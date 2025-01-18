أفضل 11 منشئ للسير الذاتية بالذكاء الاصطناعي في عام 2025 لتحسين طلبات التوظيف الخاصة بك

أعرف عن كثب كم يمكن أن يكون من المحبط صياغة سيرة ذاتية مقنعة. إنها تستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ما تبدو وكأنها ثقب أسود من التنسيق والمحتوى.

ولكن ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة أفضل؟ طريقة لإنشاء سيرة ذاتية احترافية وجذابة ومحسّنة في جزء صغير من الوقت؟

أدخل أدوات إنشاء السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأدوات القوية على تغيير عملية البحث عن وظيفة. فهي تبسّط عملية إنشاء السيرة الذاتية، وتوفر قوالب مصممة خصيصاً، وتحسّن سيرتك الذاتية لتناسب توصيفات وظيفية محددة، بل وتضمن أن تكون ملائمة لأنظمة تتبع أنظمة تتبع مقدمي طلبات التوظيف.

في منشور المدونة هذا، سأقدم لك أفضل 11 أداة آلية لإنشاء السير الذاتية. هيا بنا نبدأ!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك أفضل أدوات السيرة الذاتية لصياغة طلباتك وتحسينها وتخصيصها دون عناء:

Resumaker.ai: الأفضل لإنشاء سيرة ذاتية مصممة خصيصًا لوظيفتك التالية

الأفضل لإنشاء سيرة ذاتية مصممة خصيصًا لوظيفتك التالية ClickUp: الأفضل لإنشاء السير الذاتية وتتبع الطلبات

الأفضل لإنشاء السير الذاتية وتتبع الطلبات السيرة الذاتية المُعدّلة : الأفضل لتحسين تحسين الملف الشخصي على LinkedIn

: الأفضل لتحسين تحسين الملف الشخصي على LinkedIn Kickresume : الأفضل لإنشاء السير الذاتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

: الأفضل لإنشاء السير الذاتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي Enhancv : الأفضل لإنشاء سير ذاتية ملائمة ل ATS

: الأفضل لإنشاء سير ذاتية ملائمة ل ATS Teal: الأفضل لتكييف السير الذاتية مع توصيفات وظيفية محددة

الأفضل لتكييف السير الذاتية مع توصيفات وظيفية محددة ResumeGenius : الأفضل لبناء السيرة الذاتية بمحتوى مكتوب مسبقًا

: الأفضل لبناء السيرة الذاتية بمحتوى مكتوب مسبقًا ريزي : الأفضل لتحسين استخدام الكلمات الرئيسية في السيرة الذاتية

: الأفضل لتحسين استخدام الكلمات الرئيسية في السيرة الذاتية Resume.io : الأفضل للوصول إلى قوالب السيرة الذاتية الملائمة للمبتدئين

: الأفضل للوصول إلى قوالب السيرة الذاتية الملائمة للمبتدئين Zety : الأفضل لإنشاء خطابات تغطية وسير ذاتية متطابقة

: الأفضل لإنشاء خطابات تغطية وسير ذاتية متطابقة MyPerfectResume: الأفضل لإنشاء سير ذاتية متوافقة مع ATS لأدوار متنوعة

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي؟

هناك بعض الميزات التي يجب عدم إغفالها عند البحث عن أفضل منشئ للسير الذاتية بالذكاء الاصطناعي. فيما يلي الوظائف الرئيسية التي أعطيتها الأولوية:

قوالب ملائمة للسيرة الذاتية : تأكد من أن الأداة توفر احترافية,قوالب السيرة الذاتية الملائمة ل ATS التي تحسن فرصك في اجتياز أنظمة الفرز

: تأكد من أن الأداة توفر احترافية,قوالب السيرة الذاتية الملائمة ل ATS التي تحسن فرصك في اجتياز أنظمة الفرز إنشاء سيرة ذاتية مصممة خصيصًا : اختر مُنشئ السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تكييف محتوى سيرتك الذاتية لتتناسب مع الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية المطلوبة دون عناء

: اختر مُنشئ السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تكييف محتوى سيرتك الذاتية لتتناسب مع الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية المطلوبة دون عناء مُنشئ خطابات التقديم : اختر منشئ رسائل التعريف لإنشاء رسائل تعريفية مخصصة إلى جانب السير الذاتية

