أفضل 8 برامج لإنشاء مخططات Burndown لتتبع المشاريع وفرق Agile

في منتصف السباق، تبدأ ثقة فريقك في التزعزع. لا يتقلص حجم الأعمال المتراكمة بالسرعة المتوقعة، والمهام تتأخر، وتبدو اجتماعات الوقوف وكأنها جلسات علاجية. هل هذه مجرد عثرة صغيرة أم انحراف كامل عن مسار السباق؟

يمكن لمولد مخطط الإنجاز أن يوضح الأمور، ويظهر بالضبط أين تقف وما إذا كنت بحاجة إلى تسريع العمل أو تغيير المسار أو الاستعداد للتأثير.

ولكن ليست كل الأدوات تجعل الأمر سهلاً. لتوفير العناء عليك، إليك مجموعة من أفضل أدوات إنشاء مخططات البيرندون لمساعدة فريقك على البقاء على المسار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء مخططات Burndown؟

عند اختيار أداة إنشاء مخططات إنجاز المهام، من المهم معرفة الميزات التي ستساعد فرق المشروع على البقاء على المسار الصحيح. دعنا نتعمق في ما يجب أن تبحث عنه:

تكامل البيانات الذكي: اسحب حالة المهام والتقديرات والسجلات مباشرة من سير العمل دون بذل جهد إضافي

أطر زمنية وفلاتر مخصصة: اضبط طرق العرض بناءً على مدة السباق أو أدوار الفريق أو معالم محددة للحصول على رؤى أكثر دقة

توقع التقدم: حدد ما إذا كان فريقك سيحقق الهدف أم لا قبل أن يصبح الأمر طارئًا

تفاصيل تفاعلية: انقر على نقاط البيانات لاستكشاف مهام المشروع أو العوائق أو التأخيرات الكامنة وراء المنحنى

تحديثات تلقائية: تخلص من الحاجة إلى صيانة المخططات يدويًا بفضل المزامنة المباشرة والمشغلات القائمة على القواعد

الوضوح بين الفرق: اجعل المخططات بديهية بما يكفي لتوفير رؤية شاملة دون الحاجة إلى شرح تفصيلي

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت مخططات سبرينت بيرندون شائعة الاستخدام مع ظهور سكرم، الذي تم تقديمه رسميًا في التسعينيات من قبل كين شوابير وجيف ساذرلاند.

أفضل برامج إنشاء مخططات Burndown

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

دعنا نستكشف أفضل أدوات إنشاء مخططات الإنجاز لمساعدتك على الالتزام بالمواعيد النهائية والتسليم في الوقت المحدد. ⏳

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وإعداد التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي)

تبدو السباقات السريعة دائمًا تحت السيطرة — حتى تفقد السيطرة عليها.

بعد بضعة أيام، تتراكم المهام، وتبطئ العوائق العمل، وفجأة، لا أحد يعرف ما إذا كان الفريق يسير على الطريق الصحيح. يجب أن يوضح مخطط Agile burndown ذلك، ولكن إذا كان قديمًا أو مدفونًا في التقارير أو يفتقد إلى رؤى أساسية، فإنه لا يكون أكثر فائدة من قائمة مهام بدون مواعيد نهائية.

ClickUp يحل هذه المشكلة. فهو يجمع بين مخططات Burndown القابلة للتخصيص والتتبع التلقائي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على سير السباقات دون عمل إضافي.

إليك نظرة عن قرب. 👀

قالب مخطط Burndown من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد قالب مخطط ClickUp Burndown لتصور تقدم السباق في الوقت الفعلي

يساعد قالب مخطط Burndown من ClickUp الفرق على تتبع تقدم السباق، وتحديد العقبات، والالتزام بالجدول الزمني، كل ذلك من خلال لوحات ClickUp.

