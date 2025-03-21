أفضل 10 برامج لإدارة جداول الأعمال والاجتماعات في عام 2025

هل تعاني من الاجتماعات غير المنظمة وعناصر العمل الضائعة؟ يضمن البرنامج المناسب لجدول أعمال الاجتماعات إجراء مناقشات منظمة، ونتائج واضحة، ومتابعة مثمرة.

لقد قمنا بتنسيق أفضل 10 برامج لجدول أعمال الاجتماعات لمساعدتك على تبسيط إدارة الاجتماعات وتعزيز كفاءة الفريق. دعنا نتعمق في الأمر!

مكافأة: هل تعلم أن برنامج ClickUp AI Notetaker يقوم بنسخ ملاحظات الاجتماع وتلخيصها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ؟

⏰ ملخص 60 ثانية هل تبحث عن أفضل برامج جداول أعمال الاجتماعات لتبسيط الاجتماعات وتحسين التعاون وتتبع عناصر العمل دون عناء؟ فيما يلي تفصيل سريع لأفضل الحلول للفرق: ClickUp : أفضل منصة متكاملة لإدارة الاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : أفضل منصة متكاملة لإدارة الاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

زميل : الأفضل لجداول أعمال الاجتماعات التعاونية والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي

OneNote : الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية وتنظيم الاجتماعات

GoTo Meeting : الأفضل للاجتماعات الافتراضية مع أدوات مدمجة لجدول الأعمال

Spinach AI : أفضل مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للملخصات التلقائية

نطاق : الأفضل لعمليات التحقق المنظم ومواءمة الفريق

MeetingKing : الأفضل لتوثيق الاجتماعات المنظمة ومتابعتها

جدول الأعمال : الأفضل لتدوين الملاحظات وتنظيم جداول الأعمال استناداً إلى الجدول الزمني

Lucid Meetings: الأفضل للاجتماعات المنظمة والقائمة على العمليات عزز الإنتاجية ونظم فريقك وقم بإدارة اجتماعات أفضل باستخدام البرنامج المناسب!

فوائد استخدام برنامج جدول أعمال الاجتماعات

ربما تكون قد حضرت اجتماعات لا نهاية لها بأهداف غير واضحة، ومناقشات مبعثرة، وبنود عمل ضائعة. يساعدك الاستثمار في أداة برمجية قوية لجدول أعمال الاجتماعات على التخلص من هذه الإحباطات، مما يمنحك إدارة اجتماعات مبسطة وتجربة أفضل لجميع المشاركين.

إليك كيف يستفيد فريقك على الفور من استخدام جدول الأعمال وبرنامج إدارة الاجتماعات:

جداول أعمال واضحة في كل مرة

هل تعلم؟ ما يقرب من 60% من الاجتماعات التي تُعقد لمرة واحدة و64% من الاجتماعات المتكررة تفتقر إلى جدول أعمال منظم!

باستخدام برامج جداول أعمال الاجتماعات المخصصة، يمكنك بسهولة إنشاء جداول أعمال هادفة للقضاء على إهدار الوقت ووضع خطة عمل واضحة للاجتماع.

ستستفيد من:

إنشاء جدول أعمال سريع مع قوالب جداول أعمال الاجتماعات الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص

مناقشات مركزة بشكل حاد حول بنود جدول أعمال محددة بوضوح

سهولة توزيع جداول الأعمال حتى يصل الحاضرون مستعدين لاجتماعك التالي

اجتماعات أقصر توفر الوقت

يمكن أن تخرج الاجتماعات غير المنظمة عن المسار الصحيح بسهولة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وعدم وضوح النتائج.

