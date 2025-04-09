أفضل 10 برامج لإدارة الأساطيل لتحسين العمليات في عام 2025

هل يكلفك أسطولك الكثير من الوقت والمال؟

إن تتبع المركبات والصيانة والسائقين ليس بالأمر السهل. فبدون النظام الصحيح، قد تفوتك عمليات الإصلاح، أو تفقد كفاءة استهلاك الوقود، أو تعاني من التأخر في التسليم. السجلات الورقية وجداول البيانات تجعل الأمور أكثر صعوبة.

فكّر كم ستكون الأمور أسهل بكثير إذا تلقيت تنبيهات قبل أن تحتاج الشاحنة إلى الزيت، أو إذا عرفت أسرع الطرق تلقائياً، أو إذا كان بإمكانك إثبات أن سائقيك يتبعون قواعد السلامة. هذا ما يفعله برنامج إدارة الأسطول. فهو يساعدك على معرفة مكان كل مركبة، ومتى تحتاج إلى الصيانة، وكيفية أداء السائقين - كل ذلك في مكان واحد.

في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل أفضل برامج إدارة الأساطيل لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب عملك.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة على أفضل 10 برامج لإدارة الأساطيل: : الأفضل لبناء مركز مركزي لإدارة الأسطول ClickUp: الأفضل لبناء مركز مركزي لإدارة الأسطول فليتيو: الأفضل للصيانة الوقائية سامسارا: الأفضل للسلامة والامتثال في الوقت الحقيقي القائم على الذكاء الاصطناعي جيوتاب: الأفضل لتكنولوجيا المعلومات عن بُعد للأساطيل المختلطة والتحولات الخضراء للأساطيل الأسطول الكامل: الأفضل لتتبع المركبات والمعدات الثقيلة Fleetmatics من Verizon Connect: الأفضل لتحسين القوى العاملة المتنقلة Teletrac Navman: الأفضل لكفاءة الوقود ورؤى الأسطول متعددة الطاقة FleetGO: الأفضل للامتثال الأوروبي والبضائع الحساسة للحرارة Wheels, Inc. : الأفضل لتأجير الأساطيل بخدمات كاملة ودعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية Lytx: الأفضل لتدريب السائقين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومنع التصادم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الأسطول

يساعدك برنامج إدارة الأسطول الجيد على التعاون مع فريقك بسلاسة وتوفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على سلامة السائقين. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك اختيار الأفضل منها؟ ركّز على هذه الميزات الرئيسية:

جدولة الصيانة الاستباقية وتتبعها: ابحث عن برنامج يقوم تلقائياً بجدولة الخدمة بناءً على المسافة المقطوعة أو ساعات عمل المحرك أو الفترات الزمنية. يساعدك السجل الرقمي الكامل لجميع أعمال الصيانة، بما في ذلك الإيصالات وملاحظات الإصلاح، على اكتشاف المشكلات المتكررة وإطالة عمر المركبات

تقارير ورؤى تجارية قابلة للتخصيص: يساعد البرنامج المناسب في عرض المقاييس الرئيسية مثل إيصالات الوقود واستخدام المركبات وتكاليف الصيانة في لمحة سريعة. ابحث عن الأنظمة التي تتيح لك إنشاء تقارير مخصصة وتصدير البيانات لإجراء تحليل مالي أعمق

تتبع نظام GPS في الوقت الحقيقي مع إشعارات ذكية: توفر أفضل الأنظمة بيانات دقيقة وحديثة عن الموقع الجغرافي لجميع المركبات مع إمكانات تحديد المواقع الجغرافية القابلة للتخصيص.

المراقبة الشاملة لسلامة السائقين: تستخدم الحلول الحديثة تقنية الذكاء الاصطناعي والفيديو للتحذير من التصادم وتنبيهات الكبح القاسي وبطاقات تقييم السائقين للمساعدة في تحسين السلامة في أسطولك

أدوات الامتثال الآلية: سيقوم برنامج جيد لإدارة الأسطول بأتمتة التنبيهات الخاصة بالتراخيص أو التسجيلات المنتهية الصلاحية والمساعدة في التخلص من الأعمال الورقية

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت إزالة الكربون أولوية قصوى، حيث يهدف أكثر من نصف مشغلي الأساطيل في الولايات المتحدة إلى أساطيل خالية تمامًا من الكربون بحلول عام 2027، ويلتزم 90% منهم بالتحول إلى هذا الأمر في المستقبل.

