أفضل 10 برامج لإدارة المهارات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

خلال سنوات خبرتي في إدارة فرق العمل الناجحة، أدركت أن برامج إدارة المهارات تشبه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يرشدك نحو المواهب المناسبة. ومن خلال التجربة والخطأ، اكتشفت أن هذه البرامج تمكّن الفرق من تحديد مهارات الموظفين وتقييمها وتطويرها وتتبعها بكفاءة.

ببساطة، إنها ببساطة هي ما يجعلنا نحن المديرين متزنين وفرق الموارد البشرية لدينا مبتسمين. الشركات، والوكالات، والمؤسسات التعليمية، سمِّ ما شئت - نحتاج جميعًا إلى منصة قوية لإدارة المهارات في صفنا.

لذا، دعونا نسدي لأنفسنا معروفاً ولا نختار إلا الأفضل. لنستكشف معًا هذه القائمة التي تضم أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة المهارات التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا.

دعونا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المهارات ؟

أنت بحاجة إلى برنامج الموارد البشرية إذا كنت ترغب في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز استراتيجية عملك، وتجميع فهم شامل للقوى العاملة لديك. لا تتردد في تخطي هذا القسم إذا كنت تعرف ما تبحث عنه.

بخلاف ذلك، إليك بعض الأساسيات التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

الذكاء الاصطناعي: ابحث عن البرامج التي تحتوي على أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية ؛ يقوم الذكاء الاصطناعي بأشياء مثل تلخيص بيانات المهارات وتحسين برامج التدريب على تطوير المهارات

ابحث عن البرامج التي تحتوي على أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية ؛ يقوم الذكاء الاصطناعي بأشياء مثل تلخيص بيانات المهارات وتحسين برامج التدريب على تطوير المهارات الأتمتة : ابحث عن منصة تتيح لك وضع الأشياء الصغيرة على الطيار الآلي

ابحث عن منصة تتيح لك وضع الأشياء الصغيرة على الطيار الآلي أدوات شاملة : لا تتوقف عند أدوات إدارة المهارات - ابحث عن منصة تحتوي على أدوات وقوالب إضافية لجميع الأمور المتعلقة بالموظفين والمعرفة وإدارة المشاريع

: لا تتوقف عند أدوات إدارة المهارات - ابحث عن منصة تحتوي على أدوات وقوالب إضافية لجميع الأمور المتعلقة بالموظفين والمعرفة وإدارة المشاريع سهل الاستخدام الواجهة: اختر برنامج إدارة الموظفين سهل الاستخدام والفهم دون الحاجة إلى تدريب مكثف

لقد فهمت الفكرة. بشكل أساسي، أنت تريد برنامج إدارة المهارات مع وظائف تجعل كل جانب من جوانب عملك أسهل.

## أفضل 10 برامج لإدارة المهارات لاستخدامها في عام 2024

أنت هنا للعثور على أفضل برامج إدارة المهارات، وقد قمت بالجزء الصعب من خلال البحث في السوق عن أفضل 10 خيارات.

اطلع على قائمتنا المختصرة حتى تجد ما تحتاجه في وقت قياسي.

1. انقر فوق

تصور المعالم الرئيسية للمشروع باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp ClickUp لفرق الموارد البشرية يعمل على تبسيط كل شيء بدءًا من التوظيف إلى التأهيل وما بعده. 🚀🧑‍💼

يمكنك تحسين وتبسيط كل ما يتعلق بتطوير الموظفين وإدارتهم من خلال منصتنا المتكاملة لإدارة الموارد البشرية.

يجعل ClickUp من السهل القيام بـ

تتبع أداء الموظفين الفردي ومشاركتهم وتطويرهم

إنشاء طرق عرض قابلة للتخصيص لمواءمة أعضاء فريقك

تخزين الاتصالات السرية ومعلومات الموظفين بشكل آمن

تنظيم المرشحين والتطبيقات والتواصل

توفير الوقت باستخدام القوالب والحالات المخصصة والأتمتة

إنشاء تقارير قائمة على البيانات للحصول على عرض من أعلى إلى أسفل لنظام إدارة المهارات لديك

استخدم قوالب ClickUp من أجل توفير الوقت على تحليل المهارات والاطلاع على مهارات الموظفين وشهاداتهم في لمحة سريعة.

