أسعار ديسكورد: الخطط والميزات والبدائل

لقد أصبح Discord مركزًا للاعبين والمبدعين والمحترفين على حد سواء، حيث يقدم طريقة سلسة للتواصل والتعاون وبناء المجتمعات. ولكن فهم مستويات التسعير الخاصة بها أمر ضروري للاستفادة من إمكاناتها الكاملة.

تلبي باقات Discord الاحتياجات المتنوعة، سواء كنت لاعبًا يتطلع إلى تحسين تجربتك باستخدام الرموز التعبيرية المخصصة، أو منشئ محتوى يهدف إلى تحقيق الدخل من خادمك، أو محترفًا يبحث عن أدوات تعاون متقدمة.

في منشور المدونة هذا، سنناقش في هذه المدونة خطط تسعير Discord وميزاتها - من الفئة المجانية إلى Nitro - ونستكشف البدائل التي قد تناسب أهدافك بشكل أفضل.

دعنا نعثر على الأنسب لرحلتك في بناء مجتمعك!

⏰ ملخص 60 ثانية إذا كنت تُقيِّم الأدوات وأسعارها، إليك مقارنة سريعة بين Discord وClickUp ديسكورد ClickUp منصة تواصل في المقام الأول مع الدردشة الصوتية والمرئية والنصية تطبيق "كل شيء للعمل" يجمع بين التواصل وإدارة المشروعات كان في الأصل مخصصاً للاعبين، ويستخدم الآن من قبل مجتمعات متنوعة لجميع المهنيين العاملين: فهو يدمج بين الدردشة وإدارة المهام وأدوات التعاون يوفر الإصدار المجاني ميزات أساسية؛ تقدم باقات Nitro ميزات محسّنة مثل تحميل ملفات أكبر وبث عالي الدقة تتضمن الميزات مستندات ClickUp ولوحات بيضاء وعقل لتحسين الإنتاجية يفتقر إلى أدوات قوية لإدارة المشروعات يسمح بإنشاء المهام مباشرةً من التعليقات، مما يضمن اتخاذ إجراء تتضمن قيود الإصدار المجاني حدودًا قصوى لحجم الملف والإشراف الأساسي يقدم نموذج تسعير مرن، بما في ذلك باقة مجانية قوية يمكن أن يقدم مخاوف واجهة المستخدم والأمان للأعمال يوفر مساحة عمل موحدة، مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات متعددة

ما هو Discord؟

ديسكورد منصة اتصال متعددة الاستخدامات تجمع بين القنوات الصوتية ومكالمات الفيديو والدردشة النصية، مما يجعلها واحدة من أشهر منصات الدردشة للتعاون في الوقت الحقيقي.

صُمم Discord في البداية للاعبين، وأصبح مركزاً لمجتمعات متنوعة - بما في ذلك الشركات والمعلمين والمجموعات الاجتماعية - من خلال تقديم خوادم قابلة للتخصيص حيث يمكن للمستخدمين إنشاء قنوات متعددة للمناقشات والمشاركة وتحميل ملفات أكبر.

عبر ديسكورد

تتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

القنوات الصوتية والنصية: استمتع بقنوات صوتية ومحادثات نصية منخفضة الكمون للمناقشات ومشاركة الملفات والرسائل الطويلة

مشاركة الشاشة: استخدم برنامج مشاركة الشاشة هذا لتقديم عروض توضيحية أثناء مكالمات الفيديو الجماعية أو تدفقات الألعاب

خوادم قابلة للتخصيص: أنشئ خادمك بقنوات وموضوعات ومساحات لجلسات Hangout، مع أذونات الأدوار وأدوات الإشراف

الروبوتات وعمليات التكامل: أتمتة المهام مثل الترحيب بمستخدمي ديسكورد الجدد وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها مع عمليات تكامل ديسكورد لأدوات مثل Twitch وYouTube

إمكانية الوصول عبر المنصات: الوصول إلى ديسكورد على سطح المكتب أو الويب أو الهاتف المحمول للبقاء على اتصال في أي مكان

👀 هل كنت تعلم؟ يدعم Discord أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، مما يتيح للشركات والمبدعين إشراك مجتمعاتهم من خلال تكامل Discord ومكالمات الفيديو الجماعية وخلفيات الفيديو الخاصة بهم.