: اختر منشئ رسائل التعريف لإنشاء رسائل تعريفية مخصصة إلى جانب السير الذاتية خيارات التخصيص : ابحث عن الميزات التي تتيح لك ضبط التخطيطات والخطوط والأقسام لتتماشى مع أسلوبك الشخصي والوظيفة المستهدفة

: ابحث عن الميزات التي تتيح لك ضبط التخطيطات والخطوط والأقسام لتتماشى مع أسلوبك الشخصي والوظيفة المستهدفة ملاحظات في الوقت الحقيقي : اختر منشئ السيرة الذاتية الذي يقدم نصائح واقتراحات لتحسين السير الذاتية والنقاط والملخصات المهنية على الفور

: اختر منشئ السيرة الذاتية الذي يقدم نصائح واقتراحات لتحسين السير الذاتية والنقاط والملخصات المهنية على الفور إصدارات متعددة للسيرة الذاتية : تأكد من أن أداة الإنشاء تسمح لك بإنشاء وحفظ سير ذاتية مختلفة مصممة خصيصًا لمختلف الوظائف الشاغرة أو المجالات

: تأكد من أن أداة الإنشاء تسمح لك بإنشاء وحفظ سير ذاتية مختلفة مصممة خصيصًا لمختلف الوظائف الشاغرة أو المجالات خيارات التصدير والتنسيق: ابحث عن أدوات إنشاء السير الذاتية التي توفر إمكانية تصدير ملفات PDF وتنسيقات أخرى لتقديم طلبات التوظيف بسلاسة

💡 نصيحة للمحترفين: عرض الهوايات والاهتمامات في سيرتك الذاتية يسلط الضوء على شخصيتك ومهاراتك القابلة للنقل. هل تبحث عن أفكار؟ استكشف أكثر من 50 مثالاً مخصصًا لأدوار مختلفة للإلهام .🧵

## أفضل 11 منشئ للسيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي

فيما يلي أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي التي وجدتها الأفضل لإنشاء سير ذاتية مصممة خصيصًا:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء السير الذاتية وتتبع الطلبات) فكر ClickUp لإدارة المشاريع فقط؟

فكر مرة أخرى إنها أداة شاملة للباحثين عن عمل، حيث تقدم أدوات لإنشاء السير الذاتية وتنظيمها وتحسينها.

استخدم ClickUp كمنشئ للسيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تقوم بإنشاء سيرة ذاتية احترافية أو تخصيص خطاب تغطية للمسمى الوظيفي المطلوب، يمكن لـ ClickUp أن يجعل كل خطوة أسهل.

مع انقر فوق الدماغ ، وجدتُ أن إدارة إصدارات متعددة من سيرتي الذاتية لمختلف المسميات الوظيفية كان أمراً سهلاً. هل تحتاج إلى تخصيص واحدة لوظيفة أحلامك؟ يقترح كاتب الذكاء الاصطناعي ClickUp AI Writer الكلمات والعبارات المناسبة بحيث تتناسب سيرتك الذاتية أو خطاب التقديم مع الوظيفة المطلوبة بشكل مثالي.

مُنشئ السيرة الذاتية ClickUp Brain AI

يمكنك استخدام ClickUp Brain لتتبع تطبيقاتك. تعمل هذه الأداة على أتمتة إدارة المهام مع تذكيرات للمتابعة مع مديري التوظيف أو الوفاء بالمواعيد النهائية - لا مزيد من الفرص الضائعة!

تعرف على المزيد

ClickUp Docs أداة إنشاء السيرة الذاتية ClickUp Docs ai

مستندات ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لكتابة و تحرير المستندات وتنظيمها. لقد قمت بإنشاء السير الذاتية ورسائل الغلاف في محرر المستندات. من السهل تحويل قسم إلى مهمة، مثل تنقيح ملخص سيرتك الذاتية أو تعديل تصميم السيرة الذاتية.

