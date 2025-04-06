Apple Notes مقابل Evernote: أي تطبيق لتدوين الملاحظات أفضل؟

هل أنت محتار بين Apple Notes و Evernote لتلبية احتياجاتك في تدوين الملاحظات؟ هذه معضلة شائعة. سواء كنت تدوّن أفكارًا سريعة أو تحفظ روابط الويب أو تنظم حياتك في دفاتر ملاحظات منظمة بدقة، فإن اختيار التطبيق المناسب لتدوين الملاحظات يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاجيتك أو إضعافها.

يبدو تطبيق Apple Notes وكأنه منزلك إذا كنت منغمسًا في نظام Apple البيئي، لكن Evernote لطالما كان التطبيق المفضل للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى تدوين الملاحظات الغنية بالميزات عبر منصات متعددة.

إذن، أيهما يفوز بالفعل؟ سنقوم بتفصيل الاختلافات في المزامنة، وتنظيم الملاحظات، والقص على الويب، والتسعير - حتى تتمكن من التوقف عن التفكير المفرط والبدء في تدوين الملاحظات.

إذا لم يكن أي منهما مناسبًا لك، ابقَ معنا حتى النهاية - سنعرفك على ClickUp وأداة تدوين الملاحظات الاستثنائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو بديل قوي بشكل مدهش ربما لم تفكر فيه بعد.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة سريعة على Apple Notes مقابل Evernote: Apple Notes هو الأفضل ل: إيفرنوت هو الأفضل ل: أولئك الذين يستثمرون بعمق في نظام Apple البيئي (أجهزة iPhone وiPad وMac) أولئك الذين يستخدمون أنظمة تشغيل متعددة (ويندوز، وأندرويد، وماك، وiOS) الاحتياجات التعاونية الأساسية، مثل مشاركة القوائم والملاحظات البسيطة مع مستخدمي Apple الآخرين فرق العمل الصغيرة التي تحتاج إلى ميزات تعاون متقدمة، مثل المساحات المشتركة والإدارة المركزية وإدارة المهام الأشخاص الذين يفضلون الواجهة النظيفة والمرتبة والوظائف الأساسية لتدوين الملاحظات الأشخاص الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة مثل قص الويب والإرسال إلى البريد الإلكتروني

ما هو Apple Notes؟

Apple Notes هو تطبيق مجاني مثبت مسبقًا لتدوين الملاحظات من شركة Apple Inc. يتيح للمستخدمين إنشاء الملاحظات وتنظيمها وإدارتها عبر أجهزة Apple الخاصة بهم.

في البداية، كان محرر نصوص بسيط لالتقاط الأفكار والتذكيرات العشوائية. ومع إطلاق نظام التشغيل iOS 9 في عام 2015، تطور إلى تطبيق ملاحظات متكامل. وشمل ذلك تنسيق النصوص الغنية ودعم Apple Pencil وخيارات المشاركة.

يسمح لك اليوم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو، وترميز النص بالألوان، وتحويل الملاحظات الصوتية (إلى Siri) إلى نص مكتوب، والتعرف على الكتابة اليدوية (في iPadOS)، وحتى إنشاء رسوم بيانية من المعادلات.

🧠 حقيقة ممتعة: استخدم تطبيق Apple Notes تصميمًا سكومورفيكيًا - يحاكي جمالية المفكرة المادية، مع ورقة مسطرة صفراء مألوفة. ولم ينتقل إلى المظهر البسيط والنظيف الذي نراه اليوم حتى عام 2013، مع نظام iOS 7.

ميزات Apple Notes

لقد قطع Apple Notes شوطًا طويلًا باعتباره أحد تطبيقات تدوين الملاحظات التي يعود تاريخها إلى 18 عامًا. فهو يحتوي على الكثير من الميزات المفيدة للغاية التي تجعل تنظيم ملاحظاتك أمرًا بديهيًا. دعنا نستكشف أفضلها:

الميزة رقم 1: مجلدات ذكية للتنظيم الذكي

عبر أبل

يعمل Apple Notes في جوهره على نظام تنظيم قائم على المجلدات. لكنك تحصل أيضًا على مجموعة من الميزات الأخرى مثل العلامات عبر المجلدات والكلمات الرئيسية والفرز التي تضيف سياقًا إلى مجلداتك.

