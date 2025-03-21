كيفية تقويس النص في كانفا: دليل خطوة بخطوة

من الشعارات إلى اللافتات، يمكن أن يترك التصميم الإبداعي للنصوص انطباعًا يدوم طويلاً.

من بين العديد من أدوات التصميم، تُعد Canva أداة مفضلة للكثيرين. على الرغم من قوة Canva، إلا أن معرفة كيفية منحنى النص في Canva قد يجعلك تائهًا في متاهة التصميم.

سيرشدك هذا الدليل إلى كيفية تقويس النص في Canva بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم لك تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، لجعل سير عمل التصميم المرئي أكثر سلاسة وذكاءً.

⏰ 60 ثانية الملخص فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية منحنى النص في Canva: الخطوة 1: سجِّل الدخول، وانقر على "إنشاء تصميم"، واختر حجم اللوحة

الخطوة 2: أضف مربع نص واكتب المحتوى الذي تريد تقويسه

الخطوة 3: حدد النص، وانتقل إلى "تأثيرات" في اللوحة العلوية البيضاء، ومرر لأسفل للنقر على "منحنى

الخطوة 4: عدِّل شدة المنحنى باستخدام شريط التمرير الموجود أسفل خاصية المنحنى

الخطوة 5: قم بتغيير حجم النص المنحني وتغيير موضعه وفقًا لاحتياجات تصميمك

الخطوة 6: انقر على "مشاركة" وقم بتنزيل التصميم لاستخدامه مرة أخرى يساعدك Canva على إنشاء محتوى سريع وجذاب ولكنه لا يحسّن سير عملك. إن اختيار بديل مثل ClickUp هو الحل المختصر والبسيط لإدارة التصميم بشكل أفضل وكفاءة عامة.

لماذا تقوس النص في تصميماتك؟

التصميم، خاصة في النصوص، عملية إبداعية للغاية. يمكن أن يؤدي أي تعديل إبداعي بسيط إلى انفجار بصري. مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نراجع ما الذي يفعله تقويس النص ولماذا تحتاج إليه.

يعزز الجاذبية البصرية: يُضيف تأثيرًا ديناميكيًا ملفتًا للنظر. يساعد ذلك أيضًا على الابتعاد عن التخطيطات الجامدة ويجعل تصميمك بارزًا

توجيه عين المشاهد: يوجه النص المنحني التركيز إلى العناصر الرئيسية من خلال الاتجاه الدائري أو المقوس. فهو ينشئ تسلسلاً هرميًا مرئيًا لتحسين سهولة القراءة ويوجه كيفية استهلاك المستخدمين للمحتوى

يناسب التخطيطات غير الخطية: يتكيف مع العديد من التنسيقات والتصميمات التي تحتاج إلى أكثر من الخطوط المستقيمة. هذا مثالي للمساحات مثل الشارات والشعارات والتركيبات الفنية

تحسين التعرف على العلامة التجارية: يمنح النص المنحني شعارك أو شعارك هوية فريدة من خلال شكله الانسيابي الحر. وتعزز هذه اللمسة الدقيقة من تذكر العلامة التجارية وسهولة تذكرها

يُضفي طابعًا عاطفيًا ودرجة لونية: يُضفي على النص طابعًا ممتعًا أو انسيابيًا أو متطورًا. يضيف النص المنحني أيضًا مرونة إبداعية للعلامة التجارية والتسويق من خلال إعداد مخصص

🧠 معلومات تافهة: في عام 2012، غيرت ماركة الأزياء الفاخرة سان لوران إلى خط Neue Helvetica من أجل صورة جديدة للعلامة التجارية. وبذلك، تبنّت العلامة التجارية اتجاهات تصميم العصر الجديد وعكست جمالية مديرها الإبداعي التي تتسم بالبساطة والروك آند رول.

كيفية تقويس النصوص في كانفا: برنامج تعليمي خطوة بخطوة

يتلاءم النص المنحني مع صور العلامة التجارية والمحتوى الإبداعي بسهولة تامة. دعنا نفهم كيفية إبراز ذلك عندما تكون على منصة Canva.

💡 نصيحة احترافية: قبل الغوص، دوِّن ما تريده من المحتوى المرئي الخاص بك. هل تريد تشكيل موجات أو إضافة نص دائري أو حتى إضافة تأثيرات لكل حرف؟ يساعد الهدف الواضح على تكييف النص المنحني (وجميع عناصر التصميم، في هذا الشأن) بشكل أكثر فعالية.