إذا كنت تتقدم إلى عدة وظائف، يساعدك محرر المستندات على تتبع جميع المسودات والتعديلات والقوالب الخاصة بك دون عناء. من السهل أيضًا التعاون على محرر المستندات، لذا إذا كنت تريد رأي صديقك أو مرشدك في أي قسم، يمكنك بسهولة الإشارة إليه!

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

قالب البحث عن وظيفة ClickUp يساعدك في تنظيم وتبسيط عملية تقديمك للوظيفة.

تُبقيك حالات القالب المحددة مسبقًا، مثل تقدمت أو تم تحديد موعد للمقابلة على اطلاع دائم بآخر المستجدات، بينما تسمح لك العلامات والملاحظات بتقييم الشركات وتسجيل الامتيازات وتتبع الرواتب.

على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم لوظيفة مدير تسويق، يمكنك إنشاء مهام لكل طلب، وإرفاق السير الذاتية أو خطابات التقديم، وتعيين تذكيرات المتابعة - كل ذلك من خلال ClickUp

➡️ اقرأ المزيد: 25 نصيحة واستراتيجية للبحث عن وظيفة ناجحة بالفعل

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء المهام وتعيينها باستخدام مهام ClickUp لتتبع تقدمك في البحث عن وظيفة

راقب الوقت المستغرق في طلبات التوظيف، والمقابلات، وغيرها من أنشطة البحث عن وظيفة باستخدام تتبُّع الوقت المستغرق في البحث عن وظيفة استخدم ClickUp Whiteboards لتصور مسارك الوظيفي والتعاون مع الموجهين والمدربين المهنيين للحصول على تعليقاتهم

ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) للبحث عن وظيفة باستخدام أهداف ClickUp قيود النقر فوق الهدف

في حين أن الميزات العديدة للأداة يمكن أن تكون قوية، إلا أن لها أيضًا منحنى تعليمي. لكن مكتبة ClickUp التعليمية الواسعة يمكن أن تساعد في تسهيل هذا الانتقال

على الرغم من أن تطبيق الهاتف المحمول مريح، إلا أنه قد يفتقر إلى بعض الميزات مقارنةً بإصدار سطح المكتب

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. سير ذاتية مكتوبة (الأفضل لتحسين تحسين الملف الشخصي على لينكد إن)

via استئناف الصياغة للحصول على تعليقات مصممة خصيصًا على السير الذاتية والملفات الشخصية على LinkedIn، يمكن أن تساعدك أداة "سيرتك الذاتية" على التميز. إذا كنت تعاني من صعوبة في الظهور على LinkedIn، فإن الأداة تقدم اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحسين الكلمات الرئيسية وإبراز الإنجازات وجذب مسؤولي التوظيف.

المنصة سهلة الاستخدام وتركز على التحسينات العملية القابلة للقياس.

يمكنك تحميل سيرتك الذاتية والحصول على درجة ونصيحة قابلة للتنفيذ بشأن تحسين التوافق مع منشورات التوظيف، وإبراز الإنجازات الرئيسية، وتحسين قواعد اللغة. تُعد ميزة السيرة الذاتية المستهدفة مفيدة لتخصيص طلبات التقديم لوظائف شاغرة محددة.

ميزات السيرة الذاتية المستهدفة

احصل على درجات فورية للسيرة الذاتية لقياس الفعالية واكتشاف التحسينات القابلة للتنفيذ

احصل على تعليقات مخصصة على LinkedIn للحصول على رؤية أفضل لجهات التوظيف

تخصيص السير الذاتية لتوصيفات الوظائف لتحسين توافقها مع أنظمة التتبع الآلي للوظائف

قيود صياغة السيرة الذاتية

غالبًا ما تغفل ملاحظات الذكاء الاصطناعي لمنشئ السيرة الذاتية هذا تفضيلات مسؤول التوظيف البشري السياقية

يتضمن قوالب احترافية محدودة للصناعات الإبداعية أو المتخصصة

سيرة ذاتية مصاغة

مجاني للأبد

شهريًا: 12.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ربع سنوي: 33 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

33 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مصاغة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: 10 نماذج / أمثلة للسيرة الذاتية للاستشارات لاستخدامها

3. Kickresume (الأفضل لإنشاء السير الذاتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

via السيرة الذاتية Kickresume مليء بما يلي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبسّط عملية كتابة السيرة الذاتية وخطاب التقديم. يقوم كاتب السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي بصياغة سير ذاتية مصقولة في ثوانٍ، بينما يضمن لك منشئ رسائل التعريف بالذكاء الاصطناعي توافق أسلوبك ومحتواها مع الوصف الوظيفي.

