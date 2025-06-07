أفضل 10 بدائل لـ Anytype لتدوين الملاحظات بشكل آمن في عام 2025

أنت تحب فكرة مساحة عمل شاملة تضع الخصوصية في المقام الأول مثل Anytype لتنظيم البيانات.

ولكن ربما لا تفي بالغرض تمامًا. مشكلات المزامنة مع تقويم Google، والتكامل المحدود، أو صعوبة التعلم، فهي لا تعمل دائمًا بسلاسة.

إذا كنت تبحث عن بديل يوفر نفس مستوى الأمان ولكن مع وظائف أفضل، فأنت في المكان الصحيح.

سواء كنت بحاجة إلى تعاون سلس أو موثوقية في وضع عدم الاتصال أو مجرد واجهة أبسط، فقد جمعنا لك أفضل بدائل Anytype لتدوين الملاحظات بأمان.

لنجد البديل الأفضل لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Anytype؟

عند اختيار بديل لـ Anytype، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان اختيار أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات مع توازن جيد بين الأمان وسهولة الاستخدام والميزات:

🎨 تجربة المستخدم والواجهة: تصميم بسيط وسهل الاستخدام مع صفحات متداخلة وعلامات وبحث بالذكاء الاصطناعي يجعل تنظيم الملاحظات أمرًا سهلاً

🔒الخصوصية والأمان: التشفير من طرف إلى طرف والتخزين المحلي أولاً وسياسات البيانات الواضحة تحافظ على أمان ملاحظاتك

📱المزامنة عبر الأجهزة: إذا كانت المزامنة السلسة مهمة بالنسبة لك، فاختر برنامجًا يوفر خيارات سحابية موثوقة مع إعطاء الأولوية للأمان والوصول دون اتصال بالإنترنت

🤝 ميزات التعاون: هل تحتاج إلى العمل الجماعي؟ ابحث عن التحرير في الوقت الفعلي والأذونات والمشاركة السهلة

⚙️ التخصيص والقابلية للتوسيع: تتيح لك المكونات الإضافية والقوالب والتكاملات تخصيص التطبيق وفقًا لسير عملك

📂 الوصول دون اتصال بالإنترنت وملكية البيانات: هل تريد التحكم الكامل؟ تأكد من أن التطبيق يعمل دون اتصال بالإنترنت دون فرض التخزين السحابي

💡نصيحة احترافية: أداة تدوين الملاحظات المناسبة ليست سوى جزء واحد من المعادلة. طريقة تدوين الملاحظات لا تقل أهمية عن ذلك. هل تريد تعزيز الوضوح والتذكر والإنتاجية؟ اطلع على هذه الطرق الفعالة لتدوين الملاحظات لتحقيق أقصى استفادة من تطبيقك الجديد. ✍️

نظرة عامة على بدائل Anytype

لمساعدتك في العثور على الأنسب لك، إليك مقارنة جنبًا إلى جنب بين بدائل Anytype بناءً على الميزات الرئيسية والأسعار:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp مستندات مع إمكانية التعاون، مفكرة، AI Notetaker، ألواح بيضاء، ربط المهام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Obsidian ربط ثنائي الاتجاه، تخزين محلي أولاً، وعرض بياني الأفراد يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Logseq ملاحظات قائمة على مخطط تفصيلي، لوحة بيضاء، تكرار متباعد الأفراد مجاني إلى الأبد AppFlowy تصميم قائم على الكتل، لوحات Kanban، مفتوح المصدر مع مساعد AI الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Supernotes ملاحظات على شكل بطاقات، تقويم خريطة الحرارة، وضع غير متصل بالإنترنت الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا شهريًا ملاحظات قياسية تشفير من طرف إلى طرف، سجل الإصدارات، تخفيض السعر، خزينة آمنة الأفراد يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 63 دولارًا في السنة Notion ملاحظات وقوالب ومحرر قائم على الكتل مدعوم بالذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Evernote ملاحظات الوسائط المتعددة، Web Clipper، الوصول دون اتصال بالإنترنت، إدارة المهام الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Microsoft OneNote دفاتر ملاحظات حرة الشكل، رسم، التعرف على الكتابة اليدوية، AI Copilot الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 69.99 دولارًا في السنة Dynalist مخططات هرمية، مهام متكررة، التقاط سريع الأفراد يتوفر إصدار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Anytype

