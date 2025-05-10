أفضل 10 بدائل لتطبيق Coast لتحسين إدارة الفريق

Coast هو خيار شائع للتواصل بين أعضاء الفريق وإدارة المهام والجدولة، خاصة للشركات الصغيرة.

ولكن إذا سبق لك أن واجهت مشكلة في صفحة "تحقق من أنك إنسان" أو انتظرت لفترة طويلة مع ظهور رسالة "التحقق ناجح، في انتظار"، فأنت تعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن تشعر به أحيانًا عند استخدام هذا التطبيق.

سواء كنت تبحث عن أمان اتصال أفضل أو سير عمل أكثر سلاسة أو ببساطة منصة أكثر قوة لإكمال عمليات التحقق من تسجيل الدخول بشكل أسرع، فأنت في المكان الصحيح.

تقدم هذه المدونة تفصيلاً لأفضل 10 بدائل لتطبيق Coast التي توفر ميزات أكثر مرونة للمراسلة الجماعية، وجدولة المواعيد، وإدارة المشاريع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل تطبيق Coast؟

بينما يقدم تطبيق Coast حلاً بسيطًا لإدارة فرق العمل في الخطوط الأمامية، فإن العديد من الشركات تتجاوز ميزاته الأساسية مع زيادة تعقيد عملياتها. دعنا نلقي نظرة على بعض المشكلات الشائعة:

تخصيص محدود : يفتقر التطبيق إلى المرونة اللازمة للفرق التي تحتاج إلى سير عمل أو هياكل مهام أكثر تخصيصًا

الاختلافات في الميزات : لا يقدم Coast أدوات متقدمة مثل لوحات معلومات التقارير أو تكامل كشوف المرتبات أو تتبع الوقت بما يتجاوز الجدولة الأساسية

غير مثالي للفرق الكبيرة : على الرغم من أنه رائع للمجموعات الصغيرة، إلا أنه قد لا يتناسب مع المؤسسات الكبيرة ذات العمليات المعقدة

قيود التكامل: لا يتصل بسهولة مع العديد من منصات الأعمال الشائعة، مما قد يشكل عائقًا أمام الفرق التي تعتمد على مجموعات تقنية أوسع نطاقًا

إذا واجهت أي من هذه العقبات، فإن بدائل Coast في هذا الدليل يمكن أن توفر لك تجربة أكثر سلاسة وقابلية للتطوير.

🧠 هل تعلم؟ أكثر من 80% من القوى العاملة العالمية "لا تعمل في مكاتب" — تعمل في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والضيافة واللوجستيات.

📊 أفضل 10 بدائل لتطبيق Coast في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إنتاجية شاملة وإدارة المهام طرق عرض قابلة للتخصيص وأتمتة بالذكاء الاصطناعي ✅ خطة مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات MaintainX فرق الصيانة وتتبع الأصول تطبيقات مخصصة للأجهزة المحمولة، قوائم مراجعة SOP ✅ خطة مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات Connecteam إدارة القوى العاملة المتنقلة تتبع الوقت، الجدولة، الدردشة داخل التطبيق ✅ نسخة تجريبية مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات 7shifts جدولة موظفي المطاعم الامتثال لقوانين العمل، تكامل نقاط البيع ✅ خطة مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات TimeClock Plus تتبع الوقت والحضور تسجيل الدخول البيومتري ومزامنة كشوف المرتبات ❌ لا يوجد خطة مجانية BlueFolder إدارة الخدمات الميدانية بوابات العملاء، المهام المتكررة ❌ لا يوجد خطة مجانية Fiix الصيانة وأداء الأصول جاهز للتشغيل مع إنترنت الأشياء، صيانة وقائية ✅ نسخة تجريبية مجانية متاحة✅ تخصيص للفرق الصغيرة والمؤسسات Flock مراسلة الفريق مع المهام استطلاعات الرأي والتذكيرات والتكامل ✅ خطة مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات الصيانة إدارة المرافق تقويم PM، تطبيق جوال للفنيين ✅ خطة مجانية متاحة✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات Doodle جدولة الاجتماعات والفعاليات جدولة قائمة على الاستطلاعات، حجز 1:1 ✅ خطة مجانية متاحة للمستخدمين الفرديين✅ تخصيص للمجموعات الصغيرة والمؤسسات

