المشروع دون تحميل شخص واحد بأعباء زائدة

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من إعادة كتابة نفس رسائل Slack؟ استخدم /templates add لحفظ رسالة مرة واحدة، و/templates send لمشاركتها مع أي مستخدم أو قناة. يمكنك التعديل أو الحذف في أي وقت، وتشغيل /templates help للحصول على إرشادات سريعة.

4. نموذج استقبال الأخطاء وتصنيفها

عبر Slack

يحول هذا النموذج الإبلاغ عن الأخطاء إلى سير عمل سلس وقابل للتتبع. فهو يجمع بين المراسلة الفورية للفريق ونموذج بسيط لإرسال الأخطاء، بحيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن المشكلات دون الحاجة إلى الاتصال بخمسة أشخاص مختلفين.

تقدم لوحة مشتركة تعليمات واضحة لإعداد التقارير مسبقًا، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل واتباع الجميع لنفس الإجراءات.

تُضاف الأخطاء الجديدة مباشرة إلى قائمة التتبع، ويؤدي كل تحديث إلى إرسال إشعار تلقائي بالحالة، بحيث لا يكون هناك أي غموض بشأن ما يجري العمل عليه أو ما تم إصلاحه بالفعل.

قيود Slack

قد يكون Slack تطبيق مراسلة شاملًا للتواصل بين أعضاء الفريق، ولكنه لم يُصمم خصيصًا لإدارة المشاريع أو تتبعها.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة أفضل تطبيقات الاتصال

في الواقع، يقضي أكثر من 50٪ من الموظفين المكتبيين وقتًا أطول في البحث عن الملفات أكثر من الوقت الذي يقضونه في العمل الفعلي، ويكون معظم هذه الملفات مدفونًا في سلاسل المحادثات.

وهنا يبدأ Slack في التقصير:

لا توجد إدارة مهام مدمجة : يمكنك التحدث عن العمل، ولكن لا توجد طريقة منظمة لتعيين المهام أو تتبعها

مساعد الذكاء الاصطناعي الأساسي : يقوم الذكاء الاصطناعي في Slack بتلخيص الرسائل في الغالب، ولكنه لا يساعد كثيرًا في تنفيذ العمل الفعلي

عدم وضوح المشروع : لا يمكنك رؤية ما تم إنجازه وما هو قيد الانتظار أو كيف يرتبط ذلك بالأهداف الأكبر

لا توجد جداول زمنية أو تواريخ استحقاق : لا توجد طريقة لجدولة العمل أو الاطلاع على التقدم المحرز بمرور الوقت

الملفات والروابط تتناثر بسهولة – يمكن أن تضيع الموارد المشتركة بسرعة دون وجود مكان مركزي لتنظيمها

يحافظ Slack على استمرار المحادثات، ولكن عندما يتعلق الأمر بتتبع العمل الفعلي، تبدأ مشاكل Slack في الظهور.

وهنا تأتي فائدة أدوات مثل ClickUp. لنرى كيف.

بديل لقوالب Slack

إذا بدأت سلاسل رسائل Slack تبدو وكأنها قائمة لا نهاية لها، فاكتشف ClickUp. إنه التطبيق الشامل للعمل، المصمم للتعامل مع المحادثات والأعمال التي تليها — المهام والمستندات والنماذج والأتمتة والمزيد، كل ذلك تحت سقف واحد.

ClickUp Chat: محادثات حقيقية، في مكان العمل نفسه

حافظ على تماسك الفرق من خلال المناقشات أثناء المهام والإشارات والتحديثات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

من خلال ClickUp Chat، يمكنك إجراء محادثاتك في مكان العمل مباشرةً. هل تحتاج إلى اجتماع سريع؟ ابدأ مكالمة فردية أو جماعية دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. هل تريد مناقشة أحد بنود العمل؟ تحدث مباشرةً داخل أي مساحة أو مجلد أو قائمة.

ابق على اطلاع على الرسائل المخصصة والمحلولة باستخدام FollowUps في ClickUp Chat

يمكنك ربط الردود للحفاظ على الترتيب، وإشارة زملائك في الفريق باستخدام @mention لإشراكهم، وحتى عرض جميع متابعاتك في مكان واحد. لا داعي بعد الآن للبحث في الرسائل المباشرة لتتذكر ما يخصك.