تعالج حلول إدارة الاجتماعات الفعالة هذه المشكلة مباشرةً من خلال:

أتمتة جدولة الاجتماعات المملة، وهو أمر مفيد بشكل خاص للاجتماعات المتكررة

تسجيل محاضر اجتماعات دقيقة دون عناء، وإزالة تدوين الملاحظات اليدوية من عبء العمل

تحويل المحادثات إلى عناصر عمل منظمة بنقرة واحدة

تعاون الفريق بسلاسة

الفرق التي تتعاون بشكل فعال تكون أكثر إنتاجية بما يصل إلى خمسة أضعاف. يعزز برنامج جدول أعمال الاجتماعات الجيد التعاون، مما يسمح لفريقك بما يلي:

يمكنك الوصول إلى الملاحظات والمستندات والمهام ومشاركتها بسهولة عبر أجهزة محمولة متعددة

تعاون بشأن بنود جدول الأعمال قبل الاجتماع، مما يضمن إجراء مناقشات مثمرة

قم بتعيين المهام من جدول أعمالك على الفور، مع إبقاء الجميع مسؤولين ومتوافقين

زيادة الشفافية والامتثال

الشفافية مهمة، خاصة في المؤسسات العامة أو المجالس أو الاجتماعات المجتمعية. يضمن لك برنامج إدارة الاجتماعات المناسب الامتثال بسهولة لقواعد الشفافية من خلال السماح لك بما يلي:

انشر جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات للاجتماعات العامة بسرعة

الاحتفاظ بسجلات رقمية دقيقة، وتلبية متطلبات الامتثال والسجلات العامة

توفير إمكانية الوصول من خلال التعليق المغلق المدمج والمستندات الرقمية سهلة التنقل

يؤدي اختيار البرنامج المناسب لجدول أعمال الاجتماعات إلى تمكين فريقك، وتحويل الاجتماعات غير الفعالة إلى جلسات تفاعلية ومنظمة تعزز الإنتاجية وتبقي الجميع على نفس الصفحة.

ولكن ليست كل برامج جداول أعمال الاجتماعات متشابهة. مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك العثور على أفضلها لفريقك؟

📖 اقرأ المزيد: أفضل حلول برمجيات إدارة الاجتماعات وجدول الأعمال

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدول أعمال الاجتماعات؟

يعتمد اختيار الأداة المناسبة على مدى قدرتها على تبسيط إدارة الاجتماعات وتحسين تعاون الفريق والحفاظ على كفاءة اجتماعاتك.

إليك ما يجب تحديد أولوياته عند تقييم جدول الأعمال وبرنامج إدارة الاجتماعات:

1. قوالب جداول أعمال قابلة للتخصيص

يجب أن يوفر النظام الأساسي القوي قوالب جداول أعمال قابلة للتخصيص تتيح لك إنشاء خطط اجتماعات منظمة بسرعة يمكنك مشاركتها بسهولة مع أعضاء الفريق.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب ملاحظات الاجتماعات المجانية لتدوين محاضر اجتماعات أفضل

2. محاضر اجتماعات ووثائق سلسة

يجب أن يجعل الحل الجيد لإدارة الاجتماعات تسجيل محاضر الاجتماعات أمراً سهلاً. تُعد أدوات برامج جداول أعمال الاجتماعات الآلية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات برامج ملاحظات الاجتماعات هي الأفضل للفرق عالية الأداء.

3. الجدولة الذكية والتكاملات

يجب أن تكون الجدولة خالية من الاحتكاك، خاصة بالنسبة للاجتماعات المتكررة.

4. المتابعة والمساءلة القابلة للتنفيذ

يجب أن يقوم برنامجك بأكثر من مجرد التخطيط للاجتماعات؛ إذ يجب أن يضمن إنجاز المهام من خلال توفير ميزة تتبع بنود العمل المضمنة لتعيين مهام ما بعد الاجتماع ومراقبتها. يعد تفويض المهام مباشرةً من جدول أعمال الاجتماع ميزة أخرى قيّمة للغاية

5. إمكانية الوصول والامتثال

الامتثال هو المفتاح للفرق التي تتعامل مع الاجتماعات العامة أو المراجعات الرسمية. تأكّد من أن البرنامج يتضمن إدارة السجلات العامة لتخزين جداول الأعمال ونتائج الاجتماعات، وميزات التعليق المغلق وإمكانية الوصول للشمولية، والوصول الآمن إلى المستندات لمشاركة الملفات بشكل آمن.

