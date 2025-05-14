كيفية إنشاء مطالبات Copilot من خلال 10 أمثلة

يمكن لـ Microsoft 365 Copilot أن يحقق نتائج مذهلة في سير عملك، إذا كنت تعرف كيف تتحدث لغته!

🧠 حقيقة ممتعة: 72% من الشركات حول العالم قد اعتمدت شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي

في هذا المنشور، ستتعلم كيفية كتابة مطالبات Copilot التي تزيد الإنتاجية إلى أقصى حد — مع 10 أمثلة عملية والنتائج التي يمكنك توقعها.

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ولكن أولاً، لنبدأ دليلنا لمطالبات Copilot.

ما هي مطالبات Copilot؟

مطالبات Copilot هي تعليمات تقدمها إلى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Microsoft Copilot لتوجيهها في أداء المهام.

فكر فيها على أنها مبادرات للمحادثة — تساعد الذكاء الاصطناعي على فهم احتياجاتك وتقديم ما تريده بالضبط. كلما حسنت مطالباتك، زادت إنتاجية وفعالية مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك!

سواء كنت تعمل على عرض تقديمي أو تحليل البيانات أو كتابة منشور مدونة، فإن موجهاتك تشكل طريقة استجابة الذكاء الاصطناعي. الموجهات الجيدة الصياغة واضحة وموجزة ومفصلة، مما يضمن حصولك على أفضل النتائج من الذكاء الاصطناعي.

عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، يمكنك مساعدة الفرق على تقسيم المهام المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها. على سبيل المثال، قد يستخدم فريق التسويق المطالبات لصياغة حملات البريد الإلكتروني، بينما يستخدمها المطورون لتصحيح الأخطاء في الكود أو إنشاء الوثائق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأفكار، وليس فقط لإنشاء المحتوى. اطلب من Copilot مقارنة الاتجاهات أو تحليل المشاعر أو استخراج النقاط الرئيسية من مجموعات البيانات الكبيرة بما يتجاوز الملخصات البسيطة.

مزايا استخدام مطالبات Copilot

هل سبق لك أن حاولت اتباع وصفة طعام دون تعليمات واضحة؟ من المحتمل أن النتيجة لم تكن كما كنت تتوقع. هذا هو الشعور عند العمل مع الذكاء الاصطناعي دون تلميحات Copilot واضحة. تضمن التوجيهات المحددة أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يلبي احتياجاتك في الكتابة أو التحليل أو التنظيم.

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إليك كيفية كتابة مطالبات واضحة وأفضل في Microsoft Copilot لتحصل على النتائج التي تريدها:

زيادة الإنتاجية: تساعد التعليمات الواضحة الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام مثل إنشاء المحتوى أو تحليل البيانات أو إنشاء العروض التقديمية، مما يوفر لك الوقت ويتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية

دقة محسّنة: تضمن المطالبات المصممة بعناية أن يقدم الذكاء الاصطناعي ردودًا دقيقة وذات صلة، سواء كان ذلك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تلخيص التقارير أو حساب البيانات

نتائج متسقة: تحافظ مطالبات Copilot على الاتساق في عملك، مما يساعدك في الحصول على نتائج متوقعة وموثوقة في كل مرة

المساعدة عبر التطبيقات: تتيح لك المطالبات الذكية استخدام Copilot عبر أدوات Microsoft 365، بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني وحتى العروض التقديمية. ابدأ بموجز الاجتماع في Outlook وحوّله إلى عرض PowerPoint، كل ذلك من خلال مطالبات موجهة

حوّل السياق إلى رؤى: يتعلم Copilot من أنماط عملك، ويكتشف الاتجاهات ويقترح الأتمتة، مثل إنشاء قوالب ردود من تعليقات العملاء

👀 هل تعلم؟ يستفيد Microsoft Copilot من نماذج لغوية متقدمة مثل GPT-4، مما يتيح له فهم النصوص وإنشائها بشكل يشبه البشر. تتيح هذه الأساس لـ Copilot القيام بأكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة، حيث يمكنه أداء المهام وإنشاء المستندات وحتى المساعدة في البرمجة!