كما تقدم Kickresume أيضاً قوالب ملائمة لأنظمة تتبع المنشطات الأمفيتامينية (ATS) للأدوار التنافسية للغاية. يحلل مدقق السيرة الذاتية سيرتك الذاتية ويسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

ميزات Kickresume

أنشئ سيرة ذاتية احترافية من إنشاء الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، مما يوفر الوقت والجهد

استيراد بيانات LinkedIn مباشرةً لبناء سيرة ذاتية أسرع

إنشاء موقع إلكتروني شخصي من سيرتك الذاتية بنقرة واحدة من أجل ظهور أفضل على الإنترنت

قيود السيرة الذاتية

تتضمن خطته المجانية أربعة قوالب أساسية فقط للسيرة الذاتية وقوالب لخطاب التقديم

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى وظائف سطح المكتب المتقدمة

تسعير #### سيرة ذاتية

مجاني للأبد

شهريًا: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ربع سنوي: 13 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كيكرز سيرتك الذاتية

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: يمكن للمهارات الشخصية أن تميزك في سوق عمل مزدحم. لست متأكداً مما يجب تضمينه؟ استكشف أهم عشر مهارات شخصية يجب عليك إدراجها في سيرتك الذاتية لصياغة سيرة ذاتية متميزة! 📃

4. Enhancv (الأفضل لإنشاء سير ذاتية ملائمة لـ ATS)

via تحسين Enhancv هي أداة بديهية لإنشاء السير الذاتية مصممة لإنشاء سير ذاتية محسنة لـ ATS بسهولة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك اختيار قوالب ملائمة لـ ATS مخصصة لأسلوبك.

تتضمن أداة إنشاء السير الذاتية عبر الإنترنت إضافات مرئية مثل المخططات أو الجداول الزمنية التي تبرز الإنجازات بشكل فريد.

عندما قمتُ بتحميل سيرة ذاتية قديمة لاختبارها، استخدمت الأداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أقسام السيرة الذاتية تلقائياً واقتراح التحسينات، مما يوفر الوقت.

ميزات #### ميزات السيرة الذاتية

تحميل ملف تعريف LinkedIn لملء قالب سيرتك الذاتية تلقائيًا دون عناء

صمم محتوى سيرتك الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي لطلبات التوظيف بكلمات وعبارات مؤثرة

التحقق من الأخطاء النحوية والتركيبية في المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي للسير الذاتية

قيود الذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء عرضية للذكاء الاصطناعي في الاقتراحات

نموذج الاشتراك ليس في متناول المستخدمين لمرة واحدة

تسعير إنهانكف

مجاني للأبد

الخطة الشهرية الاحترافية: 29.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **Enhancv

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب للخريطة الوظيفية لتمكين مسار نمو فريقك

5. تيل (الأفضل لتكييف السير الذاتية مع توصيفات وظيفية محددة)

via تيل Teal هو أداة أخرى سهلة الاستخدام لإنشاء السير الذاتية عبر الإنترنت لصياغة سير ذاتية مصممة خصيصًا. وقد ساعدتني أداة مطابقة الوظائف الخاصة به في تحليل مدى توافق سيرتي الذاتية مع وظيفة شاغرة، مع تسليط الضوء على المهارات والكلمات الرئيسية التي يجب تحسينها. Teal فعال للغاية للباحثين عن عمل في أي مرحلة من مراحل البحث عن عمل. وبفضل ميزات مثل استيراد الملفات الشخصية على LinkedIn وتتبع طلبات التوظيف، فإنه يوفر الوقت مع ضمان أن تكون سيرتك الذاتية ملائمة لـ ATS.