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والملاحظات في تطبيق واحد)

جرب ClickUp مجانًا اكتب وشارك واربط مشاريع الويكي أو إجراءات التشغيل القياسية أو ملاحظات الاجتماعات بسهولة باستخدام ClickUp Docs

تصبح إدارة العمل والملاحظات عبر تطبيقات متعددة أمرًا صعبًا بسرعة. ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يغير ذلك من خلال جمع المهام والمستندات والملاحظات والاجتماعات في مساحة عمل واحدة متصلة.

بدلاً من التبديل بين عشرات الأدوات، يوفر ClickUp ميزات قوية تتيح لك الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك في المكان الذي تريده.

على سبيل المثال، ClickUp Docs هو أداة قوية للتوثيق المنظم. سواء كنت تكتب ملاحظات اجتماعات أو إجراءات تشغيل قياسية (SOP) أو أفكارًا عصف ذهني، يتيح لك Docs إنشاء المعلومات وتنسيقها وتنظيمها بسلاسة.

على عكس برامج معالجة النصوص التقليدية، يتكامل هذا التطبيق مباشرة مع سير عملك، مما يضمن عدم عزل ملاحظاتك عن مهامك ومشاريعك اليومية.

تعاون مع زملائك في الفريق وأنشئ مستندات قوية باستخدام ClickUp Docs

باختصار، يمكنك👇:

قم بتخصيص المستندات باستخدام الرؤوس والجداول والملاحظات والقوالب لإنشاء ملاحظات جميلة، والحفاظ على تنظيم المعلومات وسهولة قراءتها

اعمل مع فريقك على نفس المستند، واترك تعليقات، وقم بتعيين مهام دون الحاجة إلى التبديل إلى أداة أخرى

تحكم في من يمكنه عرض المستندات أو تحريرها أو التعليق عليها — شاركها مع فريقك أو عملائك أو حتى بشكل عام عند الحاجة

نظم المحتوى وانقله وقم بتنسيقه ككتل (نصوص وصور وجداول وما إلى ذلك) لتحريره وتصميمه بمرونة

انسخ وشارك الروابط المباشرة إلى كتل محتوى محددة، مما يسهل الرجوع إلى أقسام محددة داخل المستندات أو التنقل بينها

أنشئ روابط سياقية بين المستندات والمهام، مما يتيح التنقل السريع وسياقًا أكثر ثراءً للمشروع

استخدم @mentions لربط المستندات أو المهام أو الأشخاص، وأدخل ارتباطات تشعبية إلى موارد داخلية أو خارجية لإحالة مرجعية سلسة

يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستندات في وقت واحد، مع ظهور التغييرات على الفور لجميع المتعاونين

قم ببناء المستندات باستخدام صفحات متداخلة وصفحات فرعية، وهي مثالية لإنشاء مواقع ويكي أو وثائق مفصلة

استيراد المحتوى من تطبيقات أخرى أو تصدير المستندات بتنسيق PDF أو HTML أو Markdown لسهولة النقل

بعد ذلك، عندما تحتاج إلى مكان سريع لتدوين شيء ما، فإن Notepad من ClickUp دائمًا في متناول يدك. على عكس Docs، الذي تم تصميمه للتعاون المنظم، يعمل Notepad بشكل مشابه لتطبيق قائمة المهام المصمم لتدوين الملاحظات الشخصية الخفيفة.

سواء كانت فكرة سريعة أو قائمة مهام أو مسودة رسالة، تظل خاصة بشكل افتراضي حتى تكون جاهزًا لاتخاذ إجراء.

دوّن الملاحظات المهمة وحوّلها إلى مهام باستخدام ClickUp Notepad

ومع ذلك، لتدوين الملاحظات بشكل أكثر تنظيماً، يوفر ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام تبسط سير عملك.