كيفية إنشاء مطالبات Copilot فعالة؟

إنشاء مطالبات Copilot فعالة يعني تحقيق التوازن بين الوضوح والملاءمة والتفاعل. فيما يلي الاستراتيجيات الرئيسية لإنشاء مطالبات أفضل من أجل تفاعلات أكثر فاعلية وإنتاجية:

استخدم لغة واضحة ومحددة : تجنب الغموض — اجعل تعليماتك واضحة حتى يتمكن Copilot من فهم ما تحتاجه بسرعة

احتفظ بالإيجاز : التفاصيل مهمة، لكن المطالبات الطويلة جدًا قد تربك الذكاء الاصطناعي

توفير السياق والملاءمة : كلما زودت AI بمزيد من السياق، زادت قدرتها على فهم الموقف. على سبيل المثال: "في مقابلة عمل، ما هي أهم 3 صفات تبرزها في خبرتك في إدارة المشاريع؟"

شجع على التفكير المتعمق: ضع مطالباتك في طبقات للحصول على ردود أكثر عمقًا. على سبيل المثال: "قارن بين عوامل نجاح استراتيجيات التسويق التقليدية والرقمية للشركات الصغيرة."

حدد النبرة والأسلوب : كن واضحًا إذا كنت تريد ردودًا بنبرة أو أسلوب معين. على سبيل المثال: "صِغ رسالة شكر ودية لمقابلة عمل، مع تسليط الضوء على النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها."

كرر وحسّن: اضبط المطالبات بناءً على التعليقات. إذا كانت مطالبة معينة تحقق نتائج ممتازة باستمرار، فحلل ما الذي جعلها ناجحة وحسّنها لاستخدامها في المستقبل

💡هل تبحث عن مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي؟ بينما يدعم Microsoft Copilot تطبيقات Microsoft 365، ClickUp Brain يذهب إلى أبعد من ذلك. مدمج في مساحة العمل الخاصة بك، يساعدك على إدارة المهام وإنشاء المحتوى وتلخيص المستندات وأتمتة العمل — كل ذلك في مكان واحد. ✨ كمكافأة إضافية: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتعددة، بما في ذلك GPT-4o و o3-mini و o1 و Claude 3. 7 Sonnet لمختلف مهام الكتابة والتفكير والترميز! هل أنت مستعد لاستبدال سير العمل المتشتت بنظام موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

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10 أمثلة على مطالبات Copilot

فيما يلي 10 مطالبات Copilot مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات والمهن. يمكن أن توضح لك أمثلة الذكاء الاصطناعي هذه كيفية الاستفادة من Copilot في خدمة العملاء والمالية والشؤون القانونية وغيرها من السيناريوهات.

1. التسويق

يعتمد التسويق اليوم على القرارات المستندة إلى البيانات وتجارب العملاء المخصصة. تساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك العملاء وتوقع تفضيلاتهم وإنشاء حملات مستهدفة.

بفضل المطالبات القوية، يمكن لفريق التسويق لديك أتمتة المهام الروتينية، وتوليد رؤى أكثر كفاءة، وضبط الاستراتيجيات لتحقيق مشاركة أفضل، كل ذلك مع تعزيز الإنتاجية والإبداع.

موجه: أنشئ حملة بريد إلكتروني مقسمة إلى أجزاء لإطلاق مجموعة الربيع. قم بتضمين توصيات المنتجات وأكواد الخصم المخصصة.

النتيجة:

👀 هل تعلم؟ في عام 2023، أصدرت الموسيقية هولي هيرندون ألبومًا بعنوان "PROTO"، تم إنشاؤه بالتعاون مع "طفل" ذكاء اصطناعي يدعى Spawn. استكشف هذا المشروع التقاطع بين الإبداع البشري والتعلم الآلي، متحديًا المفاهيم التقليدية للمؤلفية في الموسيقى. تحدث عن كيفية الحصول على المطالبات الصحيحة!

2. تطوير البرمجيات

تبحث فرق تطوير البرمجيات عن طرق جديدة لتسريع عمليات البرمجة والاختبار مع الحفاظ على الجودة.

يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات على اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر وإنشاء مقتطفات برمجية أكثر وضوحًا وكفاءة.

