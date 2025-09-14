أفضل 13 أداة اتصال رقمية في مكان العمل في عام 2025

المشكلة ليست قلة التواصل، بل نوعه الخاطئ.

أصبحت الفرق البعيدة والمختلطة أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، ولكن الاتصالات المستمرة والقنوات المتفرقة والاجتماعات التي لا تنتهي لا تعني أن الأفراد متوافقون. إنها تعني فقط أن الجميع مرهقون.

التحدي الحقيقي ليس البقاء على اتصال، بل البقاء على اتصال واضح.

بدون الأدوات المناسبة، تضيع التحديثات، وتتوقف القرارات، ويتحول التعاون إلى تضارب في الآراء.

في هذا الدليل، سوف نستكشف أفضل عشر أدوات اتصال رقمية مصممة للفرق الحديثة، وهي أدوات تدعم العمل غير المتزامن، وتبسط المحادثات، وتساعدك على إنجاز المزيد من العمل مع تقليل المقاطعات.

يمكن أن يؤدي اختيار أدوات الاتصال الرقمية الصحيحة إلى تحسين التعاون والتآزر والكفاءة في مؤسستك. فيما يلي الميزات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار.

التواصل في الوقت الفعلي: ابحث عن أدوات اتصال رقمية تتضمن المراسلة الفورية ابحث عن أدوات اتصال رقمية تتضمن المراسلة الفورية والاتصال المرئي غير المتزامن لتتيح التواصل المرن بين أعضاء الفريق

إدارة المهام: ابحث عن أدوات اتصال رقمية مزودة بميزات تتيح لك تخصيص المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

الوصول عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية: اختر أدوات اتصال رقمية يمكن الوصول إليها من جميع الأجهزة حتى يتمكن أعضاء الفريق من البقاء على اتصال سواء في المكتب أو أثناء التنقل

قدرات التكامل: اختر أداة مزودة بتقنية اتصال فعالة لتكاملها مع جميع التطبيقات المختلفة التي يستخدمها فريقك، مثل منصات إدارة المشاريع

الأمان والامتثال: اختر أدوات الاتصال الرقمية التي تتمتع بتدابير أمان فعالة، مثل تشفير البيانات والامتثال للوائح التنظيمية، لحماية المعلومات الحساسة

واجهة سهلة الاستخدام: اختر أداة اتصال رقمية لمكان عملك بتصميم بديهي. يتيح ذلك لأعضاء الفريق استخدام المنتج بسهولة، مما يقلل من وقت التدريب ويزيد من الكفاءة الإجمالية

🎥 هل تريد أن يتواصل فريقك بشكل أفضل وأسرع، بغض النظر عن مكان وجود كل فرد؟ يرشدك الفيديو أعلاه إلى 7 تطبيقات مصممة خصيصًا لهذا الغرض — ميزات تساعد على تقليل الضوضاء، والحفاظ على تركيز المناقشة، وتبسيط طريقة مشاركة الأفراد واجتماعهم وتعاونهم.

📮 ClickUp Insight: 83٪ من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والرسائل والبريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

مع توفر العديد من الأدوات، قد يكون من الصعب اختيار الأداة المناسبة. لمساعدتك في اتخاذ القرار، قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات الاتصال عن بُعد والمختلطة في مكان العمل.

1. ClickUp (الأفضل للتعاون الشامل وإدارة المشاريع)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو منصة إنتاجية متكاملة تعمل على توحيد عمل فريقك، وتُستخدم كبرنامج للتعاون وإدارة المشاريع. يتضمن العديد من الوظائف لتلبية متطلبات الاتصال والتنظيم المختلفة.

تعاون على الفور من خلال تحويل المحادثات إلى مهام قابلة للتنفيذ في ClickUp Chat

تطبيق ClickUp Chat يجلب المحادثات إلى سير عملك مباشرةً. بدلاً من التنقل بين تطبيق المراسلة ومدير المهام، يمكن للفرق التحدث والتخطيط واتخاذ الإجراءات دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

يمكنك إعداد قنوات قائمة على الفريق أو الموضوع، وإرسال رسائل مباشرة سريعة، وتحويل الرسالة على الفور إلى مهمة عندما يحتاج الأمر إلى متابعة. هناك أيضًا ميزة "المنشورات" للحصول على تحديثات أكثر تنظيماً (مثل الإعلانات أو الملخصات) ووضع علامات ذكية حتى لا يفوت فريقك أي شيء.