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاع فعالية الاجتماعات الذي أجريناه، يرى 12% من المشاركين في الاستطلاع أن الاجتماعات مزدحمة للغاية، ويقول 17% منهم أنها تطول أكثر من اللازم، ويعتقد 10% منهم أنها غير ضرورية في الغالب. وفي استبيان آخر أجراه ClickUp، اعترف 70% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سيسعدون بإرسال بديل أو وكيل للاجتماعات إذا استطاعوا ذلك. يمكن أن يكون برنامج ClickUp AI Notetaker هو الوكيل المثالي لاجتماعاتك! اسمح للذكاء الاصطناعي بالتقاط كل نقطة رئيسية وقرار وعنصر عمل بينما تركز أنت على الأعمال ذات القيمة الأعلى. مع الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أبدًا المعلومات المهمة - حتى عندما لا يمكنك حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أبلغت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

أفضل 10 برامج لجدول أعمال الاجتماعات

في ظل وجود العديد من الأدوات في السوق، قد يكون العثور على أفضل برنامج لجدول أعمال الاجتماعات أمراً مربكاً. يجب أن تقوم المنصة الصحيحة بأكثر من مجرد جدولة الاجتماعات - يجب أن تعمل على تبسيط إدارة الاجتماعات، وتعزيز التعاون، ومنع عناصر العمل من الانزلاق من خلال الشقوق.

لقد اخترنا لك أفضل 10 برامج لجدول أعمال الاجتماعات لمساعدتك في إدارة الاجتماعات بشكل أفضل وتتبع القرارات وتوفير الوقت. إليك ما يميز كل أداة من هذه الأدوات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الاجتماعات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة الاجتماعات مصمم لمساعدة الفرق على تخطيط الاجتماعات وتنظيمها وتنفيذها بسلاسة. وبفضل تدوين الملاحظات المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام، والقوالب القابلة للتخصيص، فإنه يقضي على متاعب إنشاء جدول أعمال الاجتماعات يدوياً ويحافظ على توافق الفرق في بنود العمل.

أفضل ميزات ClickUp

a. مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعمل برنامج ClickUp AI Notetaker على تحسين إدارة الاجتماعات من خلال أتمتة تدوين الملاحظات وتلخيص المناقشات واستخراج نقاط العمل الرئيسية. وهو يلغي الحاجة إلى التدوين اليدوي، مما يضمن عدم فقدان الأفكار المهمة.

يُنشئ ملاحظات الاجتماعات تلقائياً، مما يجعل التوثيق سهلاً وسريعاً

ينشئ عناصر الإجراءات تلقائياً، بحيث لا يتم تفويت المتابعة أبداً

يوفر ملخصات فورية، مما يساعد الفرق على مراجعة النتائج الرئيسية بسرعة

للتخطيط السلس للاجتماعات، يساعد قالب جدول أعمال الاجتماعات ClickUp Meeting Agenda Template الفرق على تنظيم المناقشات وتعيين عناصر العمل وتتبع تقدم الاجتماع. إنه مثالي للحفاظ على تنظيم المحادثات وتحقيق النتائج.

احصل على قالب مجاني ابقَ على المسار الصحيح للأهداف التي حددتها لاجتماع البلدية باستخدام قالب جدول أعمال ClickUp

b. إدارة المهام المنظمة

تعيين المهام وإدارتها باستخدام ClickUp

يعمل برنامج ClickUp Tasks على تبسيط عمليات المتابعة بعد الاجتماع من خلال تحويل نقاط الحديث على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد مواعيد نهائية واضحة ومكلفين بمهام محددة.

