Notta AI مقابل Otter AI: أي أداة النسخ الصوتي مناسبة لك؟

هل أنت متردد بين Notta و Otter؟ دعنا نحسم الأمر مرة واحدة وإلى الأبد!

أنت غارق في العمل مع اجتماعات Zoom المتتالية والمهام التي لا تنتهي، وفي خضم ذلك، تنسى حتى اليوم الذي نحن فيه. هل يبدو هذا مألوفًا؟

من الطبيعي أن تلجأ إلى أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي كنسخة احتياطية، فهذه خطوة ذكية. ولكن الآن تواجهك معضلة جديدة: "هل أختار Notta أم Otter؟"

كلاهما يعد بتدوينات واضحة وموجزة ودقيقة وعناصر عمل، ولكن أيهما يفي بالغرض حقًا ويتناسب مع سير عملك؟

ستساعدك هذه المقارنة بين Notta AI و Otter AI على تحديد أيهما يستحق مكانًا دائمًا في مجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بك. سواء كنت تبحث عن الوضوح أو السرعة أو الذكاء، لدينا ما تريد (وخيار أفضل لك – ClickUp ). لنبدأ!

Notta مقابل Otter في لمحة سريعة ميزة Notta AI Otter AI مكافأة: ClickUp AI دعم متعدد اللغات 58 لغة اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية فقط أكثر من 15 لغة، وتكامل مع تطبيقات مثل Fireflies تدعم أكثر من 60 لغة التسجيل الصوت والفيديو الصوت فقط الصوت والفيديو التكامل Zoom و Google Meet و Teams و Webex و Notion وتطبيقات أخرى تابعة لجهات خارجية Zoom و Teams و Google Meet وتطبيقات أخرى تابعة لجهات خارجية أكثر من 1000 تكامل مع برامج مؤتمرات الفيديو والمزيد التعاون يركز بشكل أكبر على الإنتاجية الفردية تحرير في الوقت الفعلي، دردشة جماعية، وتعيين مهام التعاون في الوقت الفعلي، ClickUp Chat، التعليقات، أتمتة المهام، تسجيل الشاشة والمزيد جدولة مجدول أحداث مدمج مزامنة التقويم فقط تقويم ClickUp المدمج الأسعار مجاني: 50 عملية استيراد ملفات شهريًاPro: 13.49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحدBusiness: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدمEnterprise: أسعار مخصصة مجاني: 3 ملفات مهمة مدى الحياة لكل مستخدمPro: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدمBusiness: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدمEnterprise: أسعار مخصصة متوفر كإضافة إلى أي خطة مدفوعة

ما هو Notta AI؟

Notta AI هو برنامج تحويل الكلام إلى نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي.

تتيح لك تسجيل الصوت ونسخه من أي ملف فيديو أو صوت تم تحميله إلى نص واضح وقابل للتحرير. إنها بمثابة مساعدك الذكي في تدوين الملاحظات. يمكنك حتى الحصول على ملخصات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا كنت تفضل تخطي التفاصيل غير المهمة والانتقال مباشرة إلى النقطة المهمة (نحن نراكم يا جماعة TL;DR).

مع Notta، ستعرف دائمًا من قال ماذا، دون الحاجة إلى اللعب دور المحقق الصوتي لاحقًا.

👀 هل تعلم؟ انخفضت مدة انتباهنا من 12 ثانية في عام 2000 إلى 8.25 ثانية فقط في غضون عقدين. هذا أقل من مدة انتباه سمكة ذهبية!

ميزات Notta AI

Notta AI ليس موجودًا لمجرد تدوين الأشياء. إنه دعمك الخفي في الاجتماعات (لأننا جميعًا بحاجة إلى ذلك) — حيث يقوم بنسخ محادثاتك وتنظيمها وحتى تلخيصها بينما تجلس مسترخيًا.