لأولئك الذين يرغبون في البدء بسرعة بهيكل منظم، يعد قالب ClickUp Daily Notes Template مثاليًا. سواء كنت تتابع التقدم أو تدون ملاحظات سريعة، فإن هذا القالب يحفظ كل شيء في مكان واحد.

وإلا، يمكنك الاستفادة من قالب ClickUp Meeting Note Style Template المصمم خصيصًا لتوثيق الاجتماعات بشكل واضح وقابل للتنفيذ. يساعد في تنظيم جداول الأعمال وتسجيل المناقشات وتسليط الضوء على القرارات الرئيسية حتى لا يضيع أي شيء بعد المكالمة.

باستخدام هذه القوالب، يمكنك التركيز على ما يهم، وترك ClickUp يتولى مهمة التنظيم.

بينما تساعدك Docs و Notes في الاحتفاظ بملاحظات طويلة ومنظمة، فإن ClickUp AI Notetaker يزيل مهمة تدوين ملاحظات الاجتماعات من على عاتقك تمامًا. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بضم المكالمات وتدوين المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية حتى تتمكن من التركيز على المحادثة واتخاذ الإجراءات على الفور! شاهد الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات أثناء العمل هنا:

حوّل كل محادثة إلى ملاحظات منظمة باستخدام ClickUp AI Notetaker

بينما يتولى AI Notetaker مهمة تلخيص الاجتماعات ويتيح لك التركيز على توجيه المحادثة، يرتقي ClickUp Brain بالإنتاجية إلى مستوى أعلى من خلال العمل كمساعد عمل في الوقت الفعلي. بدلاً من البحث في مهام ووثائق لا حصر لها، يمكنك أن تسأل ClickUp Brain أي شيء، وسيقوم على الفور باسترداد المعلومات ذات الصلة.

سواء كنت بحاجة إلى ملخص لاجتماع سابق أو تحديث سريع للمهام أو رؤى من ملاحظات المشروع، كل ما عليك هو طرح سؤال.

بالإضافة إلى العثور على المعلومات، يساعدك ClickUp Brain على العمل بشكل أسرع من خلال الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والملخصات والاقتراحات الذكية. يمكنه إنشاء المحتوى وصقل الأفكار وتلخيص النصوص الطويلة إلى نقاط رئيسية، مما يجعل ملاحظاتك واضحة وقابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم ClickUp Notepad ، وهو مساحة مدمجة بسيطة للملاحظات الشخصية السريعة، يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp

استفد من ClickUp Docs لإنشاء مستندات تعاونية غنية بالنصوص مع إمكانية التحرير والتضمين والتنظيم في الوقت الفعلي عبر المجلدات

اربط الملاحظات مباشرة بمهام ClickUp أو قم بتضمين المستندات في المهام لسهولة الرجوع إليها

قم بتنسيق الملاحظات بسرعة باستخدام أوامر مائلة للعناوين وقوائم المراجعة والتضمينات

احفظ تنسيقات الملاحظات المنظمة كقوالب للاستخدام المتكرر

استفد من ClickUp Whiteboards لتدوين الملاحظات المرئية باستخدام الرسم الحر والملاحظات اللاصقة وتخطيط الأفكار.

تحكم في الوصول إلى الملاحظات من خلال أذونات دقيقة للفرق والضيوف

قيود ClickUp

يقدم مجموعة واسعة من الميزات، والتي قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) عرض المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والمستندات واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) عرض المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

2. Obsidian (الأفضل لإدارة المعرفة والربط الثنائي الاتجاه)

عبر Obsidian

Obsidian هو خيار شائع بين المستخدمين لتدوين الملاحظات وتنظيم المهام. يوفر تحكمًا كاملاً في كيفية تنظيم أفكارك. ما يميزه هو الربط ثنائي الاتجاه. يمكنك ربط الملاحظات بالكتب أو الأشخاص أو الأماكن أو المفاهيم، وبناء شبكة معرفية حيث كل شيء على بعد نقرة واحدة.

يتيح لك Canvas من Obsidian أيضًا تخطيط الأفكار بشكل مكاني، وهو مثالي للبحث أو العصف الذهني أو تفكيك الموضوعات المعقدة بطريقة منطقية بالنسبة لك.