استخدم هذا النموذج من أجل:

احصل على رؤية واضحة لتقدم السباق دون الحاجة إلى عمل يدوي إضافي

قارن بين المهام المخطط لها والمهام المنجزة في لمحة سريعة

اكتشف العقبات في وقت مبكر قبل أن تؤدي إلى إبطاء العمل

لوحات معلومات ClickUp

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع تقدم البيرندون جنبًا إلى جنب مع حجم عمل الفريق وسرعته

بالطبع، لا تروي مخططات Burndown القصة كاملة بمفردها. تربط لوحات ClickUp بين النقاط من خلال عرض حجم العمل والسرعة والمواعيد النهائية جنبًا إلى جنب مع مخطط Burndown، بحيث ترى الفرق ما الذي يتحرك وما الذي يتعثر، كل ذلك في مكان واحد.

على سبيل المثال، يقوم سكرم ماستر (Scrum Master) المشرف على إطلاق منتج ما بإعداد لوحة معلومات Agile لتتبع تقدم السباق السريع جنبًا إلى جنب مع عبء عمل الفريق. يُظهر مخطط Burndown معدلات إنجاز أبطأ، وتكشف رؤى عبء العمل أن أحد المطورين لديه ضعف عدد المهام التي لدى الآخرين.

بدلاً من انتظار تجاوز المواعيد النهائية، يعيد المدير توازن المهام، ويحافظ على سير السباقات المستقبلية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ClickUp Brain

اطلب من ClickUp Brain الحصول على رؤى حول تقدم السباق السريع واتجاهات إنجاز المهام

بمجرد وضع مخطط الإنجاز، يجعل ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، المخطط أكثر فائدة. فهو لا يقوم بإنشاء المخطط، ولكنه يساعد الفرق على تحليل الاتجاهات وتحديد العوائق واستخراج الأفكار الرئيسية دون الحاجة إلى مراجعة كل مهمة على حدة.

لنفترض أن مدير مشروع لاحظ أن إنجاز المهام قد تباطأ، ولكن السبب غير واضح على الفور. يسأل ClickUp Brain: ما سبب التأخير؟

يقوم المساعد بمسح بيانات السباق السريع ووضع علامات على الاختناقات المتكررة — ربما تستغرق دورات المراجعة وقتًا أطول من المتوقع، أو أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المهام في انتظار خطوة موافقة واحدة.

ClickUp Automation

أتمتة تحديثات مخططات الإنجاز باستخدام ClickUp Automation

يمكنك أيضًا التخلص من التحديثات اليدوية من خلال ClickUp Automation. لن يضطر أحد إلى قضاء الوقت في وضع علامة "مكتمل" على المهام أو تحديث التقارير أو إرسال تحديثات الحالة — فـ ClickUp يتولى ذلك تلقائيًا.

على سبيل المثال، يمكن للفريق إعداد أتمتة تقوم بتحديث مخطط الإنجاز كلما انتقلت مهمة إلى "تم". يمكن لأتمتة أخرى إرسال تنبيه إذا انحرف المخطط عن مساره، مما يدفع إلى إجراء فحص فوري قبل أن يتحول التأخير إلى فشل في السباق.

أفضل ميزات ClickUp

مزامنة التقدم بسهولة: احصل على تحديثات المهام في الوقت الفعلي من Jira و GitHub وأدوات التطوير الأخرى باستخدام احصل على تحديثات المهام في الوقت الفعلي من Jira و GitHub وأدوات التطوير الأخرى باستخدام تكامل ClickUp للحفاظ على دقة مخططات Burndown

شارك التحديثات على الفور: اسمح لأصحاب المصلحة بمشاهدة مخططات إنجاز المهام المباشرة من خلال روابط مشاركة عامة دون الحاجة إلى حساب ClickUp

تنسيق العمل بسلاسة: اربط مخططات إنجاز المهام بأهداف السباق السريع باستخدام اربط مخططات إنجاز المهام بأهداف السباق السريع باستخدام ClickUp Goals لضمان مساهمة كل مهمة في تحقيق المعالم الرئيسية

إنشاء تقارير السباق السريع بسهولة: اطلب من ClickUp Brain صياغة ملخص لاتجاهات مخطط إنجاز المهام، مع إبراز الأعمال المنجزة والمهام المتبقية في المشروع

