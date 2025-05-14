أفضل 13 بديلاً لبرنامج PowerPoint في عام 2025

هل أنت عالق في جحيم PowerPoint؟ لست وحدك.

يغمر ما يصل إلى 35 مليون عرض تقديمي PowerPoint (أو مستطيلات مليئة بالنصوص) شاشات العالم كل يوم.

لكن دماغنا يعالج المعلومات المرئية أسرع بـ 60,000 مرة من النصوص. فلماذا ترضى بالشرائح التقليدية المملة التي بالكاد تجذب الانتباه؟

حان الوقت لتغيير الأمور! إليك أفضل بدائل PowerPoint لتحويل العروض التقديمية التقليدية المملة إلى روائع ديناميكية وجذابة.

قيود PowerPoint

يعد Microsoft PowerPoint برنامجًا كلاسيكيًا، ولكنه لا يخلو من العيوب. فيما يلي بعض العيوب التي تقلل من مكانته كأفضل برنامج للعروض التقديمية:

الذكاء الاصطناعي الذي يحتاج إلى لمسة بشرية: *يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Copilot في إنشاء المحتوى داخل PowerPoint، ولكنه غالبًا ما يحتاج إلى تعديلات إضافية للسرد المعقد

عناصر حية، إعداد غير حي تمامًا: Cameo تضيف موجات الكاميرا، ولكن جعلها تبدو أنيقة يتطلب جهدًا

صعوبات عدم التزامن: يعمل Recording Studio* بشكل جيد، ولكن تصدير محتوى تفاعلي عالي الجودة أمر صعب

مشاكل التعاون: التحرير عبر الإنترنت ليس سلسًا وتعاونيًا مثل عروض Google Slides للعمل الجماعي في الوقت الفعلي

تدفع هذه المشكلات المعلمين والمهنيين والفرق إلى البحث عن أدوات عرض تقديمي أكثر تنوعًا تعمل بالذكاء الاصطناعي وبدائل PowerPoint ذات واجهة سهلة الاستخدام.

🧠 حقيقة ممتعة: على TikTok، حصد #powerpoint أكثر من 4.3 مليار مشاهدة. تضم المنصة دروسًا تعليمية أنشأها المستخدمون حول كيفية جعل عروض PowerPoint التقديمية أكثر جاذبية وجمالية وإبداعًا.

نظرة عامة على بدائل PowerPoint

فيما يلي نظرة عامة موجزة على بدائل PowerPoint والمستخدمين المثاليين لها وتقديرات أسعارها!

