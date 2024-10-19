أفضل 10 بدائل ل FigJam &؛ المنافسون في عام 2025

هل تمنيت يومًا لوحة لا نهاية لها، ملعبًا افتراضيًا حيث يمكنك أنت وفريقك التعاون كآلة متقنة العمل؟ ادخل عالم السبورة التعاونية، حيث يمكن للخيال الجامح أن ينطلق بحرية. 👟

قد تكون على دراية ب FigJam (وهو المفضل في هذا المجال)، لكنه مجرد غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بالسبورات البيضاء عبر الإنترنت. هناك مجرة كاملة من الأدوات المذهلة المصممة لمساعدتك أنت وفريقك على تعزيز إبداعك وتعاونك.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 بدائل لفيج جام، لذا سواء كنت تغمس أصابع قدميك في بركة السبورة الرقمية لأول مرة أو كنت تتطلع إلى توسيع صندوق أدواتك الرقمية، فهذا متجر شامل للعثور على المنصة المثالية لفريقك.

ما هو فيج جام؟ فيج جام هي أداة للسبورة البيضاء على الإنترنت طورتها شركة Figma، وهي شركة معروفة ببرمجيات التصميم التعاوني. فكر في الأمر على أنه مساحة عمل رقمية أو أداة تصميم حيث يشارك أعضاء الفريق في تعاون مرئي في الوقت الفعلي.

وهي التعاون في الوقت الحقيقي يساعد الجميع على أن يكون الجميع على نفس الصفحة مع أهداف الشركة، وهو أمر مفيد بشكل خاص للفرق البعيدة.

قم بالعصف الذهني والتصميم والتكرار على أصولك الإبداعية باستخدام Figma

أكثر من ذلك، فإن أداة السبورة البيضاء متعددة الاستخدامات للغاية. حيث يمكن للمؤسسات استخدامها في كل شيء بدءًا من رسم الخرائط الذهنية وإنشاء المخططات الانسيابية إلى التخطيط الاستراتيجي ورسم خرائط العمليات والعروض التقديمية. أنيق جداً، أليس كذلك؟

إنها ليست بديلاً رائعًا لتقليل تكلفة المواد المادية فحسب، بل يمكن للمؤسسات اختيار مستويات مختلفة من الإذن والأمان، مما يحمي المعلومات الحساسة. إنها اللوحة البيضاء المثالية للمكتب، إلا أنها لوحة رقمية لا حدود لها حيث يمكنك إنشاء أي شيء. 🎨

يمكنك سحب وإسقاط الملاحظات اللاصقة من هنا إلى هناك، والرسم، وإضافة تفاصيل مفيدة إلى الأفكار، كل ذلك وأنت مرتاح على حاسوبك المحمول. وبما أن الأفكار يتم حفظها تلقائيًا، فلا داعي للقلق أبدًا بشأن فقدان تلك الفكرة الرائعة التي فكرت فيها في ساعات الصباح الأولى.

الأمر كله يتعلق بالحصول على حرية إطلاق العنان للعصائر الإبداعية لفريقك مع توفير الهيكل لتحويل كل تلك الأفكار الرائعة إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ. وهو أمر لا بد منه في عصر العمل عن بُعد والتحول الرقمي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل FigJam؟

عندما تبحث عن بدائل FigJam، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء استكشاف الأدوات الأخرى:

التعاون في الوقت الحقيقي : ابحث عن الأدوات التي تسمح للفرق بالعمل على نفس اللوحة في نفس الوقت. ميزات مثل التحرير المتزامن والمؤشرات المباشرة تساعد في سير العمل

: ابحث عن الأدوات التي تسمح للفرق بالعمل على نفس اللوحة في نفس الوقت. ميزات مثل التحرير المتزامن والمؤشرات المباشرة تساعد في سير العمل أدوات التعليق التوضيحي: تعزز الملاحظات اللاصقة والأشكال الغريبة والأقلام والأدوات النصية الأخرى جلسات العصف الذهني. والمزيد من الخيارات تعني تصوراً أكثر ثراءً

تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق وقدم ملاحظات على الملفات باستخدام ميزات التعليقات التوضيحية والتدقيق والتعليق في ClickUp 3.0

القوالب : مكتبة من النماذج المدمجة قوالب السبورة البيضاء توفر الوقت وتسرّع العمليات. ابق عينيك مفتوحة لإمكانيات القوالب المخصصة حتى تتمكن من تخصيص التنسيق عندما تحتاج إلى ذلك

مكتبة من النماذج المدمجة قوالب السبورة البيضاء توفر الوقت وتسرّع العمليات. ابق عينيك مفتوحة لإمكانيات القوالب المخصصة حتى تتمكن من تخصيص التنسيق عندما تحتاج إلى ذلك التوافق مع النظام الأساسي: ابحث عن بدائل FigJam مع عمليات التكامل التي تعمل بشكل جيد مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل (مثل Slack أو Jira أو مستندات وجداول بيانات Google، على سبيل المثال) للحصول على تجربة مبسطة

ابحث عن بدائل FigJam مع عمليات التكامل التي تعمل بشكل جيد مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل (مثل Slack أو Jira أو مستندات وجداول بيانات Google، على سبيل المثال) للحصول على تجربة مبسطة واجهة المستخدم و الوظائف : اختيار أداة تعاون سهلة الاستخدام يعني أن المزيد من أعضاء فريقك يمكنهم البدء في التعاون دون أن يبطئهم منحنى تعليمي حاد 🙌

: اختيار أداة تعاون سهلة الاستخدام يعني أن المزيد من أعضاء فريقك يمكنهم البدء في التعاون دون أن يبطئهم منحنى تعليمي حاد 🙌 قابلية التوسع: تأكد من اختيار برنامج يتكيف مع نمو مؤسستك. سيكون بديل FigJam القوي قادرًا على التعامل مع أحجام الفرق الكبيرة أو المشاريع الأكثر تعقيدًا وتفصيلاً

تأكد من اختيار برنامج يتكيف مع نمو مؤسستك. سيكون بديل FigJam القوي قادرًا على التعامل مع أحجام الفرق الكبيرة أو المشاريع الأكثر تعقيدًا وتفصيلاً إمكانية الوصول: القدرة على الوصول إلى نفس الأداة عبر أجهزة ومتصفحات مختلفة (iOS، Mac، iPad، Windows، تطبيقات الجوال، إلخ) دون المساس بالميزات أمر لا بد منه

القدرة على الوصول إلى نفس الأداة عبر أجهزة ومتصفحات مختلفة (iOS، Mac، iPad، Windows، تطبيقات الجوال، إلخ) دون المساس بالميزات أمر لا بد منه الأمان: هل تحتاج مؤسستك إلى تشفير شامل؟ تحقق من الأدوات التي توفر الحماية للبيانات المخزنة والبيانات العابرة

العثور على أداة السبورة الرقمية المناسبة - سواء كنت تبحث عن خيارات تتعلق بالرسم التخطيطي أو النماذج الأولية أو جلسة عصف ذهني s- سهلة للغاية عندما تعرف ما هو مهم بالنسبة لك ولفريقك.

10 أفضل 10 بدائل لـ FigJam لاستخدامها في عام 2024

حان الوقت لرفع الستار عن أفضل اكتشافاتنا. لقد قمنا بالتنقل خلسةً في عالم السبورة التعاونية، واختبرنا المياه واخترنا 10 بدائل ممتازة ل FigJam. سواء كنت ترغب في الحصول على ميزات أكثر تقدمًا، أو خيارات تعاونية مختلفة، أو اختيارات مناسبة للميزانية، فقد قمنا بتغطيتك.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المُعيَّنين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي ميزة اللوحة البيضاء في ClickUp أداة رائعة وشاملة للتعاون الجماعي. تتعامل هذه السبورة الافتراضية مع جلسات العصف الذهني وإدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، مع وفرة القوالب - من قوالب إرشادات العلامة التجارية إلى قوالب التصميم الجرافيكي -ClickUp يزودك بكل ما قد يحتاجه فريقك.