الميزات الرئيسية لـ Obsidian

تصور العلاقات بين ملاحظاتك من خلال عرض بياني تفاعلي

احفظ الملاحظات على جهازك بدلاً من خادم سحابي خارجي باستخدام التخزين المحلي أولاً

استفد من المزامنة المشفرة من طرف إلى طرف لملاحظاتك مع Obsidian Sync

قيود Obsidian

ميزة البحث غير دقيقة، خاصة إذا كان مصطلح البحث يحتوي على أكثر من كلمة واحدة

تفتقر إلى إمكانيات التعاون في الوقت الفعلي

أسعار Obsidian

مجاني إلى الأبد

المزامنة: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع شهريًا

النشر: 10 دولارات لكل موقع، شهريًا، يتم الدفع شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

تقول مراجعة Capterra :

أحب الشعور بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بتنظيم ملاحظاتي، وبالتالي "عقلي الثاني".

أحب الشعور بالسيطرة عندما يتعلق الأمر بتنظيم ملاحظاتي، وبالتالي "عقلي الثاني".

📢 مكافأة: ارتقِ بسير عملك إلى المستوى التالي مع قوالب Obsidian القوية.

3. Logseq (الأفضل لتدوين الملاحظات القائمة على المخططات التفصيلية والبحوث المكثفة)

عبر Logseq

Logseq هو برنامج مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات مصمم لتوفير المرونة، حيث يتيح لك تنسيق الملاحظات وتنظيمها باستخدام Markdown و Org Mode. ولكن على عكس تطبيقات الملاحظات التقليدية، فهو مبني على هيكل قائم على المخطط التفصيلي، حيث تكون كل ملاحظة عبارة عن كتلة يمكنك تداخلها وإعادة ترتيبها وربطها بسهولة.

كما يتيح لك السبورة البيضاء في Logseq رسم الأفكار بصريًا وإنشاء مخططات وربط المفاهيم بطريقة غير خطية.

الميزات الرئيسية لـ Logseq

سجل أفكارك اليومية بسهولة من خلال إدخالات اليومية التلقائية

أعد استخدام المحتوى بكفاءة من خلال الإشارة إلى الكتل أو تضمينها عبر ملاحظات متعددة

احفظ المفاهيم الأساسية باستخدام البطاقات التعليمية المدمجة مع التكرار المتباعد

قيود Logseq

يفتقر إلى نظام مجلدات لتنظيم الملاحظات، مما قد لا يتوافق مع تفضيلات التنظيم لدى جميع المستخدمين

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في الأداء عند إدارة مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار Logseq

أداة مجانية ومفتوحة المصدر

تقييمات وتصنيفات Logseq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Logseq؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

Logseq هو أحد تلك التطبيقات التي أعجبني تصميمها للغاية. إنه طريقة رائعة لتخزين المعلومات. إنه منطقي للغاية. كل ما جربته قبله أو بعده لم يعمل بالطريقة التي أريدها. مثل Logseq.

Logseq هو أحد تلك التطبيقات التي أعجبني تصميمها للغاية. إنه طريقة رائعة لتخزين المعلومات. إنه منطقي للغاية. كل ما جربته قبله أو بعده لا يعمل بالطريقة التي أريدها. مثل Logseq.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

4. AppFlowy (الأفضل كبديل مفتوح المصدر لـ Notion)

عبر Appflowy

AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر تجمع بين الملاحظات والويكي وإدارة المشاريع في مكان واحد. نظم أفكارك على طريقتك باستخدام النقاط والقوائم والاقتباسات لتحسين الهيكل.

بفضل طرق العرض Kanban والشبكة والتقويم، يمكنك التبديل بين وجهات النظر بسلاسة، مما يسهل تتبع المشاريع. وإذا كان الكتابة تبدو مهمة شاقة، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي في AppFlowy مساعدتك في العصف الذهني وإنشاء المحتوى وحتى التعامل مع تحديثات المشروع.