ما يميز ClickUp Chat هو مدى جودة اتصاله ببقية المنصة: – يمكن مزامنة سلاسل المحادثات مباشرة مع المهام للحصول على السياق – يمكنك وضع علامة على الرسائل للمتابعة (حتى لا تضيع عناصر العمل) – يمكن لـ ClickUp AI تلخيص المحادثات وتحويل المناقشات إلى مهام أو خطوات تالية

بالنسبة للفرق المختلطة أو البعيدة التي تحتاج إلى مصدر واحد موثوق للمحادثات وتقدم المشاريع، يعد ClickUp Chat خيارًا ذكيًا، خاصة إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل لإدارة العمل.

التعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs

يوفر ClickUp Docs بيئة تعاونية لإنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها في الوقت الفعلي. أنشئ مواقع ويكي وقواعد معرفية ومستندات مشاريع باستخدام خيارات تنسيق متقدمة مثل الإشارات المرجعية والجداول المضمنة.

المستندات في ClickUp ليست معزولة — فهي ترتبط مباشرة بالمهام، بحيث تكون التفاصيل الأساسية في متناول فريقك دائمًا. باستخدام Docs Hub، يمكنك على الفور وضع علامات على زملائك في الفريق والبحث عن السجلات وفرزها وتصفيتها، مما يحافظ على تنظيم كل شيء وإمكانية الوصول إليه.

هل تحتاج إلى تنسيق سريع؟ أضف إشارات مرجعية أو جداول أو نص منسق. هل تريد إنتاج أسرع؟ استخدم ClickUp AI لتلخيص أو إعادة كتابة على الفور.

لا مزيد من المستندات المنفصلة — كل شيء موجود في مكان عملك.

قم بتصور الأفكار وتحويلها إلى مهام على الفور باستخدام ClickUp Whiteboards

توفر لوحات ClickUp البيضاء مساحة افتراضية للعصف الذهني والتواصل المرئي. يتيح التعاون في الوقت الفعلي للفرق رسم الأفكار وإنشاء مخططات انسيابية وتصور سير العمل.

تتكامل لوحات ClickUp البيضاء مع المهام والمستندات، مما يتيح لك تحويل الأفكار إلى أنشطة قابلة للتنفيذ من اللوحة. هذا الترابط السلس بين الإلهام والتنفيذ يحافظ على سير المبادرات على المسار الصحيح.

تعرف على كيفية استخدام لوحات ClickUp البيضاء:

سجل وشارك مقاطع فيديو سريعة للشاشة باستخدام ClickUp Clips

يتيح ClickUp Clips للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو للشاشة ومشاركتها بسهولة. وهذا مفيد للغاية لتقديم شروحات مفصلة وإبداء الآراء وتسجيل العمليات. يتكامل ClickUp Clips أيضًا مع المهام والمستندات والمحادثات.

أفضل جزء؟ يمكن تسمية مقاطع ClickUp وتدوينها وتلخيصها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر قابلية للبحث والوصول إليها. فهي تضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات المرئية حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها.

وإذا كنت بحاجة إلى عقد اجتماع؟

...تعرف على ClickUp AI Notetaker.

ينضم هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى مكالمات Zoom أو Google Meet أو Teams، ويسجل الجلسة تلقائيًا، ويقدم نسخة كاملة من المحضر وملخصًا وبنود العمل المطلوبة — مباشرة إلى ClickUp Doc. يظل كل شيء متصلاً بسير عملك، بحيث لا يضيع أي شيء في فوضى ما بعد الاجتماع.

قم بتنظيم كل مهمة وتحديد أولوياتها وتتبعها باستخدام ClickUp Tasks

في جوهره، يتألق ClickUp في إدارة المهام من خلال ClickUp Tasks من خلال توفير مهام قابلة للتخصيص يمكن تعديلها بسهولة لتناسب أي سير عمل. قم بتعيين المهام وتحديد الأولويات ووضع المواعيد النهائية والتحقق من التقدم في طرق عرض مختلفة، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم.

لتعزيز التنظيم والكفاءة، توفر المنصة أكثر من 35 تطبيقًا من تطبيقات ClickApps، بما في ذلك Automations وSprint Points وCustom Fields.

فيما يلي ملخص لكيفية إعداد مهمتك الأولى على ClickUp:

استخدم ClickUp Brain لإنشاء ردود البريد الإلكتروني

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يعمل عبر المهام والوثائق والمحادثات ومساحات المشاريع لمساعدة فريقك على العمل بكفاءة وذكاء أكبر. يمكنه إنشاء محتوى على الفور، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات ووصف المهام وموجزات المشاريع، مما يوفر لك الوقت في الكتابة المتكررة.

