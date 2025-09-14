أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي متوافقة مع HIPAA لرعاية صحية آمنة في عام 2025

65٪ من أكبر 100 مستشفى ونظام صحي في الولايات المتحدة تعرضوا مؤخرًا لخرق في البيانات. هذه علامة تحذير واضحة إذا كنت تعمل مع معلومات صحية محمية (PHI).

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القياسية دون الامتثال لقانون HIPAA (قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة) يشبه إغلاق الباب الأمامي وترك الباب الخلفي مفتوحًا على مصراعيه — فأنت تخاطر بحدوث خرق خطير في البيئات التي لا يمكن التنازل فيها عن أمن البيانات.

يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إعادة تشكيل الملاحظات السريرية ومشاركة المرضى والأعمال الإدارية؛ كما أن استخدام الأداة الخاطئة قد يفتح الباب على مصراعيه لانتهاكات HIPAA.

في هذا المدونة، قمنا باختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA التي تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على تلبية المتطلبات التنظيمية دون المساس بالسرعة أو الدقة. 🤖

عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي للاستخدام في البيئات السريرية أو للتواصل مع المرضى، ضع في اعتبارك ما إذا كانت تحمي المعلومات الحساسة وتدعم إدارة الامتثال لقانون HIPAA. 🛡️

إليك ما يجب البحث عنه:

تشفير البيانات: اختر أداة ذكاء اصطناعي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف (أثناء النقل والتخزين) لمنع الوصول غير المصرح به

ضوابط الوصول : استخدم الوصول القائم على الأدوار والمصادقة متعددة العوامل وسجلات التدقيق التي تظهر أي تلاعب لمراقبة استخدام البيانات

اتفاقيات الشركاء التجاريين (BAAs) : اجعل مورديك يوقعون على اتفاقيات الشركاء التجاريين، لتأكيد استيفائهم لالتزامات HIPAA كشركاء تجاريين

تخزين سحابي آمن: اختر بنية أساسية متوافقة مع HIPAA وحاصلة على شهادة SOC 2 من النوع II

انتهاء مدة الجلسة تلقائيًا: ابحث عن انتهاء المدة تلقائيًا لتقليل تعرض المعلومات الصحية المحمية (PHI) على الأجهزة غير المراقبة

إخفاء هوية البيانات : تأكد من أن الأداة تدعم إخفاء الهوية/استخدام أسماء مستعارة عند الاقتضاء

المراقبة في الوقت الفعلي: اختر منصات توفر مراقبة مستمرة وتنبيهات في حالة الوصول غير العادي

التحكم في الإصدارات: استخدم التحكم في الإصدارات لتتبع التعديلات التي يتم إجراؤها على الملاحظات السريرية مع الحفاظ على النسخ الأصلية للامتث

تتجاوز هذه الأدوات مجرد الراحة — فهي مصممة لحماية البيانات الحساسة وأتمتة المهام الروتينية وضمان استعداد مؤسستك للتدقيق.

سواء كان ذلك لتنظيم سير عمل المرضى أو أتمتة التوثيق السريري أو إدارة معلوماتك الصحية المحمية (PHI ) ، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA هذه تلبي متطلبات الامتثال الصارمة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الرعاية الصحية وسير العمل بشكل آمن)

حوّل الملاحظات السريرية إلى مهام قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع HIPAA في ثوانٍ باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp لمقدمي الرعاية الصحية مساحة عمل آمنة ومركزية لإدارة كل شيء بدءًا من سير العمل السريري وتتبع المشاريع وحتى إدارة المخزون وتوثيق المرضى.

صُمم ClickUp for Healthcare Teams مع مراعاة تعقيد عمليات الرعاية الصحية، وهو يعمل على تبسيط المهام الإدارية دون المساس بالامتثال لقانون HIPAA.

قم بإدارة سير عمل الرعاية الصحية بالكامل بأمان وكفاءة — كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp

امتثال على مستوى المؤسسات لحماية المعلومات الصحية المحمية (PHI)

يدعم ClickUp متطلبات GDPR و HIPAA، مما يسمح للمستخدمين بتوقيع اتفاقية شراكة تجارية (BAA)، مما يجعله حلاً شرعيًا للكيانات المشمولة التي تتعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI). بفضل التشفير أثناء التخزين والنقل، والامتثال لمعيار SOC 2، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، تضمن المنصة حماية المعلومات الحساسة.