يتيح لك خيار المجلدات الذكية من Apple تعيين فلتر بحيث يتم فرز جميع الملاحظات ذات الصلة التي تطابق هذا الفلتر تلقائيًا فيه. لنفترض أن لديك مجلدًا باسم "وصفات" وقمت بإضافة الوسوم #مخبوزات و#مبتدئين و#مراجعين إليه. في أي وقت تضيف هذه الوسوم إلى ملاحظة، ستنتقل هذه الملاحظة إلى مجلد "الوصفات".

الميزة رقم 2: التكامل مع أجهزة أبل

عبر أبل

مثل بقية منتجات وخدمات Apple، يتكامل Apple Notes بسلاسة مع نظام Apple البيئي أيضًا.

على سبيل المثال، يمكنك إملاء ملاحظاتك على Siri، الذي سيحولها بعد ذلك إلى نص. ويمكنك أيضاً حفظ تسجيلات مكالماتك كملفات صوتية في تطبيق Notes لسهولة الوصول إليها. ومن الميزات الأخرى استخدام ورقة المشاركة من أي تطبيق تقريبًا لإرسال محتوى إلى Notes، سواء كان صورة أو مستندًا أو حتى موقعًا من الخرائط.

الميزة رقم 3: خيارات مشاركة الملاحظات

عبر أبل

يحتوي Apple Notes على مجموعة قوية من ميزات التعاون. وتشمل هذه الميزات الأذونات، والتحرير في الوقت الفعلي، وتتبع النشاط، وهو ما ستحصل عليه في أداة أساسية لإدارة المستندات.

يمكنك مشاركة الملاحظات عبر الرسائل أو البريد أو الروابط ودعوة ما يصل إلى 100 متعاون لكل ملاحظة. هناك أيضًا مستويان من الأذونات: "يمكن إجراء تغييرات" و"عرض فقط". '

ملاحظة: بينما يمكنك تحويل الملاحظات إلى مستندات Word أو ملفات PDF، لا يمكنك مشاركتها عبر الإنترنت برابط عام.

الميزة رقم 4: ذكاء أبل

عبر أبل

عززت Apple تطبيق Notes الخاص بها بميزة أدوات الكتابة. وباستخدامها، يمكنك

تدقيق النص وتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية

اضبط نبرة كتابتك لتناسب السياقات المختلفة

حلل الملاحظات المطولة لإنشاء ملخصات موجزة أو نقاط نقطية

تحويل النص غير المنظم إلى جداول منسقة بدقة لتنظيم أفضل

إنشاء صور مباشرة من النص داخل ملاحظاتك

تسعير Apple Notes

مجاني للاستخدام (ملاحظة: يعتمد Apple Notes على التخزين على iCloud. ورغم حصولك على 5 جيجابايت مجانًا، فإن المساحة الإضافية تتطلب اشتراكًا شهريًا، بدءًا من 0.99 دولار مقابل 50 جيجابايت)

🧠 حقيقة ممتعة: تم اختراع أول مذكرة لاصقة في عام 1974 عن طريق الصدفة عندما كان عالم شركة 3M سبنسر سيلفر يحاول ابتكار مادة لاصقة فائقة القوة. من المضحك أن تطبيقات تدوين الملاحظات الرقمية مثل Apple Notes هي مجرد ملاحظات لاصقة أصبحت افتراضية.

ما هو إيفرنوت؟

يتيح لك تطبيق Evernote، الذي أُطلق عام 2008، إنشاء أنواع مختلفة من الملاحظات وتخزينها، بما في ذلك النصوص والصور والتسجيلات الصوتية والمستندات الممسوحة ضوئيًا.

أحد الأسباب الرئيسية لشعبيته هو أنه معروف بتوافقه عبر المنصات ويدعم مجموعة من أنظمة التشغيل والأجهزة. كما أن تطبيقات الهاتف المحمول والويب غنية بالميزات، مما يجعل Evernote خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين لا يعتمدون على المنصات.

ميزات إيفرنوت

يعمل Evernote بنشاط على إضافة تحسينات على الميزات إلى نظامه الأساسي، حيث أصدر أكثر من 100 ترقية في عام 2024 وحده. دعنا نستكشف بعضًا من أفضل ميزاته الآن.

