أفضل 11 بديلاً لـ Zoho Cliq للتعاون الجماعي في عام 2025

يُعد التواصل والتعاون الفعال مفتاح الإنتاجية في أماكن العمل اليوم. تساعد الأدوات المناسبة فرق العمل على تنسيق المهام، والدردشة في الوقت الفعلي، وإدارة المشاريع بسلاسة.

يُعد Zoho Cliq خياراً شائعاً، حيث يوفر المراسلة ومكالمات الفيديو وإدارة المهام.

لكنها قد لا تناسب احتياجات كل فريق. إذا كنت تبحث عن بديل أفضل، فأنت في المكان المناسب.

تستكشف هذه المقالة بدائل Zoho Cliq مع ميزات قوية لتعزيز العمل الجماعي. دعنا نتعمق في أفضل تطبيقات التواصل الجماعي التي تعيد تشكيل دردشة الأعمال. 💬

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 11 بديلاً من بدائل Zoho Cliq: ClickUp (الأفضل للتعاون الجماعي وإدارة المشاريع)

Slack (الأفضل لتواصل الفريق بسلاسة)

مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتعاون المكتبي المتكامل)

روكيت Chat (الأفضل للتواصل المفتوح المصدر القابل للتخصيص)

Zoom (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت)

ماترموست (الأفضل للتعاون الجماعي الآمن والقابل للتخصيص)

دردشة Google (الأفضل لتكامل Google Workspace)

Discord (الأفضل لبناء المجتمع والتواصل)

شانتي (الأفضل لتعاون الفريق بكفاءة)

سكايب (الأفضل للتواصل الفعال من حيث التكلفة)

RingCentral (الأفضل لحلول اتصالات الأعمال)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Zoho Cliq؟

عند المقارنة بين بدائل Zoho Cliq، ابحث عن الميزات التي تدعم التواصل السلس وتعزز إنتاجية فريقك:

أدوات تواصل شاملة: اختر المنصات التي توفر مزيجاً من المراسلة المباشرة والمحادثات الجماعية ومؤتمرات الفيديو لتمكين التعاون في الوقت الفعلي

إدارة فعالة للمشاريع والمهام: اختر الأنظمة التي تجمع بين إمكانات إدارة المشاريع وتتبع المهام، مما يسمح للفرق بتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وقياس التقدم المحرز كل ذلك على منصة واحدة. توفر بعض المنصات تدفقات عمل قابلة للتخصيص لمساعدتك على إدارة المهام بكفاءة أكبر

عمليات تكامل واسعة النطاق: تأكد من أن البديل متوافق مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء وخدمات تخزين الملفات وبرامج الإنتاجية الأخرى

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتكيف للمساعدة في تقصير منحنى التعلم وتعزيز معدلات اعتماد المستخدم

الأمن والامتثال: إعطاء الأولوية لتقنيات الاتصال التي توفر إعطاء الأولوية لتقنيات الاتصال التي توفر حماية أمنية قوية، مثل التشفير من طرف إلى طرف والامتثال لمعايير الصناعة، لتأمين معلومات الشركة المهمة

التكامل متعدد المنصات: اختر الأدوات التي تعمل عبر الأجهزة، مثل المتصفح أو الهاتف المحمول، وتتيح لك البقاء على اطلاع دائم والرد على أي رسائل بسهولة

💡 نصيحة احترافية: يتطلب التواصل الفعال بين أعضاء الفريق في بيئات العمل المتنوعة أكثر من مجرد النوايا الحسنة - فهو يتطلب ممارسات مدروسة وأدوات صحيحة. استثمر في المنصات والعادات التي تسد فجوة الانفصال الجسدي وتعزز الوضوح والتواصل بين أعضاء فريقك.

أفضل 11 بديلًا ل Zoho Cliq

فيما يلي نظرة عامة على أفضل بدائل Zoho Cliq، لكل منها نقاط قوته لمساعدتك في تحديد أفضل ما يناسب تحديات التواصل لديك.