📮 ClickUp Insight: بينما يعمل 34٪ من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة أكبر قليلاً (38٪) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأداة المستقلة غير المألوفة في سياق عملك على مخاطر أعلى في توليد استجابات غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل الخاصة بك، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.

ميزات أمان ورؤية متقدمة

مع ClickUp Security، يمكن للفرق تمكين المصادقة الثنائية، ومهلة انتهاء الجلسة التلقائية، وسجلات التدقيق التفصيلية للحفاظ على الرؤية الكاملة والتحكم في بيانات المرضى.

تستخدم فرق قطاع الرعاية الصحية ClickUp لتبسيط كل شيء بدءًا من جدولة مقدمي الرعاية وتوزيع المهام وحتى تسجيل الطلبات ومراجعة العقود. تتيح طريقة عرض حجم العمل وطريقة عرض التقويم وأتمتة المهام المتكررة في المنصة التنسيق في الوقت الفعلي بين الأقسام.

الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوافق مع HIPAA مع ClickUp Brain

🎥 شاهد كيف تقلل أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي في ClickUp من العمل اليدوي وتساعد الفرق على الحفاظ على الامتثال. من التعيين التلقائي للمهام إلى تحديث الحالات وإرسال التذكيرات، يحافظ الذكاء الاصطناعي على سير العمل آمنًا وقابلًا للتتبع وفعالًا، مما يسهل على فرق الرعاية الصحية وفرق الامتثال التركيز على رعاية المرضى، وليس على الأعمال الورقية.

باستخدام ClickUp Brain، يمكن لفرق الرعاية الصحية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص السجلات تلقائيًا وإنشاء المحتوى وتلقي المساعدة في التوثيق في بيئة متوافقة مع HIPAA.

مثال على حالة الاستخدام:

على سبيل المثال، عندما يُطلب منك إنشاء ملخص للمريض، إليك مثال على المطالبة وكيفية استجابة ClickUp Brain:

أعطِ أمرًا سريعًا وبسيطًا إلى ClickUp Brain

الرد: هذا ما أجاب به ClickUp Brain:

قم بإنشاء ملخصات المرضى في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

تحويل الكلام إلى نص في Brain Max: التقاط السياق السريري دون إبطاء الرعاية

باستخدام ClickUp Brain Max، يمكن للأطباء إملاء الملاحظات والمهام والمتابعات بأمان مباشرة في مساحة عمل ClickUp الخاصة بهم

بالنسبة للقادة، يجب أن تتواجد السرعة والامتثال معًا. تتيح ميزة Talk to Text في Brain Max للأطباء وفرق الرعاية إملاء الملاحظات والمهام والمتابعات مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك، مما يقلل من عدد النقرات ويحافظ على السياق ويقلل من مخاطر النسخ/اللصق.

توثيق أسرع: حوّل التحديثات الشفوية إلى ملاحظات أو مهام منظمة في ثوانٍ معدودة

تقليل عمليات التسليم: احتفظ بالقرارات والإجراءات وسجلات التدقيق في مكان واحد

مصممة لسير عمل HIPAA: استخدمها في بيئة متوافقة مع HIPAA بموجب BAA مع وصول قائم على الأدوار وتشفير أثناء النقل/الراحة ومهلة انتظار تلقائية

النتيجة: تقليل العبء الإداري، وزيادة الوضوح في المساءلة، وتقليل فرص تسرب المعلومات الصحية المحمية عبر الأدوات غير المتصلة.

يعمل ClickUp على تبسيط تدفق الملاحظات السريرية ووثائق الأبحاث ونماذج الاستقبال، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من الاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات المرضى والاحتياجات الإدارية. تتيح لك القوالب المخصصة ولوحات المعلومات والتكامل مع أدوات مثل Google Drive وOutlook وSlack وMS Teams إنشاء نظام متصل بالكامل.

من طلبات تحديث السجلات الطبية الإلكترونية إلى تتبع المخزون وإدارة المرضى، يحافظ ClickUp على أمان العمليات وتنظيمها وقابليتها للتطوير.