ميزات تيل

استيراد السير الذاتية أو الملفات الشخصية على LinkedIn بسهولة للاستخدام الفوري في إنشاء سير ذاتية جديدة

تحليل سيرتك الذاتية مقابل الوصف الوظيفي لمطابقة الكلمات الرئيسية والمهارات

تخصيص إصدارات متعددة للسيرة الذاتية لأدوار مختلفة دون البدء من الصفر

القيود

ذكر بعض المستخدمين أن الإصدار المدفوع لا يستحق السعر

محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه بواسطة أداة إنشاء السير الذاتية المجانية ليس دقيقًا دائمًا

التسعير

مجاني للأبد

Teal+: 29 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 14.9 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🎯 المكافأة: هل تريد تطوير المهارات المناسبة لفريقك؟ اكتشف أفضل عشرة برامج لإدارة المهارات (المراجعات والأسعار) للحصول على فكرة واضحة عن مهارات الموظفين الحالية في مؤسستك. 📝

6. ResumeGenius (الأفضل لبناء السيرة الذاتية بمحتوى مكتوب مسبقًا)

via استئناف جينيوس سواءً كنت طالباً أو محترفاً مبتدئاً في مجال السيرة الذاتية، فإن ResumeGenius هو الحل المناسب لاحتياجات سيرتك الذاتية. لقد وجدت أن عملية إنشاء السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة بسيطة بفضل ميزات مثل القوالب الملائمة لمنشئ السيرة الذاتية وخيارات التنسيق التلقائي.

ستقدر قاعدة بيانات ResumeGenius الشاملة للنقاط، وهي مثالية لإبراز مهاراتك وإنجازاتك. ومع ذلك، لاحظ أن تنزيل السير الذاتية يتطلب اشتراكاً.

ميزات ResumeGenius

تبسيط عملية إنشاء السيرة الذاتية مع واجهة سهلة الاستخدام خطوة بخطوة للمبتدئين

استخدام محتوى مكتوب مسبقًا مصمم خصيصًا لإبراز المهارات والإنجازات الشائعة

وفر الوقت مع برنامج ATS سهل الاستخدام تنسيقات السيرة الذاتية لتحسين نجاح طلبات التقديم للوظائف

قيود ResumeGenius

مواجهة نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لتنزيل السير الذاتية بعد تجربة الإنشاء المجانية

عدم وجود تخصيص كامل للخطوط وعناصر التصميم

تسعير SumeGenius

مجاني للأبد

نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا: 2.95 دولار لكل مستخدم

2.95 دولار لكل مستخدم الخطة المدفوعة: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ResumeGenius

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🔮 المكافأة: تفوّق في مقابلتك القادمة مع الذكاء الاصطناعي! اكتشف الاستراتيجيات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحضير للمقابلة لتعزيز ثقتك بنفسك وتحسين إجاباتك بشكل فعال. 📈

7. ريزي (الأفضل لتحسين استخدام الكلمات الرئيسية في السيرة الذاتية)

via ريزي Rezi هو أداة قوية لبناء السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي تسهّل إنشاء سير ذاتية متميزة. لقد أحببت مدى سهولة العملية - حيث يتم إرشادك خطوة بخطوة خلال الأقسام، ويقترح الذكاء الاصطناعي المحتوى عندما تتعثر.

ميزة "استهدف سيرتك الذاتية" مفيدة - فهي تفحص الأوصاف الوظيفية وتقدم توصيات بالكلمات الرئيسية لتعزيز فرصك في اجتياز أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف (ATS).

ميزات ريزي

عزز الفعالية من خلال الملاحظات من نقاط ريزي

تلقي اقتراحات قائمة على الذكاء الاصطناعي للمهارات والخبرة لمطابقة البحث عن وظيفة وتوصيف الوظيفة

إنشاء خطاب تغطية مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال سيرتك الذاتية

قيود ريزي

لا تتوفر خاصية إنشاء الخطاب التعريفي في الباقة المجانية

خيارات التخصيص أقل إبداعًا من المنافسين الذين يركزون على التصميم

أسعار ريزي

مجاني للأبد

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مدى الحياة: 129 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

8. Resume.io (الأفضل للوصول إلى قوالب السيرة الذاتية المناسبة للمبتدئين)

via استئناف لإنشاء سير ذاتية ورسائل تعريفية متميزة، يستحق موقع Resume.io الاطلاع عليه. فهو قوالب ملائمة ل ATS تجعل من السهل تلبية متطلبات صاحب العمل، وتتيح لك ميزة تتبع الوظائف تنظيم الطلبات والمقابلات وعروض العمل في مكان واحد.