1. ClickUp (الأفضل لتعاون الفريق وإدارة المشاريع)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يمزج بين التعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع وأتمتة سير العمل. على عكس الأدوات التي تركز فقط على الدردشة أو مشاركة المستندات، يوفر ClickUp مساحة عمل كاملة حيث يمكن للفرق التخطيط والتواصل والتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

التعاون بكفاءة مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

يجعل ClickUp Chat التواصل في الوقت الفعلي سلساً من خلال إبقاء المحادثات مرتبطة مباشرةً بعملك. يمكن لأعضاء الفريق الدردشة بشكل فردي أو في سلاسل رسائل جماعية دون مغادرة التطبيق - مما يقلل من التبديل بين السياقات ويحافظ على تركيز المناقشات على مهام أو مشاريع محددة.

في الدردشة، يمكنك وضع علامات على زملائك في الفريق، وربط المهام، والرجوع إلى الملفات، وتحويل المحادثات إلى عمل وتحسين تنسيق الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Catch Me Up، تلخيص التحديثات الرئيسية بسرعة، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

ميزة "الحقني" من ClickUp Chat

تحتوي ClickUp Chat على ميزة مدمجة لمكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة تسمى SyncUps - وهي مثالية لاجتماعات الفريق وجلسات العصف الذهني وجلسات تسجيل الوصول القصيرة. يمكن للفرق التعاون وجهاً لوجه دون مغادرة سير العمل.

المزامنة في ClickUp

تم تعزيز المكالمات بملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وربط المهام والتعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي - بحيث تؤدي الاجتماعات إلى اتخاذ إجراءات، وليس مجرد محادثة.

إنشاء المهام ومشاركتها وتحريرها مع فريقك في ClickUp Docs

مشاركة الملفات في ClickUp سلسة. يمكنك إرفاق المستندات بالمهام، أو مشاركتها في سلاسل رسائل الدردشة، أو إضافتها إلى التعليقات - كل شيء يبقى منظماً ويمكن الوصول إليه.

استخدم ClickUp Docs لمشاركة المهام والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. يساعد ذلك أعضاء الفريق في العثور على الموارد التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها.

إدارة المهام دون عناء في طريقة عرض المهام في ClickUp

إن قدرة ClickUp على دمج المحادثات مع إدارة المهام وسير العمل تميزها عن غيرها من منصات التعاون الأخرى.

بنقرة بسيطة، يمكن أن تصبح الدردشة مهمة قابلة للتنفيذ. يمكن للفرق تعيين المهام وإنشاء مواعيد نهائية وتتبع التقدم المحرز دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

📌 كلما عرفت أكثر: على عكس Zoho Cliq، تقدم ClickUp سبورات بيضاء ، مما يسمح للفرق بتبادل الأفكار بصريًا وتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ.

تتيح عمليات سير العمل القابلة للتخصيص للفرق تخصيص الإجراءات وفقاً لمتطلباتها، وتتولى الأتمتة المهام المتكررة، مما يسمح للفرق بالتركيز على ما هو أكثر أهمية. تُسهِّل مجموعة قوالب خطة التواصل التي يوفرها ClickUp البدء في استخدام المنصة والمهام.

أفضل ميزات ClickUp

تحويل الرسائل إلى مهام وربط سلاسل المحادثات بالمهام باستخدام ClickUp Chat

إنشاء تسجيلات الشاشة ومشاركتها لنقل الرسائل دون سلاسل بريد إلكتروني طويلة

استخدم عقل ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي لربط الأشخاص والعمل والمعرفة في مؤسستك

أتمتة المهام الروتينية باستخدام مشغلات وإجراءات قابلة للتخصيص

تخصيص المهام باستخدام الحقول والحالات وطرق العرض المخصصة

قيود النقر فوق القيود

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي بسبب مجموعة الميزات التي يوفرها التطبيق

