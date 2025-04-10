أفضل 10 بدائل Clearfeed AI في 2025

ClearFeed AI عبارة عن نظام دعم أساسي يلتقط استفسارات العملاء من مصادر مختلفة ويوجهها إلى Slack وMS Teams. يمكن للفرق إدارة طلبات العملاء المتعددة وتسريع وقت الاستجابة وتقديم خدمة أفضل.

ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم MS Teams أو تتعاون على قنوات Slack، فقد لا يكون ClearFeed مناسباً لك. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك استخدام النظام الأساسي لإدارة التذاكر بشكل كامل إذا لم تكن أدوات مثل Zendesk أو Jira جزءًا من سير عملك.

لذلك، اخترنا لك 10 بدائل قوية لبرنامج ClearFeed AI يمكنك استخدامها بدلاً من ذلك لتبسيط دعم العملاء.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل بدائل Clearfeed AI التي يمكنك اللجوء إليها: : الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع ClickUpالأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع

Zendesk AI: الأفضل لأتمتة دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإصدار التذاكر

Jira Service Management: الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وفرق DevOps

الاتصال الداخلي: الأفضل لدعم العملاء التخاطبي والدردشة المباشرة

Freshdesk: الأفضل لخدمة العملاء متعددة القنوات مع الأتمتة

Zoho Desk: الأفضل لحلول مكتب المساعدة الفعالة من حيث التكلفة مع مساعدة الذكاء الاصطناعي

ServiceNow: الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات وأتمتة سير العمل

Salesforce: الأفضل لدعم العملاء المتكامل مع CRM وإدارة الحالات

Help Scout: الأفضل لخدمة العملاء المخصصة مع صندوق وارد مشترك

HubSpot Service HubSpot: الأفضل لدعم العملاء المتكامل مع التسويق والمبيعات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل ClearFeed AI؟

تخيل خسارة العملاء بسبب عدم كفاءة نظام الدعم الخاص بك! من الواضح أن هذا الأمر ليس نادر الحدوث - 65% من الأشخاص تحولوا إلى شركة أخرى بسبب سوء تجربة خدمة العملاء!

بينما يهدف ClearFeed إلى منع ذلك، إلا أن قيوده تترك ثغرات. لذا، إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في بديل ClearFeed للتأكد من أنه مصمم بشكل شامل لتعزيز دعم العملاء:

👉🏻 واجهة سهلة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة مستخدم نظيفة. تأكد من أنها تنظم طلبات العملاء وتعرضها بدقة. سيساعدك هذا على بناء نظام تذاكر قوي وإدارة الطلبات بشكل أكثر فعالية

👉🏻 إمكانيات الأتمتة: ابحث عن أداة مزودة بإمكانيات أتمتة الذكاء الاصطناعي المدمجة. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرة على توجيه التذاكر، وحل الاستفسارات الأساسية، والتعامل مع المهام المتكررة من تلقاء نفسها

👉🏻 دعم متعدد القنوات: اختر أداة تدعم قنوات اتصال متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ومكتب المساعدة وما إلى ذلك. نظرًا لأن ClearFeed يدعم فقط Slack و MS Teams، فإنه يحد من المرونة إلى حد كبير

👉🏻 قابلية التخصيص: اختر أداة يمكن تخصيصها. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على تخصيص سير العمل وتعيين قواعد أتمتة محددة لتلبية احتياجات عملك

👉🏻 عمليات التكامل مع الجهات الخارجية: ابحث عن أداة تدعم التكامل السلس مع الأدوات الأخرى في سير عملك، مثل حلول مكتب المساعدة وبرامج إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع، وما إلى ذلك. سيساعدك ذلك على تبسيط عمليات خدمة العملاء لديك

⏩ اقرأ أيضًا: كيفية حل تحديات خدمة العملاء الشائعة

أفضل 10 بدائل لبرنامج ClearFeed AI

إليك أفضل 10 بدائل ClearFeed يمكنك استخدامها في مؤسستك:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

على الرغم من أن الأمر قد لا يبدو كذلك، إلا أن جودة التعاون الداخلي لشركتك لها علاقة كبيرة بالدعم الذي تقدمه لعملائها.