على سبيل المثال، استخدم قالب تحليل فجوة المهارات في ClickUp لإجراء تقييم للمهارات لتحديد المهارات الأساسية التي يفتقدها أعضاء فريقك. ومن هناك، ستحصل على نصائح قابلة للتنفيذ بشأن سد الفجوات في المهارات وتحسين الإنتاجية وكل ما تحتاجه شركتك للتفوق.

تحتاج إلى تطبيق تتبع الأهداف ? أهداف النقر عزز نجاحك بأهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي، وجداول زمنية واضحة. استخدمه لتتبع الأهداف الفردية المتعلقة بالمهارات لفرقك وموظفيك.

يحتوي ClickUp أيضًا على برنامج مراقبة الموظفين يعرض لك بيانات في الوقت الفعلي حول ما يفعله أعضاء فريقك.

ولا تنسى انقر فوق الذكاء الاصطناعي و أتمتة ClickUp ! تجتمع هاتان الأداتان معاً لتوفير ساعات من العمل كل أسبوع من خلال أتمتة المهام اليومية والاستفادة من القوة الهائلة لأفضل ذكاء اصطناعي في الوقت الحالي.

مع الآلاف من الأدوات والقوالب وعمليات التكامل، فإن ClickUp برنامج مجاني لإدارة المشاريع على بعد نقرة واحدة

أفضل ميزات #### ClickUp

مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب (على سبيل المثال, قوالب خطة التطوير ، وقوالب سير العمل، وقوالب مصفوفة المهارات، إلخ)

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع المنصات والأدوات الشائعة، بما في ذلك Microsoft Excel وAsana وSlack وHubSpot وغيرها

تُسهِّل ميزات التعاون في الوقت الفعلي الحفاظ على التواصل بين أعضاء الفريق بشأن التقدم الذي يحرزونه وتحسين المهارات الأساسية

إدارة المشاريع و أدوات تحديد الأولويات إبقاء فريقك على المسار الصحيح لمبادرات التعلُّم وصقل المهارات والمزيد

/href/ https://clickup.com/templates/technical-skills-matrix-t-205427994 قالب مصفوفة المهارات التقنية من ClickUp /%ref/ يحتوي على ميزات لتقييمات الكفاءة، ورفع المهارات، وتتبع مستويات المهارات، والتطوير الوظيفي

يُعد قالب مصفوفة المهارات من ClickUp أداة قوية تساعدك على التعامل مع التعقيدات الفريدة لإدارة المواهب لديك.

قيود النقر

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي أثناء التعرّف على ميزات ClickUp العديدة (تم حل هذه المشكلة من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والأسئلة الشائعة الشاملة)

ClickUp AI غير متاح لمستخدمي الباقة المجانية

ClickUp التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. قاعدة المهارات

عبر قاعدة المهارات قاعدة المهارات هي برنامج إدارة المعرفة الذي يوفر مركزاً لتصنيف المهارات يتسم بالشفافية وسهولة الوصول إليه. استخدم منصة إدارة المهارات هذه لتقييم بيانات المهارات وتصورها والتصرف بناءً عليها للحصول على رؤى حول إعادة تحديد المهارات وإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة وغير ذلك.

قاعدة المهارات أفضل الميزات

تسليط الضوء على فجوات مهارات فريقك لتحسين الاحتفاظ بالموظفين والتوظيف والنمو المؤسسي

تتبع شامل للمهارات يحدد الأماكن التي تحتاج إلى دعم إضافي للحصول على المهارات المناسبة في مكان عملك

توفر لك مصفوفة المهارات المستندة إلى السحابة بيانات في الوقت الفعلي لتحسين إدارة الأداء

توفر مكتبة قاعدة المهارات مجموعة منسقة من المهارات بناءً على الأدوار التنظيمية داخل شركتك

قاعدة المهارات الحدود القيود

ذكرت مراجعات المستخدمين الحاجة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين عملية التوظيف