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

يعجب المستخدمون بكيفية إنشاء ClickUp لمنصة اتصالات موحدة. إليك ما قاله أحد المستخدمين:

قام ClickUp بنقل جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات (و) واتساب إلى مكان واحد. لذلك، أنت تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

قام ClickUp بنقل جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات (و) واتساب إلى مكان واحد. لذلك، أنت تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 اتصالات أساسية يومياً لجمع السياق الأساسي ومواءمة الأولويات والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - المتابعة المستمرة، والارتباك في الإصدار، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

2. Slack (الأفضل لتواصل الفريق بسلاسة)

عبر Slack

Slack هي أداة تواصل شائعة تتيح تعاون الفريق من خلال القنوات المنظمة والمراسلة غير المتزامنة والتكاملات الشاملة. وكبديل ل Zoho Cliq، يوفر Slack واجهة سهلة الاستخدام تعزز الإنتاجية من خلال جعل المناقشات مركزية من خلال قنوات مخصصة ومشاركة الملفات وتكامل التطبيقات في مكان واحد يمكن الوصول إليه.

يتميز Slack من خلال دليل تطبيقاته الموسع وإشعاراته القابلة للتخصيص، مما يلبي الاحتياجات التنظيمية المتنوعة. هذه الإمكانيات تجعل من Slack خياراً مقنعاً للمؤسسات التي تبحث عن حل اتصالات متعدد الاستخدامات وقابل للتطوير.

أفضل ميزات سلاك

إنشاء مساحات مخصصة للمشاريع أو الفرق المختلفة

تواصل مع أكثر من 2,600 تطبيق، بما في ذلك Google Drive وSalesforce وTrickllo

حدد موقع المحادثات والملفات السابقة بسرعة باستخدام إمكانيات البحث القوية

تثبيت الرسائل داخل القنوات أو الرسائل للحفاظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات الأساسية

قيود سلاك

تقتصر ميزات مؤتمرات الصوت والفيديو على 50 مشاركاً فقط

يمكن أن تصبح مكلفة للفرق الكبيرة لأن التسعير لكل مستخدم

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المدمجة (يتطلب التكامل)

تسعير سلاك

مجاناً

الإيجابي: 8. 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سلاك*

G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Slack للتواصل الجماعي

3. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتعاون المكتبي المتكامل)

عبر Microsoft Teams

Microsoft Teams هو مركز تعاون شامل مدمج بسلاسة مع مجموعة Microsoft 365. وهو يتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات مثل Word وExcel وSharePoint ضمن نفس الواجهة.

مثل Slack، يوفر Teams التواصل القائم على القنوات والمراسلة المباشرة ومشاركة الملفات. ومع ذلك، فإن أهم ما يميزه هو تكامله العميق مع Microsoft 365. وهذا يجعله بديلاً مناسباً ل Zoho Cliq للعديد من المؤسسات التي تستخدم منتجات Microsoft.

ونتيجة لذلك، فهو يتيح للمستخدمين المشاركة في تأليف المستندات وإدارة التقويمات والتعاون في المشاريع دون التبديل بين التطبيقات.

أفضل ميزات مايكروسوفت تيمز

استضف اجتماعات عبر الإنترنت مع ما يصل إلى 300 مشارك، مع ميزة مشاركة الشاشة والخلفيات المخصصة

الاستفادة من Microsoft Copilot للمساعدة الذكية في الكتابة والتكامل مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وPowerPoint وTeams

تلخيص الاجتماعات تلقائياً لتزويد المستخدمين بالنقاط الرئيسية والمهام المقترحة والنقاط البارزة

قم بتحسين تجربة الاجتماع الافتراضي باستخدام ميزات مثل ضبابية الخلفية وتسجيلات الاجتماعات والتعليقات التوضيحية المباشرة