لخص سلاسل التعليقات الطويلة، واستخرج بنود العمل، أو أجب على الاستفسارات بناءً على الوثائق والمهام الموجودة في مساحة عملك.

🎁 مكافأة: يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء قوائم مراجعة منظمة للتواصل الداخلي. إليك مثال على ذلك: مثال على قائمة مراجعة للتواصل الداخلي تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain

لتحسين مشاركة الموظفين وجعل الاتصال في مكان العمل أكثر تنظيماً وقابلية للتطوير، يقدم ClickUp نماذج لخطط الاتصال التي تقضي على التخمينات. ستساعدك نماذج مثل نموذج الاتصالات الداخلية لـ ClickUp ونموذج خطة الاتصال لـ ClickUp على البدء بسرعة والحفاظ على تركيزك.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي لمناقشة التحديثات وطرح الأسئلة واتخاذ قرارات سريعة

أنشئ وشارك مستندات ClickUp القابلة للتحرير مع الفريق بأكمله

نظم عملك باستخدام مهام وجداول زمنية وعروض قابلة للتخصيص بالكامل

اكتب بشكل أسرع وأكثر ذكاءً مع المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain

قم بتعيين المهام وتتبعها مباشرة من داخل سلاسل محادثات ClickUp Chat

قيود ClickUp

قد يستغرق تعلم مجموعة الميزات الواسعة بعض الوقت، ولكنها سرعان ما تؤتي ثمارها من حيث المرونة والتحكم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع مسار إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك الاطلاع على حالة كل محتوى (قيد التقدم، يحتاج إلى تعديلات، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى معرفة المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية المتكررة، حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتوزيع المهام/الخطوات التالية (مما يخدم الحاجة إلى تتبع ومتابعة دورة إنشاء المحتوى لدينا).

2. Slack (الأفضل للمراسلة الفورية والمحادثات الجماعية)

عبر Slack

Slack هو تطبيق شائع للتواصل بين أعضاء الفريق يجمع المحادثات والأدوات والملفات في مكان واحد. تساعد واجهته سهلة الاستخدام الفرق على إنشاء قنوات لمشاريع أو موضوعات محددة، مما يعزز التفاعلات المنظمة والشفافة.

ومع ذلك، فإن Slack أكثر من مجرد أداة اتصال غير متزامنة؛ فهو يدعم أيضًا قنوات الاتصال الرقمية مثل المكالمات الصوتية والمؤتمرات المرئية ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى ذلك، يتصل بأكثر من 2500 تطبيق، مما يبسط سير العمل ويقلل من الحاجة إلى تبديل الأدوات.

أفضل ميزات Slack

نظم المحادثات باستخدام قنوات مخصصة للمشاريع أو الأقسام أو أخبار الشركة

ادمج مع تطبيقات مثل Google Drive و Trello و Dropbox

حسّن التواصل من خلال المكالمات الصوتية والمرئية

أتمتة المهام باستخدام أداة إنشاء سير العمل لإنشاء سير عمل مخصص

قيود Slack

قد يؤدي ارتفاع مستويات النشاط إلى ظهور إشعارات متكررة، مما قد يشتت الانتباه

قد تكون الخطط المميزة باهظة الثمن بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Slack

مجانًا

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 34,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن Slack:

مع مساحة عمل Slack، من السهل تنظيم محادثات الفريق حول مشاريع وموضوعات محددة. من السهل إنشاء محادثات جماعية باستخدام Slack، حيث يمكن للفرق الدردشة ومناقشة موضوعات ومشاريع محددة. يوفر Slack وظيفة بحث ممتازة تتيح سهولة تصفية محادثات الفريق وقنواته وملفاته والعثور عليها. سهولة التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية. يتميز Slack بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية.

3. Microsoft Teams (الأفضل للاجتماعات عبر الفيديو وتكامل Microsoft 365)

عبر Microsoft

Microsoft Teams هو برنامج مؤتمرات فيديو يجمع بين الدردشة والاجتماعات عبر الفيديو وتخزين الملفات في مساحة عمل واحدة. وهو مصمم لتحسين العمل غير المتزامن. بفضل المحادثات المترابطة ومشاركة الملفات المدمجة عبر OneDrive والقدرة على إنشاء قنوات مخصصة للأقسام أو المشاريع، أصبح Teams أداة أساسية للشركات التي تهدف إلى تقليل العزلة وتحسين المشاركة.