وهي مصممة لدعم المتطلبات اليومية والطويلة الأجل لممارسات الرعاية الصحية الحديثة مع الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتشفير جميع المعلومات الصحية المحمية (PHI) باستخدام AES-256 في حالة السكون و TLS 1. 2 أثناء النقل

أتمتة جدولة المرضى وسير العمل باستخدام ClickUp Brain

قم بتقييد الوصول إلى البيانات باستخدام أدوار مخصصة وأذونات قائمة على الأدوار

تتبع الأنشطة عبر المستخدمين من خلال سجلات تدقيق مفصلة والتحكم في الإصدارات

أنشئ نماذج استمارات مطابقة لمعايير HIPAA واربطها بمسارات المهام

تعاون في البحث والتوثيق والملاحظات السريرية في الوقت الفعلي

قم بإدارة أعباء عمل مقدمي الرعاية وتقويمات المواعيد من خلال جدولة السحب والإفلات

قم بتخزين العقود وسجلات المرضى بأمان باستخدام بنية أساسية سحابية معتمدة من SOC 2

قيود ClickUp

الميزات المتقدمة مثل دعم HIPAA مقتصرة على خطة Enterprise

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعلم حاد مع التخصيص بسبب العدد الهائل من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5. 0 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تُلخص كايلي هاتش، مديرة العلامة التجارية في Home Care Pulse، الأمر بشكل مثالي:

يمكن تخصيص ClickUp لتلبية جميع احتياجات إدارة المشاريع تقريبًا. فهو يتمتع بالقدرات التقنية الكافية للتعامل مع المشاريع الكبيرة التي تمتد على مدار العام بين الأقسام المختلفة، كما يمكن تخصيصه ليعمل كقائمة مراجعة يومية بسيطة.

يمكن تخصيص ClickUp لتلبية جميع احتياجات إدارة المشاريع تقريبًا. فهو يتمتع بالقدرات التقنية الكافية للتعامل مع المشاريع الكبيرة التي تمتد على مدار العام بين الأقسام المختلفة، كما يمكن تخصيصه ليعمل كقائمة مراجعة يومية بسيطة.

2. Updox (الأفضل للاتصال الآمن بالمرضى والتنسيق القائم على التقويم)

عبر Updox

يجمع Updox بين الرعاية الصحية عن بُعد ومشاركة المستندات ومراسلة المرضى وجدولة المواعيد في مساحة عمل واحدة متوافقة مع HIPAA. وهو مصمم للمهنيين الطبيين الذين يحتاجون إلى حل موثوق ومتكامل يتصل بسلاسة مع معظم السجلات الطبية الإلكترونية (EMR).

يتيح لك إدارة الرعاية الافتراضية والتنسيق داخل المكتب بسلاسة، دون الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة. مع Updox، يتم إدارة مشروع الرعاية الصحية بالكامل من خلال نظام مركزي مصمم لإدارة المعلومات الصحية المحمية (PHI) بأمان.

تسهل Updox أيضًا التنسيق بين الفرق من خلال عرض التقويم والوصول المركزي، بحيث تظل فرق الاستقبال والفوترة والفرق السريرية متناسقة دون الحاجة إلى البحث عن الملفات أو بيانات المرضى.

أفضل ميزات Updox

أرسل واستقبل رسائل آمنة من المرضى من صندوق بريد مركزي

شارك وعلام ووجه الفاكسات والنماذج والملفات عبر الأقسام على الفور

اقبل مدفوعات المرضى من الأجهزة المحمولة باستخدام سير عمل الفوترة المدمج

قيود Updox

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالأدوات الأحدث

تخصيص محدود لاحتياجات المؤسسات الكبيرة

أسعار Updox

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Updox

G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 2/5. 0 (110+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Updox؟

يقول أحد مستخدمي G2:

نستخدم فاكس UpDox في أغلب الأحيان. فهو يضع الفاكسات الواردة والصادرة في متناول أيدينا. كما أنه مدمج في نظام EMR الخاص بنا، لذا فإن تحميل المستندات من مزودي الخدمة الآخرين أصبح أمراً سهلاً للغاية.

✨ نصيحة إضافية: عند اختيار أداة الذكاء الاصطناعي، تأكد دائمًا من توقيع اتفاقية شريك الأعمال (BAA) قبل التعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI). اتفاقية شريك الأعمال ليست اختيارية. إذا لم يوقع مورد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على واحدة، فهذا يعني أنه غير متوافق مع HIPAA - بغض النظر عما يدعيه موقعه.

3. Jotform (الأفضل لاستقبال المرضى والنماذج الإلكترونية المتوافقة مع HIPAA)

عبر Jotform

تسهل Jotform عملية جمع وإدارة بيانات المرضى من خلال نماذج مخصصة سهلة الإنشاء وقابلة للتخصيص ومتوافقة تمامًا مع HIPAA.