قيود مايكروسوفت تيمز

تتطلب بعض الميزات المتقدمة باقات ذات مستوى أعلى أو اشتراكات إضافية

يستهلك موارد كبيرة من النظام، مما قد يؤثر على الأداء على الأجهزة القديمة

تسعير Microsoft Teams

مجاناً

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6$/شهرًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت تيمز

G2: 4. 3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 9700 تقييم)

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسي Microsoft Teams

4. روكيت Chat (الأفضل للتواصل المفتوح المصدر القابل للتخصيص)

Rocket.Chat هي أداة تواصل مفتوحة المصدر تتيح للفرق تخصيص بيئة المراسلة الخاصة بهم لتلبية الاحتياجات الفردية. وهي توفر جميع الميزات الأساسية التي تتوقعها من منصة تواصل جماعية، مثل الدردشة في الوقت الفعلي، ومؤتمرات الصوت والفيديو، وإمكانيات التخصيص الكبيرة.

على عكس المنصات المملوكة مثل Slack أو Teams، تتيح Rocket. Chat للشركات باستضافة خدماتها على خوادمها، مما يضمن خصوصية البيانات والتحكم فيها. وهذا يجعل Rocket. Chat خياراً جذاباً للمؤسسات ذات المتطلبات الأمنية الصارمة أو تلك التي تفضل إدارة بنيتها التحتية.

تدعم بنيته المعيارية ودعمه الشامل لواجهة برمجة التطبيقات (API) التكامل السهل مع مختلف الأدوات والخدمات، مما يعزز تعاون الفريق وإنتاجيته.

روكيت Chat أفضل الميزات

تعزيز التواصل الآمن بين Rocket. Chat والتطبيقات المتوافقة مع Matrix باستخدام شبكة موحدة لتجنب الاشتراك في خوادم متعددة

تواصل في أكثر من 50 لغة للتعاون العالمي أكثر من 50 لغة للتعاون العالمي

دمج قنوات الاتصال مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني في نظام أساسي واحد

استخدم إطار عمل الروبوت Rocket. Chat إطار عمل الروبوتات لأتمتة المهام المتكررة

روكيت قيود الدردشة

أبلغ المستخدمون عن مشكلات عرضية في استقرار الخادم

تتطلب إمكانيات الاستضافة الذاتية والتخصيص خبرة فنية كبيرة لإعدادها وصيانتها

روكيت تسعير الدردشة

بداية: مجاناً

المزايا: تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

روكيت Chat التقييمات والمراجعات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييم)

روكيت. Chat الذي يدعم الدردشة المتعددة، وقد حظي دعم الدردشة المتعددة بالثناء من مستخدميه، بالإضافة إلى سهولة تنفيذه. وقد قال أحد المستخدمين ما يلي

إنه سهل التنفيذ، ويوفر دعمًا لقنوات دردشة متعددة يمكن استخدامها لمجموعة (صغيرة) من فريق أو حتى لعدد كبير من أعضاء المجموعة.

إنه سهل التنفيذ، ويوفر دعمًا لقنوات دردشة متعددة يمكن استخدامها لمجموعة (صغيرة) من فريق أو حتى لعدد كبير من أعضاء المجموعة.

5. Zoom (الأفضل لمؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت)

عبر Zoom

غالبًا ما يكون Zoom مرادفًا لمؤتمرات الفيديو. إنها منصة اتصالات فيديو معروفة على نطاق واسع ومعروفة بميزات مؤتمرات الفيديو والصوت عالية الوضوح التي يمكن الاعتماد عليها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح قابلية Zoom للتوسع باستضافة اجتماعات كبيرة مع العديد من المشاركين، مما يلبي الاحتياجات التنظيمية المختلفة.

يوفر النظام الأساسي واجهة سهلة الاستخدام وميزات مثل مشاركة الشاشة، وغرف الاستراحة، وإمكانيات التسجيل. وهذا يجعلها مناسبة تماماً للشركات والفرق التعليمية التي تتطلع إلى تعزيز التعاون عن بُعد.

