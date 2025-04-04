أفضل 11 برنامجاً لإدارة الخدمة الميدانية في 2025

يمكن أن يبدو العمل الميداني وكأنه تدافع لا يتوقف. في دقيقة واحدة، تقوم بتعيين المهام؛ وفي اللحظة التالية، تتعامل مع تغيير الجدول الزمني في اللحظة الأخيرة أو تحاول تعقب أحد الفنيين. يمكن لتحديث فائت أو حجز مزدوج أن يفسد كل شيء، مما يؤدي إلى التأخير وإحباط العملاء وإضاعة الوقت.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة الخدمة الميدانية.

فهي تُبقي فريقك على اتصال، والجداول الزمنية منظمة، والوظائف تتحرك دون الفوضى المعتادة. في هذا الدليل، سنناقش أفضل أحد عشر برنامجاً لإدارة الخدمة الميدانية يمكن أن تجعل أعمالك الخدمية أكثر سلاسة وكفاءة.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل 11 برنامجاً للإدارة الميدانية يمكنك تجربتها: ClickUp: الأفضل لتتبع الخدمة الميدانية وإدارة المشاريع جوبر: الأفضل لتبسيط عرض الأسعار والفواتير Housecall Pro: الأفضل للجدولة التلقائية والتواصل مع العملاء Service Fusion: الأفضل لإدارة المهام وإرسالها الكل في واحد ServiceTitan: الأفضل لشركات الخدمات الميدانية على مستوى المؤسسات Zuper: الأفضل للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة الأساطيل Zoho FSM: الأفضل للشركات الصغيرة وفرق الخدمة الميدانية المتنامية خدمة المبيعات الميدانية: الأفضل للجدولة والتحليلات المتقدمة أوراكل للخدمة الميدانية: الأفضل لتحسين القوى العاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي FieldEdge: الأفضل لخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والكهرباء مايكروسوفت ديناميكيات 365 للخدمة الميدانية: الأفضل للعمليات والتكاملات واسعة النطاق

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الخدمة الميدانية؟

جميع برامج الخدمة الميدانية ليست متساوية. الخطوة الأكثر أهمية في اختيار برنامج الخدمة الميدانية هي إجراء تحليل دقيق للاحتياجات وتوثيق العمليات قبل البدء في البحث عن البرنامج. من هناك يجب أن تكون على استعداد لقبول النسبة المئوية لاحتياجاتك وعملياتك التي يمكن التعامل معها خارج الصندوق، والنسبة المئوية التي يمكن التعامل معها عن طريق تغيير العملية الخاصة بك لتتناسب مع البرنامج، وأي فجوة لم يتم حسابها. في بعض الأحيان يمكن التعامل مع هذه الفجوة من خلال التخصيص، ولكن تأكد من فهمك لمستوى التخصيص المتاح. في العديد من المنتجات السحابية قد يقتصر ذلك على الحقول التي يحددها المستخدم، وقد لا تتضمن خيارات الشاشة أو خيارات سير العمل.

جميع برامج الخدمة الميدانية ليست متساوية. الخطوة الأكثر أهمية في اختيار برنامج الخدمة الميدانية هي إجراء تحليل دقيق للاحتياجات وتوثيق العمليات قبل البدء في البحث عن البرنامج. من هناك يجب أن تكون على استعداد لقبول النسبة المئوية لاحتياجاتك وعملياتك التي يمكن التعامل معها خارج الصندوق، والنسبة المئوية التي يمكن التعامل معها عن طريق تغيير العملية الخاصة بك لتتناسب مع البرنامج، وأي فجوة لم يتم حسابها. في بعض الأحيان يمكن التعامل مع هذه الفجوة من خلال التخصيص، ولكن تأكد من فهمك لمستوى التخصيص المتاح. في العديد من المنتجات السحابية قد يقتصر ذلك على الحقول التي يحددها المستخدم، وقد لا تتضمن خيارات الشاشة أو خيارات سير العمل.

عمليات الخدمة الميدانية معقدة، ويمكن للبرنامج المناسب أن يحدث فرقاً كبيراً. ولكن مع وجود العديد من الخيارات التي تعدك بتبسيط سير عملك، من الصعب معرفة أي منها سيحقق لك ذلك بالفعل.

يمكن أن تساعدك بعض العوامل الرئيسية في تضييق نطاق قائمتك والعثور على البرامج التي تناسب احتياجات عملك بالفعل:

الجدولة والإرسال السريع

فريقك دائم التنقل، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج يجعل تعيين المهام سريعاً وخالياً من المتاعب. ابحث عن جدولة السحب والإفلات والإرسال التلقائي والتحديثات في الوقت الفعلي حتى يعرف الجميع أين يجب أن يكونوا.