إليك ما يميزها عن غيرها من أدوات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

1. الميزة رقم 1: النسخ الآلي في الوقت الفعلي

عبر Notta

هل لديك اجتماع مباشر على Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams؟ Notta جاهز لمساعدتك. يمكنه الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات وبدء النسخ في الوقت الفعلي دون أن تحرك ساكنًا.

أو إذا كان لديك بالفعل ملف صوتي أو فيديو، فما عليك سوى تحميله وترك Notta تقوم بالمهمة الشاقة من خلال النسخ الآلي في دقائق معدودة. لا داعي بعد الآن لإعادة التسجيل عشر مرات لالتقاط ما قيل بين رشفات الماء.

2. الميزة رقم 2: دعم متعدد اللغات

عبر Notta

هل تحتاج إلى نسخ اجتماعات ثنائية اللغة أو العمل مع فرق دولية؟ Notta تتحدث 58 لغة، لذا لن تبدو مكالماتك الدولية كأنها هراء في النص المنسوخ.

من الإنجليزية إلى اليابانية إلى السواحيلية، تساعدك Notta على الحفاظ على وضوح المحادثات عبر الحدود — وهي مثالية لخدمات الترجمة أو لأي شخص يتعامل مع لغات متعددة.

3. الميزة رقم 3: معالجة الوسائط المتعددة

عبر Notta

Notta ليس انتقائيًا — فهو يقبل أي محتوى صوتي أو مرئي لديك. مقابلات، بودكاست، محاضرات مسجلة، أو مكالمة العميل التي أجريتها قبل أسبوعين؟

ما عليك سوى إدراج ملف الصوت أو الفيديو، وسيقوم Notta بتحويله بسهولة إلى نص. يدعم العديد من التنسيقات، مما يوفر عليك عناء تحويل الملفات لمجرد الحصول على نسخة مكتوبة.

بمجرد الانتهاء من النسخ، قم بتصدير ملاحظاتك إلى Notion أو Slack أو منصات أخرى بتنسيقات متعددة (TXT، DOCX، PDF، SRT).

4. الميزة رقم 4: التكامل والإدارة

عبر Notta

بصفته مساعد اجتماعات حقيقي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتكامل Notta مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.

بفضل ميزة الانضمام التلقائي إلى الاجتماعات، يمكنك ضبطها وتركها تعمل. تنضم Notta إلى مكالماتك وتُنشئ محاضر الاجتماعات وتنظم كل شيء حسب التسلسل الزمني. لن تضطر إلى ملاحقة المشاركين للحصول على نسختهم من تفاصيل الاجتماع.

يمكنك أيضًا دمجها مع أدوات مثل Salesforce و HubSpot و ClickUp للحفاظ على كفاءة سير عملك.

5. الميزة رقم 5: ملخصات وأهم النقاط التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصط

عبر Notta

تعد النصوص المكتوبة رائعة، ولكن Notta تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهي تستخرج النقاط الرئيسية، بحيث لا تضطر إلى التمرير عبر كل نص اجتماع.

يمكنك أيضًا تحويل هذه المقاطع المهمة إلى مقاطع قابلة للمشاركة، مما يسهل التواصل مع فريقك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الدردشة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة حول النص أو تحويل العناصر القابلة للتنفيذ إلى قالب قائمة مهام جاهزة للاستخدام. بشكل عام، يجعل محاضر اجتماعاتك مفيدة.

أسعار Notta AI

مجاني إلى الأبد

المزايا: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمستخدم واحد

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إضافة الترجمة: تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم؛ متاحة مع جميع الخطط المدفوعة

💡 نصيحة للمحترفين: اربط Notta ببرنامج إدارة الاجتماعات المفضل لديك أو قوالب تدوين الملاحظات لتعقد اجتماعات مثمرة دون الحاجة إلى كتابة أي كلمة.