بديل PowerPoint الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp عروض تقديمية تعاونية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص، ولوحات بيضاء لتبادل الأفكار، وإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain الأفراد والفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات التي تبحث عن أداة عرض تقديمي وسير عمل متعددة الاستخدامات وتعاونية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Canva مرونة تصميم استثنائية مع قوالب شاملة وتكامل الوسائط المتعددة لعروض تقديمية مذهلة بصريًا المبدعون والمسوقون الذين يولون الأولوية للعروض التقديمية الغنية بالتصميم يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Beautiful. ai تصميم شرائح مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتنسيق المحتوى تلقائيًا للحصول على عروض المهنيون في مجال الأعمال الذين يسعون إلى الحصول على نتائج سريعة ومتقنة دون بذل جهد تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Prezi عروض تقديمية غير خطية وشرائح قابلة للتكبير لتقديم قصص ديناميكية المعلمون وقادة ورش العمل الباحثون عن عروض PowerPoint تفاعلية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Powtoon مشاهد تعتمد على الشخصيات وعروض تقديمية قائمة على الفيديو مع رسوم متحركة وتعليق صوتي القصاصون والمبدعون الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو ديناميكية وجذابة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا Google Slides تعاون وتكامل سلس قائم على السحابة مع نظام Google Workspace البيئي الفرق والمعلمون عن بُعد الذين يحتاجون إلى التعاون في الوقت الفعلي مجاني مع Google Workspace عرض عروض تقديمية قائمة على التحليلات ومزودة بميزات تعاون قوية الشركات الناشئة والشركات التي تركز على تتبع تفاعل الجمهور تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Mentimeter عروض تقديمية تفاعلية تعتمد على البيانات مع استطلاعات الرأي والاختبارات القصيرة وتعليقات الجمهور المباشرة المتحدثون والمعلمون الذين يضعون تفاعل الجمهور على رأس أولوياتهم يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Keynote عروض تقديمية أنيقة وعالية الجودة مصممة لمستخدمي Apple مع انتقالات سينمائية مستخدمو Mac الذين يبحثون عن عروض تقديمية أنيقة مع تكامل التطبيقات الأصلية مجاني: متوفر على أجهزة Mac وiOS Slidebean إنشاء شرائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعروض تقديمية مع تنسيق تلقائي للمحتوى الشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يبنون عروضًا جاهزة للمستثمرين بسرعة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Visme عروض تقديمية غنية بالوسائط المتعددة مع تصورات للبيانات ومقاطع فيديو ورسوم بيانية المسوقون والمتخصصون في مجال الأعمال الذين يحتاجون إلى محتوى جذاب وقائم على البيانات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Gamma عروض تقديمية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع التركيز على سرد القصص وتنسيقات قابلة منشئو المحتوى الباحثون عن عروض تقديمية متماسكة بصريًا ومدعومة بالذكاء الاص يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Zoho Show متكامل مع نظام Zoho البيئي لتعاون وإنتاجية سلسة مستخدمو Zoho الذين يبحثون عن تكامل سلس مع تطبيقات Zoho الأخرى مجاني: للأفراد والفرق الصغيرة؛ يتطلب اشتراكًا في WorkDrive أو Workplace للحصول على خطة Pro

👀 هل تعلم؟ كان اسم PowerPoint في البداية Presenter.

أفضل 13 بديلاً لبرنامج PowerPoint يمكنك استخدامها

يؤدي PowerPoint المهمة على أكمل وجه، ولكنه قد لا يكون الخيار الأنسب. إذا كنت تبحث عن مزيد من الإبداع والمرونة أو تفاعل الجمهور، فقد تكون هذه البدائل لبرنامج PowerPoint هي الترقية التي تحتاجها عروضك التقديمية!

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية وسير عمل تعاوني)

جرب ClickUp — إنه مجاني خطط لمشروعك وقدمه في عروض متعددة الأشكال والأساليب باستخدام ClickUp

ClickUp هو أحد أفضل بدائل PowerPoint إذا كنت تريد أكثر من مجرد شرائح لعرضك التقديمي. إنه التطبيق الشامل الذي يتيح لك تبادل الأفكار حول محتوى عرضك التقديمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء عروض تقديمية جذابة بسرعة، والتعاون من خلال التحرير في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد. لا داعي للتبديل بين التطبيقات أو الضياع في ملفات وإصدارات PowerPoint التي لا نهاية لها.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

أدرج أفكارك وصمم تخطيطًا للعرض التقديمي باستخدام ClickUp Whiteboards

*توفر لوحات ClickUp البيضاء مكان عمل مرئيًا مثاليًا لك وللفريق الخاص بك لرسم الأفكار وتخطيط المفاهيم وإنشاء مخططات انسيابية، وهي مثالية لتشكيل العرض التقديمي قبل البدء في تصميم الشرائح.

إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى لشرائحك بسهولة، يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في تجسيد أفكارك. قم بتدوين الملاحظات، واربطها بالبحوث، وأضف محتوى الوسائط المتعددة، وقم ببناء رسالتك باستخدام تنسيق غني (عناوين، لافتات، قوائم نقطية، والمزيد)، وتعاون مع زملائك في الوقت الفعلي. يمكنك حتى ربط العناصر التي تم تحديدها في المستند بمهام ClickUp حتى لا يفوتك أي شيء.