الخطوة 1: إنشاء صفحة تصميم جديد

ابدأ بإعداد المساحة التي تصمم فيها. افتح متصفحك واتبع هذه الخطوات:

انتقل إلى صفحة الويب Canva وقم بالتسجيل (أو تسجيل الدخول) إلى حسابك

انتقل إلى الزاوية العلوية على الجانب الأيسر وانقر على إنشاء تصميم

عبر Canva (لقطة شاشة)

اختر حجم اللوحة المفضل لديك

الخطوة 2: أضف النص إلى تصميمك

لا يكون استخدام ميزة النص المنحني عادةً أولوية أولى لفريق التصميم.

دعنا نفترض أن ألوان الخلفية وتباعد الحروف والتخطيط قد تم ضبطها لهذه الحالة. لذا، أضف الآن النص المطلوب:

انتقل إلى لوحة الشريط الجانبي وانقر على نص

اختر النوع أو التنسيق الذي تحتاجه. تتضمن هذه المساحة كل شيء من العناوين المختلفة إلى مربع نصي بسيط

اكتب المحتوى في المربع واضبط الخط ونمط النص وحجمه ولونه

الخطوة 3: تطبيق تأثير المنحنى

الآن، حان الوقت لإنشاء نص منحني. إليك كيفية إضافة التأثير:

حدد مربع النص المطلوب الذي تريد تقويسه

انقر على التأثيرات من اللوحة العلوية البيضاء. سيؤدي ذلك إلى فتح بعض التأثيرات على الشريط الجانبي

مرر لأسفل وانقر على "منحنى" ضمن قسم "الشكل

الخطوة 4: تعديل شدة المنحنى

بمجرد تحديد الميزة، سيصبح النص منحنيًا على الفور. إذا كان التأثير الافتراضي لا يعمل بشكل جيد، فمن الممكن أيضًا تعديل الدرجة:

انتقل إلى شريط التمرير أسفل خيار تأثير المنحنى

اسحب شريط التمرير لليسار لتقويس النص لأعلى أو لليمين لتقويسه لأسفل

أثناء إجراء التعديلات، سيظهر شكل دائرة على طول النص المنحني للمساعدة في المحاذاة مع العناصر القريبة.

➡️ اقرأ المزيد: تقنيات إبداعية لتعزيز توليد الأفكار ووجهات النظر المبتكرة

بعد تقويس النص، أضف بعض اللمسات النهائية. قد يتعلق ذلك بتغيير موضعه أو حجمه:

حرِّك النص باستخدام السحب والإفلات السريع

اسحب زوايا مربع النص وقم بتغيير حجمه

الخطوة 6: المراجعة والتنزيل

وأخيرًا، أصبح تصميمك جاهزًا. الخطوة الأخيرة هي المراجعة والتنزيل والمشاركة:

تحقق مرة أخرى من تصميمك وانقر على مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى

اختر تنزيل من النافذة المنبثقة الأولى

حدد تنسيق ملف (PNG أو JPG أو PDF)، وانقر على "تنزيل

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين

قيود استخدام Canva في مشاريع التصميم

يُعد Canva وسيلة مفضلة للمحتوى والتصميم الجرافيكي، ولكن مثل كل الأشياء الجيدة، فإن له بعض القيود.

قبل أن تضغط على زر "إنشاء" لعملك أو فريقك أو مشروعك الشخصي، إليك ما قد ترغب في معرفته عن حدوده:

يحد من التخصيص المتقدم: يفتقر Canva إلى تحرير المتجهات المتعمقة وعناصر التحكم الدقيقة في التصميم. لذا، قد لا يفي بالغرض في إعطاء الأولوية للعلامات التجارية المعقدة على رسومات الوسائط الاجتماعية الأساسية

يحد من مرونة التصدير: لا يدعم التصدير بتنسيقات مثل EPS أو CMYK عالي الجودة للطباعة. وهذا يجعل الأمر صعبًا على المحترفين الذين يتعاملون مع مشاريع الطباعة التي تتطلب دقة ألوان دقيقة

ملكية الأصول المعقدة: لدى Canva قيود ترخيص تستند إلى عناصر مدمجة. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية أو مشاكل في العلامات التجارية إذا لم تكن الأصول مملوكة بالكامل، حتى إذا كان لديك حساب Canva Pro

قابلية تدرجية منخفضة: تواجه المنصة صعوبات في التصميمات المعقدة أو متعددة الصفحات أو كبيرة الحجم. وهذا يجعلها خيارًا أقل موثوقية إذا كنت بحاجة إلى قابلية التوسع في العروض التقديمية المفصلة أو المواد المطبوعة

عدم الوصول دون اتصال بالإنترنت: يتطلب Canva اتصالاً بالإنترنت ليعمل. قد يكون ذلك مقيدًا للفرق البعيدة والمحترفين إذا كانوا في مناطق تغطية ضعيفة

🔍 هل تعلم؟ خط Dove، أحد أكثر الخطوط المرموقة على الإطلاق، لقي قبرًا مائيًا في نهر التايمز! فقد صمم مبتكره على إبعاده عن يد شريكه في العمل، فألقى به كله في النهر عام 1917. تحدث عن خيار تصميم جريء!