وصول متنقل للفرق أثناء التنقل

إذا اضطر الفنيون الميدانيون أو عمال المرافق إلى الاعتماد على الأعمال الورقية أو الاتصال للحصول على التحديثات، فهذه مشكلة. يجب أن يحتوي نظام إدارة الخدمة الميدانية الجيد على تطبيق قوي للهاتف المحمول مع واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكنهم عرض تفاصيل المهمة وتحديث الحالات وحتى الحصول على توقيعات العملاء - كل ذلك من هواتفهم أو أجهزة التابلت.

التتبع في الوقت الحقيقي لتحسين الكفاءة

تساعد معرفة مكان وجود فريقك في أي لحظة معينة في أوقات استجابة أسرع وتحديثات أفضل للعملاء. يسهل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تحسين المسارات وتجنب التأخير غير الضروري.

إدارة مخزون أكثر ذكاءً

ليس هناك ما هو أسوأ من ظهور فني بدون قطع الغيار المناسبة. سيقوم نظام إدارة الخدمة الميدانية الموثوق به بتتبع مستويات المخزون ويتيح لك طلب البدائل قبل نفادها، وبالتالي توفير الوقت وتجنب الإحباط. يساعد ذلك أيضاً في بناء ولاء العملاء.

فواتير سهلة ومدفوعات أسرع

لا ينبغي أن تكون الفواتير عملاً روتينياً. يمكّنك أفضل برامج إدارة الخدمة الميدانية من إنشاء الفواتير في الموقع، وقبول المدفوعات الرقمية، ومزامنة كل شيء مع برنامج المحاسبة الخاص بك حتى تحصل على أموالك بشكل أسرع.

إدارة أفضل للعملاء

العملاء يقدرون التحديثات! التذكيرات التلقائية بالمواعيد، ووقت وصول الفنيين المتوقع، والمتابعة تبقيهم على اطلاع دائم وتحسن تجربتهم.

📖 اقرأ المزيد: استراتيجيات إدارة العملاء: دليل لبناء علاقات متميزة مع العملاء

يجب أن يعمل برنامج إدارة الخدمة الميدانية الخاص بك بشكل جيد مع أدوات إدارة المهام الموجودة لديك. كلما كانت إمكانيات التكامل أكثر سلاسة، قل العمل اليدوي الذي يتعين عليك القيام به لنقل وإدارة البيانات المنعزلة.

مرنة وقابلة للتطوير من أجل النمو

عندما ينمو عملك، يجب أن يكون برنامجك قادراً على النمو معك. تضمن لك خطط سير العمل القابلة للتخصيص وخطط التسعير المرنة أن تكون مغطى الآن وفي المستقبل.

يجب أن يجعل برنامج إدارة الخدمة الميدانية الصحيح حياتك أسهل ويساهم في نمو الأعمال. ركز على ما من شأنه توفير الوقت وتحسين الكفاءة التشغيلية وإسعاد العملاء.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة جهات الاتصال للخدمات المهنية

أفضل برامج إدارة الخدمة الميدانية

استناداً إلى القائمة المرجعية أعلاه، قمنا بتجميع قائمة بأفضل حلول إدارة الخدمة الميدانية التي يمكنك الاطلاع عليها.

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الخدمة الميدانية وإدارة المشاريع)

جرِّب برنامج ClickUp-إنه مجاني إنشاء إدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp لتحسين تتبع الخدمة

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، مصمم لتبسيط كل جزء من عمليات عملك. فهو يبسِّط الجدولة وإدارة العملاء وتتبع المهام، مما يضمن حصول فريقك على كل ما يحتاج إليه لتقديم خدمة من الدرجة الأولى.

هل تعبت من الأنظمة الجامدة التي تناسب الجميع؟ يتيح لك ClickUp CRM تخصيص كل شيء من طرق عرض المهام إلى حقول البيانات. أنشئ خطوط أنابيب تتوافق مع سير عملك - سواء كان "طلب جديد" أو "مجدول" أو "مكتمل"، ستعرف دائمًا أين تقف كل مهمة.

يمكنك التبديل بين لوحات كانبان (للجدولة السريعة بالسحب والإفلات)، وطريقة عرض القائمة (للحصول على ملخص بسيط للمهام)، وطريقة عرض الجدول (للحصول على تخطيط منظم على غرار جداول البيانات)، وغيرها.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت جديدًا على ClickUp (أو على CRMs)، ابدأ بنموذج ClickUp CRM المُعد مسبقًا! فهو مصمم لمساعدتك في إعداد نموذج CRM مخصص في وقت قصير مع خطوط الأنابيب الجاهزة والتخصيص وأتمتة المبيعات.