ليس هذا فقط. لقد جمعنا مجموعة من قوالب ClickUp الخاصة التي لا تقتصر وظيفتها على إرسال الرسائل فحسب. فهي تجعل ClickUp التطبيق المثالي للتواصل بين أعضاء الفريق وتساعدك على تنظيم الأفكار وتسجيل المهام المطلوب تنفيذها والمضي قدمًا في العمل.

دعنا نتحقق منها.

1. قالب الرسائل الفورية من ClickUp

احصل على قالب مجاني جرب قالب الرسائل الفورية من ClickUp لضمان عدم تجاهل رسائلك على Slack أو إساءة فهمها أو ضياعها في الفوضى

تم تصميم قالب الرسائل الفورية من ClickUp كمهمة في ClickUp، ويتضمن إرشادات مفصلة حول كتابة رسائل واضحة وقابلة للتنفيذ وإنشاء حلقة تغذية راجعة قوية. ويأتي مزودًا بمهام فرعية مفيدة مثل:

📛 اتبع قواعد تسمية القنوات المناسبة

📢 تجنب فقدان الرسائل

⏱️ توقف قبل النشر

🛎️ استخدم مؤشرات الرسائل

تتضمن كل مهمة فرعية قائمة مرجعية ترشدك إلى أفضل الممارسات، حتى لا يتم إغفال أي شيء، حتى عندما تكون في عجلة من أمرك.

يمكنك تخصيص هذه المهمة لتناسب أسلوب المراسلة الخاص بفريقك وحفظها كقالب مهمة قابل لإعادة الاستخدام لضمان الاتساق على جميع المستويات. هذا الإعداد البسيط يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على التواصل واضحًا ومثمرًا.

📌 مثالي لـ: تقليل حجم الرسائل الزائد، وتجنب سوء الفهم، وإنشاء عملية متسقة لرسائل Slack بين الفرق.

🧠 حقيقة ممتعة: مع استمرار العمل الهجين، انخفضت نسبة الحضور إلى المكتب بنسبة 30٪ عن مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يجعل التواصل الواضح والمتسق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

2. قالب مصفوفة الرسائل ClickUp

احصل على قالب مجاني لا تشكك في رسائلك مرة أخرى مع قالب مصفوفة الرسائل من ClickUp

عندما لا تتحدث الفرق نفس اللغة (مجازياً)، تضيع الرسائل وتفشل الحملات. يساعد قالب مصفوفة الرسائل من ClickUp الجميع على البقاء على اتصال بالعلامة التجارية والرسالة، دون الحاجة إلى البحث عن المعلومات المتناثرة.

ستجد في الداخل قائمتين أساسيتين:

خريطة الرسائل : تتعقب جميع خططك التسويقية مع حقول للوعد بالعلامة التجارية، والموقع، والسوق المستهدف، والرؤية، والمهمة، والمزيد

خطة الاتصال: تحدد من يحتاج إلى معرفة ماذا، وكم مرة، ومن خلال أي قنوات

تساعدك طرق العرض مثل الخطط والأولويات والمصفوفة والتكرار على فرز المحتوى حسب الأهمية والجمهور وتواتر التسليم. وبفضل الحقول المخصصة مثل قنوات الاتصال والشعارات والأهداف والتكرار، ستكون جاهزًا للتواصل كالمحترفين.

📌 مثالي لـ: إنشاء مصدر واحد موثوق به لإطلاق المنتجات ورسائل العلامة التجارية والاتصالات الداخلية بين الفرق.

📮ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

3. قالب ClickUp للتواصل مع الموظفين

احصل على قالب مجاني حوّل الرسائل المتفرقة إلى نظام ذكي واحد باستخدام قالب ClickUp للتواصل مع الموظفين

لا مزيد من لحظات "انتظر، أين كان هذا التحديث؟".

يوفر لك قال ب ClickUp Employee Communication Template مساحة مركزية لإدارة كل مستويات التواصل بين الفرق والأقسام والشركة بأكملها.

بفضل القوائم الجاهزة للاستخدام مثل مصفوفة اتصالات المشروع وقنوات الأقسام والأساليب على مستوى الشركة، فإنه ينظم التحديثات والاجتماعات والمتابعات في مكان واحد.