موجه: اكتب دالة Python للتحقق من صحة كلمات مرور المستخدمين. قم بتضمين فحوصات للتحقق من الحد الأدنى للطول (8 أحرف) والأحرف الخاصة والأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة. أضف رسائل خطأ مفيدة لكل فشل في التحقق من الصحة.

النتيجة:

3. تحليلات الرعاية الصحية

يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى، واكتشاف العلامات التحذيرية المبكرة، وحتى إنشاء خطط علاج مخصصة. يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في قراءة الصور الطبية والتنبؤ بنتائج المرضى، مما يجعل كل شيء بدءًا من التشخيص وحتى الرعاية اللاحقة

موجه: تحليل بيانات العلامات الحيوية للمريض خلال الـ 24 ساعة الماضية. الإبلاغ عن أي أنماط مقلقة واقتراح تدابير وقائية بناءً على نتائج المريض السابقة.

النتيجة:

4. التحليل المالي

تستخدم المؤسسات المالية المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق وكشف الاحتيال وتقييم المخاطر بشكل أكثر كفاءة. تساعد المطالبات الصحيحة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات المالية وكشف الأنماط الخفية وتوليد رؤى تحسن عملية اتخاذ القرار.

من أتمتة التقارير إلى تحسين التفاعلات مع العملاء، تعمل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات المالية.

موجه: قم بإنشاء تقرير تحليل مالي لشركة متوسطة الحجم في قطاع البيع بالتجزئة. قم بتحليل نمو إيرادات الشركة، وهوامش الربح، والتدفق النقدي على مدار السنوات الثلاث الماضية. قم بتضمين مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومعايير القطاع، وأي مخاطر أو فرص محتملة للنمو في المستقبل.

النتيجة:

5. التعليم

يستخدم قطاع التعليم مطالبات الذكاء الاصطناعي لجعل التعلم أكثر تفاعلية وكفاءة. من أتمتة التقييم إلى تقديم ملاحظات فورية، تساعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعلمين على توفير الوقت والتركيز على مشاركة الطلاب بشكل شخصي.

باستخدام المطالبات المناسبة، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء خطط الدروس واقتراح أنشطة التعلم ومراجعة المحتوى وحتى تخصيصه وفقًا لمستويات المهارات المختلفة.

موجه: قم بإنشاء خطة درس رياضيات للصف السابع في مادة الجبر. قم بتضمين ثلاثة مستويات صعوبة ووسائل مساعدة بصرية ومسائل تدريبية مع حلول تفصيلية.

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6. خدمة العملاء

يعتمد دعم العملاء على الاستجابات السريعة والدقيقة؛ والمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل ذلك أسهل. من خلال أتمتة الأسئلة الشائعة وتوفير المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعالجة الاستفسارات الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعي للموظفين التركيز على حل مشكلات العملاء الأكثر تعقيدًا وتقديم تجربة دعم أفضل.

موجه: أنشئ قوالب ردود على الأسئلة الشائعة المتعلقة بإرجاع المنتجات. قم بتضمين معلومات الشحن وتفاصيل فترة الإرجاع والخطوات التالية. أضف لغة تعبر عن التعاطف مع العملاء المحبطين.

النتيجة:

7. إدارة الموارد البشرية والمواهب

تعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير عالم الموارد البشرية من خلال جعل عملية التوظيف أكثر ذكاءً وسرعة وشمولية.

من أتمتة المهام المملة مثل فحص السير الذاتية إلى مطابقة المرشحين مع الوظائف بناءً على مهاراتهم وخبراتهم، تضمن الذكاء الاصطناعي أن تركز فرق الموارد البشرية على بناء العلاقات بدلاً من الانغماس في الأعمال الورقية.

موجه: اكتب سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني لإشراك المرشحين غير النشطين باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي. قم بتضمين التخصيص وتوصيات الوظائف وتذكيرات المتابعة للحفاظ على الاهتمام.