تتميز هذه الأداة بكونها مناسبة لفرق الرعاية الصحية التي تحتاج إلى حلول موثوقة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية لاستمارات التسجيل وطلبات المواعيد ووثائق الموافقة وتحصيل المدفوعات. بمجرد تفعيلها، يشمل الامتثال لقانون HIPAA تشفير الاستمارات والتخزين السحابي المحمي وتوافر اتفاقية الشراكة التجارية (BAA) للكيانات المشم

يمكنك وضع علامتك التجارية على النماذج وأتمتة سير العمل ومزامنة الردود مع تطبيقات السحابة أو أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية أو لوحات المشاريع عبر عمليات التكامل.

أفضل ميزات Jotform

أنشئ نماذج متوافقة مع HIPAA باستخدام المنطق الشرطي ومعالجة الإرسال المشفر

اقبل مدفوعات المرضى من خلال Stripe أو Square أو PayPal مباشرة في النماذج

إنشاء المهام تلقائيًا من النماذج المرسلة باستخدام Jotform Boards

تكامل مع أكثر من 150 تطبيقًا، بما في ذلك أدوات التخزين السحابي و CRM و EHR

قيود Jotform

تتطلب Jotform من المستخدمين الترقية إلى الخطة الذهبية أو خطة المؤسسات لتفعيل ميزات HIPAA

الامتثال لقانون HIPAA متاح فقط في خطط Enterprise و Gold

قد تبدو خيارات تخصيص النماذج الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار Jotform

خطة مجانية

برونزية : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفضية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الذهبي: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

يقول أحد مستخدمي G2:

من السهل جدًا ربط ملف التعريف الخاص بي ونموذج البريد الإلكتروني الخاص بي كل شهر عند فتح الدفاتر. أستخدمه كل يوم عمل لأطلع على أفكار العملاء وأتأكد من أنني أرسم الأشياء الصحيحة؛ بصراحة، لقد غير حياتي!

🔍 هل تعلم؟ تعرض أكثر من 276 مليون سجل صحي للاختراق في عام 2024 وحده. وهذا يمثل أكثر من 81٪ من سكان الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن اختراق البيانات لم يعد حدثًا منعزلاً، بل أصبح أمرًا منهجيًا. إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتوافقة في البيئات السريرية يزيد من هذا التعرض.

4. TrueVault (الأفضل لأتمتة الخصوصية المتوافقة مع HIPAA ومراقبة الموردين)

عبر TrueV a ult

تركز TrueVault على شيء واحد - الامتثال لخصوصية البيانات - وتقوم بذلك بشكل جيد. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية التي تتعامل مع لوائح HIPAA وقوانين موافقة المرضى في عدة ولايات، تعمل TrueVault على تبسيط ما كان سيكون عملية معقدة ولوجستية.

مع TrueVault، تحصل على محرك أتمتة يتعامل مع طلبات الوصول إلى البيانات (DSAR) في الوقت المحدد وعلى نطاق واسع.

تقوم بتتبع الموردين لتمييز المخاطر المحتملة على الخصوصية مع تغطية اللوائح الرئيسية مثل HIPAA و CCPA و GDPR — مما يجعلها مناسبة تمامًا لفرق الرعاية الصحية التي تتعامل مع متطلبات الامتثال الفيدرالية والولائية.

أفضل ميزات TrueVault

أتمتة معالجة طلبات DSAR المتوافقة مع HIPAA وتتبع الطلبات من لوحة تحكم مركزية

راقب أكثر من 2500 مورد بحثًا عن المخاطر والثغرات في الامتثال عند التعامل مع المعلومات الصحية المحمية (PHI)

أطلق مركز خصوصية مستضاف لضمان الشفافية تجاه المرضى وإمكانية الانسحاب

قم بإنشاء وصيانة الإشعارات المطلوبة قانونًا للموافقة واستخدام البيانات

قيود TrueVault

لا توجد أدوات تعاون داخل المنصة لجدولة المواعيد أو إدارة المستندات

مصممة في المقام الأول للامتثال للخصوصية، وليس لسير العمل السريري الأوسع نطاقًا

أسعار TrueVault

أساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TrueVault

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تطوير سياسات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات الفعالة

5. IBM Watson Health (الأفضل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA على نطاق واسع)

عبر IBM

تضفي IBM Watson Health قوة مؤسسية كبيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA. توفر الأداة تكاملاً تقنيًا عميقًا، وإشرافًا تنظيميًا، وأتمتة ذكية على نطاق واسع.

من Watson Assistant للتفاعلات مع المرضى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية السحابية المتوافقة مع HIPAA، تقدم IBM مجموعة شاملة من حلول إدارة العيادات. تجمع المنصة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وحماية البيانات وأتمتة العمليات في نظام بيئي واحد.

