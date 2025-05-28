أفضل 13 بديلاً لـ Bugsnag لمراقبة الأخطاء في عام 2025

📌 عندما فشلت مراقبة الأخطاء في Crowdstrike في اكتشاف خطأ فادح في برنامج التحقق من المحتوى قبل النشر، تسبب ذلك في تعطل ملايين أجهزة Windows حول العالم. الأضرار: أوقفت شركات الطيران رحلاتها، وأجلت المستشفيات العمليات الجراحية، وتعطلت المعاملات المصرفية، وحتى لوحات الإعلانات في تايمز سكوير عرضت شاشات زرقاء. أبرز هذا الحادث كيف يمكن أن يتسبب عطل واحد في مراقبة الأخطاء في حدوث سلسلة من الأعطال على مستوى العالم.

يمكن أن تكون أداة مراقبة الأخطاء المناسبة هي الفارق بين الكارثة الرقمية والتنفيذ الخالي من العيوب.

على الرغم من أن Bugsnag كان خيارًا شائعًا لمراقبة الأخطاء، إلا أن متطلبات المشاريع المتطورة والحاجة إلى حلول أكثر شمولاً دفعت الفرق إلى استكشاف خيارات أخرى.

إذا كنت تبحث عن بدائل توفر مراقبة قوية للأداء، ورؤى حقيقية للمستخدمين، وقدرات تكامل سلسة، فأنت في المكان الصحيح. يتعمق هذا الدليل في أفضل بدائل Bugsnag المتاحة، مما يساعدك في العثور على الخيار المثالي لاحتياجات فريقك.

📊 تظهر الأبحاث: التنازل عن اختبار البرامج هو مغامرة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تكون عواقبها وخيمة. وفقًا ل ـ CISQ، كلفت البرامج ذات الجودة الرديئة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 2 تريليون دولار في عام 2020 وحده.

أفضل بدائل Bugsnag في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تتبع المهام المتعلقة بالأخطاء وحلها قوالب الأخطاء، والأتمتة، والتعاون في الوقت الفعلي خطة مجانية؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Sentry تتبع الأخطاء وتشخيصها في الوقت الفعلي تتبع الأخطاء، ومراقبة الأداء، وصحة الإصدار خطة مجانية؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Raygun تقارير تفصيلية عن الأعطال مع تحليلات للأداء مراقبة المستخدمين الحقيقيين، إعادة تشغيل الجلسات، لوحات المعلومات تبدأ الخطط المدفوعة من 40 دولارًا شهريًا Rollbar تحسين مستمر للكود وتنبيهات في الوقت الفعلي تجميع الأخطاء بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تغذية مباشرة للأخطاء خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Datadog مراقبة موحدة للأداء والبنية التحتية APM، السجلات، التتبع، مقاييس البنية التحتية خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا AppSignal مراقبة كاملة لتطبيقات Ruby و Elixir تتبع الأخطاء ومقاييس الأداء ومراقبة المضيف خطة مجانية؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات New Relic إمكانية المراقبة الشاملة عبر التطبيقات APM، السجلات، المواد الاصطناعية، لوحات المعلومات خطة مجانية؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Honeybadger. io مراقبة شاملة لفرق التطوير والعمليات مراقبة وقت التشغيل، تتبع الأخطاء، مراقبة cron خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 26 دولارًا شهريًا Airbrake مراقبة خفيفة للأخطاء لفرق التطوير تتبع النشر، والتنبيهات في الوقت الفعلي، والتكاملات تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا LogRocket مراقبة الواجهة الأمامية مع رؤى حول سلوك المستخدمين إعادة تشغيل الجلسة، تحليلات المنتج، تتبع الأداء خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا شهريًا Better Stack مراقبة وقت التشغيل والحوادث صفحات الحالة والتنبيهات ولوحات المعلومات والسجلات خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Splunk Observability مراقبة وتحليلات على مستوى المؤسسات مراقبة البنية التحتية، APM، التحليلات في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Instabug الإبلاغ عن الأخطاء ومراقبة الأداء داخل التطبيق إعادة تشغيل الجلسة، استطلاعات المستخدمين، الإبلاغ عن الأعطال أسعار مخصصة

📊 حقيقة واقعة: 88% من المطورين يشعرون أن مراقبة الأخطاء التقليدية لا تفي بتوقعاتهم. يعد إصلاح الأخطاء في الكود هو المشكلة الأولى التي تواجه المطورين.

أفضل بدائل Bugsnag للاستخدام

إذا كنت تبحث عن أدوات تتجاوز إمكانيات Bugsnag — مثل مراقبة أفضل للمستخدمين الحقيقيين، أو رؤى أعمق في مشكلات الأداء، أو هيكل أسعار أكثر مرونة — فهذه القائمة توفر لك ما تبحث عنه.

دعنا نتعمق في أفضل الخيارات.

1. ClickUp (الأفضل لتتبع المهام المتعلقة بالأخطاء وحلها)

ابدأ مع ClickUp بسّط عملية إدارة الأخطاء بالكامل من خلال سير عمل قابل للتخصيص وأدوات تعاونية

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يساعد الفرق على إدارة المهام المتعلقة بالأخطاء وحلها بكفاءة. بفضل إدارة المهام القابلة للتخصيص بدرجة عالية وقوالب الأخطاء المخصصة وميزات التعاون في الوقت الفعلي، يعمل ClickUp على تبسيط عملية تتبع الأخطاء بالكامل. يمكن للفرق بسهولة التقاط الأخطاء وترتيبها حسب الأولوية وتعيينها، مما يضمن عدم تفويت أي شيء مع ClickUp Tasks.

يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات المطورين الشائعة مثل GitHub و Sentry، مما يتيح المزامنة التلقائية للمشكلات وسير عمل موحد لفرق الهندسة. توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية فورية لحالة الأخطاء وأعباء عمل الفريق والجداول الزمنية لحل المشكلات، بينما تساعد أتمتة ClickUp في التخلص من الخطوات اليدوية المتكررة، مما يسرع من حل الأخطاء ويحسن الإنتاجية الإجمالية.

تعرّف على كيفية مساعدة ClickUp Automations في إدارة مراجعات الكود وأتمتة تتبع الأخطاء وتبسيط عمليات تسليم المشاريع. 👇

سيساعدك قالب ClickUp Bug Tracking Template على الإبلاغ عن أخطاء البرامج وتتبعها وحلها بكفاءة. بفضل طرق العرض القابلة للتخصيص والنماذج المدمجة، يعمل هذا القالب على تبسيط عملية تتبع الأخطاء بالكامل، مما يسهل على الفرق الحفاظ على التنظيم والتناسق.

احصل على نموذج مجاني وفر الوقت في تتبع المشكلات باستخدام طرق العرض المعدة مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة والمزيد مع قالب تتبع الأخطاء من ClickUp

الميزات الرئيسية للنموذج:

طرق عرض متعددة قابلة للتخصيص: قائمة، لوحة (Kanban)، حجم العمل، الجدول الزمني، والنموذج

حالات محددة مسبقًا وحقول مخصصة لتتبع التقدم بوضوح

نماذج سهلة الاستخدام لإبلاغ عن الأخطاء يمكن مشاركتها أو تضمينها

إدارة عبء العمل والجدول الزمني لمراقبة قدرة الفريق وجدولة المبادرات

إعداد بدون كود لتنفيذ وتعاون سريعين

👍 الميزة: تعمل منصة ClickUp الشاملة على مركزية تتبع الأخطاء وتعيين المهام والتعاون. يعمل هذا النهج الموحد على تبسيط عملية حل الأخطاء بالكامل، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة.

أفضل ميزات ClickUp

نظم الأخطاء باستخدام قوائم أو مجلدات مخصصة: أنشئ مساحات محددة لتتبع الأخطاء، واستخدم أنشئ مساحات محددة لتتبع الأخطاء، واستخدم نماذج ClickUp لتسجيل الأخطاء، وقم بتصنيفها حسب الفرق أو درجة الخطورة للحصول على رؤية واضحة

تحديد أولويات الأخطاء وتصنيفها: قم بتطبيق قم بتطبيق حقول ClickUp المخصصة للأولوية (P0–P4) والتأثير وقابلية التكرار، وفقًا لنموذج تحديد الأولويات المنظم

أتمتة سير العمل: استخدم استخدم الأتمتة لتوجيه الأخطاء الحرجة وتصعيدها وإخطار الفرق بها بناءً على درجة الخطورة وعدد التقارير

تعاون بكفاءة: احتفظ بجميع المناقشات والتحديثات والمهام ضمن مهام الأخطاء باستخدام التعليقات و@mentions والتعليقات المخصصة

تتبع التقدم بصريًا: استخدم طرق العرض "اللوحة" أو "القائمة" أو "التقويم" أو "جانت" لمراقبة حالات الأخطاء وجداول حلها

الإبلاغ والتحسين: استفد من استفد من لوحات معلومات ClickUp لمعرفة اتجاهات الأخطاء وأداء الفريق، وقم بتوثيق الدروس المستفادة في Docs أو Whiteboards من أجل التحسين المستمر

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا للمستخدمين الجدد بسبب واجهته الغنية بالميزات

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي مع الأتمتة والقوالب

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول راؤول بيسيرا، مدير المنتجات في Atrato:

لا يتيح لي ClickUp متابعة المشاريع واكتشاف المخاطر مبكرًا فحسب، بل يساعدني أيضًا كمسهم فردي في مهامي اليومية.

لا يتيح لي ClickUp متابعة المشاريع واكتشاف المخاطر مبكرًا فحسب، بل يساعدني أيضًا كمسهم فردي في مهامي اليومية.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم سير العمل القابل للتخصيص ونماذج الاستلام وطرق العرض في نموذج ClickUp لتتبع الأخطاء والمشكلات لتبسيط عملية إصلاح الأخطاء وتعزيز التعاون وتقديم منتجات أفضل بشكل أسرع.

2. Sentry (الأفضل لمراقبة الأخطاء وتصحيحها في الوقت الفعلي)

عبر Sentry

Sentry هي أداة رائدة لمراقبة الأخطاء تساعد المطورين على اكتشاف الأخطاء وتصنيفها وحلها عبر تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة وأنظمة الخلفية. تشتهر Sentry بقدراتها في الوقت الفعلي، وتوفر سياقًا كاملاً لتتبع المكدس ومسار المستخدم وسلوك المستخدم لتحديد المشكلات وإصلاحها بسرعة.