النتيجة:

8. العقارات

تجعل الذكاء الاصطناعي عمليات شراء وبيع وإدارة العقارات أكثر ذكاءً وكفاءة. من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المشترين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى التحليلات التنبؤية التي تتوقع قيم العقارات واتجاهات السوق، يساعد الذكاء الاصطناعي الوكلاء والعملاء على اتخاذ قرارات

تجعل الجولات الافتراضية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة البحث عن منزل أكثر تخصيصًا، بينما تعمل عملية إنشاء العملاء المحتملين تلقائيًا ومعالجة العقود الذكية على تبسيط المعامل

موجه: إجراء تحليل للسوق لتحديد الاتجاهات الحالية واستراتيجيات التسعير في سوق العقارات المحلي. تقديم رؤى حول قيمة العقارات وأسعار الإيجار وفرص الاستثمار المحتملة: [أدخل تفاصيل الموقع]

النتيجة:

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر عالم الكمبيوتر جون مكارثي مصطلح "الذكاء الاصطناعي" لأول مرة في عام 1956 خلال مؤتمر دارتموث، الذي يعتبر الحدث التأسيسي لمجال الذكاء الاصطناعي.

9. التصنيع

تساعد الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق التصنيع على توقع أعطال المعدات وتقليل وقت التعطل المكلف. أفادت الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تخطيط الصيانة عن انخفاض بنسبة 20% في وقت التعطل، مما يتيح سير العمليات بشكل أكثر سلاسة وتخصيص الموار

موجه: تحليل بيانات خط الإنتاج لتحديد الأنماط المرتبطة بعيوب المنتج [أدخل بيانات خط الإنتاج].

النتيجة:

10. قانوني

تساعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المهنيين القانونيين على تحليل كميات هائلة من السوابق القضائية والعقود والوثائق القانونية بسرعة، مما يقلل من ساعات العمل اليدوي.

تتعامل روبوتات الدردشة مع استفسارات العملاء الأساسية، مما يوفر الوقت لمعالجة المسائل القانونية الأكثر تعقيدًا. وفي الوقت نفسه، تقيّم التحليلات التنبؤية نتائج القضايا باستخدام البيانات التاريخية، كما تعمل مراجعة العقود وصياغتها باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة وتقليل الأخطاء البشرية، مما يجعل العمل القانوني أسرع وأكثر ك

موجه: تصرف كمتخصص قانوني في القضايا المدنية. يطلب موكلي، وهو مستأجر، استرداد مبلغ التأمين من مالك العقار السابق الذي احتجزه على الرغم من أن العقار تم تسليمه في حالة جيدة.

إذا خسر عميلي القضية، فقدم تحليلاً مفصلاً للعواقب المحتملة [وفقًا لقوانين الولاية]. قم بتغطية الآثار المالية والشخصية والسمعة، بما في ذلك التكاليف القانونية والآثار المترتبة على الائتمان والتحديات المستقبلية المتعلقة بالإيجار وأي آثار أوسع نطاقًا على أعمالهم أو حياتهم الشخصية. تأكد من أن الرد شامل ويأخذ في الاعتبار الآثار الفورية والطويلة الأجل.

النتيجة:

عبر Copilot

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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

يعد إنشاء مطالبات دردشة Copilot فعالة أمرًا أساسيًا للحصول على نتائج دقيقة وقيّمة. سواء كنت تستخدم Microsoft Copilot أو Copilot Chat أو AI ضمن Microsoft 365 Copilot، فقد تؤدي المطالبات غير الواضحة إلى استجابات غامضة أو غير ذات صلة. لتحقيق أقصى استفادة من مطالباتك، تجنب هذه الأخطاء الشائعة:

الغموض المفرط: يعتمد الذكاء الاصطناعي على الوضوح. بدلاً من قول "لخص هذا المستند"، حدد "لخص هذا التقرير في ثلاث نقاط مع التركيز على الاتجاهات المالية"

تجاهل السياق: تعمل مطالبات Copilot بشكل أفضل مع سياق واضح. حدد دائمًا المجال أو الغرض أو الجمهور لتحسين الاستجابة

الإفراط في المعلومات: على الرغم من أهمية السياق، إلا أن المطالبات الطويلة قد تربك Microsoft Copilot. احرص على أن تكون المطالبات موجزة ومفيدة في الوقت نفسه

نسيان تحديد تنسيق الإخراج: إذا كنت بحاجة إلى قائمة أو جدول أو فقرة، فاذكر ذلك. مثال: "قدم هذه البيانات في جدول مكون من ثلاثة أعمدة"

تجاهل حدود الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن Copilot يستفيد من قاعدة معرفية واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يحل محل تقدير الخبراء. تحقق دائمًا من المعلومات الهامة

قيود Copilot

من الضروري معرفة ما يمكن وما لا يمكن أن يفعله مساعد الذكاء الاصطناعي هذا قبل صياغة مطالباتك لـ Microsoft Copilot. سيساعدك تحديد توقعات واقعية على إنشاء مطالبات أكثر فعالية والحصول على أفضل النتائج.