سواء كنت تعمل على تحسين سير العمل السريري أو تأمين بيانات المرضى أو أتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فإن IBM تمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من الامتثال للوائح HIPAA في كل خطوة.

أفضل ميزات IBM Watson Health

نشر بنية تحتية سحابية متوافقة مع HIPAA للأنظمة السريرية وبيانات الصحة المحمية (PHI)

استخدم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء البشرية والتعامل مع استفسارات المرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أتمتة سير عمل الرعاية الصحية عبر سلسلة التوريد والجدولة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات

حسّن مستوى أمان البيانات باستخدام أدوات مخصصة لحماية البيانات والتحكم في الوصول إليها

قيود IBM Watson Health

يتطلب الإعداد والتخصيص دعمًا فنيًا مخصصًا

غير مناسب للممارسات الصغيرة أو سير العمل الخفيف

أسعار IBM Watson Health

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Health

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ حصلت 79% من أفضل المستشفيات على درجة D أو أقل في إطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني. تفشل غالبية المؤسسات الرائدة في تلبية معايير الأمان الأساسية. يعد اختيار موردي الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون SOC 2 و HIPAA و BAA أمرًا بالغ الأهمية لسد هذه الفجوة.

6. CareCloud (الأفضل لأتمتة سجلات الصحة الإلكترونية (EHR) وسير العمل السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر CareCloud

تقدم CareCloud مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA وإدارة السجلات الطبية الإلكترونية وتحسين دورة الإيرادات — وكلها مصممة خصيصًا لممارسات الرعاية الصحية الحديثة.

تكمن ميزة المنصة في محرك الذكاء الاصطناعي المدمج فيها، CirrusAI Guide، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتشخيص في الوقت الفعلي، ويقوم بأتمتة إنشاء الملاحظات السريرية، ويدعم تخطيط العلاج.

بفضل أدوات التوثيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي من CareCloud، يمكن للأطباء تخطي عملية إدخال البيانات يدويًا والتركيز أكثر على الرعاية. يميز دليل CirrusAI Guide هذا النظام عن أدوات EHR القياسية من خلال تقليل وقت التوثيق. يدمج النظام الجدولة والفوترة والسجلات، مما يسهل على الفرق إدارة الزيارات الافتراضية وتقويمات الموظفين.

أفضل ميزات CareCloud

أتمتة الملاحظات السريرية باستخدام أدوات التوثيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بسّط جدولة المواعيد مع مقدمي الخدمات الصحية وتفاعل المرضى من خلال لوحة تحكم واحدة

حسّن الفوترة والمطالبات والتحصيلات من خلال أدوات دورة الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود CareCloud

قد تتطلب ميزات إعداد التقارير إعدادات إضافية للتخصيص

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعلم أولي عند بدء الاستخدام

أسعار CareCloud

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CareCloud

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 3. 5/5. 0 (110+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CareCloud؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في CareCloud Community هو سهولة جدولة مواعيد عملائنا؛ فهي تعزز التعاون الشبكي. كما أنني أستمتع بخدمة العملاء لأنهم يتحلون بالصبر والمساعدة عندما يتعلق الأمر بالإجابة على الأسئلة.

💡 نصيحة احترافية: لا تعتمد على الأدوات العامة ذات المزاعم الأمنية الغامضة. مجرد استخدام الأداة للتشفير لا يعني أنها تفي بمعايير HIPAA. ابحث عن شهادات مثل SOC 2 Type II و ISO 27001 وشهادات HIPAA.

7. Fireflies (الأفضل لنسخ محاضر الاجتماعات المتوافقة مع HIPAA والتعاون في مجال الرعاية الصحية)

عبر Fireflies

تحول Fireflies اجتماعاتك إلى سجلات قابلة للبحث وموجزة وآمنة. بالنسبة لفرق الرعاية الصحية، هذا يعني توثيقًا سريريًا آليًا وتفاعلات دقيقة مع المرضى ومشاركة الرؤى بين الفرق، مع الحفاظ على الامتثال لقانون HIPAA.

بفضل حماية SOC 2 و GDPR و HIPAA (بما في ذلك اتفاقيات الشركاء التجاريين)، تضمن Fireflies تشفير بياناتك الصوتية ونصوصك وملاحظاتك وتخزينها بأمان.

توفر المنصة طريقة سلسة لتسجيل المناقشات ومراجعتها، سواء كنت تستشير المرضى أو تجري مراجعات داخلية للحالات أو تنسق بين الأقسام.

