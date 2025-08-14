قوالب شبكة 9 مربعات مجانية لتخطيط التعاقب الوظيفي

ماذا سيحدث إذا غادر مديرك المتميز غدًا دون سابق إنذار ودون بديل؟ إذا شعرت بالقلق، فقد حان الوقت للتفكير بجدية في بناء مسار قيادي. أنت بحاجة إلى أشخاص مستعدين لتولي المسؤولية في الأوقات الحرجة دون تعطيل سير العمل.

تخطيط التعاقب الوظيفي والتنقل الداخلي ليسا مجرد بنود في قائمة مهام قسم الموارد البشرية، بل هما ميزة تنافسية في الاحتفاظ بأفضل المواهب وتطويرها.

👀 هل تعلم: في الواقع، يقول 28% من الموظفين إنهم مستعدون لترك شركتهم إذا استثمرت أكثر في تطويرهم. فلماذا لا تركز على تطوير المواهب الموجودة لديك بالفعل لقيادة شركتك نحو المستقبل؟

لا تعرف من أين تبدأ؟ شبكة 9 مربعات هي خطوة أولى ذكية. فهي تساعدك على تقييم أداء الموظفين وإمكاناتهم المستقبلية في مكان واحد. ستتمكن بسرعة من تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي والقادة المستقبليين الذين يستحقون الاستثمار.

كما تحدد بوضوح كيفية تقديم الملاحظات والتدريب وفرص التطوير. هذا النوع من الدعم يساعد الموظفين على النمو، والأهم من ذلك، على البقاء في العمل.

ما هي قوالب الشبكة المكونة من 9 مربعات؟

قوالب الشبكة المكونة من 9 مربعات هي أطر عمل مرئية تساعد المديرين على تقييم أداء الموظفين وإمكاناتهم باستخدام مصفوفة بسيطة مكونة من 3×3. توفر قوالب تقييم الأداء هذه للفرق صورة أوضح عن تأثير كل شخص وإمكانات نموه المستقبلية.

فكر في شبكة 9 مربعات كخريطة للمواهب تربط بين تطوير المواهب وعملية إدارة الأداء وتخطيط التعاقب الوظيفي. ستحصل على رؤية شاملة لجميع موظفيك. مما يسهل عليك تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي والمساهمين الثابتين وأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم المناسب لتحقيق النجاح.

إليك أحد الأمثلة:

نموذج الشبكة المكونة من 9 مربعات

🤔 هل تشعر بالارتباك؟ دعنا نحلل مكونات نموذج الشبكة المكونة من 9 خانات:

المحور الرأسي للأداء (منخفض إلى مرتفع)

يوضح هذا مدى أداء شخص ما في منصبه الحالي.

الأداء المنخفض يعني أنهم لا يلبون التوقعات

الأداء المتوسط يشير إلى أن الموظفين يحققون الأهداف ولكن هناك مجال للتطور

الأداء العالي يعني أنهم لا يقتصرون على تلبية التوقعات فحسب، بل يتجاوزونها باستمرار

المحور الأفقي للإمكانات (منخفضة إلى عالية)

هذا يقيس قدرتهم على النمو في المستقبل.

محدود الإمكانات يشير إلى قدرة محدودة على تحمل المزيد من المسؤولية

إمكانات معتدلة تعني أنه يمكنهم النمو مع الدعم والتطوير المناسبين

إمكانات عالية تشير إلى أنهم جاهزون لتولي أدوار أكثر أهمية أو فرص قيادية

الآن، دعنا نرى ما الذي يمثله كل مربع من المربعات التسعة:

الأداء المنخفض / الإمكانات المنخفضة: لا يفي بالتوقعات ويتطلب إعادة تقييم لمدى ملاءمته للوظيفة

أداء منخفض / إمكانات متوسطة: أداء أقل من المتوقع ولكن يظهر إمكانات للنمو مع الدعم أو دور أكثر ملاءمة

أداء منخفض / إمكانات عالية: أداء أقل من المتوقع حاليًا ولكنه يظهر إمكانات قيادية قوية مع التوجيه المناسب

أداء متوسط / إمكانات منخفضة: يلبي التوقعات الأساسية ولكنه يفتقر إلى إمكانات النمو لتجاوز الدور الحالي

أداء متوسط / إمكانات متوسطة: يؤدي بشكل ثابت ويظهر بعض إمكانات التطور مع الدعم المناسب

