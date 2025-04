Apple Notes مقابل Evernote: أي تطبيق لتدوين الملاحظات أفضل؟

مستخدم لـ EN لمدة 10 سنوات (-6200 ملاحظة) وقمت بتخفيضها إلى إصدار مجاني من EN. تحوّلت إلى AN وأنا مسرور جدًا. عملية الاستيراد بسيطة، والعلامات جاءت بسيطة، والمحتوى على الفور و AN يقوم بكل ما أحتاجه. يمكن الوصول إليه من MBP و iPhone، وهو سريع جدًا ومجاني. أنا مسرور جداً. لم أجد حالة استخدام لا يستطيع AN التعامل معها.