خطط تسعير Discord

يمكن أن يؤثر اختيار خطة Discord المناسبة تأثيرًا كبيرًا على كيفية تواصل شركتك أو فريقك أو مجتمعك. دعنا نحلل ميزات وقيود كل باقة لمساعدتك في اختيار الأفضل.

خطة مجانية

✅ باقة Discord الأساسية تقدم لك الكثير من المزايا دون أن تكلفك سنتًا واحدًا. ستحصل على ميزات أساسية مثل

مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مع أعضاء الفريق

المراسلة النصية عبر القنوات

مشاركة الملفات حتى 8 ميجابايت لكل ملف

إمكانية الانضمام إلى ما يصل إلى 100 خادم

❌ ❌ بينما تعمل هذه الباقة بشكل رائع للفرق الصغيرة أو المستخدمين العاديين، قد تصطدم المجموعات الأكبر ببعض القيود. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مشاركة ملفات أكبر أو تريد ملصقات أو رموز تعبيرية مخصصة لعلامتك التجارية، فستحتاج إلى البحث عن الخيارات المدفوعة.

💰التسعير

مجاني للأبد

ديسكورد نيترو الأساسي

✅ عروض نيترو الأساسية:

تحميل ملفات أكبر (حد 50 ميغابايت)

استخدام الرموز التعبيرية المخصصة عبر الخوادم

أكثر من 300 ملصق حصري من Nitro

خلفيات فيديو مخصصة

أيقونات التطبيق المخصصة

❌ إلا أنه لا يقدم بثًا عالي الدقة أو فتحات خوادم إضافية. يبقى حد الـ 100 خادم، ولا يمكنك إرسال تلك الرسائل الأطول المكونة من 4000 حرف التي يتمتع بها مستخدمو Nitro الكامل.

💰التسعير

2 دولار. 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

ديسكورد نيترو

✅ يسحب نيترو كل ما في جعبته من مزايا مع هذا البرنامج:

مشاركة ملفات ضخمة بسعة 500 ميجابايت

بث فيديو عالي الدقة بدقة 4K 60 إطاراً في الثانية

ضاعف حد الخادم (200 خادم)

رسائل مكونة من 4,000 حرف

تعزيزان مجانيان للخادم

صور الملف الشخصي المتحركة واللافتات

ملفات تعريف الخوادم المخصصة

ستحصل على وصول مبكر إلى متجر ديسكورد وأسعار خاصة للأعضاء على المشتريات.

فكِّر في Nitro على أنه تصريح الوصول الشامل. هذه الحدود الأكبر للملفات تعني مشاركة العروض التقديمية أو ملفات التصميم دون ضغط. يأتي البث عالي الدقة مفيدًا لاجتماعات الفريق أو العروض التوضيحية للمنتجات بوضوح تام.

💰 التسعير

9 دولارات. 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

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إيجابيات وسلبيات تسعير Discord

هل تريد أن تعرف ما إذا كان نموذج تسعير Discord منطقيًا لفريقك؟ دعنا نحلل ما تحصل عليه - وما لا تحصل عليه - في كل نقطة سعر.

في الإصدار المجاني من باقة ديسكورد بدون تكلفة، ستحصل على قنوات نصية ودردشة صوتية وأدوات خادم أساسية دون إنفاق سنت واحد. بالنسبة للفرق الصغيرة التي تختبر التجربة في هذا المجال، فإن هذا يجعل من الصعب التغلب على Discord.