أفضل 10 برامج لإدارة الأساطيل

يسهّل برنامج إدارة الأسطول المناسب تتبع المركبات وتحسين المسارات ومراقبة سلوك السائقين وغير ذلك الكثير.

إليك أفضل 10 برامج لإدارة الأساطيل لتعزيز الكفاءة وإدارة التكاليف في عمليات النقل الخاصة بك.

1. ClickUp (الأفضل لبناء مركز مركزي لإدارة الأسطول)

جرِّب برنامج ClickUp-It مجاناً استخدم ClickUp لتتبع دورة حياة المركبة وجدولة الصيانة

تتطلّب إدارة الأسطول التوفيق بين الجداول الزمنية وتتبُّع صيانة المركبات والبقاء على رأس مئات الأجزاء المتحركة. يجمع تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، كل شيء تحت سقف واحد، مما يجعل إدارة الأسطول أكثر سلاسةً وتنظيماً.

إدارة عمليات الأسطول مع مهام ClickUp Tasks

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكنك إنشاء المهام وتعيينها ومراقبتها، مثل صيانة المركبات وإدارة الوقود وتتبع أداء السائقين. أنشئ حقولاً مخصصة لكل مهمة تم تعيينها للسائقين لتسجيل التفاصيل الرئيسية بسهولة، مثل "رقم الرخصة" و"المركبة المخصصة" و"ساعات القيادة الشهرية". '

لا تفوّت أي تحديث لمهام إدارة الأسطول مع إدارة المهام من ClickUp

يمكن لمديري العمليات أيضًا استخدام الحالات المخصصة للمهام المختلفة من أجل مراقبة أفضل. على سبيل المثال، إذا كنت تتبع صيانة المركبات، فاستخدم حالات مثل "مجدولة" للصيانة المخطط لها ولكن لم يتم البدء فيها و"متأخرة" إذا لم تكن بعض الأجزاء متوفرة.

مراقبة مدد المشاريع

تساعد ميزة تتبُّع الوقت في ClickUp أعضاء الفريق على تسجيل الساعات التي يقضونها في أنشطة صيانة المركبات وتحسين المسار والأعمال الإدارية. يمكنك استخدامها لتتبع ساعات عمل السائقين. يمكن للسائقين بدء/إيقاف المؤقت عند بدء مناوبتهم وإنهائها (عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب). من السهل أيضاً مراقبة مدة تشغيل كل مركبة للتخطيط للصيانة بناءً على الاستخدام.

تتبَّع ساعات عمل السائقين واستخدام المركبات باستخدام ميزة تتبُّع الوقت في ClickUp

تساعد هذه البيانات في تحديد أوجه القصور وتحسين الموارد وخفض التكاليف غير الضرورية. عندما تعرف بالضبط أين يذهب الوقت، يصبح تحسين الإنتاجية أسهل بكثير.

حلل بيانات الأسطول واحصل على استراتيجيات التحسين مع ClickUp Brain

يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، لتحليل بيانات المركبات والسائقين والحصول على استراتيجيات حول كيفية تبسيط إدارة الأسطول بشكل عام. يضمن ذلك التحسين المستمر في صيانة المركبات وجداول السائقين والامتثال - كل ذلك في مكان واحد.

تحليل بيانات إدارة الأسطول باستخدام ClickUp Brain لتقليل وقت التعطل

قالب إدارة الأسطول من ClickUp: كل ما تحتاجه في مكان واحد

يوفر قالب إدارة الأسطول منClickUp إطار عمل منظم لإدارة الأسطول. يمكنك استخدامه لتنظيم بيانات المركبات وتتبع الصيانة والحصول على رؤية واضحة لاستخدام المركبات.

احصل على نموذج مجاني اجعل إدارة أسطولك أسهل من خلال جعل البيانات مركزية باستخدام نموذج ClickUp لإدارة الأسطول

استخدمه لـ

تعيين تذكيرات للصيانة الدورية حتى تظل المركبات في أفضل حالاتها

تفويض العمل بسهولة إلى السائقين والميكانيكيين

راقب تكاليف الوقود والإصلاحات والمصاريف الأخرى

تتبع المسافة المقطوعة والكفاءة والصحة العامة لأسطولك

مع وجود كل شيء في قالب واحد لإدارة الأسطول، تصبح إدارة أسطولك أقل صداعاً وأكثر سهولة.

