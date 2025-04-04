قوالب خطابات التقديم المجانية: أمثلة بارزة لطلبات التوظيف

قد تبدو كتابة خطاب التقديم أمرًا شاقًا: كيف تروج لنفسك دون أن تبدو آليًا أو متكلفًا تمامًا؟ 😓

سواءً كنت طالباً أو باحثاً عن عمل من ذوي الخبرة، يمكن لخطاب التقديم الضعيف أن يقضي على فرصك، بينما يمكن لخطاب التقديم الرائع أن يفتح لك الأبواب قبل أن يلقي مسؤولو التوظيف نظرة على سيرتك الذاتية. وهنا يأتي دور نماذج خطابات التقديم.

ليست النماذج المبتذلة التي تصرخ لقد نسخت هذا من الإنترنت، بل قوالب حقيقية ومميزة تسلط الضوء على "أنت": حاد ومحترف ويستحق التوظيف.

في هذه المقالة، سوف نغطي أفضل قوالب خطابات التقديم المجانية والخطوات الأساسية لكتابة خطاب قوي.

⏰ ملخص 60 ثانية ما الذي يجعل قالب خطاب التقديم جيدًا بالفعل؟ قابلية التخصيص، وسهولة القراءة، ونهج التأثير أولاً

استكشف أفضل قوالب خطابات التقديم المجانية من من ClickUp وGDOCs وCanva وMicrosoft 365 وResumegenius لمجموعة واسعة من الأدوار الواسعة والمحددة

كيف تتقن خطاب التقديم الخاص بك: إضفاء الطابع الشخصي، اجذبهم في السطر الأول، ابدأ بالتأثير، أظهر أنك تفهم ثقافة الشركة، وقم بالتدقيق اللغوي بدقة

ClickUp = البحث عن وظيفة، ولكن أكثر ذكاءً. كيف ذلك؟ قم بتحرير رسالتك في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp Docs، إلى جانب اقتراحات الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

ما الذي يجعل قالب الرسالة التعريفية جيداً؟

معظم القوالب إما متصلبة للغاية (كلام مؤسسي ممل) أو فضفاضة للغاية (بدون هيكل، فقط مشاعر). مفتاح كتابة عرض عمل ناجح إذن؟ حل وسط مصقول، ومقروء، ومفيد بالفعل.

إليك ما يتضمنه نموذج خطاب التقديم المناسب:

✅ هيكلية ترشدك

يقدم تدفقاً طبيعياً: افتتاحية قوية، وهيكل مؤثر، وختام واثق

تجنّب العبارات المفرطة التي تجعل مديري التوظيف يتجاهلونك

🖊 خيارات التخصيص

يتيح لك تخصيص التفاصيل دون إفساد التنسيق

قابلة للتكيف مع الأدوار المختلفة دون الشعور بأنها وظيفة نسخ ولصق

👀 تصميم سهل القراءة وقابل للقراءة

يتميز بمساحة بيضاء ونقاط نقطية للمسح السريع

لا تحتوي على فقرات مزدحمة أو خطوط غير مقروءة

🎯 تخطيط قائم على التأثير

اعرض إنجازاتك بدلاً من سرد المهام

ربط مهاراتك بما تحتاجه الشركة بالفعل

💡 نصيحة احترافية: هل تستكشف مسارك المهني؟ يمكن أن يساعدك قالب الخريطة المهنية في التخطيط لخطواتك التالية، بينما يمكن أن يمنحك قالب السيرة الذاتية بداية جيدة قبل كتابة خطاب التقديم.

قوالب خطابات التقديم المجانية

نموذج خطاب التقديم المقنع هو نقطة البداية لوضع حياتك المهنية على المسار الصحيح. ستمنحك القوالب المجانية أدناه أساسًا متينًا للبناء عليه، بدءًا من ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، بالإضافة إلى أفضل الموارد الأخرى لضبط نهجك.

1. قالب خطاب التقديم ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتبسيط طلب الوظيفة الخاص بك مع قالب ClickUp Cover Letter: منظم وجاهز للمساتك المخصصة

قالب خطاب التقديم في ClickUp هو قالب مستند قابل للتنزيل مدمج في مساحة عمل ClickUp وسير عمل طلب الوظيفة الخاص بك.