الميزات الرئيسية لـ AppFlowy

نظم المحتوى بسهولة من خلال السحب والإفلات، وهيكل مرن قائم على الكتل

قم بإدارة المهام جنبًا إلى جنب مع الملاحظات باستخدام قوائم المهام ولوحات Kanban

أنشئ روابط ثنائية الاتجاه بين الملاحظات للحصول على قاعدة معرفية متصلة

قيود AppFlowy

يواجه بعض المستخدمين مشكلات في مشاركة مساحة العمل، حيث لا يمكن للمستخدمين الآخرين رؤية المساحات العامة والصفحات الموجودة في مساحة "عام"

أسعار AppFlowy

مجاني إلى الأبد

المزايا: 12.5 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، يتم الدفع شهريًا

AI Max: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات وتصنيفات AppFlowy

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AppFlowy؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أنا أستخدمه لتدوين الملاحظات والمزامنة بين الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول. حتى الآن كل شيء على ما يرام.

أنا أستخدمه لتدوين الملاحظات والمزامنة بين الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول. حتى الآن كل شيء على ما يرام.

🔍 اكتشف المزيد: قمنا باختبار أفضل أدوات الإنتاجية مفتوحة المصدر، واكتشف أيها الأفضل!

5. Supernotes (الأفضل لتدوين الملاحظات المنظمة على غرار البطاقات)

عبر Supernotes

يتخلص Supernotes من المستندات الطويلة والفوضوية ويستبدلها ببطاقات ملاحظات صغيرة الحجم ومترابطة، مما يسهل تنظيم الأفكار دون فوضى. ضع الملاحظات داخل الملاحظات للحفاظ على تنظيم كل شيء بالطريقة التي تريدها.

يعرض تقويم الخريطة الحرارية أكثر أيامك إنتاجية في لمحة، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح. وعندما تحتاج إلى شيء سريع، يجد البحث الشامل الملاحظات والعلامات والبيانات الوصفية في ثوانٍ.

الميزات الرئيسية لـ Supernotes

أنشئ الملاحظات وحررها دون اتصال بالإنترنت مع المزامنة التلقائية

شارك البطاقات مع الآخرين لتحريرها والتعليق عليها على الفور

يتم تشفير الملاحظات أثناء النقل والتخزين، مما يضمن خصوصية جميع بياناتك

قيود Supernotes

قد لا تكون التكاملات مع أدوات أخرى مثل MS Office سلسة

يقتصر المستخدمون المجانيون على إنشاء ما يصل إلى 100 بطاقة ملاحظات فقط

أسعار Supernotes

المبتدئين: مجاني

غير محدود: 11 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Supernotes

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Supernotes؟

تقول مراجعة G2:

بعد استخدام Supernotes لفترة من الوقت، وجدت أنه أداة رائعة لتدوين ملاحظاتك التنظيمية (محاضر الاجتماعات) والأفكار التي تخطر ببالك أثناء جلسات العصف الذهني، والتي يمكن استخدامها لاحقًا كمرجع. يمكنك إنشاء قوائم المهام. التطبيق سهل الاستخدام ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده.

بعد استخدام Supernotes لفترة من الوقت، وجدت أنه أداة رائعة لتدوين ملاحظاتك التنظيمية (محاضر الاجتماعات) والأفكار أثناء جلسات العصف الذهني، والتي يمكن استخدامها لاحقًا كمرجع. يمكنك إنشاء قوائم المهام. التطبيق سهل الاستخدام ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده.

6. Standard Notes (الأفضل لتخزين الملاحظات بشكل آمن على المدى الطويل)

عبر Standard Notes

Standard Notes ليس فقط لتدوين الأفكار، فهو يتعامل مع المستندات النصية الغنية وجداول البيانات وقوائم المهام والملاحظات المختصرة وحتى خزائن كلمات المرور المشفرة، كل ذلك بأمان من الدرجة الأولى.

هل ارتكبت خطأً؟ يتيح لك سجل الإصدارات الطويل استعادة التعديلات السابقة، حتى بعد مرور سنوات. هل تريد مساحة عمل مخصصة؟ تتيح لك السمات المخصصة تعديل الشكل والمظهر لتناسب أسلوبك. وبفضل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية، لا يمكن لأحد سواك الوصول إلى ملاحظاتك.