ميزات ClickUp

حلل على الفور جداول الصيانة ونفقات الوقود وأداء السائقين باستخدام ClickUp Brain وتوقع المشاكل المحتملة للمركبات قبل أن تصبح إصلاحات مكلفة

احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بالأسطول - تسجيل المركبات والتأمين وسجلات الصيانة - في مكان واحد مع ClickUp Docs . قم بتحديث المعلومات المهمة وتنظيمها ومشاركتها بسهولة مع فريقك

هل تحتاج إلى تحديث السائقين أو الميكانيكيين أثناء التنقل؟ يبقي ClickUp Chat فريقك على اتصال في الوقت الفعلي

ارسم خطط المسار، وحدد جداول التسليم، وقم بتخطيط جداول التسليم، وقم بتبادل الأفكار حول الخدمات اللوجستية باستخدام لوحات ClickUp التفاعلية.

راقب أداء المركبات والمصروفات وتقدم المهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

تعرّف على كيفية إنشاء لوحة تحكم ClickUp Dashboard مصممة خصيصاً لعمليات أسطولك here👇🏽

قيود ClickUp

قد تبدو المجموعة الواسعة من الميزات التي يقدمها ClickUp مربكة لبعض المستخدمين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الشركات: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على الاجتماعات اليومية، أصبح التخطيط المستقبلي سهلاً.

يحتوي ClickUp على الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على الاجتماعات اليومية، أصبح التخطيط المستقبلي سهلاً.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الجداول الزمنية الآلية (أفضل الممارسات والفوائد)

2. فليتيو (الأفضل للصيانة الوقائية)

عبر Fleetio*

يُعد Fleetio برنامجاً حديثاً لإدارة الأسطول يتتبع المركبات والمعدات ويحافظ عليها ويحسِّنها بكفاءة. تتيح لك جدولة الصيانة الوقائية الخاصة به تعيين عتبات الصيانة بناءً على عوامل مختلفة، مثل المسافة المقطوعة أو ساعات عمل المحرك.

يرسل لك برنامج Fleetio رسائل تذكير عبر الهاتف المحمول لأتمتة الصيانة، مما يقلل من مخاطر الأعطال غير المتوقعة ويطيل العمر الافتراضي للأسطول بشكل عام. يمكنك أيضاً تتبع تكاليف صيانة كل مركبة والتخطيط للصيانة الدورية وفقاً لذلك.

الجزء الأفضل؟ بفضل عمليات التكامل الخاصة بتتبع المركبات عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبطاقات الوقود وخدمات الاتصال عن بُعد، يُلغي Fleetio الإدخال اليدوي للبيانات ويحتفظ بجميع المعلومات المهمة في مكان واحد.

ميزات فليتيو

راقب اتجاهات استخدام الوقود، واكتشف أوجه القصور، وراقب حالة الإطارات ومواقعها

استخدم لوحات المعلومات والتقارير للاطلاع على أداء الأسطول والنفقات وسجل المواقع في لمحة سريعة

قم بإجراء فحص المركبات والسائق وإرفاق الصور وإضافة التعليقات باستخدام برنامج الفحص

قيود فليتيو

يفتقر إلى القدرة على تحديث مخزون الوقود على الفور عند إضافة تذكرة وقود من نظام في الموقع، مما قد يؤدي إلى حدوث تناقضات في التتبع

يشكل دمج قراءات الأميال مع بطاقات الوقود، خاصةً مع بطاقات WEX، تحديات للتتبع الدقيق وإعداد التقارير

لا يوفر طريقة مدمجة لتتبع استهلاك المركبات، وهو أمر بالغ الأهمية للتخطيط المالي والتدقيق، خاصةً للمنظمات غير الربحية

أسعار فليتيو

أساسي: 5 دولارات لكل مركبة شهرياً

المحترف: 7 دولارات لكل مركبة شهرياً، تُدفع سنوياً

القسط: 10 دولارات لكل مركبة شهرياً، يتم دفعها سنوياً

تقييمات ومراجعات Fleetio

G2: 4. 6/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fleetio؟

أفضل شيء في Fleetio هو بساطة الاستخدام إلى حد بعيد. يمكن لأي شخص تعلم كيفية استخدام هذا النظام بسهولة في فترة زمنية قصيرة والبدء في استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على مجموعة كاملة من الميزات التي تعتبر ذات قيمة حقيقية لأي مدير أسطول.