يتضمن تنسيق الأعمال الكلاسيكي كلاً من التفاصيل الخاصة بك ومعلومات صاحب العمل في الأعلى، مما يضمن مظهراً احترافياً قياسياً. ومن خلال التخصيص الموجه، تساعدك المطالبات المعبأة مسبقًا على تخصيص الأقسام الرئيسية دون عناء. تم تصميم التصميم ليكون موجزاً وقابلاً للقراءة، مع الحفاظ على أطوال متوازنة للفقرات من أجل الوضوح.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن لك تنسيقها الملائم لأنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) والنص النظيف والنصي، تحليلاً سلسًا من خلال أنظمة تتبع مقدمي الطلبات.

⚡️ الأفضل لـ الصناعات التي تقدر النهج المصقول، مثل التمويل والقانون والرعاية الصحية والإدارة

2. قالب خطاب التقديم الاحترافي لمحرر مستندات جوجل من GDOC

عبر GDOC

قالب الخطاب التعريفي الاحترافي لمحرر مستندات Google من GDOC يتخذ نهجًا بسيطًا على غرار النهج التنفيذي.

صُمم هذا التنسيق لسهولة القراءة، مع تفاصيل جهة الاتصال المحاذاة إلى اليسار التي تحافظ على المعلومات الأساسية في المقدمة والوسط. تضيف الإضاءات البنية الخفية والمقسم العمودي لمسة راقية ومصقولة دون أن تطغى على التصميم، ويضيف حقل التوقيع المكتوب بخط اليد إحساسًا شخصيًا وأصيلًا.

⚡️ الأفضل لـ كبار موظفي المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال أو مديري المشاريع الطموحين الذين يكتبون خطاب التقديم.

3. قالب رسالة تعريفية لمصمم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم من Microsoft 365

عبر Microsoft 365

قالب الخطاب التعريفي لمصمم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم من Microsoft 365 يمزج بين البساطة العصرية والتصميم سهل الاستخدام (تمامًا كما يجب أن يكون تصميم تجربة المستخدم الرائع). يأتي القالب مع نص مقترح مملوء مسبقاً.

يضمن لك هذا التصميم انطباعًا أوليًا قويًا من خلال الاسم والعنوان الجريئين كبير الحجم، مما يجعلك لا تنسى على الفور. تم دمج معلومات الاتصال بسلاسة في النسخة الأساسية، وتسلط القائمة النقطية المنظمة بدقة الضوء على المهارات الأساسية لواجهة المستخدم/ تجربة المستخدم، مما يجعل الكفاءات الرئيسية قابلة للمسح الضوئي بسهولة.

⚡️ الأفضل لـ مصممو واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، ومصممو المنتجات، والمحترفون المبدعون في الصناعات التقنية والرقمية

4. قالب خطاب تغطية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Microsoft 365

عبر Microsoft 365

يعكس نموذج خطاب تغطية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Microsoft 365 مبادئ محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الرائع: جذاب، وواضح، وقائم على النتائج.

التصميم مصمم بتدفق بصري استراتيجي، يوجه عين القارئ بشكل طبيعي من اسمك إلى مؤهلاتك. الاسم والعنوان النظيف والمتمركز في المنتصف يمهدان الطريق لانطباع أولي قوي، وتضيف فواصل الخطوط البسيطة القدر المناسب من التنظيم دون إحداث فوضى.

⚡️ الأفضل لـ المرشحون الذين يبحثون عن أدوار في التسويق والاتصالات والاستراتيجية الرقمية

5. قالب غلاف عصري جريء من Microsoft 365

عبر Microsoft 365

قالب الغلاف العصري الجريء من Microsoft 365 يجمع بين التصميم الأنيق، وهو مثالي للمحترفين في المجالات القابلة للتكيف.

يضيف وضع الصورة الجانبية الدائرية لمسة شخصية، بينما يضفي التصميم المنحني الخفي لمحة من الرقي دون أن يسحب التركيز من المحتوى. ويعزز المزيج العصري من الخطوط الرقيقة وغير الرقيقة من سهولة القراءة، مما يحقق التوازن المثالي بين الأسلوب والاحترافية.