سواء كنت تقوم بتصحيح أخطاء JavaScript أو تتبع طلبات الشبكة أو تحليل اختناقات الأداء في التطبيقات المستندة إلى السحابة، يوفر Sentry لفرق الهندسة لديك الأدوات التي تحتاجها للبقاء في صدارة الأخطاء الحرجة. كما يتكامل مع GitHub و Jira و Slack لتسريع الاستجابة للحوادث.

👍 الميزة: إذا كنت تبحث عن أداة مراقبة الأداء تجمع بين مراقبة أداء التطبيقات والإبلاغ عن الأعطال، فإن Sentry هو خيار جيد، خاصة للفرق التي تريد اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات ورؤى قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Sentry

تتبع الأخطاء في الوقت الفعلي مع تتبع تفصيلي للمكدس

مراقبة الأداء لتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية

إعادة تشغيل الجلسة للحصول على رؤية أعمق لتفاعلات المستخدمين

تنبيهات مخصصة وتجميع المشكلات وتحليل اتجاهات الأخطاء

التكامل مع GitHub و GitLab و Bitbucket و Jira والمزيد

مجموعات SDK مفتوحة المصدر لعشرات اللغات والأطر

قيود Sentry

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة تعلم الميزات المتقدمة

قد تتطلب ميزات مراقبة الأداء خطة أعلى مستوى

قد تبدو واجهة المستخدم في لوحة التحكم مزدحمة بسبب الكميات الكبيرة من البيانات

أسعار Sentry

المطور: مجاني

الفريق: يبدأ من 26 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Sentry

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sentry؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يُنقذني Sentry عندما تظهر مشكلة خارج نطاق الاختبار: فأنا أعرف الأخطاء التي تصل إلى مرحلة الإنتاج فور حدوثها وأحصل على رؤية واضحة تمامًا لأسباب حدوثها. لديهم حتى ميزة حلول AI تجريبية تعمل بشكل جيد جدًا!

يُنقذني Sentry عندما تظهر مشكلة خارج نطاق الاختبار: فأنا أعرف الأخطاء التي تصل إلى مرحلة الإنتاج فور حدوثها وأحصل على رؤية واضحة تمامًا لأسباب حدوثها. لديهم حتى ميزة حلول AI تجريبية تعمل بشكل جيد جدًا!

3. Raygun (الأفضل لتتبع الأخطاء العميقة ومراقبة المستخدمين الحقيقيين)

عبر Raygun

Raygun هي أداة قوية لمراقبة الأخطاء مصممة لمراقبة أداء التطبيقات والإبلاغ عن الأعطال عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وأجهزة سطح المكتب. وهي تتميز في توفير مراقبة حقيقية للمستخدمين مع إعادة تشغيل الجلسات بالتفصيل وتحليل سلوك المستخدمين، مما يساعد الفرق على فهم كيفية تأثير الأخطاء على تجربة العملاء.

مع Raygun، يحصل مهندسو البرمجيات وفرق المنتجات على بيانات قابلة للتنفيذ حول مشكلات الأداء واستقرار التطبيقات وأنماط الأخطاء. تسهل ميزة التنبيه التلقائي وتحليل الأسباب الجذرية تحديد أولويات الأخطاء التي تؤثر على المستخدمين بشكل أكبر. كما يتكامل مع منصات شائعة مثل GitHub وJira وSlack لإدارة سير العمل بسلاسة.

👍 الميزة: إذا كنت تريد أداة تتجاوز تتبع الأخطاء الأساسية وتوفر رؤى ثرية حول استقرار التطبيق وتفاعلات المستخدمين، فإن Raygun هو بديل جيد لـ Bugsnag.

أفضل ميزات Raygun

مراقبة المستخدمين الحقيقية مع إعادة تشغيل الجلسات بالتفصيل

الإبلاغ عن الأعطال وتتبع الأخطاء مع بيانات تشخيصية كاملة

مراقبة الأداء لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة

تحليل الأسباب الجذرية وتجميع الأخطاء

التكامل مع GitHub و Jira و Slack والمزيد

تنبيهات ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود Raygun

قد يكون مكلفًا للفرق الكبيرة أو التطبيقات ذات الحجم الكبير

يذكر بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون معقدة في البداية

دعم محدود دون اتصال بالإنترنت لتطبيقات الأجهزة المحمولة

أسعار Raygun

الإبلاغ عن الأعطال: ابتداءً من 40 دولارًا شهريًا

Pulse (مراقبة المستخدم الحقيقي): يبدأ من 80 دولارًا شهريًا

مراقبة أداء التطبيقات: تبدأ من 80 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات Raygun

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Raygun؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أحبه في Raygun هو قدرته على توفير تنبيهات وإشعارات في الوقت الفعلي، مما يتيح لي البقاء على اطلاع على أي مشكلات قد تنشأ ومعالجتها على الفور. وقد ساعدني ذلك في الحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء وضمان تشغيل تطبيقاتي بسلاسة في جميع الأوقات.

أكثر ما أحبه في Raygun هو قدرته على توفير تنبيهات وإشعارات في الوقت الفعلي، مما يتيح لي البقاء على اطلاع على أي مشكلات قد تنشأ ومعالجتها على الفور. وقد ساعدني ذلك في الحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء وضمان تشغيل تطبيقاتي بسلاسة في جميع الأوقات.