➡️ اقرأ المزيد: المشكلات الشائعة في جدولة العمل وكيفية التعامل معها

أفضل 10 بدائل لتطبيق Coast

تختلف إدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق باختلاف القطاعات. ما يناسب مطعمًا قد لا يناسب طاقم بناء، كما أن احتياجات مدير منشأة تختلف عن احتياجات وكالة إبداعية.

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة ببدائل تطبيق Coast التي تخدم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، من إدارة القوى العاملة المتنقلة إلى تتبع الصيانة وجدولة الفريق وتخطيط المشاريع التعاونية. انغمس في البحث واعثر على برنامج إدارة المهام الأنسب لحالتك!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام الشاملة والتعاون بين أعضاء الفريق)

جرب الآن ClickUp Tasks، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هو أداة مثالية للتخطيط وتنظيم وتوزيع العمل دون تفويت أي شيء

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. إذا كنت تشعر أن Coast محدود في التنسيق السطحي، فإن ClickUp يوفر طريقة أعمق وأكثر قابلية للتطوير لإدارة المهام والاتصالات وكل ما بينهما، دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة.

ClickUp Tasks هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء. يمكنك تقسيم العمل إلى مهام تفصيلية ومهام فرعية وقوائم مراجعة — لكل منها المسؤولون والأولويات وتواريخ البدء والتبعيات — حتى يعرف فريقك دائمًا ما يجب القيام به بعد ذلك. على سبيل المثال، يمكنك إعداد مهمة يتعين على أعضاء الفريق فيها مراجعة أمان الأداء والرد بسرعة فور وصول تذاكر الدعم، مما يضمن عدم إغفال الأجزاء المهمة من سير العمل.

قسّم سير العمل إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام ClickUp Tasks

سواء كان فريقك يعمل بشكل أفضل في قائمة أو لوحة على غرار Kanban أو تقويم أو مخطط Gantt، تتيح لك طرق العرض المخصصة في ClickUp رؤية عملك بالطريقة التي تناسبك. هل أنت متعب جدًا من القيام بالأعمال اليدوية لإنشاء المهام وملء جميع الحقول وتعيينها لأعضاء الفريق؟ دع الذكاء الاصطناعي في ClickUp يتولى الأمر نيابة عنك!

استخدم الحقول المخصصة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة ملخصات المشاريع والإشعارات والتحديثات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

هذا الذكاء الاصطناعي القوي، جنبًا إلى جنب مع أتمتة ClickUp، يجعل من السهل التخلص من المهام المتكررة ويساعد على تحديد أولويات العمل بذكاء حتى لا يفوتك أي شيء. كما أن أدوات الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp تقوم بالمهام الصعبة هنا.

يتكامل ClickUp Calendar مباشرة مع مواعيد تسليم المهام والتبعيات، ويقوم تلقائيًا بجدولة المهام لفريقك، ويقترح أطرًا زمنية مثالية لمهام محددة، مما يحول جدول فريقك إلى جزء حي من سير عملك بدلاً من قائمة ثابتة.

للفرق المستعدة لتجاوز مرحلة الجدولة الأساسية والدردشة، يقدم ClickUp حلاً متكاملاً ومتصلاً يحافظ على تنسيق الجميع ويجمع كل شيء في مكان واحد.

