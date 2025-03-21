أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Klaxoon في 2025

هل شعرت يومًا برغبة ملحة في الإمساك بقلم تحديد والخربشة على الشاشة التي تشاركها أثناء اجتماع الفريق عن بُعد؟ مع اللوحة الافتراضية، يمكنك القيام بذلك!

بينما يتغير موقع عملك باستمرار، فإن العصف الذهني مع فريقك لا يتغير. على الأقل مع اللوحات البيضاء الرقمية، يمكن للجميع المشاركة والإبداع في نفس الوقت.

على سبيل المثال، Klaxoon هو برنامج تعاون مرئي شائع مع واجهة مستخدم بديهية وميزات تفاعلية. سواءً كان لديك مشروع تريد إطلاقه أو فريق تريد تدريبه - يمكنك استخدامه.

ومع ذلك، ربما مرّت عليك أيام تمنيت فيها الحصول على إمكانيات تكامل أفضل وخيارات تصدير أفضل، وما إلى ذلك. نحن نراك! توضح هذه القائمة بالتفصيل 10 بدائل لـ Klaxoon لمساعدتك في العثور على ما يناسب متطلبات تخطيط مشروعك والتعاون المرئي.

تخطى التجربة والخطأ - اكتشف الحل المثالي هنا.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك نظرة سريعة على 10 بدائل لـ Klaxoon لتحسين التعاون والعصف الذهني الإبداعي: : الأفضل للعصف الذهني والتعاون وإدارة المشاريع ClickUpالأفضل للعصف الذهني والتعاون وإدارة المشاريع ميرو: الأفضل للتعاون والتخطيط والإدارة FigJam: الأفضل للعصف الذهني التفاعلي والتعاون في التصميم السبورة البيضاء للرسائل النصية القصيرة: الأفضل للفرق العاملة في نظام مايكروسوفت البيئي جدارية: الأفضل لورش العمل الإبداعية والتفكير التصميمي كولابورد: الأفضل للعمل عبر أجهزة متعددة لوسيدسبارك: الأفضل للتخطيط وإدارة المهام رسم تخطيطي: الأفضل للتصميم في الوقت الحقيقي، والتغذية الراجعة وتسليم المطورين كريتلي: الأفضل لتخطيط المشاريع المرئية ستورم بورد: الأفضل لأدوات التفكير وإعداد التقارير

قيود Klaxoon: لماذا تحتاج إلى بديل

عبر Klaxoon

سواءً كنت مدير مشروع أو مدربًا رشيقًا أو مدير فريق، يمكن لـ Klaxoon أن يبحث في احتياجاتك التعاونية. يمكنك إعداد استطلاعات الرأي لتقييم موقف ما، أو تبادل الملاحظات مع أعضاء الفريق، أو الوصول إلى مكتبة القوالب لإجراء إصلاحات سريعة.

لكن لديه بعض القيود التي قد تجعلك تبحث عن أدوات بديلة للسبورة البيضاء بالذكاء الاصطناعي:

في حين أن مجموعة الميزات واسعة النطاق، إلا أنها قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

يمكن أن تصبح واجهة المستخدم مزدحمة بسبب الميزات المتعددة

بالنسبة للفرق الأصغر، يمكن أن تكون الأداة مكلفة

يفتقر إلى مكتبة القصاصات وتاريخ إصدار الإجراءات التي تم تنفيذها

لوحة Klaxoon Board خيارات الفئات وأفكار الألوان محدودة

قد يكون من الصعب إنشاء ملاحظة لاصقة في النقطة المطلوبة

يمكن أن تتداخل الميزات مع الأدوات الحالية المستخدمة، مما يؤدي إلى الارتباك والتكرار

لمحة عن بدائل Klaxoon

إليك نظرة عامة سريعة على 10 بدائل لـ Klaxoon وحالات استخدامها المختلفة.