تقريب أفضل الميزات

قسِّم الاجتماعات الكبيرة إلى مجموعات أصغر لتمكين المناقشات والعصف الذهني

استضف ما يصل إلى 10,000 حاضر مع استطلاعات الرأي المباشرة والأسئلة والأجوبة وتحليلات الحضور

توفير ترجمات أثناء الاجتماعات للجمهور متعدد اللغات

استخدم ميزة Zoom Clips لتعزيز قدراتك على التواصل عبر الفيديو المتزامن

قيود التكبير

تحدد الخطة المجانية الاجتماعات الجماعية بـ 40 دقيقة

لقد أثيرت مخاوف أمنية في الماضي (على الرغم من أن Zoom قد اتخذ خطوات لمعالجتها)

ميزات دردشة محدودة مقارنة بمنصات التواصل الجماعي المخصصة

تسعير التكبير

الأساسي: مجاناً

الإيجابيات: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 21. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التكبير/التصغير

G2: 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

يحب العديد من المستخدمين ميزات اتصال الفيديو في Zoom، حيث يقول أحد المستخدمين:

كل برنامج له مميزاته، ولكن في الفترات التي تكون فيها مؤتمرات الفيديو هي حاجتك الأساسية، فإن Zoom لا يتركك أبدًا.

كل برنامج له مميزاته، ولكن في الفترات التي تكون فيها مؤتمرات الفيديو هي حاجتك الأساسية، فإن Zoom لا يتركك أبدًا.

6. ماترموست (الأفضل للتعاون الجماعي الآمن والقابل للتخصيص)

عبر ماترموست

ماترموست هي منصة تعاون أخرى مفتوحة المصدر تم إنشاؤها للمؤسسات التي تحتاج إلى حلول آمنة ومستضافة ذاتيًا. وهي توفر مجموعة كاملة من الوظائف، مثل المراسلة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، وإدارة سير العمل، مما يجعلها بديلاً عملياً ل Zoho Cliq.

إمكانيات التخصيص الهائلة التي توفرها ماترموست تجعلها مثالية للصناعات التي تُقدِّر حماية البيانات والامتثال لبروتوكولات الأمان الداخلية. تدعم المنصة العديد من المكونات الإضافية التي تسمح للفرق بتخصيصها لتلائم سير العمل الخاص بهم، مما يعزز التعاون الفعال بين الأقسام.

أفضل الميزات

تنفيذ العمليات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي في إعدادات السحابة الخاصة باستخدام أدوات LLM مفتوحة المصدر والمخصصة

انشر النظام الأساسي على خوادم شركتك، مع ضمان خصوصية البيانات والامتثال للسياسات الداخلية

اتصل بأدوات أساسية مثل GitLab وJira لجعل سير عملك مركزياً

تواصل بفعالية عبر فرق العمل العالمية مع دعم لغات متعددة

أهم القيود

قد يكون الإعداد والتكوين الأولي معقداً بالنسبة للمؤسسات التي لا تمتلك موارد مخصصة لتكنولوجيا المعلومات

أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة بعض الأخطاء أثناء استخدام التطبيق

يمكن أن تبدو واجهة المستخدم أقل صقلًا من بعض البدائل التجارية

أفضل الأسعار

مجاناً

احترافية: 10$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: تسعير مخصص

أفضل التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

7. دردشة Google (الأفضل لتكامل Google Workspace)

عبر Google Workspace

Google Chat هي عبارة عن منصة تواصل تتفاعل بفعالية مع Google Workspace، وتوفِّر للفرق رسائل مباشرة ومحادثات جماعية ومجالات تعاون. يوفِّر بديل Zoho Cliq هذا تكاملاً سلسًا مع تطبيقات Google Workspace، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات من Google Drive، والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي، وجدولة الاجتماعات من خلال تقويم Google مباشرةً من خلال واجهة الدردشة.