الميزة رقم 1: أكوام الملاحظات للتنظيم

عبر إيفرنوت

يتبع Evernote نهجًا هيكليًا وتراتبيًا في التنظيم. لذلك لديك مجلدات (أو مكدسات دفاتر الملاحظات في عالم Evernote)، وفلاتر وخيارات وضع العلامات لتنظيم ملاحظاتك والملاحظات المتعلقة بالمجموعة. ولكن هذا ليس كل شيء - يمكنك أيضًا ربط الملاحظات بأحداث التقويم.

هذا يعني أنه في كل مرة تقوم فيها بربط ملاحظة، ستتم إضافة جميع تفاصيل الحدث، مثل التاريخ والوقت وما إلى ذلك، تلقائيًا إلى الملاحظة الجديدة (ويتم تحديثها إذا تمت إعادة جدولة الحدث).

يمكن أيضًا تخصيص لوحة التحكم الرئيسية لإيفرنوت لتضم مجموعة متنوعة من الأدوات - الملاحظات المثبتة، وقوالب تدوين الملاحظات، وعمليات البحث المحفوظة، ولوحات التسويد وغيرها - حتى تتمكن من العثور على المعلومات بسهولة.

🧠 حقيقة ممتعة: اشتهر ليوناردو دافنشي بكتابة ملاحظاته ب "الكتابة المرآة"، حيث كان يخربش أفكاره بشكل معكوس حتى يتمكن هو فقط من قراءتها. ربما كانت هذه هي طريقته في تشفير النص - أي الحفاظ على خصوصية أفكاره.

الميزة رقم 2: تجربة تدوين الملاحظات

عبر إيفرنوت

يغطي Evernote جميع الأساسيات، بما في ذلك تحرير النصوص الغنية ودعم الكتابة اليدوية للأجهزة التي تعمل باللمس، وتكامل الوسائط المتعددة، وحتى التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، الذي يتعرف على النص في الصور والمستندات الممسوحة ضوئيًا.

كما أنه يحتوي على تكامل مع متصفح قصاصات الويب الذي يسمح لك بنسخ النص من صفحات الويب وحفظه. أداة قص الويب دقيقة تمامًا، وتتضمن جميع الروابط، بل وتطابق تنسيق صفحة الويب بأكبر قدر ممكن.

إنها طريقة رائعة لإنشاء أرشيف رقمي لأبحاثك. يتيح لك تطبيق Scratch Pad (إصدار Evernote من ميزة الالتقاط السريع من Apple Notes) تدوين تلك اللحظات "في حالة حدوثها".

ومع ذلك، فهو مؤقت. عليك تحويلها إلى ملاحظة، وهناك أيضًا حد أقصى لعدد الأحرف (600 حرف). وهو يدعم النص العادي فقط.

الميزة رقم 3: ميزات التعاون الجماعي

عبر إيفرنوت

يمكنك مشاركة الملاحظات الفردية أو دفاتر الملاحظات بأكملها مع الآخرين، ومنحهم مستويات وصول مختلفة (عرض أو تحرير).

على الرغم من أن Evernote لا يدعم الحماية بكلمة مرور لدفاتر الملاحظات أو الملاحظات الفردية، يمكنك تشفير كتل من النصوص باستخدام عبارة مرور، وهو أمر رائع للفرق التي تتعامل مع البيانات الحساسة.

يقدم Evernote خطة مخصصة "لفرق Evernote" مصممة للشركات والمؤسسات. ويتضمن ذلك "المساحات المشتركة" لتخزين المعلومات المشتركة، وامتيازات الوصول لأعضاء الفريق المختلفين، وحتى إمكانات التعليق والتحرير في الوقت الفعلي للتعاون بين أعضاء الفريق.

يتكامل Evernote أيضًا مع أدوات التعاون الشائعة الأخرى، مثل Slack وGmail، بحيث يمكنك تحويل محادثاتك ورسائلك الإلكترونية على Slack إلى ملاحظات بنقرة واحدة.