تتعامل المنصة المجانية مع الأساسيات بشكل جيد. يمكنك مشاركة الملفات (حتى 25 ميغابايت لكل منها)

إضافة روبوتات لأتمتة المهام

إعداد قواعد وأدوار الخادم الأساسية

إدارة اجتماعات الفريق من خلال القنوات الصوتية

عندما تكون مستعدًا لتكثيف الأمور، لن تكلفك باقات Discord المدفوعة الكثير.

يبدأ سعر نيترو الأساسي من 2.99 دولار شهريًا، بينما يصل سعر نيترو الكامل إلى 9.99 دولار شهريًا. قارن ذلك بتطبيقات دردشة الأعمال الأخرى، وستجد أن النسخة المدفوعة من Discord مناسبة للمحفظة بشكل مدهش.

تُعد Nitro مفيدة للفرق المتنامية كلما حصلت عليها: ملفات أكبر (50 ميجابايت على الباقة الأساسية، وأكثر من ذلك على باقة Nitro الكاملة)

مساعدة ذات أولوية عندما تحتاج إليها

مكالمات فيديو بجودة أفضل ومشاركة الشاشة

رموز تعبيرية وملصقات مخصصة لشخصية الفريق

بالحديث عن تعزيزات الخوادم، يمكن لمشتركي Nitro منح مساحة العمل الخاصة بهم جاذبية إضافية.

هذه التعزيزات تفتح مزايا مثل رؤية محسّنة للخادم

قنوات صوتية عالية الجودة

المزيد من فتحات الرموز التعبيرية

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عيوب تسعير Discord

بينما يقدم ديسكورد باقات مرنة، هناك بعض السلبيات التي يجب مراعاتها قبل اختيار الباقة المناسبة:

الإصدار المجاني له حدوده. يمكن أن يكون الحد الأقصى للملفات 25 ميجابايت مزعجًا إذا كنت تشارك العديد من المستندات أو الوسائط. وبينما تعمل أدوات الإشراف الأساسية للمجموعات الصغيرة، إلا أنها قد لا تفي بالغرض للفرق الأكبر ❌

ستحتاج إلى الدفع مقابل Nitro للحصول على التجربة الكاملة. ميزات مثل الدردشة المرئية عالية الوضوح، وخلفيات الفيديو المخصصة، والصور الرمزية المتحركة مقفلة خلف نظام الدفع. قد يجد بعض الفرق هذا الأمر محبطًا، خاصةً إذا كانوا معتادين على منصات تحتوي على هذه الميزات في فئتها الأساسية ❌

يختلف سعر شراء Nitro حسب المنطقة. وفي حين أن هذا يمكن أن يجعل Nitro في متناول الجميع في بعض الأماكن، إلا أن الفرق في مختلف البلدان قد تواجه محادثات صعبة حول تقاسم التكاليف ❌

لماذا تبحث عن بدائل لـ Discord؟

على الرغم من أن Discord منصة دردشة شائعة معروفة بقنواتها الصوتية القوية ومكالمات الفيديو ومجتمعها النشط، إلا أن ميزاتها قد لا تلبي احتياجات الشركات التي تسعى إلى التعاون المتقدم في الوقت الفعلي.

فيما يلي بعض القيود الرئيسية التي تستدعي بدائل Discord:

إدارة المشروع محدودة: تفتقر المنصة لأدوات إدارة المشاريع المدمجة، مما يجعل من الصعب إدارة المهام وسير العمل بسلاسة

تعاون الفريق الأساسي: على الرغم من أن الإصدار المجاني والإصدار المدفوع (مع Discord Nitro، مثل Nitro Basic أو Nitro Classic) يقدمان ميزات مثل مكالمات الفيديو الجماعية ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات، إلا أنهما لا يوفران ميزات تعاون متقدمة موجودة في التطبيقات المخصصة

واجهة مستخدم عادية ومخاوف أمنية : صُممت واجهة ديسكورد للاعبين، وقد تبدو واجهة ديسكورد أقل احترافية. لا تزال مشكلات الخصوصية وغارات الخوادم تشكل مخاوف

عمليات التكامل المحدودة: على الرغم من تقديم عمليات تكامل مع Discord، فإن غياب الدعم الأصلي لأدوات إدارة المشروعات يحد من كفاءة

👀 هل كنت تعلم؟ أشار تقرير حالة الاتصالات الداخلية الصادر عن AxiosHQ، أثناء استطلاع رأي أكثر من 1000 موظف، إلى أن التواصل غير الفعال في مكان العمل يكلف المؤسسات ما بين 10,000 دولار و55,000 دولار لكل موظف سنويًا، اعتمادًا على راتبه.