هل أنت جاهز للبدء؟ نموذج إدارة المهام من ClickUp يتيح لك البدء وإعداد سير عمل شامل دون عناء. باستخدام هذا النموذج، يمكنك معرفة المسؤولين والموعد النهائي والمدة التقديرية والمزيد. ما عليك سوى إضافة حقول مخصصة لأشياء مثل الميزانيات والروابط أو مرفقات الملفات لتبقي كل شيء في مكان واحد.

احصل على قالب مجاني حسّن سير عملك باستخدام قالب إدارة المهام ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة بسيطة في التعلم نظرًا للميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لأي مؤسسة تواجه صعوبات في إدارة مشاريعها، سيساعد ClickUp في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع عناصر قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما يساعد فريق إدارة المشاريع على تتبع التقدم العام للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

لأي مؤسسة تواجه صعوبات في إدارة مشاريعها، سيساعد ClickUp في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع عناصر قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما يساعد فريق إدارة المشاريع على تتبع التقدم العام للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

2. MaintainX (الأفضل لتتبع الصيانة والعمليات)

عبر MaintainX

تم تصميم MaintainX خصيصًا لفرق الصيانة التي تحتاج إلى أدوات تتبع وتعاون قوية. على عكس Coast، الذي يركز على المراسلة العامة للفريق، يتفوق MaintainX في إدارة أوامر العمل وجداول الصيانة وتتبع الأصول من خلال واجهة سهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة.

إذا كنت تعمل في مجال التصنيع أو المرافق أو الخدمات الميدانية، فإن MaintainX يمنح فريقك القدرة على تنفيذ المهام وتسجيل البيانات وإبقاء الجميع على اطلاع في الوقت الفعلي، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. باستخدام قوائم المراجعة والنماذج وقوالب الإجراءات، يمكن للفرق إكمال مهامها بثقة واتساق دون الحاجة إلى تكرار العمل مرارًا وتكرارًا.

أفضل ميزات MaintainX

قم بإدارة أوامر العمل باستخدام منصة مصممة خصيصًا للأجهزة المحمولة والمخصصة للفرق الميدانية

حافظ على تماسك فريقك من خلال التحديثات الفورية والرسائل داخل التطبيق

جدولة الصيانة الوقائية وتتبع تاريخ الأصول بسهولة

حافظ على الامتثال باستخدام قوائم مراجعة إجراءات التشغيل القياسية وأدوات الفحص

قيود MaintainX

قد لا يناسب الفرق خارج نطاق العمليات أو الصيانة

أسعار MaintainX:

خطة مجانية

أساسي : 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Premium : 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات MaintainX

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 800 تقييم)

💡نصيحة للمحترفين: بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه لإدارة مهامك وجداولك، احرص دائمًا على مراجعة أمان اتصالك قبل متابعة تسجيل الدخول. طريقة موثوقة للقيام بذلك هي تمكين المصادقة الثنائية على أجهزتك.

3. Connecteam (الأفضل لإدارة القوى العاملة المتنقلة)

عبر Connecteam

Connecteam هو بديل غني بالميزات لـ Coast، خاصة للشركات التي لديها فرق عمل متنقلة أو لا تعمل من مكاتب. فهو يجمع بين تحديد المواعيد وتتبع الوقت وإدارة المهام والتواصل في منصة واحدة موحدة.

وهو فعال بشكل خاص في قطاعات مثل البناء والتجزئة والخدمات الميدانية، حيث يتنقل أعضاء الفريق باستمرار. يوفر Connecteam تحديثات في الوقت الفعلي ونماذج قابلة للتخصيص وعملية تسجيل دخول آمنة، مما يزيل متاعب التأخير بسبب رسائل "تأكد أنك إنسان" أو اتصالات تسجيل الدخول غير الموثوقة.