من عروض الدردشة والتقويم إلى اللوحة والمستندات، تحصل على مجموعة أدوات كاملة للتخطيط والتحدث والأرشفة، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. تساعدك الحقول المخصصة مثل القوائم المنسدلة والعلامات والنصوص الطويلة وحتى روابط مواقع الويب على تعديل الاتصالات لأي جمهور.

📌 مثالي لـ: الحفاظ على التواصل بين الأقسام المختلفة منظمًا وقابلًا للبحث ومتقدمًا دائمًا على التحديثات المتفرقة.

4. قالب خطة الاتصال من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط بشكل أكثر ذكاءً وتواصل بشكل أفضل — ابدأ باستخدام قالب خطة الاتصال من ClickUp

هل تريد تخطيط رسائل مشروعك كالمحترفين؟ قالب خطة الاتصال من ClickUp هو مخططك.

يقسم هذا المستند الجاهز للتحرير استراتيجية الاتصال الخاصة بك إلى أقسام واضحة وقابلة للتنفيذ. حدد الأهداف، وحدد تفاصيل المشروع، وقم بإجراء تحليلات SWOT و PEST، كل ذلك في مكان واحد.

ستقوم أيضًا بتحديد الأطراف المعنية وأدوات التوثيق ووضع اللمسات الأخيرة على خطة تجيب على أسئلة "ماذا" و"متى" و"كيف" لكل تحديث.

هناك أيضًا مساحة لتحليل المنافسين وتقييم ما بعد المشروع، لذا فأنت لا تتحدث فحسب، بل تتعلم وتتحسن مع تقدمك.

📌 مثالي لـ: بناء استراتيجية اتصال قوية مدعومة بالبحوث تتجاوز التحديثات السطحية.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

5. قالب استراتيجية الاتصال الداخلي وخطة العمل من ClickUp

احصل على قالب مجاني ابدأ في إنشاء دليل الاتصالات الداخلية الخاص بك باستخدام نموذج استراتيجية الاتصالات الداخلية وخطة العمل من ClickUp

هل سئمت من الاعتماد على المحادثات المتفرقة و"هل تحدثنا عن هذا؟"؟ يساعدك نموذج استراتيجية الاتصال الداخلي وخطة العمل من ClickUp على الانتقال من المحادثات غير المتتبعة إلى خطة اتصال داخلي منظمة وموثقة.

إليك كيفية عملها:

قم بتقييم أساليب الاتصال الحالية لديك لاكتشاف الثغرات والتأخيرات

حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مثل تقليل عدد الاجتماعات أو تسريع التحديثات

أمن قنوات الاتصال الخاصة بك، سواء كانت بريدًا إلكترونيًا أو دردشة أو فيديو غير متزامن

قسّم خطتك إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع حتى لا يفوتك أي شيء

📌 مثالي لـ: إصلاح الاتصالات الداخلية الفوضوية، والحد من التبادل المتكرر للرسائل، وإنشاء طريقة اتصال متسقة عبر فريقك.

6. قالب السبورة البيضاء لخطة الاتصالات من ClickUp

احصل على قالب مجاني ارسمها، خطط لها، وأرسلها باستخدام قالب لوحة بيضاء لخطة الاتصالات من ClickUp

إذا كانت خطة الاتصال الخاصة بك تبدو أشبه بشبكة معقدة أكثر من كونها تدفقًا منظمًا، فهذا النموذج مناسب لك.

يوفر لك قالب لوحة بيضاء لخطة الاتصالات من ClickUp مساحة مرئية تعمل بالسحب والإفلات لتخطيط كل خطوة من خطوات المراسلة الداخلية والخارجية.

من تخطيط إعلانات الإطلاق إلى تحديث عمليات الفريق، يمكنك تنظيم كل شيء باستخدام الملاحظات اللاصقة والأشكال والموصلات والكتل المرمزة بالألوان.

كما أنه يأتي مع حالات قابلة للتخصيص لتتبع العناصر ونقلها عبر المراحل، من "التخطيط" و"قيد التقدم" إلى "منشور" أو "تمت مراجعته"

📌 مثالي لـ: تنظيم تدفقات الاتصالات المعقدة وتحويل الخطط الفوضوية إلى بنود عمل واضحة وقابلة للتتبع.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحويل الأفكار إلى أفعال بسرعة؟ حوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام بنقرة واحدة وابدأ التنفيذ مباشرة من السبورة البيضاء.