ولضمان إبراز المؤهلات الرئيسية، يتبع قسم المهارات القابلة للفحص نهجًا فريدًا من خلال تنسيق قائم على الأسئلة، مما يجذب انتباه القارئ بشكل طبيعي.

⚡️ الأفضل لـ المتخصصون في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية الذين يبحثون عن خطاب تغطية مصقول وودود في نفس الوقت

6. قالب خطاب التقديم الهندسي من Microsoft 365

عبر Microsoft 365

قالب الخطاب التعريفي الهندسي من Microsoft 365 يحقق التوازن بين الإبداع والاحترافية، وهو مثالي للمحترفين الذين يرغبون في إظهار الحماس مع الحفاظ على تنظيم الأمور.

يستخدم التصميم البسيط أشكالًا هندسية لإضافة اهتمام بصري ويوفر ثلاثة أنظمة لونية مميزة لمساعدتك على تكييف المظهر مع مجال عملك وأسلوبك. يحافظ التصميم المدمج على التفاصيل الرئيسية منظمة بدقة، مما يسهل الرجوع إليها مع التخلص من المشتتات غير الضرورية.

⚡️ الأفضل لـ: المحترفون في مجالات التصميم والتسويق والأعمال الذين يبحثون عن تخطيط دقيق

7. قالب رسالة غلاف مطور برامج بسيط من كانفا

عبر كانفا

قالب خطاب تغطية مطور البرامج البسيط من Canva يسلط الضوء على خبراتك التقنية وقدراتك على حل المشكلات في شكل منظم واحترافي.

يفصل هذا التصميم ذو التخطيط المنفصل معلومات الاتصال على اللوحة اليسرى مع الحفاظ على المحتوى الرئيسي في المقدمة والوسط. تخلق لوحة الألوان الناعمة والاحترافية في نفس الوقت جمالية احترافية. يتم إنشاء تسلسل هرمي واضح من خلال أوزان خطوط مميزة وأقسام متباعدة بشكل جيد، مما يوجه القارئ بشكل طبيعي عبر التفاصيل الرئيسية.

⚡️ الأفضل لـ المحاسبة والمالية والتدقيق وغيرها من الأدوار التجارية المنظمة التي تتطلب احترافية مع لمحة من الشخصية

8. قالب رسالة تعريفية احترافية للمحاسبة من كانفا

عبر كانفا

قالب الخطاب التعريفي الاحترافي للمحاسبة من Canva يوازن بين الاحترافية والتصميم العصري للمرشحين في الوظائف المالية التي تواجه الأشخاص.

تفاصيل الاتصال الرئيسية - رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان - مرتبة بدقة في تخطيط أفقي منظم لسهولة الرجوع إليها. باتباع تنسيق خطاب العمل الكلاسيكي، يحافظ الهيكل النظيف المحاذي لليسار على مظهر احترافي خالد.

⚡️ الأفضل لـ: المحاسبة، والتمويل، والتدقيق، وغيرها من الأدوار التجارية المنظمة التي تتطلب احترافية مع لمسة من الشخصية

9. قالب رسالة غلاف أسود عصري بسيط من Canva

عبر كانفا

قالب رسالة الغلاف الأسود العصري البسيط من Canva هو أحد قوالب رسائل الغلاف الإبداعية التي تلفت الأنظار بتصميمها الأنيق عالي التباين.

يمزج المزيج الأنيق بين الخطوط الرقيقة وغير الرقيقة بين الرقي الكلاسيكي واللمسة العصرية. في الجزء العلوي، يجذب الاسم الكبير والمتباعد بشكل أنيق الانتباه، مما يضمن انطباعًا أوليًا قويًا.

لتزويد مسؤولي التوظيف برؤية أعمق لعملك، يدعوهم رابط مخصص للموقع الإلكتروني إلى استكشاف ما وراء الصفحة.