أفضل ميزات Fireflies

قم بنسخ وتلخيص الاجتماعات المتوافقة مع HIPAA باستخدام التشفير الشامل

استخدم AskFred للاستعلام عن المحادثات السابقة واسترجاعها باستخدام الذكاء الاصطناعي على الفور

اكتشف المتحدثين تلقائيًا وقم بإنشاء عناصر عمل من أي اجتماع

قم بمزامنة الملاحظات والنصوص عبر أكثر من 50 أداة، بما في ذلك EHR و CRM ومنصات الجدولة

قيود Fireflies

قد تتطلب التحليلات المتقدمة خطة مميزة

قد تؤدي الضوضاء الخلفية أحيانًا إلى تقليل دقة النسخ

أسعار Fireflies. ai

خطة مجانية

خطة Pro : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai ؟

يقول أحد مستخدمي G2:

استخدام Fireflies أحدث ثورة في طريقة عملي. يمكنني الآن مشاركة الملاحظات مع المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى تسجيل الاجتماع ونقاط العمل والخطوات التالية بدقة. عملائي يحبونه أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: قم بتمكين الوصول القائم على الأدوار وتسجيل التدقيق. حتى أفضل الأدوات لا تكون آمنة إلا بقدر أمان الأشخاص الذين يستخدمونها. تأكد من أن منصتك تدعم أذونات المستخدمين والمصادقة متعددة العوامل ومسارات التدقيق لتتبع من قام بالوصول إلى ماذا ومتى.

8. Azure Health Bot (الأفضل لإنشاء مساعدين صحيين افتراضيين متوافقين مع HIPAA)

عبر Azure

تم تصميم Azure Health Bot لتفاعل آمن وقابل للتطوير وقابل للتخصيص مع المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتيح لك نشر وكلاء محادثة مدربين على المصطلحات السريرية، مدعومين ببروتوكولات الفرز، ومتوافقين مع متطلبات HIPAA.

يمكنك نشر الروبوتات على مواقع الويب أو بوابات المرضى أو Microsoft Teams، مع تطبيق سياسات صارمة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات وموافقة المستخدم وتسجيل التدقيق، مع الحفاظ على سياسات صارمة للاحتفاظ بالبيانات وموافقة المستخدم وتتبع التدقيق.

مع أكثر من 50 شهادة امتثال عالمية ومخصصة للرعاية الصحية - بما في ذلك HITRUST و ISO 27001 و SOC 2 - تم تصميمه لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة.

أفضل ميزات Azure Health Bot

قم بإنشاء روبوتات متوافقة مع HIPAA مع بروتوكولات فرز مدمجة وقواعد معرفية سريرية

ادمجها مع سجلات المرضى الإلكترونية باستخدام اتصالات بيانات FHIR لتفاعلات مخصصة مع المرضى

قم بفرض سياسات الخصوصية من خلال ضوابط الموافقة ومدة الجلسة ومسارات التدقيق

نشر الروبوتات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك Microsoft Teams والمواقع الإلكترونية المخصصة

قيود Azure Health Bot

يتطلب إعدادًا تقنيًا وخبرة في Azure لتنفيذه بالكامل

الأكثر ملاءمة للمؤسسات التي تستخدم بالفعل البنية التحتية من Microsoft

أسعار Azure Health Bot

مستوى مجاني

المستوى القياسي: 500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Azure Health Bot

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure Health Bot؟

يقول أحد مستخدمي G2:

"سهلة الاشتراك والتطوير والتكامل. خدمات الويب سهلة الاستخدام في أي مشروع، كما أنها توفر دليل مستخدم مفيد للغاية في عملية التكامل. SDK بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام.

🔍 هل تعلم؟ 100% من المستشفيات التي تم تحليلها كانت تعاني من مشكلات في تكوين SSL/TLS. حتى ممارسات التشفير الأساسية غالبًا ما يتم تجاهلها. وهذا يعزز الحاجة إلى أدوات توفر تشفيرًا شاملاً وتخزينًا آمنًا في السحابة بشكل افتراضي، وليس كإضافات اختيارية.

9. Infermedica (الأفضل للفرز الافتراضي وفحص الأعراض المتوافق مع HIPAA)

عبر Infe r medica

تتخصص Infermedica في الفرز السريري وتقييم الأعراض باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهذا يوفر لمقدمي الرعاية الصحية طريقة آمنة لتوجيه المرضى قبل دخولهم العيادة.