أفضل ميزات Connecteam

تتبع ساعات عمل الموظفين باستخدام ساعات العمل القائمة على نظام GPS

أنشئ جداول الفريق باستخدام محرر سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات

قم بتعيين المهام وجمع البيانات باستخدام قوائم المراجعة والنماذج على الهاتف المحمول

ابق على اتصال مع فريقك من خلال الدردشة والإعلانات داخل التطبيق

قيود Connecteam

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد

بعض الميزات محجوبة في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Connecteam

تجربة مجانية متاحة

الأساسي : 29 دولارًا شهريًا (أول 30 مستخدمًا)

متقدم : 49 دولارًا شهريًا (أول 30 مستخدمًا)

Expert : 99 دولارًا شهريًا (أول 30 مستخدمًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Connecteam

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

بشكل عام، كانت تجربتي مع Connecteam رائعة. فقد أضفت التنظيم والوضوح على عملياتنا اليومية وجعلت التواصل بين أعضاء الفريق أكثر سلاسة من أي وقت مضى. من تتبع الوقت إلى المهام والتحديثات، أصبح كل شيء الآن في مكان واحد. لقد ساعدنا ذلك حقًا على البقاء منظمين ومتصلين، خاصة خلال فترات العمل المزدحمة.

بشكل عام، كانت تجربتي مع Connecteam رائعة. فقد أضفت التنظيم والوضوح على عملياتنا اليومية وجعلت التواصل بين أعضاء الفريق أكثر سلاسة من أي وقت مضى. من تتبع الوقت إلى المهام والتحديثات، أصبح كل شيء الآن في مكان واحد. لقد ساعدنا ذلك حقًا في الحفاظ على التنظيم والتواصل، خاصة خلال فترات العمل المزدحمة.

➡️ اقرأ المزيد: مهارات إدارة المهام: كيفية إدارة المهام لفريقك ولنفسك

4. 7shifts (الأفضل لجدولة موظفي المطاعم)

عبر 7shifts

7shifts هي منصة متميزة لإدارة الجداول الزمنية والقوى العاملة، مصممة خصيصًا لقطاع المطاعم. إذا كنت تجد أدوات الجدولة العامة في Coast بسيطة أو عامة جدًا بالنسبة لبيئة عملك سريعة الوتيرة، فإن 7shifts توفر تجربة أكثر تخصيصًا.

بفضل ميزة الجدولة بالسحب والإفلات وأدوات الامتثال لقوانين العمل والمراسلة المدمجة بين أعضاء الفريق، يساعد 7shifts في تقليل أخطاء الجدولة وتغييرات نوبات العمل في اللحظة الأخيرة. كما يوفر أدوات لتعزيز مشاركة الموظفين، مثل التعليقات على نوبات العمل وتتبع الأداء، وهي ميزات تساعد المديرين على وضع جدول موثوق لعمليات الفريق والحفاظ عليه.

أفضل ميزات 7shifts

قم بإدارة موظفي المطعم باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لضمان الامتثال والتخطيط المسب

تواصل مع فريقك من خلال الدردشة المدمجة والإعلانات

بسّط عملية الجدولة من خلال تبديل الورديات وتتبع التوافر وطلبات الإجازات

احصل على رؤى ثاقبة من خلال تكامل أنظمة نقاط البيع لتحليلات العمالة

قيود 7shifts

وظائف محدودة خارج نطاق شركات خدمات الطعام

قد تتطلب ميزات إعداد التقارير خططًا أعلى مستوى

أسعار 7shifts

Comp : مجاني للمطاعم ذات الموقع الواحد التي تضم ما يصل إلى 30 موظفًا

السعر الأساسي : 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

The Works : 76.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

Gourmet: أسعار مخصصة لاحتياجات الشركات

تقييمات وتصنيفات 7shifts

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

5. TimeClock Plus (الأفضل لتتبع الوقت والحضور)

عبر Time Clock Plus

TimeClock Plus مثالي للمؤسسات التي تسعى إلى تشديد الرقابة على تتبع وقت الموظفين والحضور وتكامل كشوف المرتبات. إنه خطوة للأمام مقارنة بـ Coast فيما يتعلق بالوظائف التي تركز على الموارد البشرية، حيث يوفر رؤية في الوقت الفعلي لساعات عمل الفريق وأرصدة الإجازات والامتثال.