ما هو Otter AI؟

Otter AI هي أداة ذكية أخرى للنسخ وتدوين الملاحظات، مصممة لتحويل الكلمات المنطوقة إلى ملاحظات منظمة وقابلة للبحث والمشاركة.

من المزامنة مع تقويم Google إلى الانضمام التلقائي إلى الاجتماعات على Zoom، يوفر Otter نسخة مكتوبة مباشرة وتعاونية. كما يتيح لأعضاء الفريق التعليق والتظليل وتعيين المهام في الوقت الفعلي.

تساعد Otter AI في تسجيل اجتماعاتك حرفيًا، بحيث يمكنك قضاء وقت أقل في كتابة محاضر الاجتماعات ووقت أطول في إنجاز العمل الفعلي.

ميزات Otter AI

Otter هو المتفوق في فريقك الذي يدون الملاحظات وينظمها ويضمن مشاركة الجميع. إليك نظرة فاحصة على مجموعة أدواته المصممة خصيصًا للعقول المشغولة والتقويمات المزدحمة.

1. الميزة رقم 1: النسخ التعاوني في الوقت الفعلي

عبر Otter

يقوم Otter بنسخ الاجتماعات الحية بدقة مذهلة ويتيح لفريقك بأكمله الوصول إلى النص المنسوخ كما لو كان مستند Google Doc مشترك.

أثناء نسخ المحادثات المباشرة من Zoom أو Google Meet أو Teams، يمكن لفريقك في الوقت نفسه تحديد اللحظات المهمة وترك التعليقات وإضافة الصور. يحول النص إلى خطة مشروع حية ونابضة بالحياة بينما يظل الجميع على نفس الصفحة.

2. الميزة رقم 2: ملخصات AI وتعريف المتحدث

عبر Otter

لا يقتصر دور Otter على تدوين كل شيء فحسب، بل إنه ينظمه أيضًا. فهو يتعرف تلقائيًا على المتحدثين ويلخص النقاط الرئيسية في فقرات صغيرة مرتبة.

ميزة إضافية؟ إنها تولد سحابة كلمات حتى تتمكن من تحديد موضوعات الاجتماعات بسهولة.

3. الميزة رقم 3: مساعد اجتماعات ذكي مع تكامل التقويم

عبر Otter

لا تنتظر Otter التعليمات، فهي تتكامل مع تقويم Google الخاص بك وتعرف بالضبط متى وأين تظهر. تنضم تلقائيًا إلى الاجتماعات وتقوم بتدوينها في الوقت الفعلي وتصنف كل شيء بدقة تحت الحدث المناسب في التقويم.

حتى لا تضيع "الخطوات التالية" من مكالمة يوم الاثنين في بحر من المجلدات المسماة "ملاحظات الاجتماع النهائية النهائية v2"

عبر Otter

هل تتعامل مع عدة مشاريع أو أقسام؟ Otter يحافظ على كل شيء منظمًا بفضل المجلدات المشتركة والمجموعات المخصصة والفرق المنظمة.

سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء، يمكن للجميع الوصول إلى ما يحتاجون إليه. لا داعي بعد الآن للبحث في سلاسل المحادثات على Slack أو السؤال "مرحبًا، من لديه ملاحظات يوم الخميس الماضي؟" بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأداة تلقائيًا بتعيين المهام من الاجتماعات، بحيث لا يتم تجاهل أي مهمة.

5. الميزة رقم 5: إنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

عبر Otter

هل سبق لك أن غادرت اجتماعًا وفكرت: "رائع... الآن عليّ كتابة رسالة البريد الإلكتروني للمتابعة أيضًا"؟ Otter AI Chat تدعمك. ما عليك سوى أن تطلب منها صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو منشورات المدونة أو التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الملخصات، وستقوم بإعدادها باستخدام المحادثة الفعلية كسياق.

سواء كنت تقوم بالمزامنة مع فريقك مباشرة أو المراجعة لاحقًا، يساعدك Otter Chat في صياغة محتوى واضح ومخصص في دقائق.