تضمن أتمتة المهام عدم إغفال عناصر العمل أبداً

أدوات تحديد الأولويات تساعد الفرق على التركيز على الخطوات التالية الأكثر أهمية

التتبع في الوقت الحقيقي يبقي أصحاب المصلحة على اطلاع على تقدم المشروع

هل تحتاج إلى جدول أعمال أكثر رسمية؟ يوفر قالب جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ClickUp وقوالب اجتماعات ClickUp تنسيقات منظمة للاجتماعات المتكررة والتنفيذية.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج إدارة المهام للارتقاء بسير عملك

c. توثيق الاجتماعات بشكل مركزي

أنشئ مستنداتك المعرفية باستخدام ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للفرق تسجيل ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتتبع القرارات، والتعاون في جداول الأعمال المشتركة دون التبديل بين منصات متعددة.

يضمن التعاون في الوقت الفعلي تحديث ملاحظات الاجتماعات دائماً

تتبع محفوظات الإصدارات يمنع فقدان التغييرات المهمة

ربط سهل للمستندات يربط سجلات الاجتماعات بالمهام ولوحات المعلومات ذات الصلة

d. تتبع الإجراءات وإعداد التقارير

ابقَ على المسار الصحيح لأهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي باستخدام ClickUp Goals

يضمن ClickUp أن يؤدي كل اجتماع إلى تحقيق النتائج من خلال ميزات تتبع الأهداف وإعداد التقارير المضمنة في النظام الأساسي.

قيود ClickUp

تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد لأنها تقدم ميزات واسعة النطاق، والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً للمستخدمين الجدد للتنقل فيها

ميزات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متوفرة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : ⭐ 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

ساعدنا برنامج ClickUp في جعل مواردنا واتصالاتنا وإدارة مشاريعنا مركزية، مما جعلنا أكثر كفاءة مرتين - إن لم يكن ثلاث مرات.

ساعدنا برنامج ClickUp في جعل مواردنا واتصالاتنا وإدارة مشاريعنا مركزية، مما جعلنا أكثر كفاءة مرتين - إن لم يكن ثلاث مرات.

2. Fellow (الأفضل لجداول أعمال الاجتماعات التعاونية والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي)

عبر الزميل

يوفر برنامج Fellow طريقة منظمة لتخطيط الاجتماعات وإدارتها وتوثيقها مع ضمان تعيين بنود العمل وتتبعها. فبدلاً من الملاحظات المبعثرة، يمكن للفرق التعاون في جداول أعمال الاجتماعات، وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي، ومشاركة المتابعة في مساحة واحدة.

أفضل الميزات

يمكن للفرق إنشاء جداول أعمال اجتماعات تعاونية من خلال إضافة نقاط مناقشة قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها

تتبّع محاضر الاجتماعات القابلة للتنفيذ تلقائياً النتائج الرئيسية وتعيين المهام لضمان حدوث المتابعة

باستخدام أدوات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي، يمكن لأعضاء الفريق تقديم مدخلات منظمة مباشرةً داخل واجهة الاجتماع

تعمل قوالب الاجتماعات المتكررة على تبسيط التخطيط للمزامنة الأسبوعية والاجتماعات الفردية وتحديثات المشروع

يتكامل النظام الأساسي مع Slack وMicrosoft Teams وAsana، مما يسهل مزامنة سير العمل عبر الأدوات

قيود الزملاء

لا توجد مؤتمرات فيديو مدمجة؛ يتطلب التكامل مع منصات خارجية

بعض الميزات المتقدمة مقفلة وراء الخطط المدفوعة

تسعير الزملاء

مجاني : خطة أساسية بميزات محدودة

إيجابي : 6$/مستخدم شهرياً

الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات الزملاء

G2 : ⭐ 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: ⭐ 4. 9/5

📖 اقرأ أيضًا: كيف تدير اجتماعات المشاريع الفعالة؟

3. OneNote (الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية وتنظيم الاجتماعات)

عبر OneNote

OneNote هو برنامج رقمي لتدوين الملاحظات يساعد الفرق والأفراد على تنظيم ملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل وجلسات العصف الذهني في مساحة عمل مرنة وحرة. على عكس برامج جداول أعمال الاجتماعات التقليدية، فهو يوفر لوحة فارغة لالتقاط الأفكار وتضمين الوسائط المتعددة وتنظيم الملاحظات بالطريقة التي تفضلها.