ClickUp: بديل تعاوني لـ Discord

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين التواصل وإدارة المشاريع في مكان واحد. يقدم رسائل فورية وقنوات صوتية ومكالمات فيديو ومشاركة الملفات ومشاركة الشاشة للتعاون في الوقت الفعلي.

يمكن للفرق إدارة المهام وتحديد الأهداف وتصور المشاريع باستخدام السبورات البيضاء والخرائط الذهنية. هذا النهج الموحّد يلغي الحاجة إلى التوفيق بين التطبيقات المنفصلة أو القلق بشأن تسعير Discord أو ترقيات Nitro.

لماذا يُعد ClickUp منافسًا قويًا

ClickUp يدمج بسلاسة بين الدردشة وإدارة المشروع.

على عكس Discord، تتطلب ميزات مثل الصور الرمزية المتحركة، وخلفيات الفيديو المخصصة، ومكالمات الفيديو الجماعية غالبًا شراء Discord Nitro (Nitro Basic أو Nitro Classic).

توفر طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص، والفرز المتقدم، وأكثر من 1000 عملية تكامل سير عمل مبسط، كل ذلك ضمن واجهة واحدة موحدة. يتيح التصميم البديهي للمنصة مشاركة سريعة للملفات والمراسلة الفورية والتعاون الآمن، مما يجعلها بديلاً قوياً لمنصة Discord للشركات الحديثة.

قم بتوصيل أي أداة أو دمج أي تطبيقات خارجية في مساحة عملك باستخدام تكاملات ClickUp

مثالي للفرق التي تحتاج إلى تتبع المهام وتحديد الأهداف، يدعم ClickUp التواصل الفعال دون تكاليف إضافية. كما يوفر أيضاً نماذج لخطة التواصل لمساعدتك في إنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز التنسيق بين فريقك.

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الميزات الرئيسية

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي تجعل منه بديلاً مثاليًا لـ Discord:

💜 دردشة مدمجة وتعاون في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات

الدردشة والتعاون ومشاركة ملفات الوسائط دون عناء مع ClickUp Chat

هل تحتاج إلى مركز مركزي حيث يمكن لفريقك مشاركة الملفات والدردشة والعمل معًا دون الحاجة إلى الذهاب والإياب بلا نهاية؟

تجعل دردشة ClickUp مناقشات الفريق بسيطة ومنظمة. يمكن لفريقك مراسلة بعضهم البعض مباشرةً ضمن المهام، مع إبقاء جميع المحادثات ذات الصلة مرتبطة بالعمل الذي تتعلق به - لا مزيد من البحث في سلاسل البريد الإلكتروني أو التنقل بين تطبيقات الدردشة المتعددة.

📮ClickUp Insight: يعتمد 83% من العاملين في مجال المعرفة بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60% من يوم عملهم يضيع في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp، تجتمع إدارة المشروع والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

سجِّل الاجتماعات وشاركها وتعاون في الاجتماعات باستخدام ClickUp Clips

يتيح لك ClickUp Clips تسجيل مقاطع فيديو سريعة لشرح الأفكار المعقدة أو تقديم الملاحظات، مما يضيف لمسة شخصية للتعاون عن بُعد.

تتألق أدوات التعاون في الوقت الفعلي للمنصة عندما تعمل على مستندات مشتركة. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين التحرير في وقت واحد على ClickUp Docs مع معرفة من يشاهد أو يجري التغييرات. تساعد هذه الشفافية في منع الارتباك وتكرار العمل.