أداء متوسط / إمكانات عالية: يحقق نتائج متسقة ويمكنه مواجهة تحديات أكبر من خلال التطوير المركّز

أداء عالٍ / إمكانات منخفضة: يتفوق في دوره الحالي ولكنه قد لا يكون مناسبًا للمسؤوليات العليا أو المعقدة

أداء عالٍ / إمكانات متوسطة: أداء قوي ويمكن أن يتطور أكثر مع التدريب الموجه أو الفرص الجديدة

الأداء العالي / الإمكانات العالية: يبرز كأحد أفضل الموظفين، جاهز لتولي مناصب قيادية أو أدوار استراتيجية ذات تأثير كبير

👀 هل تعلم: 6% فقط من الموظفين يعتقدون أن مؤسستهم تتميز في تنقل المواهب الداخلية، بينما يصف 16% جهودها بأنها غير كافية.

ما الذي يجعل قالب الشبكة المكونة من 9 مربعات جيدًا؟

أظهر تقرير صادر عن شركة Deloitte أن 86% من قادة الأعمال يعتبرون التخطيط أولوية ملحة وضرورية، لكن 14% فقط يعتقدون أنهم يقومون بذلك بشكل جيد. يمكن أن تساعدك قوالب الشبكة المكونة من 9 خانات في سد هذه الفجوة. لكن يجب أن تضع في اعتبارك ما إذا كانت تحتوي على جميع المكونات الضرورية.

فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي تجعل نموذج الشبكة المكونة من 9 خانات فعالاً:

تسميات أو عناوين المربعات: عناوين واضحة مثل "الأداء المتميز" أو "قائد المستقبل" تجعل كل فئة سهلة الفهم في لمحة واحدة

أوصاف المربعات المحددة: شرح موجز لكل قسم من أقسام الشبكة لضمان تقييم الموظفين بشكل متسق

معايير واضحة وتسلسل واضح: تعريفات محددة للأداء المنخفض والمتوسط والعالي أو الإمكانات لجعل التقييمات أكثر سلاسة وموضوعية

قسم معلومات الموظف: مساحة لتسجيل الاسم والوظيفة والقسم وتاريخ المراجعة للحصول على سجلات منظمة وقابلة للتتبع

مجالات الملاحظات والتعليقات: مجالات مخصصة لإضافة التعليقات وتعيين إجراءات المراجعة للأطراف المعنية من أجل التخطيط التعاوني

توصيات التطوير: اقتراحات لبناء المهارات مرتبطة بالتدريب والترقيات وبرامج الأداء — ويفضل أن تكون مصحوبة بتقييم رقمي لضمان الاتساق

الترميز اللوني: إشارات بصرية (مثل الأحمر والأصفر والأخضر) لإبراز الأنماط، مدعومة بشرح يوضح كل تسمية ودرجة

فلاتر الفريق أو القسم: فلاتر مخصصة حسب الفريق أو الدور أو الموقع لتسهيل التحليل عبر أقسام الشركة

المكلفون الديناميكيون: تخصيص المهام مع تتبع المسؤولين ومواعيد إنجاز المهام، مما يضمن المساءلة

التكامل: التزامن مع أدوات التزامن مع أدوات تتبع الأهداف وإ دارة المشاريع لتركيز البيانات وتبسيط تخطيط التعاقب الوظيفي

نظرة عامة على قوالب الشبكة المكونة من 9 مربعات المجانية

16 نموذجًا مجانيًا لشبكة 9 مربعات

يمكنك إنشاء شبكة 9 مربعات من البداية، حيث تقوم بنفسك بتعيين المحاور وأنظمة التقييم وتعريف الأدوار. أو يمكنك تخطي مرحلة الإعداد واستخدام قوالب ClickUp المجانية.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد: إنشاء ملفات تعريف للمواهب، وتحديد نقاط مراجعة للتطور، وتعيين الملاحظات، وتتبع خطط التعاقب عبر الفرق.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء ملفات تعريف للمواهب، وإنشاء قوائم مراجعة، وتتبع القادة المستقبليين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك أدوات التقييم الخاصة به تعيين خطط التطوير، وتحديد نقاط مراقبة النمو، والمزيد — كل ذلك في مكان واحد لإدارة أداء الموظفين وتخطيط التعاقب الوظيفي بسلاسة.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تكليفه بمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات محتملة في الأداء.