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء لوحة أفكار للعصف الذهني

ClickUp كبديل لسير عمل التصميم المتقدم

يتطلب نجاح عملك أكثر من مجرد إتقان تصميم الخط والنص الخاص بك.

من المؤكد أن Canva يساعدك في تقديم محتوى سريع وجذاب، ولكنه لا يسهّل عمليات سير العمل المتقدمة.

بالنسبة للفرق التي تعمل بسير عمل التصميم المتقدم، فإن ClickUp هو بديل Canva المتفوق والغني بالميزات. توفر كل أداة من أدواته التي تزيد عن 30 أداة عناصر إبداعية فائقة القوة وحتى تخصيصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تمتع بإعداد التصميمات وطرح الأفكار وتصور سير العمل باستخدام لوحات الكتابة بالنقر فوق اللوحات البيضاء

تُحدث مساحة تعاونية كبيرة للإبداع كل الفرق عندما يتعلق الأمر بالتصميم الفعال. توفر لوحات ClickUp Whiteboards هذه اللوحة المفتوحة وتزيد من قدرة فريقك على القيام بما يمكن أن يفعله فيها.

على سبيل المثال، تتيح لك أداة ClickUp Whiteboards للمستخدمين تحويل أي شيء (حتى الصور) إلى مهام مع تحديد واضح للمكلفين ومواعيد نهائية. إذا كنت بحاجة إلى مدخلات شخص ما في مشروع ما، تتيح لك الأداة وضع علامة عليه ومشاركة الملاحظات البناءة دون أن تفوتك أي فرصة.

الميزة المميزة؟ منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدتك في تحويل الأفكار الخام إلى صور! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، في تحويل المطالبات البسيطة إلى نماذج تصميم مفصلة للحصول على تجربة تعاونية سلسة!

➡️ اقرأ المزيد: أفكار موجهات فنية بالذكاء الاصطناعي لإثارة إبداعك

ونعم، يمكن لأقسام متعددة تحرير المحتوى بسهولة عبر ClickUp Whiteboards وفي الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التحكم القوي في الوصول إليها التعاون الآمن في نفس المساحة. هل تريد رفع مستوى كيفية التعامل مع مشاريع التصميم؟ يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في ClickUp في ذلك أيضًا.

يتمحور ClickUp Brain حول تبسيط عمليات سير عمل التصميم وتمكينها. استخدمه لتسريع العمليات مثل :

✅ الإبداع والبحث: أنشئ على الفور ملخصات إبداعية وشخصيات المستخدمين ورحلات المشروع لإنشاء أساس قوي لتصميمك

✅ أتمتة المهام والتخطيط التلقائي للمهام: إعداد المهام والمواعيد النهائية والتبعيات تلقائيًا، مما يضمن سير عمل منظم

✅ تطوير المحتوى والاستراتيجيات: قم بإنشاء الخطوط العريضة للعروض التقديمية واستراتيجيات الحملات التسويقية والشعارات لتتماشى مع أهداف المشروع

أنشئ مخطط عرض تقديمي لتصميم صفحة هبوط العلامة التجارية باستخدام ClickUp Brain

يحتوي ClickUp أيضًا على شيء للفرق التي ترغب في حل أكثر شمولاً.