على سبيل المثال، تُعد الفرق المتعاونة بسلاسة أفضل في إدارة المعرفة. على الرغم من أنه مجرد جانب واحد فقط، إلا أنه وحده يساعدهم على رفع التذاكر وحل الاستفسارات وتصعيد المشكلات بشكل أكثر دقة، مما يحقق رضا العملاء بنسبة 41% أعلى.

لذا، إذا كانت هذه هي المشكلة التي تواجهها شركتك، فاحصل على تطبيق كل شيء للعمل- ClickUp!

📮 ClickUp Insight: أ وجد استطلاع أجراه موقع ClickUp أن العاملين في مجال المعرفة يحتفظون بمتوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وربما يستلزم ذلك العديد من الاتصالات ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنه تطبيق كل شيء *للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إليك كيف ساعد هذا المستخدم في مبادرات دعم العملاء الخاصة به:

لم يقتصر اعتماد ClickUp على تحسين عملياتنا فحسب، بل ساعدنا في تشكيل قسم نجاح العملاء، مما سمح لنا بالنمو من 2000 إلى 8 آلاف عميل في السنة.

لم يقتصر اعتماد ClickUp على تحسين عملياتنا فحسب، بل ساعدنا في تشكيل قسم نجاح العملاء، مما سمح لنا بالنمو من 2000 إلى 8 آلاف عميل في السنة.

يحتوي حل خدمة العملاء من ClickUp على العديد من الأدوات والميزات التي يمكنك الاستفادة منها. على سبيل المثال، يتضمن قوالب خدمة العملاء القابلة للتخصيص التي تساعد الممثلين على تجميع معلومات العملاء وتتبع الملاحظات والتعاون في الوقت الفعلي.

ولكن الخيار الذي يستحق الذكر بشكل خاص هو ClickUp Brain - نظام الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة.

سرّع من سير العمل من خلال الاستفادة من ClickUp Brain

Brain هو المحور المركزي في ClickUp. سواء كنت ترغب في استرداد تفاصيل استعلام معين أو عرض حالة استعلام معلق، فأنت دائماً على بُعد نقرة واحدة. كما أنه يساعد فرق دعم العملاء على التعاون بشكل أكثر كفاءة.

لمعرفة المزيد عن ClickUp Brain، شاهد هذا الشرح القصير! 👇

من خلال جعل التواصل مركزياً، يضمن Brain لأعضاء الفريق مناقشة استفسارات العملاء ومشاركة التحديثات وتعيين المهام ضمن مساحة عمل موحدة، مما يقلل من فرص حدوث أي تأخير أو سوء تواصل.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فباستخدام Brain، يمكنك أيضاً أتمتة المهام وإنشاء مهام سير عمل مخصصة لتبسيط نظام دعم العملاء لديك - مثلما فعلنا هنا:

تعيين الأولويات لتذاكر دعم العملاء باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp CRM لتصور خط سير استعلاماتك في أكثر من 10 طرق عرض مرنة للغاية

ميزة أخرى جديرة بالذكر هي ClickUp CRM. باستخدامه، يمكنك تصور خط سير الاستعلامات الخاص بك، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والتحقق من حالتها وأولويتها، وما إلى ذلك.