يشجع النظام على إجراء محادثات منسقة ومشاركة الموارد. يعمل بسلاسة مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وPowerPoint، مما يتيح التعاون في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Microsoft Teams

عقد اجتماعات افتراضية تضم ما يصل إلى 300 مشارك

قم بإعداد فرق وقنوات لتنظيم الاتصالات حسب الموضوع أو الوظيفة

خصص مساحة عملك بإضافة ملاحظات ومواقع ويب وتطبيقات تابعة لجهات خارجية

عزز التواصل الداخلي من خلال الإشارات والمحادثات المترابطة وموجز الأنشطة

قيود Microsoft Teams

يتطلب التطبيق موارد نظامية كبيرة

تتطلب بعض الميزات والتكاملات اشتراكًا مدفوعًا

أسعار Microsoft Teams

Microsoft Teams مجانًا

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولارًا شهريًا

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا شهريًا

أساسيات Microsoft Teams: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 9000 تقييم)

إليك ما يقوله أحد مستخدمي G2 عن Microsoft Teams:

يساعد Microsoft Teams الأشخاص على أداء مهامهم بشكل فعال معًا حتى أثناء التباعد، من خلال دمج الدردشة الجماعية والمكالمات المرئية ومشاركة الملفات. وهو يدمج بسلاسة مختلف تطبيقات Microsoft 365، مثل OneDrive وOutlook وSharePoint. يمكن للمستخدمين إدارة قنوات فريق متنوعة لإدارة المشاريع بشكل فعال. وهو أكثر سهولة في الاستخدام والعمل. وهو مفيد خلال الاجتماعات والندوات وغيرها.

4. Zoom (الأفضل للمؤتمرات المرئية عالية الجودة والندوات عبر الإنترنت)

عبر Zoom

Zoom هي أداة اتصال شائعة في المؤسسات تشتهر بميزات الصوت والفيديو عالية الجودة التي تتيح عقد اجتماعات افتراضية وندوات عبر الإنترنت. تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتدعم ميزات متنوعة، بما في ذلك مشاركة الشاشة وغرف الاجتماعات الفرعية والدردشة في الوقت الفعلي، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات من جميع الأحجام.

تجعل تكاملات Zoom مع تطبيقات الجهات الخارجية (مثل CRM والتقويمات) منه أداة متعددة الاستخدامات في مختلف القطاعات. وتجعل تكاملاته مع CRM والتقويمات وأدوات المشاريع منه حلاً مرنًا للمؤسسات من جميع الأحجام التي تسعى إلى تحسين الاتصالات الرقمية.

أفضل ميزات Zoom

استضف اجتماعات كبيرة وندوات عبر الإنترنت تدعم ما يصل إلى 1000 مشارك

استخدم غرف الاجتماعات الفرعية لاستضافة مناقشات جماعية أصغر حجمًا ضمن اجتماعات أكبر

أرسل الرسائل وقم بجدولة الاجتماعات وشارك محتواها داخل تطبيق واحد من خلال Zoom Chat وZoom Calendar، مما يضيف سياقًا للمكالمات

سجل الاجتماعات لتجنب سوء الفهم أو لمن لا يستطيعون حضور الجلسات المباشرة

قيود Zoom

تحدد النسخة المجانية مدة الاجتماعات بـ 40 دقيقة

قد يؤثر ذلك على الأداء على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة

أسعار Zoom

أساسي: مجاني

Pro: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 21.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoom

G2: 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ يكلف سوء التواصل الشركات الأمريكية 1.2 تريليون دولار سنويًا، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات وأساليب اتصال فعالة.

5. Google Workspace (الأفضل للإنتاجية المستندة إلى السحابة والتعاون في المستندات)

عبر Google

Google Workspace (المعروف سابقًا باسم G Suite) هو مجموعة متكاملة من تطبيقات الإنتاجية والتعاون المستندة إلى السحابة التي أنشأتها Google. ولا يزال هذا البرنامج هو مجموعة الاتصالات الرقمية المفضلة للفرق التي تسعى إلى التعاون في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات ومكالمات الفيديو.

بفضل التكامل الوثيق بين Gmail وGoogle Drive وGoogle Meet وGoogle Chat، يمكن للفرق العمل على المستندات المشتركة وترك التعليقات وعقد الاجتماعات دون مغادرة النظام البيئي. وبالتالي، يتيح التعاون في الوقت الفعلي لعدة مستخدمين التعاون على المستندات والمشاريع في وقت واحد من أي مكان. كما يوفر بيئة مشتركة قائمة على السحابة حيث يمكن للفرق تعديل الملفات معًا وجدولة الاجتماعات وتخزين الأصول.