أسعار Otter AI

مجاني إلى الأبد

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ميزة المفردات المخصصة في Otter لتدريبها على المصطلحات الخاصة بالصناعة أو الاختصارات أو لغة الفريق. هذا يحسن دقة النسخ بشكل كبير.

Notta AI مقابل Otter AI: مقارنة الميزات

الآن بعد أن عرفت كل ما تحتاج إلى معرفته عن أداتي النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي، دعنا نقارنهما وجهاً لوجه ونرى أيهما يتفوق من حيث الميزات.

الميزة رقم 1: دقة النسخ

Notta AI: تقدم نصوصًا عالية الدقة، خاصة عند العمل مع الوسائط المسجلة مسبقًا والملفات متعددة اللغات. تكمن قوتها في الوضوح ونقاء التنسيق، حتى في البيئات الصاخبة.

Otter AI: توفر نسخًا مباشرًا ممتازًا مع تحديد قوي للمتحدثين وتنسيق جيد. الأنسب للمحادثات في الوقت الفعلي.

🏆 الفائز: تعادل. Notta أفضل في النسخ متعدد اللغات، بينما Otter يتفوق في النسخ الدقيق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 2: دعم متعدد اللغات

Notta AI: يدعم النسخ في 58 لغة ويوفر ترجمة فورية، مما يجعله مثاليًا للفرق العالمية أو المقابلات ثنائية اللغة.

Otter AI: تقوم بنسخ المحادثات باللغات الإنجليزية (الأمريكية والبريطانية) والإسبانية والفرنسية فقط.

🏆 الفائز: Notta AI هو الفائز الواضح للاستخدام الدولي والثنائي اللغة.

الميزة رقم 3: واجهة المستخدم والتعاون

Notta AI: واجهة نظيفة مع سهولة في التنقل. تتوفر ميزات التعاون ولكنها محدودة قليلاً مقارنة بـ Otter.

Otter AI: توفر تجربة أكثر سهولة مع ميزات تعاونية مثل المجلدات المشتركة والتعليقات في الوقت الفعلي والنصوص القابلة للتحرير. مثالية لبيئات العمل الجماعي والمبتدئين.

🏆 الفائز: Otter AI. أفضل للفرق بفضل ميزات التعاون المتقدمة.

الميزة رقم 4: ملخصات وملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Notta AI: تنشئ ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع قوالب قوائم المهام والأفكار القابلة للتنفيذ والملاحظات المستندة إلى الجدول الزمني. مفيدة لتحويل النصوص إلى مهام.

Otter AI: تقدم أيضًا ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي وتسلط الضوء على النقاط الرئيسية، ولكن مع تركيز أقل على إدارة المهام.

🏆 الفائز: تعادل. Notta أفضل لتحويل المحادثات إلى مهام، بينما Otter يتفوق في المراجعات السريعة وتنسيق الفريق.

الميزة رقم 5: دعم إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

Notta AI: رائعة في إنشاء الملخصات وقوائم المهام، ولكنها لا توفر ميزات إنشاء المحتوى بخلاف ذلك.

Otter AI: تتميز بـ Otter Chat، التي تتيح للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني ومدونات ومحتوى خاص بالاجتماعات على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

🏆 الفائز: Otter AI يفوز لكونه يتجاوز الملاحظات إلى إنشاء محتوى كامل.

الميزة رقم 6: الأسعار

Notta AI: خطة مجانية أكثر سخاءً مع إمكانية الوصول إلى الميزات الرئيسية. الخطط المدفوعة بأسعار تنافسية للاستخدام الفردي والجماعي.

Otter AI: ميزات قوية، ولكن خطة مجانية أكثر تقييدًا وأسعار أعلى قليلاً.

🏆 الفائز: Notta AI هو خيار أكثر بأسعار معقولة مع مستوى مجاني سخي.