أفضل ميزات OneNote

تدوين الملاحظات الرقمية المرنة لتدوين ملاحظات الاجتماعات وقوائم المهام وجلسات العصف الذهني

تساعد وظائف الوسم والبحث الفرق في تحديد موقع ملاحظات الاجتماعات السابقة وعناصر الإجراءات بسرعة

دعم الكتابة بخط اليد والرسم للتعليق على محتوى الاجتماع ورسم الأفكار

يسمح التعاون في الوقت الفعلي لعدة مستخدمين بتحرير وإضافة الملاحظات في نفس الوقت

تكامل سلس مع Microsoft 365 يضمن مزامنة ملاحظات الاجتماعات مع Outlook وTeams وتطبيقات Microsoft الأخرى

قيود OneNote

لا توجد قوالب مدمجة لجدول أعمال الاجتماعات، مما يتطلب هيكلة يدوية

يمكن أن تواجه دفاتر الملاحظات الكبيرة مع العديد من المتعاونين تأخيرات في المزامنة

تسعير OneNote:

إصدار مجاني : يتضمن ميزات تدوين الملاحظات الأساسية مع المزامنة السحابية.

مايكروسوفت 365 شخصي : 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

عائلة مايكروسوفت 365: 12 دولاراً. 99 دولاراً شهرياً

تقييمات OneNote

G2 : ⭐ 4. 5/5 (1,800+ تقييم)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

الشيء الرائع هو أنه يرسل التحديثات تلقائيًا إلى السحابة إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. وهذا يجعل النسخ الاحتياطي لعملك أمرًا في غاية السهولة.

الشيء الرائع هو أنه يرسل التحديثات تلقائيًا إلى السحابة إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. وهذا يجعل النسخ الاحتياطي لعملك أمرًا في غاية السهولة.

عبر GoTo Meeting

GoTo Meeting هو حل لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تحتاج إلى تعاون افتراضي سلس. وهو يوفر أدوات مدمجة لجدول أعمال الاجتماعات، والنسخ في الوقت الفعلي، والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله خياراً قوياً للفرق التي تدير اجتماعات متكررة عن بُعد.

أفضل ميزات GoTo Meeting

تساعد أدوات جدول أعمال الاجتماعات المتكاملة فرق العمل على تنظيم المناقشات قبل المكالمات وأثناءها وبعدها

تدوين وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسجل تلقائياً ملاحظات الاجتماع وعناصر الإجراءات الرئيسية

تسجيل الاجتماعات بنقرة واحدة يضمن للفرق إمكانية إعادة النظر في المناقشات في أي وقت

تكامل سلس للتقويم مع Outlook وتقويم Google وMicrosoft 365 لجدولة سلسة

يضمن التشفير من طرف إلى طرف الأمان والخصوصية في اجتماعات العمل

قيود اجتماعات GoTo

لا توجد ميزات مدمجة لإدارة المهام - يحتاج المستخدمون إلى التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث للمتابعة

الخطط ذات المستوى الأعلى مطلوبة للتحليلات المتقدمة وملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

تسعير GoTo Meeting

محترف : 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً

الأعمال : 16 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4. 2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: ⭐ 4. 4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تساعد عند إدارة اجتماعات متعددة. الصوت والفيديو جيد وواضح، ويعمل النظام الأساسي بشكل رائع على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تساعد عند إدارة اجتماعات متعددة. الصوت والفيديو جيد وواضح، ويعمل النظام الأساسي بشكل رائع على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

5. Spinach AI (الأفضل لملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع الإجراءات)

عبر Spinach AI

Spinach AI هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز إنتاجية الفريق من خلال أتمتة تدوين الملاحظات وتلخيص المناقشات وتتبع عناصر العمل. يُعد Spinach AI مثاليًا للفرق التي ترغب في الحصول على رؤى الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، حيث يحافظ Spinach AI على تنظيم الاجتماعات ويضمن عدم ضياع أي تفاصيل مهمة.