4. Rollbar (الأفضل لمراقبة الأخطاء في الوقت الفعلي ودعم النشر المستمر)

عبر Rollbar

Rollbar هي أداة مراقبة الأخطاء شائعة تركز على تتبع الأخطاء في الوقت الفعلي والتجميع التلقائي للأخطاء لتقليل الضوضاء للمطورين وفرق الهندسة. توفر إمكانات مراقبة أداء التطبيقات غنية وتدعم لغات وأطر عمل متعددة، مما يجعلها بديلاً متعدد الاستخدامات لـ Bugsnag.

يتميز Rollbar بتكامله القوي مع خطوط أنابيب CI/CD، مما يساعد الفرق على اكتشاف الأخطاء في مرحلة مبكرة من عملية النشر. كما يوفر مراقبة أداء تفصيلية وتنبيهات وتشخيص الأسباب الجذرية، حتى تتمكن فرق المنتجات من الحفاظ على استقرار التطبيقات وتحسين أداء التطبيقات بكفاءة.

👍 الميزة: تحصل على رؤية واضحة للأخطاء التي تحدث في تطبيقات الويب وأنظمة الخلفية، إلى جانب أدوات لتعيين المشكلات وترتيبها حسب الأولوية وحلها بشكل أسرع.

أفضل ميزات Rollbar

تتبع الأخطاء في الوقت الفعلي مع التجميع التلقائي

يدعم لغات وأطر عمل متعددة

التكامل مع أدوات CI/CD مثل Jenkins و GitHub Actions و CircleCI

مراقبة الأداء والتنبيه

سير عمل مخصص لتصنيف المشكلات

واجهة برمجة تطبيقات شاملة للتخصيص المتقدم

قيود Rollbar

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم مرتفع بالنسبة للميزات المتقدمة

قد تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة، وفقًا لبعض التقييمات

أسعار Rollbar

خطة مجانية

الأساسيات: 16 دولارًا شهريًا لحجم 25 ألف حدث

متقدم: 32 دولارًا شهريًا لحجم 25 ألف حدث

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Rollbar ومراجعاتها

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (150+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rollbar؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

إنه أمر بالغ الأهمية لدعم العملاء، لدينا أداة متصلة بـ Slack، لذا فإن أول ما نقوم به لبدء يومنا هو التحقق من القناة والتحقق من جميع الأخطاء التي يواجهها مستخدمونا، حيث تتوفر لديك الكثير من المعلومات لتتمكن من إصلاح الأخطاء الموجودة في تطبيقك.

إنه أمر بالغ الأهمية لدعم العملاء، لدينا أداة متصلة بـ Slack، لذا فإن أول ما نقوم به لبدء يومنا هو التحقق من القناة والتحقق من جميع الأخطاء التي يواجهها مستخدمونا، حيث تتوفر لديك الكثير من المعلومات لتتمكن من إصلاح الأخطاء الموجودة في تطبيقك.

5. Datadog (الأفضل لمراقبة أداء التطبيقات الشاملة ومراقبة البنية التحتية)

عبر Datadog

Datadog هي منصة لمراقبة أداء التطبيقات ومراقبة البنية التحتية قائمة على السحابة ومصممة لمهندسي البرمجيات وفرق التطوير وفرق المنتجات. توفر رؤية موحدة لكامل البنية التحتية الخاصة بك — الخوادم وقواعد البيانات والتطبيقات والخدمات الخارجية.

بفضل ميزات مثل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والتنبيهات القابلة للتخصيص والتحليلات التفصيلية، يساعد Datadog الفرق على اكتشاف مشكلات الأداء بسرعة ومراقبة استقرار التطبيقات وفهم سلوك المستخدمين من خلال بيانات القياس عن بُعد الغنية. وهو يدعم مراقبة المستخدمين الحقيقيين وجمع السجلات لتوفير سياق كامل حول الأخطاء وحالة النظام.

👍 الميزة: إن قدرة Datadog على ربط المقاييس والتتبع والسجلات تجعله مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى ربط تتبع الأخطاء بأداء التطبيقات بشكل أوسع وصحة البنية التحتية.

أفضل ميزات Datadog

مراقبة أداء التطبيقات والبنية التحتية من البداية إلى النهاية

لوحات تحكم تفاعلية في الوقت الفعلي وتنبيهات

إدارة السجلات والتحليلات

مراقبة المستخدمين الحقيقيين وإعادة تشغيل الجلسات

تكامل شامل (AWS و Azure و Kubernetes وغيرها)

اكتشاف الحالات الشاذة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود Datadog

قد يكون مكلفًا مع زيادة الاستخدام، خاصة مع استيعاب السجلات

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد بسبب ثراء الميزات

أبلغ بعض المستخدمين عن تعقيد واجهة المستخدم

أسعار Datadog

مجاني

المزايا: تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مضيف شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة بناءً على الميزات والحجم

تقييمات Datadog ومراجعاته

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Datadog؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يتميز Datadog بشكل خاص في اكتشاف الحوادث. يتيح Datadog مراقبة حالة الخدمة في الوقت الفعلي، مع تكوين التنبيهات عبر تكاملات مثل PagerDuty. يساعدنا ذلك في اكتشاف مشكلات الإنتاج بسرعة وتقليل وقت التعطل والحفاظ على التزامات SLA/SLO.