الميزات الرئيسية لـ Standard Notes

أنشئ طرق عرض مخصصة باستخدام عوامل تصفية منطقية، مما يسهل تنظيم الملاحظات بفعالية

أقفل ملاحظاتك بطبقات متعددة من الأمان، مثل رمز المرور وFace ID

ثبّت الملاحظات المهمة في الأعلى لضمان الوصول السريع إلى المعلومات المستخدمة بشكل متكرر

قيود Standard Notes

قد تكون مزامنة الملاحظات وفك تشفيرها على تطبيق الهاتف المحمول بطيئة في بعض الأحيان

ملف التثبيت ثقيل جدًا، ولا يناسب أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجة البطيئة

أسعار Standard Notes

قياسي: مجاني

الإنتاجية: 63 دولارًا في السنة

للمحترفين: 84 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Standard Notes

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Standard Notes؟

تقول مراجعة Capterra:

أفضل ما يميز Standard Notes هو مدى مساعدته لي في تحسين إنتاجيتي. أحب سهولة وجود كل شيء في مكان واحد مع إمكانية البحث عن المعلومات بسرعة وسهولة.

أفضل ما يميز Standard Notes هو مدى مساعدته لي في تحسين إنتاجيتي. أحب سهولة وجود كل شيء في مكان واحد مع إمكانية البحث عن المعلومات بسرعة وسهولة.

7. Notion (الأفضل لتدوين الملاحظات التعاونية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

Notion هو أداة مرنة وشاملة لتدوين الملاحظات ذات بنية قائمة على الكتل، تتيح لك تخصيص الملاحظات وإعادة ترتيبها وإثرائها بالصور ومقاطع الفيديو والملفات للحصول على مساحة عمل أكثر ديناميكية.

يدعم تطبيق Notion تنسيق Markdown، مما يجعل عملية التنسيق سهلة، بينما تضمن ميزة وضع العلامات والربط بقاء كل شيء متصلاً وسهل العثور عليه. عندما تصبح الملاحظات طويلة، تقوم ميزة التلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Notion باستخراج النقاط الرئيسية، حتى تحصل على الأساسيات دون الحاجة إلى التمرير.

الميزات الرئيسية لـ Notion

نظم ملاحظاتك باستخدام المخططات والعناوين والتوسعات المقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي

استخدم مجموعة واسعة من القوالب المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المختلفة

حدد موقع محتوى معين باستخدام إمكانات بحث قوية، بما في ذلك عوامل تصفية مثل العلامات وتواريخ الإنشاء

قيود Notion

تفتقر إلى الميزات التلقائية لضبط تواريخ الاستحقاق عبر المهام التابعة

على الرغم من أن خطة Notion الشخصية المجانية تسمح بعدد غير محدود من الكتل للاستخدام الفردي، إلا أن مساحات العمل المشتركة في الخطة المجانية محددة بـ 1000 كتلة وقد تصل إلى هذا الحد بسرعة

أسعار Notion

الأساسي: مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول مراجعة G2:

واجهة المستخدم هي الأفضل بلا منازع. أفضل ما رأيت. وبالنسبة لشخص مثلي يختار البرامج ليس فقط بناءً على الميزات ولكن أيضًا على التصميم، فقد قام Notion بعمل رائع! Notion AI، رائع! يساعدني في إنجاز المهام في وقت أقل بكثير مما كان عليه في السابق.

واجهة المستخدم هي الأفضل بلا منازع. أفضل ما رأيت. وبالنسبة لشخص مثلي يختار البرامج ليس فقط بناءً على الميزات ولكن أيضًا على التصميم، فقد قام Notion بعمل رائع! Notion AI، رائع! يساعدني في إنجاز المهام في وقت أقل بكثير مما كان عليه في السابق.

➡️ اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل Notion: أفضل أداة مستندات لتلبية احتياجاتك

8. Evernote (الأفضل للملاحظات الغنية بالوسائط المتعددة ومقتطفات الويب)

عبر Evernote

يحتفظ Evernote بكل شيء: النصوص والصور والصوت وملفات PDF وحتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد؛ كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Web Clipper، يمكنك حفظ صفحات الويب والمقالات والمقتطفات دون فوضى، بحيث تكون المعلومات المهمة دائمًا في متناول يدك.