حسّن التحديثات بسرعة: استخدم ClickUp Brain لإعادة كتابة تقارير تقدم العمل أو تبسيطها من أجل تواصل أوضح بين أعضاء الفريق

قيود ClickUp

بينما يوفر التطبيق المحمول إمكانية الوصول إلى مخططات بيرندون، فإن إعداد التقارير المعقدة والتحليل العميق للبيانات أسهل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (10,100+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد مراجعي G2 عن ClickUp:

يمكنني إنشاء سباقات سريعة بسهولة وأتمتة الكثير مما أحتاج إلى القيام به مع المشاريع والفرق. الميزة الرائعة هي مخططات إنجاز المهام التي تساعدني على رؤية أداء الفريق من حيث السرعة والإنجاز من سباق إلى آخر. تجعل الأتمتة والنماذج من هذه الأداة رائعة لدمج أعمال إصلاح الأخطاء في السباقات السريعة، بينما كنت في السابق أضطر إلى استيرادها يدويًا من نظام آخر.

يمكنني إنشاء سباقات سريعة بسهولة وأتمتة الكثير مما أحتاج إلى القيام به مع المشاريع والفرق. الميزة الرائعة هي مخططات الإنجاز التي تساعدني على رؤية أداء الفريق من حيث السرعة والإنجاز من سباق إلى آخر. تجعل الأتمتة والنماذج من هذه الأداة رائعة لدمج أعمال إصلاح الأخطاء في السباقات السريعة، بينما كنت في السابق أضطر إلى استيرادها يدويًا من نظام آخر.

💡 نصيحة احترافية: حدد نقطة تفتيش في منتصف السباق لالتقاط المشكلات مبكرًا. إذا لم يتم إنجاز نصف العمل على الأقل، فاضبط المهام أو الأولويات لتجنب الذعر في اللحظة الأخيرة.

2. Jira (الأفضل لتطبيقات Scrum على مستوى المؤسسات)

عبر Jira

يربط Jira تحليلات Burndown بأدوات التعاون لكسر الحواجز بين الأقسام. يتكيف مع هيكل مؤسستك من خلال ضوابط أذونات ذكية تحافظ على سلامة البيانات أثناء التوسع.

تربط المشكلات السياقية في Jira بين المهام، مما يساعدك على تحليل التبعيات. بالإضافة إلى ذلك، يفتح النظام البيئي الشامل لواجهة برمجة التطبيقات (API) الباب أمام الإضافات المخصصة التي تلبي احتياجات إعداد التقارير الفريدة التي تتجاوز طرق عرض Burndown القياسية.

أفضل ميزات Jira

أنشئ مخططات إنجاز تلقائية من أي مشروع أو فلتر مع إمكانية دمج الحقول والمقاييس المخصصة

قم بتصدير تقارير Burndown بتنسيقات متعددة لعرضها على أصحاب المصلحة مع تعليقات مضمنة ومناطق المخاطر المحددة

اعرض خطوط Burndown المثالية والفعلية والمتوقعة في وقت واحد أثناء تتبع تغييرات النطاق طوال دورات السباق

قم بتكوين تخصيص السعة عبر فرق متعددة تعمل على سباقات سريعة مشتركة مع تتبع السرعة الفردية

قيود Jira

لا يتم تضمين نقاط القصة المخصصة للمهام الفرعية في مخطط سبرينت بيرندون، مما يؤدي إلى عرض غير كامل لتقدم الفريق

يتم التعامل مع إضافة مهام فرعية إلى سباق نشط على أنها تغيير في النطاق، وقد لا ينعكس ذلك بدقة في مخطط الإنجاز

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 7.53 دولار شهريًا لكل مستخدم

Premium: 13.53 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira ومراجعاتها

G2: 4. 3/5 (6,270+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (15,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

رأي أحد مراجعي G2 حول Jira كأداة لإنشاء مخططات إنجاز المهام:

أفضل ما يميز Jira هو قدرته على التتبع من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية. كل ما يتعلق بالسبرينتس، مثل قصص المستخدمين والمهام الفرعية والمهام المخصصة وما إلى ذلك، موجود في مشاريع مختلفة ضمن Jira. كما أن الميزات المضافة حديثًا في Jira 9، مثل تثبيت التعليقات والسبرينتس المدارة تلقائيًا، مفيدة جدًا أيضًا. يستخدم الفريق بأكمله، بما في ذلك فريق التطوير وفريق الاختبار وفريق الصيانة، Jira لتتبع السباقات والجهود المبذولة يوميًا.