أفضل ميزات Google Workspace

الوصول إلى عناصر التحكم الإدارية وخدمات التخزين السحابية الآمنة

ادمج مع آلاف التطبيقات الأخرى عبر Google Workspace Marketplace

قم بإدارة أذونات المستخدمين وإعدادات الأمان على مستوى المؤسسة

استخدم الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الردود التلقائية على البريد الإلكتروني والاقتراحات الذكية

قيود Google Workspace

على الرغم من أن بعض التطبيقات تدعم وضع عدم الاتصال بالإنترنت، إلا أن الوظائف الكاملة تتطلب اتصالاً بالإنتر

يصبح الأمر مكلفًا مع توسع الفرق مع التخزين والميزات المتقدمة

أسعار Google Workspace

Business Starter: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

معيار الأعمال: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4. 6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل البريد الإلكتروني للاتصالات التجارية

6. Chanty (الأفضل للدردشة الجماعية البسيطة مع إدارة المهام المدمجة)

عبر Chanty

Chanty هي أداة اتصال خفيفة الوزن وفعالة للفرق التي تسعى إلى تبسيط تفاعلاتها اليومية. تجمع Chanty بين المراسلة والتعاون في المهام، وتتيح لك تحويل أي رسالة إلى مهمة قابلة للتنفيذ، وتعيينها، وتتبعها داخل التطبيق.

علاوة على ذلك، تعمل ميزة Teambook من Chanty على دمج المهام والمحادثات والملفات في مركز مركزي، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة في الوصول إليها. تجعل الواجهة البديهية والإعداد السريع منها واحدة من أكثر منصات الاتصال الرقمية سهولة في الوصول إليها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون من سير العمل الذي يعتمد بشكل كبير على البريد الإلكتروني إلى أدوات المحادثة في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Chanty

عزز التواصل بين أعضاء الفريق من خلال المحادثات العامة والخاصة

نظم الاتصالات الرقمية باستخدام سلاسل المحادثات والمجلدات القائمة على الموضوعات

قم بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع إمكانية مشاركة الشاشة للتنسيق مع أعضاء الفريق وتوقيت اجتماعاتهم

استخدم لوحة Kanban المدمجة لإدارة مهام الفريق بصريًا

قيود Chanty

تكامل محدود مقارنة بالمنصات الأكثر رسوخًا

تفتقر إلى ميزات أمان متقدمة لنشرها على مستوى المؤسسات

أسعار Chanty

مجانًا

الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Chanty

G2: 4. 5/5 (أكثر من 45 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييمًا)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2 عن استخدام Chanty:

توفر Chanty رسائل سريعة ومكالمات صوتية/مرئية مستقرة، مما أدى إلى تحسين اتصالات فريقنا بشكل كبير. تساعد الرسائل المجدولة في إدارة المحادثات عبر المناطق الزمنية المختلفة والحفاظ على تنظيم الفرق. من الجيد أيضًا وجود مدير مهام Kanban في التطبيق لتتبع تقدم العمل بسهولة. تعجبني طريقة إدارة الأدوار هنا لأنها تجعل العملية سهلة وآمنة.

عبر Mattermost

Mattermost هي منصة تعاون مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا توفر للشركات حلول اتصالات داخلية آمنة وقابلة للتكيف. على عكس منصات المراسلة المستندة إلى السحابة، توفر Mattermost إمكانية النشر في الموقع، مما يسمح للشركات باستضافة نظام المراسلة الداخلي الخاص بها باستقلالية تامة.

تعد هذه المنصة مثالية للصناعات التي تفرض متطلبات امتثال صارمة، مثل الرعاية الصحية والتمويل والحكومة، وتدعم المحادثات المترابطة ومشاركة الملفات والتكاملات المخصصة. ونتيجة لذلك، فإنها تعكس وظائف تطبيقات المراسلة الحديثة مع ضمان خصوصية بياناتك.

أفضل ميزات Mattermost

قم بالنشر في الموقع أو في سحابة خاصة للتحكم الكامل في البيانات

قم بتمكين المراسلة المشفرة مع إعدادات وصول دقيقة

ادمج مع أدوات DevOps مثل Jira و GitHub و Jenkins

عزز التواصل الداخلي من خلال قنوات منظمة ورسائل مباشرة

قيود Mattermost

يتطلب الاستضافة الذاتية بنية تحتية مخصصة وخبرة تقنية

تحتوي النسخة المجانية المستضافة ذاتيًا على قيود على عدد المستخدمين وسجل الرسائل

أسعار Mattermost

مجانًا

المحترفون: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mattermost

G2: 4. 3/5 (أكثر من 330 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن استخدام Mattermost:

نفضل Mattermost للمراسلة الفورية داخل الفريق. السبب الأكبر وراء تفضيلنا له هو أنه يمكن استخدامه داخليًا. إنه آمن وناجح في المراسلة الفورية؛ تصل الإشعارات في الوقت المحدد. أحيانًا تحدث مشكلة في مشاركة الملفات.