1. قالب مستند مراجعة الأداء من ClickUp

احصل على القالب المجاني أنشئ ملفات تعريف أداء الموظفين بسهولة باستخدام قالب مستند مراجعة الأداء من ClickUp

لا يمكنك تحديد المواهب من الجيل القادم دون فهم أداء فريقك الحالي أولاً. يساعدك نموذج مستند تقييم الأداء من ClickUp على تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي من مجموعة المواهب وإعدادهم لتولي زمام الأمور من خلال ملاحظات قابلة للتنفيذ.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قم بتقييم المهارات ومسار النمو ومدى ملاءمة الدور الحالي

اجمع التقييمات الذاتية وتقييمات الزملاء للحصول على رؤى متوازنة

حدد أهدافًا وغايات واضحة ضمن جدول زمني محدد لتبسيط إدارة الأداء وتخطيط المواهب

سلط الضوء على الإنجازات لتعزيز الروح المعنوية

أنشئ خطة لتحسين الأداء باستخدام ميزات برنامج إدارة الأداء المدمجة لتقديم الدعم في الوقت المناسب

🔑 مثالي لـ: محترفي الموارد البشرية والمديرين وقادة الفرق لمراجعة أداء الموظفين الفردي.

2. قالب ClickUp الشامل لمراجعة الأداء

احصل على القالب المجاني حدد مواعيد تقييم أداء الموظفين وقم بقياس التقدم المحرز بصريًا باستخدام نموذج تقييم الأداء من ClickUp

ساعد موظفيك على التفكير والتطور وتحقيق تأثيرهم كخلفاء من خلال نموذج تقييم الأداء من ClickUp. يمكن لأعضاء الفريق استخدامه لإجراء تقييمات ذاتية، ويمكن للمديرين تقديم ملاحظات منظمة لتخطيط فرص النمو الوظيفي لكل موظف.

يساعدك نموذج خريطة المسار الوظيفي هذا على:

امنح الموظفين القدرة على تقييم أنفسهم وحدد أهدافًا لتقييم الأداء

راقب نموهم من خلال أشرطة التقدم لمراجعة الأداء

عقد محادثات تعاونية حول المسار الوظيفي لتخطيط مستقبل الموظف في الشركة

قم بتعيين مهام مراجعة أداء الموظفين للمديرين وأصحاب المصلحة

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمديرين والموظفين لتقييم الأداء ودعم التخطيط الوظيفي وإجراء محادثات منظمة حول النمو المستقبلي.

3. قالب ClickUp لمراجعة الأداء الفصلي

احصل على القالب المجاني أخبر الموظفين بانتظام بمجالات التحسين والإنجازات باستخدام قالب ClickUp لتقييم الأداء الفصلي

👀 هل تعلم: 63% من الأشخاص يتركون وظائفهم بسبب عدم كفاية التغذية الراجعة أو جودتها المنخفضة؟ بدون تقديم تغذية راجعة منظمة ومنتظمة، فإنك تخاطر بفقدان الموظفين الواعدين وتعطيل خطة التعاقب الوظيفي بأكملها.

اجعل التغذية الراجعة روتينية باستخدام قالب ClickUp لتقييم الأداء الفصلي.

يمكنك استخدامها في:

صنف وأضف سمات لتتبع الأهداف و OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى

قدم ملخصات عن الأداء الحالي، وتحقيق الأهداف، والتحسينات، وأخلاقيات العمل

حدد مجالات التحسين في المهارات الشخصية مثل حل المشكلات والتواصل

سلط الضوء على إنجازاتهم وقدم نقدًا بناءً للربع السنوي

قم بتقييم المساهمات على مقياس ممتاز، جيد، مقبول، و ضع ترتيبًا لأداء الموظفين

🔑 مثالي لـ: تقييم مدى توافق الموظفين مع الأهداف قصيرة المدى، وتقدير الإنجازات، وتحديد أهداف SMART كل ثلاثة أشهر.

4. نموذج استمارة تقييم الموظفين من ClickUp

احصل على القالب المجاني تتبع أداء الموظفين وإنجازاتهم بانتظام باستخدام نموذج تقييم ClickUp

تسلط التقييمات المنتظمة الضوء على الموظفين الذين يحققون التوقعات باستمرار أو يتجاوزونها. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر احتمالًا لتولي أدوار أكثر أهمية بنجاح في شركتك.