يتميز Datadog بشكل خاص في اكتشاف الحوادث. يتيح Datadog مراقبة حالة الخدمة في الوقت الفعلي، مع تكوين التنبيهات عبر تكاملات مثل PagerDuty. يساعدنا ذلك في اكتشاف مشكلات الإنتاج بسرعة وتقليل وقت التعطل والحفاظ على التزامات SLA/SLO.

6. AppSignal (الأفضل لمراقبة الأداء سهلة الاستخدام لتطبيقات الويب وأنظمة الخلفية)

عبر AppSignal

AppSignal هي أداة مراقبة الأداء مصممة خصيصًا للمطورين وفرق الهندسة الذين يعملون على تطبيقات الويب وأنظمة الخلفية. توفر طريقة مباشرة لمراقبة أداء التطبيقات وتتبع الأخطاء وتحليل سلوك المستخدمين بأقل قدر من الإعداد.

يوفر AppSignal ميزات مثل تتبع الأخطاء ومراقبة المستخدمين الحقيقيين ومقاييس الأداء في واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام للمطورين. يوفر رؤى قابلة للتنفيذ من خلال الجمع بين السجلات والمقاييس والتتبع، مما يساعد الفرق على تحديد مشكلات الأداء بسرعة وتحسين استقرار التطبيقات.

👍 الميزة: إنه بديل جيد لـ Bugsnag للفرق التي تريد حلاً بسيطًا وموثوقًا يركز على مراقبة صحة التطبيقات الأساسية دون تعقيدات مفرطة.

أفضل ميزات AppSignal

تتبع الأخطاء والتنبيهات

مراقبة المستخدمين الحقيقيين مع إعادة تشغيل الجلسات

مقاييس الأداء والتحليلات

إعداد خفيف الوزن مع دعم للأطر الشائعة (Ruby و Elixir و Node.js)

الأتمتة التلقائية لأنظمة الخلفية

قيود AppSignal

تكامل محدود مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

قد تفتقر إلى الميزات المتقدمة اللازمة للمؤسسات الكبيرة

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة مع زيادة الاستخدام

أسعار AppSignal

تجربة مجانية متاحة

أسعار مخصصة لخطط المؤسسات

تقييمات وتصنيفات AppSignal

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AppSignal؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يوفر جميع الأدوات المهمة لمراقبة تطبيقنا. إنه سهل التنفيذ للغاية، وبفضل AppSignal، يمكننا تشخيص أي مشكلات محتملة في تطبيقنا بسهولة والحفاظ على تشغيله دون أي مشكلات. يواصلون تحسين خدماتهم، كما أن خدمة دعم العملاء رائعة.

يوفر جميع الأدوات المهمة لمراقبة تطبيقنا. إنه سهل التنفيذ للغاية، وبفضل AppSignal، يمكننا تشخيص أي مشكلات محتملة في تطبيقنا بسهولة والحفاظ على تشغيله دون أي مشكلات. يواصلون تحسين خدماتهم، كما أن خدمة دعم العملاء رائعة.

7. New Relic (الأفضل لمراقبة أداء التطبيقات الشاملة والتحليلات في الوقت الفعلي)

عبر New Relic

New Relic هي منصة مراقبة أداء التطبيقات (APM) قوية يفضلها مهندسو البرمجيات وفرق التطوير وفرق المنتجات. توفر رؤية عميقة لكامل البنية التحتية، بدءًا من تفاعلات المستخدمين في الواجهة الأمامية وحتى البنية التحتية الخلفية والتطبيقات المستندة إلى السحابة.

مع New Relic، تحصل على مراقبة الأخطاء التفصيلية ومراقبة المستخدمين الحقيقيين والإبلاغ عن الأعطال ومراقبة الأداء، كل ذلك في منصة واحدة. تساعد التحليلات في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص الفرق على تحديد مشكلات الأداء وتحسين استقرار التطبيقات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

👍 الميزة: تتميز New Relic بميزاتها الغنية وقابليتها للتوسع، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى أداة مراقبة تغطي كل شيء من طلبات الشبكة إلى صحة البنية التحتية.

أفضل ميزات New Relic

مراقبة كاملة، بما في ذلك أنظمة الخلفية والواجهة الأمامية

مراقبة المستخدمين الحقيقيين مع إعادة تشغيل الجلسات

تنبيهات وتشخيصات متقدمة

تحليلات قوية ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

دعم سحابي أصلي ودعم محلي

قيود New Relic

قد يكون الإعداد والتكوين معقدًا للفرق الصغيرة

قد تكون هيكلية الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الناشئة أو المشاريع الصغيرة

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب الميزات الشاملة

أسعار New Relic

مجاني

أسعار مخصصة للخطط القياسية والمحترفة والمؤسسية

تقييمات ومراجعات New Relic

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن New Relic؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

أفضل ما يميز New Relic هو توفر كل شيء في مكان واحد. بفضل السجلات في الوقت الفعلي و APM ومراقبة البنية التحتية، أحصل على رؤية كاملة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. واجهة المستخدم بسيطة، ولوحات المعلومات قابلة للتخصيص، وإعداد التنبيهات سهل للغاية — فهي تكتشف المشكلات قبل أن تتفاقم.