وفقًا لبعض المراجعات فإن الأدوات الإدارية معقدة أحيانًا ويصعب فهمها

قاعدة المهارات التسعير الأسعار

مجاناً

الفرق: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا مقدمًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا مقدمًا المؤسسات: 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا مقدمًا

149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا مقدمًا أقصى حد: اتصل للحصول على الأسعار

قاعدة المهارات التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 0/5 (0 مراجعات)

3. سكيلنت

عبر سكيل نت SkillNet عبارة عن منصة برمجيات لإدارة المهارات تعمل على تحويل الشركات إلى مؤسسات قائمة على المهارات. لقد أعادت المنصة ابتكار تقييم الموظفين وتطويرهم أدوات تحسين العمليات مما يسهل تقييم مواردك البشرية وإلهامها وتحسينها.

SkillNet أفضل الميزات

توفر أطر عمل مخصصة لتحسين المهارات وإعادة المهارات الوقت عند إنشاء مبادرات لتحسين مجموعات مهارات الموظفين

قاعدة بيانات إدارة الشهادات المستندة إلى السحابة مع كل ما تحتاجه لتتبع الشهادات وبيانات الاعتماد الخارجية في جميع الأدوار الوظيفية

قاعدة بيانات وجداول بيانات المهارات تتبع مهارات الموظفين ومراقبتها وقياسها بناءً على بيانات التقييم الذاتي وتقييم المديرين

التركيز على المهارات اللازمة لشركات الرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا

SkillNet القيود

تشير مراجعات المستخدمين إلى وجود أخطاء ومشكلات تعطل في بعض الأحيان

وفقاً لبعض المراجعات يقول أعضاء الفريق أن المنصة يمكن أن تستفيد من تصميم أكثر سهولة

SkillNet الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

SkillNet التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. أفيلار

عبر أفيلار توفر Avilar منصة برمجيات إدارة الكفاءات القائمة على السحابة: نظام إدارة التعلم WebMentor LMS. استخدمه لتحديد الأدوار الوظيفية، وإنشاء أطر الكفاءة، وتدريب أعضاء الفريق، وفهم المهارات الحالية داخل القوى العاملة لديك. 📊

أفضل ميزات أفيلار

إدارة المهارات و برنامج مشاركة الموظفين يمكّن المؤسسات من سد الفجوات في المهارات وتحديد المسار الوظيفي لكل عضو في الفريق

البيانات التفصيلية تُعلم التحسينات على مبادرات التعلم والتطوير

القوى العاملة والتعاقب الوظيفي أدوات التخطيط إعدادك للخسائر المحتملة وإيجاد البدائل في وقت مبكر

يتيح التعاون مع أفضل مزودي الدورات التدريبية للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من موارد إدارة التعلم

قيود أفيلار

يجب شراء الدورات التدريبية للمهارات بشكل فردي (تختلف أسعار الدورات التدريبية لكل دورة، ولكن العديد منها يكلف أقل من 10 دولارات)

عدم وجود ملاحظات العملاء على منصات المراجعة الشائعة يجعل من الصعب الحصول على معلومات عن متوسط تجربة المستخدم

أفيلار الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أفيلار

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. بلورالسايت

عبر بلورالسايت Pluralsight هي أداة لإدارة مهارات القوى العاملة توفر للمؤسسات والفرق إمكانية الوصول إلى المنتجات والدورات التدريبية عبر الإنترنت الأعلى تصنيفًا لتعزيز تنمية المهارات. استخدم الرؤى المستندة إلى البيانات لتقييم مهارات فريقك الصلبة والشخصية وإجراء التحسينات وسد الفجوات في المهارات.