الميزة رقم 4: Evernote AI

عبر إيفرنوت

يحتوي Evernote على ميزتين للذكاء الاصطناعي: البحث والتحرير. تسمح لك الأولى بالعثور على المعلومات من ملاحظاتك، حتى لا تضطر إلى تصفحها يدويًا. وهي متاحة في جميع الباقات (بما في ذلك المجانية)، ولكن يجب عليك اختيار البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بشكل افتراضي، تعمل وظيفة البحث في وضع البحث القياسي. لتفعيل "البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، يمكنك النقر على مفتاح التبديل "مدعوم بالذكاء الاصطناعي" الموجود أعلى شريط البحث. يسمح لك هذا بالتحكم في ملاحظاتك (وبياناتك)، حيث يشارك Evernote بعض هذه المعلومات مع واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث مثل OpenAI.

والثاني يسمح لك بمعالجة النص. يمكنك إنشاء ملخصات وإصلاح الأخطاء المطبعية وتغيير نبرة الصوت. ويمكنه أيضًا كتابة مقدمات واستنتاجات وعناوين بناءً على محتوى الملاحظات.

أسعار إيفرنوت

خطة مجانية

شخصي : 14. 99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

محترف : 17. 99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

الفرق : 24 دولارًا. 99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

المؤسسة: تسعير مخصص

مقارنة بين Apple Notes و Evernote: مقارنة الميزات

دعنا الآن نحلل إيفرنوت مقابل أبل نوتس لمساعدتك في تحديد الأداة التي تناسب احتياجاتك. للبدء، إليك جدول يلخص ميزاتهما:

الميزات Apple Notes إيفرنوت التنظيم المجلدات والعلامات والمجلدات الذكية مكدسات الملاحظات والعلامات التعاون المشاركة الأساسية مع إمكانية الوصول للعرض فقط أو التعديل، والتحرير في الوقت الفعلي، وسجل الأنشطة التعاون في الوقت الحقيقي مع دفاتر الملاحظات والمساحات المشتركة ميزات الفريق لا شيء المساحات المشتركة، والإدارة المركزية، وملكية الشركة للبيانات ميزات متقدمة الملاحظات الصوتية، والتدوين الصوتي، والملاحظات المحمية بكلمة مرور، وتوليد الصور الملاحظات الصوتية، ومقص الويب، وإدارة المهام الأساسية الذكاء الاصطناعي التحرير البحث والتحرير التكامل مع منتجات أبل أكثر من 1000 تكامل إذا قمت بالتضمين عبر Zapier. نموذج التسعير مجاني قائم على الاشتراك

الميزة رقم 1: تجربة تدوين الملاحظات

كلا النظامين يتعاملان بشكل مختلف.

يبقي Apple Notes الأمور بسيطة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يقدرون الوظائف المباشرة والتكامل السلس داخل نظام Apple البيئي. وتقلل واجهته البديهية من التعقيد، مما يسمح بتدوين الملاحظات بسرعة وتنظيمها بشكل أساسي من خلال المجلدات والعلامات.

يرتقي Evernote بالأمور من خلال بنية تنظيمية أكثر تطورًا مصممة للمستخدمين الذين يديرون كميات كبيرة من ملاحظات Evernote عبر مشاريع أو مواضيع مختلفة.

من المؤكد أن منحنى التعلم أكثر انحدارًا بعض الشيء، لكن الأمر يستحق العناء لإمكانيات البحث المتقدمة، بما في ذلك التعرف الضوئي على الحروف.

🏆 الفائز: تعادل يجب أن يكون تطبيق Apple Notes الخالي من الضجة هو اختيارك إذا كنت تفضل البساطة وكنت متعمقًا في نظام Apple البيئي. أما إذا كنت تبحث عن إعدادات أكثر تعقيداً وتقدماً، فإن تطبيق Evernote هو خيارك المفضل.

الميزة رقم 2: التوافق عبر الأنظمة الأساسية

يحافظ Apple Notes على تكامل الأشياء بإحكام داخل نظام Apple البيئي - أجهزة iPhone وiPad وMac. ورغم أن الوصول إلى الويب متاح من خلال iCloud، إلا أنه أقل قوة من التطبيقات الأصلية.