Notta AI مقابل Otter AI على Reddit

بالتأكيد، ميزات الموقع الإلكتروني تعرض جانبًا واحدًا من القصة. ولكن ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عندما لا يراهم أحد؟

لقد بحثنا في موقع Reddit للعثور على آراء صادقة وغير مفلترة حول Notta و Otter AI من مستخدمين عاديين جربوا كلا الأداتين في سيناريوهات عمل حقيقية (وفوضوية).

قام المستخدم Wonderful-Ad-5952 بمراجعة كل من Notta AI و Otter AI على r/AiNoteTaker.

إليك ما يقوله المستخدمون عن Notta AI.

الإيجابيات: النسخ في الوقت الفعلي، والملخصات، والتعرف على المتحدث، والترجمة. دعم لغوي جيد وتكامل مع المنصات. السلبيات: الدقائق المجانية تنفد بسرعة. أحيانًا تفوت نقاط مهمة في الملخص. الرغبات: المزيد من الدقائق المجانية + دقة أفضل للذكاء الاصطناعي في التعرف على اللهجات والمصطلحات. القيمة مقابل المال: 6/10. أداء متوسط في سوق تنافسي.

الإيجابيات: النسخ في الوقت الفعلي، والملخصات، والتعرف على المتحدث، والترجمة. دعم لغوي جيد وتكامل مع المنصات. السلبيات: الدقائق المجانية تنفد بسرعة. أحيانًا تفوت نقاط مهمة في الملخص. الرغبات: المزيد من الدقائق المجانية + دقة أفضل للذكاء الاصطناعي في التعرف على اللهجات والمصطلحات. القيمة مقابل المال: 6/10. أداء متوسط في سوق تنافسي.

من ناحية أخرى، إليك رأيهم في Otter AI.

الإيجابيات: دقة عالية، ملخصات في الوقت الفعلي، وواجهة مستخدم جيدة. الدردشة بالذكاء الاصطناعي ميزة إضافية رائعة. سلبيات: الحد الأقصى لمدة الاجتماعات في الخطة المجانية هو 30 دقيقة، وهو أمر مزعج. عدم توفر اللغة الإنجليزية فقط هو عيب كبير. الرغبات: المزيد من اللغات وزيادة الحد الأقصى للمجانية. من المفيد توفير خطة أرخص للاستخدام الخفيف. القيمة مقابل المال: 7/10. رائع إذا كنت تستخدم اللغة الإنجليزية فقط ولديك عدد ثابت من الاجتماعات.

الإيجابيات: دقة عالية، ملخصات في الوقت الفعلي، وواجهة مستخدم جيدة. الدردشة بالذكاء الاصطناعي ميزة إضافية رائعة. سلبيات: الحد الأقصى لمدة الاجتماعات في الخطة المجانية هو 30 دقيقة، وهو أمر مزعج. عدم توفر اللغة الإنجليزية فقط هو عيب كبير. الرغبات: المزيد من اللغات وزيادة الحد الأقصى للمجانية. من المفيد توفير خطة أرخص للاستخدام الخفيف. القيمة مقابل المال: 7/10. رائع إذا كنت تستخدم اللغة الإنجليزية فقط ولديك عدد ثابت من الاجتماعات.

يشير مستخدم آخر، KeepOnRising19، إلى صعوبة Otter في التعامل مع اللهجات المختلفة على r/Journalism.

إنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يتحدثون بلكنة. أنا كاتب أبحاث، ومعظم المقابلات التي أجريها هي مع أشخاص يتحدثون الإنجليزية بطلاقة ولكن لديهم لكنة قوية ويستخدمون لغة تقنية، وعادة ما أضطر إلى مراجعة النص وتنقيحه كثيرًا إذا استخدمت هذه الأداة.

إنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يتحدثون بلكنة. أنا كاتب أبحاث، ومعظم المقابلات التي أجريها هي مع أشخاص يتحدثون الإنجليزية بطلاقة ولكن لديهم لكنة قوية ويستخدمون لغة تقنية، وعادة ما أضطر إلى مراجعة النص وتنقيحه كثيرًا إذا استخدمت هذه الأداة.

بشكل عام، لكل من أداتي إنشاء محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي مزاياها وعيوبها، وكل هذا يتوقف على ما تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Notta AI و Otter AI

Notta و Otter كلاهما أدوات فعالة، ولكن هناك أداة واحدة توفر كل ذلك وأكثر، وهي ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

يجمع ClickUp ملاحظاتك ومهامك ووثائقك واجتماعاتك في مكان واحد. سواء كنت ترغب في نسخ الاجتماعات أو تحويل العناصر القابلة للتنفيذ إلى مهام قابلة للتتبع، يضمن ClickUp سير كل شيء بسلاسة.

ميزة ClickUp رقم 1: تتبع جميع اجتماعاتك باستخدام تقويم ذكي

هل سئمت من البحث عن روابط لكل اجتماع؟ تعرف على التقويم الذي لا يعرض جدولك فحسب، بل يواكبك أيضًا. يستخدم ClickUp Calendar الذكاء الاصطناعي لتخطيط يومك المثالي تلقائيًا من خلال تنظيم المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية في جدول زمني ذكي ومرن.

تقوم تلقائيًا بحظر وقت التركيز وإعادة الجدولة عند تغيير الخطط، وتساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك دون الحاجة إلى بذل جهد ذهني.

تحكم في يومك وخطط وأولوياتك وغيّر مسارك تلقائيًا باستخدام تقويم ClickUp

بفضل المزامنة الثنائية مع تقويم Google، تصبح جميع الأحداث متناسقة تمامًا. هل تعمل في Outlook؟ يمكنك مزامنته أيضًا!

انضم إلى مكالمات Zoom أو Meet أو Teams بنقرة واحدة، واسحب المهام وأفلتها لإعادة ترتيب أولوياتها، ودع ClickUp AI يحول الاجتماعات إلى مهام مخصصة على الفور. إنه مخططك اليومي ومدون ملاحظاتك ومدير وقتك — كل ذلك في عرض أنيق واحد.

ميزة ClickUp رقم 2: تدوين الملاحظات وإنشاء المهام تلقائيًا

الآن بعد أن انضممت إلى الاجتماع دون أي متاعب، دعنا نتحدث عن تدوين الملاحظات. يمنحك ClickUp تجربة تتجاوز النسخ، فهي أتمتة كاملة للإنتاجية.

بغض النظر عن منصة الاجتماعات، ينضم ClickUp AI Notetaker ويقوم بتسجيل كل شيء وتدوينه في نص ذكي قابل للبحث وإضافته إلى مساحة العمل الخاصة بك.

لا ملاحظات يدوية. لا حاجة لتبديل التطبيقات. فقط التركيز التام.

انضم إلى الاجتماعات، وتخلص من الملاحظات المكتوبة بخط اليد، ودع الذكاء الاصطناعي يتولى تدوين الملاحظات نيابة عنك باستخدام ClickUp AI Notetaker

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. بعد ذلك، يأتي دور ClickUp Brain ، الذي يلخص اجتماعك بالقرارات الرئيسية والعوائق والأولويات والإجراءات المطلوبة، كل ذلك في غضون ثوانٍ.

يمكنك حتى طرح أسئلة حول ما قيل في الاجتماع، وستجلب لك الإجابات من النص.

لخص الأفكار وقم بتعيين المهام مع الحفاظ على تركيزك على المحادثة باستخدام ClickUp Brain

أفضل ما في الأمر؟ يتم تحويل كل بند من بنود العمل تلقائيًا إلى مهمة قابلة للتتبع، ويتم تعيينها وتصبح جاهزة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة هذه الملاحظات مع فريقك على الفور، مما يضمن تنسيق العمل بين الجميع — ولن تعود هناك لحظات من التساؤل "ما الذي فاتني؟".