أفضل شيء في Fleetio هو بساطة الاستخدام إلى حد بعيد. يمكن لأي شخص تعلم كيفية استخدام هذا النظام بسهولة في فترة زمنية قصيرة والبدء في استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على مجموعة كاملة من الميزات التي تعتبر ذات قيمة حقيقية لأي مدير أسطول.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين معايير السلامة في العمليات اليومية لأسطولك. قم بتحديث برنامج إدارة أسطولك بانتظام مع لوائح OSHA وDOT وFMCSA وNHTSA لأتمتة تتبع الامتثال. قم بإعداد تنبيهات لفحص المركبات وحدود ساعات الخدمة (HOS) وبروتوكولات المواد الخطرة.

3. سامسارا (الأفضل للسلامة والامتثال في الوقت الحقيقي القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر سامسارا*

Samsara هو برنامج قائم على السحابة مزوّد بمستشعرات إنترنت الأشياء يوفر رؤية فورية لمركباتك ومعداتك ومواقع العمل. تجمع المنصة بين تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتشخيصات الذكية لتحسين سلامة الأسطول وكفاءته وامتثاله.

يستخدم مديرو الأساطيل برنامج Samsara لمراقبة المسارات واستخدام الوقود واحتياجات صيانة الأسطول، مما يقلل من التكاليف ووقت تعطل المركبات. يكتشف نظام السلامة المستند إلى الفيديو سلوكيات القيادة الخطرة مثل السرعة أو التشتت ويوفر تنبيهات وتدريبات فورية. بالإضافة إلى الشاحنات والمقطورات، يتتبع Samsara أيضاً الأصول والشحنات الحساسة لدرجات الحرارة ومواقع العمل البعيدة.

ميزات Samsara

كشف سلوكيات القيادة غير الآمنة (التشتت والإرهاق) باستخدام كاميرات القيادة بالذكاء الاصطناعي وتقديم ملاحظات السائقين

تتبع موقع الآلات واستخدامها وصحتها لمنع الأعطال غير المتوقعة

راقب حركة الشحنات في الوقت الفعلي من خلال فحص درجة الحرارة وإجراءات منع السرقة

تبسيط الإشراف على موقع العمل باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار عن بُعد التي توفر تحديثات مباشرة للمديرين

قيود سامسارا

يتطلب Samsara عقداً لمدة ثلاث سنوات، وهو ما قد لا يناسب الشركات التي ترغب في المرونة

لا تعمل جميع الأجهزة بسلاسة مع كل علامة تجارية للمركبات، مما يؤدي إلى إعدادات صعبة ومشكلات في الموثوقية من حين لآخر

أسعار سامسارا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Samsara

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1150 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (710+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Samsara؟

لقد وجدنا أن جميع منتجات Samsara سهلة الاستخدام للغاية، ليس فقط للسائقين ولكن للمديرين أيضاً. قد يكون التكيُّف مع منصة جديدة للسلامة أمراً مربكاً في بعض الأحيان، لكن شراكتنا وعمليات التحقق الروتينية ساعدتنا على تطبيقها دون أي عوائق.

لقد وجدنا أن جميع منتجات Samsara سهلة الاستخدام للغاية، ليس فقط للسائقين ولكن للمديرين أيضاً. قد يكون التكيُّف مع منصة جديدة للسلامة أمراً مربكاً في بعض الأحيان، لكن شراكتنا وعمليات التحقق الروتينية ساعدتنا على تطبيقها دون أي عوائق.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج تحسين المخزون لاستخدامها

4. Geotab (الأفضل لتكنولوجيا المعلومات عن بُعد للأساطيل المختلطة والتحولات الخضراء للأساطيل)

عبر جيوتاب

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي لإدارة الأساطيل من الدرجة الأولى يساعد الشركات على تتبع مركباتها وأصولها وتحسينها وتأمينها، فإن Geotab هو الحل. فهي مبنية على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية المعلومات عن بُعد وتوفر تتبعاً فورياً عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع رؤى سلوك السائق.

تعمل المنصة مع أي مركبة تقريبًا - سواءً باستخدام جهاز GO الخاص بشركة Geotab أو الأنظمة المدمجة مع مصنعي المعدات الأصلية أو أجهزة الطرف الثالث - مما يضمن جمع بيانات الاتصالات عن بُعد بسلاسة. كما أنها تدعم أيضًا الامتثال لتفويضات ELD (جهاز التسجيل الإلكتروني)، وإعداد تقارير ضريبة الوقود IFTA، وتقارير فحص مركبات السائقين DVIR، مما يجعل الالتزام بالأنظمة أسهل.

