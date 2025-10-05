قوالب مجانية لمذكرات الكتب لتتبع قراءاتك وتأملاتك

📚 كل كتاب يترك أثراً. جملة تعلق في الذهن، سؤال لا يغيب عن البال، تغيير بسيط في طريقة رؤيتك للعالم. ولكن ما لم تسجلها، فإن هذه الآثار تتلاشى بسرعة بمجرد قلب الصفحة الأخيرة.

وهنا يأتي دور نموذج دفتر يوميات القراءة — لا يتعلق الأمر بإضافة واجبات منزلية إلى قراءتك، بل بالحفاظ على شرارة الإلهام. اعتبره خزينتك الشخصية للأفكار الملهمة والاقتباسات المفضلة وتلك الأفكار غير المكتملة التي تعلم أنها تستحق الاحتفاظ بها.

ما هي قوالب دفتر يوميات الكتب؟

قوالب دفتر يوميات القراءة هي تخطيطات مصممة مسبقًا تستخدم لتسجيل تجارب القراءة وتنظيمها والتفكير فيها. وعادةً ما تتضمن أقسامًا لتتبع عناوين الكتب والمؤلفين وتواريخ البدء والانتهاء والتقييمات والنقاط الرئيسية والاقتباسات والتأملات الشخصية.

تساعد هذه القوالب القراء على تنظيم أنفسهم، وتكوين عادات قراءة، والتفاعل بشكل أعمق مع المادة. وهي متوفرة بتنسيقات رقمية أو بتنسيقات PDF قابلة للطباعة، وتلبي أهداف قراءة مختلفة، سواء كانت للنمو الشخصي أو الدراسة الأكاديمية أو مناقشات نادي الكتاب.

ما الذي يجعل قالب دفتر يوميات الكتب جيدًا؟

يوفر قالب دفتر يوميات الكتب الجيد تصميمًا منظمًا وخاليًا من عوامل التشتيت، مما يساعد القراء على تسجيل أفكارهم وتتبع تقدمهم والتفكير في كل تجربة قراءة بوضوح. من الناحية المثالية، يجب أن:

تضمين حقول القراءة الأساسية: تتميز بأقسام قابلة للتعديل لعنوان الكتاب والمؤلف وتواريخ القراءة والنوع وعدد الصفحات والتصنيف الشخصي

وفر مساحة للتأمل: يوفر مساحة لتدوين الأفكار أو الاستنتاجات أو الأسئلة التي تطرأ أثناء القراءة

دعم تنظيم القراءة: يتيح تتبع جميع الكتب التي قمت بقراءتها أو التي لم تنتهي منها بعد دون أي ارتباك

يناسب أهداف القراءة المختلفة: يتكيف مع احتياجات تدوين المذكرات مثل بناء العادات أو التحليل أو الاستكشاف الأدبي

حافظ على الوضوح البصري: استخدم تنسيقًا واضحًا لإدخال ومراجعة سريعة دون إرهاق بصري

🧠 حقيقة ممتعة: أصغر كتاب في العالم هو Teeny Ted from Turnip Town، والذي لا يمكن قراءته إلا باستخدام مجهر إلكتروني.

نماذج دفتر يوميات القراءة في لمحة

11 نموذجًا لمذكرات القراءة

هل تبحث عن طريقة بسيطة للحفاظ على انتظامك في القراءة أو تتبع أفكارك حول الكتب أو التفكير في آخر ما قرأته؟

تساعدك هذه القوالب الـ 11 لمذكرات الكتب على القيام بذلك دون البدء من الصفر.

بعضها يأتي من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مهما كان أسلوبك في القراءة، فهناك قالب هنا لتنظيم أفكارك وأهدافك وقوائم الكتب في مكان واحد. 📋

1. قالب قائمة ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم قائمة قراءاتك باستخدام قالب قائمة ClickUp

إذا كانت قائمة قراءاتك موزعة على دفاتر ملاحظات وأدوات كتابة متعددة أو مجرد أفكار في رأسك، فإن قالب قائمة ClickUp هو الخيار الأمثل لك. يوفر هذا القالب البسيط مساحة مرنة حيث يمكنك تنظيم قراءاتك وتتبع تقدمك والتفكير في ما تستهلكه.