كما أنه يعمل على أتمتة العديد من عناصر سير عمل دعم العملاء بالكامل - بدءاً من تحديثات الحالة إلى تعيينات المهام - حتى تتمكن من تحويل تركيزك إلى حيث يكون ضرورياً للغاية.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط نظام إدارة دعم العملاء لديك؟ هذا ممكن مع قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp لإدارة خدمة العملاء. فباستخدامه يمكنك تتبع استفسارات العملاء وتحديد أولوياتها وإدارتها من خلال عرض مركزي

قم بتعيين التذاكر تلقائياً لأعضاء الفريق بناءً على عبء العمل أو الخبرة

حدد مواعيد نهائية واحصل على تنبيهات لضمان حل الاستعلامات في الوقت المناسب

أفضل ميزات ClickUp*

قيود النقر فوق القيود

غالبًا ما يجد المستخدمون الجدد الأداة مربكة بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة

تسعير ClickUp*

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يعجبني مدى قابلية تخصيص ClickUp. لقد كانت القدرة على إنشاء مهام سير عمل وعروض مخصصة لتتناسب مع سير العمل لدينا فائدة كبيرة لقسم تكنولوجيا المعلومات لدي. تساعدنا المرونة في تنظيم المهام والمراحل الرئيسية على البقاء على المسار الصحيح، خاصة مع المشاريع المعقدة. يتكامل ClickUp أيضاً بشكل جيد مع أدوات أخرى، مثل Zapier، مما يسمح لنا بأتمتة المهام. لقد حسّن ClickUp تعاون فريقي وتتبع المشاريع.

يعجبني مدى قابلية تخصيص ClickUp. لقد كانت القدرة على إنشاء مهام سير عمل وعروض مخصصة لتتناسب مع سير العمل لدينا فائدة كبيرة لقسم تكنولوجيا المعلومات لدي. تساعدنا المرونة في تنظيم المهام والمراحل الرئيسية على البقاء على المسار الصحيح، خاصة مع المشاريع المعقدة. يتكامل ClickUp أيضاً بشكل جيد مع أدوات أخرى، مثل Zapier، مما يسمح لنا بأتمتة المهام. لقد حسّن ClickUp تعاون فريقي وتتبع المشاريع.

2. Zendesk AI (الأفضل لأتمتة دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإصدار التذاكر)

عبر Zendesk AI

Zendesk هي منصة خدمة عملاء قائمة على السحابة. إذا كنت تبحث عن أداة ذات إمكانات أتمتة متقدمة، فقد تجذبك روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي وخيارات الخدمة الذاتية.

تدعم المنصة أيضًا التواصل متعدد القنوات، بحيث يمكن لفريقك التبديل بسهولة بين البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع عدد غير محدود من استفسارات العملاء وتذاكر السفر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Zendesk إمكانات تحليلات وإعداد تقارير قوية ويمكن الوصول إليها على المتصفحات أيضاً.

أفضل ميزات Zendesk AI

توفير توجيه ذكي للتذاكر إلى الوكلاء المناسبين

تعزيز الكفاءة مع الاستجابات ووحدات الماكرو التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

يقدم سوقاً واسعة من التطبيقات للوظائف الموسعة

يتكامل مع Salesforce وSlack وSlack وShopify لسير عمل سلس

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Zendesk AI

يتطلب إعداداً معقداً لسير عمل الأتمتة المتقدمة

يفتقر إلى التقارير المرنة بدون تطبيقات الطرف الثالث

تسعير Zendesk AI

فريق الدعم: 25$/شهرياً لكل وكيل

Suite Team: 69 دولاراً شهرياً للوكيل الواحد

Suite Professional: 149 دولاراً شهرياً للوكيل الواحد

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تخلص من الضوضاء حول الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء. إليك دليلنا غير المنطقي حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء (حالات الاستخدام والأدوات).

3. إدارة خدمات Jira Service Management (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وفرق DevOps)

عبر إدارة خدمات جيرا

هل تعاني مؤسستك في إدارة الحوادث أو التغيير أو المشاكل؟ تعمل Jira على أتمتة مهام سير العمل للاهتمام بها نيابةً عنك. إنها أداة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) التي تعمل على تبسيط العمليات باستخدام ممارسات ITIL المدمجة. يساعد ذلك على تعزيز تقديم خدمة العملاء وتقليل وقت التعطل وتحسين جودة حل المشكلات.