ميزات Geotab

استخدم نظاماً واحداً لإدارة الأساطيل والأصول باستخدام رؤى ذكية قائمة على البيانات

تحسين سلامة السائق وتقليل المخاطر باستخدام كاميرات المراقبة والتنبيهات في الوقت الفعلي

راقب المعدات والبضائع باستخدام حلول الأجهزة والبرامج المتكاملة

تتبّع استخدام الوقود واحتياجات الصيانة وسلوك السائق لخفض التكاليف

قيود Geotab

لا يوفر البرنامج مباشرةً إجمالي عدد الأميال المقطوعة لنطاق تاريخي محدد؛ وبدلاً من ذلك، يجب على المستخدمين حسابه يدوياً من قراءات عداد المسافات، مما يضيف تعقيداً غير ضروري

تحميل البيانات لنطاقات التواريخ الممتدة بطيء، ويفتقر النظام إلى القدرة على البحث عن مركبات متعددة في وقت واحد

تسعير Geotab

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Geotab

G2: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Geotab؟

Geotab سهل الاستخدام وسهل التنفيذ. فريق دعم العملاء الخاص بهم مذهل، وهو من أكثر الدعم المفيد الذي تعاملت معه حتى الآن. أنا أستخدم Geotab كل يوم، وهو يجعل تتبع مركباتنا أمرًا سهلاً للغاية.

Geotab سهل الاستخدام وسهل التنفيذ. فريق دعم العملاء لديهم مدهش، وهو من أكثر الدعم المفيد الذي تعاملت معه حتى الآن. أنا أستخدم Geotab كل يوم، وهو يجعل تتبع مركباتنا أمرًا سهلاً للغاية.

5. أسطول كامل (الأفضل لتتبع المركبات والمعدات الثقيلة)

عبر إكمال الأسطول*

يساعد برنامج Fleet Complete الشركات على تحسين العمليات من خلال تتبع المركبات في الوقت الفعلي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء المركبات المتصل. تم تصميمه للأساطيل من جميع الأحجام - بدءاً من شاحنات التوصيل المحلية إلى الخدمات اللوجستية للمؤسسات - فهو يوفر بيانات قابلة للتنفيذ لتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة وضمان الامتثال.

تدمج المنصة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكاميرات المراقبة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال عن بُعد المتقدمة لمنح المديرين رؤية كاملة لمواقع المركبات وسلوك السائقين وظروف الأصول. كما أنها تدعم الأساطيل المختلطة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، مع أدوات متخصصة لإدارة الشحن وتحسين الطاقة.

بالنسبة لقطاعات مثل النقل والبناء والأساطيل الحكومية، يقدم Fleet Complete حلولاً مصممة خصيصاً - بدءاً من أنظمة القيادة الآلية المتوافقة مع FMCSA إلى مراقبة المعدات الثقيلة.

ميزات الأسطول الكاملة

اكتشف السرعة الزائدة والكبح القاسي والقيادة المشتتة مع تنبيهات فورية وأدلة فيديو

أتمتة سجلات ساعات الخدمة وتقارير الفحص لتجنب المخالفات والغرامات

راقب صحة البطارية وأنماط الشحن واستخدام الطاقة للمركبات الكهربائية والهجينة

تتبّع المقطورات والآلات والبضائع عالية القيمة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المقاوم للعبث والمستشعرات البيئية

أنشئ لوحات معلومات مصممة خصيصاً لتتبع المقاييس الرئيسية مثل الإنفاق على الوقود وجداول الصيانة وأداء السائقين

القيود الكاملة للأسطول

أبلغ بعض المستخدمين أن دعم العملاء يختلف حسب الموقع

تشهد تحديثات التتبع تأخيراً ملحوظاً بدلاً من توفير بيانات في الوقت الفعلي

يتطلب التحميل الجماعي لمواقع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تنسيقاً دقيقاً، مما يجعلها عملية مملة

لا يقوم النظام بحساب الأميال تلقائياً، مما يزيد من عبء العمل

التسعير الكامل للأسطول

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الأسطول الكاملة

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: قم بإشراك السائقين ومديري الأساطيل في اختيار البرنامج وتوفير تدريب شامل. تضمن خبرتهم المباشرة تلبية النظام للاحتياجات العملية واستخدامه بفعالية.

6. Fleetmatics من Verizon Connect (الأفضل لتحسين القوى العاملة المتنقلة)

عبر Fleetmatics من Verizon Connect

يوفر Fleetmatics، الذي أصبح الآن جزءاً من Verizon Connect، حلولاً متقدمة لإدارة الأساطيل والقوى العاملة المتنقلة للشركات من جميع الأحجام، بدءاً من عمليات التوصيل الصغيرة وحتى الأساطيل الكبيرة التي تضم مئات المركبات.