8. Flock (الأفضل للمراسلة السريعة والتعاون الخفيف بين أعضاء الفريق)

عبر Flock

Flock هو تطبيق اتصال جماعي مصمم لمساعدة الفرق على العمل بسرعة والحفاظ على تركيزها. واجهته البسيطة وأسلوبه البديهي يجعل من السهل البدء في استخدامه. بفضل ميزات مؤتمرات الفيديو المدمجة وإدارة المشاريع ومشاركة الملفات، يلغي Flock الحاجة إلى التبديل بين أدوات مختلفة.

تعد هذه المنصة مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة التي تحتاج إلى اتصال مركزي ووصول سريع إلى الميزات الأساسية مثل مناقشات المشاريع ومشاركة الملفات والتذكيرات. علاوة على ذلك، تضمن تنبيهاتها في الوقت الفعلي وتسليم الرسائل السريع عدم إغفال أي شيء، حتى في أماكن العمل المزدحمة.

أفضل ميزات Flock

ادمج Flock مع Google Drive و Trello وأكثر من 60 تطبيقًا آخر للحفاظ على ترابط جميع اتصالاتك الرقمية

استخدم ميزات الإنتاجية مثل الاستطلاعات والتذكيرات أثناء المناقشات

قم بإدارة المهام بكفاءة من خلال إنشاء قوائم المهام، وتوزيع المهام، وتحديد مواعيد الاستحقاق

ثبّت الرسائل والملفات المهمة لسهولة الرجوع إليها

قيود Flock

تقتصر مكالمات الفيديو الجماعية على 20 مشاركًا

بدون تسلسل الرسائل، يصبح من الصعب تتبع المناقشات المحددة

أسعار Flock

المبتدئ: مجاني

المزايا: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flock

G2: 4. 4/5 (أكثر من 270 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 340 تقييمًا)

9. Ryver (الأفضل لدمج الدردشة والمهام وأتمتة سير العمل)

عبر Ryver

Ryver هي منصة تعاون جماعي تجمع بين المراسلة الجماعية وإدارة المهام وأتمتة سير العمل في تطبيق واحد. تشمل إمكانيات Ryver الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والمكالمات الصوتية/المرئية، وتهدف وظائفها إلى تبسيط التعاون وزيادة الإنتاجية.

تجعل أتمتة سير العمل المدمجة ودعم مواضيع الدردشة غير المحدودة Ryver مناسبًا للفرق سريعة الوتيرة أو الشركات الصغيرة التي تدير مشاريع متعددة. كما يتميز بضوابط إدارية قوية وتكامل مع أدوات رقمية مثل Dropbox و Google Drive و Zapier.

أفضل ميزات Ryver

قم بمركزية اتصالات الفريق من خلال إنشاء منتديات مفتوحة وفرق خاصة

قم بالتبديل بين الدردشة وتتبع المهام على غرار كانبان دون مغادرة التطبيق

نظم المحادثات في منتديات لتكون مرجعًا طويل الأمد

أتمتة العمليات باستخدام Zapier وسير العمل المخصص

قيود Ryver

تدعم المكالمات الصوتية والمرئية ما يصل إلى خمسة مشاركين فقط

لا تقدم Ryver نسخة مجانية

أسعار Ryver

تجربة مجانية متاحة

المبتدئين: 69 دولارًا شهريًا

قياسي: 129 دولارًا شهريًا

الحزمة المتوسطة: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ryver

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: غالبًا ما تؤدي سوء الفهم في مكان العمل إلى إبطاء الإنتاجية. فيما يلي خمس نصائح حول كيفية تجنب سوء الفهم في مكان العمل لتعزيز الوضوح بين أعضاء الفريق: ضع إرشادات وبروتوكولات اتصال واضحة ليتبعها الجميع، مما يضمن وصول الرسائل على النحو المطلوب 🎯