تقدم أداة إنشاء السير الذاتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قوالب مصممة باحترافية واقتراحات آلية لتوصيف الأدوار الوظيفية والملخصات. يمكنني تخصيص سيرة ذاتية بسرعة من خلال تعديل العبارات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، مما يضمن ملاءمتها للوظيفة الشاغرة بشكل مثالي.

ميزات Resume.io للسيرة الذاتية

تخصيص القوالب باستخدام تنسيقات مصممة مسبقاً ومُختبرة من قِبل جهات التوظيف لأي مهنة أو مجال

توليد عبارات خاصة بالوظيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص السير الذاتية ورسائل التعريف بسرعة

تتبع طلبات التوظيف الخاصة بك باستخدام أدوات لرصد الوظائف التي تم التقدم إليها أو إجراء المقابلات أو رفضها

قيود Resume.io للسير الذاتية

يفتقر تتبُّع الوظائف إلى التحليلات المتقدمة للحصول على رؤى أفضل للتطبيقات

أبلغ المستخدمون عن وجود أخطاء عرضية في حفظ التغييرات عبر الإنترنت

تسعير Resume.io

مجاني للأبد

نسخة تجريبية لمدة 7 أيام: 3.95 دولار لكل مستخدم

3.95 دولار لكل مستخدم 6 أشهر: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم سنة واحدة: 6.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Resume.io

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل نماذج وأمثلة للسيرة الذاتية لمدير المنتج للباحثين عن عمل

9. Zety (الأفضل لإنشاء خطابات تغطية وسير ذاتية مطابقة)

via زيتي Zety، منشئ السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي، يبسط صياغة السيرة الذاتية المصممة خصيصًا السير الذاتية التقنية وخطابات التقديم. سواء كنت تقوم بتحديث سيرة ذاتية حالية أو تبدأ من جديد، يرشدك زيتي خطوة بخطوة مع نصائح الخبراء لصياغة سيرة ذاتية متميزة.

وجدت العديد من القوالب القابلة للتخصيص لتتناسب مع أسلوبي وأهدافي المهنية. وسمح لي بتعديل الألوان والخطوط والتخطيطات دون عناء. ويضمن لك مدقق السيرة الذاتية المدمج فيه أن تكون سيرتك الذاتية ملائمة لأنظمة تتبع أنظمة تتبع مقدمي طلبات التوظيف، مما يزيد من فرصك في الوصول إلى مسؤولي التوظيف.

ميزات زيتي

احصل على اقتراحات مخصصة لكل قسم، من العناوين إلى المهارات، لتتناسب مع الوصف الوظيفي

إنشاء رسائل تغطية مطابقة لاستكمال سيرتك الذاتية للحصول على طلب توظيف متماسك

احصل على ملاحظات فورية مع مدقق السيرة الذاتية للتحقق من سهولة القراءة، وكثافة الكلمات الرئيسية، والتوافق مع نظام تتبع مقدم الطلب

قيود زيتي

يتطلب اشتراكًا للتنزيلات، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين المجانيين

أفاد بعض المستخدمين بأن خيارات التخصيص وميزات الذكاء الاصطناعي محدودة في Zety

أسعار Zety

مجاني للأبد

إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا: 1.95 دولار لكل مستخدم

1.95 دولار لكل مستخدم الباقة الشهرية: 25.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زيتي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

⚡ المكافأة: هل تريد عرض مهاراتك الفنية في سيرتك الذاتية لإظهار القيمة التي تجلبها إلى الطاولة؟ استكشف السبعة نماذج وأمثلة للسيرة الذاتية الهندسية للباحثين عن عمل لإبراز نقاط قوتك! 🧑‍💻

10. MyPerfectResume (الأفضل لإنشاء سير ذاتية متوافقة مع ATS لأدوار متنوعة)

via سيرتي الذاتية المثالية MyPerfectResume هو منشئ سير ذاتية يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء سيرة ذاتية احترافية من الصفر أو تحديث سيرتك الذاتية الحالية في بضع دقائق.