يشارك مستخدم Reddit، Proud-Present-8870، تجربته في استخدام ClickUp AI Notetaker على r/clickup.

...الأسبوع الأول من الاستخدام... مذهل. تظهر في تقويمي، وهو أمر مرحب به للغاية، وتعمل الملخصات/النسخ/نقاط العمل بنسبة 90٪ بشكل رائع. تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة. أجد نفسي في حاجة ماسة إلى حالات استخدام إضافية. وهذه علامة رائعة...

...الأسبوع الأول من الاستخدام... مذهل. تظهر في تقويمي، وهو أمر مرحب به للغاية، وتعمل الملخصات/النسخ/نقاط العمل بنسبة 90٪ بشكل رائع. تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة. أجد نفسي في حاجة ماسة إلى حالات استخدام إضافية. وهذه علامة رائعة...

مع ClickUp، لا تقتصر ملاحظاتك على تقديم المعلومات فحسب، بل تتيح لك عقد اجتماعات مثمرة تدفعك إلى الخطوة التالية.

ميزة ClickUp رقم 3: تحرير ملخصات الاجتماعات بشكل تعاوني

بمجرد نسخ اجتماعك وتلخيصه، أين تذهب كل هذه المعلومات؟ مباشرة إلى ClickUp Docs، مساحة العمل التعاونية المصممة خصيصًا لاتخاذ الإجراءات.

على عكس تطبيقات الملاحظات الثابتة، يتيح ClickUp Docs التحرير المباشر والتعاون في الوقت الفعلي وربط المهام بسهولة.

حوّل الملاحظات الثابتة إلى مستندات حية وتعاونية باستخدام ClickUp Docs

يمكن لجميع أعضاء فريقك العمل معًا على مستند واحد وإضافة تعليقات وتعيين أقسام وحتى تضمين المهام مباشرةً داخل المستند. الأمر أشبه بتحول Google Docs إلى أداة إنتاجية، حيث أصبح من الممكن الآن تنفيذ كل فكرة أو قرار أو عصف ذهني على الفور.

ميزة ClickUp رقم 4: ربط الجدولة والإجراءات

إذا كان أسبوعك بأكمله عبارة عن اجتماعات متتالية، فلا تفوت ميزات ClickUp Meetings.

بفضل تحرير النصوص الغنية، يمكنك تنظيم الملاحظات بالطريقة التي تريدها تمامًا. قم بتمييز النقاط الرئيسية، وإنشاء جداول أعمال واضحة للاجتماعات مع قوائم مرجعية، وتعيين مهام العمل على الفور لزملائك في الفريق من المستندات.

يتم تسجيل كل نقطة نقاش وتتبعها ومتابعتها، بحيث لا يضيع أي شيء في خضم النقاش.

أنشئ جداول أعمال مع تحرير نص غني لإبراز النقاط الرئيسية والحفاظ على التنظيم باستخدام ClickUp Meetings

اجتماعات متكررة؟ لا تقلق. مزامنة التقويم؟ سهلة للغاية. باستخدام أوامر /slash، يمكنك تسريع عملية التنسيق وإنشاء المهام، بينما يقوم ClickUp تلقائيًا بربط ملاحظات الاجتماعات بالمهام والجداول الزمنية ذات الصلة عبر Google Calendar. هذه الميزة البسيطة توفر ساعات من العمل.

📮ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع المعلومات المهمة التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

ميزة ClickUp رقم 5: الوصول إلى مكتبة قوالب ClickUp

لنكن صادقين، أحيانًا تحتاج ملاحظات الاجتماعات إلى تدوينها يدويًا للتأكد من دقتها. ولكن هل يجب أن تكون مربكة وفوضوية؟ بالطبع لا! هنا يأتي دور قالب ملاحظات اجتماعات ClickUp.