أفضل ميزات برنامج Spinach AI

تعمل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء ملخصات موجزة مع نقاط العمل الرئيسية

يضمن التدوين التلقائي للملاحظات تسجيل المناقشات والقرارات دون جهد يدوي

يساعد تتبع المهام والمتابعة فرق العمل على البقاء خاضعة للمساءلة من خلال تعيين عناصر العمل ومراقبتها

يوفر التفريغ الآني للاجتماعات سجلات دقيقة وقابلة للبحث من أجل توثيق أفضل

تعمل عمليات التكامل السلس مع Slack وZoom وGoogle Meet وأدوات إدارة المشاريع على تبسيط سير العمل

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات؟

قيود سبينتش للذكاء الاصطناعي

يفتقر إلى قوالب جدول الأعمال المضمنة، مما يتطلب من الفرق إنشاء جداول أعمال منظمة يدوياً

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متوفرة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

تسعير سبينتش للذكاء الاصطناعي

بداية : مجاناً

إيجابي : 2.90 دولار لكل ساعة اجتماع

الأعمال : 19 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات سبينتش للذكاء الاصطناعي

G2 : ⭐ 4. 8/5

Capterra: غير متوفر

📖 اقرأ المزيد: كيفية الحصول على اجتماعات منتجة وتحسين كفاءة الفريق

6. النطاق (الأفضل للتحقق المنظم ومواءمة الفريق)

عبر النطاق

Range هو أداة تعاون جماعي وإدارة اجتماعات تساعد الفرق في الحفاظ على التوافق مع فرق العمل من خلال عمليات تسجيل الوصول المنظمة وجداول أعمال الاجتماعات المشتركة وتحديثات الحالة التلقائية. تم تصميمه للفرق البعيدة والمختلطة، وهو يعمل على تبسيط الاجتماعات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة مع الحفاظ على سير المناقشات على المسار الصحيح.

مجموعة أفضل الميزات

تساعد عمليات تسجيل الوصول المنظمة فرق العمل على مشاركة التحديثات بشكل غير متزامن قبل الاجتماعات

تضمن جداول أعمال الاجتماعات التعاونية أن تكون الفرق جاهزة بنقاط مناقشة واضحة

تساعد ملاحظات الاجتماعات وتتبع عناصر الإجراءات الفرق على تسجيل النتائج الرئيسية والمتابعة

تعمل الانعكاسات المتكاملة وتتبع الحالة المزاجية للفريق على تعزيز المشاركة وتعزيز بيئة العمل الداعمة

تكامل سلس مع Slack، وتقويم Google، وأدوات إدارة المشاريع

قيود النطاق

يفتقر إلى عقد مؤتمرات الفيديو المدمجة، مما يتطلب تكامل مع طرف ثالث

تتوفر بعض ميزات إعداد التقارير المتقدمة فقط على الخطط المدفوعة

تسعير النطاق

مجاناً : ل 12 مستخدماً

قياسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات النطاق

G2 : ⭐ 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (الأفضل لتوثيق الاجتماعات المنظمة والمتابعة)

عبر Meeting King

MeetingKing هو برنامج لجدول أعمال الاجتماعات والمحاضر مصمم لمساعدة الفرق على إنشاء جداول أعمال منظمة، وتدوين ملاحظات تفصيلية للاجتماعات، وتتبع بنود الإجراءات دون عناء. وهو يبسّط عملية التحضير للاجتماعات ومتابعتها من خلال توفير أدوات التوثيق التلقائي وتخصيص المهام والأرشيفات القابلة للبحث للاجتماعات السابقة.