⚡️ الأفضل لـ المحترفون المبدعون أو المديرون التنفيذيون أو العاملون في الصناعات الراقية مثل الأزياء أو التصميم أو العلامات التجارية الفاخرة

10. قالب خطاب التقديم من Seek. com

قالب خطاب التقديم من Seek. com منظم وواضح، مثالي للباحثين عن عمل الذين يريدون نهجًا يركز على المحتوى أولاً في تقديم طلباتهم.

يتكيف هذا التنسيق المعياري مع مرحلتك المهنية، حيث يقدم خيارات تقديم متعددة تناسب خبرتك. يتم تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية باستخدام النقاط، مما يسهل مسحها ضوئيًا مع التركيز على النتائج. يسمح الأسلوب الرسمي والجذاب بالاحترافية دون التضحية بسرد القصص الشخصية. مع تصميم نظيف ومنظم بشكل جيد، يبقى التركيز على المحتوى الخاص بك بدلاً من التشتيت البصري غير الضروري.

⚡️ الأفضل لـ المحترفون في مجالات الشركات والقطاعات الإدارية والمنظمة الذين يبحثون عن قالب مرن لرسالة التقديم

11. قالب خطاب تغطية التمريض من ريزومجينيوس

عبر Resumegenius

يقدم قالب خطاب تغطية التمريض من Resumegenius لأخصائيي الرعاية الصحية تصميمًا نظيفًا ومنظمًا بشكل جيد.

في الأعلى، يحدد العنوان القوي والجريء الوضوح والهدف على الفور. وتعزز عناصر التصميم الدقيقة، مثل العنوان الكستنائي والخطوط الاحترافية، سهولة القراءة، ويضمن التصميم المنظم جيدًا إبراز المؤهلات الرئيسية.

والأهم من ذلك، أن المحتوى مصمم خصيصًا للدور الوظيفي، مع تسليط الضوء على مهارات التمريض، والأهداف المهنية الذكية SMART، والتركيز القوي على رعاية المرضى للتوافق بسلاسة مع توقعات القطاع.

⚡️ الأفضل لـ الممرضات وأخصائيي الرعاية الصحية المتقدمين لوظائف سريرية ورعاية المرضى

12. نموذج رسالة تعريفية لمؤلف الإعلانات من ريزومجينيوس

عبر Resumegenius

نموذج الخطاب التعريفي لكاتب الإعلانات من Resumegenius يبيعك كمتواصل قوي، وهو بالضبط ما يتطلبه دور كاتب الإعلانات.

يتخذ خطاب التقديم هذا نهجًا سرديًا يعتمد على السرد، حيث ينسج التعليم والأدوار السابقة في قصة مقنعة تسلط الضوء على تطوير المهارات. وقد صُمم هذا الخطاب لمرونته، حيث يوفر نسخًا مصممة خصيصًا للمبتدئين ومتوسطي المستوى وكبار كتاب الإعلانات، مما يضمن ملاءمته لأي مرحلة مهنية.

يتم عرض الإنجازات الرئيسية من خلال النقاط النقطية، باستخدام أمثلة ملموسة لإظهار التنوع في أنواع العمل المختلفة. ولترك انطباع دائم، تعزز الفقرة الختامية الاستراتيجية الخبرة مع دعوة أصحاب العمل لاستكشاف محفظة الكتابة المرفقة.

⚡️ الأفضل لـ كتاب النسخ، وكُتّاب المحتوى، ومحترفي التسويق، ومتخصصي التواصل

13. قالب خطاب تغطية محرر الفيديو من Resumegenius

عبر Resumegenius

يتميز قالب خطاب تغطية محرر الفيديو من Resumegenius بتصميم أنيق، ومحتوى يعتمد على النتائج، وتركيز خاص بالمجال.

يضع خطاب التقديم هذا النتائج في المقدمة والوسط، مع عناصر نائبة لإحصائيات مؤثرة مثل "أكثر من 35 مقطع فيديو تعليمي إلكتروني" و"أكثر من 6 ساعات من اللقطات التي تم تكثيفها في 25 دقيقة" لإبراز الكفاءة. يتم نسج الخبرة التقنية بسلاسة، مع إظهار الكفاءة في استخدام الأدوات القياسية في هذا المجال مثل Adobe Creative Suite والرسوم المتحركة والتحرير التجاري.