لقد استخدمته لصياغة إصدارات متعددة من السيرة الذاتية لأدوار مختلفة، وقد جعل محرر السيرة الذاتية القوي الأمر سريعاً وسهلاً.

يساعدك تطبيق MyPerfectResume على تنظيم سيرتك الذاتية، مما يضمن استيفاءها لمعايير نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS). كما تقدم الأداة نصائح الخبراء لتحسين كل قسم من أقسام السيرة الذاتية.

ميزات MyPerfectResume

صمم سيرتك الذاتية باستخدام اقتراحات قائمة على الإجراءات للمهارات والإنجازات

تحسين سهولة القراءة باستخدام أدوات التحقق من الأخطاء مثل التدقيق الإملائي

الوصول إلى سير ذاتية متعددة لوظائف مختلفة دون إعادة إنشاء المحتوى

قيود MyPerfectResume

لا يقدم أي نسخة تجريبية مجانية لخدمات كتابة السيرة الذاتية

يركز منشئ السيرة الذاتية على النصوص ويوفر الحد الأدنى من الدعم للسير الذاتية الإبداعية

تسعير MyPerfectResume

إصدار تجريبي لمدة 14 يومًا: 1.45 دولارًا أمريكيًا

1.45 دولارًا أمريكيًا الباقة الشهرية: 24.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الباقة السنوية: 5.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MyPerfectResume

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

11. Resumaker.ai (الأفضل لإنشاء سيرة ذاتية مصممة خصيصًا لوظيفتك التالية)

via Resumaker.ai يجمع Resumaker.ai بين الكفاءة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والميزات سهلة الاستخدام لمساعدتك في تصميم عدد غير محدود من السير الذاتية التي تجذب انتباه مسؤولي التوظيف.

لقد سهّل عملية كتابة سيرتي الذاتية بالكامل، مما يجعل من السهل إنشاء سيرة ذاتية جديدة أو تنقيح سيرة ذاتية تتناسب مع أدوار وظيفية محددة.

تقدم أداة إنشاء السير الذاتية بالذكاء الاصطناعي مجموعة من تصميمات السير الذاتية مع قوالب معدة مسبقاً. وقد ساعدني في صياغة سيرة ذاتية مصممة خصيصاً لمختلف المجالات (الإبداعية، أو المؤسسية، أو التقنية).

ميزات Resumaker.ai

تحسين ملخص سيرة ذاتية لجذب الانتباه في ثوانٍ

إبراز المهارات والإنجازات بتخطيطات واضحة وعصرية

إضافة عناصر مرئية مثل الأيقونات لإبراز سيرتك الذاتية

قيود Resumaker.ai

أبلغ المستخدمون أن القوالب ليست كلها متساوية في ملاءمتها لخدمات منشئ السيرة الذاتية

لا توفر أداة إنشاء السيرة الذاتية تكامل LinkedIn لتحديث الملف الشخصي بسلاسة

تسعير Resumaker.ai

القياسي: 0.99 دولارًا أمريكيًا/ 14 يومًا تجريبيًا

0.99 دولارًا أمريكيًا/ 14 يومًا تجريبيًا الباقة الشهرية: 29.70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Resumaker.ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

## تحسين عملية كتابة سيرتك الذاتية باستخدام ClickUp!

قد يبدو اختيار أداة إنشاء السير الذاتية المناسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية احترافية وخطابات تغطية مطابقة أمرًا مربكًا. ومع ذلك، فإن هذه القائمة المنسقة لأفضل 11 أداة تضمن لك بثقة اختيار الخيار الأمثل لكتابة السيرة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل ما زلت غير متأكد أو تحت ضغط الوقت؟ ClickUp هو الحل الأمثل لك!

تتيح لك منصته متعددة الاستخدامات إدارة إصدارات السيرة الذاتية المختلفة، وتتبع الطلبات، وتحديد المواعيد النهائية، والتعاون بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء سير ذاتية ورسائل تعريفية متميزة.

هل أنت مستعد لتعزيز تخطيطك الوظيفي وإظهار المهارات المناسبة؟ اشترك في ClickUp اليوم وتحكم في مساعي البحث عن وظيفة!