وبالنسبة لأولئك الذين يتنقلون بين المهام والملاحظات، تتيح لك المهام المدمجة تعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وإضافة تذكيرات دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

الميزات الرئيسية لـ Evernote

شارك الملاحظات والدفاتر مع فريقك، مما يتيح للجميع التعديل والمساهمة

حافظ على أمان ملاحظاتك بفضل التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك وتحريرها حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود Evernote

لا توجد روابط مرساة للانتقال السريع داخل الملاحظات الطويلة

لم يعد بإمكان المستخدمين تعيين ألوان للعلامات كما كانوا يفعلون في الإصدار القديم، مما يجعل العثور عليها أكثر صعوبة

أسعار Evernote

مجاني إلى الأبد

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

إصدار احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Teams: 24.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Evernote وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote؟

تقول مراجعة G2:

Evernote هو تطبيق الإنتاجية المفضل لدي. بصراحة، لا أستطيع العيش بدونه. أستخدمه من 10 إلى 20 مرة في اليوم. إذا كنت تعرف كيفية استخدام Evernote جيدًا، فيمكن أن يصبح بمثابة عقلك الثاني. Evernote ليس مجرد مكان لمشاركة ملاحظاتك، بل يمكنك حفظ الصور والملفات وصفحات الويب على Evernote. يمكنك استخدام Evernote كسحابة تخزين لحفظ الملاحظات الرقمية.

Evernote هو تطبيق الإنتاجية المفضل لدي. بصراحة، لا أستطيع العيش بدونه. أستخدمه من 10 إلى 20 مرة في اليوم. إذا كنت تعرف كيفية استخدام Evernote جيدًا، فيمكن أن يصبح بمثابة عقلك الثاني. Evernote ليس مجرد مكان لمشاركة ملاحظاتك، بل يمكنك أيضًا حفظ الصور والملفات وصفحات الويب على Evernote. يمكنك استخدام Evernote كسحابة تخزين لحفظ الملاحظات الرقمية.

💡نصيحة احترافية: استفد إلى أقصى حد من Evernote باستخدام هذه القوالب المجانية والجاهزة للاستخدام للملاحظات والمهام والمشاريع.

9. Microsoft OneNote (الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية بحرية)

عبر Microsoft OneNote

يحافظ Microsoft OneNote على تنظيم أفكارك من خلال دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات، بينما يتيح لك الكتابة أو الرسم أو إدراج الصور في أي مكان. تجعل تقنية الحبر الرقمي والتعرف على الكتابة اليدوية عملية الكتابة تبدو طبيعية، مع خيار تحويل الملاحظات الفوضوية إلى نص نظيف وقابل للبحث. يساعد Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تلخيص الملاحظات وتوليد الأفكار، بينما تحول ميزة النسخ الصوتي التسجيلات إلى محتوى منظم وقابل للبحث.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft OneNote

أنشئ فهرسًا قابلاً للنقر يربط بين صفحات أو أقسام مختلفة داخل دفتر ملاحظاتك

قم بتمييز الملاحظات أو المشاريع أو المهام أو الأفكار المهمة بعلامات مثل "مهام"، "مهم" أو "سؤال" لتصفيتها بفعالية

دوّن أفكارك أو تذكيراتك أو مهامك بسرعة في شكل ملاحظات لاصقة خفيفة الوزن

قيود Microsoft OneNote

الأداة ليست موثوقة تمامًا في المزامنة، حيث تستغرق وقتًا طويلاً للمزامنة عبر أجهزة متعددة

تحتاج ميزة الكتابة اليدوية بالقلم إلى تحسين، حيث أن الخطوط ليست سلسة

أسعار Microsoft OneNote

مشمول في اشتراك Microsoft 365، بدءًا من 69.99 دولارًا في السنة

تقييمات Microsoft OneNote وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft OneNote؟

تقول مراجعة G2:

إنه سهل الاستخدام ويحتوي على الكثير من الميزات مثل إمكانية إضافة الصوت والفيديو مباشرة إلى الملاحظات، ويمكننا بسهولة وضع علامات على ملفاتنا والبحث عنها وتصنيفها.