هذا ليس كل شيء! يعمل برنامج ClickUp Tasks على تبسيط إدارة المهام من خلال السماح بتعيين أوامر العمل، وتحديد المواعيد النهائية، وربط المهام بالعملاء.

من خلال مهمة ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء قوائم مراجعة مفصلة وتنظيمها للبقاء على رأس مهامك

وفي الوقت نفسه، تتعامل عمليات أتمتة ClickUp Automations مع عمليات المتابعة والتذكير بالمواعيد وتحديثات الحالة، مما يقلل من الجهد اليدوي ويحافظ على سير كل شيء بكفاءة. يمكنك تعيين المهام تلقائيًا عند تقديم طلب خدمة، وتحديث حالات المهام عند تسجيل دخول الفنيين أو خروجهم، وتشغيل التذكيرات إذا لم يتم وضع علامة على اكتمال المهمة بحلول نهاية اليوم.

قد يبدو إعداد كل ذلك وكأنه يتطلب الكثير من العمل، ولكن لحسن الحظ، فإن قالب إدارة خدمة المرافق ClickUp يجعل من السهل البدء في العمل. تم تصميم هذا القالب للحفاظ على تنظيم طلبات الخدمة وتخصيصات المهام وجداول الفنيين بدقة.

أفضل ميزات ClickUp

قلل عدد علامات التبويب المفتوحة والتطبيقات المنعزلة باستخدام تكامل ClickUp الأصلي والتكاملات الخارجية

يمكنك الوصول إلى ClickUp من أي جهاز، سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل

قم بإعداد قوالب CRM لإنشاء نظام مركزي لتسليمات العملاء وعمليات المبيعات

أنشئ نموذجًا للتنبؤ بالمبيعات باستخدام البيانات التاريخية لاتخاذ قرارات أفضل باستخدام ClickUp Brain

تخلص من الصوامع وسرعة التواصل من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مع ClickUp

سجل الساعات وحدد تقديرات الوقت مع تتبع الوقت الأصلي. المزامنة مع أدوات مثل Toggl وTime Doctor لمعرفة المدة التي تستغرقها كل مهمة بالضبط

راقب أداء الفنيين وتقدم العمل في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يمكنك الوصول إلى أكثر من 1,000 قالب ClickUp لتوحيد أوامر العمل وقوائم مراجعة الخدمة والتقارير على الفور

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

قيود ClickUp

يستغرق تعلم جميع الميزات بعض الوقت، إلا أن مركز مساعدة ClickUp يمكن أن يساعد في تسريع العملية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

2. Jobber (الأفضل لتبسيط عرض الأسعار والفواتير)

عبر جوبر

يحافظ برنامج Jobber على بساطة الخدمات الميدانية دون التقصير. الاقتباس سهل؛ ما عليك سوى إضافة الأوصاف والصور، ويمكن للعملاء التحقق من كل شيء من خلال مركز العميل. هل تحتاج إلى إرسال عروض أسعار متشابهة في كثير من الأحيان؟ تخلص القوالب من متاعب البدء من الصفر في كل مرة.

يمكنك حتى تخصيص التسعير - إظهار إجمالي الأسعار، أو تقسيمها حسب البند، أو تقديم حزم خدمات لتسهيل عملية البيع. بمجرد الموافقة على عرض الأسعار، يقوم Jobber تلقائياً بتحويله إلى مهمة جاهزة للجدولة وإعداد الفواتير.

أفضل ميزات برنامج Jobber

تحديث حالات المهام، وتسجيل الدخول، وتحصيل المدفوعات مباشرةً من جهاز محمول

أرسل المتابعات التلقائية والتذكيرات بالمواعيد وطلبات المراجعة في CRM المدمج

استخدم Jobber Copilot لإنشاء عروض الأسعار، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، والتعامل مع المهام الإدارية دون عناء

قيود الجوببر

خيارات دفع مرحلية محدودة، متوفرة فقط للمهام لمرة واحدة

عدم وجود خيار الدمج للعملاء المكررين يمكن أن يؤدي إلى فوضى في إدارة علاقات العملاء

تسعير الوظائف

البرنامج الأساسي: 39 دولار/شهرًا لكل مستخدم

الاتصال: 119 دولارًا شهريًا لكل مستخدم و169 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

نمو: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم و349 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

بالإضافة إلى: 599 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 15 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات برنامج Jobber

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (1,000+ تقييم)

3. Housecall Pro (الأفضل للجدولة الآلية والتواصل مع العملاء)

عبر Housecall Pro

يقدم Housecall Pro نظام جدولة مركزي للصيانة المتكررة أو مكالمات الخدمة في اللحظة الأخيرة أو المهام لمرة واحدة. ما عليك سوى النقر على الجدول الزمني، وإضافة التفاصيل، وستكون جاهزاً للعمل. يسحب العملاء المحتملين من تطبيقات مثل Thumbtack مباشرةً إلى النظام، ويحولهم تلقائياً إلى تقديرات ووظائف وفواتير.