على عكس Coast، يركز TimeClock Plus على المساءلة، من خلال أدوات تتحقق من الحضور باستخدام المقاييس الحيوية أو GPS أو تحديد الموقع الجغرافي. يمكن للمديرين التأكد من أن الموظفين يسجلون حضورهم من الموقع الصحيح وليس مجرد النقر على "التحقق ناجح، في انتظار" على الشاشة.

أفضل ميزات TimeClock Plus

تتبع وقت عمل الموظفين في الوقت الفعلي باستخدام الهاتف المحمول أو الكشك أو ساعات الحضور البيومترية

إدارة أرصدة الإجازات والمستحقات داخل المنصة

دمج مع أنظمة الرواتب وإنشاء تقارير مفصلة

ضمان الامتثال لقوانين العمل وقواعد العمل الإضافي

قيود TimeClock Plus

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

قد يكون غير مناسب للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

أسعار TimeClock Plus

خطط مخصصة بناءً على حجم الشركة والميزات

TimeClock بالإضافة إلى التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TimeClock Plus؟

أتمنى أن تكون هناك طرق لتحرير التقارير الحالية حول ما يتم عرضه. أيضًا، عندما قمنا بالترقية إلى السحابة، كان ذلك عملية طويلة من نظامنا الحالي. ومع ذلك، بشكل عام، انتهى الأمر بنجاح وتكلل كل شيء على ما يرام.

أتمنى أن تكون هناك طرق لتحرير التقارير الحالية حول ما يتم عرضه. أيضًا، عندما قمنا بالترقية إلى السحابة، كان ذلك عملية طويلة من نظامنا الحالي. ومع ذلك، بشكل عام، انتهى الأمر بنجاح وتبين أن كل شيء على ما يرام.

⚡️ حقيقة ممتعة: قد تكون نوبة العمل الليلية في مطاعم ماكدونالدز هي الأكثر ربحًا في اليوم! في المناطق الحضرية المزدحمة، خاصةً بالقرب من مناطق الحياة الليلية أو الأماكن التي تعمل على مدار الساعة، يمكن أن تدر نوبة العمل الليلية إيرادات مذهلة. يمكن أن يبقي الجياع من محبي السهر والعاملين بنظام النوبات وطلبات التوصيل في وقت متأخر من الليل المطبخ مشغولًا مثل وقت الذروة في الغداء، وأحيانًا أكثر!

6. BlueFolder (الأفضل لإدارة الخدمات الميدانية)

عبر BlueFolder

BlueFolder هي أداة متخصصة للشركات التي تقدم خدمات ميدانية، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات وصيانة المعدات أو أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. بينما تركز Coast على التنسيق الأساسي بين أعضاء الفريق، تساعدك BlueFolder على إدارة علاقات العملاء وسجل الخدمات ومهام الفنيين بشكل أكثر كفاءة.

يدعم بوابات العملاء عبر الإنترنت، وجدولة المهام المتكررة، والوصول إلى التقنيين الميدانيين عبر الأجهزة المحمولة، مما يضمن أن فريقك يمكنه إكمال أوامر العمل دون الحاجة إلى إجراء مكالمات هاتفية مستمرة أو مواجهة مشكلات تقنية. وهذا يجعله مثاليًا للفرق التي تعتمد على الخدمات وتحتاج إلى سير عمل موثوق وقائم على السحابة.

أفضل ميزات BlueFolder

قم بإدارة المهام المتكررة وتتبع أوامر العمل من لوحة تحكم مركزية

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى حالة المهام من خلال البوابات الإلكترونية

تتبع سجل الخدمة والأصول عبر مواقع متعددة

زود الفنيين بتحديثات في الوقت الفعلي عبر التطبيق المحمول

قيود BlueFolder

واجهة مستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الأكثر حداثة

غير مصمم لإدارة المهام العامة

أسعار BlueFolder

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات BlueFolder

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

📮ClickUp Insight: 92% من الموظفين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة، حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء على اتصال.