ركز، وأعد صياغة الكلام، واطرح أسئلة توضيحية لفهم المقصد الحقيقي وراء كلماتهم 👂

شجع على طرح الأسئلة المفتوحة وتجنب الافتراضات لمعالجة الغموض بشكل استباقي 🤔

حدد الأهداف والمسؤوليات بوضوح، وابحث عن المنصة المناسبة لرسالتك 💬

قم بمركزية المحادثات ومشاركة المستندات وتتبع التقدم المحرز للقضاء على عزل المعلومات 💻

10. Jira (الأفضل لإدارة المشاريع المرنة وتتبع المشكلات)

عبر Atlassian

على الرغم من أن Jira معروف في المقام الأول كأداة لتتبع المشاريع والمشكلات لفرق البرمجيات، إلا أنه لا ينبغي إغفال قدراته في مجال الاتصال. من خلال التعليقات و@mentions والتكامل مع أدوات الدردشة مثل Slack أو Microsoft Teams، يصبح Jira مركزًا رئيسيًا للتعاون حول إصلاح الأخطاء والميزات الجديدة وتخطيط السباقات.

تم تطوير هذه الأداة بواسطة Atlassian، وتساعد تقاريرها المتقدمة وقواعد الأتمتة وسير العمل المخصص على بقاء الفرق متوافقة بشأن الأولويات دون فقدان الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل نظام Jira البيئي Confluence للتوثيق، مما يضيف طبقة أخرى من التواصل الشفاف بين أعضاء الفريق للحفاظ على تماسكهم.

أفضل ميزات Jira

خطط للمشاريع وتابعها بفعالية باستخدام لوحات Scrum و Kanban القابلة للتخصيص

قم بتخصيص لوحات المعلومات وسير العمل لتناسب عمليات فريقك

استخدم التقارير والتحليلات المتقدمة للحصول على رؤى حول أداء الفريق والعقبات المحتملة

ادمج مع أدوات التحكم في الإصدارات وأدوات CI/CD من أجل DevOps سلس

قيود Jira

قد تكون إمكانيات Jira وخيارات التخصيص الخاصة بها مربكة للمستخدمين الجدد

قد يكون الأنسب فقط للفرق التي تتبع منهجيات Agile أو Scrum

أسعار Jira

مجانًا

قياسي: حتى 8.60 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مميزة: حتى 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن استخدام Jira:

يتميز Jira بواجهة سهلة الاستخدام، مما يجعله سهل الاستخدام للمستخدمين من جميع المستويات. من السهل جدًا تعيين المهام وإنشاء جداول زمنية وتتبعها. تساعد ميزة لوحة Kanban على تصور المهام. يتيح التعاون بين الفرق، مما يجعله فعالًا عند العمل في مشروع. يوفر اتصالات متعددة مع تطبيقات الطرف الثالث.

11. Dropbox (الأفضل لتخزين الملفات بشكل آمن ومشاركتها بسهولة)

عبر Dropbox

تطورت Dropbox من خدمة تخزين سحابية بسيطة إلى مساحة عمل تعاونية حيث يمكن للفرق مشاركة الملفات وترك التعليقات وإدارة الإصدارات. تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتتصل ببرامج مختلفة تابعة لجهات خارجية، بينما تضيف أداة Paper الخاصة بها طبقة من التحرير والتواصل في الوقت الفعلي.

أنشئ مجلدات مشتركة للمشاريع الجارية، وقم بتقييد الوصول حسب الدور، وقم بمزامنة ملفات الوسائط الكبيرة بسهولة. يتيح لك دمج تطبيقات الاتصال الرقمي مثل Slack وZoom ربط المحادثات بالمحتوى.

أفضل ميزات Dropbox

يمكنك الوصول إلى الملفات من أي مكان بفضل المزامنة التلقائية عبر الأجهزة

شارك الملفات عن طريق إنشاء روابط قابلة للمشاركة أو دعوة المتعاونين

استرجع الإصدارات السابقة من الملفات واستعد العناصر المحذوفة خلال فترة محددة

قم بالتعليق مباشرة على الملفات المشتركة للحفاظ على سياق المناقشات

قيود Dropbox

توفر إمكانيات محدودة لإرسال الرسائل خارج نطاق مناقشات الملفات

توجد أدوات التعاون المتقدمة بشكل أساسي في Dropbox Paper، الذي يواجه عوائق في اعتماده

أسعار Dropbox

بالإضافة إلى: 11.99 دولارًا شهريًا

الأساسيات: 19.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Dropbox

G2: 4. 4/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2 عن استخدام Dropbox:

الطريقة السهلة التي يمكنك من خلالها مشاركة الملفات التي تعمل عليها، والحصول على أحدث التغييرات، على سبيل المثال بالنسبة لمخططات التصميم، تجعل عملنا أكثر إنتاجية وتنظيماً، حيث لا نملك عدداً كبيراً من الملفات التي قد تربكنا بشأن أيها هو الأحدث، كما أن مشاركة كتب التصميم بسهولة الوصول إليها من أي مكان، تساعدنا كثيراً.