كما أنه يعزز التعاون بين فرق DevOps والفرق الهندسية من خلال توحيد تدفقات العمل. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة إدارة قوية للأصول والتهيئة تثبت أهميتها الأساسية في تبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

أفضل ميزات إدارة خدمات جيرا

يوفر بوابة الخدمة الذاتية للموظفين والعملاء

يدعم تتبع اتفاقية مستوى الخدمة وتحليلات الخدمة التفصيلية

تمكين التخصيص المرن باستخدام قواعد التشغيل الآلي وواجهات برمجة التطبيقات

يتكامل مع Confluence وBitbucket وMicrosoft Teams لعمليات سلسة

قيود إدارة خدمة جيرا للخدمات

الحد من خيارات التخصيص في الباقات ذات المستوى الأدنى، وتقييد الميزات المتقدمة

يفتقر إلى تكامل الدعم الهاتفي المدمج للاستفسارات الصوتية

تسعير إدارة خدمات جيرا

مجاني للأبد

المعيار: 19. 04 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

القسط: 47. 82 دولاراً شهرياً لكل وكيل

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة خدمات جيرا

G2: 4. 2/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jira Service Management؟

بشكل عام، إنها منصة جيدة لإدارة طلبات وحوادث تكنولوجيا المعلومات. بمجرد أن تعتاد على الإعداد، فإنه يساعد حقاً في تبسيط الاتصال وحل التذاكر. إنه موثوق، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يكون أكثر سهولة في الاستخدام.

بشكل عام، إنها منصة جيدة لإدارة طلبات وحوادث تكنولوجيا المعلومات. بمجرد أن تعتاد على الإعداد، فإنه يساعد حقاً في تبسيط الاتصال وحل التذاكر. إنه موثوق، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يكون أكثر سهولة في الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: 91% من العملاء غير الراضين لا يشتكون - فهم ببساطة يغادرون. لذا، تتبع عدم النشاط وتراجع المشاركة للقبض عليهم قبل رحيلهم. 🚶🏻

4. Intercom (الأفضل لدعم العملاء التخاطبي والدردشة المباشرة)

عبر الإنترنت*

تكشف البيانات أن 69% من العملاء يفضلون روبوتات الدردشة التخاطبية للاتصال بالشركة. تقدم Intercom هذا الأمر بشكل أساسي. يُطلق على وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها اسم Fin، ويمكنك تطبيقه لتقديم إجابات دقيقة للعملاء، وتخصيص تفاعلات البائعين، وتوجيه المحادثات إلى الوكلاء البشريين المناسبين.

كما أن برنامج Fin قابل للتخصيص بدرجة كبيرة - بحيث يمكنك تعديل نبرة صوته لتتماشى مع سياسات شركتك وإجراءاتها. فائدة أخرى لاستخدام Intercom هي التقارير المتعمقة التي يقدمها. سواء أكنت بحاجة إلى فهم سبب إنشاء التذكرة أو كيفية أداء وكلائك - فإن الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي تكشف لك كل شيء.

أفضل ميزات الاتصال الداخلي

تتبع تفاعلات العملاء مع صندوق وارد موحد وإمكانيات إدارة علاقات العملاء

تمكين المشاركة الاستباقية مع الرسائل المستهدفة داخل التطبيق والبريد الإلكتروني

يوفر مهام سير عمل قابلة للتخصيص لفرق المبيعات والدعم

يتكامل مع Stripe وMarketo وGoogle Analytics للحصول على رؤى العملاء

قيود الاتصال الداخلي

يحد من التقارير المتقدمة للخطط ذات المستوى الأعلى، مما يقلل من وضوح الرؤية للفرق الأصغر

يفتقر إلى البحث في قاعدة المعرفة الأصلية داخل نافذة الدردشة

التسعير الداخلي

أساسي: 39$/شهرًا لكل مقعد

متقدم: 99$/شهرياً لكل مقعد

الخبير: 139 دولارًا شهريًا لكل مقعد

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (1,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Intercom؟

إن Intercom سهل الاستخدام حقاً، وأنا أستخدمه كل يوم للبقاء على اتصال مع عملائنا، وهو يحتوي على جميع الميزات التي أحتاج إليها. تعجبني حقًا الميزة التي يمكننا من خلالها تأجيل التذكرة إذا لم نرغب في إغلاقها، كما تعجبني الميزة التي يمكننا من خلالها إنشاء تذكرة خلفية. لقد كان فريق الدعم الخاص بهم متعاوناً للغاية أيضاً.