أفضل ميزات MeetingKing

تعمل قوالب جداول الأعمال المضمنة على تبسيط عملية إعداد الاجتماعات باستخدام تنسيقات منظمة مسبقًا

يضمن إسناد المهام والمتابعة عدم سقوط بنود العمل في الشقوق

إنشاء محاضر الاجتماعات تلقائياً لالتقاط نقاط المناقشة والقرارات الرئيسية

تتيح وظيفة أرشيف الاجتماعات ووظيفة البحث للفرق الوصول إلى المناقشات السابقة بسهولة

عمليات تكامل سلسة مع تقويم Google و Outlook وأدوات إدارة المهام

قيود MeetingKing MeetingKing

لا توجد ميزات مؤتمرات فيديو أصلية، مما يتطلب منصات خارجية للاجتماعات الافتراضية

خيارات تخصيص محدودة لجداول أعمال الاجتماعات مقارنة بالحلول الأخرى

تسعير MeetingKing

أساسي : مجاني

محترف : 9 دولارات. 95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات MeetingKing

G2 : غير متوفر

Capterra: غير متوفر

📖 اقرأ أيضًا: كيف تدير اجتماعات فعالة لتحقيق أقصى قدر من التأثير؟

8. جدول الأعمال (الأفضل لتدوين الملاحظات مع التنظيم المستند إلى الجدول الزمني)

عبر جدول الأعمال

Agenda هو تطبيق لتدوين الملاحظات يستند إلى جدول زمني مصمم للمهنيين الذين يحتاجون إلى تنظيم ملاحظات الاجتماعات وجداول الأعمال ووثائق المشروع بطريقة منظمة.

على عكس البرامج التقليدية لجدول أعمال الاجتماعات، يركز برنامج Agenda على تدوين الملاحظات حسب السياق، مما يسمح للمستخدمين بربط مناقشات الاجتماعات بالأحداث السابقة والمستقبلية دون عناء.

أفضل ميزات جدول الأعمال

تنظيم الملاحظات المستند إلى الجدول الزمني يحافظ على تنظيم مناقشات الاجتماعات وسهولة الوصول إليها

تسهل العلامات وأدوات التصنيف تصفية الملاحظات ذات الصلة والعثور عليها

يتيح دعم Markdown للفرق تنسيق ملاحظات الاجتماعات وجداول الأعمال بسرعة

تضمن مزامنة iCloud إمكانية الوصول إلى ملاحظات الاجتماعات عبر أجهزة Apple

التكامل السلس مع تقويم Apple والتذكيرات لتحسين الجدولة

قيود جدول الأعمال

تفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعلها أقل مثالية لإدارة الاجتماعات الجماعية

لا توجد إصدارات ويندوز أو أندرويد، مما يحد من إمكانية الوصول لغير مستخدمي Apple

تسعير جدول الأعمال

مجاني للأبد: الوصول إلى جميع الميزات الأساسية لتدوين الملاحظات والجدول الزمني

تقييمات جداول الأعمال

G2 : غير متوفر

Capterra: غير متوفر

⚡ أرشيف القوالب: قوالب جداول أعمال اجتماعات المبيعات عالية التأثير لتحقيق نجاح الفريق

9. لوسِد Meetings (الأفضل للاجتماعات المنظمة والقائمة على العمليات)

Lucid Meetings هو نظام أساسي لإدارة الاجتماعات مصمم للفرق التي تحتاج إلى اجتماعات منظمة وقائمة على العمليات مع جداول أعمال واضحة ومتابعات آلية وتتبع القرارات المدمجة.

يوفر إطار عمل شامل لضمان فعالية الاجتماعات وقابليتها للتكرار وتوثيقها بشكل جيد.