تعاون على المستندات باستخدام ClickUp Docs

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💜 ألواح بيضاء للعصف الذهني والتعاون المرئي

تعاون وتصور أفكارك على سبورة ClickUp البيضاء

توفر لوحات ClickUp Whiteboards المدمجة في منصة ClickUp الأوسع لإدارة المشاريع، اتصالاً سلسًا بين المهام والمستندات والدردشة والأدوات الأخرى، مما يتيح لك تحويل المفاهيم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبحنا الآن قادرين على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة تصل إلى 2-3 أضعاف.

قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبحنا الآن قادرين على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة تصل إلى 2-3 أضعاف.

تبادل الأفكار بكفاءة وتلخيص المهام باستخدام ClickUp Brain

يضيف ClickUp Brain بُعداً آخر للعصف الذهني التعاوني. إنه مساعد افتراضي يعزز الإنتاجية من خلال تحليل بيانات مساحة العمل وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ.

يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات الشاملة، وتسليط الضوء على النتائج الرئيسية والقرارات المتخذة وعناصر العمل. تسمح هذه الميزة للفرق بالتركيز على تنقيح الأفكار دون غربلة التفاصيل يدوياً.

💜 إدارة المهام لربط المحادثات مباشرةً بالخطوات القابلة للتنفيذ

أنشئ تعليقات في مهام قابلة للتتبع باستخدام تعليقات ClickUp

مع خاصية "تعيين التعليقات" من ClickUp، يمكنك تحويل أي نقطة نقاش إلى مهمة متتبعة. وهذا يضمن عدم ضياع عناصر العمل الأساسية في سلاسل المحادثات الطويلة.

على سبيل المثال، يخطط فريق التسويق لديك لحملة. يقترح أحدهم فكرة رائعة في الدردشة. بدلاً من أن تتمنى أن يتذكر شخص ما العمل عليها، يمكنك إنشاء مهمة وتعيينها على الفور مع تواريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية.

يعمل نظام الإشعارات في ClickUp على إبقاء الجميع على اطلاع على التحديثات والتغييرات، مما يحافظ على الزخم مع تقدم المهام. تتصل إدارة المهام في المنصة بشكل طبيعي مع ميزات الدردشة والتعاون، مما يساعد الفرق على تحويل المناقشات إلى نتائج دون التبديل بين الأدوات المختلفة.

💡 نصيحة احترافية: تحقق من كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في إدارة فريقك بشكل أكثر فعالية من خلال أتمتة إنشاء المهام وتنظيم المناقشات.

نظرة عامة على الأسعار

تقدم ClickUp نموذج تسعير مرن للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات. وتجمع المنصة بين إدارة المشروعات والتواصل في الوقت الفعلي، وهي حزمة متكاملة ميسورة التكلفة.

فيما يلي تفصيل لخطط التسعير:

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تعاون بفعالية مع ClickUp

لا يزال Discord خيارًا شائعًا للتواصل المجتمعي، حيث يوفر وظائف موثوقة للدردشة النصية والصوتية والمرئية. ومع ذلك، فإن محدوديته في إدارة المشاريع والتعاون المتكامل تقيد الإنتاجية للفرق التي تحتاج إلى حل شامل.

يبرز ClickUp كبديل قوي لـ Discord يجمع بين ميزات التواصل الأساسية وإمكانيات إدارة المشاريع المتقدمة. فهو يوفر دردشة مدمجة، وقنوات صوتية، ومكالمات فيديو، ومشاركة الملفات، وطرق عرض قابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل، وأدوات تعاون مرئية مثل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية.

إذا كان فريقك بحاجة إلى حل يدمج بسلاسة بين التواصل وإدارة المشاريع، فقد حان الوقت للتبديل.

اشترك في ClickUp اليوم واختبر منصة مصممة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نتائج حقيقية لأعمالك.