إن Intercom سهل الاستخدام حقاً، وأنا أستخدمه كل يوم للبقاء على اتصال مع عملائنا، وهو يحتوي على جميع الميزات التي أحتاج إليها. تعجبني حقًا الميزة التي يمكننا من خلالها تأجيل التذكرة إذا لم نرغب في إغلاقها، كما تعجبني الميزة التي يمكننا من خلالها إنشاء تذكرة خلفية. لقد كان فريق الدعم الخاص بهم متعاوناً للغاية أيضاً.

5. Freshdesk (الأفضل لخدمة العملاء متعددة القنوات مع الأتمتة)

عبر فريش ديسك

Freshdesk هي منصة دعم عملاء أخرى قائمة على السحابة في القائمة. ومع ذلك، فهي تتميز بخاصية USP التي لا توفرها بقية المنصات - تحليل المشاعر المستند إلى الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام هذه الأداة لتحديد أولويات التذاكر من خلال تقييم نبرة رسائل العملاء.

بصرف النظر عن ذلك، تدعم المنصة التواصل متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، والدردشة، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي)، وتوفر ميزات التلعيب وتوفر قاعدة معرفية لتعزيز الخدمة الذاتية للعملاء.

أفضل ميزات ClearFreshdesk

أتمتة تعيين التذاكر والاستجابة لها مع فريدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة وأوقات الاستجابة مع المراقبة في الوقت الفعلي

يتيح قواعد أتمتة مخصصة للمهام المتكررة

يتكامل مع WhatsApp و Zapier و QuickBooks للحصول على إمكانيات موسعة

قيود كلير فيد

قصر التحليلات المتقدمة وإعداد التقارير على خطط الاشتراك المتميزة

يتباطأ عند التعامل مع أحجام التذاكر الكبيرة، مما يؤثر على الأداء

تسعير كليرفيد

مجاني للأبد

النمو: 18 دولاراً شهرياً للوكيل الواحد

المزايا: 59 دولاراً شهرياً لكل وكيل

المؤسسات: 95 دولاراً شهرياً لكل وكيل

*تقييمات ومراجعات كلير فيد

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

🧠 حقيقة مضحكة: قام رجل ذات مرة بالتغريد المباشر على تويتر عن سوء خدمة شركة الطيران الخاصة به - وحصل على المساعدة أسرع من الأشخاص الذين يتصلون بالخط الساخن! 📳

6. Zoho Desk (الأفضل لحلول مكتب المساعدة الفعالة من حيث التكلفة مع مساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر زوهو ديسك

إذا كنت تريد حلاً فعالاً من حيث التكلفة لدعم العملاء ولكنك لا تريد التنازل عن الميزات، فقد يكون Zoho Desk حلاً مثالياً لك. فهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومليء بالميزات المتنوعة.

باستخدام Zoho Desk، يمكنك أتمتة تصنيف التذاكر وتخصيصها باستخدام مساعد Zia-Zoho الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما يتيح لك أيضًا تحسين الخدمة الذاتية للعملاء من خلال إنشاء مراكز مساعدة وقواعد معرفة قابلة للتخصيص. بصرف النظر عن هذا، فإن واجهة مستخدم الأداة مبهجة.

عند تشغيل لوحة التحكم، يمكنك عرض كل طلبات العملاء مرتبة حسب تاريخ إنشاء التذكرة. وهذا يجعلها سهلة الاستخدام للغاية.