فيما يلي بعض القيود الرئيسية التي يجب مراعاتها:

لا توجد إجراءات مستقلة: يقدم Copilot المساعدة، ولكنه لا يعمل بشكل مستقل. يقدم اقتراحات، ولكن يجب عليك مراجعة الردود والموافقة عليها قبل مشاركتها

لا توجد ذاكرة بين المحادثات: تبدأ كل محادثة من جديد. إذا ناقشت استراتيجية تسويق أمس، فلن يتذكرها Copilot اليوم — ستحتاج إلى توفير السياق مرة أخرى

تحليل محدود للبيانات: يعالج Copilot كمية محددة من البيانات لكل استعلام. يمكنه تلخيص المعلومات ولكنه غير مصمم لإجراء تحليلات عميقة أو تحديد العلاقات السببية. ولهذا الغرض، من الأفضل استخدام أدوات تحليلية متخصصة

حد المعرفة: تقتصر المعرفة الأساسية لـ Copilot على عام 2021 تقريبًا. على الرغم من أن Copilot قد يسترد المعلومات الحالية اعتمادًا على تكوين مؤسستك، إلا أن معرفته الأساسية لا يتم تحديثها باستمرار

ردود غير متسقة: اطرح نفس السؤال مرتين، وقد تحصل على إجابات مختلفة قليلاً. يحدث هذا لأن Copilot يُنشئ الردود بناءً على الاحتمالات بدلاً من القواعد الثابتة

قيود الدردشة: المحادثات محددة بـ 30 تفاعلًا لكل جلسة ويمكن أن تنتهي صلاحيتها. إذا كان هناك شيء مهم، فتأكد من حفظه — لا يمكن استئناف الدردشات القديمة

قيود الوصول إلى الملفات: يعتمد وصول Copilot إلى الملفات على إعداداتك. قد يسترد الملفات من مواقع محددة فقط، مثل SharePoint الخاص بشركتك، مما يحد من قدرته على سحب المستندات المخزنة في أماكن أخرى

استجابات أبسط في وضع العمل: عند استخدام Copilot في وضع العمل، قد تكون الاستجابات أقصر وأكثر دقة مقارنة بأدوات GPT-4 الأخرى

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود AI Knowledge Manager من ClickUp Brain بجانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

استخدم ClickUp Brain كبديل أفضل

هل تحتاج إلى مساعد ذكي يفهم سير عملك؟ ClickUp Brain يتفوق على أدوات مثل Microsoft Copilot.

إنه أحد أفضل بدائل Microsoft Copilot.

كيف؟ ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تكامل عميق مع مساحة العمل

على عكس نهج Copilot العام، يعمل ClickUp Brain مباشرة في مساحة عمل ClickUp. يمكنه الوصول إلى مهامك ووثائقك واتصالات فريقك وتحليلها في الوقت الفعلي لتقديم مساعدة ذات صلة عالية.

قم بإدارة مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، إذا كنت تدير عدة حملات تسويقية، يمكن لـ ClickUp Brain استخراج رؤى من حالات المهام والأولويات وتعليقات الفريق لمساعدتك في اتخاذ قرارات أفضل بشأن تخصيص الموارد والخطوات التالية.

إدارة المهام الذكية

يتجاوز ClickUp Brain الدردشة الأساسية بالذكاء الاصطناعي من خلال مساعدتك بشكل فعال في إدارة العمل والوقت. تخطي تتبع التقدم يدويًا — يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بإنشاء التحديثات وتقارير الفريق. تخطي تتبع التقدم يدويًا — يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بإنشاء التحديثات وتقارير الفريق.