أفضل ما يميز Jira هو قدرته على التتبع من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية. كل ما يتعلق بالسبرينتس، مثل قصص المستخدمين والمهام الفرعية والمهام المخصصة وما إلى ذلك، موجود في مشاريع مختلفة ضمن Jira. الميزات المضافة حديثًا في Jira 9، مثل تثبيت التعليقات والسبرينتس المدارة تلقائيًا، مفيدة جدًا أيضًا. يستخدم الفريق بأكمله، بما في ذلك فريق التطوير وفريق الاختبار وفريق الصيانة، Jira لتتبع السباقات والجهود المبذولة يوميًا.

🔍 هل تعلم؟ تفضل بعض الفرق استخدام مخططات الإنجاز لأنها تعرض كلاً من العمل المنجز ونطاق المشروع الإجمالي. وهذا يسهل تتبع التغييرات في المتطلبات، والتي لا يوضحها مخطط الإنجاز بشكل واضح.

3. Trello (الأفضل لتتبع تقدم الفريق بصريًا)

عبر Trello

يحول Trello سير العمل القائم على البطاقات إلى تصورات مرئية سهلة الفهم من خلال Power-Ups البديهية. يبدأ الأمر ببساطة، ولكنه يتطور من خلال إمكانات التكامل التي تربط لوحاتك بمحركات إعداد التقارير.

تقدر الفرق بشكل خاص كيف تحافظ المنصة على نهجها المتمحور حول البطاقات مع إضافة ميزات تحليلية. يمكنك أيضًا تخصيص التسميات واستخدامها كآليات تصفية لبيانات البيرندون المركزة.

أفضل ميزات Trello

أنشئ مخططات إنجاز المهام مباشرة من حركة البطاقات بين القوائم دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا أو تحديث الحالة

أضف حقولًا مخصصة لتتبع نقاط القصة أو تقديرات الوقت مع الحفاظ على واجهة بسيطة تعتمد على البطاقات

جدولة لقطات تلقائية لمخطط إنجاز المهام تقدم تقارير عن الاتجاهات إلى أصحاب المصلحة على فترات زمنية محددة مسبقًا

قيود Trello

تضيف Power-Ups تكاليف إضافية إلى سعر الاشتراك الأساسي في Trello

يفتقر إلى بعض المقاييس المتقدمة لإنجاز المهام الموجودة في الأدوات المخصصة لـ Agile مثل تخطيط السعة وتوقع سرعة الفريق

أسعار Trello

مجاني

القياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Trello

G2: 4. 4/5 (13,670+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,435+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

إليك رأي أحد مراجعي G2 حول Trello:

أفضل ما يميز Trello هو بساطته. يمكنك تجميع أنشطتك بشكل منطقي باستخدام اللوحات والبطاقات، مع الكثير من الميزات المدمجة (قائمة مرجعية، تسميات، تواريخ، إلخ). تعد Power-Ups ميزة مفيدة جدًا للحصول على وظائف إضافية، يمكنك إضافتها مثل مخططات Burndown وتقديرات البطاقات، إلخ.

أفضل ما يميز Trello هو بساطته. يمكنك تجميع أنشطتك بشكل منطقي باستخدام اللوحات والبطاقات، مع الكثير من الميزات المدمجة (قائمة مراجعة، تسميات، تواريخ، إلخ). تعد Power-Ups ميزة مفيدة جدًا للحصول على وظائف إضافية، يمكنك إضافتها مثل مخططات Burndown وتقديرات البطاقات، إلخ.