بدلاً من سرد المهام، يركز قسم الخبرة على الإنجازات، مما يضمن إبراز المساهمات. صُمم هذا النموذج من أجل المرونة الوظيفية، فهو يتكيف بسهولة مع الأدوار الإعلامية للمبتدئين والمتوسطين وكبار المسؤولين، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في أي مرحلة.

⚡️ الأفضل لـ محررو الفيديو ومصممو الحركة ومحترفو الإعلام في مجال الأفلام والتسويق وإنشاء المحتوى الرقمي

14. مثال على خطاب تغطية المساعد الشخصي من Resumegenius

عبر Resumegenius

مثال رسالة تعريفية للمساعد الشخصي من Resumegenius يسلط الضوء على مهاراتك التنظيمية ونهجك الاستباقي، مما يجعله مثاليًا لأدوار المساعد.

يبدأ خطاب التقديم هذا بمقدمة مباشرة وهادفة، حيث يتناول على الفور مكان الوظيفة وسبب كونك مناسبًا تمامًا. وتعزز المصطلحات ذات الصلة بالوظيفة، مثل "التنسيق بين الأقسام" و"جدولة الاجتماعات" التوافق مع مسؤوليات المساعد الشخصي.

يسلط المحتوى الضوء على كل من نقاط القوة التنظيمية والتواصلية مع عرض قدرات تعدد المهام الضرورية لهذا المنصب.

⚡️ الأفضل لـ المساعدون التنفيذيون والمساعدون الإداريون والمساعدون الشخصيون في الشركات أو في بيئة ريادة الأعمال

كيفية كتابة رسالة تعريفية فعالة

أنت تعرف الآن أن خطاب التقديم المقنع مهم، ولكن كيف تجعل خطاب التقديم الخاص بك مميزاً؟ إليك كيفية تصميم نموذج خطاب التقديم المثالي الخاص بك.

الخطوة 1: ابدأ بتصميم نظيف واحترافي

استخدم خطًا بسيطًا سهل القراءة (على سبيل المثال، Arial أو Calibri أو Times New Roman بخط 11-12 نقطة)

حافظ على الهوامش عند 1 بوصة و قم بمحاذاة النص إلى اليسار للحصول على مظهر مصقول

قم بتضمين اسمك ، و معلومات الاتصال ، و التاريخ في الأعلى

📌مثال: جون دو 123 الشارع الرئيسي نيويورك، نيويورك 10001 johndoe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 أبريل 2025

الخطوة 2: خاطب مدير التوظيف مباشرةً

تجنب التحيات العامة مثل "إلى من يهمه الأمر

إذا لم يذكر إعلان الوظيفة اسم الوظيفة، ابحث في موقع الشركة على الويب أو LinkedIn

📌مثال: ✅ عزيزتي السيدة تايلور ✅ عزيزي مدير التوظيف في شركة XYZ, ❌ لمن يهمه الأمر

الخطوة 3: اكتب فقرة افتتاحية قوية

اجذب القارئ من خلال ذكر الوظيفة التي تتقدم لها ولماذا أنت متحمس لها

قم بتسليط الضوء على مهارة رئيسية أو إنجاز يجعلك مرشحًا قويًا

📌مثال: التسويق هو سرد القصص التي تدفع إلى العمل. من خلال سجل حافل في زيادة التفاعل مع العلامة التجارية بنسبة 40%، أنا حريص على تقديم إبداعي واستراتيجيتي إلى دور منسق التسويق في شركة XYZ Corp.

الخطوة 4: اعرض خبرتك ذات الصلة

لا تكرر سيرتك الذاتية . ركز على 2-3 خبرات رئيسية تتوافق مع متطلبات الوظيفة

استخدم نتائج قابلة للقياس الكمي لإثبات تأثيرك

احرص على الإيجاز؛ فمسؤولو التوظيف يتصفحون الطلبات، لذا اجعل كل جملة مهمة

📌مثال: في وكالة ABC، قدت حملة ضاعفت المشاركات وزادت المشاركة بنسبة 50%، بينما أدت استراتيجية المحتوى إلى زيادة عدد الزيارات بنسبة 20%.