مراقبة أداء العمل بنفس السهولة. يقدم Housecall Pro أكثر من 35 تقريرًا مدمجًا يغطي الوظائف والتقديرات وخطط الخدمة والمدفوعات. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

أفضل ميزات برنامج Housecall Pro

وفر الوقت مع قوالب المهام التي تخزن الإجراءات الشائعة، مما يلغي الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات للمهام الروتينية

قم بأتمتة الجدولة عن طريق مطابقة الفنيين مع الوظائف بناءً على مهاراتهم وتوافرهم

تضمين صفحة حجز على موقعك الإلكتروني أو مشاركة رابط مباشر

امنع الحجوزات في اللحظة الأخيرة من خلال تحديد فترة إشعار، مما يضمن حصول فريقك على وقت كافٍ للتحضير

استخدم نظام هاتف الأعمال المدمج في Housecall Pro، صوت، للحصول على رقم عمل مخصص

قيود برنامج Housecall Pro

لا يقوم النظام بتنبيه المستخدمين إذا كان الموظف محجوزًا بالفعل لمهمة أو حدث آخر

لا يتم دائمًا نقل الملاحظات والصور والتفاصيل الأخرى بين المهام أو الصفحات، مما يؤدي إلى تبديل الصفحات بشكل مفرط

تسعير Housecall Pro

الأساسي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

الإمكانيات: 189 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

ماكس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,000+ تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Housecall Pro

بشكل عام أعتقد أن تطبيق Housecall Pro رائع لأصحاب الأعمال الصغيرة لأنني أبحث دائمًا عن طرق [لـ] تقليل عبء العمل في إدارة العملاء مما يمنحني المزيد من الوقت لتوسيع نطاق العمل. هناك بعض الأوقات التي يتوقف فيها التطبيق عن العمل مما يمنعني من الحصول على معلومات قيمة عن العملاء.

بشكل عام أعتقد أن تطبيق Housecall Pro رائع لأصحاب الأعمال الصغيرة لأنني أبحث دائمًا عن طرق [لـ] لتقليل عبء العمل في إدارة العملاء مما يمنحني المزيد من الوقت لتوسيع نطاق العمل. هناك بعض الأوقات التي يتوقف فيها التطبيق عن العمل مما يمنعني من الحصول على معلومات قيمة عن العملاء.

📖 اقرأ المزيد: قوالب جداول زمنية مجانية في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp

4. سيرفيس فيوجن (الأفضل لإدارة المهام والإرسال الكل في واحد)

عبر خدمة فيوجن

يمكن أن يبدو التعامل مع توقعات العملاء وكأنه عمل بدوام كامل، ولكن برنامج Service Fusion يبسّط الأمر. يمكن للعملاء حجز المهام عبر الإنترنت، والحصول على رسائل نصية تلقائية قبل العمل، وحتى التوقيع على التقديرات دون مكالمة هاتفية واحدة.

تمنحك لوحة التحكم رؤية كاملة ليومك - الجدولة والإرسال وحتى تتبع الأسطول في الوقت الفعلي. يعد إنشاء تقديرات الوظائف سريعًا نظرًا لأن خطوط الخدمة والمنتجات مملوءة مسبقًا، وتحويلها إلى وظائف على بعد بضع نقرات فقط. يمكن لمندوبي المبيعات إدارة المهام، وإعداد زيارات مواقع العمل، وتتبع العمولات دون التنقل بين الأنظمة المختلفة.

أفضل ميزات برنامج Service Fusion

قم بإنشاء مواقع خدمة متعددة وجهات اتصال العملاء أثناء تعيين شروط الفوترة وتفضيلات الاتصال وتتبع الإحالة

عرض جميع التقديرات والوظائف في مكان واحد ومشاركة التفاصيل مع العاملين الميدانيين عبر الاتصال أو الرسائل النصية مباشرةً من لوحة التحكم

قم بالمزامنة مع QuickBooks للحصول على تحديثات تلقائية لفواتير المهام والودائع ومعالجة المدفوعات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خصومات حصرية

أتمتة تقارير كشوف المرتبات مع ميزات تتبع ساعات العمل والنشاط عن بُعد وساعات عمل الموظفين

قيود انصهار الخدمة

يجعل من الصعب الوصول إلى قائمة واضحة بعقود الصيانة، مما يؤدي إلى عمل يدوي إضافي

يمكن أن يؤدي عدم وجود دعم خلفي قوي إلى إبطاء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير سيرفيس فيوجن

Smarter: 225 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

بالإضافة إلى: 350 دولار شهرياً (عدد غير محدود من المستخدمين)

الإيجابي: 575 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات برنامج Service Fusion

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. ServiceTitan (الأفضل لشركات إدارة الخدمات الميدانية على مستوى المؤسسات)

عبر ServiceTitan*

يفتح ServiceTitan على صفحة رئيسية شبيهة بلوحة المعلومات تمنحك عرضًا فوريًا للمبيعات والإيرادات وأداء الوظائف، بحيث لا تخمن أبدًا أين تقف الأمور. إنه يقسم إجمالي الدخل من فواتير الوظائف المكتملة مع تسليط الضوء على الإيرادات الفائتة من المكالمات غير المحجوزة والوظائف غير المحولة والإلغاءات.

وفي الوقت نفسه، يمكن لفريق مكتبك إرسال المهام، وإصدار الفواتير للعملاء، وتتبع المركبات وقطع الغيار، كل ذلك من سطح المكتب. تبقيك لوحة الإرسال على اطلاع دائم على تأكيدات المهام وإعادة الجدولة ومواقع الفنيين، مع خريطة حية توضح مكان فريقك بالضبط.

وإذا كنت تستخدم منتجاتها الإحترافية مثل FleetPro، فستحصل على تتبع متكامل للأسطول، والتحقق من صحة الرواتب، وأوقات استجابة أسرع للمكالمات الطارئة.

أفضل ميزات ServiceTitan

قم بإجراء مكالمات العملاء واستقبالها على المنصة مع ربطها تلقائياً بسجلات الوظائف

اجذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال نماذج حجز الويب المخصصة والاتصالات الآلية

قم بتصفية الجداول الزمنية حسب المنطقة الزمنية والفني ونوع الوظيفة والمزيد لإدارة المواعيد والمهام

تعامل مع كل شيء في مكان واحد - الحصول على أوامر العمل، وملء نماذج الخدمة، وتسجيل الدخول والخروج، وإنشاء أرقام أوامر الشراء

قيود ServiceTitan

لا يوجد وصول مباشر إلى قاعدة البيانات يمنع المستخدمين من الاستعلام عن البيانات بشكل مستقل

إمكانيات إعداد التقارير المحدودة تقيد المستخدمين بمجموعة بيانات واحدة لكل تقرير

أسعار ServiceTitan

مبتدئ : التسعير المخصص

الأساسيات: تسعير مخصص

الأعمال: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ServiceTitan

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

🧠 هل تعلم؟ يمكن أن يؤدي تحسين المسار المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تقليل وقت السفر بنسبة تصل إلى 15%! وهذا لا يساعد الفنيين على إكمال المزيد من المهام بشكل أسرع فحسب، بل يقلل أيضًا من تكاليف الوقود وتآكل المركبات. بالإضافة إلى أنه مكسب للبيئة لأنه يقلل من انبعاثات الوقود. 🚀🌿

6. Zuper (الأفضل للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة الأساطيل)

عبر زوبير

يوفر Zuper لعملائك بوابة خدمة ذاتية حيث يمكنهم التحقق من حالات المهام والموافقة على عروض الأسعار وإجراء المدفوعات دون أي عمليات ذهاب وإياب.

في الوقت نفسه، يحصل فريقك على نظام إدارة المشروع الذي يحافظ على تنظيم كل شيء من خلال التحديثات في الوقت الفعلي، ومشاركة المستندات، وأدوات التعاون المدمجة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتعيين الفني المناسب بناءً على المهارات والموقع والتوافر، بينما تجعل جدولة السحب والإفلات التغييرات في اللحظة الأخيرة سلسة.

يضمن التوجيه عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والمبارزة الجغرافية دقة الوقت المقدر للوصول إلى الوقت المقدر للوصول والجداول الزمنية الآلية لتتبع ساعات العمل والمسافة المقطوعة في الخلفية. يسمح نظام إدارة المخزون في الوقت الفعلي لفريقك بالبقاء على اطلاع دائم على ما هو موجود في المخزون ويسهل سير العمل بسلاسة من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Zuper

تقسيم العملاء حسب الموقع، وربط المهام تحت مهمة رئيسية واحدة، وإضافة مهام فرعية للمتابعة

تتبّع المقاييس الأساسية مثل معدلات إنجاز المهام وإنتاجية الفنيين ورضا العملاء لتحديد مجالات التحسين

تحويل التقديرات المعتمدة إلى فواتير تلقائياً وتحصيل المدفوعات في الموقع باستخدام Stripe

قم بتعديل العقود وتوقيعها وتخزينها مع تتبع البيانات المتكاملة لمنع فوات مواعيد التجديد

قيود زوبير

قد تجعل خيارات التخصيص الواسعة النطاق من الصعب تحديد الإعداد المثالي دون خبرة مسبقة

تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام ولكنه يعاني أحياناً من تأخيرات طفيفة في المزامنة

تسعير زوبير

مبتدئ تسعير مخصص

النمو : التسعير المخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Zuper

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zuper

أحب جميع ميزات إضافة الوظائف من القدرة على تقسيم العملاء حسب المواقع والمواقع الفردية تحت عميل فرعي. تعجبني أيضًا القدرة على سحب تلك الوظائف وإضافة وظيفة فرعية إلى الوظيفة الرئيسية للمكالمات المتعددة المتعلقة بنفس المشكلة.