أفضل ميزات Zoho Desk*

تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة وحالات التصعيد مع تنبيهات في الوقت الفعلي للتذاكر التي لم يتم حلها

يدعم مكاتب المساعدة متعددة العلامات التجارية تحت حساب واحد للشركات التي تدير علامات تجارية متعددة

تمكين التعاون السياقي من خلال التعليقات الخاصة والملاحظات المشتركة داخل التذاكر

يتكامل بسلاسة مع Zoho CRM وSlack وJira، مما يضمن سير العمل المتصل

قيود زوهو ديسك

يتطلب إعداداً معقداً لسير العمل المخصص والأتمتة

تقييد مكالمات واجهة برمجة التطبيقات وتكامل الجهات الخارجية على اشتراكات المستوى الأدنى

تسعير Zoho Desk

مجاني للأبد

القياسي: 14 دولارًا/المستخدم

المحترف: 23 دولارًا/المستخدم

المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (أكثر من 6100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Desk؟

من السهل التواصل والتفاعل مع العملاء عبر قنوات اتصال متعددة باستخدام Zoho Desk. يعزز حل مشكلات العملاء بشكل أسرع. يوفر دعم العملاء على مدار 24/7/365.

من السهل التواصل والتفاعل مع العملاء عبر قنوات اتصال متعددة باستخدام Zoho Desk. يعزز حل مشكلات العملاء بشكل أسرع. يوفر دعم العملاء على مدار 24/7/365.

7. ServiceNow (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات وأتمتة سير العمل)

عبر خدمة الآن

تشتهر أداة أخرى لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي ServiceNow، بدعم تقديم الخدمات على مستوى المؤسسة من خلال تدفقات العمل متعددة الوظائف. ويثبت هذا الأمر أهميته في ضمان التعاون السلس بين الفرق، وحل المشكلات بسرعة، وتقديم جودة خدمة متسقة في جميع أنحاء المؤسسة.

بصرف النظر عن هذا، فإن التزامها بالأمان يميز النظام الأساسي. فبينما تتيح لك الأدوات الأخرى مجرد إنشاء التذاكر، تعمل ServiceNow على تعزيز الأمان من خلال إدارة المخاطر والامتثال المدمجة.

كما أنه يوفر أيضاً مراقبة صحة الخدمة في الوقت الفعلي ورؤى تنبؤية لمساعدتك على اتخاذ قرارات قوية قائمة على البيانات.

أفضل ميزات ServiceNow*

تحسين الكفاءة مع الوكلاء الافتراضيين لاستفسارات الدعم الشائعة

تخصيص سير العمل من خلال نظام أساسي بدون تعليمات برمجية/منصة منخفضة التعليمات البرمجية

تمكين إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مع تتبع دورة الحياة التفصيلية

يتكامل مع Microsoft Teams، وSalesforce، وOkta

قيود الخدمة الآن

يتطلب إعداداً وتهيئة شاملين

يفتقر إلى المرونة للشركات الصغيرة

أسعار الخدمة الآن

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ServiceNow*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. Salesforce (الأفضل لدعم العملاء وإدارة الحالات المتكامل مع CRM)

داخلي

عبر Salesforce

ربما يكون Salesforce هو الاسم الأكثر شهرة في القائمة. وهو في الأساس أداة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، ويحتوي على العديد من الميزات التي تسرّع إدارة دعم العملاء بشكل مباشر.

على سبيل المثال، توفر Salesforce اقتراحات قائمة على الذكاء الاصطناعي بشأن استفسارات العملاء لتعزيز إنتاجية الوكيل. كما أنه يتتبع أيضاً تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات في الوقت الفعلي، حتى لا تضطر إلى التبديل بين القنوات ذهاباً وإياباً.