تعاون مع فريقك وقم بتحرير محتوى العروض التقديمية في وقت واحد باستخدام ClickUp Docs

هل تريد العمل بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر؟ تساعدك المساعدة الذكية ClickUp Brain على تسريع إنشاء المحتوى وصقل الرسائل واستخلاص الأفكار من مساحة العمل الحالية، حتى تتمكن من تخطي متاعب التنسيق والتركيز على إحداث تأثير مع كل شريحة.

صمم مخططات تفصيلية، وقم بعصف ذهني للمحتوى، وحتى أنشئ قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لعرضك التقديمي باستخدام ClickUp Brain

عندما تكون جاهزًا لتجميع كل شيء، يوفر قالب العرض التقديمي ClickUp إطارًا منظمًا لإنشاء قصتك وتقديمها بوضوح وثقة. بفضل الشرائح المعدة مسبقًا للمقدمة والمحتوى والخاتمة من العرض التقديمي، ستتمكن من إنشاء مجموعة شرائح مذهلة في وقت قصير!

احصل على قوالب مجانية قدم عرضًا فعالًا وجذابًا باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp

يحول ClickUp العروض التقديمية المملة والبسيطة إلى عروض تعاونية وديناميكية، مع جعل سير عملك سلسًا وممتعًا.

💡نصيحة احترافية: استخدم مطالبات نصية بسيطة في ClickUp Whiteboards لإنشاء صور وفنون باستخدام الذكاء الاصطناعي لعرضك التقديمي على الفور. ما عليك سوى كتابة وصف للصورة التي تريدها، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي! دع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain يجلب أفكارك إلى الحياة على السبورات البيضاء

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ عروضًا تقديمية تجارية جذابة في وقت قصير باستخدام قوالب عروض تقديمية قابلة للتخص

أنشئ مخططات جيدة التنظيم في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp

تعاون مع زملائك في الفريق وقدم ملاحظات فورية باستخدام ميزة Live Collaboration Detection من ClickUp

سجل شاشتك باستخدام كاميرا الويب والتعليق الصوتي (أو بدونه) لعروض تقديمية غير متزامنة وعروض توضيحية وإرشادات تفصيلية باستخدام ClickUp Clips

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات الشاملة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة TrustRadius:

جعل ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل لتوضيح الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. أصبح العصف الذهني باستخدام السبورات البيضاء سهلاً، كما أصبح إعادة تنظيم الأولويات وإضافة الصور المرجعية وغيرها أمراً سهلاً للغاية.

جعل ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل لتوضيح الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. أصبح العصف الذهني باستخدام السبورات البيضاء سهلاً، كما أصبح إعادة تنظيم الأولويات وإضافة الصور المرجعية وغيرها أمراً سهلاً للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات السبورة البيضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين سير عملك

2. Canva (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية بمرونة تصميم لا مثيل لها)

عبر Canva

صمم عروضًا تقديمية متحركة على طريقتك مع Canva. بينما يوفر PowerPoint قوالب منظمة، يمنحك Canva تحكمًا إبداعيًا كاملاً من خلال التخصيص بالسحب والإفلات وآلاف العناصر التصميمية وخيارات الوسائط المتعددة الغنية. أنشئ عروضًا تقديمية مذهلة بصريًا دون قيود التصميم التي تفرضها مجموعات الشرائح التقليدية.