أحب جميع ميزات إضافة الوظائف من القدرة على تقسيم العملاء حسب المواقع والمواقع الفردية تحت عميل فرعي. تعجبني أيضًا القدرة على سحب تلك الوظائف وإضافة وظيفة فرعية إلى الوظيفة الرئيسية للمكالمات المتعددة المتعلقة بنفس المشكلة.

📖 اقرأ المزيد: قوالب خدمة العملاء لتنظيم عمليات الدعم

7. Zoho FSM (الأفضل للشركات الصغيرة وفرق الخدمة الميدانية المتنامية)

عبر Zoho FSM

يتميز برنامج Zoho FSM بتكامله العميق مع نظام Zoho البيئي، حيث يجمع المبيعات والخدمة والفواتير والمخزون معًا في تدفق واحد سلس. يمكنك مزامنة بيانات العملاء مع Zoho CRM، وأتمتة الفواتير من خلال Zoho Books، وتتبع الأجزاء باستخدام Zoho Inventory.

يمكنك تعيين الفنيين المناسبين، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، والسماح للعملاء بالموافقة على التقديرات بنقرة واحدة. يمكن لفريقك إرسال تقارير الخدمة مباشرةً من تطبيق الهاتف المحمول، مع استكمال التوقيعات الرقمية. هل تدير شركة عالمية؟ يمكنك الحصول على دعم متعدد العملات.

تمنحك لوحة التحكم الأرقام المهمة بالفعل (حالات أوامر العمل، وأوقات تسجيل الوصول، واتجاهات الإيرادات). تجعل التقارير المضمنة من السهل معرفة ما يعمل، وتحديد مناطق المشاكل، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتنمية أعمالك.

أفضل ميزات Zoho FSM

أنشئ فواتير مملوءة مسبقًا وأرسلها إلى العملاء مباشرةً من تطبيق Zoho FSM للأجهزة المحمولة

قم بإعداد إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية لإبقاء العملاء على اطلاع في مراحل مختلفة أو الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث لإرسال تنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة

اربط الخدمات والأجزاء والمهارات باستخدام أنواع العمل لإنشاء أوامر عمل دقيقة وخالية من الأخطاء باستخدام قوالب محددة مسبقًا

استخدم مخططات جانت والشبكات والتقويمات لجدولة وإدارة الموارد بكفاءة

قيود Zoho FSM

إدارة وتتبع الأجزاء عبر مواقع متعددة أمر مرهق

تفتقر بعض الميزات إلى إرشادات واضحة حول الاستخدام الفعال

أسعار Zoho FSM

مجاناً

المعيار: 30 دولارًا شهريًا مقابل 60 موعدًا

المحترف: 45 دولارًا شهريًا مقابل 60 موعدًا

تقييمات ومراجعات Zoho FSM

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. Salesforce للخدمة الميدانية (الأفضل للجدولة المتقدمة والتحليلات)

عبر إدارة الخدمة الميدانية لقوة المبيعات

يأتي برنامج إدارة خدمة Salesforce لإدارة الخدمات مزوداً بوحدة تحكم في الإرسال تساعدك على مطابقة الفني المناسب للوظيفة المناسبة بناءً على المهارات والتوافر والموقع. هل تحتاج إلى سد الثغرات في اللحظة الأخيرة أو تعديل الجداول الزمنية؟ يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج بعمل ذلك بسرعة.

توفر ملخصات ما قبل العمل لفريقك صورة كاملة - تاريخ العميل وتفاصيل الأصول والتفاعلات السابقة - حتى يتمكنوا من الدخول مستعدين بدلاً من البحث عن المعلومات. تكتب التقارير نفسها عملياً من تلقاء نفسها باستخدام الملخصات الذكية، وتعني التحديثات في الوقت الفعلي أن العملاء على اطلاع دائم بصور المهام وملاحظات الفنيين.