باستخدام نموذج نموذج التقييم من ClickUp، يمكنك بسهولة تتبع الأداء والمعالم الرئيسية، واكتشاف أفضل المواهب في وقت مبكر، والتخطيط بثقة لتعاقب الموظفين.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

تتبع عدد الساعات التي ساهم بها الموظف

قم بتقييم عدد المهام التي أنجزوها لقياس أداء الفريق وكفاءته

راقب وتيرة تحقيقهم للأهداف لفهم إمكاناتهم ونموهم

سلط الضوء على الجوائز والإنجازات التي حققوها، وقم بتقييم مهارات الموظفين بعلامات نجوم

وجه خطة تحسين الأداء الخاصة بك

تأكد من أن التقييمات تستند إلى معايير متسقة وموضوعية

🔑 مثالي لـ: التقييمات اليومية والأسبوعية لأداء الموظفين وإنجازاتهم.

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر جاك ويلش، الرئيس التنفيذي الأسطوري لشركة GE، صيغة " 4Es and a P " — الطاقة، التنشيط، التميز، التنفيذ، والشغف — والتي ساعدت لاحقًا في إلهام إطار عمل الشبكة المكونة من 9 مربعات.

5. قالب التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp

احصل على القالب المجاني تتبع أداء الموظفين وحل التحديات التي يواجهونها باستخدام نموذج التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp

قالب التقرير الأسبوعي للموظفين من ClickUp ليس شبكة 9 مربعات بحد ذاته، ولكنه أداة تكميلية قوية تساعد الموظفين على تقييم تقدمهم وكشف العوائق في وقت مبكر.

كما يوفر لفرقك منصة للتعبير عن التحديات والمشكلات التي تواجههم خلال الأسبوع. وبهذه الطريقة، يمكنك معالجة المشكلات بسرعة وتحسين الرضا في مكان العمل والاحتفاظ بأفضل الموظفين الموهوبين.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

تتبع الأنشطة الأسبوعية والوقت المستغرق ومساهمات الموظفين — كل ذلك في مكان واحد

اكتشف وحل المشكلات المتكررة في مكان العمل — بما في ذلك استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين — لتحسين تجربة الموظفين ودعم النجاح

شجع على التقييم الذاتي باستخدام مقياس التقييم المدمج

قم بتوجيه الموظفين في وضع خطط التحسين الخاصة بهم وقدم الدعم عند الحاجة

🔑 مثالي لـ: تشجيع الاكتفاء الذاتي لدى الخلفاء ومعالجة المشكلات الشائعة التي يواجهونها على الفور.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون استراتيجيات مخصصة لإدارة الوقت. ومع ذلك، لا توفر معظم أدوات إدارة سير العمل حتى الآن ميزات مدمجة قوية لإدارة الوقت أو تحديد الأولويات، مما قد يعيق تحديد الأولويات بشكل فعال. يمكن أن تساعدك ميزات الجدولة وتتبع الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp في تحويل التخمينات إلى قرارات تستند إلى البيانات. يمكنها حتى اقتراح نوافذ التركيز المثلى للمهام. أنشئ نظامًا مخصصًا لإدارة الوقت يتكيف مع طريقة عملك!

6. قالب تقرير الأداء من ClickUp

احصل على القالب المجاني تصور الأداء القائم على المشاريع لتحديد أفضل المساهمين باستخدام قالب تقرير الأداء من ClickUp

يمكن أن تصبح إدارة الأداء معقدة بسرعة، خاصة عند توسيع فريقك والتفكير في تخطيط التعاقب الوظيفي. من يتولى ماذا؟ هل يتحسنون بمرور الوقت؟ مع وجود العديد من العناصر المتغيرة، يمنحك قالب تقرير الأداء من ClickUp رؤية أوضح. فهو يجمع كل شيء معًا من خلال عناصر مرئية ذكية وسهلة القراءة تساعدك على البقاء على اطلاع على نمو الموظفين وتقدم المشاريع.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

راقب التقدم ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

قم بقياس التكاليف الزائدة خلال الجدول الزمني للبرنامج/المشروع/المعلم

قم بتحديد الوقت المستغرق والتقدم المحرز والميزانية من خلال العروض المرئية والرسوم البيانية

حلل اتجاهات أداء الموظفين لتحديد أفضلهم وأفضل إمكاناتهم القيادية

🔑 مثالي لـ: تصور الأداء القائم على المشاريع والمساهمة لفهم إمكانات القيادة لدى الموظف.