بفضل قوالب تدوين الملاحظات لكل اجتماع — العصف الذهني ومكالمات العملاء ومراجعة سريعة والمزيد — يمكنك تسجيل الحاضرين وبنود جدول الأعمال ونقاط العمل بشكل فردي أو جماعي.

احصل على نموذج مجاني بسّط كل اجتماع باستخدام قوالب ذكية تنظم وتهيكل وتوجه الخطوات التالية بسهولة باستخدام قالب ClickUp Meeting Notes Template

إليك كيفية الاستفادة من قالب ملاحظات الاجتماعات هذا.

نظم الملاحظات باستخدام صفحات متداخلة لأنواع مختلفة من الاجتماعات

أضف بنود جدول الأعمال مسبقًا للحفاظ على تركيز المحادثة وإعداد فريقك مسبقًا

عيّن شخصًا لتدوين الملاحظات أو اسمح للجميع بالمساهمة في مستند ClickUp مشترك أثناء الاجتماع

استخدم ClickUp Brain لتلخيص المهام وتوزيعها مباشرة من ملاحظاتك

ميزة ClickUp رقم 6: ربط مساحة العمل بالكامل

حسنًا، إنها تسمى تطبيق كل شيء لسبب ما — فهي تربط بالفعل مساحة العمل بأكملها. مع أكثر من 1000 أداة، من Slack وZoom وMicrosoft Teams إلى Dropbox وGitHub وغيرها، توفر ClickUp Integrations كل الحلول التي قد تحتاجها في المكان الذي تحتاجها فيه.

وهذا يعني أن اجتماعاتك ومهامك وملاحظاتك وملفاتك وسير عملك يمكن أن تكون أخيرًا تحت سقف واحد. لا داعي للتنقل بين علامات التبويب أو البحث في تطبيقات غير متصلة — ClickUp يجمع كل شيء في مساحة عمل واحدة مركزية وسهلة الاستخدام.

غالبًا ما يسلط مستخدمو ClickUp الضوء على كيفية قيام ميزات التعاون والأتمتة هذه بإلغاء الحاجة إلى عقد اجتماعات فريق متكررة.

تقول فيكتوريا بيريمان، مديرة عمليات التسويق في Seequent

بفضل ClickUp، وفرنا ساعات لا حصر لها من خلال إلغاء الاجتماعات غير الضرورية لمناقشة مستجدات المشاريع. أصبحت اجتماعاتنا الآن وقتًا للعمل على إيجاد الحلول.

بفضل ClickUp، وفرنا ساعات لا حصر لها من خلال إلغاء الاجتماعات غير الضرورية لمناقشة مستجدات المشاريع. أصبحت اجتماعاتنا الآن وقتًا للعمل على إيجاد الحلول.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Automations لإنشاء مشغلات مخصصة للإجراءات اللاحقة للاجتماعات مثل "عند إنشاء ملخص الاجتماع، قم بتعيين المهام والمهام الفرعية، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإخطار الفريق".

باختصار، ClickUp هي أداة الإنتاجية الشاملة التي تحول كل اجتماع إلى خطوة سهلة وقابلة للتنفيذ نحو النجاح، مما يجعلها البديل المثالي لـ Notta أو Otter AI.

نسخ، مهام، ونجاح مع ClickUp

بالتأكيد، Notta و Otter رائعتان في الاستماع إلى اجتماعاتك. لكن ClickUp لا يقتصر دوره على الاستماع فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى العمل.

بفضل الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المهام الفورية، والأتمتة السهلة، وأدوات التعاون المدمجة، ستكون هذه الأداة رفيقك في الاجتماعات الذي يسمع كل شيء ولا ينسى شيئًا، ومساعد فريقك في سير العمل.

لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو البحث عن العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء. كل شيء في انتظارك بالفعل — منظم بعناية وجاهز للاستخدام. اشترك في حساب ClickUp مجاني وجربه اليوم!