أفضل ميزات برنامج Salesforce للخدمة الميدانية

امنح العملاء إمكانية التحكم في مواعيدهم والتحديثات في الوقت الفعلي من خلال بوابة الخدمة الذاتية

عزز معدلات الإصلاح لأول مرة باستخدام المساعد المرئي عن بُعد، مما يتيح للفنيين الحصول على إرشادات الخبراء على الفور

عزِّز الكفاءة وولاء العملاء مع Service Cloud، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الخدمة على نطاق واسع

ساعد الوكلاء والعملاء في العثور على الحلول بسرعة باستخدام نظام قوي لإدارة المعرفة

استمتع بتطبيق جوّال غير متصل بالإنترنت للعمل دون انقطاع

قيود الخدمة الميدانية لقوة المبيعات

تتطلب بعض الميزات المتقدمة معرفة متعمقة بالنظام، مما يؤدي إلى أوقات تدريب أطول

تسعير Salesforce للخدمة الميدانية

Dispatcher: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفني: 165 دولار/شهرياً لكل مستخدم

المقاول: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أو 20 دولارًا لكل تسجيل دخول

برنامج كونتراكتور بلس: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أو 30 دولارًا لكل تسجيل دخول

خدمة الخدمة الميدانية بلس: 220 دولار/شهرياً لكل مستخدم

أينشتاين 1 للخدمة الميدانية: 600 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce للخدمة الميدانية

G2: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce Field Service

برنامج Salesforce للخدمة الميدانية ممتاز لإدارة الفرق الميدانية والموارد. أقدر حقًا مدى سهولة عرض جداول الفنيين وتعيين المهام بكفاءة.

برنامج Salesforce للخدمة الميدانية ممتاز لإدارة الفرق الميدانية والموارد. أقدر حقًا مدى سهولة عرض جداول الفنيين وتعيين المهام بكفاءة.

9. أوراكل للخدمة الميدانية (الأفضل لتحسين القوى العاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر أوراكل للخدمة الميدانية

إذا كنت تريد التحكم الكامل في إدارة السعة والحصصة، فإن برنامج Oracle Field Service يتيح لك تعيين المعلمات الخاصة بك وإنشاء خطة موارد قائمة على الطلب. تعمل أدوات التنبؤ التنبؤ الخاصة به على تحليل الاتجاهات التاريخية، حتى تتمكن من تخطيط احتياجات التوظيف الميداني، والتكيف مع مواسم الذروة، وحتى اختبار سيناريوهات "ماذا لو" لمعرفة كيفية تأثير الحملات التسويقية أو العروض الترويجية على الطلب.

بالنسبة للوكلاء الميدانيين، يعمل مدير سير العمل كمرشد مدمج، حيث يوجههم خلال كل خطوة من خطوات العمل مع الحفاظ على توافق كل شيء. يمكن حتى للموظفين الجدد والمقاولين من الباطن متابعة ذلك، مما يضمن حصول العملاء على نفس الخدمة من الدرجة الأولى في كل مرة. وفي الوقت نفسه، يحصل المرسلون والمديرون على عرض مباشر لتقدم العمل

أفضل ميزات أوراكل للخدمة الميدانية

احصل على عرض دقيق لمقدار العمل الذي يمكن إنجازه كل يوم وعرض السعة دقيقة بدقيقة

راقب ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وقم بتحديث مسارات التنقل للقوى العاملة المتنقلة لديك على الفور

قم بتعيين الفني المناسب للوظيفة المناسبة من خلال مراعاة المهارات والموقع والتوافر والأداء الفردي

قلل الوقت المهدر والوقت الإضافي والمواعيد الفائتة مع تحديثات الجدول الزمني في الوقت الفعلي

قيود أوراكل للخدمة الميدانية

الواجهة معقدة وليست سهلة الاستخدام

يتعطل التطبيق من حين لآخر، مما يتسبب في حدوث اضطرابات

قد يكون تحديث الفرص بطيئاً ومرهقاً

تسعير أوراكل للخدمة الميدانية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أوراكل للخدمة الميدانية

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. FieldEdge (الأفضل لخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والكهرباء)

عبر FieldEdge*

يمنحك FieldEdge لوحة إرسال ذكية تضع كل شيء في مكان واحد - المهام المعينة وغير المعينة والمهام المكتملة. التسعير مرن أيضاً. يساعد عرض السعر الجيد والأفضل والأفضل والأفضل القابل للتخصيص العملاء على اختيار الخيار المناسب مع زيادة أحجام التذاكر.

هل تريد معرفة أي من الفنيين يجيد العمل ومن يحتاج إلى القليل من التدريب؟ مقارنات الأداء جنباً إلى جنب تجعل الأمر سهلاً.

يتحسن مسؤولو خدمة العملاء لديك، أيضاً، مع تسجيلات المكالمات ومقاييس الأداء التي تساعدهم على تحسين كل تفاعل مع العملاء. حتى التفاصيل الصغيرة - مثل رموز البوابة أو أسماء الحيوانات الأليفة - يتم تخزينها لإضفاء لمسة شخصية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التتبع الهاتفي المدمج القنوات التسويقية التي تجلب أكبر قدر من المال.

أفضل ميزات FieldEdge

إنشاء نماذج مخصصة لأنواع مختلفة من المعدات لضمان دقة الصيانة

قم بأتمتة تذكيرات الخدمة عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لتقليل عمليات المتابعة اليدوية

مزامنة التحديثات على الفور مع التكامل المباشر لإدارة الخدمة الميدانية

عزز عمليات التجديد من خلال تعيين اتفاقيات الخدمة للتجديد التلقائي مع المدفوعات المتكررة

قيود FieldEdge

يفتقر إلى الميزات الحديثة مثل الإشعارات النصية للعملاء التي تتضمنها العديد من برامج التقدير والجدولة الأحدث

عدم كفاية موارد التدريب، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل بسرعة

أسعار FieldEdge

اختر : التسعير المخصص

الأفضل: تسعير مخصص

النخبة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات FieldEdge

ج2: 4. 1/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (الأفضل للعمليات والتكاملات واسعة النطاق)

عبر Microsoft Dynamics 365

يربط برنامج Dynamics 365 Field Service، المبني على D365 CRM، بين الاتفاقيات وأوامر العمل والمهام مع تمكينك من تخصيص مهام سير العمل وأتمتة العمليات. من خلال التكامل العميق مع Outlook وTeams وأدوات Microsoft الأخرى، يمكنك إدارة طلبات الخدمة دون التبديل المستمر بين الأنظمة الأساسية.

قم بسحب المهام وإفلاتها على لوحة الجدولة، أو استخدم مساعد الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو اعتمد على محرك التوجيه للعثور على أفضل فني.

يحصل وكلاؤك الميدانيون على جميع التفاصيل التي يحتاجون إليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بحيث يظهرون مستعدين ويحدثون حالات الوظائف في الوقت الفعلي. وبمجرد الانتهاء من العمل، يتولى التكامل مع تخطيط موارد المؤسسات ERP عملية إعداد الفواتير على الفور، مما يعد بعملية خالية من المتاعب.

✨ ✨ حقيقة ممتعة: يسمح Microsoft Dynamics 365 Field Service للفنيين باستخدام HoloLens (نظارات الواقع المعزز) لإجراء الإصلاحات بدون استخدام اليدين، مما يوفر إرشادات في الوقت الفعلي أثناء عملهم

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365 للخدمة الميدانية

قلل التكاليف، وقلل وقت السفر، وحافظ على أعلى جودة للخدمة باستخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي

إنشاء أوامر العمل تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الفرص

فهم الوحدات بسهولة طالما أن أعضاء الفريق يدخلون معلومات مفصلة، مما يضمن الحصول على تقارير قيمة

قيود الخدمة الميدانية لـ Microsoft Dynamics 365

يتطلب خبرة فنية قوية للإعداد والإدارة

يفتقر إلى حالة حساب موحد أو خط أنابيب موحد، مما يؤدي إلى عملية مجزأة

أسعار Microsoft Dynamics 365 للخدمة الميدانية

تجربة مجانية

Dynamics 365 Field Service: 105$/شهرياً لكل مستخدم

ديناميكس 365 مقاول الخدمة الميدانية: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics 365 للخدمة الميدانية

G2: 3. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Dynamics 365 Field Service

تُعد الخدمة الميدانية أداة قوية، وأكثر ما يميزها هو قدرتها على تحسين العمليات الميدانية من خلال مزيج من ميزات الجدولة وإدارة الموارد وميزات مشاركة العملاء.

تُعد الخدمة الميدانية أداة قوية، وأكثر ما يميزها هو قدرتها على تحسين العمليات الميدانية من خلال مزيج من ميزات الجدولة وإدارة الموارد وميزات مشاركة العملاء.

ثق في ClickUp باعتباره الحل الأمثل للخدمة الميدانية

جميع أدوات برامج إدارة الخدمة الميدانية التي قمنا بتغطيتها مصممة لتبسيط الجدولة وإدارة العملاء والإرسال وتتبع المهام والفواتير. فهي تجمع كل شيء في نظام واحد، مما يسهل إدارة العمليات والحفاظ على إنتاجية فريقك.

ولكن إذا كنت تريد برنامجاً فائق التخصيص ومليئاً بالأتمتة، فإن ClickUp يستحق المراجعة. من الجدولة إلى إدارة علاقات العملاء وكل شيء بينهما، فهو مصمم لتبسيط العمليات الميدانية.

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