أفضل ما يميز New Relic هو توفر كل شيء في مكان واحد. بفضل السجلات في الوقت الفعلي و APM ومراقبة البنية التحتية، أحصل على رؤية كاملة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. واجهة المستخدم بسيطة، ولوحات المعلومات قابلة للتخصيص، وإعداد التنبيهات سهل للغاية — فهي تكتشف المشكلات قبل أن تتفاقم.

8. Honeybadger. io (الأفضل لمراقبة الأخطاء بشكل موثوق مع إعداد بسيط)

Honeybadger. io هي أداة مراقبة الأخطاء بسيطة مصممة لمساعدة المطورين وفرق الهندسة على تتبع الأخطاء والأعطال ومشاكل الأداء في تطبيقات الويب وأنظمة الخلفية. توفر تنبيهات بالأخطاء في الوقت الفعلي وبيانات الأخطاء التفصيلية وإدارة الحوادث التلقائية.

👍 الميزة: Honeybadger. io يبرز كبديل لـ Bugsnag للفرق التي تريد حلاً سهل الاستخدام ومراقبة التطبيقات المستندة إلى السحابة التي تركز على تتبع الأخطاء واستقرار التطبيقات دون تعقيدات مربكة.

أفضل ميزات Honeybadger. io

مراقبة الأخطاء في الوقت الفعلي مع تقارير مفصلة

تشمل مراقبة وقت التشغيل

تكامل بسيط مع الأطر والأدوات الشائعة

تنبيهات ذكية لتقليل الضوضاء

إعادة تشغيل الجلسة لالتقاط سلوك المستخدم

قيود Honeybadger. io

ميزات مراقبة الأداء المتقدمة محدودة مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

قد ترتفع الأسعار مع ارتفاع حجم الأخطاء

أقل ملاءمة للبنى التحتية الكبيرة جدًا والمعقدة

أسعار Honeybadger. io

خطة مجانية

الفريق: 26 دولارًا شهريًا

الأعمال: 80 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Honeybadger. io

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية — حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه. تسهل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام في متناول الجميع في الفريق! 💫 نتائج حقيقية: QubicaAMF خفضت وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

9. Airbrake (الأفضل لمراقبة الأخطاء الشاملة والتنبيه)

عبر Airbrake

Airbrake هي أداة مراقبة الأخطاء شهيرة معروفة بقدراتها القوية في تتبع الأخطاء وإرسال الإشعارات في الوقت الفعلي وتقديم تقارير مفصلة عن الأخطاء. تساعد مهندسي البرمجيات وفرق المنتجات على تحديد الأخطاء التي تؤثر على أداء التطبيقات واستقرارها عبر تطبيقات الويب وأنظمة الخلفية وتشخيصها وإصلاحها بسرعة.

👍 الميزة: Airbrake هو بديل جيد لـ Bugsnag للفرق التي تحتاج إلى تقارير أعطال قوية وتتبعات مكدس مفصلة والتكامل مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير الشائعة.

أفضل ميزات Airbrake

إشعارات الأخطاء في الوقت الفعلي مع تنبيهات قابلة للتخصيص

سياق الأخطاء التفصيلي بما في ذلك سجلات وحدة التحكم و طلبات الشبكة

يدعم العديد من لغات البرمجة وأطر العمل

يتكامل مع Slack و Jira و GitHub والمزيد

تجميع الأخطاء لتقليل الضوضاء

قيود Airbrake

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للفرق الكبيرة أو حجم الأخطاء الكبير

قد تبدو واجهة المستخدم معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد

مراقبة أداء التطبيقات محدودة مقارنة بالمنصات الشاملة

أسعار Airbrake

المطور: يبدأ من 19 دولارًا شهريًا

الأساسي: يبدأ من 38 دولارًا شهريًا

المزايا: تبدأ من 76 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Airbrake

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

10. LogRocket (الأفضل لمراقبة المستخدمين الحقيقيين وإعادة تشغيل الجلسات)

عبر LogRocket

يتميز LogRocket بكونه أداة قوية لمراقبة المستخدمين الحقيقيين ومراقبة الأداء تتجاوز مجرد تتبع الأخطاء. فهو يسجل تفاعلات المستخدمين ويوفر إعادة تشغيل الجلسة حتى يتمكن المطورون وفرق المنتج من رؤية ما واجهه المستخدمون بالضبط قبل حدوث خطأ أو مشكلة في الأداء.

👍 الميزة: تحسين استقرار التطبيق وصحة التطبيق من خلال الجمع بين مراقبة الأداء ورؤى سلوك المستخدم وتشخيص الأخطاء التفصيلي.

أفضل ميزات LogRocket

إعادة تشغيل الجلسة لمشاهدة جلسات المستخدمين وتشخيص المشكلات

مراقبة الأداء وتتبع الأخطاء في الوقت الفعلي

تسجيل طلبات الشبكة وسجلات وحدة التحكم

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Jira و GitHub و Slack

لوحات معلومات ثاقبة تجمع بين بيانات الأخطاء وسلوك المستخدم ومقاييس الأداء

قيود LogRocket

قد يصبح سعره باهظًا مع زيادة جلسات المستخدمين

يتطلب الإعداد بعض الوقت للتعلم من أجل الاستخدام الأمثل

الأكثر ملاءمة لمراقبة الواجهة الأمامية؛ تتبع الأخطاء في الواجهة الخلفية محدود

أسعار LogRocket

مجاني

الفريق: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا

المزايا: يبدأ من 295 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات LogRocket

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LogRocket؟

يقول أحد مستخدمي G2:

مع LogRocket، أصبحت أكثر استعدادًا لإصدار المنتجات بعد حل جميع الأخطاء الملحوظة، ثم مراجعة كل شيء في LogRocket مع مستخدمين حقيقيين. الأمر أشبه بأنني أراقب المستخدمين من وراء ظهورهم بشكل خفي.