تجمع منصة التوجيه الطبي الخاصة بها بين أداة فحص الأعراض الديناميكية ووحدة استقبال ما قبل الزيارة ومساعد التمريض لتبسيط سير العمل وتقليل الزيارات الشخصية التي يمكن تجنبها.

ما يميز Infermedica هو دقتها السريرية. تم تدريب النظام على بروتوكولات طبية معتمدة. يعمل النظام وفقًا لإرشادات Schmitt-Thompson، وهي بروتوكولات فرز قياسية تستخدمها عادةً الممرضات ومراكز الاتصال لتقييم أعراض الأطفال عبر الهاتف وتحديد خطوات الرعاية المناسبة.

تجمع Infermedica الأعراض والبيانات الديموغرافية وعوامل الخطر لتقديم إرشادات في الوقت الفعلي مع الالتزام بمعايير HIPAA و GDPR و SOC 2 و ISO 27001.

أفضل ميزات Infermedica

قم بتوجيه المرضى باستخدام أدوات فحص الأعراض وأدوات الفرز التي تم التحقق من صحتها سريريًا

أتمتة جمع البيانات قبل الزيارة لتقليل عبء العمل المتعلق باستقبال المرضى

استعن بممرضة مساعد لتقديم الدعم لاتخاذ قرارات فرز أسرع وأكثر أمانًا

قم بالدمج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لربط بيانات الأعراض مباشرةً بنظام السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)

قيود Infermedica

قد يتطلب التنفيذ المخصص دعمًا لعمليات تكامل معقدة

لوحة معلومات التقارير أقل تقدمًا مقارنة بالمنصات التي تعتمد على التحليلات بشكل كبير

أسعار Infermedica

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Infermedica

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Infermedica؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

"تتميز واجهة برمجة تطبيقات Infermedica بدقة كبيرة من الناحية الطبية، مما يولد الثقة في النتائج. ومن الناحية التقنية، تتمتع واجهة برمجة التطبيقات بالمرونة التي تسمح بتكييف حلولنا مع متطلبات العملاء."

💡 نصيحة احترافية: راجع سياسات التحديث الخاصة بالمورد بدقة. الامتثال لقانون HIPAA ليس إجراءً يتم مرة واحدة. اختر الموردين الذين يقدمون تحديثات أمنية منتظمة ومراقبة في الوقت الفعلي ودعمًا للاستجابة للحوادث للحفاظ على الامتثال مع تطور التهديدات.

10. Qventus (الأفضل لأتمتة سير العمل في المستشفيات والتنسيق في فترة ما قبل الجراحة)

عبر Qventus

تقدم Qventus أتمتة الذكاء الاصطناعي إلى الخطوط الأمامية لعمليات المستشفيات، لتحل محل المهام الإدارية اليدوية بأنظمة ذكية. تتصل المنصة مباشرةً بسجلات الصحة الإلكترونية (EHR) لأتمتة تخطيط الخروج من المستشفى، وجدولة الحالات، وإدارة السعة.

يقوم زملاؤه في فريق الذكاء الاصطناعي بمراقبة سير العمل، والتنبؤ بالعقبات، واتخاذ إجراءات فورية لتنسيق المهام بين الأقسام. يتيح حل تنسيق الرعاية المحيطة بالجراحة لفرق ما قبل الدخول إلى المستشفى إعداد المرضى بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 40٪ في حالات إلغاء الجراحات.

يعمل نموذج سعة المرضى الداخليين على أتمتة التخطيط المبكر للخروج من المستشفى وتعبئة موارد الدعم لتسريع توفير الأسرة دون زيادة العبء على الموظفين. تساعد Orbita فرق الرعاية الصحية على التواصل مع المرضى بأمان من خلال المحادثات الآلية والتذكيرات وأدوات تنسيق الرعاية.

أفضل ميزات Qventus

أتمتة جدولة العمليات الجراحية والاستعدادات قبل الجراحة باستخدام المساعدين التشغيليين للذكاء الاصطناعي

قلل مدة الإقامة وافتح أسرة المرضى الداخليين بشكل أسرع باستخدام تخطيط الخروج من المستشفى المدمج مع سجلات الصحة الإلكترونية (EHR)

عزز استخدام غرفة العمليات وقلل حالات الإلغاء من خلال سير عمل الرعاية المنسق

قم بتمكين الموظفين في الخطوط الأمامية من خلال إزالة الاحتكاك الإداري في جميع مجالات الرعاية