إنه سهل الاستخدام ويحتوي على الكثير من الميزات مثل إمكانية إضافة الصوت والفيديو مباشرة إلى الملاحظات، ويمكننا بسهولة وضع علامات على ملفاتنا والبحث عنها وتصنيفها.

🎁 مكافأة: قوالب OneNote مجانية لإدارة المشاريع

10. Dynalist (الأفضل للتخطيط الهرمي وإدارة المهام)

عبر Dynalist

Dynalist هو مساحة التفكير الشخصية الخاصة بك، وهي منظمة عندما تحتاج إليها ومرنة عندما لا تحتاج إليها. تتيح لك خاصية Quick Capture Inbox تدوين الأفكار على الفور، حتى لا تفقد أي شيء قبل أن يتسنى لك تنظيمها.

أكثر من مجرد ملاحظات، Dynalist يعمل أيضًا كمدير مهام خفيف الوزن. تساعدك علامات التواريخ والمهام المتكررة والتذكيرات على البقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية وبناء عادات بسهولة. وبفضل قوائم المراجعة المدمجة، تتحول المهام المتأخرة إلى اللون الأحمر، ويتم إرسال التذكيرات المطلوبة.

الميزات الرئيسية لـ Dynalist

اضبط السمات والخطوط ومستويات التكبير/التصغير لإنشاء إعدادات مخصصة

انقل أو احذف أو ضع علامات أو قم بتنسيق عدة نقاط بشكل مجمّع لتوفير الوقت أثناء عمليات التحرير المجمّعة

اختر بين الوصول للعرض فقط أو التحرير الكامل لتعاون سلس

قيود Dynalist

أبلغ بعض المستخدمين أنهم لا يستطيعون تحرير النتائج مباشرةً في قسم البحث. بدلاً من ذلك، يتعين عليهم الرجوع إلى النقطة الأصلية لإجراء التعديلات، وهو أمر قد يكون مرهقًا

قد يتخطى التطبيق سطرًا أو سطرين عند نسخ ولصق عدة أسطر، مما يستلزم الإدخال اليدوي سطرًا سطرًا

أسعار Dynalist

مجاني إلى الأبد

المزايا: 9.99 دولار شهريًا، تدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Dynalist

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (34 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dynalist؟

تقول مراجعة Capterra:

Dynalist هو برنامج سهل الاستخدام للغاية يتيح لك تنظيم الأفكار في قوائم بسيطة. أستخدمه على نطاق واسع لتخطيط المهام، وتدوين الملاحظات حول الكتب أو المدونات التي قرأتها، وكذلك لتبادل الأفكار. أنا مشترك في خطتهم الاحترافية وأحصل حتى على نسخ احتياطية يومية على Gmail و Dropbox.

Dynalist هو برنامج سهل الاستخدام للغاية يتيح لك تنظيم الأفكار في قوائم بسيطة. أستخدمه على نطاق واسع لتخطيط المهام، وتدوين الملاحظات حول الكتب أو المدونات التي قرأتها، وكذلك لتبادل الأفكار. أنا مشترك في خطتهم الاحترافية وأحصل حتى على نسخ احتياطية يومية على Gmail و Dropbox.

اجعل تدوين الملاحظات أكثر ذكاءً مع ClickUp

مع وجود عدد لا حصر له من تطبيقات تدوين الملاحظات الآمنة، فإن السؤال الحقيقي هو: لماذا تكتفي بتدوين الملاحظات فقط؟ ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يمنحك المزيد. ClickUp Docs يحافظ على تنظيم الوثائق، AI Notetaker ينسخ ويُلخص الاجتماعات، والقوالب المدمجة تبسط الملاحظات المتكررة.

هل تريد أفكارًا سريعة؟ ClickUp Notepad دائمًا في متناول يدك. وبفضل التوافق مع SOC 2 والالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشفير على مستوى المؤسسات، تظل ملاحظاتك آمنة بينما تحافظ على إنتاجيتك.

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