من خلال تتبع نظام GPS في الوقت الفعلي، يمكن للشركات الحصول على رؤية كاملة لمواقع المركبات ومساراتها وسلوك السائقين - مما يساعد على تقليل تكاليف الوقود ومنع الاستخدام غير المصرح به للمركبات وتحسين أوقات الاستجابة. كما تدعم المنصة أيضاً أساطيل المركبات الكهربائية (EV) من خلال المراقبة المباشرة للبطارية وتحديثات حالة الشحن والرؤى لزيادة جهود الاستدامة إلى أقصى حد.

Fleetmatics من Verizon Connect

يمكنك الوصول إلى الخرائط المباشرة وبيانات أداء السائقين والتقارير الآلية لاتخاذ قرارات مستنيرة

تتبَّع مستويات البطارية وحالة الشحن وحسِّن أسطول مركباتك الكهربائية لتحقيق استدامة أفضل

احصل على إشعارات فورية للقيادة القاسية أو السرعة أو التباطؤ لتدريب عادات أكثر أماناً

راقب حالة المركبة وجدولة الإصلاحات وتجنب الأعطال باستخدام تقارير التشخيص

قم بأتمتة سجلات ساعات الخدمة وتقارير وزارة النقل للبقاء متوافقاً مع تقارير وزارة النقل بأخطاء أقل

قيود برنامج Fleetmatics من Verizon Connect

يمكن أن تستغرق إضافة نظام تحديد المواقع العالمي الجديد للمركبات شهوراً بسبب بطء الاستجابة للمبيعات

قد يكون إلغاء الخدمة أمراً صعباً، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار رسوم الإنهاء المبكر التي تبلغ 3000 دولار التي يعاني منها بعض المستخدمين

قد تكون عملية التثبيت غير مريحة، حيث تتطلب مُثبِّتين معتمدين من الشركة مع فترات انتظار طويلة للحصول على قطع الغيار

أسعار Fleetmatics من Verizon Connect

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Fleetmatics من Verizon Connect

G2: 3. 8/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 3. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fleetmatics من Verizon Connect؟

لقد كان تتبع أسطول Verizon Fleet Tracking ميزة رائعة لأعمالنا. نحن نحب حقًا تحديد الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى تتبع السرعة والوقت، ونستخدم كل هذه الميزات في عملياتنا اليومية.

لقد كان تتبع أسطول Verizon Fleet Tracking ميزة رائعة لأعمالنا. نحن نحب حقًا تحديد الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى تتبع السرعة والوقت، ونستخدم كل هذه الميزات في عملياتنا اليومية.

🧠 هل تعلم؟ تُحدِث التطورات في تقنية تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID) ثورة في تتبع الأساطيل وتحديد المواقع الجغرافية، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية من 4. 5 مليار دولار إلى 13.9 مليار دولار بحلول عام 2030.

7. تيليتراك نافمان (الأفضل لكفاءة استهلاك الوقود ورؤى الأسطول متعدد الطاقة)

عبر تيلتراك نافمان

يُعد Teletrac Navman حلاً لإدارة الأساطيل والأصول يجمع بين تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي وتحليلات أداء السائقين وخدمات الاتصال عن بُعد المتقدمة لمنح مديري الأساطيل رؤية وتحكم كاملين.

من خلال ميزات مثل التتبع المباشر للمركبات، يمكن للشركات مراقبة المسارات وتقليل وقت الخمول والاستجابة السريعة للتأخيرات. يعطي النظام أيضاً الأولوية للسلامة من خلال تقنيات الفيديو عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد على منع الحوادث وتحسين سلوك السائق. كما تضمن تنبيهات الصيانة بقاء المركبات في أفضل حالة، وتجنب الأعطال غير المتوقعة.

ميزات Teletrac Navman

كشف القيادة المحفوفة بالمخاطر وتقديم الأدلة في حالة وقوع حوادث باستخدام كاميرات عالية الوضوح

احصل على تحذيرات مبكرة لمشاكل المحرك وتآكل الإطارات وغيرها من المشاكل لتجنب الإصلاحات المكلفة

تحليل استخدام الوقود واستكشاف خيارات الطاقة البديلة لأسطول أكثر مراعاة للبيئة

تبسيط السجلات الإلكترونية وعمليات الفحص وإعداد تقارير IFTA باستخدام أدوات مدمجة

قيود تيليتراك نافان

الاتصال عبر الأقمار الصناعية في المناطق الريفية غير متناسق، مما يؤدي إلى وجود ثغرات في التتبع