7. Fiix (الأفضل لفرق الصيانة وإدارة الأصول)

عبر Fiix

Fiix هو نظام CMMS (نظام إدارة الصيانة المحوسب) مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة الأصول المادية ومهام الصيانة وأداء المعدات. إذا كنت تستخدم Coast لتتبع المهام العامة ولكنك بحاجة إلى أداة متخصصة في إدارة دورة حياة الأصول، فإن Fiix يعد ترقية قوية.

يساعد Fiix الفرق على ضمان أمان اتصالهم أثناء تسجيل الدخول، وهو أمر ضروري لتشغيل المعدات. يمكنك استخدامه لجدولة الصيانة الوقائية وتتبع قطع الغيار وإنشاء تقارير مفصلة بسهولة.

أفضل ميزات Fiix

قم بإدارة صيانة الأصول من خلال تتبع كامل لسجل الخدمة

جدولة الصيانة الوقائية لتقليل وقت التعطل

تتبع أوامر العمل وإدارة المخزون من مكان واحد

قم بتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار من أجل سير عمل صيانة ذكي

قيود Fiix

قد يكون معقدًا للمستخدمين غير التقنيين

أسعار Fiix

خطة مجانية

الأساسي: 45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

احترافي: 75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flix

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fiix؟

أحب حقًا الطريقة التي يحتفظ بها Fiix بالسجلات لكل أصل، مما يسهل التعامل مع المشكلات المتكررة.

أحب حقًا الطريقة التي يحتفظ بها Fiix بالسجلات لكل أصل، مما يسهل التعامل مع المشكلات المتكررة.

8. Flock (الأفضل للتواصل الجماعي والدردشة)

عبر Flock

Flock هو بديل لـ Coast يركز على الاتصال، ويوفر ميزات قوية للمراسلة والتعاون للشركات الصغيرة والفرق المتنامية. يمكنك اعتباره بمثابة Slack مع إدارة مهام مدمجة، حيث يساعد الفرق على الدردشة وتوزيع المهام وتنظيم المحادثات.

مع Flock، لا يتعين على قادة الفرق أن يسألوا الآخرين باستمرار عن توفر أعضاء الفريق وجدول المواعيد قبل اتخاذ أي قرار، فكل ذلك يمكن تتبعه في سلاسل المحادثات الفورية والاستطلاعات والتذكيرات.

أفضل ميزات Flock

نظم محادثات الفريق باستخدام القنوات والمواضيع والرسائل المباشرة

قم بتعيين المهام وإجراء الاستطلاعات باستخدام قوائم المهام والتذكيرات المدمجة

شارك الملفات وابدأ مؤتمرات الفيديو لتبسيط التعاون

ادمجها مع تطبيقات الإنتاجية مثل Trello و Google Drive

قيود Flock

أقل شهرة من Slack أو Microsoft Teams، لذا فإن تكاملها مع تطبيقات أخرى أقل

تقارير وتحليلات محدودة

أسعار Flock

Starter : مجاني لما يصل إلى 20 مستخدمًا

Pro : 249 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق الكبيرة

تقييمات وتصنيفات Flock

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: جدولة الموارد: دليل شامل لمديري المشاريع

9. صيانة العناية (الأفضل لإدارة المرافق)

عبر Maintenance Care

تعد Maintenance Care مثالية لمديري المرافق الذين يحتاجون إلى نظام CMMS قابل للتطوير وسهل الاستخدام. فهي تتجاوز Coast من خلال توفير إدارة أوامر العمل وتتبع الأصول ومخطط صيانة وقائية مخصص لعمليات البناء.