على العكس من ذلك، يتبنى Evernote نهجًا متعدد المنصات، حيث يقدم تطبيقات مخصصة لأنظمة iOS وAndroid وMacOS وWindows ومنصة متصفح أنيقة جدًا. على الرغم من أن تجربة المستخدم قد تختلف قليلاً عبر الأنظمة الأساسية، إلا أنها تستحق العناء من أجل مرونة الوصول إلى ملاحظاتك المستوردة من أي جهاز تقريباً.

🏆 الفائز: إيفرنوت نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى Apple Notes بسهولة على أي نظام تشغيل باستثناء نظام Apple، فإن Evernote هو الفائز الواضح.

الميزة رقم 3: ميزات التعاون

يوفر Apple Notes التعاون الأساسي من خلال الملاحظات المشتركة. يمكنك دعوة الآخرين لعرض أو تحرير ملاحظة، مما يجعله مناسبًا لتدوين الملاحظات التعاونية البسيطة داخل نظام Apple البيئي.

ومع ذلك، فهو يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل مساحات العمل المشتركة، أو الأذونات الدقيقة، أو تفويض المهام القوي.

يمنحك Evernote ميزات تعاون أكثر شمولاً. يمكنك مشاركة ملاحظات فردية أو دفاتر ملاحظات كاملة، ومع تطبيق Evernote Teams، يمكنك الوصول إلى المساحات المشتركة والإدارة المركزية وإدارة المهام القوية.

🏆 الفائز: Evernote، لأنه يتجاوز الأساسيات بميزات الفريق.

يقدم Apple Notes تجربة تحرير نظيفة وبسيطة. يتضمن خيارات تنسيق أساسية مثل الخط الغامق والمائل والقوائم وقوائم المراجعة. ويمكنك إدراج الصور والرسومات والجداول، مما يجعله مناسبًا لتدوين الملاحظات بشكل مباشر.

ومع ذلك، فهو يفتقر إلى خيارات التنسيق المتقدمة، ومعالجة الوسائط المتعددة القوية، وأدوات تحرير النصوص المتطورة.

يدعم Evernote تنسيق النصوص الغنية وتكامل الوسائط المتعددة المتنوعة (بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمستندات الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF) والميزات المتقدمة مثل التعرف الضوئي على الحروف للصور القابلة للبحث.

🏆 الفائز: إيفرنوت لإمكانيات التحرير المتقدمة.

الميزة رقم 5: قدرات الذكاء الاصطناعي

يدمج كل من Apple Notes و Evernote الذكاء الاصطناعي، لكن نقاط قوتهما تكمن في مجالات مختلفة.

يعمل تطبيق Apple Notes، المدعوم من Apple Intelligence، على تحسين الإنتاجية من خلال ميزات مثل التدقيق اللغوي في الوقت الفعلي، وتعديل النغمات، والتلخيص، وتحويل النص إلى جدول، والنسخ الصوتي. كما يوفر أيضًا تكامل ChatGPT للعصف الذهني وتوليد الصور.

يعطي Evernote الأولوية للتنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي والتحرير المتقدم. حيث تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به على تلخيص الملاحظات وتحسين وضوح الكتابة وغير ذلك، كما أنها توفر أيضًا بحثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

🏆 الفائز: Apple Notes لتكامله مع ChatGPT وميزات النسخ الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 6: القيمة مقابل المال

تم تضمين Apple Notes بالفعل مع جهاز Apple الخاص بك واشتراك تخزين iCloud. بالنسبة للعديد من المستخدمين، خاصةً أولئك الذين استثمروا بالفعل في نظام Apple البيئي، فإن هذا التكامل يوفر قيمة دون أي تكلفة إضافية.

يعمل Evernote على نموذج اشتراك، ويقدم مستويات مختلفة بمجموعات ميزات مختلفة. وعلى الرغم من أنه يقدم ميزات قوية في التنظيم والذكاء الاصطناعي، إلا أنه مبالغ فيه بالنسبة لمعظم المستخدمين، خاصة وأن الباقة المجانية تقتصر على جهاز واحد ودفتر ملاحظات واحد.

🏆 الفائز: أبل نوتس. بالنسبة لغير مستخدمي Apple Notes، قد لا يكون Apple Notes الخيار الأفضل. ومع ذلك، عند مقارنة التكلفة بالقيمة، خاصةً في الباقة المجانية، فإن Apple Notes يقدم بلا شك أكثر من Evernote.

Apple Notes مقابل Evernote على Reddit

والآن، بالنسبة للجزء الأفضل، ما رأي المستخدمين في العالم الحقيقي في Apple Notes مقابل Evernote؟ إليك مستخدم سابق لـ Evernote يقول كيف وجدوا أن Apple Notes هو الأنسب على r/Evernote:

يقول أحد مستخدمي Reddit

مستخدم لـ EN لمدة 10 سنوات (-6200 ملاحظة) وقمت بتخفيضها إلى إصدار مجاني من EN. تحوّلت إلى AN وأنا مسرور جدًا. عملية الاستيراد بسيطة، والعلامات جاءت بسيطة، والمحتوى على الفور و AN يقوم بكل ما أحتاجه. يمكن الوصول إليه من MBP و iPhone، وهو سريع جدًا ومجاني. أنا مسرور جداً. لم أجد حالة استخدام لا يستطيع AN التعامل معها.

مستخدم لـ EN لمدة 10 سنوات (-6200 ملاحظة) وقمت بتخفيضها إلى إصدار مجاني من EN. تحوّلت إلى AN وأنا مسرور جدًا. عملية الاستيراد بسيطة، والعلامات جاءت بسيطة، والمحتوى على الفور و AN يقوم بكل ما أحتاجه. يمكن الوصول إليه من MBP و iPhone، وهو سريع جدًا ومجاني. أنا مسرور جداً. لم أجد حالة استخدام لا يستطيع AN التعامل معها.

يشير أحد مستخدمي Redditor إلى ميزة أخرى في Evernote تمنعهم من التحول إلى Apple:

كنت أفكر في إجراء التبديل. فأنا لا أحتاج إلى العديد من ميزات Evernote، وأفضِّل أن يكون لدي واجهة أكثر بساطة. الشيء الوحيد الذي يبقيني على Evernote هو إعادة توجيه البريد الإلكتروني. بالنسبة لي هذا أمر ضروري لإدارة المشاريع. أتمنى لو كان هناك زر مشاركة من Apple Mail إلى Notes.

كنت أفكر في إجراء التبديل. فأنا لا أحتاج إلى العديد من ميزات Evernote، وأفضِّل أن يكون لدي واجهة أكثر بساطة. الشيء الوحيد الذي يبقيني على Evernote هو إعادة توجيه البريد الإلكتروني. بالنسبة لي هذا أمر ضروري لإدارة المشاريع. أتمنى لو كان هناك زر مشاركة من Apple Mail إلى Notes.

ومع ذلك، يُعد Apple Notes بديلًا شائعًا ل Evernote بالنسبة لمدون الملاحظات العادي، خاصةً مع سعره الباهظ.

يقول أحد مستخدمي Reddit

سعيد جدًا لأنني تركت الاشتراك المدفوع بعد سنوات من الدفع. كنت أرغب في الحصول على السعر المخفض "أرجوك لا تستقيل"، لكنني كنت أعلم أنهم سيستمرون في رفع الأسعار. لا يستحق السعر الحالي على الإطلاق. لقد تحولت إلى تطبيق Apple Notes وهو أشبه بـ Evernote القديم غير المتضخم. ولا يحتوي على أي تشفير معرفي. وأدفع مقابله أقل مما كنت سأدفعه مقابل Evernote ويأتي مع مجموعة من الخدمات.

سعيد جدًا لأنني تركت الاشتراك المدفوع بعد سنوات من الدفع. كنت أرغب في الحصول على السعر المخفض "أرجوك لا تستقيل"، لكنني كنت أعلم أنهم سيستمرون في رفع الأسعار. لا يستحق السعر الحالي على الإطلاق. لقد تحولت إلى تطبيق Apple Notes وهو أشبه بـ Evernote القديم غير المتضخم. ولا يحتوي على أي تشفير معرفي. وأدفع مقابله أقل مما كنت سأدفعه مقابل Evernote ويأتي مع مجموعة من الخدمات.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لتطبيق Apple Notes مقابل Evernote

بينما يتمتع كل من Apple Notes و Evernote بالكثير من المزايا، إلا أن كلاهما له عيوب كبيرة. هناك خيار ثالث، قد يكون الحل الأمثل لتدوين الملاحظات الذي كنت تبحث عنه.

بفضل التعاون القوي وخيارات التخصيص، ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

باستخدام ClickUp كبرنامج أساسي لتدوين الملاحظات، يمكنك تسجيل جميع ملاحظاتك وإنشائها وإدارتها من خلال واجهة واحدة متكاملة.

النظام الأساسي نظيف مثل Apple Notes ومليء بالميزات مثل Evernote - دون الانتفاخ والسعر. دعنا نراجع بعض الميزات التي تجعله بديلًا رائعًا لتطبيق Apple Notes و Evernote.

ClickUp's One Up #1: دوِّن الملاحظات بالطريقة التي تريدها

دَوِّن ملاحظاتك من أي جهاز باستخدام ClickUp Notepad

أولًا، لنتحدث أولًا عن ClickUp Notepad - فهو بسيط مثل Apple Notes، وإذا أردت شيئًا إضافيًا، يمكنك تحويل كل ملاحظة إلى مهمة ClickUp (على عكس Evernote، حيث يمكنك تتبع المهام في الملاحظات).

يأتي ClickUp Notepad مزودًا بجميع الأساسيات - التنسيق الغني والتنظيم القائم على المجلدات وتطبيقات الأجهزة المحمولة - كل ما يحتاجه المستخدم العادي.

وفي أي وقتٍ تريد المزيد، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالملاحظات أو المهام، يمكنك الانتقال إلى ClickUp Docs أو ClickUp Projects - وهي أدوات مصممة خصيصًا لهذا الدور، بدلًا من إجبار مدون الملاحظات على القيام بشيء لم يُصمم من أجله.

قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp Meeting Notes

يوفر ClickUp أيضًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا في مختلف الفئات التي يمكنك استخدامها لتدوين ملاحظاتك عندما تكون جاهزًا.

وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الاجتماعات، يمكنك استخدام شيء مثل قالب ClickUp Meeting Notes لإضافة هيكلية إلى ملاحظاتك وسحب عناصر العمل.

احصل على قالب مجاني ابقَ على المسار الصحيح واجعل كل اجتماع مهمًا مع قالب ClickUp Meeting Notes

هذا القالب أداة رائعة للمبتدئين. فهو ينظم جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل من أجل مناقشات مثمرة وموثقة بشكل جيد.

ClickUp's One Up #2: مدون الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات

أطلق العنان للإمكانات الحقيقية لمحادثاتك مع تطبيق ClickUp لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. فهو يوفر 10 أضعاف الرؤى القابلة للتنفيذ من ملاحظاتك.

سهِّل تدوين الملاحظات والمحادثات مع تطبيق ClickUp AI Notetaker

ولنكن صادقين، أحيانًا ما تكون المحادثات ضبابية. يعمل تطبيق AI Notetaker على إصلاح ذلك:

سجّل كل قرار، حتى تتمكن من إخبار الأشخاص الذين لم يكونوا هناك (أو كانوا هناك ولكن في أحلام اليقظة) بما فاتهم بالضبط ✅

يحول تلك العبارات الغامضة "سنصل إلى ذلك" إلى مهام فعلية ويخصصها للأشخاص المعنيين ✅

يربط جميع الأجزاء والجزئيات، حتى لا تضطر إلى إعادة الاجتماع بأكمله كلما احتجت إلى العثور على تفصيل واحد صغير. بشكل أساسي، يمنع يوم جرذ الأرض الناجم عن الاجتماعات ✅

اعتدتُ أن أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم تطبيق ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي.

اعتدتُ أن أعيش على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم تطبيق ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي.

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ClickUp's One Up #3: انتقل من الملاحظات إلى المستندات إلى الكتب

دَوِّن الملاحظات ونظم المعلومات بكفاءة أكبر مع أكثر من 10 كتل نصية في ClickUp Docs

يمكن أن يكون ClickUp Docs بمثابة مركزك المعرفي المركزي إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد ملاحظات متفرقة. وعلى عكس تطبيق Apple Notes أو Evernote، اللذين يركزان بشكل أساسي على تدوين الملاحظات الفردية، يجمع ClickUp بين ميزات إنشاء المستندات والميزات التنظيمية، مما يمنحك نظامًا كاملًا لإدارة المعرفة.