احصل على اقتراحات بشأن الجداول الزمنية للمهام وأنشئ مخططات جانت في ClickUp باستخدام ClickUp Brain

توفر هذه الأتمتة وقتًا كبيرًا مقارنة بالأدوات التي تتطلب منك جمع المعلومات وتلخيصها يدويًا. يمكن لرئيس فريق التسويق الحصول بسرعة على نظرة عامة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لجميع الحملات الجارية والعقبات واحتياجات الموارد دون قضاء ساعات في تجميع البيانات.

بفضل ميزات أخرى مثل المهام ولوحات المعلومات والدردشات وتتبع الوقت، أصبح ClickUp موضع إعجاب الجميع في العمل.

🎥 شاهد كيف تستخدم الفرق ClickUp Brain لإدارة المشاريع المعقدة بسلاسة → شاهد العرض التوضيحي

👉 إليك ما قاله فلاديمير جانوفسكي من AstraZeneca عن ClickUp:

على الرغم من أننا لا نزال في المراحل الأولى من دمج ClickUp في مشاريع الفرق متعددة الوظائف، إلا أن فائدته كانت واضحة بشكل خاص في إعدادات الفرق متعددة البلدان. تعالج مجموعة الميزات الغنية للمنصة بشكل فعال تعقيد ونطاق المهام التي تمتد عبر عدة بلدان، مما يؤدي إلى تبسيط كل من الاتصال والتنسيق.

على الرغم من أننا لا نزال في المراحل الأولى من دمج ClickUp في مشاريع الفرق متعددة الوظائف، إلا أن فائدته كانت واضحة بشكل خاص في إعدادات الفرق متعددة البلدان. تعالج مجموعة الميزات الغنية للمنصة بشكل فعال تعقيد ونطاق المهام التي تمتد عبر عدة بلدان، مما يؤدي إلى تبسيط كل من الاتصال والتنسيق.

دعم إنشاء المحتوى

موجه مخصص لـ ClickUp Brain للبريد الإلكتروني

تساعد ميزة AI Writer من ClickUp الفرق على إنشاء المحتوى وتحسينه بشكل أسرع. سواء كانت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو موجزات تصميم أو تحديثات للمشاريع، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء مسودات مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية ودمج سياق مساحة العمل.

هذا أفضل من التبديل بين أدوات متعددة — يمكنك الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ في مكان واحد.

💡نصيحة احترافية: إليك حيلة رائعة من ClickUp Brain: هل لديك أوصاف مهام غامضة أو مشوشة؟ جرب هذه الموجهة 👉 "أعد كتابة وصف هذه المهمة ليكون أكثر وضوحًا وتركيزًا على الإجراءات مع الحفاظ على جميع التفاصيل الأساسية. " وهذا يضمن أن فريقك يعرف بالضبط ما يجب القيام به.

تطوير البرمجيات

نظرًا لأن ClickUp Brain يعمل كمساعد ذكي مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp، فإنه يصبح أداة لا تقدر بثمن لفرق البرمجيات. يدعم ClickUp Brain تطوير البرمجيات من خلال إنشاء الكود، وتوفير أفضل الممارسات، والتكامل مع مساحة العمل، ودعم التعاون، وتوفير موارد التعلم — كل ذلك داخل ClickUp. وهذا يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع، والحفاظ على الجودة، والبقاء منظمين.

ClickUp Brain: شريكك في الإنتاجية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

لا داعي لأن تكون كتابة المطالبات أمرًا صعبًا — ClickUp Brain يجعلها سهلة. تم تصميمها لتتكامل مباشرة مع سير عملك، وهي أداة الذكاء الاصطناعي المثالية سواء كنت بحاجة إلى صياغة تقارير أو إنشاء مهام أو تلخيص مستندات.

ما الذي يميز ClickUp Brain عن Microsoft Copilot؟ إنه مدمج بشكل سلس في ClickUp، مما يعني أنه يمكنك إدارة المشاريع والمهام والمستندات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي عالية المستوى من OpenAI و Anthropic، مما يوفر أتمتة ذكية تناسب احتياجاتك.

هل تحتاج إلى طريقة أكثر ابتكارًا للعمل؟ اشترك في ClickUp اليوم ودع ClickUp Brain يرتقي بإنتاجيتك إلى المستوى التالي. 📈