يعمل هذا التكامل المتماسك على تحسين سير العمل للشركات التي تستخدم بالفعل مجموعة أدوات الإنتاجية من Google. تجعل واجهة Google Chat سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى الأجهزة من Google خيارًا عمليًا للشركات التي تبحث عن حل تواصل متماسك.

أفضل ميزات دردشة Google Chat

نظِّم مناقشات الفريق والمشروعات داخل غرف افتراضية تُسمى Spaces

حدد موقع الرسائل السابقة والملفات المشتركة بسرعة باستخدام وظيفة البحث القوية

تعاون على المستندات مباشرةً داخل واجهة الدردشة

استخدم النص التنبؤي في كتابة الرسائل بكفاءة أكبر، مما يقلل من وقت الكتابة ويقلل من الأخطاء

قيود دردشة جوجل للدردشة

قد تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا في Google Workspace

خيارات أقل لتخصيص الواجهة مقارنة ببعض المنافسين

خيارات تخصيص أقل من بعض البدائل مفتوحة المصدر

تسعير محادثة جوجل للدردشة

مبتدئ الأعمال: 8. 40 دولار شهريًا لكل مستخدم

معيار الأعمال: 16. 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 26. 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Google Chat

G2: N/A

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

8. Discord (الأفضل لبناء المجتمع والتواصل)

عبر Discord

Discord هي منصة تواصل متعددة الاستخدامات توفر إمكانات الدردشة النصية والصوتية والمرئية، مما يجعلها بديلاً مقنعاً ل Zoho Cliq. صُمم Discord في البداية لمجتمعات الألعاب، وقد تطور أيضاً إلى تطبيق مراسلة غير رسمي للأعمال يدعم مختلف المجموعات والمؤسسات بميزات مثل القنوات المنظمة والمراسلة المباشرة وخيارات التكامل الشاملة.

يتم تنظيم Discord حول "خوادم" يمكن أن تكون عامة أو خاصة. يمكنك إنشاء قنوات نصية وصوتية متعددة لمواضيع أو فرق مختلفة داخل كل خادم. وهي معروفة بالدردشة الصوتية ذات الكمون المنخفض، مما يجعلها مثالية للتواصل في الوقت الفعلي، حتى أثناء الألعاب عبر الإنترنت.

على الرغم من أنها ليست مصممة في المقام الأول للأعمال، إلا أن مرونة Discord وخطتها المجانية تجعلها خياراً جذاباً لبعض الفرق.

اكتشف أفضل الميزات

استفد من المراسلة النصية والقنوات الصوتية ومقاطع الفيديو غير المتزامنة لاستيعاب تفضيلات التواصل

قم بتخصيص تفاعلاتك باستخدام الرموز التعبيرية المخصصة، والصور الرمزية المتحركة، والسمات الفريدة للملف الشخصي

شارك شاشتك بدقة عالية للعروض التقديمية والعمل التعاوني

حسِّن الوظائف عن طريق إضافة روبوتات للإشراف أو الجدولة أو الترفيه

قيود النظام

مقارنةً بالمنصات التي تركز على الأعمال، يفتقر Discord إلى أدوات إدارة المهام والمشروعات المتكاملة

تمثل إدارة الإشعارات تحدياً، خاصةً في الخوادم ذات مستويات النشاط العالية، مما قد يؤدي إلى زيادة تحميل المعلومات

يمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين غير المعتادين على واجهته

تسعير الحجز

مجاناً

نيترو بيسك: 2.99 دولار شهريًا

نيترو: 9. 99 دولارًا شهريًا

اكتشف التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييم)

9. شانتي (الأفضل للتعاون الجماعي الفعال)

عبر شانتي

Chanty هو تطبيق تواصل وتعاون جماعي يعمل على تبسيط العمليات بميزات مثل سجل الرسائل غير المحدود وإدارة المهام والموصلات. وكبديل ل Zoho Cliq، يوفر Chanty واجهة سهلة الاستخدام وبديهية من أجل الإعداد السلس عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، مما يقلل من منحنى التعلم للشركات.