أفضل ميزات Canva

خصص قوالب العروض التقديمية باستخدام واجهة السحب والإفلات البسيطة

استخدم آلاف الشرائح المصممة مسبقًا لمختلف الصناعات والأغراض

ادعُ أعضاء الفريق لتحرير الشرائح والتعليق عليها في الوقت الفعلي

أضف مقاطع فيديو وصوت ورسوم متحركة ومخططات بسهولة

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخزين شعارك وخطوطك وألوانك في المكتبة

قيود Canva

العديد من العناصر والقوالب عالية الجودة مقتصرة على مستخدمي Pro

قد تؤدي العروض التقديمية الكبيرة والجذابة بصريًا إلى إبطاء المنصة

أسعار Canva

مجاني: ميزات وقوالب محدودة

Pro: 15.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Teams: 10.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

وصف أحد المراجعين في G2 هذا البرنامج بأنه:

أداة تصميم قوية وبسيطة للجميع

أداة تصميم قوية وبسيطة للجميع

👀 هل تعلم؟ قامت شركة Forethought بتطوير PowerPoint 1. 0 في عام 1987. ثم استحوذت عليها شركة Microsoft في عام 1988، قبل إطلاق MS Office في عام 1989.

3. Beautiful. ai (الأفضل لتصميم الشرائح التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ما رأيك في عرض تقديمي مثالي، بدون عناء التصميم؟ بالتأكيد نعم!

قد لا تعجبك محاولتنا في إيجاد قافية، ولكنك ستحب على الأرجح أداة إنشاء الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي من Beautiful.ai، والتي تعمل على تنظيم الشرائح وتصميمها على الفور. فهي تخلصك من عناء التنسيق اليدوي والمؤلم في PowerPoint.

ما عليك سوى إضافة المحتوى الخاص بك، وستقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء عرض تقديمي احترافي وأنيق. هذه الأداة مثالية لعروض المبيعات وعروض المستثمرين والتقارير التجارية عندما تحتاج إلى نتائج أنيقة بسرعة.

أجمل الميزات

قم بتنسيق المحتوى ومحاذاته للحصول على مظهر احترافي باستخدام تصميم الشرائح المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استفد من القوالب الجاهزة للاستخدام في العروض التقديمية للأعمال والتقارير التسويقية والمزيد

ادعُ أعضاء الفريق لمراجعة العروض التقديمية وتحريرها بسهولة

تتبع من يشاهد عرضك التقديمي وكيف يتفاعلون معه

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام الشعارات والألوان والخطوط

جميل. قيود ai

أبلغ بعض المستخدمين عن خيارات تخصيص محدودة وأداء بطيء

Beautiful. ai الأسعار

Pro: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

جميل. تقييمات ومراجعات ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Beautiful.ai؟

يعتقد أحد المراجعين في G2 أن هذه الأداة:

أنيق وسهل وجميل! لم أكن أبدًا من الأشخاص المبدعين، لذا فإن جعل العروض التقديمية تبدو أنيقة أمر سهل للغاية في Beautiful!

أنيق وسهل وجميل! لم أكن أبدًا من الأشخاص المبدعين، لذا فإن جعل العروض التقديمية تبدو أنيقة أمر سهل للغاية في Beautiful!

4. Prezi (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية غير خطية وتفاعلية)

عبر Prezi

حوّل عرضك التقديمي إلى رحلة سيحب جمهورك خوضها. على عكس تنسيق PowerPoint الذي يعرض الشرائح واحدة تلو الأخرى، تتيح لك لوحة Prezi القابلة للتكبير/التصغير التنقل بين الأفكار بشكل ديناميكي، مما يخلق تجربة سلسة ومحفزة. اربط الأفكار بشكل طبيعي، وحافظ على تفاعل جمهورك، واجعل الموضوعات المعقدة أسهل في الفهم.