قد لا يكون تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) موثوقاً في المناطق ذات الإشارات الضعيفة، مما يتسبب في تأخير تحديثات الموقع من حين لآخر

أسعار تيليتراك نافمان

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Teletrac Navman

G2: 3. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 2. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Teletrac Navman؟

إنه لأمر رائع أن أتمكن من تتبع المقطورات في الوقت الفعلي لمواكبة مكان تواجدها حالياً. يعجبني وجود الكثير من الخيارات للحصول على معلومات عن المقطورات. من الرائع أيضًا أنه يمكنني ترتيب الأشياء على النظام بالطريقة الأكثر فائدة بالنسبة لي، بحيث تكون المعلومات التي أحتاج إليها في المقام الأول عندما أفتح Teletrac.

إنه لأمر رائع أن أتمكن من تتبع المقطورات في الوقت الفعلي لمواكبة مكان تواجدها حالياً. يعجبني وجود الكثير من الخيارات للحصول على معلومات عن المقطورات. من الرائع أيضًا أنه يمكنني ترتيب الأشياء على النظام بالطريقة الأكثر فائدة بالنسبة لي، بحيث تكون المعلومات التي أحتاج إليها في المقام الأول عندما أفتح Teletrac.

🧠 هل تعلم؟ تعتبر برمجيات إدارة الأسطول حاسمة في الحد من المخاطر التشغيلية والتكاليف، حيث تكلف حوادث المركبات وحدها أرباب العمل في الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار سنوياً. يساعد النظام القوي على تحسين سلامة السائقين وتحسين المسارات ومنع الحوادث المكلفة.

8. FleetGO (الأفضل للامتثال الأوروبي والبضائع الحساسة للحرارة)

توفر منصة FleetGO المستندة إلى السحابة حلولاً متقدمة لإدارة الأساطيل لمنح الشركات رؤية وتحكُّماً كاملين في مركباتها ومقطوراتها وأصولها. ومن خلال تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتحليل الآلي للتاكوغراف (تسجيل وقت القيادة والسرعة والمسافة ونشاط السائق)، ومراقبة درجة الحرارة عن بُعد، يضمن FleetGO التزام الشركات بالامتثال مع تقليل التكاليف غير الضرورية.

تم تصميم النظام لتوفير المرونة، سواء كنت تتتبع سيارة واحدة أو تدير أسطولاً كبيراً من الشاحنات والمقطورات. كما أنه يوفر أيضاً مراقبة ضغط الإطارات لمنع الأعطال، وتتبعاً مفصلاً للمقطورات لتجنب الخسائر، وتطبيقاً بديهيًا لفحص المركبات يسهّل الامتثال للوائح هيئة سلامة المركبات.

ميزات FleetGO

تتبع البضائع الحساسة للحرارة عبر مناطق متعددة والحفاظ على السجلات القانونية

منع الأعطال وتوفير الوقود مع تنبيهات ضغط الإطارات في الوقت الحقيقي

حافظ على امتثالك لقوانين ساعات عمل السائقين باستخدام فحوصات التاكوجراف الآلية والتقارير الواضحة

قم بتوجيه السائقين من خلال الفحوصات الإلزامية مع إثبات بالصور والتوقيعات الرقمية لتحقيق الامتثال الكامل

قيود FleetGO

لا تحدد الشركة ساعات عمل فريق الدعم الخاص بها، مما يؤدي إلى عدم اليقين بشأن موعد الحصول على المساعدة

أسعار FleetGO

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات FleetGo

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج أوامر العمل لطلبات الصيانة

9. Wheels, Inc. (الأفضل لتأجير الأساطيل بخدمات كاملة ودعم انتقال المركبات الكهربائية)

عبر Wheels, Inc .

تقدم شركة Wheels, Inc. مجموعة كاملة من خدمات الأساطيل - بدءاً من تأجير المركبات وصيانتها وصولاً إلى إدارة الوقود وخدمات الاتصال عن بُعد وشحن المركبات الكهربائية - حتى تتمكن الشركات من إدارة عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة. تغطي حلولهم كل خطوة من خطوات إدارة الأسطول، بما في ذلك دعم الحوادث، وبرامج سلامة السائقين، والتعامل مع الرسوم والمخالفات، والامتثال للوائح الناقل الآلي.

بالنسبة للشركات التي تنتقل إلى استخدام السيارات الكهربائية، توفر المنصة إرشادات الخبراء بشأن اختيار السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وتدريب السائقين. توفر تقنية الأسطول المتقدمة رؤى في الوقت الفعلي وأدوات متنقلة للسائقين وتحليلات لتحسين الأداء.