بديل كلاكسون حالة الاستخدام الأفضل لـ انقر فوق العصف الذهني والتعاون وإدارة المشاريع أصحاب الأعمال الحرة، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة، والمؤسسات ميرو التعاون والتخطيط والإدارة الفرق الإبداعية ومديري المنتجات والشركات فيج جام العصف الذهني التفاعلي والتعاون في التصميم مصممو تجربة المستخدم/واجهة المستخدم والفرق الإبداعية واستوديوهات التصميم السبورة البيضاء التعاون مع نظام Microsoft البيئي الفرق التي تستخدم Microsoft Teams للتعاون جدارية ورش العمل الإبداعية والتفكير التصميمي الميسرين ومديري المنتجات وفرق التصميم كولابورد تحويل المناقشات إلى خطط قابلة للتنفيذ العمل عبر أجهزة متعددة لوسيدسبارك التخطيط وإدارة المهام فرق التصميم ومديري المشاريع واستراتيجيي الأعمال رسم تصميم وملاحظات وتسليم المطورين في الوقت الفعلي مصممو واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، الوكالات الإبداعية كريتلي التخطيط المرئي للمشروع المصممين ومديري المنتجات والفرق في الصناعات التقنية Stormboard أدوات التفكير وإعداد التقارير الفرق الإبداعية والمعلمين وفرق المشاريع

أفضل 10 بدائل لـ Klaxoon للاستخدام

يمكن أن يؤدي تعاون الفريق إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 41% والمبيعات بنسبة 27%.

تعدك بدائل Klaxoon هذه بتعاون جماعي فعال مع مرونة أكبر وواجهات بسيطة وبديهية والعديد من المزايا الأخرى.

هل أنت مستعد لاختيار أفضل منصة لتحسين العمل الجماعي؟

1. ClickUp (الأفضل للعصف الذهني والتعاون وإدارة المشاريع)

استخدم الميزات التعاونية للوحات البيضاء ClickUp Whiteboards للتفكير مع فريقك

أحد أفضل البدائل لـ Klaxoon هو ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع ومشاركة المعرفة والدردشة - كل شيء مدعوم بالذكاء الاصطناعي لسير العمل الآلي.

كليك أب السبورات البيضاء

تتصل اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards بالمهام والمحادثات والمستندات، مما يحول كل فكرة من مفهوم إلى إجراء. قم بتخطيط المفاهيم والعمليات وسير العمل بشكل مرئي باستخدام ميزة السحب والإفلات.

توفر المستندات والمهام المضمنة تحديثات في الوقت الفعلي؛ يمكن تحويل أي فكرة إلى مهمة وربطها بمشاريع محددة. يمكنك حتى ربط أصحاب المصلحة الخارجيين بخيارات مشاركة الروابط وتصدير PDF. (من الرائع أيضًا إذا كنت ترغب في أرشفة عملك للرجوع إليه).

الميزة المميزة؟ منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يصور الأفكار على الفور! ما رأيك في ذلك للحصول على بعض الدعم الإبداعي؟

استخدم مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards للتعبير عن أفكارك الإبداعية بصريًا

ClickUp Mind Maps

قم بتخصيص خريطة ClickUp الذهنية الخاصة بك لتلبية احتياجاتك الخاصة والبقاء على رأس المهام

يعمل ClickUp Mind Maps على تبسيط المشاريع المعقدة من خلال تقسيم الأفكار الكبيرة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. تعمل خيارات التخصيص مثل الروابط المرمزة بالألوان وطرق العرض المتتالية على تبسيط تصور العلاقات بين المهام أو الأفكار.

يمكن للفرق إعادة تنظيم الخرائط بسرعة من خلال ميزة إعادة التخطيط بنقرة واحدة، مما يجعلها منظمة دون تعديلات يدوية.

ClickUp لحلول إدارة المشاريع

قم بتجميع المهام حسب الحالة في طريقة عرض لوحة ClickUp Board

بمجرد أن تصبح أفكارك مهام، يصبح التنفيذ والمتابعة أسهل بكثير مع ClickUp لحلول إدارة المشاريع.