7. قالب خطة ClickUp لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا

احصل على القالب المجاني حدد نقاط مراجعة لتقييم إمكانات القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي باستخدام قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا

أنشئ نقاط مراجعة لتقييم أداء الموظفين باستخدام قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا. ستساعدك شبكة 9 مربعات هذه على تقييم الموظفين الذين تفكر في تكليفهم بمسؤوليات أكبر واختيار الأفضل منهم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك ذلك في قياس الأداء والتقدم المحرز. حدد احتياجات التدريب وقدم الدعم كل ثلاثين يومًا لإعدادهم لأدوار مهمة.

ستتيح لك هذه القالب ما يلي:

حدد الأهداف والمهام الفردية للموظفين وراقب التقدم المحرز وفقًا لذلك

قم بتقييم مدى تأقلم الموظفين الذين حصلوا على ترقيات مؤخرًا مع أدوارهم الجديدة

راقب المعالم البارزة من خلال عرض التقويم

اعثر على أفضل الأشخاص لشغل مناصب قيادية من خلال تقييم الأداء الدوري

استخدم عملية تقييم منظمة لتقييم إمكانات القيادة لدى الموظفين الجدد

🔑 مثالي لـ: العثور على أفضل الموظفين لشغل مناصب قيادية.

8. قالب خطة عمل الموظفين من ClickUp

احصل على القالب المجاني صقل مهارات القيادة لدى موظفيك باستخدام نموذج خطة عمل الموظفين من ClickUp

هل تريد أن ينجح موظفوك في مناصب قيادية مستقبلية؟ جهزهم لتحقيق النجاح التنظيمي باستخدام نموذج خطة عمل الموظفين من ClickUp. يوفر لهم خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لبناء المهارات والعقلية والخبرة التي سيحتاجونها للنمو في مناصب قيادية بثقة. لم تكن إدارة المواهب أسهل من أي وقت مضى.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

قم بتقديم تقارير الحوادث لضمان المساءلة بين الموظفين ومشرفيهم

سجل نتائجك ودعمها بالبيانات

ضع خطة عمل للتحسينات من أجل تطوير فريق عالي الأداء جاهز لتولي أدوار قيادية

أضف الجداول الزمنية والحالة والملاحظات لكل إجراء تحسين في قسم "المبادرات التصحيحية"

تتبع التقدم المحرز وفقًا للمشكلة وحدد معايير النجاح بالنجاح أو الفشل

احصل على التوقيعات الرقمية للموظفين والمراجعين

🔑 مثالي لـ: مساعدة الموظفين على معالجة مشكلات الأداء المحددة من خلال خارطة طريق قابلة للتنفيذ.

👀 هل تعلم: تتوقع ما يزيد قليلاً عن 20% من المؤسسات حدوث انتقال في منصب الرئيس التنفيذي خلال الـ 18 شهراً المقبلة، لكن 45% منها تشعر بالقلق من عدم وجود مرشح داخلي واحد جاهز لتولي هذا المنصب.

9. قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي

احصل على القالب المجاني خطط لانتقال سلس من خلفائك الحاليين والمستقبليين باستخدام قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي

ستوضح لك قوالب تقييم الأداء مكانة كل موظف من حيث قدراته القيادية. حان الوقت الآن لوضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات انتقال الأدوار وإدارة المواهب باستخدام قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي.

سيساعدك ذلك على:

حدد من سيكون فريق القيادة لديك وتسلسلهم الهرمي

حدد بالضبط كيف ستتغير أدوارهم ومسؤولياتهم مع الترقية

وضح المهارات والقدرات التي يجب أن يطوروها للقيام بدورهم

طور مجموعة من المواهب القيادية لدعم أهدافك المستقبلية

تتبع أداء الخلفاء المحتملين لتحديد الأدوار القيادية المستقبلية

🔑 مثالي لـ: تفصيل التسلسل الهرمي للقيادات الحالية والمستقبلية وأدوارهم ومسؤولياتهم من أجل انتقال سلس.

10. قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات

احصل على القالب المجاني حوّل الخطوات في خطة التعاقب الوظيفي إلى مهام وتابع التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات

قالب ClickUp لتخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات هو إطار عمل آخر لإدارة المواهب يمكنك استخدامه لتخطيط مسؤوليات خلفاء شركتك في المستقبل. هذا القالب ممتاز لضمان حصول خلفائك على أفضل توجيه ممكن.

ستساعدك هذه القالب على:

حوّل خطة التعاقب الوظيفي إلى مهام لضمان أن جميع أصحاب المصلحة يبذلون قصارى جهدهم في إعداد القادة الجدد

أتمتة تقديم الملاحظات للموظفين ذوي الإمكانات العالية لصقل مهاراتهم باستمرار

حدد جدول الأعمال لكل دور قيادي وقدم الموارد اللازمة

🔑 مثالي لـ: جدولة المهام والإجراءات وأتمتتها لبناء مسارات القيادة.

11. قالب خطة تطوير الموظفين من ClickUp

احصل على القالب المجاني قدم تدريبًا موجهًا لخلفائك المستقبليين باستخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp

يتطلب التخطيط السليم لتعاقب الموظفين أكثر من مجرد العثور على الأشخاص المناسبين ليكونوا خلفاء لك. فأنت بحاجة أيضًا إلى خطوات عملية لإدارة المواهب لتزويدهم بالتدريب والموارد اللازمة لتولي مسؤوليات أكبر.

يمكن لقالب خطة تطوير الموظفين من ClickUp القيام بذلك من خلال خطة نمو سريعة وقابلة للتنفيذ للموظفين.

يمكنك استخدامها في:

أنشئ مبادرات تطوير مهني مخصصة لكل موظف

تعاون مع زملائك في الفريق والإدارة لتقديم الملاحظات

🔑 مثالي لـ: مساعدة الموظفين على النمو لتولي مناصب قيادية من خلال خرائط تدريب موجهة والحفاظ على خطة التعاقب الوظيفي على المسار الصحيح.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تقييم أداء الموظفين

12. قالب تحليل الفجوات في المهارات من ClickUp

احصل على القالب المجاني حدد الفجوات في مهارات خلفائك المستقبليين وعالجها باستخدام قالب تحليل الفجوات في المهارات من ClickUp

لن يتقن الجميع كل المهارات، وهذا أمر طبيعي. ولكن يجب أن يتمتع قادة المستقبل بالقدرة على التكيف والتفكير الاستراتيجي والانفتاح على النمو. تساعدك قالب تحليل الفجوات في المهارات من ClickUp على تحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم وتوجيه فريقك نحو التطوير الذي يحتاجونه للتقدم بثقة.

يمكنك استخدامها في:

حدد درجة مستهدفة واستخدمها كمعيار لقياس المهارات

أنشئ حقول مخصصة للمهارات التي تناسب الأدوار القيادية في شركتك

خصص لوحات معلومات ClickUp لتصور الفجوات في المهارات وتتبعها حسب الفريق أو الدور

قدم خيارات محددة لتحسين المهارات وفقًا لذلك

🔑 مثالي لـ: تطبيق خطط تطوير الأهداف لسد الفجوات بين المهارات الحالية لموظفيك والمهارات التي يحتاجونها لأدوار القيادة المستقبلية.

📊🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة لوحات معلومات ClickUp في تصور البيانات وتتبع التقدم واتخاذ قرارات مستنيرة.

13. قالب شبكة 9 مربعات من Whatfix

عبر Whatfix

قالب الشبكة المكونة من 9 خانات من Whatfix هو إطار عمل بسيط لإدارة المواهب يحدد بوضوح كل شبكة، حتى تعرف بالضبط كيفية استخدامها. يمكنك أيضًا تخصيص الحقول لتناسب احتياجات مؤسستك وتوجيه تخطيط التعاقب الوظيفي في الاتجاه الأفضل لك.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حدد الموظفين ذوي الأداء العالي والذين يتمتعون بإمكانات عالية بسهولة

قم بإدارة تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة.

سلط الضوء على احتياجات التدريب المحددة لمساعدة الموظفين على النمو

وفر نهجًا منظمًا لخطوات إدارة المواهب والمناقشات بين قادة الفريق والمديرين

خصص الموارد لجهود تطوير الموظفين

🔑 مثالي لـ: تسهيل التخطيط الفعال لتعاقب الموظفين من خلال تحديد وتطوير المواهب ذات الإمكانات العالية لشغل مناصب قيادية.