مع LogRocket، أصبحت أكثر استعدادًا لإصدار المنتجات بعد حل جميع الأخطاء الملحوظة، ثم مراجعة كل شيء في LogRocket مع مستخدمين حقيقيين. الأمر أشبه بأنني أراقب المستخدمين من وراء ظهورهم بشكل خفي.

11. Better Stack (الأفضل لمراقبة الأخطاء الشاملة ومراقبة وقت التشغيل)

عبر Better Stack

Better Stack هو أداة مراقبة أداء التطبيقات ومراقبة الأخطاء مستندة إلى السحابة مصممة لتوفير رؤية كاملة لتطبيقاتك وبنيتك التحتية. تجمع بين تتبع الأخطاء ومراقبة الأداء ومراقبة وقت التشغيل في منصة واحدة، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لـ Bugsnag للفرق التي تريد حلاً متكاملًا.

👍 الميزة: مع Better Stack، يمكن لمهندسي البرمجيات وفرق DevOps تتبع الأخطاء ومراقبة استقرار التطبيقات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين أداء التطبيقات وحل مشكلات الأداء بسرعة.

أفضل ميزات Better Stack

مراقبة شاملة تشمل الخلفية والواجهة الأمامية والبنية التحتية

مراقبة وقت التشغيل مع تنبيهات في الوقت الفعلي

تتبع الأخطاء مع تشخيصات وسجلات مفصلة

صفحات إدارة الحوادث والحالة للتواصل

سهولة التكامل مع Slack و PagerDuty والمزيد

قيود Better Stack

قد تشكل الأسعار تحديًا للفرق الصغيرة جدًا أو الشركات الناشئة

يجد بعض المستخدمين واجهة المستخدم أقل سهولة مقارنة بالمنافسين

تحليلات متقدمة محدودة للنشر على نطاق واسع جدًا

أسعار أفضل لـ Stack

خطة مجانية

ادفع حسب الاستخدام: يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أفضل من Stack:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Better Stack؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لوحات المعلومات واضحة وجذابة، مما يسهل تتبع الأداء في لمحة. ذات مرة، واجهنا مشكلة حرجة في منتصف الليل، وبفضل إشعارات Slack الفورية من Better Stack، تمكنا من حلها في أقل من 10 دقائق.

لوحات المعلومات واضحة وجذابة، مما يسهل تتبع الأداء في لمحة. ذات مرة، واجهنا مشكلة حرجة في منتصف الليل، وبفضل إشعارات Slack الفورية من Better Stack، تمكنا من حلها في أقل من 10 دقائق.

12. Splunk Observability (الأفضل لمراقبة أداء التطبيقات على مستوى المؤسسات)

عبر Splunk Observability

Splunk Observability هي منصة قوية لمراقبة أداء التطبيقات ومراقبة المستخدمين الفعليين مصممة للبيئات المعقدة واسعة النطاق. توفر لفرق الهندسة رؤية كاملة لتطبيقاتهم وبنيتهم التحتية وتجربة المستخدمين من خلال تحليلات متقدمة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

👍 الميزة: إنه مثالي للمؤسسات التي تحتاج إلى تشخيصات عميقة وأدوات مراقبة للبنية التحتية واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بناءً على بيانات ومقاييس شاملة للأخطاء.

تساعد حلول Splunk في تتبع الأخطاء ومراقبة استقرار التطبيقات وتحديد مشكلات الأداء في الوقت الفعلي عبر تطبيقات الويب وأنظمة الخلفية.

أفضل ميزات Splunk Observability

APM موحد ومراقبة البنية التحتية ومراقبة المستخدمين الحقيقيين

الكشف عن الحالات الشاذة والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطنا

لوحات معلومات مفصلة لمراقبة الأداء مع تنبيهات قابلة للتخصيص

قابلية التوسع للتطبيقات الكبيرة المستندة إلى السحابة والبنى التحتية المعقدة

التكامل مع أدوات المطورين الشائعة ومنصات السحابة

قيود Splunk Observability

أسعار أعلى مقارنة بالعديد من البدائل، مما قد لا يناسب الفرق الصغيرة

منحنى تعلم أكثر حدة بسبب الميزات المتقدمة والتعقيد

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون مربكة في البداية

أسعار Splunk Observability

أسعار مخصصة بناءً على الاستخدام والحجم

تقييمات ومراجعات Splunk Observability

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Splunk Observability؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يوفر Splunk مقاييس مثل التتبع والتسجيل في الوقت الفعلي. يعجبني نموذج الشلال لتتبع الخدمات حيث يمكنني رؤية تبعيات الخدمة بوضوح ومعرفة الخدمة التي تواجه المشكلة.