أفضل ميزات Prezi

أنشئ عروضًا تقديمية جذابة لا تتبع تسلسلًا صارمًا للشرائح، بل تروي قصة

قم بتمييز النقاط الرئيسية عن طريق التكبير والتصغير بشكل ديناميكي

استفد من التخطيطات والموضوعات المصممة باحترافية لبدء عرضك التقديمي

اعمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

ادمجها مع Zoom و Microsoft Teams و Slack لمشاركة العروض التقديمية عن بُعد

قيود Prezi

قد يكون تطبيق العروض التقديمية صعبًا للمستخدمين الجدد غير المعتادين على تنسيق التكبير/التصغير

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لمعظم الميزات

قد تتأخر العروض التقديمية المعقدة في بعض الأحيان

أسعار Prezi

الإصدار المجاني: ميزات أساسية مع علامة مائية Prezi

إضافة: 19 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 29 دولارًا شهريًا

Teams: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Prezi

G2: 4. 2/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Prezi؟

أحد المراجعين في G2 يرى أن هذه الأداة:

جيد ولكنه ثقيل بعض الشيء

جيد ولكنه ثقيل بعض الشيء

5. Powtoon (الأفضل للعروض التقديمية القائمة على الشخصيات والفيديو)

عبر Powtoon

يحول Powtoon الشرائح الأساسية إلى عروض تقديمية ديناميكية ومتحركة تعتمد على الشخصيات مع رسوم متحركة سلسة وانتقالات سينمائية. إنه مصمم لرواية القصص ومثالي لعروض التسويق ومقاطع الفيديو التوضيحية والمشاريع الإبداعية التي تجذب الانتباه وتحافظ على تفاعل الجمهور.

أفضل ميزات Powtoon

أضف الحياة إلى أفكارك باستخدام شخصيات متحركة ومشاهد سردية

حوّل الشرائح التقليدية إلى مقاطع فيديو ديناميكية لتحقيق تفاعل أفضل

أنشئ عروضًا تقديمية بسهولة دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو تحرير الفيديو

سجل أو حمّل تعليقات صوتية لتكملة العناصر المرئية

شارك العروض التقديمية كفيديوهات أو قم بتضمينها في رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب

قيود Powtoon

خيارات التصدير محدودة، وتأتي القوالب مع علامات مائية في الخطة المجانية

قد تتسبب الرسوم المتحركة المعقدة في حدوث تأخير من حين لآخر

أسعار Powtoon

الإصدار المجاني: ميزات أساسية مع علامة Powtoon المائية

Lite: 50 دولارًا شهريًا

احترافي: 190 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات Powtoon وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Powtoon؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2:

Powtoon هي منصة مصممة جيدًا توفر العديد من الميزات الممتازة لإنشاء العروض التقديمية.

Powtoon هي منصة مصممة جيدًا توفر العديد من الميزات الممتازة لإنشاء العروض التقديمية.

عبر Google Slides

بينما يتزامن PowerPoint مع Microsoft 365، تم تصميم Google Slides للعمل الجماعي السلس الذي يعتمد على السحابة أولاً، دون الحاجة إلى التثبيت أو تحميل الملفات، فقط الوصول الفوري من أي جهاز أو نظام تشغيل. بفضل تكامله مع Google Workspace، يمكن للفرق التعديل والتعليق والعرض في الوقت الفعلي، مما يجعله الخيار الأمثل للتعاون السريع والمستكمل عن بُعد.

أفضل ميزات Google Slides

قم بتحرير العرض التقديمي نفسه والتعليق عليه في وقت واحد مع مستخدمين آخرين

يمكنك الوصول إلى العروض التقديمية ومشاركتها وإدارتها من أي جهاز متصل بالإنترنت

يعمل بشكل مثالي مع أدوات Google Workspace مثل Docs و Sheets و Drive

تتبع الإصدارات السابقة من العروض التقديمية بسهولة والرجوع إليها

تصميم بسيط وسهل الاستخدام مع إمكانية التحرير بالسحب والإفلات

قيود Google Slides

الرسوم المتحركة والانتقالات محدودة مقارنة ببرنامج PowerPoint

قد يكون تحرير العروض التقديمية في وضع عدم الاتصال بالإنترنت صعبًا ويتطلب إعدادًا مسبقًا

أسعار Google Slides

مجاني مع Google Workspace

تقييمات ومراجعات Google Slides

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Slides؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Capterra:

ملائمة للتعاون، محدودة من حيث التصميم

ملائمة للتعاون، محدودة من حيث التصميم

📖 اقرأ أيضًا: قوالب Google Slides المجانية لعروض تقديمية مؤثرة

7. Pitch (الأفضل للعروض التقديمية القائمة على البيانات مع تحليلات قوية)

عبر Pitch

اعرف ما الذي ينجح وأصلح ما لا ينجح. على عكس PowerPoint، الذي يتركك في حيرة من أمرك، يوفر Pitch تحليلات في الوقت الفعلي لتتبع المشاهدات والتفاعلات والمشاركة. مثالي للفرق التي تريد رؤى تستند إلى البيانات لتحسين عروضها التقديمية للمبيعات وإحداث تأثير أكبر.

اعرض أفضل الميزات

تتبع عدد المشاهدات والوقت الذي يقضيه المشاهدون على الشرائح وأنماط التفاعل في العرض التقديمي بأكمله

عقد جلسات عصف ذهني مع أعضاء الفريق على مجموعات الشرائح المشتركة

تصميمات وقوالب أنيقة واحترافية جاهزة للاستخدام

قم بتضمين المخططات والفيديوهات والعناصر التفاعلية بسهولة

أتمتة المهام المتكررة لتحديثات أسرع

قيود العرض التقديمي

قد تكون مرونة التصميم مقيدة عند مقارنتها ببرامج العروض التقديمية المستندة إلى السحابة مثل Canva

التخزين والتحليلات المتقدمة محدودة في الخطة المجانية

أسعار العروض الترويجية

مجاني: ميزات أساسية للأفراد والفرق الصغيرة

Pro: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات العروض التقديمية

G2: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pitch؟

يقول أحد المراجعين في G2:

Pitch يغير قواعد العروض التقديمية. إن القدرة على تخصيص الشرائح في ثوانٍ أمر لا يصدق. يمكنك إنشاء شيء يبدو وكأنه استغرق ساعات في دقائق.

Pitch يغير قواعد العروض التقديمية. إن القدرة على تخصيص الشرائح في ثوانٍ أمر لا يصدق. يمكنك إنشاء شيء يبدو وكأنه استغرق ساعات في دقائق.

8. Mentimeter (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية وموجهة للجمهور)

عبر Mentimeter

اجعل عروضك التقديمية محادثة ثنائية. على عكس الشرائح الثابتة في PowerPoint، يستخدم Mentimeter استطلاعات الرأي المباشرة والأسئلة والأجوبة والتصويت في الوقت الفعلي لتحويل جمهورك إلى مشاركين نشطين. وهو مثالي للاجتماعات وورش العمل والفصول الدراسية، حيث يحافظ على مستوى التفاعل عاليًا ويجعل كل جلسة تفاعلية.

أفضل ميزات Mentimeter

استخدم قوالب جاهزة لمختلف الأحداث والمواضيع

اعرض ردود الجمهور بتنسيقات جذابة بصريًا

اسمح للمشاركين بالانضمام من خلال رمز بسيط عبر أجهزتهم

الوصول إلى العروض التقديمية وإدارتها من أي جهاز

قيود Mentimeter

يحد من عدد الأسئلة في كل عرض تقديمي في الخطة المجانية

أقل مرونة مقارنة بأ دوات العروض التقديمية مثل Canva

أسعار Mentimeter

مجاني: أسئلة وميزات محدودة

الأساسي: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Mentimeter وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

9. Keynote (الأفضل لمستخدمي Apple الذين يبحثون عن عروض تقديمية أنيقة وسلسة)

عبر Keynote

صُمم برنامج العروض التقديمية هذا لمستخدمي Apple، ليقدم شرائح أنيقة ومذهلة. Keynote ليس مثل البدائل العادية لبرنامج PowerPoint المتوفرة في السوق، فهو تجربة أصلية من Apple تعمل بسلاسة على أجهزة Mac وiPad وiPhone.