أفضل ميزات لوسِد Meetings

تساعد قوالب الاجتماعات المضمنة الفرق على إنشاء جداول أعمال منظمة مصممة خصيصاً لأنواع الاجتماعات المختلفة

تضمن عمليات المتابعة التلقائية تسجيل بنود الإجراءات والقرارات وتعيينها

أدوات تتبع القرارات توثق الاتفاقيات وتبسط مواءمة الفريق

عمليات تكامل سلسة مع Slack وMicrosoft Teams وتقويم Google للجدولة والتعاون

تقارير ورؤى متقدمة لتحليل فعالية الاجتماعات وتحسين العمليات

قيود اجتماعات لوسِد

قد تبدو الواجهة معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد بسبب النهج المنظم

ميزات محدودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بحلول إدارة الاجتماعات الأخرى

تسعير لوسِد Meetings

تجربة مجانية

الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

العمل: 249 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات لوسِد Meetings

G2 : غير متوفر

Capterra: غير متوفر

يساعد على إزالة الفوضى في مواعيد الاجتماعات ويعمل كسكرتير افتراضي

يساعد على إزالة الفوضى في مواعيد الاجتماعات ويعمل كسكرتير افتراضي

10. Avoma (الأفضل للاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات)

عبر Avoma

Avoma هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الفرق على أتمتة تدوين الملاحظات وتلخيص المناقشات واستخراج الرؤى الرئيسية. يعمل على تبسيط توثيق الاجتماعات، مما يجعل من السهل تسجيل التفاصيل المهمة وتتبع عناصر الإجراءات دون جهد يدوي.

أفضل ميزات Avoma

تدوين وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلتقط تلقائياً ملاحظات الاجتماعات، والنتائج الرئيسية، وعناصر الإجراءات

يسمح التعاون في الوقت الفعلي للفرق بتمييز ملاحظات الاجتماع والتعليق عليها وتحريرها معاً

توفر تحليلات الاجتماعات رؤى حول وقت حديث المتحدثين ومشاركتهم واتجاهاتهم

عمليات تكامل CRM والتقويم لمزامنة الاجتماعات مع الأنظمة الأساسية مثل HubSpot وSalesforce وتقويم Google

يضمن التتبع التلقائي لعناصر الإجراءات تعيين المتابعة ومراقبتها بسلاسة

قيود أفوما

قد تتطلب النصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تعديلات يدوية لضمان الدقة

بعض ميزات التحليلات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

تسعير Avoma

AI Meeting Assistant : 29$/مستخدماً شهرياً

Conversation Intelligence : 69 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

ذكاء الإيرادات: 99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات Avoma

G2: ⭐ 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: غير متوفر

أقدّر كيف أن ملخصات Avoma التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي تلتقط جميع النقاط المهمة، مما يسمح لي بالتركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات.

أقدّر كيف أن ملخصات Avoma التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي تلتقط جميع النقاط المهمة، مما يسمح لي بالتركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات.

حسِّن اجتماعاتك باستخدام أفضل برامج جداول أعمال الاجتماعات

لا يجب أن تكون الاجتماعات غير منتجة. يساعدك البرنامج المناسب لجدول أعمال الاجتماعات على تنظيم المناقشات وتسجيل النتائج الرئيسية وتتبع بنود العمل - بحيث يقضي فريقك وقتاً أقل في الاجتماعات غير الفعالة ووقتاً أطول في تنفيذ الخطط.

من المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp وSpinach AI إلى أدوات إدارة الاجتماعات المنظمة مثل Lucid Meetings، هناك منصة لكل فريق يحتاج إليها. وسواء كنت بحاجة إلى جداول أعمال تعاونية أو ملخصات آلية أو تكامل سلس، فإن الأداة المناسبة تضمن لك أن كل اجتماع يضيف قيمة مضافة.

هل أنت مستعد لإدارة اجتماعات أفضل؟ اشترك في ClickUp وسهِّل تخطيط جدول الأعمال وتتبع الإجراءات وتعاون الفريق!