ميزات Wheels, Inc

ادمج التأجير والصيانة والوقود وتقنية المعلومات عن بُعد في مكان واحد لإدارة أسطولك بسلاسة

احصل على مشورة الخبراء بشأن السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وتدريب السائقين

نفِّذ برامج السلامة لتشجيع القيادة المسؤولة وتقليل المخاطر

اختر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية كاملة أو خدمات مخصصة لتتماشى مع متطلبات عملك

قيود شركة ويلز إنك

ينطوي إعداد النظام على تكاليف كبيرة

أسعار شركة ويلز إنك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات شركة ويلز إنك

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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10. Lytx (الأفضل لتدريب السائقين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومنع التصادم)

عبر Lytx

Lytx هو برنامج رائد لتتبع الأساطيل يجمع بين الذكاء الاصطناعي والرؤية الآلية وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي لتعزيز السلامة والكفاءة والامتثال. يساعد مديري الأساطيل على مراقبة سلوك السائقين وتقليل الحوادث وتحسين العمليات من خلال رؤى قابلة للتنفيذ.

الميزة البارزة في Lytx هي ميزة اكتشاف المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحدد أكثر من 60 سلوكاً غير آمن أثناء القيادة، بدءاً من القيادة المشتتة إلى الكبح القاسي، وتوفر تنبيهات فورية داخل الكابينة للتصحيح الفوري. يلتقط نظام التحكم عن بُعد بالفيديو لقطات عالية الوضوح (بما في ذلك الرؤية الليلية والرؤية بزاوية 360 درجة)، مما يتيح التدريب القائم على الأدلة وحل الحوادث بشكل أسرع.

ميزات Lytx

اكتشف القيادة المحفوفة بالمخاطر (مثل السرعة أو تشتيت الانتباه) واحصل على تنبيهات في الوقت الفعلي لمنع التصادمات

قم بتبسيط متطلبات ELD وDVIR وDOT من خلال سجلات السائقين وعمليات الفحص وإعداد التقارير الآلية

تتبّع أنماط استهلاك الوقود لتقليل الهدر وزيادة الكفاءة إلى الحد الأدنى

الوصول إلى خدمة عملاء مخصصة لحل المشكلات بسرعة وضمان زيادة وقت تشغيل الأسطول

قيود Lytx

يقدم وظائف محدودة تتجاوز مراقبة السلامة

أبلغ المستخدمون عن مشاكل مع كاميرات Lytx، وخدمة عملاء غير مستجيبة ومشاكل مستمرة في النظام

تسعير Lytx

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Lytx

G2: 4. 4/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Lytx؟

تعمل الكاميرات بشكل جيد، والتوقيت الذي يتم فيه تنبيهنا بأي تناقضات أو مشاكل محتملة رائع. إن LYTX على رأس قائمة مراجعات الفيديو الخاصة بهم. تم الرد على دعم العملاء للمشكلات التي واجهتنا بسرعة مع إيجاد حلول لها.

تعمل الكاميرات بشكل جيد، والتوقيت الذي يتم فيه تنبيهنا بأي تناقضات أو مشاكل محتملة رائع. إن LYTX على رأس قائمة مراجعات الفيديو الخاصة بهم. تم الرد على دعم العملاء للمشكلات التي واجهتنا بسرعة مع إيجاد حلول لها.

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استخدم ClickUp لتحويل إدارة الأسطول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

إن التوفيق بين جداول الأسطول والأعطال وتحديثات السائقين أمر مرهق. تستهلك جداول البيانات والتطبيقات الفوضوية والمعلومات المبعثرة وقتك. تجعل البرامج والأدوات التقليدية لتتبع الأسطول الأمر أكثر صعوبة لأنك في نهاية المطاف تقوم بالتبديل المستمر بين التطبيقات وإصلاح الأخطاء وملاحقة التحديثات.

ClickUp يغير ذلك. فهو يجمع كل مهام أسطولك وجداولك الزمنية واتصالاتك في لوحة تحكم واحدة بسيطة. يمكنك تعيين المهام وتتبع المركبات وتسجيل الصيانة دون عناء. يعمل ClickUp بالطريقة التي تعمل بها أنت، لذلك يمكنك توفير الوقت والصداع.

هل أنت مستعد لاستعادة السيطرة؟ اشترك في ClickUp اليوم - سيشكرك أسطولك (وفريقك)!