تمتع بالتعاون والتنظيم وتقديم الإبداع عبر مجموعة أعمالك باستخدام برنامج ClickUp Design Design Management Project Software

برنامج إدارة مشاريع التصميمات* هو ما تحتاجه الشركات لتسريع عملية التصميم من خلال الإنتاجية والكفاءة. فهو يوفر أدوات نماذج قوية وإدارة مشاريع في الوقت الفعلي لتنظيم طلبات التصميم والأولويات في مكان واحد، بما في ذلك:

إضفاء الطابع المركزي على إدارة المشروع : نظّم طلبات التصميم والأولويات والتقدم المحرز في مكان واحد لضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق

خطط لسرعات التصميم وتتبعها : استخدم طريقة عرض عبء العمل وتقارير سباقات السرعة لتحقيق التوازن بين أعباء العمل وتتبع الكفاءة والحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد

عزز التعاون الإبداعي : شارك النماذج بالحجم الطبيعي والإلهام والتعليقات في الوقت الفعلي باستخدام السبورات البيضاء والمستندات : شارك النماذج بالحجم الطبيعي والإلهام والتعليقات في الوقت الفعلي باستخدام السبورات البيضاء والمستندات ومحادثة ClickUp للعمل الجماعي السلس

تبسيط المراجعات والموافقات : يمكنك تسريع دورات الملاحظات من خلال تدقيق الصور والتعليقات التوضيحية وملفات Figma أو InVision المضمنة للحصول على موافقات سريعة

إدارة المهام دون عناء : قسّم مشاريع التصميم المعقدة مع تواريخ البدء/الاستحقاق والتبعيات والأولويات حتى يظل الجميع على المسار الصحيح

تنظيم سير العمل بشكل انسيابي : أنشئ عمليات سير عمل مخصصة لتتبع دورات حياة التصميم وتتبع الطلبات والموافقات، مما يلغي العمل اليدوي

حافظ على تنظيم أصول التصميم : تمتع بتخزين ملفات المشروع والميزانيات وتفاصيل العميل وتتبعها باستخدام الحقول المخصصة لسهولة الوصول إليها

تتبع الأهداف الإبداعية وتحقيقها : حدد معالم المشروع وراقب التقدم المحرز من خلال تتبع الأهداف المرتبطة بإنجاز المهام أو الميزانيات أو مؤشرات الأداء الرئيسية

قم بتوثيق وتخزين معرفة الفريق : احتفظ بالبحث وإرشادات التصميم وإجراءات التشغيل الموحدة في : احتفظ بالبحث وإرشادات التصميم وإجراءات التشغيل الموحدة في مستندات ClickUU لضمان الاتساق والمواءمة

شارك تسجيلات الشاشة للحصول على الملاحظات: قدم رؤى سريعة حول النماذج الأولية أو تفاعلات المنتج أو تقارير الأخطاء باستخدام أدوات تسجيل الشاشة المدمجة

الجزء الأفضل؟ يمكن إدارة كل ذلك بسهولة من منصة واحدة بدلاً من عشرات الأدوات المختلفة. تقدم ClickUp أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك أدوات التطوير وتكامل البريد الإلكتروني وأنظمة التصميم.

إليك ما تقوله نانسي هاملت، مالكة Kokua Creative Space، عن ClickUp:

ClickUp مثالي لأي وكالة تتطلع إلى إدارة المشاريع مع العديد من أعضاء الفريق. نحن نستخدمه لإدارة مشاريع التصميم الإبداعي والمحتوى والوسائط الاجتماعية ومشاريع المواقع الإلكترونية ومجموعة من المشاريع الأخرى. كل عميل لديه لوحة خاصة به ويمكننا النظر في المشاريع حسب العميل أو عبر المؤسسة.

ClickUp مثالي لأي وكالة تتطلع إلى إدارة المشاريع مع العديد من أعضاء الفريق. نحن نستخدمه لإدارة مشاريع التصميم الإبداعي والمحتوى والوسائط الاجتماعية ومشاريع المواقع الإلكترونية ومجموعة من المشاريع الأخرى. كل عميل لديه لوحة خاصة به ويمكننا النظر في المشاريع حسب العميل أو عبر المؤسسة.

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امزج بين السحر البصري والإنتاجية مع ClickUp

يُعد تقويس النص أداة مفيدة. فهو يجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة ومتعة من خلال إضافة جاذبية ممتعة وجذابة. وعلى الرغم من أن الأمر متروك للفرق الإبداعية لاستخدامها، فإن خطواتنا الست تساعدك على القيام بذلك بسهولة على Canva.

ولكن هل Canva هو حل التصميم الوحيد الذي تحتاج إليه؟ إنه ليس الخيار المثالي إذا كنت بحاجة إلى شيء إبداعي يحسن الإنتاجية أيضًا. وهنا يأتي دور ClickUp كبديل رائع.

يجعلها التصور وإدارة المهام والتحليلات والذكاء الاصطناعي الذي يتميز به هذا التطبيق مبدعًا بنفس القدر دون أن يفقد التركيز على إنجاز المهمة.

هل أنت مستعد للمزج بين السحر البصري والإنتاجية في مساحة عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم!