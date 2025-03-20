أفضل 10 أدوات لأبحاث الشركات لاستخدامها في 2025

تستخدم 80% من الشركات أبحاث السوق لفهم عملائها ومنافسيها واتجاهات الصناعة. هذا ليس مجرد اتجاه، بل هو ضرورة للبقاء في المقدمة.

والآن، ماذا يحدث إذا لم تكن لديك الرؤى الصحيحة؟ أنت تخاطر بمطاردة العملاء المحتملين الذين لن يقوموا بالتحويل، وصياغة رسائل لا تلقى صدى، والتخلف عن المنافسين الذين يستفيدون من أدوات أبحاث السوق للحصول على رؤى قائمة على البيانات.

لحسن الحظ، هناك حل: أدوات أبحاث الشركات! تساعد هذه الأدوات في تحديد الحسابات المستهدفة، وتحليل التغيرات في سلوك المستهلك، وتحسين جهود التسويق.

يستكشف هذا الدليل أفضل 10 أدوات لأبحاث الشركات لمساعدتك في العثور على رؤى قيّمة وتتبع الاتجاهات الناشئة وإتمام الصفقات بشكل أسرع. ✨

⏰ ملخص 60 ثانية إليك قائمة بأدوات أبحاث الشركات التي تقدم ميزات قوية لتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية: ClickUp (الأفضل لأبحاث الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل

Cognism Prospector (الأفضل لتوليد عملاء محتملين عالميين بين الشركات

Crunchbase (الأفضل لتحديد فرص الاستثمار

LinkedIn Sales Navigator (الأفضل للتنقيب المتقدم عن العملاء المحتملين وتأهيلهم

ZoomInfo (الأفضل للوصول إلى معلومات الاتصال بين الشركات B2B

SalesIntel (الأفضل لتحديد العملاء وتحسين البيانات الحالية

أبولو. io (الأفضل لتبسيط عمليات التنقيب

UpLead (الأفضل لتوسيع جهود التوعية العالمية

Seamless. الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتعزيز التواصل مع عروض المبيعات الشخصية

LeadIQ (الأفضل لإدارة بيانات العملاء المحتملين)

غالبًا ما يؤدي اختيار أداة أبحاث السوق المناسبة إلى نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك أو فشلها. تمنحك أفضل أدوات أبحاث الشركات بيانات قيّمة ورؤى مفصّلة وقدرة على البقاء في صدارة اتجاهات السوق:

جمع البيانات وتنظيمها بشكل شامل: ابحث عن الأدوات التي تجمع معلومات الشركة ورؤى المستهلكين ونقاط البيانات المتعددة من مصادر موثوقة وتنظمها في مكان واحد

التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: اختر أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ، والتنبؤ بالاتجاهات الناشئة، وأتمتة تحليل البيانات

تصور البيانات وإعداد التقارير: اختر أدوات أبحاث الشركة التي تحول بيانات الشركة الأولية إلى تصور واضح للبيانات من أجل اتخاذ قرارات أفضل من خلال ميزات إدارة الأبحاث

تتبع الكلمات المفتاحية واتجاهات السوق: اختر أدوات بحث السوق بالذكاء الاصطناعي مع أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية واتجاهات البحث بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المنافسين واكتشاف الفرص قبل أن تصل إلى ذروتها

إمكانيات التكامل: اختر أدوات أبحاث السوق المدفوعة أو المجانية التي تتزامن مع إدارة علاقات العملاء وجهود التسويق وغيرها من المنصات لجمع البيانات بسلاسة وكفاءة سير العمل

أدوات التحليل التنافسي: إعطاء الأولوية لأدوات أبحاث السوق التي تحلل تقسيم السوق واستراتيجيات التسعير واستراتيجيات التسويق الخاصة بمنافسيك من خلال الاستفادة من ميزات برامج التسويق بين الشركات للبقاء في المقدمة

التخصيص وقابلية التوسع: اختر أدوات أبحاث الشركات التي تتكيف مع احتياجات فرق المبيعات لديك من خلال التسعير المخصص، والمرونة في التصفية، وبرامج أبحاث الشركات المخصصة

🔎 هل تعلم؟ لعب دانيال ستارش، وهو عالم نفس أمريكي، دورًا رئيسيًا في إضفاء الطابع الاحترافي على أبحاث السوق من خلال تطوير منهجيات منظمة لتحليل الإعلانات. وقد قدم اختبار ستارتش في عشرينيات القرن العشرين، وهو أسلوب مصمم لتقييم تأثير الإعلانات في الصحف والمجلات، مما ساعد على قياس فعاليتها.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تتبع المبيعات (المراجعات والأسعار)

فيما يلي أفضل 10 أدوات لأبحاث السوق التي توفر رؤى قائمة على البيانات تساعدك على تحديد الحسابات المستهدفة، وتحسين التواصل، وإتمام الصفقات بشكل أسرع:

1. ClickUp (الأفضل لأبحاث الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات أبحاث السوق التي تدير أبحاثك وتبسط سير عملك. إنه تطبيق كل شيء للعمل مع إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية ويوفر مساحة مركزية لجمع الأبحاث وتنظيمها وتحليلها مع تبسيط التعاون بين الفرق.

إنشاء المهام وتعيين المواعيد النهائية وتتبعها بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks

تساعدك مهام ClickUp Tasks على إنشاء مهام لأنشطة بحثية مختلفة، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، بالنسبة لدراسة مدى ملاءمة المنتج للسوق، يمكنك تعيين مهام لتحليل المنافسين ومقابلات العملاء وإنشاء الاستبيان. يمكن أن تتضمن كل مهمة وصفًا تفصيليًا ومرفقات ومهام فرعية لتقسيم العمليات المعقدة.

أفضل جزء؟ يمكنك التبديل بسهولة بين طرق عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم لتصور تقدمك.

اكتب عروض المبيعات دون عناء مع ClickUp Brain

غالبًا ما يعني البحث في كثير من الأحيان غربلة معلومات لا نهاية لها للعثور على رؤى رئيسية. ClickUp Brain يغير ذلك. يساعدك هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العثور على محتوى بحثي وتحليله وحتى إنشائه بسهولة.

هل تحتاج إلى ملخص لرؤى المنافسين في الشهر الماضي؟ فقط اسأل ClickUp Brain. هل تتطلع إلى صياغة عرض تقديمي عبر البريد الإلكتروني بناءً على النتائج التي توصلت إليها؟ سيقوم كاتب الذكاء الاصطناعي بصياغة رسالة احترافية في ثوانٍ.

تحرير المستندات والعمل على المواد البحثية في الوقت الفعلي مع الفرق باستخدام ClickUp Docs

يتيح ClickUp Docs لفريقك المشاركة في إنشاء مستندات بحثية في الوقت الفعلي، مع تنسيق نصي منسق، وجداول، ووسائط مدمجة.

هل تحتاج إلى طرح أفكار لاستراتيجية دخول السوق؟ افتح مستنداً مشتركاً ودع الأفكار تتدفق. يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق، وتعيين عناصر الإجراءات مباشرةً داخل المستند، وربط المهام ذات الصلة من أجل السياق.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خطة بحثية مجانية للفرق والمحترفين

من ناحية أخرى، تحافظ ClickUp Chat على اتصالك وعملك. لا مزيد من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها أو رسائل Slack الضائعة. ناقش النتائج، واطرح الأسئلة، وشارك الرؤى على الفور داخل المنصة.

📮 ClickUp Insight: يفضل حوالي 41% من المهنيين المراسلة الفورية للتواصل بين فريق العمل. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقاً. من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

يعد تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ أمرًا بالغ الأهمية للبحث. تتيح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards إنشاء طرق عرض مخصصة لتتبع المقاييس الرئيسية والاتجاهات والتقدم المحرز.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج تحليل استطلاعات الرأي

احصل على نموذج مجاني نظِّم بيانات أبحاث السوق الخاصة بك في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp لأبحاث السوق

يعمل قالب ClickUp لأبحاث السوق على تبسيط عملية البحث من خلال تركيز كل شيء في مساحة تعاونية واحدة. فهو يساعدك على توفير الوقت، وتقليل المهام اليدوية، والكشف عن الاتجاهات التي تدفعك إلى اتخاذ قرارات ذكية مدعومة بالبيانات.

يمكنك إدارة كل مرحلة من مراحل البحث بسلاسة، بدءًا من جمع البيانات وحتى إعداد التقارير. يتيح لك ذلك الحفاظ على التوافق مع فريقك، وتتبع التقدم بسهولة، وتحويل الرؤى إلى استراتيجيات نمو.

الميزات الرئيسية:

راقب التقدم المحرز من خلال الحالات التي تعكس كل مرحلة من مراحل البحث، من التخطيط إلى التحليل

أضف التفاصيل الأساسية مثل طرق جمع البيانات، وروابط التقارير، ومراحل البحث من أجل تنظيم أفضل

قم بالتبديل بين طرق عرض القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم لرؤية التقدم من وجهات نظر مختلفة

مثالية لـ فرق التسويق، ومديري المنتجات، والشركات الناشئة التي تبحث عن عمليات بحث سوق فعالة ومنظمة وقائمة على البيانات في الصناعات التنافسية.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب تقارير مجانية من ClickUp و Google Analytics

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مستندات بحثية شاملة دون عناء باستخدام قالب تقرير بحث ClickUp Research Report. اجمع كل بياناتك في مكان واحد، وقم بتحليلها بسرعة للكشف عن الاتجاهات الخفية، وخزِّن كل شيء لسهولة الوصول إليه.

أفضل ميزات ClickUp*

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على مجموعة واسعة من الإمكانات الغنية بالميزات التي تتطلب بعض منحنى التعلم في البداية للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما تقوله جودي هيلين، مديرة الدعم الإداري في مؤسسة Brighten A Soul Foundation، عن ClickUp:

يعد تتبع وتنظيم مشاريع الشركة أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية مع برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، تم استخدام برنامج ClickUp لإنجاز الأمور كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشاكل إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز في المهام والمشاريع الجارية في الشركة.

يعد تتبع وتنظيم مشاريع الشركة أمرًا سهلاً وفعالاً للغاية مع برنامج ClickUp. من القوائم البسيطة إلى المشاريع المعقدة، تم استخدام برنامج ClickUp لإنجاز الأمور كما هو متوقع. إنه برنامج فعال للغاية عند معالجة مشاكل إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز في المهام والمشاريع الجارية في الشركة.

2. كوغنيزم بروسبكتشر (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين على مستوى العالم بين الشركات)

عبر Cognism Prospector

يوفر لك Cognism Prospector إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عالمية واسعة للأعمال بين الشركات، مما يتيح لك تحديد العملاء المثاليين والتواصل معهم بكفاءة. كونه أحد أفضل أدوات بحث الشركات، فهو يوفر ميزات مثل فلاتر البحث المتقدمة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس لإدارة علاقات العملاء لتحسين كيفية إجراء أبحاث السوق.

باستخدام هذه الأداة، يمكن لفرق المبيعات لديك العثور بسرعة على صانعي القرار في مجالات محددة، بينما تقوم فرق التسويق بإنشاء قوائم العملاء المحتملين للحملات المستهدفة. تحافظ إمكانات إثراء البيانات على تحديث معلومات الاتصال، مما يضمن الدقة وتقليل معدلات الارتداد.

أفضل ميزات Cognism Prospector*

حدِّد الشركات التي تبحث بنشاط عن منتجات أو خدمات مع ميزات مثل مراقبة النوايا

تقديم رسائل مخصصة مقترحة لاستخدامها عند التواصل مع العملاء المحتملين

قم بتضييق نطاق العملاء المحتملين حسب المجال والموقع وحجم الشركة والمزيد

استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي واحصل على توصيات ذكية لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية

قيود المنقّب المعرفي

تقدم النسخة التجريبية المجانية ما يصل إلى 25 عميلاً محتملاً فقط، وهو ما قد لا يكون كافياً لإجراء تقييم شامل للأداة

في حين أن العديد من جهات الاتصال دقيقة، إلا أن بعض المعلومات قد تكون قديمة أو غير صحيحة

تسعير المنقّب المعرفي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المنقّب المعرفي

G2: 4. 6/5 (أكثر من 790 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحويل البيانات إلى رؤى معززة للمبيعات؟ تعرّف على كيفية إنشاء تقارير CRM لفريق المبيعات لديك بخطوات بسيطة: تتبع تفاعلات العملاء، وجمع الرؤى، وأتمتة عمليات المتابعة دون عناء 🔄

تصوّر أداء المبيعات باستخدام الرسوم البيانية ومخططات جانت ولوحات مؤشرات الأداء الرئيسية 📈

تعيين مشغلات للمهام، وتحديثات الحالة، وتقدم العملاء المحتملين 🤖

استخدم تحليلات إدارة علاقات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وتحسين التحويلات 🤩

تحويل الرؤى إلى إجراءات مع تدفقات عمل محسّنة 💯

3. Crunchbase (الأفضل لتحديد فرص الاستثمار)

عبر Crunchbase

سواء أكنت رائد أعمال يبحث عن مستثمرين، أو مندوب مبيعات يبحث عن عملاء محتملين، أو مستثمر يحلل أوضاع السوق للشركات الخاصة، فإن Crunchbase توفر لك رؤى مفيدة ومخصصة. فهي تجمع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين والشركات، مما يوفر رؤية شاملة لمشهد الأعمال.

باستخدام البيانات الشاملة التي توفرها منصة أبحاث السوق هذه، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء في صدارة السوق التنافسية. وعلاوة على ذلك، تتعقب الأداة اتجاهات الاستثمار، وتحدد المستثمرين النشطين في صناعات محددة، وتحلل تدفق الصفقات.

أفضل ميزات Crunchbase*

حسِّن عمليات البحث حسب المجال والموقع ومرحلة التمويل والمزيد للعثور على العملاء المحتملين المثاليين

احصل على وصول برمجي إلى بيانات Crunchbase، مما يسمح للمطورين بدمجها في تطبيقاتهم وسير العمل الخاصة بهم

استخدم تقارير متعمقة عن صناعات وأسواق محددة، مع تقديم رؤى مفيدة وتحليلات تنافسية

استخدم خيارات التصفية الدقيقة، بما في ذلك أنواع المستثمرين المحددة، وتفاصيل جولة التمويل، ونطاقات عدد الموظفين، لإجراء عمليات بحث عالية الاستهداف

قيود كرانشبيز

يواجه المستخدمون الذين يدمجون بيانات Crunchbase عبر واجهة برمجة التطبيقات قيودًا على عدد المكالمات في الدقيقة الواحدة

يتتبع برنامج أبحاث السوق هذا جولات التمويل المغلقة فقط

تسعير كرانشبيز

الإيجابي: 99 دولارًا شهريًا

الشركات: بدءًا من 199 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

API: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Crunchbase

G2: 4. 5/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (مراجعات غير كافية)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الفعلي عن Crunchbase؟

يعجبني كيف يجمع كل شيء في مكان واحد، مثل تفاصيل الشركة، أو رؤى التمويل، أو اتجاهات الصناعة الرئيسية. إنه بديهي للغاية ويوفر الكثير من الوقت عندما تحاول جمع معلومات موثوقة بسرعة.

يعجبني كيف يجمع كل شيء في مكان واحد، مثل تفاصيل الشركة، أو رؤى التمويل، أو اتجاهات الصناعة الرئيسية. إنه بديهي للغاية ويوفر الكثير من الوقت عندما تحاول جمع معلومات موثوقة بسرعة.

4. مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator (الأفضل للتنقيب عن العملاء المحتملين وتأهيلهم)

عبر LinkedIn Sales Navigator

يُعد LinkedIn Sales Navigator أداة قوية لمعلومات المبيعات مصممة لمساعدة محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم والتفاعل معهم على LinkedIn. تعمل منصة البحث عن الشركات هذه على تحسين تجربة LinkedIn القياسية من خلال توفير فلاتر بحث متقدمة، وتوصيات العملاء المحتملين، ورؤى حول العملاء المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح تطبيق Sales Navigator للمستخدمين باستهداف فئات سكانية وصناعات وأحجام شركات ومسميات وظيفية محددة، مما يتيح إمكانية التنقيب المركّز للغاية. كما أنه يوفر إمكانية الوصول إلى أرصدة InMail، مما يسمح بالتواصل المباشر مع العملاء المحتملين خارج شبكتهم وتحديثات في الوقت الفعلي حول نشاط العملاء المحتملين، مما يضمن المشاركة في الوقت المناسب.

🧠 حقيقة ممتعة: 16.2% من مستخدمي LinkedIn نشطون يوميًا، مع ما يقدر بـ 48. 2٪ نشطون شهريًا.

أفضل ميزات LinkedIn Sales Navigator*

ابقَ على اطلاع مع إشعارات فورية حول أنشطة العملاء المحتملين المحفوظة والتغييرات التي تطرأ على الشركة

تواصل مباشرةً مع العملاء المحتملين باستخدام المراسلة عبر البريد الإلكتروني لتعزيز قدراتك على التواصل

تنظيم العملاء المحتملين في قوائم مخصصة للتتبع والمتابعة الفعالة

استخدم TeamLink، الذي يحدد المقدمات الدافئة من خلال الاتصالات المشتركة، للحصول على تواصل أكثر تخصيصاً وفعالية

قيود متصفح المبيعات على الرابط

على الرغم من كونها ميزة متميزة، إلا أن عدد رسائل InMail التي ترسلها محدود

تصدير قوائم العملاء المحتملين مباشرةً إلى ملفات خارجية غير مدعوم، مما يعقد إدارة البيانات

تسعير متصفح المبيعات على لينكد إن

الجوهر: 99 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

متقدم: 179 دولارًا أمريكيًا. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

إضافة إلى ذلك: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مستكشف المبيعات على لينكد إن

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

🎁 مكافأة: هل تريد إنشاء منتجات يحبها المستخدمون حقًا؟ ✨ تعرف على كيفية إجراء أبحاث المستخدمين لاكتشاف التقنيات الفعالة وبناء حلول تتمحور حول المستخدم! 🚀

عبر ZoomInfo

يُعد ZoomInfo خيارًا موثوقًا إذا كنت تبحث عن منصة شاملة لأبحاث الشركات بين الشركات لتعزيز استراتيجيات المبيعات والتسويق. وتوفر قاعدة بياناتها الواسعة التي تضم أكثر من 150 مليون جهة اتصال (الجمهور المستهدف) رؤى دقيقة ومُحدَّثة لفرق المبيعات والتسويق في جميع أنحاء العالم.

باستخدام ZoomInfo، يمكنك الحصول على ملفات تعريفية مفصلة للشركات، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالشركة والتركيبة السكانية ومعلومات الاتصال. يمكّنك هذا من تحديد الحسابات المستهدفة وتخصيص التواصل بفعالية. بالإضافة إلى معلومات الاتصال، يوفر ZoomInfo ملفات تعريف متعمقة للشركات، بما في ذلك الإيرادات وعدد الموظفين وتصنيفات الصناعة ومجموعات التكنولوجيا، مما يسهل التنقيب المستهدف وأبحاث السوق.

أفضل ميزات ZoomInfo*

تتبع سلوك زوار الموقع الإلكتروني، وتحديد العملاء المحتملين المحتملين وتقديم رؤى حول اهتماماتهم

تلقي بيانات النوايا وتحديد العملاء المحتملين الذين يبحثون بنشاط عن حلول في مجالك

قم بمزامنة جميع البيانات دون عناء مع أنظمة إدارة علاقات العملاء أو إدارة علاقات العملاء الحالية لديك

احصل على مخططات تنظيمية لتحديد صانعي القرار الرئيسيين في الشركات المستهدفة

قيود ZoomInfo

تفتقر أداة الاتصال المدمجة إلى الوظائف المتقدمة مثل الاتصال ثلاثي الاتجاهات أو التوجيه الذكي

ZoomInfo هي خدمة قائمة على الاشتراك وقد تكون باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

تسعير ZoomInfo

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 8700 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الفعلي عن ZoomInfo؟

أحب استخدام ZoomInfo Sales لأنه يبسط عملية البحث عن العملاء المحتملين المناسبين والتواصل معهم. توفر المنصة معلومات دقيقة ومحدثة عن جهات الاتصال والشركة، مما يوفر لي الوقت والجهد في توليد العملاء المحتملين.

أحب استخدام ZoomInfo Sales لأنه يبسط عملية البحث عن العملاء المحتملين المناسبين والتواصل معهم. توفر المنصة معلومات دقيقة ومحدثة عن جهات الاتصال والشركة، مما يوفر لي الوقت والجهد في توليد العملاء المحتملين.

6. SalesIntel (الأفضل لتحديد العملاء وتحسين البيانات الحالية)

عبر SalesIntel

SalesIntel هي شركة متخصصة في توفير بيانات الاتصال بين الشركات B2B، وهي متخصصة في معلومات الاتصال التي تم التحقق منها بشرياً. هدفها هو توفير بيانات دقيقة ومُحدَّثة حتى تتمكن فرق المبيعات والتسويق من التواصل الفعال مع صانعي القرار.

تشدد SalesIntel على عملية التحقق، حيث يقوم فريق عمل بالتحقق يدوياً من دقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. تم تصميم هذا التركيز على جودة البيانات لتقليل معدلات الارتداد وتحسين فعالية التواصل. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل SalesIntel مع منصات CRM وأتمتة التسويق الشهيرة، مما يبسّط سير العمل ويوفر إدارة فعالة للعملاء المحتملين.

أفضل ميزات SalesIntel*

تنظيف البيانات وإلحاقها بسجلات إدارة علاقات العملاء الحالية، وتحسين جودة البيانات واكتمالها

تواصل مع مختلف منصات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق لنقل البيانات بسلاسة وأتمتة سير العمل

الاستفادة من بيانات النوايا وتحديد العملاء المحتملين الذين يبحثون بنشاط عن حلول في مجال عملك

الوصول إلى البيانات الديموغرافية للشركات واكتساب رؤى حول التركيبة السكانية للشركة لتحسين استهدافك

قيود المبيعات

يركز بشكل أساسي على بيانات الولايات المتحدة، والتي قد تكون مقيدة للحملات الدولية

لاحظ المستخدمون أنه على الرغم من التحديثات المنتظمة، قد تصبح بعض البيانات قديمة بين فترات التحقق

تسعير SalesIntel

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SalesIntel

G2: 4. 3/5 (أكثر من 345 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة علاقات العملاء B2B لفرق المبيعات

7. Apollo. io (الأفضل لتبسيط عمليات التنقيب)

Apollo.io هي عبارة عن منصة بحث عن الشركات قائمة على السحابة مصممة لتبسيط جهودك في إنشاء العملاء المحتملين والتواصل معهم. تتضمن قاعدة بياناتها الواسعة أكثر من 210 مليون جهة اتصال و35 مليون شركة، مما يوفر مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين المحتملين.

استخدم برنامج أبحاث السوق هذا بسهولة لتحديد صانعي القرار الرئيسيين والتواصل معهم. بالإضافة إلى ذلك، تُمكِّنك ميزات أتمتة المبيعات في Apollo. io من أتمتة المهام المتكررة، مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني، مما يتيح لك التركيز أكثر على بناء العلاقات وإتمام الصفقات.

💡 نصيحة احترافية: هل تساءلت يومًا كيف تدير أفضل الشركات علاقات العملاء بسلاسة؟ 🤔 أتقن هذه الخطوات الخمس الأساسية لصياغة دورة عملية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك! تحديد العملاء المحتملين: البحث عن العملاء المحتملين وجذبهم من خلال الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد ●

تصنيف العملاء المحتملين: فرز العملاء المحتملين المهمين من العملاء المحتملين الباردين والتركيز على أفضل الفرص 🌻

رعاية العملاء المحتملين: بناء علاقات مع محتوى مستهدف وتواصل مخصص 🎉

إغلاق الصفقات: إبرام الصفقات من خلال المتابعة في الوقت المناسب والعروض المصممة خصيصًا 🎯

تقديم الدعم: تقديم خدمة من الدرجة الأولى والحفاظ على سعادة العملاء مدى الحياة 🤩

أبولو. io أفضل الميزات

قم بإعداد حملات بريد إلكتروني متعددة الخطوات لإشراك العملاء المحتملين بكفاءة

إنشاء وأتمتة تسلسلات البريد الإلكتروني ومهام المتابعة، وتبسيط التواصل وتحسين الكفاءة

مزامنة البيانات دون عناء مع منصات مثل Salesforce و HubSpot

استفد من البيانات في الوقت الفعلي وحافظ على دقة معلومات الاتصال الخاصة بك وتحديثها

قيود أبولو. io*

هناك حدود قصوى على عمليات إرسال البريد الإلكتروني اليومية، مما قد يؤثر على الحملات الكبيرة

أبلغ العديد من مستخدمي أداة أبحاث الشركات هذه عن وجود تحديات في مزامنة البيانات

تسعير أبولو. io*

مجاني للأبد

أساسي : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف : 99$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسة: 149 دولارًا شهريًا لكل ثلاثة مستخدمين كحد أدنى (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات أبولو. io

G2: 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الفعلي عن Apollo. io؟

إن التكامل مع LinkedIn من خلال امتداد Chrome ممتاز، كما أن ميزات أتمتة البريد الإلكتروني تحقق التوازن المثالي بين التطور وسهولة الاستخدام. تُظهر تحليلات فريقنا تحسينات كبيرة في معدلات التحويل بفضل التتبع التفصيلي للتفاعل على المنصة.

إن التكامل مع LinkedIn من خلال امتداد Chrome ممتاز، كما أن ميزات أتمتة البريد الإلكتروني تحقق التوازن المثالي بين التطور وسهولة الاستخدام. تُظهر تحليلات فريقنا تحسينات كبيرة في معدلات التحويل بفضل التتبع التفصيلي للتفاعل على المنصة.

8. UpLead (الأفضل لتوسيع جهود التواصل العالمي)

عبر UpLead

UpLead هي أداة بحثية أخرى من الدرجة الأولى للشركات مصممة للارتقاء بجهود توليد العملاء المحتملين. وتحتوي قاعدة بياناتها الكبيرة على معلومات اتصال موثوقة، وملفات تعريفية للشركات، وبيانات النوايا. تتيح لك هذه الأداة تضييق نطاق العملاء المحتملين حسب معايير مثل الصناعة أو حجم الشركة أو الموقع، مما يضمن التواصل الدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة إمكانات إثراء البيانات، مما يتيح لك تعزيز قوائم جهات الاتصال الخاصة بك بمعلومات محدَّثة، وهو أمر لا يُقدَّر بثمن لحملات التسويق المخصصة. تؤكد الشركة على دقة البيانات، باستخدام التحقق في الوقت الفعلي وضمان صحة البيانات.

أفضل ميزات UpLead*

احصل على ضمان على دقة البيانات، مع توفير UpLead اعتمادات لجهات الاتصال غير الصالحة

تأكَّد من دقة التواصل مع التحقق الفوري من البريد الإلكتروني

عزِّز قوائم جهات الاتصال الحالية لديك بأحدث معلومات الشركة

الوصول إلى البيانات التكنولوجية وتحديد الشركات لتخصيص عروضك الترويجية

قيود UpLead*

لا يحتوي على أتمتة مدمجة للبريد الإلكتروني، مما يتطلب أدوات خارجية

وجد بعض المستخدمين أن البيانات المقدمة من UpLead قديمة أو غير دقيقة

تسعير أعلى التسعير*

مجاناً لمدة 7 أيام

الأساسيات : 99 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى : 199 دولارًا شهريًا

احترافية: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات UpLead*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 780 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الفعلي عن UpLead؟

تبرز UpLead كمنصة سهلة الاستخدام ويمكن الاعتماد عليها في مجال ذكاء المبيعات، وأنا أوصي بها بشدة لأي شخص يبحث عن بيانات عالية الجودة ودعم ممتاز. لا يوجد الكثير من البيانات عن الشركات الأصغر حجماً والأحدث عهداً التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين إلكترونيين وتقل إيراداتها عن 5 ملايين دولار.

تبرز UpLead كمنصة سهلة الاستخدام ويمكن الاعتماد عليها في مجال ذكاء المبيعات، وأنا أوصي بها بشدة لأي شخص يبحث عن بيانات عالية الجودة ودعم ممتاز. لا يوجد الكثير من البيانات عن الشركات الأصغر حجماً والأحدث عهداً التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين إلكترونيين وتقل إيراداتها عن 5 ملايين دولار.

9. السلاسة. الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتعزيز التواصل مع عروض المبيعات المخصصة)

Seamless.AI هي عبارة عن منصة متطورة لأبحاث السوق تستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في توليد العملاء المحتملين. تتيح لك هذه الأداة الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 1. 3 مليار جهة اتصال و121 مليون ملف شخصي للشركات، تم التحقق منها جميعاً في الوقت الفعلي. كما أن واجهة المنصة سهلة الاستخدام ووظائف البحث القوية التي تتميز بها المنصة توفر وقتاً كبيراً، مما يجعلها لا تقدر بثمن لفرق المبيعات والتسويق التي تهدف إلى تحسين جهود التواصل.

سلس. يوفر إثراء البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي ملفات تعريفية مفصّلة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والاتصالات المباشرة، مما يتيح اتصالات أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، تُقدِّم المنصة أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في صياغة عروض مبيعات مُخصَّصة، مما يُعزِّز جهود التواصل.

سلاسة. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

استكمال بيانات العملاء المحتملين تلقائياً بمعلومات إضافية، مثل الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاصيل الشركة

صمم رسائل توعية مقنعة مصممة خصيصاً لعملائك المحتملين باستخدام كتابة إعلانات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التكامل بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة مثل Salesforce و HubSpot

توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين من خلال إتاحة عمليات البحث بناءً على معايير محددة

سلاسة. قيود الذكاء الاصطناعي

كانت هناك إشارات إلى أن خدمة العملاء أقل استجابة، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم عند ظهور مشكلات

أفادت التقارير أن العديد من المستخدمين قد واجهوا مواطن خلل في النظام من حين لآخر، مما أثر على سير عملهم

سلاسة تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني: تسعير مخصص

المزايا: تسعير مخصص

المؤسسات: التسعير المخصص

سلاسة. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4900 تقييم)

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأبحاث السوق (حالات الاستخدام والأدوات)

10. LeadIQ (الأفضل لإدارة بيانات العملاء المحتملين)

عبر LeadIQ

LeadIQ هي عبارة عن منصة شاملة للتنقيب عن المبيعات بين الشركات مصممة لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين وتحسين سير عمل المبيعات. يتيح التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء الشائعة لفرق المبيعات التقاط بيانات العملاء المحتملين وإدارتها بكفاءة، وتتبع محفزات المبيعات، وتخصيص جهود التواصل. على سبيل المثال، عندما تتصفح موقع LinkedIn وتصادف عميلاً محتملاً، تتيح لك LeadIQ التقاط تفاصيل الاتصال الخاصة به بنقرة واحدة، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات.

وبالإضافة إلى وظائفها الأساسية، تقدم LeadIQ خدمة إنشاء رسائل بريد إلكتروني تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعد المستخدمين في صياغة رسائل مخصصة على نطاق واسع.

أفضل ميزات LeadIQ*

استقطاب العملاء المحتملين مباشرةً من الملفات الشخصية على LinkedIn، مما يسهّل عملية التنقيب عن العملاء المحتملين

إخطار المستخدمين بالأحداث المهمة مثل التغييرات الوظيفية أو أخبار الشركة، مما يتيح مشاركة العملاء المحتملين في الوقت المناسب

إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتوعية، وتحسين معدلات المشاركة

تعاون مع فريقك، وشارك الرؤى، واعمل معًا لتحسين إدارة العملاء المحتملين

قيود LeadIQ

أبلغ المستخدمون عن رسائل البريد الإلكتروني المرتجعة المتكررة بسبب عدم دقة تفاصيل الاتصال

امتداد LeadIQ Chrome ثقيل ويفتح علامات تبويب متعددة دون داعٍ

تسعير LeadIQ*

مجاني للأبد

أساسي : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LeadIQ

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1080 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الوقت الفعلي عن LeadIQ؟

لقد كانت رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها من خلال LeadIQ دقيقة في أكثر من مرة (عندما يكون لها علامة اختيار خضراء). وأفضل ما في الأمر هو قدرته على التصدير بسرعة إلى منصات خارجية متعددة وحتى تعيين مهام سير العمل للعملاء المحتملين، كل ذلك بنقرة واحدة.

لقد كانت رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها من خلال LeadIQ دقيقة في أكثر من مرة (عندما يكون لها علامة اختيار خضراء). وأفضل ما في الأمر هو قدرته على التصدير بسرعة إلى منصات خارجية متعددة وحتى تعيين مهام سير العمل للعملاء المحتملين، كل ذلك بنقرة واحدة.

✨ تنويهات خاصة بالإضافة إلى أدوات أبحاث الشركات المختلفة المذكورة أعلاه، إليك بعض الأدوات الأخرى الجديرة بالذكر: SimilarWeb (الأفضل للكشف عن بيانات حركة المرور على المواقع الإلكترونية واتجاهات الصناعة)

SEMrush (الأفضل لتحليل استراتيجيات تحسين محركات البحث للمنافسين واستراتيجيات الإعلانات المدفوعة)

Ahrefs (الأفضل لإجراء تحليل متعمق للمنافسين، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتدقيق المواقع)

موز (الأفضل لتحليل المنافسين والبحث عن الكلمات المفتاحية)

إشارات العلامة التجارية (الأفضل لتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية ومراقبة المحادثات عبر الإنترنت)

تحسين سير عمل أبحاث السوق باستخدام ClickUp!

أبحاث السوق هي أساس القرارات التجارية الذكية. باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك الكشف عن الاتجاهات، وفهم احتياجات العملاء، والبقاء في صدارة المنافسين. توفر الإدارة الفعالة لهذه العملية الوقت، وتقلل من الأخطاء، وتضمن أن تؤدي الرؤى إلى استراتيجيات مؤثرة.

تقدم أدوات أبحاث الشركات العشر التي قمنا بتغطيتها فوائد متنوعة - من أتمتة جمع البيانات إلى تبسيط التحليل. تساعد هذه الأدوات الشركات على إجراء بحوث شاملة وفعالة دون المشاكل المعتادة.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى منصة يومية شاملة للعمل اليومي لتركيز البحث وإدارة المهام والتعاون بسلاسة، فجرب ClickUp! فهو يتميز بقوالب قابلة للتخصيص، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات تحكم ديناميكية تجعل أبحاث السوق أكثر سهولة وقائمة على النتائج.

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