قيود Qventus

مصممة لأنظمة المستشفيات الكبيرة ذات البنية التحتية المعقدة

يتطلب التكامل مع منصات EHR الحالية وسير العمل

أسعار Qventus

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qventus

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: كيفية الاستعداد لاجتياز تدقيق الامتثال لتكنولوجيا المعلومات

11. Orbita (الأفضل لمشاركة المرضى المتوافقة مع HIPAA وأتمتة البوابة الرقمية)

عبر Or b ita

تقدم Orbita تجارب آلية للمرضى، بدءًا من الاتصال الأولي وحتى المتابعة بعد العلاج. تقلل المساعدات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الصعوبات في تحديد المواعيد وتثقيف المرضى وتنسيق الرعاية، مع العمل في بيئة متوافقة مع HIPAA.

في جوهرها، توجد Orbita’s Digital Front Door، وهي تجربة روبوت دردشة تدمج البحث التخاطبي والتحقق من الأعراض وحجز المواعيد. مدعومة بفهم اللغة الطبيعية، تقلل هذه المساعدات من عبء العمل الزائد على مراكز الاتصال وتوجه المرضى بكفاءة.

يدعم نظام Care Navigation الخاص به عمليات الاستقبال والتوثيق والتحضير قبل الإجراء والتذكير بعد العملية. يتتبع برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية هذا جاهزية المرضى، ويحدد الأفراد المعرضين للخطر، ويمكّن مقدمي الخدمات من توقع حجم الإجراءات.

أفضل ميزات Orbita

تتبع جاهزية المرضى والامتثال قبل الإجراء باستخدام أدوات توجيه الرعاية

قلل من عبء العمل على الموظفين من خلال التعامل مع التواصل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصوت

قم بتخصيص تفاعل المرضى مع الحفاظ على سير عمل البيانات المتوافقة مع HIPAA

قيود Orbita

يتطلب جهدًا تكامليًا للاتصال بشكل كامل بأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الحالية

قد تكون مجموعة الميزات أكثر من اللازم بالنسبة للعيادات الصغيرة

أسعار Orbita

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Orbita

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Orbita؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Orbita هو مساعد صوتي ومحرك دردشة ممتاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويتميز في قطاع الرعاية الصحية. تثبت قدرته على تحسين التواصل مع الجمهور وميزات الخدمة الذاتية كفاءته الاستثنائية. تعزز هذه الصفات بشكل كبير زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ إطار عمل لمخاطر الأمن السيبراني

بالإضافة إلى أفضل الخيارات، إليك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA التي توفر إمكانات قوية لفرق الرعاية الصحية.

: هي منصة اتصال آمنة تجمع رسائل المرضى والبريد الصوتي والرسائل النصية القصيرة في صندوق بريد واحد متوافق مع HIPAA Spruce Health: هي منصة اتصال آمنة تجمع رسائل المرضى والبريد الصوتي والرسائل النصية القصيرة في صندوق بريد واحد متوافق مع HIPAA

: DeepScribe هو كاتب طبي يعمل بالذكاء الاصطناعي يستمع أثناء زيارات المرضى ويقوم تلقائيًا بإنشاء الوثائق السريرية DeepScribe: DeepScribe هو كاتب طبي يعمل بالذكاء الاصطناعي يستمع أثناء زيارات المرضى ويقوم تلقائيًا بإنشاء الوثائق السريرية

: مساعد رعاية افتراضي يرشد المرضى خلال فحص الأعراض والتصنيف والجدولة والمتابعة Gyant: مساعد رعاية افتراضي يرشد المرضى خلال فحص الأعراض والتصنيف والجدولة والمتابعة

حماية خصوصية المرضى مع تبسيط سير العمل في ClickUp

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع HIPAA هي المعيار القياسي لفرق الرعاية الصحية التي تسعى إلى الحفاظ على الأمان والامتثال والقدرة التنافسية. سواء كنت تدير بيانات حساسة للمرضى أو تقوم بأتمتة نماذج الاستقبال أو توسيع نطاق العمليات، فإن التكنولوجيا المناسبة تحدث فرقًا ملموسًا.

تقدم كل أداة في هذه القائمة ميزة فريدة، من أنظمة EHR كاملة إلى الأتمتة التي تركز على الخصوصية وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا كنت تبحث عن منصة واحدة تجمع بين إدارة المهام والتعاون الآمن والحماية على مستوى HIPAA، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل.

حافظ على الامتثال، وقلل المخاطر، وقم بإدارة عمليات الرعاية الصحية بشكل أكثر ذكاءً. اشترك في ClickUp اليوم! ✅