يمكنك تدوين الأفكار العابرة وإعداد مستندات بحثية مفصلة وغير ذلك الكثير دون التبديل بين تطبيقات متعددة.

أحضر مهامك إلى مستندات ClickUp Docs لتنظيم أفضل

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Docs، ستحصل مع ClickUp Docs على أدوات التعاون في الوقت الفعلي في المستندات مثل التعليق، ومؤشرات الربط، والتحرير المتزامن، مما يجعله رائعًا للعمل الجماعي.

يمكنك أيضًا:

اربط مهام ClickUp Tasks ودمجها في المستندات، وأنشئ مساحة عمل مترابطة

تضمين مهام وطرق عرض ClickUp في المستندات

تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة، مما يمنع الفقدان العرضي

تحويل أقسام مستنداتك إلى مهام قابلة للتنفيذ وتعيينها لأعضاء الفريق

قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على إعداد دليل للفريق، يمكنك تجميع كل ملاحظاتك في ويكي شامل (مع الأسئلة الشائعة) باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base.

احصل على قالب مجاني أنشئ مركزًا معرفيًا أكثر ذكاءً باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

ClickUp هو النظام المثالي لتدوين الملاحظات والبناء عليها دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة، ناهيك عن الاشتراكات.

📮 ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتفوق مهنياً من خلال تطبيقه على الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تحتوي على الذكاء الاصطناعي كميزة مدمجة كميزة من ميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها قد لا تكون سلسة بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات. لكننا حللنا الشفرة في ClickUp! من خلال ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء عناصر جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات من الاجتماعات، وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات، ونسخ التسجيلات، وغير ذلك الكثير - باستخدام مدوِّن الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي و ClickUp Brain. وفِّر ما يصل إلى 8 ساعات اجتماعات في الأسبوع، تماماً مثل عملائنا في شركة Stanley Security!

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ClickUp's One Up #4: التحسين باستخدام البحث والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الجانب التالي الذي يتألق فيه تطبيق ClickUp هو محرك الذكاء الاصطناعي الجيني الخاص به - ClickUp Brain. فهو يحتوي على أفضل ما في كل من Apple Notes وEvernote (وأكثر من ذلك).

هناك طريقتان يمكن أن يساعدك بهما ClickUp Brain في تدوين ملاحظاتك: معالجة النصوص والبحث.

في البداية، يستطيع ClickUp Brain إنشاء نص وتدقيقه، وتعديل نبرته، بل وترجمته إلى أكثر من 10 لغات. بعد ذلك، يمكنك تحويل النص إلى جداول، وكتابة التعليمات البرمجية، وغير ذلك الكثير.

لخص ملاحظاتك، وحوِّلها إلى منشور مدونة، واعثر على المعلومات ذات الصلة، وقم بالمزيد باستخدام ClickUp Brain

ثم، هناك ميزة ClickUp Connected Search المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها العثور على المعلومات من أي من مستنداتك وحتى تلخيص المعلومات عبر الملاحظات. وهذا يساعدك على فهم النقاط الرئيسية بسرعة دون قراءة المستندات بأكملها.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لمدوني ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp تدوين الصوت من الاجتماعات تلقائيًا وإنشاء ملاحظات الاجتماع. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم أحد قوالب إدارة المهام العديدة في ClickUp لنقل عناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماع إلى مشروع.

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نظِّم ملاحظاتك (وحياتك) باستخدام ClickUp

يعد كل من Apple Notes و Evernote تطبيقين رائعين لتدوين الملاحظات. يتألق Apple Notes ببساطته وتكامله السلس مع Apple، بينما يقدم Evernote ميزات متقدمة لمستخدمي المنصات المختلفة.

ولكن ماذا لو كنت تريد أفضل ما في العالمين - وأكثر من ذلك؟

قدرات ClickUp في تدوين الملاحظات، والتعاون المكثف في المستندات، وميزات إدارة المشاريع تجعله تطبيقًا متكاملًا للإنتاجية. فهو يمنحك المرونة، والتخصيص، والأتمتة لضمان توافق ملاحظاتك بسلاسة مع سير عملك.

اشترك في ClickUp الآن وأنشئ أنظمة منظمة لتحويل أفكارك إلى مشاريع فعلية.