طرق العرض القابلة للتخصيص، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وسير العمل الآلي تحافظ على إنتاجية الفرق وعلى المسار الصحيح. بالإضافة إلى أدوات ClickUp التفاعلية مثل مخططات جانت ولوحات كانبان، يصبح تنظيم العمل سلسًا - بل وممتعًا أيضًا

أفضل ميزات ClickUp

احصل على ملخصات مخصصة للتحديثات الأساسية والعناصر القابلة للتنفيذ من الدردشات السابقة باستخدام AI CatchUp في ClickUp Chat

عرض، وإدارة، وحل التعليقات المخصصة في مساحة واحدة منظمة

قم بأتمتة العمليات المتكررة مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة عبر أتمتة ClickUp Automations

حدد النجاح باستخدام الأهداف العددية أو النقدية أو الصواب/الخطأ باستخدام تتبع الأهداف

خطط وإدارة المشاريع بفعالية باستخدام أدوات مثل الجداول الزمنية وعروض التقويم وتتبع سباقات السرعة

قيود ClickUp

قد يكون الأمر مربكاً للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

قام بازا جيلبرت، مدير منتج في AccuWeather، بمراجعة ClickUp:

لقد جعل ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، تستطيع الفرق عن بُعد فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء أمر سهل، وإعادة تنظيم الأولويات أمر سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك. كلها أمور سلسة للغاية.

لقد جعل ClickUp المواءمة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وهيكلتها، تستطيع الفرق عن بُعد فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء أمر سهل، وإعادة تنظيم الأولويات أمر سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك. كلها أمور سلسة للغاية.

🧠 حقيقة ممتعة: 36.08% من القوى العاملة العالمية يعتبرون التعاون الافتراضي أفضل من التعاون الشخصي لأنهم يشعرون بخوف أقل من متابعة أعضاء الفريق عبر الإنترنت.

2. ميرو (الأفضل للتعاون والتخطيط والإدارة)

عبر ميرو

استخدم الجداول والرسوم البيانية والجداول الزمنية لتنظيم المشاريع وتصورها باستخدام لوحة ميرو الذكية. تعمل هذه المنصة التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل جلسات العصف الذهني إلى نماذج أولية وموجزات وخطط في ثوانٍ باستخدام ميزات مثل عروض الفيديو/الصوت والأنشطة التفاعلية والملخصات الآلية.

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا التصويت على الأفكار أو التصاميم أو المقترحات أثناء الجلسات، مما يتيح اتخاذ القرارات الجماعية وتحديد الأولويات مع الحفاظ على التعاون بشكل مرئي وفعال.

أفضل ميزات ميرو

صف الصورة على اللوحة من خلال إنشاء نص بديل

ارسم باليد وقم بتمكين ميزة الكائنات الذكية للسماح لميرو بتجميلها

استخدم وضع العرض التقديمي لترى كل شيء في وضع ملء الشاشة وتشعر وكأنك تعمل مع عرض شرائح

قم بتعيين عدد الأصوات التي يمتلكها كل مشارك، بالإضافة إلى حد زمني لجلسة التصويت

قيود ميرو

يمكن أن يؤدي تغيير حجم الخطوط إلى حدوث أخطاء مستمرة

الحاجة إلى إعادة تكوين إعدادات السهم باستمرار لأنه لا يحتفظ بالتعديلات السابقة

توقف CTRL + Z أو التراجع عن العمل أثناء التفكير التعاوني

تسعير ميرو

مجاناً

البداية: تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4. 7/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (1,600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Miro؟

كسبت ميرو إعجابي منذ عام أو عامين وهو أداتي الأساسية في استخدام السبورة البيضاء. التحدي الأكبر بالنسبة لي هو جعل الآخرين يستخدمونه خارج الاجتماعات معي.

كسبت ميرو إعجابي منذ عام أو عامين وهو أداتي الأساسية في استخدام السبورة البيضاء. التحدي الأكبر بالنسبة لي هو جعل الآخرين يستخدمونه خارج الاجتماعات معي.

➡️ اقرأ أيضًا: الدليل النهائي لإدارة المشاريع المرئية

3. FigJam (الأفضل للعصف الذهني التفاعلي والتعاون في التصميم)

عبر FigJam

هل لديك فريق كبير ولا يمكنك العثور على منصة تستوعبهم جميعًا؟ يرحب فيج جام بالمتعاونين غير المحدودين. فهو ينظّم سير العمل المعقّد، ويخطّط رحلات المستخدمين، ويشارك الملاحظات على الفور من خلال الملاحظات اللاصقة والملاحظات الصوتية وردود الفعل. يمكن أيضًا استخدام FigJam كبديل لـ Miro.

أفضل ميزات FigJam

اجعل سير العمل مركزياً باستخدام أدوات مثل Jira و Figma

استخدم FigJam لإنشاء المخططات وتصور العمليات

استخدم القوالب لخرائط الطريق، والمنظورات الاستعراضية، والجداول الزمنية لبدء الأفكار وتكرار الأفكار مع الجميع

تصور الخطط وإنشاء مخططات جانت ودمج أدوات سير العمل المخصصة

قيود FigJam

قد يكون تحديد موقع عمليات التكامل أمراً صعباً

مشاركة الروابط لملف FigJam معقدة

إضافة أشكال أو تدرجات أو أنماط مخصصة غير مسموح بها

تسعير فيج جام

مجاناً

محترف 5 دولارات شهريًا لكل مقعد كامل

منظمة: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد كامل

المؤسسة: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد كامل

تقييمات ومراجعات FigJam

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن FigJam؟

أنا أستخدم Figjam ومن المفيد للغاية استخدام دليل مرجعي بعد أن أقوم بإنشائه للتأكد من أن كل شيء متوافق. يساعد أيضًا أصحاب المصلحة على رؤية كيفية سير الاستبيان بشكل أفضل من مجرد تسليمهم مستند Word من 100 صفحة أو جعلهم يعاينون الاستبيان عدة مرات.

أنا أستخدم Figjam ومن المفيد للغاية استخدام دليل مرجعي بعد أن أقوم بإنشائه للتأكد من أن كل شيء متوافق. يساعد أيضًا أصحاب المصلحة على رؤية كيفية سير الاستبيان بشكل أفضل من مجرد تسليمهم مستند Word من 100 صفحة أو جعلهم يعاينون الاستبيان عدة مرات.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسي فيج جام

4. MS Whiteboard (الأفضل للفرق العاملة في نظام مايكروسوفت البيئي)

عبر MS Whiteboard

هل تعمل مع Microsoft Teams وتأمل في التعاون باستخدام السبورة البيضاء؟ تحتوي Microsoft Whiteboard، المدمجة مع Teams، على لوحة تفاعلية حيث يمكن للفرق إطلاق العنان لإبداعهم.

ميزات مثل التفاعلات، والملاحظات اللاصقة، والقوالب القابلة للتخصيص تجعل مشاركة الأفكار وتنظيمها بصريًا أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يُعد خيار "إدراج صورة" ميزة أخرى من بين العديد من المزايا، مما يتيح مساحة للرسوم التوضيحية والتفاعلات.

أفضل ميزات MS Whiteboard

استخدم القوالب لمهام مثل العصف الذهني ولوحات كانبان واجتماعات الفريق

تحقق من أعضاء الفريق الذين أضافوا أي مدخلات وحافظ على الشفافية الكاملة

شارك في التأليف على لوحة واحدة عبر أجهزة متعددة

استخدم أدوات القلم المتقدمة للرسم والتخطيط الدقيق

قيود MS Whiteboard

القوالب واللوحات البيضاء المرئية من Microsoft Teams تفتقر إلى الجودة

أداة التحديد ليست سهلة الاستخدام

خيارات تنسيق محدودة للخطوط

تسعير MS Whiteboard

متوفر كجزء من MS Teams

تقييمات ومراجعات MS Whiteboard

G2: 4. 0/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: قم بتحويل MS Whiteboard الخاص بك إلى "للقراءة فقط" عن طريق تعطيل "يمكن للمشاركين الآخرين التحرير" في الإعدادات. إعداد سريع: قائمة الإعدادات ← قم بإيقاف تشغيل "يمكن للمشاركين الآخرين التحرير" ← تم! تظل اللوحة مقفلة حتى بعد انتهاء الاجتماع.

5. جدارية (الأفضل لورش العمل الإبداعية والتفكير التصميمي)

عبر Mural

استخدم Mural للوحات البيضاء التفاعلية وقوالب الخرائط الذهنية المبنية مسبقًا التي تجعل العصف الذهني والتخطيط سريعًا وممتعًا.