يمكنك أيضاً إنشاء تقارير متقدمة وتحليلات تنبؤية لاكتساب رؤى حول أداء الوكيل، ووقت حل التذاكر، واتجاهات رضا العملاء، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات Salesforce

أتمتة إدارة الحالات باستخدام روبوتات أينشتاين المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يدعم بوابات الخدمة الذاتية للعملاء والفرق الداخلية

تمكين التوجيه متعدد القنوات للدردشة والبريد الإلكتروني والاستفسارات الهاتفية

يتكامل بسلاسة مع Slack، وGoogle Workspace، و Shopify

قيود قوة المبيعات

تتطلب خططاً عالية المستوى للوصول إلى الميزات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي

يفتقر إلى التعاون في الوقت الحقيقي دون تكامل مع طرف ثالث

تسعير قوة المبيعات

المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

غير محدود: 330 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مبيعات آينشتاين 1: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

جناح المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع شهريًا/سنويًا)

الجناح الاحترافي: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات قوة المبيعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5600 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce؟

بشكل عام، يعد Salesforce حلاً موثوقاً يحسّن سير عمل خدمة العملاء بمجرد تطبيقه بالكامل. أنا أستمتع باستخدامه في شركتي الحالية. فهو يتيح لنا الاستفادة من العديد من التطبيقات والخدمات المهمة.

بشكل عام، يعد Salesforce حلاً موثوقاً يحسّن سير عمل خدمة العملاء بمجرد تطبيقه بالكامل. أنا أستمتع باستخدامه في شركتي الحالية. فهو يتيح لنا الاستفادة من العديد من التطبيقات والخدمات المهمة.

9. Help Scout (الأفضل لخدمة العملاء المخصصة مع صندوق وارد مشترك)

عبر مساعدة الكشافة

برنامج Help Scout مثالي حصرياً للفرق الصغيرة، وهو برنامج لخدمة العملاء. يقدم مجموعة من الميزات المفيدة لتخصيص التفاعل مع العملاء دون الكثير من التعقيدات.

باستخدامه، يمكنك أنت وفريقك تقديم خدمة الدردشة في الوقت الفعلي لعملائك. يمكنك أيضاً تتبع مستوى رضاهم من خلال استطلاعات CSAT المدمجة لتحديد أوجه القصور الخفية وتقديم دعم أفضل.

تقدم Help Scout أيضاً لوحات معلومات مبنية مسبقاً ومخصصة لإعداد تقارير الأداء بسهولة، كما أنها تأتي مع تطبيق جوال لإدارة التذاكر أثناء التنقل.

مساعدتك في استكشاف أفضل الميزات

يعمل على أتمتة مهام سير العمل من خلال إصدار التذاكر المستندة إلى القواعد والمتابعة وإدارة اتفاقية مستوى الخدمة

يوفر صناديق بريد وارد مشتركة لتعاون الفريق بشأن استفسارات العملاء

تعزيز الخدمة الذاتية من خلال قاعدة معرفية متكاملة وقابلة للتخصيص

يتكامل بسلاسة مع Shopify وTrillo وAsana، مما يسهل عمليات الدعم

قيود مساعدة الكشافة

يتطلب اشتراكات منفصلة لإدارة قنوات متعددة

يقدم دعمًا محدودًا متعدد اللغات مقارنةً بالمنافسين

تسعير المساعدة الاستكشافية

مجاني للأبد

القياسي: $55/شهرياً

بالإضافة إلى: 83 دولارًا شهريًا

*مساعدات وتقييمات ومراجعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 200 تقييم)

🔍 هل كنت تعلم؟ أول بريد إلكتروني لخدمة عملاء أمازون أجاب عليه جيف بيزوس نفسه! 😮

10. HubSpot Service HubSpot (الأفضل لدعم العملاء المتكامل مع التسويق والمبيعات)

عبر مركز خدمة هاب سبوت

أخيرًا وليس آخرًا، إنه HubSpot Service HubSpot في القائمة.

شاهد هذا الفيديو الذي يشرح وظائفه الأساسية!

إذا كنت ترغب في أداة تعمل على تحسين إدارة دعم العملاء لفرق التسويق والمبيعات على حد سواء، فيمكنك اختيار هذه الأداة. تعمل هذه المنصة على توحيد دعم العملاء وإدارة علاقات العملاء من خلال إدارة التذاكر والحالات المتكاملة للحفاظ على توافق فرق التسويق والمبيعات والدعم.