ميزات مثل مستندات ClickUp والتعليقات وعرض الدردشة لدعم فريقك في العمل بأكبر قدر ممكن من السلاسة والكفاءة. يمكنك إنشاء مستندات تناسب أي نوع من العمل أو مشاركة روابط المشروع مع طريقة عرض الدردشة. تُعد ميزة التعليقات مثالية لطرح الأسئلة والإجابة عليها وإبداء الملاحظات وتتبع المكاسب السريعة. 🏆

مع ClickUp، يتعاون فريقك في الوقت الفعلي، وينتقل من الفكرة إلى العمل بشكل أسرع وبسهولة أكبر، ويبسط سير العمل مع طرق العرض والتكامل القابلة للتخصيص. كل تفاصيل المشروع متوائمة وقابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

يجد المستخدمون أن الواجهة مصممة بشكل جيد وخالية من التقطيع وسهلة الاستخدام

إنشاء المهام، والقوائم، والحالات، وإعداد الأتمتة أمر سهل للغاية 🌬

هناك مجموعة لا حصر لها تقريباً من لوحات المعلومات والتخطيطات للاختيار من بينها

تقويم مدمج وتذكيرات مدمجة تعزز العمل الجماعي المتماسك

كليك أب أدوات الذكاء الاصطناعي توليد الأفكار وتحسين جلسات العصف الذهني ودعم العملية الإبداعية لفريقك وسير العمل

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، قد يواجه بعض المستخدمين القليل من منحنى التعلم

بعض الميزات، مثل ClickUp AI، متوفرة فقط مع الباقة المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. لوسيد

عبر لوسيد منافس هائل في عالم بدائل التعاون الرقمي، تقدم لوسِد ثنائي من أدوات التصور: Lucidspark و Lucidchart. عندما تحتاج إلى رسوم بيانية منظمة ومخططات انسيابية، تساعدك لوسِد تشارت في تصور البيانات المعقدة.

وتعمل Lucidspark كلوحة رقمية مع إمكانيات السبورة الرقمية، وهو أمر رائع لمساحة عمل مرئية تعاونية حقيقية.

عندما تستخدم هذه الأدوات معاً، ستحصل مؤسستك على الموارد اللازمة لتبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ بكفاءة عبر الفرق الموزعة.

لوسِد أفضل الميزات

قوالب تبسط إنشاء المخططات الانسيابية

يمكنك تصدير المشاريع إلى منصات برامج مماثلة

اختصارات تسمح بالتبديل بين الأدوات دون عناء

يمكنك إضافة اهتمام بصري باستخدام الأشكال والألوان والصور

تقدم لوسِد تكامل مع تطبيقات مثل Jira وZoom وSlack وSlack وConluence

قيود لوسِد

تحتاج إلى اشتراك في منتجين مختلفين للحصول على الميزات التي يتم دمجها في بدائل فيج جام الأخرى

أبلغ البعض عن شعورهم بالارتباك كمستخدمين لأول مرة

تسعير لوسِد #### تسعير لوسِد

يتوفر كل من Lucidchart و Lucidspark بشكل منفرد، ولكن إذا قمت بتجميعهما معاً، فإن الخطط هي كما يلي:

مجاناً

باقة فردية: 11.93 دولارًا أمريكيًا

11.93 دولارًا أمريكيًا باقة الفريق: 13.50 دولارًا لكل مستخدم

13.50 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسِد #### تقييمات ومراجعات لوسِد

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra ل لوسيدسبارك: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra لـ لوسيدتشارت: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. ميرو

عبر ميرو عندما تكون مستعدًا للارتقاء بالتعاون في الوقت الفعلي إلى آفاق جديدة، تحقق من ميرو . انغمس في مكتبة قوالب غنية واستمتع بالتكامل السلس مع الأدوات التي قد يستخدمها فريقك، مثل Slack وGoogle Drive.

إن بيئته الغنية بالميزات تجعله الخيار الأفضل للمؤسسات التي تبحث عن بدائل لـ Figjam مع منصة تعاونية واسعة النطاق.

ميرو أفضل الميزات

تعمل أداة السبورة البيضاء عبر الإنترنت بشكل جيد على حد سواء للعصف الذهني والإطارات السلكية وتصميم سير العمل، ويمكن للجميع التعاون في الوقت الفعلي القوالب توفير الوقت والإلهام سواء كنت بحاجة إلى لوحة كانبان، أو تحليل SWOT، أو أي شيء بينهما لتبادل الأفكار

يتكامل التطبيق بسلاسة مع أدوات أخرى مثل Jira وGoogle Drive وMicrosoft 365

يوفر وضع العرض التقديمي خيارات مثل تأثير Lightbox، حتى تتمكن من تسليط الضوء على ما تركز عليه وتسليمه إلى مقدم عرض آخر دون احتكاك

ستتمكن من الوصول إلى لوحات التعاون الرقمية من سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي بسهولة

قيود ميرو

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر عندما يتعاون العديد من أعضاء الفريق على لوحة في نفس الوقت

مع وجود العديد من خيارات التخصيص والتخصيص، قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي

تسعير ميرو

مجاني

البداية: تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل عضو

تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل عضو الشركات: تبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

تبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

4. جام بورد

عبر جام بورد Jamboard من Google عبارة عن لوحة بيضاء رقمية حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار وتوصيل المعلومات. وهي جزء من Google Workspace، لذا إذا كانت مؤسستك منخرطة بالفعل في نظام Google البيئي، فهذا اختيار طبيعي.

هذه الأداة مثالية لجلسات العصف الذهني السريعة، وهي خيار قوي للفرق التي تريد طريقة خالية من الضجة للتعاون مع الملاحظات اللاصقة الافتراضية للعمل عبر لوحة رقمية تعاونية. 💡

أفضل ميزات Jamboard

يمكن لأعضاء الفريق التعاون بسهولة والانضمام إلى جلسة عصف ذهني من أي جهاز

يأتي Jamboard أيضًا على شكل سبورة بيضاء مادية تتكامل مع النسخة الرقمية

يجد المستخدمون أنها رائعة لتدوين الملاحظات وتقديم المعلومات بطريقة سهلة الفهم

أسعاره المجانية تجعله أداة فعالة من حيث التكلفة للشركات الصغيرة

يوفر Jamboard تجربة مستخدم مباشرة من خلال أداة السبورة البيضاء عبر الإنترنت

قيود Jamboard #### قيود Jamboard

يفتقر إلى الميزات المتقدمة التي توفرها بدائل فيج جام الأخرى

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص المحدودة مقيدة للتعاون المرئي

تسعير جام بورد

مجاني

تقييمات ومراجعات Jamboard

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.3/5 (100 تقييم)

5. مورال

عبر جداريةجدارية ممتاز للمشاريع المعقدة التي تتطلب تخطيطًا ديناميكيًا. ومع وجود عدد كبير من عمليات التكامل، والقوالب المخصصة، والميزات غير المتزامنة، فهو خيار متعدد الاستخدامات للفرق الافتراضية. تعد Mural منصة كاملة للمؤسسات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد لوحة بيضاء للرسم عبر الإنترنت.

أفضل ميزات #### Mural

هناك مكتبة شاملة من القوالب للاختيار من بينها، إلى جانب القدرة على تحرير القوالب حسب الحاجة

يتم تضمين عمليات التكامل مع أدوات مثل Notion و Slack و Trello و Unsplash و Zapier والمزيد

التعاون غير المتزامن هو الأمثل للفرق البعيدة

تساعد الخيارات المرئية، مثل الملصقات والأيقونات، أعضاء الفريق على التعبير عن أفكارهم

إنه خيار سهل الاستخدام للوافدين الجدد

قيود جدارية

تسعير الاشتراك المرتفع أقل مثالية للأفراد أو الفرق الصغيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر الوقت عندما يشارك عدة أعضاء على السبورة البيضاء

تسعير جدارية

مجاناً

الفريق +: 9.99 دولار/شهرياً لكل عضو

9.99 دولار/شهرياً لكل عضو الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جدارية

G2: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. رسم

عبر السحب هل تبحث عن مساحة عمل رقمية متعددة الاستخدامات وبديل ل FigJam؟ يعد Draw رائعًا لجلسات العصف الذهني السريعة أو لاستخدام وظيفة السحب والإفلات لإنشاء المخططات. يتفوق في تقديم تجربة مبسطة.

ارسم أفضل الميزات

تتيح الميزات المتقدمة مثل الطبقات وأدلة المحاذاة والتقاط الشبكة والمساطر التحكم الدقيق في التخطيط والتصميم

واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين خالية من المتاعب لأعضاء الفريق

هناك العديد من خيارات تصدير المخططات

يحتوي التطبيق على الكثير من القوالب للاختيار من بينها لتوفير الوقت

يوفر قوالب مختلفة ودعم إضافي مختلف، مثل Atlas و Dark و Sketch والمزيد

رسم القيود

يجد بعض المستخدمين أن وظائف الوضع غير المتصل بالإنترنت مقيدة مقارنة بالإصدار المتصل بالإنترنت

قد يستغرق إتقان جميع ميزاته بعض الوقت

تسعير #### Draw

مجاني: لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين السحابة: تبدأ من 11 دولار/شهرًا

تبدأ من 11 دولار/شهرًا مركز البيانات: يبدأ من 6,000 دولار في السنة

رسم التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

7. فيزيو

عبر فيزيو انغمس في عالم الرسم التخطيطي المعقد باستخدام Visio. فهو يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية ومخططات تنظيمية مفصلة.

إذا كانت مؤسستك تبحث عن تصور شامل ووضوح في التصميم، فقد يكون Visio جديرًا بالبحث عن مخططات الشبكة وميزات التعاون المرئي ولوحة بيضاء عبر الإنترنت للفرق الموزعة. 👀

أفضل ميزات Visio

من خلال مجموعة كبيرة من القوالب والنماذج، يمكن لأعضاء الفريق إنشاء أي شيء تقريبًا، بدءًا من تخطيط العمليات إلى المخططات التنظيمية

يوفر اتصالاً سلساً مع تطبيقات مكتبية أخرى مثل Word وExcel وPowerPoint

أدوات تعاونية لفرق العمل عن بُعد تضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة

تخصيص التصميم الخاص بك وصولاً إلى أصغر التفاصيل، بما في ذلك الأشكال والألوان والأنماط

يسمح Visio بالتشغيل الآلي ويمكنه إنشاء المخططات بناءً على معلومات من مصادر خارجية

قيود Visio

قد تبدو واجهة المستخدم مخيفة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

تطبيق سطح المكتب يعمل بنظام ويندوز فقط

تسعير #### فيزيو

خطة فيزيو 1 : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فيزيو التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

8. كونسبت بورد

عبر لوحة المفاهيم يغيّر Conceptboard طريقة عمل الفرق في طرح الأفكار والتخطيط ومراجعة المشاريع. وبفضل ميزات التعاون الممتازة، فإن إبقاء الجميع على نفس الصفحة أمر سهل للغاية. قد يكون بديل FigJam مثل Conceptboard هو الحل الأمثل لتحقيق المزيد من التماسك والديناميكية تعاون الفريق الخبرة

أفضل ميزات #### Conceptboard

يمكن للضيوف الانضمام والتعاون، حتى لو لم يكن لديهم حساب

دقة عالية أثناء التكبير يعني رؤية جميع التفاصيل بسهولة عند الحاجة إلى ذلك

يتضمن ميزات تعاون قوية مثل الدردشة والتعليقات ووضع الإشراف وحتى مؤتمرات الفيديو داخل التطبيق

التطبيق قوي سواء كان لديك عدد قليل أو عدة مستخدمين على اللوحة

يقدّر المستخدمون الطبيعة "اللانهائية" للسبورة البيضاء، مما يسمح لهم بالإنشاء دون قيود

قيود لوحة المفاهيم

يشعر بعض المستخدمين أن استيراد المحتوى ليس واضحًا ويتطلب خطوات إضافية

قد يؤدي التنوع المحدود في أدوات الرسم والألوان والأشكال إلى صعوبة التمييز بين العديد من المتعاونين والفرق الموزعة

تسعير لوحة المفاهيم

مجاني

القسط: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات لوحة المفاهيم

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. كريتلي

عبر كريتلي Creately عبارة عن منصة مرئية حيث يمكن للمؤسسة الانتقال من العصف الذهني والتفكير إلى التخطيط ووضع الاستراتيجيات. أو يمكنك الانتقال من البحث والتحليل إلى إدارة ورش العمل والاجتماعات. وبغض النظر عما تختاره، فإن Creately يحول العمل الجماعي في الوقت الفعلي إلى تجربة سلسة.

أفضل ميزات Creately

يحتوي Creately على مجموعة متنوعة من القوالب للاختيار من بينها، مثل إعداد أهداف OKR، وتحليل SWOT, إدارة المشاريع والهيكل التنظيمي والمزيد

خيارات التصدير وإمكانيات المشاركة تجعل من السهل مشاركة المرئيات مع الآخرين أو دمجها في المستندات والعروض التقديمية

التطبيق بديهي وسهل الاستخدام مع سبورة بيضاء افتراضية

مع هيكل شامل للتعليقات والتعليقات، يمكن لعدة مستخدمين العمل على اللوحة في وقت واحد والحفاظ على تواصل ممتاز

اختر من مكتبة من القوالب أو عدِّل قالباً يناسب احتياجات مؤسستك

قيود كريتلي

يتطلب البرنامج المستند إلى الويب اتصالاً بالإنترنت ليعمل

أبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات في التوافق مع بعض أجهزة الويب أو المتصفحات التي تسببت في حدوث تأخر أو مشكلات أخرى في الأداء

تسعير Creately

شخصي: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات كريتيلي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. حر اليدين

عبر حر إذا كان فريقك يبحث عن برنامج سبورة بيضاء مصمم لسهولة الاستخدام الفوري، فقد يكون Freehand جديراً بالبحث. ستتمكن من تصور المفاهيم والتعاون في الوقت الفعلي مع المنصة عبر الإنترنت.

مع الحد الأدنى من الإعدادات المطلوبة، يمكن لفريقك أن يقفز إلى جلسات الرسم والعصف الذهني في لمح البصر. 🎩

Freehand أفضل الميزات

يشعر المستخدمون أن أداة السبورة البيضاء هذه موجهة أكثر نحو العمل الإبداعي وهي أسهل في الاستخدام من أدوات السبورة الرقمية الأخرى

إنها رائعة للتعاون بين مصممي المنتجات والمحتوى

مكتبة القوالب توفر الوقت

يشعر العديد من المستخدمين أنه لا توجد عملية تعلُّم شديدة الانحدار

ميزات مثل التعليق تسمح بالتواصل السلس بين أعضاء الفريق

القيود اليدوية الحرة

يفتقر إلى بعض خيارات التخصيص

أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل مستمر في بعض متصفحات الإنترنت

تسعير #### Freehand

مجاني

مجاناً المحترف: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المجانية #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

اعثر على أفضل بدائل لبرنامج FigJam لفريقك

في المشهد الرقمي المتطور باستمرار، فإن العثور على أفضل أداة للسبورة البيضاء لفريقك هي أداة لتغيير قواعد اللعبة. لسد الفجوة بين الخيال والتنفيذ، فإن الفريق منصة تعاون تبعث الحياة في الأفكار. فهي تشجع على المشاركة والوضوح (حتى عند العمل عن بُعد). ✨

بينما يوفر FigJam أساسًا متينًا، إلا أن هناك مجموعة من بدائل FigJam. وكل منها يقدم ميزات يمكن أن تكون مناسبة تمامًا لك ولمؤسستك.

لذا، عندما تحتاج إلى منصة إنتاجية قوية يمكنها أن تأخذك إلى أي مكان تريده أنت وفريقك، فكر في ClickUp. إنه المكان الذي يمكن أن تتكامل فيه جميع عمليات التخطيط للسبورة البيضاء وإدارة المهام وتخطيط المشاريع بسلاسة. دع لوحة الاحتمالات اللانهائية تتكشف و اشترك في ClickUp -إنه مجاني إلى الأبد.