بفضل التصميم العصري والرسوم المتحركة السلسة والتعاون في الوقت الفعلي، يعد هذا البرنامج مثاليًا لأي شخص يرغب في الحصول على شرائح أنيقة واحترافية دون عناء.

أفضل ميزات Keynote

اعمل دون أخطاء على أجهزة Mac وiPhone وiPad

قم بتحرير عرض تقديمي في وقت واحد مع مستخدمين آخرين

أنشئ انتقالات ديناميكية ورسوم متحركة وشرائح سينمائية

قم بتعليق الشرائح أو تصميمها مباشرة على جهاز iPad

ادعم عروض PowerPoint الحالية وتنسيقات PDF لمشاركة مرنة

قيود Keynote

غير متوفر لمستخدمي Windows أو Android

عدد أقل من القوالب الجاهزة مقارنة بالمنافسين

تفتقر تطبيقات العروض التقديمية الحديثة إلى الميزات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطنا

أسعار Keynote

مجاني: متوفر على أجهزة Mac وiOS

تقييمات Keynote وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنهاء عرض تقديمي (نصائح + أمثلة)

10. Slidebean (الأفضل للشركات الناشئة وعروض التقديم الترويجية)

عبر Slidebean

هل تحتاج إلى عرض تقديمي سريع؟ على عكس التنسيق اليدوي في PowerPoint، يتبع الذكاء الاصطناعي في Slidebean ترتيبًا وعملية موحدة للشرائح لإنشاء عروض تقديمية جاهزة للمستثمرين تلقائيًا.

بفضل قوالب العروض التقديمية القابلة للتخصيص وأتمتة التصميم الذكية والواجهة البديهية، يمكن للمؤسسين إنشاء عروض تقديمية جذابة دون إضاعة الوقت في التخطيط أو التصميم.

أفضل ميزات Slidebean

رتب المحتوى تلقائيًا للحصول على مظهر أنيق واحترافي

استخدم قوالب العروض التقديمية المصممة مسبقًا للشركات الناشئة والتسويق والمستثمرين والعروض التقديمية للعملاء

جرب أدوات النمذجة المالية لإنشاء وتصور المقاييس التجارية الرئيسية للمستثمرين

تعاون مع أعضاء الفريق لتحرير ومراجعة العروض التقديمية في الوقت الفعلي

قم بالتصدير بمرونة لتنزيل العروض التقديمية بتنسيقات PDF و PowerPoint

قيود Slidebean

قد يبدو تخصيص التصميم محدودًا

قد تكون ميزات النمذجة المالية صعبة بالنسبة للمبتدئين

أسعار Slidebean

خطة مجانية

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تسريع: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Slidebean وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (50+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: قوالب PowerPoint المجانية لخطط المشاريع | ClickUp

11. Visme (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية مع تصور البيانات)

عبر Visme

أصبح تحويل البيانات إلى قصة أسهل من أي وقت مضى. بينما يعتمد PowerPoint على الشرائح الثابتة، يضفي Visme الحيوية على البيانات من خلال الرسوم البيانية التفاعلية والرسوم المتحركة والرسوم البيانية المعلوماتية.

سواء كان تقريرًا تسويقيًا أو عرضًا تجاريًا، فإن Visme يحول الأرقام إلى صور جذابة ومقنعة دون الحاجة إلى أي مهارات تصميم.

أفضل ميزات Visme

أنشئ مخططات ورسوم بيانية ورسوم بيانية تفاعلية بسهولة

صمم شرائح ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى خبرة تقنية

أضف مقاطع فيديو وصوت ورسوم متحركة بسلاسة

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام شعارك وخطوطك وألوانك.

شارك المشاريع مع أعضاء الفريق لمراجعتها وتحريرها

قيود Visme

يأتي البرنامج المجاني مع علامات مائية وقوالب أقل

قد يستغرق إتقان الميزات المتقدمة بعض الوقت

أسعار Visme

الأساسي: ميزات وقوالب محدودة مع علامات مائية

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Visme وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (700+ تقييم)

12. Gamma (الأفضل للعروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية تحويلها إلى مواقع ويب)

عبر Gamma

أداة العروض التقديمية عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Gamma لا تقتصر على إنشاء العروض التقديمية فحسب، بل تحولها إلى صفحات ويب تفاعلية بنقرة واحدة. هذه الأداة مثالية لمنشئي المحتوى والفرق التي ترغب في أن تتجاوز أفكارها حدود غرفة الاجتماعات وتصل إلى جمهور أوسع دون عناء.

أفضل ميزات Gamma

أنشئ شرائح منظمة ومصقولة بأقل جهد ممكن

حوّل العروض التقديمية إلى مواقع ويب قابلة للمشاركة وسريعة الاستجابة

أضف أزرارًا وبطاقات قابلة للتوسيع ووسائط مضمنة

شارك الملفات وتعديلها مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي

تتبع تفاعل الجمهور مع عروضك التقديمية

قيود جاما

لا تزال بعض الوظائف، بما في ذلك تحويل مواقع الويب، قيد الاختبار

محتوى محدود من إنشاء الذكاء الاصطناعي وميزات تفاعلية في الخطة المجانية

أسعار جاما

الإصدار المجاني: ميزات متقدمة محدودة وائتمانات الذكاء الاصطناعي

إضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

13. Zoho Show (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سلسة داخل نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Show

هل تستخدم Zoho لإدارة علاقات العملاء أو المشاريع أو إدارة الملفات؟ إذاً، فإن Zoho Show هو الخيار الأمثل لك! على عكس PowerPoint، يتزامن Zoho Show بسلاسة مع تطبيقات Zoho، مما يتيح لك سحب البيانات والتعاون في الوقت الفعلي وتقديم العروض التقديمية بسهولة، كل ذلك في مكان واحد. لا توجد خطوات إضافية ولا الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب، فقط سير عمل أكثر سلاسة وعروض تقديمية أفضل.

أفضل ميزات Zoho Show

تواصل مع Zoho CRM وWorkDrive وProjects

اعمل على العروض التقديمية من أي جهاز دون تثبيت برامج

شارك في تأليف العروض التقديمية مع زملائك في الفريق

استيراد وتصدير الشرائح بتنسيق PowerPoint دون عناء التنسيق

جرب القوالب الخاصة بالتسويق والأعمال والمحتوى التعليمي

حدود Zoho Show

خيارات أقل تقدمًا للانتقالات المعقدة

لا توجد إمكانيات للتحرير دون اتصال بالإنترنت

أسعار Zoho Show

مجاني: للأفراد والفرق الصغيرة

الميزة: يتطلب اشتراكًا في WorkDrive أو Workplace

تقييمات Zoho Show وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ClickUp — أكثر من مجرد بديل لبرنامج PowerPoint

لقد حظي PowerPoint بلحظته الذهبية، ولكن دعونا نواجه الأمر، فقد بدأ يشعرنا ببعض الملل. ClickUp هو أداة تحويلية للعروض التقديمية الإبداعية والتعاونية، بفضل قوالبها القابلة للتخصيص وميزة Whiteboards البديهية. يمكنك إنشاء شرائح مذهلة بصريًا دون عناء، وحتى تسجيل مقاطع صوتية ومرئية لتوضيحات ديناميكية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

أوه، وماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ إنه مثل وجود مساعد شخصي لكل شيء بدءًا من الكتابة وحتى إنشاء الصور. فلماذا تكتفي بالعادة عندما يمكنك أن تبهر جمهورك بدلاً من ذلك؟

اشترك في ClickUp واجعل الجميع يتطلع إلى عرضك التقديمي!