14. قالب شبكة 9 مربعات من Miro

عبر Miro

يعد قالب الشبكة المكون من 9 مربعات من Miro نقطة انطلاق رائعة إذا كنت جديدًا في مجال تخطيط التعاقب الوظيفي. فهو مفصل وسهل المتابعة، مع معايير واضحة للأداء والإمكانات محددة على المحورين X و Y، لذا لن تضطر إلى التخمين بشأن معنى كل شبكة.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

صنف أداء الموظفين وإمكاناتهم إلى عالية أو متوسطة أو منخفضة على كلا المحورين

قارنها مع ما هو متوقع من الأدوار القيادية في شركتك

خصص الألوان وحرر الحقول حسب احتياجاتك

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة التي لا تمتلك خبرة في تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير المواهب.

15. قالب مراجعة المواهب بشبكة 9 مربعات من TestGorilla

عبر TestGorilla

قالب مراجعة المواهب الشبكي المكون من 9 مربعات من TestGorilla هو ورقة عمل Excel جاهزة للاستخدام مصممة لمساعدتك على تقييم إمكانات الموظفين وأدائهم بسهولة.

تحتوي على تخطيط مرجعي جاهز للاستخدام لترى بالضبط كيف تعمل شبكة 9 مربعات. بعد ذلك، يمكنك تعديل الحقول القابلة للتخصيص لتناسب احتياجاتك الخاصة في تخطيط التعاقب الوظيفي.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حلل أداء الموظفين خلال الثلاثة إلى ستة أشهر الماضية

بسّط تقييم الأداء والمشاركة في المشاريع والنتائج الرئيسية

شاهد كيف تعمل مع أعضاء الفريق الآخرين

🔑 مثالي لـ: رسم خريطة مرئية لمساهمات كل موظف من أجل تخطيط دقيق لتعاقب الموظفين.

🧠 حقيقة ممتعة: بما أننا نتحدث عن تخطيط التعاقب الوظيفي، هل تعلم أن المسلسل التلفزيوني الشهير Succession كان في البداية فيلمًا روائيًا طويلًا؟ كان من المفترض أن يتناول قصة عائلة إعلامية قوية، ولكن لحسن حظنا، تحول إلى المسلسل الدرامي الذي نشاهده اليوم.

16. نموذج مراجعة المواهب على شبكة مكونة من 9 مربعات بتنسيق PDF من Primalogik

عبر Primalogik

هل تريد إنشاء قالب شبكة 9 مربعات من البداية؟ يعد قالب مراجعة المواهب في شبكة 9 مربعات بتنسيق PDF من Primalogik نقطة انطلاق قوية. فهو يحدد بدقة ما يجب تضمينه في كل شبكة لقياس أداء الموظفين وإمكاناتهم بشكل فعال.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

راجع المواهب وقم بتقييم مدى ملاءمتها لشغل مناصب قيادية أعلى

حدد الفجوات في المهارات واحتياجات التدريب وعالجها

🔑 مثالي للاستخدام: كمرجع لإنشاء قالب شبكة 9 مربعات من البداية.

شكّل خلفاءك بطريقة ذكية مع ClickUp

الشركات التي تضع الموظفين ذوي الأداء العالي في المناصب الرئيسية كل ثلاثة أشهر تزيد احتمالية تفوقها على المنافسين بمقدار 2.2 مرة. هل تريد الحصول على نفس الميزة؟ استخدم قوالب الشبكة المكونة من 9 خانات لاتخاذ قرارات إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي. تساعدك هذه القوالب على تحديد أفضل المواهب وتقييم إمكاناتهم وبناء قاعدة قيادية قوية.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة جميع قوالب الشبكة المكونة من 9 مربعات في مكان واحد مجانًا. قم بتخصيصها لمختلف الأدوار، وقم بتعيين تذكيرات، وأتمتة مهام المواهب. ستحصل أيضًا على عرض واضح لتقدم كل موظف على لوحات معلومات ClickUp.

قم ببناء مسار القيادة الخاص بك دون فوضى.

ابدأ في استخدام ClickUp لتخطيط المواهب وتتبع النمو وتخطيط التعاقب الوظيفي في مكان واحد. ✅