يوفر Splunk مقاييس مثل التتبع والتسجيل في الوقت الفعلي. يعجبني نموذج الشلال لتتبع الخدمات حيث يمكنني رؤية تبعيات الخدمة بوضوح ومعرفة الخدمة التي تواجه المشكلة.

13. Instabug (الأفضل لإبلاغ الأخطاء في تطبيقات الأجهزة المحمولة والتعليقات داخل التطبيق)

عبر Instabug

Instabug هي أداة متخصصة لمراقبة الأخطاء تركز على تطبيقات الأجهزة المحمولة، وتوفر تقارير تفصيلية عن الأعطال ومراقبة المستخدمين الحقيقيين وتعليقات المستخدمين مباشرة من داخل التطبيق. وهي مثالية لمطوري الأجهزة المحمولة وفرق المنتجات الذين يرغبون في تحسين استقرار التطبيقات وأداء التطبيقات بناءً على سلوك المستخدمين في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسات.

👍 الميزة: يوفر Instabug بيانات تشخيصية غنية مثل سجلات وحدة التحكم وطلبات الشبكة وتفاصيل الجهاز للمساعدة في تحديد مشكلات الأداء والأخطاء بسرعة.

أفضل ميزات Instabug

الإبلاغ عن الأخطاء والتعطل داخل التطبيق مع بيانات تشخيصية مفصلة

مراقبة المستخدمين الحقيقيين مع إعادة تشغيل الجلسات لتطبيقات الأجهزة المحمولة

جمع تعليقات المستخدمين لتحسين تجربة العملاء

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع وتتبع الأخطاء الشائعة

تنبيهات تلقائية وقدرات إدارة الحوادث

قيود Instabug

تركز بشكل أساسي على تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومحدودة لمراقبة الويب أو الخلفية

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

يجد بعض المستخدمين الإعداد الأولي معقدًا اعتمادًا على بنية التطبيق

أسعار Instabug

المبتدئين: أسعار مخصصة

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Instabug وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (150+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Instabug؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

يمنح Instabug فرق العمل في مجال الأجهزة المحمولة رؤى لا مثيل لها لتوقع المشكلات وتشخيصها وحلها قبل أن تؤثر على المستخدمين.

يمنح Instabug فرق العمل في مجال الأجهزة المحمولة رؤى لا مثيل لها لتوقع المشكلات وتشخيصها وحلها قبل أن تؤثر على المستخدمين.

🚨 تنبيه هام: بلغ متوسط تكلفة وقت التعطل 9000 دولار في الدقيقة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. بالنسبة للمؤسسات عالية المخاطر مثل المؤسسات المالية والرعاية الصحية، يمكن أن يتجاوز وقت التعطل 5 ملايين دولار في الساعة في بعض الحالات، وهذا لا يشمل أي غرامات أو عقوبات محتملة.

لماذا تختار بدائل Bugsnag

على الرغم من أن Bugsnag أداة جيدة لمراقبة الأخطاء، إلا أنها قد لا تكون الأنسب لجميع الفرق. أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود في مراقبة المستخدمين الفعليين وإعادة تشغيل الجلسات وتخصيص لوحات المعلومات للحصول على رؤى أعمق حول الأداء. يجد آخرون أن هيكل الأسعار أقل مرونة مع نمو فريقهم أو تغير احتياجاتهم.

غالبًا ما تتجاوز بدائل Bugsnag تتبع الأخطاء، حيث توفر ميزات متقدمة مثل مراقبة أداء التطبيقات والتنبيهات في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسات بالكامل وتتبع الأخطاء المتكامل. تساعد هذه الإمكانات فرق الهندسة في الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين استقرار التطبيقات وتعزيز تجربة العملاء.

سواء كنت تبحث عن مزيد من الوضوح في سلوك المستخدمين، أو تعاون أفضل بين فرق المنتجات، أو أداة تناسب ميزانيتك، فإن التبديل من Bugsnag قد يتيح لك تصحيح الأخطاء بشكل أسرع وإدارة الحوادث بشكل أكثر ذكاءً. دعنا نستكشف أفضل بدائل Bugsnag التي يمكنك أخذها في الاعتبار.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي الجمع بين تتبع الأخطاء وأداة إدارة المشاريع القوية مثل ClickUp إلى تقليل متوسط الوقت اللازم لإغلاق المشكلات لأن المهام والمناقشات وبيانات الأخطاء تظل في مساحة عمل واحدة ومركزية.

اختر البديل المناسب لـ Bugsnag لفريقك

يعتمد العثور على أفضل بدائل Bugsnag على الاحتياجات الفريدة لفريقك — سواء كانت تتبع الأخطاء بشكل عميق، أو مراقبة الأداء بسلاسة، أو الإبلاغ عن الأعطال في الوقت الفعلي. تتميز أدوات مثل ClickUp ليس فقط بتتبع الأخطاء القوي، ولكن أيضًا بتبسيط التعاون وأتمتة سير العمل عبر مشاريعك.

إذا كنت تريد منصة شاملة تساعد فرق الهندسة والمنتجات على تتبع الأخطاء ومراقبة أداء التطبيقات وتعزيز استقرار التطبيقات باستخدام قوالب وتكاملات سهلة الاستخدام، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

هل أنت مستعد لتبسيط تتبع الأخطاء ومراقبة الأخطاء؟ اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إدارة الأخطاء ومشكلات الأداء بشكل أكثر ذكاءً وسرعة.