7. قالب مصفوفة التواصل والاجتماعات لفريق ClickUp

احصل على قالب مجاني اجعل كل اجتماع مهمًا باستخدام قالب ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template

هل سئمت من مطاردة التحديثات والتوفيق بين التقويمات؟ يساعدك قالب ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template على تحديد من يحتاج إلى معرفة ماذا، وكم مرة، ومن خلال أي قناة، دون الحاجة إلى التردد.

استخدم عرض القائمة لتنظيم الاجتماعات حسب الجمهور، وعرض اللوحة لتجميعها حسب الحالة، وعرض التقويم للحصول على ملخص مرئي لجدولك الشهري. أضف سياقًا باستخدام الحقول المخصصة مثل أهداف الاجتماع وطريقة الاتصال والجدول الزمني والجمهور والمالك.

سواء كانت اجتماعات يومية أو مراجعات ربع سنوية، كل شيء منظم وسهل الإدارة.

📌 مثالي لـ: تنظيم تحديثات الفريق والاجتماعات المتكررة والتواصل بشأن المشاريع في نظام واحد مشترك.

إليك ما تقوله جودي ساليس، المديرة الإبداعية في United Way Suncoast، عن ClickUp:

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للفشل مع ClickUp.

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للخطأ مع ClickUp.

ClickUp Brain: ذكاء اصطناعي للمراسلة يعمل بالفعل

لكن هذا مجرد غيض من فيض. إذا كنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي كامل يفهم السياق الكامل لعملك ويمكنه كتابة الرسائل وإرسالها نيابة عنك، فاكتشف ClickUp Brain. تم تصميمه لإعادة التفكير في كيفية تواصل الفرق. بينما يحافظ Slack على استمرار المحادثة، يضمن ClickUp Brain عدم إغفال أي شيء مهم في سلاسل الدردشة أو ضياعه في الترجمة.

ابدأ كل اجتماع بجدول أعمال واضح صاغه ClickUp Brain لك في ثوانٍ معدودة

إليك كيف يعزز ذلك من أداء فريقك في مجال المراسلة:

أنشئ ملخصات فورية للتحديثات الرئيسية باستخدام البحث بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Enterprise ) من المحادثات أو المهام أو المستندات حتى يحصل فريقك دائمًا على ملخصات TL;DR

أعد كتابة الرسائل والتعليقات أو قم بتبسيطها، وأنشئ قوالب بريد إلكتروني لتوحيد رسائل العمل

استخرج رؤى البيانات من المشاريع أو المناقشات في ثوانٍ باستخدام اللغة الطبيعية (ما عليك سوى إصدار الأمر، وستحصل على الإجابة)

أتمتة الرسائل المتكررة مثل التذكيرات أو تحديثات الحالة باستخدام ClickUp Automations، بحيث ترسلها مرة واحدة، وتترك الذكاء الاصطناعي يتولى الباقي

مع ClickUp Brain، لا يتم إرسال رسائلك فحسب، بل تكون واضحة وذات مغزى وتحفز على اتخاذ الإجراءات.

🧠 هل تعلم؟ يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية مثل ChatGPT وClaude وGemini والمزيد مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بهم. تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي واستخدم ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا يمكنه الوصول إلى جميع بيانات عملك لإنتاج أصول حملة مخصصة لاحتياجاتك.

اعثر على القالب المثالي لتواصل واضح

إذا كان فريقك عالقًا في تكرار نفس التحديثات أو مطاردة الردود أو فقدان المعلومات المهمة في سلاسل محادثات لا نهاية لها، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في طريقة مراسلتك.

يساعدك قالب رسائل Slack المناسب على التواصل بشكل أسرع والحفاظ على الاتساق وتجنب التشويش، دون أن تبدو جافًا أو آليًا.

تتجاوز قوالب ClickUp المجانية مجرد الرسائل. فهي تضفي هيكلية على تحديثاتك وتقوم بأتمتة التذكيرات وتربط اتصالاتك بالمهام الفعلية، وهو ما لا يستطيع Slack القيام به بمفرده.

عندما يصبح Slack صاخبًا أو غير منظم، يحافظ ClickUp على كل شيء في سياقه ويمكن تتبعه.

هل أنت مستعد لإرسال تحديثات يتم قراءتها و اتخاذ إجراءات بشأنها؟ جرب ClickUp مجانًا.