يمكنك تقسيم أهداف القراءة الطويلة إلى أجزاء يسهل التعامل معها — فصول أو أنواع أو موضوعات أو دراسات عن المؤلف — حتى لا تجد نفسك أمام جدار من الكتب دون اتجاه محدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة استخدام هذا التصميم لتحديات القراءة الموسمية أو أهداف القراءة الجماعية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ حالات مخصصة (على سبيل المثال، للقراءة → قيد القراءة → منتهي → تمت مراجعته)

قم بتمييز الكتب حسب النوع أو السلسلة أو المؤلف أو التحدي لتصفية النتائج بسرعة

أضف تواريخ استحقاق لمواعيد النوادي أو تواريخ إعادة الكتب إلى المكتبة

أضف ملاحظات سريعة أو اقتباسات أو روابط مباشرة على كل إدخال في دفتر الكتب

📌 مثالي لـ: القراء الذين يرغبون في إدارة قائمة الكتب التي يرغبون في قراءتها وتتبع تقدمهم في قائمة واحدة مبسطة.

📮ClickUp Insight: بالنسبة لـ 60٪ من المشاركين في استطلاعنا، يستغرق الأمر 10-20 دقيقة أو أكثر لاستعادة التركيز بعد الانقطاع. بالنسبة للكثيرين، تأتي هذه المقاطعات من تطبيقات مختلفة: واحد للدردشة، وواحد للمكالمات المرئية، وثلاثة لتتبع المستندات وجداول البيانات. 🤯 ما الأسوأ من ذلك؟ 15٪ منهم لا يتتبعون حتى أين يذهب تركيزهم، لذا لا يمكنهم الدفاع عنه حتى لو أرادوا ذلك.

2. قالب الأهداف السنوية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قسّم هدفك السنوي للقراءة باستخدام قالب الأهداف السنوية من ClickUp

إذا كانت أهدافك في القراءة تبدأ دائمًا بقوة في شهر يناير ثم تختفي بهدوء بحلول الربيع، فإن قالب الأهداف السنوية من ClickUp هو الهيكل الذي كنت تفتقده. صُمم هذا القالب لأي شخص يرغب في جعل عاداته في القراءة أكثر عزمًا، وهو يساعدك على تحويل النوايا الغامضة إلى معالم قابلة للقياس.

تمنحك القدرة على وضع علامات على الأهداف حسب مستويات التأثير أو مجالات التركيز (مثل النمو الوظيفي أو أوقات الفراغ) هدفًا لكل كتاب عن الإنتاجية ، مما يساعدك على الحفاظ على حافزك طوال العام.

كما أن التعديلات سهلة أيضًا. إذا أخرجتك الحياة عن مسارك أو تغيرت اهتماماتك القرائية في منتصف العام، فلن تضطر إلى البدء من الصفر. ما عليك سوى سحب وتسليم وتحديث خطتك.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قسّم الأهداف السنوية الكبيرة إلى نقاط مراجعة ربع سنوية/شهرية

أضف تذكيرات حتى تتمكن من "القراءة كل ليلة" بالفعل

تتبع التسلسلات ونسبة الإنجاز باستخدام أدوات التقدم الخفيفة الوزن

راجع ما نجح (وما لم ينجح) في نهاية كل دورة

📌 مثالي لـ: أي شخص يضع أهدافًا سنوية للقراءة ويبحث عن نظام لقياس الإنجازات بمرور الوقت.

🎥 في هذا الفيديو، سترى كيفية إدارة قاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp. إنه نفس النظام الذي يمكنك تكييفه لتدوين الكتب — تنظيم الاقتباسات والتأملات والأفكار في مركز قابل للبحث لن تفقده أبدًا.

3. قالب قاعدة المعرفة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتخزين الأفكار المهمة بشكل منظم باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp

إذا سبق لك أن أنهيت قراءة كتاب وفكرت، "أين دونت هذا الاقتباس؟" فإن هذا النموذج مناسب لك. نموذج قاعدة المعرفة ClickUp هو مستند جاهز للاستخدام لمن يحتاجون إلى مساحة مخصصة لجمع وتنظيم ومراجعة ما قرأوه وتعلموه.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك إنشاء مكتبة رقمية تدعم سير عمل إدارة المستندات لديك. يتضمن النموذج أقسامًا معدة مسبقًا للملخصات والتأملات وأبحاث المؤلفين وحتى منطقة على غرار الأسئلة الشائعة للأسئلة المتكررة مثل "ما هي الكتب التي تتناول هذا الموضوع؟"

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التصميم المستوحى من مركز المساعدة التنقل بين ملاحظاتك بسهولة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم العناوين والمراجع والجداول لتدوين ملاحظات منظمة وسهلة القراءة

اربط بين الكتب والمواضيع والمؤلفين لإنشاء "ويكي" خاص بك

أضف تعليقات توضيحية للاقتباسات والأفكار التي يجب تذكرها أو موضوعات النقاش

شارك الصفحات القابلة للقراءة فقط مع ناديك أو مجموعتك الدراسية في ثوانٍ معدودة

📌 مثالي لـ: القراء والطلاب الذين يقومون بإنشاء أرشيف رقمي للملخصات والتأملات والملاحظات البحثية.

🔍 هل تعلم؟ يحرص محبو تدوين الملاحظات على تتبع رائحة الكتب — الغبار، الحلاوة، الحبر، الفانيليا — لأن الرائحة يمكن أن تؤثر على طريقة تذكر القصة. يُطلق على ذلك اسم bib liosmia، ونعم، يخصص بعض الأشخاص قسمًا في مذكراتهم لذلك. ​

4. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على نموذج مجاني اكتسب عادات مفيدة باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

يبدو بناء عادات قراءة أفضل أمرًا بسيطًا حتى تفقد تتبع ما تقرأه أو متى تقرأه أو عدد المرات التي تلتزم فيها بخطتك. وهنا يصبح قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية مفيدًا للغاية.

هل تريد قراءة 15 صفحة من كتاب العادات كل يوم؟ هل تريد الدراسة لمدة 40 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع؟ هل تريد تخصيص وقت للتفكير في المساء؟

يمكنك تسجيل كل شيء في مكان واحد، وتسجيل تقدمك باستخدام مربعات اختيار بسيطة، ومشاهدة تقدمك بمرور الوقت. شريط التقدم المدمج هو محفز هادئ — فهو ينمو مع تقدمك. وباستخدام طرق عرض الجدول والقائمة في ClickUp، يمكنك التبديل بين النظرة العامة المكبرة والتفاصيل التفصيلية لأسبوعك.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

اضبط جداول زمنية متكررة (يوميًا، 3 مرات في الأسبوع، في عطلات نهاية الأسبوع فقط) دون عناء

تتبع فترات القراءة المتتالية والأيام التي فاتتك لتكتشف الأنماط وتعدلها

أضف عادات صغيرة (على سبيل المثال، "تمييز اقتباس واحد"، "مراجعة الملاحظات لمدة 5 دقائق")

احصل على تذكيرات لطيفة في الأوقات التي من المرجح أن تقرأ فيها

📌 مثالي لـ: القراء الذين يسعون إلى إنشاء روتين قراءة منتظم والحفاظ عليه.

5. قالب ClickUp للخريطة الذهنية الفارغة على السبورة البيضاء

احصل على نموذج مجاني قم بالعصف الذهني وابتكار الأفكار باستخدام قالب ClickUp للخريطة الذهنية الفارغة على السبورة البيضاء

قالب ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template يركز على ملاحظاتك. إنه لوحة فارغة ونظيفة مصممة لجميع أولئك الذين يفكرون بالأفكار وليس بالسطور.

يمنحك قالب العصف الذهني هذا مساحة مرنة لتخطيط أي شيء — من تحليل رواية معقدة إلى هيكلة مشروع الكتابة التالي. على غرار قوالب كتابة المحتوى في ClickUp، يساعدك هذا القالب على تنظيم أفكارك بصريًا، مما يسمح للأفكار بالتدفق بشكل طبيعي. ابدأ بفكرة واحدة في الوسط، مثل موضوع أو عنوان كتاب أو سؤال، ثم انطلق من هناك إلى الموضوعات الفرعية أو قصص الشخصيات أو نقاط البحث.

يمكنك التحكم في التخطيط، بحيث لا تشعر بأي قيود أو صلابة. على عكس الخرائط الذهنية التقليدية، تتيح لك هذه الميزة تضمين عناصر غنية بالسياق، مثل الصور وروابط الفيديو والملاحظات اللاصقة أو حتى المستندات الكاملة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

حوّل العقد مباشرة إلى مهام عندما تكون مستعدًا للتصرف

استخدم التعليقات و@mentions للتعاون في النظريات أو الموضوعات

تحافظ الأسطر والمجموعات على تنظيم الخرائط الكبيرة أثناء نموها

قم بتصدير اللقطات لمشاركتها مع زملائك في الفصل أو نادي القراءة

📌 مثالي لـ: المفكرين البصريين الذين يرغبون في استكشاف الأفكار أو الموضوعات أو السرد من خلال التخطيط المفتوح.

🔍 هل تعلم؟ في أيسلندا، هناك تقليد يسمى Jólabókaflóð، أو فيضان كتب عيد الميلاد، حيث يتم تبادل الكتب كهدايا في ليلة عيد الميلاد. يقضي الناس الليلة في القراءة والاستمتاع بالشوكولاتة، مما يجعلها مناسبة مثالية لتدوين ملاحظاتك حول القراءات الجديدة.

6. قالب تخطيط الكتب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم قراءتك بكفاءة باستخدام قالب تخطيط الكتب من ClickUp

يقسم قالب تخطيط الكتب من ClickUp قراءتك إلى مراحل محددة بوضوح مثل ما قبل الكتابة، والصياغة، والمراجعة، والتحرير، حتى لا تضطر أبدًا إلى التساؤل عما ستفعله بعد ذلك.

ما يجعل هذا النموذج مفيدًا بشكل خاص هو كيفية تنظيمه لأساسيات سرد القصص. هناك حقول مخصصة مدمجة لتسجيل خطوط الحبكة والشخصيات والمواقع الرئيسية وملخصات الفصول.

ستجد أيضًا طرق عرض مخصصة توفر مخططًا كاملاً لفصول الكتاب أو لمحة سريعة عن الأقسام ذات الأولوية لأنواع مختلفة من الكتابة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

رتب الفصول على خط زمني/مخطط جانت لترى التقدم بلمحة سريعة

أضف التبعيات (على سبيل المثال، "مراجعة الفصل 3" بعد "مسودة الفصل 3")

استخدم قوائم المراجعة للتحقق من إيقاع المشاهد أو وجهة النظر أو التسلسل الزمني

حافظ على تجميع التعليقات في مكان واحد باستخدام التعليقات والتدقيق الخفيف

📌 مثالي لـ: الكتاب الذين يديرون تطور الحبكة، وتطور الشخصيات، وتقدم الفصول في المخطوطة.

7. قالب دفتر القراءة من Midnight’s Book Club

عبر نادي الكتاب Midnight's Book Club

مجلة القراءة المجانية من Midnight’s Book Club هي قالب PDF مجاني لتخطيط القراءة.

يحتوي على 15 صفحة مصممة بعناية تغطي تقريبًا كل جوانب حياتك القرائية. يسجل سجل القراءة الأساسي كل شيء بشكل منظم مع أعمدة للعنوان والمؤلف وعدد الصفحات والتاريخ. هناك أيضًا أداة لتتبع الكتب وأداة لتتبع الصفحات أسبوعيًا، وهي مثالية لمتابعة القراءات المخصصة أو لمجرد محاولة بناء سلسلة قراءة.

يوفر لك النموذج مساحة لتسجيل الكتب التي لم تكملها، وتدوين أسباب توقفك عن قراءتها، وتحديد ما إذا كانت تستحق فرصة ثانية — وهو خيار لا تهتم به معظم دفاتر الملاحظات.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

يتضمن ملخصات شهرية ونظرة عامة بسيطة على قائمة الكتب التي تريد قراءتها

مساحة لملاحظات المناقشة، يمكنك إحضارها إلى نادي القراءة

صفحات نظيفة وسهلة الطباعة تناسب الملفات المجلدة

مطالبات بسيطة تشجع على التفكير دون ضغط

📌 مثالي لـ: أعضاء نادي القراءة الذين يرغبون في التفكير في ما قرأوه وتتبع الأفكار الجاهزة للمناقشة.

8. قالب سجل القراءة من 101Planners

عبر 101 Planners

قالب سجل القراءة من 101 Planners هو أداة تتبع بسيطة وقابلة للتخصيص يمكنك طباعتها أو تعديلها لتناسب أسلوبك. يتضمن جدولًا بسيطًا مع تقييمات بالنجوم يمكنك تكييفها كما تشاء — يمكن للطلاب استخدام العمود لتدوين صعوبة القراءة، بينما يمكن لأعضاء نادي الكتاب وضع علامات على العناوين التي تستحق مناقشة أعمق.

يمكنك تنزيله كملف PDF أو مستند Word أو حتى ملف صورة، مما يسهل عليك الكتابة بخط اليد أو الكتابة مباشرة. العيب الوحيد؟ لا يوجد تحكم في الإصدارات، لذا بمجرد التحديث أو الطباعة، تضيع الملاحظات القديمة.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تصميم جدول بسيط يسهل على الأطفال ملؤه

مساحة لملخصات موجزة أو توقيعات الوالدين/المعلمين

أحجام متعددة للصفحات للمفكرات أو ألواح الملاحظات

سريع النسخ لتسجيلات أسبوعية أو شهرية

📌 مثالي لـ: الآباء والمعلمين الذين يسجلون أنشطة القراءة والملخصات ومشاركة الطلاب.

🧠 حقيقة ممتعة: إذا كنت دائمًا بحاجة إلى كتاب لتغوص في قراءته، فربما تعرف شعور "رهاب الكتب" — الخوف من نفاد الكتب التي يمكن قراءتها. للتخلص من هذا الذعر، يلجأ العديد من عشاق الكتب إلى دفاتر يوميات مفصلة، لتتبع الكتب التي قرأوها وتلك التي يخططون لقراءتها بعد ذلك.

9. قالب يوميات قراءة الكتب بصيغة PDF من Karilynnm. com

إذا كنت تتنقل بين عدة كتب، أو تتبادل بين الكتب الصوتية والكتب الورقية، أو لا تتذكر العنوان الذي وعدت نفسك بإنهائه الشهر الماضي، فإن دفتر قراءة PDF هذا من KariLynnM. com يساعدك على إعادة النظام إلى الفوضى.

يأتي هذا النموذج مزودًا بأدوات سهلة الاستخدام للقارئ، مثل قائمة الرغبات للقراءة لتتبع العناوين عبر مختلف التنسيقات (الصوتية، الإلكترونية، المطبوعة) وقائمة DNF التي توفر مكانًا خاليًا من الشعور بالذنب لتسجيل الكتب التي لم تنتهي من قراءتها — وأسباب ذلك.

الميزة البارزة؟ بينغو القراءة. إنه يجعل قائمة الكتب التي تريد قراءتها أكثر متعة، ويحثك على الخروج من منطقة الراحة المعتادة واكتشاف شيء جديد.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

يتضمن شبكات لتتبع العادات وأوراق حساب الأنواع الأدبية

صفحات الملخص الشهري تجعل التفكير أمرًا سهلاً

تصميمات سهلة الطباعة لمجلدات A4/US Letter

مثالي للتحديات الموسمية أو جولات التسوق في المكتبات

📌 مثالي لـ: القراء الذين يتعاملون مع تنسيقات متعددة ويفضلون الأدوات القابلة للطباعة من أجل مشاركة أعمق.

10. قالب دفتر يوميات الكتب من Freepik

عبر Freepik

يوفر قالب دفتر يوميات القراءة من Freepik مساحة نظيفة ومريحة ومنظمة جيدًا للقراء لتوثيق رحلة قراءتهم. بفضل الحقول المخصصة لعنوان الكتاب والمؤلف والسلسلة والنوع وحتى مكان لإدراج صورة الغلاف، يساعدك هذا القالب على تسجيل الأساسيات بسرعة.

هناك مساحة لتدوين تواريخ البدء والانتهاء، بالإضافة إلى نظام تصنيف من 10 نجوم يتيح لك التعبير عن انطباعك العام بنظرة واحدة. يتضمن نظام اليوميات الرقمية أيضًا مربعًا لملخص كتاب "الأب الغني والأب الفقير" وقسمًا واسعًا للمراجعة لتدوين أفكارك أو انتقاداتك أو ملاحظاتك للرجوع إليها في المستقبل.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تصميم جمالي متعدد الطبقات — سهل التخصيص في برامج التحرير الشائعة

قم بالتصدير إلى تنسيقات متعددة للطباعة أو التعليقات التوضيحية على الكمبيوتر اللو

مثالي لمشاركة ملف PDF مصقول مع نادي الكتاب الخاص بك

أضف "ملصقات" أو أيقونات زخرفية دون إرباك الصفحة

📌 مثالي لـ: القراء المتأملين الذين يسجلون انطباعاتهم المتعمقة واقتباساتهم المفضلة واستنتاجاتهم الشخصية.

🔍 هل تعلم؟ تسوندوكو هو مصطلح ياباني يصف عادة شراء الكتب وتركها تتراكم دون قراءتها. هذه الظاهرة شائعة بين عشاق الكتب وغالبًا ما تنعكس في دفاتر الكتب، حيث يسجل الأفراد الكتب التي يمتلكونها ولكنهم لم يقرؤوها بعد.

11. قالب دفتر يوميات القراءة من Freepik

عبر Freepik

يسهل قالب دفتر القراءة هذا تسجيل ما تقرأه دون فوضى. يمكنك تسجيل الأساسيات — العنوان والنوع والمؤلف والناشر وتاريخ البدء — في لمحة، ثم إضافة تقييم سريع بالنجوم لتلخيص انطباعك.

تحت ذلك، يوجد مساحة كبيرة لكتابة مراجعة كاملة بكلماتك الخاصة، بالإضافة إلى مكانين مخصصين: أحدهما للاقتباسات التي لا تنسى والآخر للتأملات الشخصية أو ملاحظات المناقشة. التصميم البسيط يجعل كل شيء سهل القراءة، ولكنه يترك مساحة لك للتعمق عندما تريد.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بالتنزيل بتنسيقات قابلة للتحرير والطباعة

سهل النسخ للمسلسلات أو المشاريع متعددة المؤلفين

تناسب الهوامش النظيفة علامات التبويب في الملفات وإدراج الملاحظات

مثالي لتسجيل الاقتباسات والتعليقات جنبًا إلى جنب

📌 مثالي لـ: القراء العاديين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وجمالية لمراجعة وتوثيق كل كتاب يشترونه.

🧠 حقيقة ممتعة: أطول رواية كُتبت على الإطلاق هي بحثًا عن الزمن المفقود لمارسيل بروست، وتضم أكثر من 9.6 مليون حرف.

حافظ على متابعة كتبك باستخدام ClickUp

توفر لك معظم قوالب دفاتر الكتب الإلكترونية تنسيقًا ثابتًا — وهو أمر رائع للملاحظات السريعة، ولكنه غير مصمم ليتطور مع عاداتك في القراءة.

وهذا هو ما يميز ClickUp.

مع ClickUp، يمكنك تخصيص القوالب لتناسب أسلوبك في القراءة. تتبع قوائمك، ودوّن تأملاتك، وحدد أهدافك، أو قم بتخطيط أفكارك بصريًا. سواء كنت تعمل على إنجاز مهام، أو تتابع ناديًا للكتاب، أو تحاول فقط قراءة المزيد هذا العام، فإن الإعداد يتكيف مع أسلوبك وليس العكس.

اشترك في ClickUp وابدأ في تخصيص دفتر يومياتك اليوم! 🔖