12. Microsoft Office 365 (الأفضل لإنتاجية المؤسسات باستخدام تطبيقات Office)

عبر Microsoft

يوفر Microsoft 365 مجموعة متكاملة تمامًا تغطي البريد الإلكتروني (Outlook) وتحرير المستندات (Word وExcel وPowerPoint) والمراسلة (Teams) والجدولة (تقويم Outlook). بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بالفعل في نظام Microsoft البيئي، فهي منصة شاملة مثالية للتواصل مع العملاء الخارجيين والتواصل الداخلي بين أعضاء الفريق.

يتيح Teams إمكانية إجراء مؤتمرات الفيديو والمحادثات المترابطة والتعاون في الملفات وحتى التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية. بفضل SharePoint و OneDrive، يجعل Microsoft 365 التعاون الآمن بين الأقسام والمناطق الزمنية أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات Microsoft Office 365

يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint وOutlook

تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك باستخدام أدوات قائمة على السحابة

قم بتخزين الملفات ومشاركتها بأمان باستخدام سعة تخزين سحابية تبلغ 1 تيرابايت لكل مستخدم على OneDrive

شارك الملفات بأمان باستخدام OneDrive وقم بتعيين أذونات دقيقة

قيود Microsoft Office 365

تستهلك موارد كبيرة على الأجهزة القديمة وتتطلب دفعات متكررة عالية

تتطلب الوظائف والتعاون الأمثل اتصالاً مستقراً بالإنترنت

أسعار Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Office 365

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: البريد الإلكتروني هو أكثر وسائل الاتصال شيوعًا في مكان العمل، حيث يستخدمه 52.2% من الموظفين مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

13. SharePoint (الأفضل لإدارة المستندات وبوابات الإنترانت)

عبر Microsoft

SharePoint هي منصة تعاون من Microsoft لمساعدة المؤسسات على إدارة المحتوى الداخلي وإنشاء شبكات إنترانت ومشاركة المعرفة. وهي الأفضل للفرق التي تحتاج إلى وصول منظم إلى المستندات والإعلانات والاتصالات الداخلية في مكان مركزي.

بفضل التخصيص القوي والتكامل الوثيق مع Microsoft 365، يساعد SharePoint المؤسسات الكبيرة على الحفاظ على تماسك جميع الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إدارة الأذونات المدمجة أن المعلومات المهمة متاحة فقط للمستخدمين المصرح لهم.

أفضل ميزات SharePoint

أنشئ صفحات إنترانت مخصصة بمحتوى ديناميكي وسير عمل

قم بتخصيص مواقع الفريق لتعكس احتياجات المشروع المحددة أو العلامة التجارية للمؤسسة

تحكم في الوصول إلى المعلومات الحساسة من خلال أذونات تستند إلى الأدوار

استخدم إمكانات البحث المتقدمة للعثور على المستندات والأشخاص والمعلومات بسرعة

قيود SharePoint

يعد تكوين SharePoint لتلبية متطلبات تنظيمية محددة أمرًا معقدًا

يقتصر حجم الملفات الفردية التي يمكن تحميلها على 15 جيجابايت

أسعار SharePoint

SharePoint (الخطة 1): 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Copilot: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات SharePoint

G2: 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحسين الاتصال في مكان العمل الهجين

اعثر على أداة الاتصال الرقمية المثالية في مكان العمل مع ClickUp

يحدد حجم فريقك وأسلوب العمل ومتطلبات التعاون الحل المثالي للاتصال الرقمي في مكان العمل. تتميز منصات مثل Slack و Microsoft Teams بقدرات المراسلة والاجتماعات في الوقت الفعلي، بينما توفر Zoom و Google Workspace اجتماعات افتراضية موثوقة وتعاونًا في المستندات.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن منصة شاملة توفر أكثر من مجرد المراسلة — بما في ذلك الدردشة والوثائق واللوحات البيضاء وإدارة المهام وحتى المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي — فإن ClickUp يصعب تجاوزها. تتيح أدوات الاتصال وإدارة المشاريع الخاصة بها للفرق البقاء متناسقة ومنتجة ومركزة — كل ذلك في مكان واحد.

سجل مجانًا اليوم وحوّل المحادثات وسير العمل المتفرقة إلى تجربة تعاونية موحدة.