ستقدّر أيضًا تكاملها السلس مع Microsoft Teams وGoogle Workspace، مما يساعد على الحفاظ على توافق الجميع. تُعد قدرة الأداة على تخطيط رحلات المستخدمين وترتيب أولويات المهام ميزة مهمة، مما يجعلها ميزة قيمة للعمل الجماعي الفعال.

أفضل ميزات جدارية

سرّع العصف الذهني باستخدام الرؤى والمطالبات المقترحة بالذكاء الاصطناعي

استخدم مكتبة القوالب الواسعة لإعداد مهام سير العمل الخاصة بك

تحكَّم في تخطيط العمليات أثناء الاتصال بالعملاء لمزيد من المرونة

اختصر المناقشات على الفور في النقاط الرئيسية وعناصر العمل مع ملخصات الذكاء الاصطناعي

قيود جدارية

عمليات التكامل مع أدوات ذكاء الأعمال الأخرى محدودة

يمكن أن تؤدي الجداريات الضخمة إلى إبطاء جهاز المستخدم

قد يصبح تجميع الأوراق في مساحات عمل وغرف مربكًا، مما يتسبب في الحاجة إلى إعادة التحقق بشكل متكرر

تسعير جدارية

مجاناً

فريق +: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 17. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4. 6/5 (1,380 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (130 تقييمًا)

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب وتقنيات العصف الذهني

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن ذلك. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

6. Collaboard (الأفضل للعمل عبر أجهزة متعددة)

عبر Collaboard

يدعم Collaboard عدد غير محدود من المشاركين، مما يتيح العمل الجماعي المثمر. تضمن خيارات التكامل وميزات التصدير أيضًا تحويل المناقشات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. يمكن للمستخدمين رسم وإضافة ملاحظات لاصقة وتنظيم الأفكار بشكل مرئي، سواء أكان العمل عن بُعد أو في بيئة مختلطة.

أفضل ميزات Collaboard

استيراد وتصدير المحتوى دون عناء، بما في ذلك ملفات PDF وملفات الصور عالية الجودة

التكامل مع Microsoft Teams و Cisco Webex و Nextcloud و Jira وغيرها من أجل سير عمل سلس

قدم الأفكار بشكل تفاعلي أثناء مكالمات الفيديو مع وضع العرض التقديمي المدمج

قيود Collaboard

ميزة رسم الخرائط الذهنية أساسية مقارنةً بالمنافسين

قد تبدو خيارات التحرير محدودة

تسعير Collaboard

مجاني للأبد

متقدم: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Collaboard

G2: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

👀 هل تعلم؟ 63% من الأشخاص يشعرون أنهم أضاعوا الوقت بسبب مشاكل التواصل في إعدادات أعمالهم.

7. لوسيدسبارك (الأفضل للتخطيط وإدارة المهام)

عبر لوسيدسبارك

تواصل في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة داخل المنتج والرموز التعبيرية في Lucidspark. استخدم ميزة "استدعاء الآخرين إليّ" للبقاء على المسار الصحيح والحفاظ على التوافق أثناء الجلسات. مع اللوحة اللانهائية، والرسم اليدوي الحر، والملاحظات اللاصقة، تصبح لوسيدس بارك أداة تفاعلية كاملة.

أفضل ميزات Lucidspark

نظِّم الأفكار وهيكلها باستخدام وظائف وضع العلامات والتجميع والفرز، مدعومًا بخاصية الجدول الديناميكي

اعمل بشكل أسرع باستخدام قوالب لسير العمل وتخطيط سباقات السرعة وتخطيط رحلة المستخدم

تعلم من تعليمات الاستخدام المكتوبة مسبقًا للأسطورة والرمز

استضف مناقشات جماعية مركزة باستخدام ميزة اللوحات الفرعية

قيود لوسيدسبارك

خيارات قوالب وأشكال محدودة للاختيار من بينها

تسمح النسخة التجريبية المجانية بـ 3 تحديثات للمستندات فقط في المرة الواحدة

تسعير لوسيدسبارك

مجاناً

فرد: 9 دولارات لكل مستخدم

الفريق 10 دولارات لكل مستخدم

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Lucidspark

G2: مراجعات غير كافية

Capterra 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: إدارة مشاريع التصميم: دليل شامل لفرق التصميم

8. Sketch (الأفضل للتصميم في الوقت الحقيقي، والتعليقات، وتسليم المطورين)

عبر Sketch

باستخدام Sketch، يمكن لفرق متعددة العمل على نفس المستند، وتطوير عملية إبداعية. قدم ملاحظاتك مباشرة على اللوحة أو النماذج الأولية باستخدام التعليقات داخل التطبيق واستخدم القوالب لإنشاء تصميمات عالية الجودة، بدءًا من نماذج التطبيقات إلى مواقع الويب الكاملة.

رسم أفضل الميزات

إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي عالية الدقة دون تعقيدات غير ضرورية

اجعل الجميع على نفس الصفحة مع أدوات التعاون في الوقت الفعلي مثل التعليقات المتزامنة وميزات التسليم

أتمتة إنشاء الطبقات والكائنات الأخرى

تتبع التغييرات، وإدارة الأذونات، ومشاركة التصميمات مع العارضين أو أصحاب المصلحة بسهولة

قيود الرسم

الأداة غير متوفرة على iPad، وبالتالي مرونة محدودة للمصممين

قدرات النمذجة ثلاثية الأبعاد المعقدة غائبة

التخزين السحابي مفقود في Sketch

تسعير الرسم التخطيطي

معيار: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

رخصة ماك فقط: 120 دولارًا لكل مقعد

العمل 22 دولارًا شهريًا لكل محرر

تقييمات ومراجعات الرسم التخطيطي

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

Capterra 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sketch؟

مكتبة واسعة من المكونات الإضافية تعزز وظائفه مما يتيح مهام مثل الرسوم المتحركة وتصدير التعليمات البرمجية والكتابة الاحترافية. مع أدوات مثل Sketch للفرق، يمكن للمصممين التعاون على الملفات في وقت واحد.

مكتبة واسعة من المكونات الإضافية تعزز وظائفه مما يتيح مهام مثل الرسوم المتحركة وتصدير التعليمات البرمجية والكتابة الاحترافية. مع أدوات مثل Sketch للفرق، يمكن للمصممين التعاون على الملفات في وقت واحد.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء سير عمل: دليل خطوة بخطوة مع القوالب

9. كريتلي (الأفضل لتخطيط المشاريع المرئية)

عبر Creat ely

تفاعل كما لو كنت جالسًا في نفس الغرفة مع لوحة Creately المرئية اللانهائية. تتم مزامنة كل إجراء للفريق في الوقت الفعلي مع ميزة مزامنة العرض، وتتيح سلاسل التعليقات والمناقشة مجالاً لمشاركة الأفكار وتقديم الملاحظات والحفاظ على سير العمل.

اختر من بين أكثر من 50 نموذجًا تخطيطيًا و1000 نوع من القوالب لمعالجة التحديات التقنية والإبداعية. يوفر Creately أيضًا تتبع الفأرة ومكالمات الفيديو، مما يضيف طبقة تعاونية أخرى ويبقي جميع الأعضاء على اتصال.

أفضل ميزات Creately

اختر من مكتبة واسعة من القوالب

يمكنك بسهولة إنشاء مخططات انسيابية وخرائط ذهنية ومخططات تنظيمية وإطارات سلكية

استفد من المزامنة ثنائية الاتجاه لربط قواعد البيانات وجداول البيانات والأدوات الخارجية

تكامل مع Microsoft Teams وSlack وClack وConluence لتخطيط مشروع مثمر

قيود كريتلي

الرسوم البيانية المعقدة يمكن أن تجعل الواجهة تبدو مشوشة وتبطئ من سرعة العمل

يمكن إنشاء التعليقات أو حذفها ولكن لا يمكن تحريرها

خيارات التصدير والتعاون على الباقة المجانية محدودة

تسعير كريتلي

مجاناً

شخصي: 8 دولارات/شهرًا

الفريق 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 149 دولارًا شهريًا

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

عبر ستورم بورد

إذا كانت تفاعلات فريقك تبدو مبعثرة أو غير منظمة للغاية، فاستخدم Stormboard. إنها منصة سير عمل تعاونية تعتمد على البيانات أولاً وتحول التفاعلات غير المنظمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تعاونه في الوقت الفعلي ميزاته، مثل التكامل المباشر ثنائي الاتجاه مع أدوات مثل Jira وAzure DevOps وRally، مفيدة للفرق الرشيقة التي تدير سباقات السرعة والتبعيات والأولويات.

StormAI، وهو برنامج ذكاء اصطناعي متعاون يعمل على تحسين العصف الذهني وتوليد الأفكار وتخطيط العمل، مما يضيف إلى المناقشات التعاونية.

أفضل ميزات Stormboard

الوصول إلى أدوات لإدارة المشاريع مثل تخطيط PI وإدارة المخاطر وتطوير الاستراتيجية

أنشئ تقارير قابلة للتصدير وملخصات المهام وتحليلات جداول البيانات دون فقدان البيانات

حدد أولويات الأفكار وقم بتجميعها وتقدمها باستخدام واجهته سهلة الاستخدام

استخدم السبورة الرقمية للعصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية والتخطيط الاستراتيجي

قيود لوحة العاصفة

تحتوي السبورة البيضاء على خيارات تخصيص مقيدة

لا يمكن للمستخدمين حفظ الإشارات المرجعية المهمة في الأداة

عدد محدود من المقاعد والتراخيص المتاحة

تسعير ستورم بورد

شخصي مجاني للأبد

الأعمال: 10 دولارات لكل مستخدم

المؤسسة تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Stormboard

G2: 4. 4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Stormboard؟

تُستخدم لوحة العاصفة الرئيسية الخاصة بي كلوحة بيضاء رقمية أتنقل بها في كل مكان. فهي المكان الذي أجمع فيه قوائم مهامي وأضع فيها أفكاري وأخطط وأنظم وأضع الخطط لكل ما أقوم به بصفتي مديرًا إداريًا لشركة ناشئة جديدة. بعد أن تمكنت الآن من ربط لوح التصفح الخاص بي بلوحة التصفح الخاصة بي بمساحة العمل الخاصة بي على Google (المستندات)، أصبح بإمكاني إضافة / الوصول إلى المستندات المهمة إلى لوح التصفح الخاص بي والوصول إليها بسرعة.

تُستخدم لوحة العاصفة الرئيسية الخاصة بي كلوحة بيضاء رقمية أتنقل بها في كل مكان. فهي المكان الذي أجمع فيه قوائم مهامي وأضع فيها أفكاري وأخطط وأنظم وأضع الخطط لكل ما أقوم به بصفتي مديرًا إداريًا لشركة ناشئة جديدة. بعد أن تمكنت الآن من ربط لوح التصفح الخاص بي بلوحة التصفح الخاصة بي بمساحة العمل الخاصة بي على Google (المستندات)، أصبح بإمكاني إضافة / الوصول إلى المستندات المهمة إلى لوح التصفح الخاص بي والوصول إليها بسرعة.

🧠 حقيقة ممتعة: 42% من العاملين في المكاتب يقضون وقتهم في التعاون مع زملائهم وزملائهم الآخرين. بينما يعمل 28% منهم مع الآخرين شخصيًا، ويتعاون 14% منهم مع الآخرين افتراضيًا.

ابدأ في استخدام ClickUp للتعاون والتواصل المرئي

يتجاوز اختيار أداة التعاون المناسبة الواجهة - يجب أن تتكامل مع سير عمل فريقك وتزيد من الإنتاجية. في حين أن Klaxoon ممتاز لورش العمل التفاعلية، فإن أدوات مثل ClickUp توفر مجموعة أكثر شمولاً من الميزات.

إلى جانب حماية البيانات، يوفر البرنامج سير عمل كامل لإدارة المشاريع وفريق العمل، مما يجعله بديلاً مثالياً للفرق التي تتطلع إلى الإدارة والعصف الذهني والتفكير.

من خلال أكثر من 200 تكامل ومساحة موحدة لاستضافة مساحة العمل الخاصة بك، يمكن لـ ClickUp أن يجعل تعاون الفريق أسهل والعمل الجماعي أكثر متعة.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واختبرها بنفسك!