4. Wrike (الأفضل لإعداد تقارير إنجاز المهام متعددة الوظائف)

عبر Wrike

توفر Wrike لوحات معلومات مخصصة للمشاريع يمكن تخصيصها لترجمة البيانات الفنية للسبرينت إلى مقاييس للأثر التجاري.

يربط مولد مخطط إنجاز المهام بين إنجاز المهام والأهداف التجارية الأوسع نطاقًا، مما يوضح للمديرين التنفيذيين بالضبط كيف تؤثر سرعة التطوير على الأهداف الاستراتيجية. تقدر الفرق بشكل خاص كيفية احتفاظ Wrike ببيانات إنجاز المهام التاريخية التفصيلية التي تتطور بمرور الوقت لتصبح معايير مرجعية موثوقة.

أفضل ميزات Wrike

قم بتخصيص حسابات مخطط الإنجاز بناءً على أنواع عناصر العمل المختلفة مع التقييم المرجح للمهام المتنوعة التعقيد

راقب تقدم إنجاز المهام عبر عدة فرق في وقت واحد مع الحفاظ على مراجع أساسية منفصلة

قم بتنفيذ تغييرات الحالة التي يتم تشغيلها عند الموافقة والتي تقوم تلقائيًا بتحديث توقعات الإنجاز عندما يجتاز العمل اختبارات الجودة

قم بإنشاء تصورات مقارنة للإنجاز المتبقي تغطي عدة سباقات سريعة لتحديد أنماط الأداء الموسمية أو الدورية

قيود Wrike

تبدو الواجهة معقدة للغاية في بعض الأحيان عند إعداد معلمات مخطط الإنجاز

تواجه عملية إنشاء التقارير أحيانًا تأخيرًا عند معالجة مجموعات البيانات عبر العديد من مجلدات المشاريع

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (3,760+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,785+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء لوحة معلومات في Excel

5. Asana (الأفضل لتصور البيرندون البديهي)

عبر Asana

تحول Asana البيانات المعقدة إلى مخططات إدارة مشاريع جذابة بصريًا دون التضحية بالعمق التحليلي. فهي تحافظ على البساطة مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال مؤشرات تقدم مرمزة بالألوان يمكن للجميع، من المطورين إلى المسوقين، تفسيرها.

تقدر الفرق بشكل خاص كيفية ربط Asana لتمثيلات البيرندون مباشرة بتعليقات المهام، مما يخلق سياقًا سرديًا حول التغيرات في السرعة. ولعل الأكثر إثارة للإعجاب هو أن المنصة توفر تعديلات فورية على الجدول الزمني تعيد حساب توقعات البيرندون عند تغير النطاق، مما يمنح مديري المشاريع قدرات تخطيط السيناريوهات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Asana

أنشئ تقارير عرض مقسمة تعرض تقدم البيرندون جنبًا إلى جنب مع استخدام قدرات الفريق لتحديد الاختناقات

تتبع مقاييس الإنجاز عبر محافظ المشاريع من خلال تقارير موحدة تحافظ على سلامة كل مشروع على حدة

قم بتنفيذ حقول مخصصة لتقدير نقاط القصة التي تغذي حسابات البيرندون مباشرةً دون الحاجة إلى النقل اليدوي

قيود Asana

قد يصبح من الصعب تصفح أرشيفات بيانات البيرندون التاريخية بعد عدة دورات للمشروع

يتطلب إنشاء التقارير المخصصة أحيانًا حلولًا بديلة للحصول على طرق عرض مخصصة لجدول الإنجاز غير مضمنة في قوالب لوحة المعلومات القياسية

يتطلب التكامل مع أدوات التطوير مثل GitHub تكوينًا إضافيًا ليعكس بدقة إكمال الكود في مخططات Burndown

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات Asana وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

إليك ما قاله أحد مراجعي Capterra عن هذا المولد لمخططات البيرندون:

أعجبتني قدرة Asana على تنظيم المشاريع من خلال إدارة المهام وعرض التقويم، مما يسهل تخطيط المحتوى وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم. كما أن التكامل مع أدوات مثل Google Drive يبسط المشاركة والتعاون.