أفضل ميزات Pluralsight

تدعم برامج ومسارات التعلم المخصصة الأهداف التنظيمية الفريدة لتوفير الدورات التدريبية المناسبة لكل عضو من أعضاء الفريق

الدورات التدريبية التي تستهدف المهارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمجالات التقنية مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى سد الفجوات في المهارات المتخصصة

تُنشئ خرائط الارتقاء بالمهارات مسارات دورات تدريبية واحدة تناسب جميع الدورات التدريبية بحيث تفهم الفرق من أين تبدأ وإلى أين تذهب بعد ذلك

تستخدم خبرات التعلم العملي المشاريع والمختبرات وصناديق الرمل لتعزيز المهارات الجديدة وتحسين الثقة بين أعضاء فريقك

القيود التي يفرضها Pluralsight

يعبر بعض المستخدمين عن الحاجة إلى التكامل مع أنظمة إدارة التعلم الشائعة الأخرى

تشير التعليقات الواردة من بعض المستخدمين إلى عدم وجود إشعارات بريد إلكتروني تحفيزية لإبقاء أعضاء الفريق على الهدف من الدورات التدريبية

Pluralsight الأسعار

المبتدئين: 33.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

33.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 48.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

48.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4/6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4/6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

### 6. intelliHR

عبر intelliHR intelliHR هو برنامج إدارة المواهب مع أدوات إدارة المهارات التي تعمل على تحسين الأداء والمشاركة والاحتفاظ بالموظفين وثقافة الشركة. استخدمه لخلق تجربة عمل أفضل لمؤسستك وفرقك وموظفيك أثناء قيامك بسد الثغرات في المهارات وتحسين عمليات التطوير.

أفضل ميزات intelliHR

تتيح الخدمة الذاتية للموظفين لأعضاء الفريق إدارة تفاصيلهم الشخصية، ومراجعات الأداء، وسجلات التدريب، وغير ذلك الكثير

تعمل التحليلات والرؤى في الوقت الفعلي على تمكين المديرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط القوى العاملة وإدارة الأداء

يتضمن نظام إدارة الأداء تحديد الأهداف، والتغذية الراجعة، ومراجعات الأداء

تبسِّط تجربة التأهيل وإلغاء التأهيل العملية وتضمن الامتثال التنظيمي

قيود intelliHR

أعرب بعض المستخدمين عن الحاجة إلى مقاطع فيديو تعليمية أكثر تفصيلاً لتقليل منحنى التعلم

وفقًا للمراجعات، قد تستفيد بعض الفرق من عمليات التكامل الإضافية مع جهات خارجية

intelliHR التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات intelliHR

G2: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

7. مساحة النمو

عبر مساحة النمو Growthspace عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الحوسبة السحابية تقدم مجموعة من أدوات إدارة المهارات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف التطوير المهني. استفد من مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التفاعلية والجذابة والعملية وبرامج التدريب التي يقودها خبراء في هذا المجال.

أفضل ميزات Growthspace

جلسات تدريب مخصصة مع محترفين ذوي خبرة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل فرد

أدوات تعليمية تفاعلية مثل الاختبارات والمحاكاة لتحسين مشاركة الموظفين

محتوى عالي الجودة ومعلومات محدثة من كبار الخبراء وقادة الفكر لضمان جودة مبادرة تحسين المهارات

نهج عملي وقابل للتنفيذ يقدم رؤى ومهارات واقعية للمستخدمين لتطبيقها في مساراتهم المهنية

قيود مساحة النمو

يقول بعض المستخدمين أن منصة جدولة الاجتماعات ليست سهلة الاستخدام كما ينبغي أن تكون

أعربت التعليقات الواردة من بعض الفرق عن الحاجة إلى لوحات معلومات مخصصة للمستخدمين لتحسين تجربة التعلم

Growthspace الأسعار

اتصل للحصول على عرض تسعير مخصص لتطوير الموظفين

تقييمات ومراجعات Growthspace

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: غير متاح

8. راليوير

عبر راليوير Rallyware هي منصة تمكين الأداء التي تقدم توصيات لفريقك. استخدمها لتحديد أفضل أنشطة التعلم والأعمال لكل فرد في الوقت المناسب لتحسين تأثير أدوات إدارة المهارات الخاصة بك.

أفضل ميزات برنامج Rallyware

تستهدف خطط التعلم المخصصة احتياجات وأهداف وأنماط التعلم الخاصة بالمستخدمين الأفراد للتوصية بالمهارات والمحتوى المناسب لهم

تعمل عناصر التلعيب مثل الشارات ولوحات المتصدرين على تحسين مشاركة الموظفين وتحفيزهم

تم تحسين التطبيق للأجهزة المحمولة للسماح للمتعلمين بالوصول إلى المنصة من أي مكان وفي أي وقت 📲

تحليلات وتقارير مفصلة حول المشاركة والتقدم لكل متعلم، مما يسهل على المسؤولين تتبع فعالية البرامج التدريبية

قيود برامج الرالي

تشير التعليقات الواردة من بعض المستخدمين إلى أن إعداد اللغة لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا، حيث يظهر أحيانًا فقرات باللغة الإنجليزية بدلاً من اللغة المحددة

أعربت بعض الفرق عن رغبتها في رؤية المزيد من تطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي في منصة Rallyware

برنامج الرالي التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برامج الرالي

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. كلاود أكاديمي

عبر أكاديمية السحابة توفر Cloud Academy برنامج إدارة المهارات لبناء مهارات حوسبة سحابية قوية. استفد من التحليلات والتقارير التفصيلية لفهم المشاركة والتقدم المحرز في كل عملية تعليمية بشكل أفضل لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

أفضل ميزات أكاديمية السحابة

تتميز مكتبة الدورات التدريبية بتدريبات للمنصات السحابية الرئيسية، بما في ذلك AWS وAzure وGoogle Cloud Platform وغيرها

تسمح المعامل العملية للمستخدمين بممارسة وتطبيق المعرفة التي اكتسبوها من الدورات التدريبية في إعدادات العالم الحقيقي

تقييمات للمهارات للمستخدمين لتحديد نقاط القوة والمجالات التي يحتاجون إلى تحسينها

تقارير وتحليلات مفصلة مع البيانات التي تحتاجها لتتبع التقدم في تطوير المهارات ومشاركة الموظفين

قيود أكاديمية السحابة

تشير المراجعات إلى الحاجة إلى تحديثات مستمرة للدورة التدريبية لمواكبة أحدث التغييرات في المنصات السحابية الشائعة (قالت أكاديمية السحابة إنها تعمل بنشاط على ذلك)

يقول بعض المستخدمين أن إمكانية الوصول المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت والهاتف المحمول تقلل من تقدم التعلم لأعضاء الفريق

أكاديمية السحابة الأسعار

الأفراد: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفرق الصغيرة: 55 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

55 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أكاديمية السحابة

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. رن

عبر رن Runn هي منصة إدارة موارد قائمة على السحابة مع أدوات متكاملة لتتبع الوقت والتنبؤ. استخدمها لتخطيط المشاريع، وجدولة الموارد، وتنظيم فرق العمل، وتحديد الفجوات في المهارات، والحصول على نظرة شاملة للقوى العاملة لديك.

أفضل ميزات رن

تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على أعضاء الفريق التنقل واستخدام الأدوات بدون أي معرفة تقنية

تدفقات عمل قابلة للتخصيص تمكنك من تكييف منصة Runn مع مؤسستك وأعضاء فريقك

يمكّنك نظام إدارة الموارد من إدارة وتتبع عبء عمل فريقك واستخدام مواردك بكفاءة

توفر التحليلات في الوقت الحقيقي معلومات مفصلة عن أداء الفريق وتقدم المشروع من أجل اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات

قيود رن

تعبر المراجعات من بعض المستخدمين عن الحاجة إلى ميزات إضافية لواجهة برمجة التطبيقات

يقول بعض المراجعين أن إعداد مستويات الأذونات صعب أو يتطلب حلولاً بديلة

Runn التسعير

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1+ تقييمات)

4.5/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

قم بتحسين فريقك باستخدام أدوات إدارة المهارات

في عالم أصبحت فيه المهارات هي العملة، فإن الاستفادة من أدوات إدارة المهارات الصحيحة تُحدث فرقاً كبيراً.

يؤدي تطبيق برنامج إدارة المهارات إلى تبسيط العمليات التنظيمية وتمكين أعضاء الفريق من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم. ✨💪

هل أنت مستعد لتعزيز سير عمل إدارة المهارات لديك؟ اختبر مستوى جديدًا من الكفاءة ومشاركة الموظفين- اشترك في ClickUp اليوم !