الخطوة 5: صممها بما يتناسب مع الشركة (ومع وضعك)

أظهر فهمك لـ مهمة الشركة أو قيمها أو مشاريعها الأخيرة

اشرح كيف تتوافق مهاراتك وخبراتك مع احتياجاتهم

إذا كنت تُجري تغييراً مهنياً ، فذكر ذلك هنا مع ذكر السبب

📌مثال: مع [س من السنوات] في [الصناعة السابقة]، أنا حريص على تقديم [مهاراتي ذات الصلة] إلى [اسم الشركة]. يتوافق تركيزكم على [القيمة الخاصة بالصناعة] و[المشروع/الحملة] الأخيرة مع خلفيتي، مما يجعل هذا الانتقال مناسبًا بشكل طبيعي.

الخطوة 6: أغلق بثقة ودعوة للعمل

أعِد التعبير عن حماسك للفرصة

ادعهم للتواصل لإجراء مقابلة

أنهِ رسالتك بشكل احترافي بعبارة "مع خالص تحياتي" أو "مع أطيب التحيات"، متبوعة باسمك

📌 مثال: أنا متحمس لفرصة المساهمة في شركة XYZ. دعنا نتواصل لمناقشة كيفية توافق مهاراتي مع احتياجاتك. يمكنك التواصل معي على [رقم الاتصال]. شكرًا لك على وقتك!

الخطوة 7: قم بالتدقيق اللغوي واجعلها قصيرة

التزم ب صفحة واحدة كحد أقصى ؛ فمدراء التوظيف ليس لديهم وقت للمزيد

أجرِ تدقيقًا نحويًا وإملائيًا ، ثم اقرأها بصوت عالٍ لالتقاط العبارات المحرجة

💡 نصيحة احترافية: استخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الوضوح وإصلاح الأخطاء المطبعية وتحسين النغمة. يمكن أن تساعدك في تبسيط كتابتك مع إضافة شخصية مميزة.

إذا كنت تريد خطاب تقديم مختلف حقًا، فإن الكتابة القوية هي البداية فقط. يجب عليك أيضًا استهداف ، وتتبع ، و دمج الخطاب في سير عمل طلبك.

ولهذا، أنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة.

تعقَّب بحثك عن الوظائف بسرعة مع ClickUp

قد يبدو البحث عن وظيفة وكأنه عمل بدوام كامل، بدون راتب. ولكن مع ClickUp، يمكنك البقاء منظماً وتتبع تقدمك والاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد دون فوضى.

إليك كيفية تحويل ClickUp إلى برنامج لإدارة مهاراتك.

احصل على الكمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

تعمل الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain على تحسين الصياغة، ومواءمة اللهجة مع الدور، وتضمن أن كل كلمة تحتل مكانها حتى يبرز طلبك دون عناء. إليك كيف تتضاعف وظيفتها كمنشئ لخطاب التقديم:

توليد الأفكار وتنقيحها: احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن مؤهلاتك وحماسكم بفعالية

التدقيق النحوي والأسلوب: تأكد من أن خطاب التقديم الخاص بك مصقول من خلال تعديلات فورية في الوقت الفعلي على القواعد النحوية والإملاء والنبرة

إنشاء محتوى مخصص: أنشئ رسائل تعريفية مخصصة تتماشى مع توصيفات الوظائف، مع تسليط الضوء على مهاراتك الأكثر صلة بالوظيفة

تحسين الكلمات الرئيسية: عزز توافق ATS من خلال إضافة كلمات رئيسية مقترحة بالذكاء الاصطناعي من قائمة الوظائف

تسجيل نقاط الثقة: احصل على رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي حول الفعالية ومجالات التحسين قبل الضغط على زر الإرسال

مطالبات لكتابة أسرع: استخدام المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام لتحسين الافتتاحيات والأقسام الأساسية والعبارات الختامية

اكتب وصياغة أي شيء - من المستندات الكاملة إلى رسائل البريد الإلكتروني - باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتحضير للمقابلات الشخصية: صقل إجاباتك وتدرب على الأسئلة الوهمية وعزز ثقتك بنفسك.