أعجبتني قدرة Asana على تنظيم المشاريع من خلال إدارة المهام وعرض التقويم، مما يسهل تخطيط المحتوى وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم. كما أن التكامل مع أدوات مثل Google Drive يبسط المشاركة والتعاون.

🧠 حقيقة ممتعة: إذا تمت إضافة مهام جديدة باستمرار في منتصف السباق، فقد يتحرك مخطط إنجاز المهام فعليًا إلى الأعلى بدلاً من الأسفل. وهذا يعني عادةً أن هناك توسع في نطاق العمل أو أن المتطلبات لم يتم تحديدها بوضوح منذ البداية.

6. Monday. com (الأفضل لمقاييس البيرندون القابلة للتخصيص)

هل سئمت من مخططات Burndown التي لا تروي سوى نصف القصة؟ يتيح لك Monday.com إنشاء ما تحتاجه بالضبط من خلال أعمدة الصيغ لمقاييس Burndown المخصصة.

يتيح لك منشئ مخططات الإنجاز إنشاء عروض قائمة على الوقت تتوافق تمامًا مع الإيقاع الطبيعي لفريقك. توفر تحديثات الحالة المرمزة بالألوان إشارات مرئية فورية حول حالة الإنجاز وتربط بسهولة أداء الإنجاز بتخصيص الموارد.

أفضل ميزات Monday.com

قم بالتبديل بين أنماط مختلفة لتصور مخططات الإنجاز، بما في ذلك المخططات الخطية والمخططات المساحية ومخططات التدفق التراكمي

أنشئ أدوات لوحة معلومات تعرض مقاييس الإنجاز إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى لمراقبة شاملة للمشاريع

أنشئ طرق عرض مخصصة للفريق تصفّي المشاريع المشتركة لتظهر فقط المهام ذات الصلة بكل مجموعة

قيود Monday.com

يتطلب الإعداد الأولي وقتًا طويلاً لتكوين حسابات البيرندون

تتطلب ميزات إعداد التقارير المتقدمة الإلمام بإنشاء الصيغ، مما يمثل منحنى تعلم أكثر صعوبة

أسعار Monday.com

مجاني (يقتصر على مستخدمين اثنين)

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,870+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,385+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: لا تدع أداة إنشاء مخطط إنجاز المهام تحدد قراراتك بشكل أعمى. إذا كان الفريق متأخرًا، فابحث عن السبب: هل هو عائق مؤقت أم علامة على خلل في تخطيط السباق؟ يجب أن يوجه المخطط المحادثات، لا أن يضغط على الفرق للعمل بسرعة.

7. Miro (الأفضل للتخطيط التعاوني السريع)

عبر Miro

يتيح Miro الانتقال السلس بين مراحل السباق من خلال قوالب متتبع المشاريع القابلة للتخصيص والتي تتطور طوال دورة التطوير.

تتيح اللوحة اللانهائية إمكانية عرض مخطط الإنجاز جنبًا إلى جنب مع قصص المستخدمين ونماذج التصميم والبنية التقنية، مما يخلق روابط سياقية مستحيلة في الأدوات القائمة على القوائم.

أفضل ميزات Miro

أنشئ مخططات إنجاز تفاعلية حيث يمكن لأعضاء الفريق إضافة تعليقات ومرفقات وعناصر عمل مباشرةً

نفذ أنشطة التقدير في الوقت الفعلي حيث يتم تحديث خطوط الأساس لجدول الإنجاز تلقائيًا خلال جلسات التخطيط بناءً على مدخلات الفريق

أنشئ لقطات سريعة جاهزة للعرض تلتقط حالة السباق السريع مع ملاحظات مصاحبة للتواصل مع أصحاب المصلحة

قيود Miro

يتطلب صيانة يدوية أكثر من أدوات إدارة المشاريع الآلية للحفاظ على مزامنة مخططات Burndown مع التقدم الفعلي

يفتقر إلى ميزات الحساب التلقائي، مما يتطلب إنشاء المزيد من الصيغ يدويًا

أسعار Miro

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Miro

G2: 4. 7/5 (7,685+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (1,620 تقييم)

8. Lucidspark (الأفضل لطرق العصف الذهني)

عبر Lucidspark

هل تبحث عن طرق مبتكرة لتصور تقدم السباق؟ Lucidspark يكسر الأعراف التقليدية لرسم مخططات الإنجاز من خلال تصور حر يتكيف مع أسلوب التخطيط الفريد لفريقك.

تشجع أداة تصور البيانات الفرق على تصميم آليات تتبع مخصصة من خلال أدوات رسم بديهية. والأفضل من ذلك؟ تتيح إمكانات التصويت في Lucidspark للفرق تحديد أولويات العناصر المتراكمة مع رؤية التأثير على توقعات سبرينت بيرندون في الوقت نفسه.

أفضل ميزات Lucidspark

سهّل جلسات تخطيط السباق عن بُعد حيث تؤثر مدخلات الفريق بشكل مباشر على توقعات مخطط الإنجاز من خلال أدوات تعاونية

أنشئ مساحات ديناميكية لتتبع الإنجاز تتطور طوال فترة السباق مع الحفاظ على سجلات التخطيط السابقة

قم بتنفيذ آليات التصويت الجماعي التي تربط ترتيب أولويات القصص مباشرة بتخطيط القدرات وتوقعات الإنجاز

قيود Lucidspark

يفتقر إلى اتصالات البيانات التلقائية، مما يتطلب المزيد من التحديث اليدوي لحالة الإنجاز

أحيانًا ما يؤدي نهج التصميم الحر إلى عدم اتساق طرق تتبع إنجاز المهام بين الفرق أو المشاريع المختلفة

تركز ميزات التعاون على الأفكار أكثر من تتبع التنفيذ

أسعار Lucidspark

مجاني

فرد: 9 دولارات شهريًا

الفريق: 10 دولارات شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lucidspark

G2: 4. 5/5 (6,260+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (370+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lucidspark؟

إليك رأي أحد المراجعين في G2 عن Lucidspark:

تتميز Lucid Visual Collaboration Suite بميزات التعاون الاستثنائية في الوقت الفعلي. لقد ساهمت القدرة على تبادل الأفكار والتعليق وتحديث العناصر المرئية مع زملائي في تبسيط عمليات اتخاذ القرار بشكل كبير. كما أحب سهولة تكاملها مع أدوات الإنتاجية الأخرى التي نستخدمها يوميًا. خدمة دعم العملاء رائعة. أستخدمها يوميًا لأنها سهلة الاستخدام والتطبيق.

تتميز Lucid Visual Collaboration Suite بميزات التعاون الاستثنائية في الوقت الفعلي. لقد ساهمت القدرة على تبادل الأفكار والتعليق وتحديث العناصر المرئية مع زملائي في تبسيط عمليات اتخاذ القرار بشكل كبير. كما أحب سهولة تكاملها مع أدوات الإنتاجية الأخرى التي نستخدمها يوميًا. خدمة دعم العملاء رائعة. أستخدمها يوميًا لأنها سهلة الاستخدام والتطبيق.

💡 نصيحة احترافية: راقب كيف تتغير سرعة الفريق أثناء السباق. إذا انخفض أو ارتفع مخطط الإنجاز، فقد يعني ذلك أن أحد الأفراد مثقل بالأعباء أو أن التعاون غير فعال. يساعد تتبع تقدم المشروع بهذه الطريقة من خلال أداة إنشاء مخطط الإنجاز على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر.

أنهِ عملك بسرعة (Velocity) مع ClickUp

لا ينبغي أن تكون مخططات Burndown عملاً إضافياً، بل يجب أن تعمل لصالحك. عندما يتم تحديثها في الوقت الفعلي، وتظهر الاتجاهات على الفور، وترتبط مباشرة بأهداف السباق، عندها تصبح أكثر من مجرد خطوط على رسم بياني.

ClickUp يساعدك على تحقيق ذلك.

يجمع بين تتبع البيرندون المباشر والتفاصيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تؤدي دورها بالفعل. أداة واحدة. لا يوجد أي لبس. تحكم كامل في وتيرة فريقك.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