بالإضافة إلى إمكانات التواصل الأساسية، يتكامل تشانتي مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، مما يسمح للفرق بتوحيد سير العمل من خلال ربط الأدوات الموجودة مباشرةً داخل المنصة. يُمكِّن نظام إدارة المهام المدمج المستخدمين من تحويل الرسائل إلى مهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز باستخدام لوحة كانبان.

أفضل الميزات

تنظيم المهام والمحادثات والمحتوى المشترك في مركز مركزي باستخدام ميزة Teambook

الوصول إلى جميع محادثاتك السابقة دون قيود

قم بتوصيل تشانتي بأدوات مثل Trello وAsana وGoogle Drive لتعزيز الإنتاجية

عزز الإنتاجية باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي للمنصة التي توفر خيارات الملء التلقائي وتحسن دقة البحث بمرور الوقت

قيود تشانتي

يقدم عددًا محدودًا من عمليات التكامل مقارنةً بالمنصات الأخرى

أبلغ المستخدمون عن مشكلات ومواطن خلل في ميزة مكالمات الفيديو

تسعير الشانتي

مجاناً

الشركات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

يحظى "تشانتي" بالعديد من المزايا لفعاليته، حيث يقول أحد المستخدمين

بشكل عام، كان تشانتي إضافة رائعة لمجموعة أدوات فريقنا. لقد جعل اتصالاتنا الداخلية وتعاوننا أكثر كفاءة، وتفوق مزاياه بكثير العيوب القليلة البسيطة.

بشكل عام، كان تشانتي إضافة رائعة لمجموعة أدوات فريقنا. لقد جعل اتصالاتنا الداخلية وتعاوننا أكثر كفاءة، وتفوق مزاياه بكثير العيوب القليلة البسيطة.

10. Skype (الأفضل للتواصل الفعال من حيث التكلفة)

عبر سكايب

يُعد Skype من التطبيقات المخضرمة في مجال الاتصالات الرقمية، وهو معروف في المقام الأول بقدراته على إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية. وعلى الرغم من تطوره ليشمل المراسلة الفورية ومشاركة الملفات، إلا أن قوته الأساسية تظل ميزات الاتصال الخاصة به.

يُعد Skype خياراً بسيطاً وفعالاً من حيث التكلفة للأفراد والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى طريقة موثوقة لإجراء المكالمات عبر الإنترنت. وهي مفيدة بشكل خاص للمكالمات الدولية، حيث يقدم Skype أسعاراً تنافسية للاتصال بالخطوط الأرضية والهواتف المحمولة.

⚠️ إخلاء المسؤولية: يعني إيقاف تشغيل Skype في مايو 2025 أنه يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى Microsoft Teams مجاناً باستخدام بيانات اعتماد Skype الخاصة بهم. يتم نقل المحادثات وجهات الاتصال بسلاسة، بحيث يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بالمكالمات والمراسلة المجانية - بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل الاجتماعات والمجتمعات - كل ذلك داخل تطبيق Teams.

أفضل ميزات Skype

شارك في مكالمات فيديو ومكالمات صوتية عالية الجودة مع أفراد أو مجموعات

شارك شاشتك أثناء المكالمات لتعزيز العروض التقديمية والمناقشات

تسجيل المحادثات لإعادة النظر في المناقشات حسب الحاجة

إنشاء ترجمات تلقائيًا أثناء المكالمات، مما يعزز إمكانية الوصول لمختلف المشاركين

قيود سكايب

يشعر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالتطبيقات الأخرى

يقدم تكاملات أقل مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يحد من قدرته على التكيف في بيئات تقنية متنوعة

ميزات محدودة مقارنة بمنصات التواصل الجماعي الحديثة

تسعير سكايب

مجاناً

الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية: بدءاً من 2.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات سكايب

G2: 4. 3/5 (23,000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

يعجب المستخدمون بمدى سهولة إعداد Skype للاستخدام، حيث يقول أحد المستخدمين:

إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق مع إعداد سريع وأداء سلس عبر الأجهزة.

إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق مع إعداد سريع وأداء سلس عبر الأجهزة.

11. RingCentral (الأفضل لحلول اتصالات الأعمال)

عبر Ring Central

RingCentral هي تقنية اتصالات قائمة على السحابة تلبي احتياجات المؤسسات الحديثة. يدمج حل الاتصالات الموحدة الخاص بها رسائل الأعمال ومؤتمرات الفيديو عالية السعة وخدمات الهاتف القوية في منصة واحدة.

توفر المنصة ميزات واسعة النطاق لمراسلة الفريق، بما في ذلك الدردشة في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، وإدارة المهام، مما يسهل التعاون السلس عبر المؤسسات. تدعم إمكانات مؤتمرات الفيديو الخاصة به الاجتماعات عالية الوضوح مع خيارات مشاركة الشاشة والتسجيل، مما يعزز التفاعلات الافتراضية.

كما يوفر نظام الهاتف السحابي من RingCentral أيضاً ميزات متقدمة لإدارة المكالمات مثل توجيه المكالمات والبريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني والمجيب التلقائي.

أفضل ميزات RingCentral*

احصل على تحليلات في الوقت الفعلي وأدوات إعداد التقارير التي توفر رؤى حول أنماط التواصل وأداء الفريق وتفاعلات العملاء,

استفد من ميزات مثل إعادة توجيه المكالمات، والتسجيل، والبريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني لتعزيز كفاءة معالجة المكالمات

تعاون مع مشاركة الملفات، وإدارة المهام، وتكامل البرامج

استضافة مؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 500 مشارك

قيود RingCentral

قد يكون للمنصة منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد

تأتي مجموعة الميزات الشاملة في RingCentral بسعر أعلى ومربك مقارنة ببعض البدائل

تسعير RingCentral*

فيديو برو : مجاناً

فيديو برو+ : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأساسية: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أضافي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الغرفة: 49$/شهرًا لكل غرفة

ندوة عبر الإنترنت: 75$/شهرًا لكل منظم

تقييمات ومراجعات مركزية

G2: 4. 1/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

⭐ بعض البدائل المفيدة الأخرى ل Zoho Cliq: Troop Messenger (الأفضل لاحتياجات الأمان للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم)

بروسيكس (الأفضل للفرق البعيدة التي تبحث عن اتصال آمن)

العنصر (الأفضل للتواصل اللامركزي والمفتوح المصدر)

Pumble (أفضل خيار مناسب للميزانية للفرق الصغيرة)

أي من بدائل Zoho Cliq هذه ستختار؟

باستخدام هذه القائمة المنسقة لأفضل منافسي Zoho Cliq، يمكنك مقارنة الميزات الرئيسية لكل أداة ونقاط قوتها وحدودها. سواء كنت تقدر ميزات الاتصال المتقدمة، أو التكامل السلس، أو إدارة المهام وسير العمل المتطورة، فهناك منصة يمكنها تلبية متطلبات فريقك المحددة.

إذا كنت تبحث عن حل يتجاوز حلول الدردشة التقليدية، فإن ClickUp خيار ممتاز. فهو يدمج الدردشة في الوقت الحقيقي، ومؤتمرات الفيديو، ومشاركة الملفات، وإمكانيات إدارة المشروع الكاملة في منصة واحدة، مما يجعله حلاً قابلاً للتكيف للفرق التي تتطلع إلى تحسين التعاون والكفاءة.

استكشف مجموعة ميزات ClickUp الواسعة لتتعرف على كيفية تحسين تواصل الفريق وإدارة المهام.

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