سواء كنت تدير مستشفيات أو مدارس أو مرافق مكتبية، تساعدك Maintenance Care على إنشاء اتصال آمن مع طاقم الصيانة من خلال تخطيط وتواصل أفضل، قبل الشروع في إصلاحات مكلفة.

أفضل ميزات Maintenance Care

تتبع أصول ومعدات المنشأة عبر مواقع متعددة

خطط للصيانة الوقائية باستخدام تقويم مرئي

اقبل أوامر العمل ونظمها من خلال بوابة طلبات عبر الإنترنت

زود الفنيين بتطبيق جوال لإنجاز المهام في الموقع

قيود الصيانة

قد يبدو واجهة المستخدم غير سهلة الاستخدام لبعض المستخدمين

أدوات إعداد التقارير أساسية في الإصدار المجاني

أسعار خدمة الصيانة

الإصدار المجاني : تشمل الميزات الأساسية

المؤسسات : 225 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

حزمة شاملة: 500 دولار شهريًا

تقييمات وتقييمات الصيانة

G2: 4. 6/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (90+ تقييم)

10. Doodle (الأفضل لجدولة الاجتماعات والفعاليات)

عبر Doodle

إذا كانت ميزات التقويم الأساسية في Coast لا تلبي احتياجاتك، فإن Doodle يوفر طريقة ذكية وسهلة لجدولة الاجتماعات عبر المناطق الزمنية والفرق. فهو يزيل الفوضى الناتجة عن تبادل رسائل البريد الإلكتروني من خلال السماح للمشاركين بالتصويت على أفضل الأوقات.

لرؤساء الفرق والمديرين الذين يحاولون تنظيم عمليات المزامنة المتكررة ومكالمات العملاء أو عمليات تسجيل الحضور الأسبوعية، Doodle هي أداة بسيطة وفعالة.

أفضل ميزات Doodle

حدد مواعيد الاجتماعات بسهولة باستخدام أدوات التوافر القائمة على الاستطلاعات

مزامنة أوقات الاجتماعات مع تقويمات Google أو Outlook أو Apple

أتمتة الحجوزات باستخدام صفحة جدولة شخصية

نسق اجتماعات جماعية أو فردية دون الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية

قيود Doodle

ميزات محدودة لإدارة المهام

ليس مثاليًا لعمليات العمل المعقدة

أسعار Doodle

مجاني : ميزات جدولة أساسية للمستخدمين الفرديين

Pro : 14.95 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

فريق : 19.95 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

يتيح Doodle لجميع أفراد فريقك إدخال توفرهم ويمكنك رؤية ذلك في العرض العام. عندما تحاول جدولة اجتماع، سيخبرك التطبيق بموعد توفر الجميع دون الحاجة إلى بذل أي جهد ذهني.

يتيح Doodle لجميع أفراد فريقك إدخال توفرهم ويمكنك رؤية ذلك في العرض العام. عندما تحاول جدولة اجتماع، سيخبرك التطبيق بموعد توفر الجميع دون الحاجة إلى بذل أي جهد ذهني.

➡️ اقرأ المزيد: إدارة الوقت أصبحت سهلة: بناء جدول أسبوعي مثالي

توقف عن استخدام Coast. حسّن سير عملك باستخدام ClickUp

سواء كنت بحاجة إلى جدولة متقدمة أو اتصال أكثر ذكاءً بين أعضاء الفريق أو تتبع قابل للتطوير للأصول، فإن البديل المناسب لتطبيق Coast سيعتمد على حالة الاستخدام الخاصة بك.

إذا كنت تبحث عن منصة شاملة للتعامل مع إدارة المهام والجدولة والأتمتة والتعاون، فإن ClickUp تتميز بمرونة لا مثيل لها وميزات قابلة للتخصيص وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هل تريد المساعدة في إدارة فريقك بشكل أكثر فعالية؟ ✅ جرب ClickUp مجانًا.