اكتب، وعدّل، وتصرف بناءً على الملاحظات باستخدام ClickUp Docs

تقدم ClickUp Docs مفكرة رقمية لإتقان خطاب التقديم الفائز بالوظيفة.

يمكنك ذلك

صياغة ديناميكيًا: صمم خطاب التقديم الخاص بك في الوقت الفعلي بناءً على الكلمات الرئيسية لوصف الوظيفة ورؤى ثقافة الشركة

حافظ على التحكم في الإصدار: احفظ مستندًا حيًا، وقم بتكييفه بسهولة لكل تطبيق مع تخزين كل إصدار في مكان واحد

اكتب في السياق: اربط خطاب التقديم الخاص بك بإعلانات الوظائف الشاغرة في ClickUp وتتبع النسخة التي تم إرسالها إلى أي مكان

تعاون في الوقت الفعلي: احصل على تعليقات مباشرة من الموجهين أو الأصدقاء أو الزملاء داخل المستند

التصدير دون عناء: قم بتنزيل رسالتك النهائية بالصيغة المطلوبة (PDF، قالب خطاب الغلاف Word، إلخ) على الفور

سرّع عملية صياغة خطاب التقديم باستخدام مستندات ClickUp Docs: استخدم / جدول لتتبع الوظائف، و / تعليق للحصول على الملاحظات، والمزيد

💡 نصيحة احترافية: هل انتهيت من خطاب التقديم؟ تقدم لك أداة إنشاء السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي في ClickUp في المستندات قوالب للسيرة الذاتية للتسويق والهندسة ومدير المشروع - بالإضافة إلى المزيد - لإبقاء بحثك عن وظيفة في المسار الصحيح.

ركِّز بحثك مع قالب البحث عن وظيفة في ClickUp

تخلص من الملاحظات اللاصقة ورسائل البريد الإلكتروني المبعثرة. تتبع كل فرصة في مكان واحد مع قالب البحث عن وظيفة في ClickUp.

احصل على قالب مجاني احصل على قالب ClickUp للبحث عن وظيفة وتتبع كل فرصة في مركز مركزي واحد

يتميز بثلاث طرق عرض رئيسية:

قائمة الشركات: نظم تفاصيل الوظائف دون عناء مع حقول مخصصة لتوصيف الوظائف، وأسعار الساعة، وأنواع الوظائف، وتفاصيل مركز العمل

مرحلة التطبيق: تتبع كل خطوة من الاكتشاف إلى العرض في لوحة كانبان هذه. يمكنك سحب وإسقاط بطاقات معلومات الشركة إلى مرحلتها الفعلية

التطبيقات ذات الأولوية: رتب الشركات الأكثر تفضيلاً من بين جميع تطبيقاتك حسب الأولوية في هذا العرض الجدولي

اكتب رسائل تعريفية مؤثرة باستخدام ClickUp

قد يكون البحث عن وظيفة أمرًا مرهقًا: تعديلات لا نهاية لها، ومسودات ضائعة، وطلبات غير منظمة. فبدلاً من التحديق في صفحة فارغة أو البحث في قوالب لا نهاية لها لا تناسبك تماماً، أنت بحاجة إلى أداة تبسّط العملية دون التضحية بالجودة.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك كتابة وتنقيح وتخزين نسخ متعددة من خطاب التقديم الخاص بك في مكان واحد. وتمنحك قوالب ClickUp المجانية لرسالة التقديم المجانية أيضًا نقطة بداية منظمة، بحيث يمكنك التركيز على التخصيص بدلاً من التنسيق.

إذا كنت عالقًا في الصياغة أو كنت بحاجة إلى منظور جديد، يمكن لـ ClickUp Brain توليد الأفكار وتحسين الصياغة والتأكد من أن خطاب التقديم الخاص بك مقنع.

اشترك في ClickUp مجاناً وبسِّط العملية حتى تتمكن من التركيز على الحصول على الوظيفة.