كما أنه يعمل أيضاً على أتمتة مهام سير العمل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويوفر لوحات معلومات مدمجة لإعداد التقارير لتتبع مقاييس دعم الوكلاء، ويتزامن مع أدوات المبيعات والتسويق في HubSpot للحصول على تجربة عملاء كاملة.

أفضل ميزات مركز خدمة HubSpot Service HubSpot

يدعم التواصل متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والدردشة والمنصات الاجتماعية

توفير أدوات واستطلاعات آراء العملاء لقياس جودة الخدمة

يتيح إنشاء قاعدة معرفية للخدمة الذاتية، مما يقلل من طلبات الدعم

يتكامل مع Zoom وSlack وMailchimp لتحسين تفاعلات العملاء

قيود مركز خدمة HubSpot Service HubSpot

يتطلب خططاً ذات مستوى أعلى للأتمتة المتقدمة وإعداد التقارير

يحد من وظائف روبوت الدردشة الآلية بدون تكامل HubSpot Marketing Hub

تسعير مركز خدمة HubSpot

مجاني للأبد

البداية: 20 دولاراً شهرياً لكل مقعد

المحترف: 100 دولار/شهرياً لكل مقعد

المؤسسات: 150 دولاراً شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات مركز خدمة HubSpot Service HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot Service Hub؟

يُعد مركز الخدمة طريقة رائعة لتركيز جميع مشكلات العملاء حتى يتمكن فريقي من تتبع جميع المشكلات والرد عليها بكفاءة. فالمنصة سهلة الاستخدام بمجرد الإلمام بالأساسيات، وتسمح لي بتعيين المهام لفريقي دون الحاجة إلى التواصل ذهاباً وإياباً. يمكن للعملاء بعد ذلك تتبع حالة التذاكر الخاصة بهم، ومعرفة ما نعمل عليه في الوقت الفعلي.

يُعد مركز الخدمة طريقة رائعة لتركيز جميع مشكلات العملاء حتى يتمكن فريقي من تتبع جميع المشكلات والرد عليها بكفاءة. فالمنصة سهلة الاستخدام بمجرد الإلمام بالأساسيات، وتسمح لي بتعيين المهام لفريقي دون الحاجة إلى التواصل ذهاباً وإياباً. يمكن للعملاء بعد ذلك تتبع حالة التذاكر الخاصة بهم، ومعرفة ما نعمل عليه في الوقت الفعلي.

⏩ اقرأ أيضًا: كيفية تبسيط سير عمل إدارة المستندات الخاصة بك

✨ تنويهات خاصة Atera: يوحد المراقبة عن بُعد وأتمتة تكنولوجيا المعلومات وإصدار التذاكر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

SysAid: يعمل على أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات باستخدام تدفقات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الخدمة الذاتية

LiveAgent: يحسّن دعم العملاء من خلال دعم العملاء من خلال التذاكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة والتواصل متعدد القنوات

اجعل إدارة التذاكر عملية سهلة مع ClickUp!

يُعد ClearFeed أداة موثوقة لدعم العملاء، ولكنه يفتقر إلى الإدارة الشاملة. فهو يفتقر إلى نظام شامل لإصدار التذاكر، والأتمتة المتقدمة، وسير العمل السلس. وهذا يجعل من الصعب الحفاظ على رضا العملاء وإدارة أعمالك بسلاسة.

لتعزيز دعم العملاء حقاً، أنت بحاجة إلى حل شامل مثل ClickUp.

إنه يعمل على أتمتة إدارة المهام والتواصل في الوقت الفعلي وإصدار التذاكر بحيث يتم تعيين كل استفسار وتحديد أولوياته وحله بكفاءة. من خلال عمليات التكامل مع Slack وMicrosoft Teams وZendesk، يعمل ClickUp على تبسيط العمل الجماعي وتسريع الاستجابات.

هل أنت مستعد لتحويل نظام دعم أعمالك؟

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